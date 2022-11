- Phi công Phật tử nghiện rượu, xin học cai nghiện kiểu Phật tử, bị từ chối, kiện: United Airlines bồi thường hơn 300.000 USD. - Amazon: công ty đầu tiên trên thế giới mất giá trị 1 nghìn tỷ USD. Tài sản Bezos giảm từ 109 USD còn 83 tỷ USD. - PTT Pence: Eastman (chỉ Trump cách lật ngược bầu cử) cũng không tin lật ngược bầu cử 2020 là hợp pháp

California: Helen Trần thắng cử, trở thành Thị Trưởng San Bernardino gốc Việt đầu tiên. Quận San Bernadino giáp biên Quận Cam.

QUẬN CAM (VB-10/11/2022) ---- Phi công Phật tử nghiện rượu, xin học cai nghiện kiểu Phật tử, bị từ chối, kiện: United Airlines bồi thường hơn 300.000 USD. United Airlines đã đồng ý trả 305.000 đô la để giải quyết một vụ kiện do Equal Employment Opportunity Commission (Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng) đưa ra thay mặt cho một phi công Phật tử nghiện rượu, người bị hãng hàng không buộc phải tham dự các cuộc họp cai nghiện Alcoholics Anonymous (AA) theo kiểu Thiên Chúa Giáo.

.

Vụ này đưa ra vào tháng 7/2020 với phi công kỳ cựu David Disbrow, người đã bay cho United hơn 30 năm khi anh bị chẩn đoán nghiện rượu vào năm 2017. Sở Hàng không Liên bang tước chứng chỉ y tế của Disbrow vào năm sau và chặng đường dài để Disbow nhận được giấy phép liên quan đến việc anh phải hoàn thành xuất sắc chương trình cai nghiện thiết kế riêng cho phi công.

.

Tuy nhiên, chương trình AA với 12 bước nổi tiếng bao gồm dựa vào một Đức Chúa Trời Ky Tô và thừa nhận rằng “tồn tại một Quyền năng lớn hơn”. Là một Phật tử, Disbrow không chia sẻ những niềm tin này và cảm thấy không thoải mái khi bắt đầu mỗi phiên họp, được tổ chức trong một nhà thờ, với một buổi cầu nguyện theo đạo Thiên chúa.

.

Disbrow đã xin United để hoán đổi chương trình AA với việc thường xuyên tham dự một nhóm tương đương dựa trên Phật pháp, nhưng EEOC nói United đã từ chối. Do đó, Disbrow không thể lấy lại giấy phép y tế cho phi công và bị cấm bay. Sau cùng, nhờ đơn kiện, United đã đồng ý trả lương thời gian qua cho Disbrow 305.000 USD và sẽ đón nhận anh trong một chương trình cai nghiện không dính gì tới nhà thờ hay cuộc họp của AA.

.

---- Chỉ mới hơn 4 năm trước, Amazon đã trở thành công ty Mỹ thứ hai đạt mức định giá 1 nghìn tỷ USD, vài tuần sau khi Apple đạt được cột mốc tương tự. Amazon hiện đã đạt được một cột mốc rất buồn: trở thành công ty đầu tiên trên thế giới mất giá trị 1 nghìn tỷ USD, Bloomberg đưa tin.

.

Giá cổ phiếu của Amazon đã tăng hơn gấp đôi trong thời kỳ đại dịch và định giá của nó đạt đỉnh 1,88 nghìn tỷ đô la vào tháng 7/2021, nhưng nó đã giảm khoảng 50% trong năm nay và hiện đã trở lại như cũ vào cuối năm 2019. Mức giảm 4,3% vào thứ Tư đã mang lại định giá thị trường của công ty là 879 tỷ đô la. Theo Bloomberg, tài sản của nhà sáng lập kiêm cựu CEO Jeff Bezos đã giảm xuống còn 109 tỷ USD, giảm khoảng 83 tỷ USD kể từ đầu năm.

.

---- Mike Pence phá vỡ sự im lặng về cái gọi là gian lận bầu cử 2020: Eastman 'thậm chí không tin những gì anh ta đang nói' với Trump. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã xuất bản một đoạn trích trong cuốn sách sắp ra mắt của ông dưới dạng một bài trên báo Wall Street Journal, ghi rõ rằng kế hoạch của John Eastman về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử vào ngày 6/1/2021 cũng được cho là sai đối với ngay Eastman, người đề ra âm mưu này.

.

Pence nhớ lại cuộc trò chuyện với Donald Trump trong những ngày trước vụ tấn công Điện Capitol. Họ nói về vụ kiện do Dân Biểu Louie Gohmert (R-TX) đưa ra. Trump nổi giận, theo Pence: “Tôi không muốn đọc tít ‘Pence phản đối Gohmert Suit’ trên báo sáng nay.”

.

Cựu Phó Tổng Thống Pence nhớ lại rằng ông đã nói với Trump rằng ông chống lại điều đó. Trump hỏi: “Nếu nó cho ông quyền lực, tại sao ông lại phản đối nó?” Pence tuyên bố ông không tin rằng có quyền lực đó theo Hiến pháp.

.

Trump nói: “Ông quá lương thiện. Hàng trăm nghìn người sẽ ghét lòng dạ lương thiện của ông.... Mọi người sẽ nghĩ rằng ông thật là ngu ngốc."

.

Pence kể lại: "Vào ngày 4 tháng 1, chánh văn phòng của tổng thống, Mark Meadows, đã triệu tập tôi đến Phòng Bầu dục để họp với một danh sách dài những người tham dự, bao gồm cả học giả pháp lý John Eastman. Tôi đã lắng nghe khi ông Eastman lập luận rằng tôi nên sửa đổi thủ tục, trong đó yêu cầu các phiếu đại cử tri được mở và đếm theo thứ tự abc, bằng cách lưu 5 tiểu bang tranh chấp cho đến khi kết thúc. Ông Eastman tuyên bố tôi có quyền trả lại phiếu cử tri đoàn về cho các tiểu bang cho đến khi tất cả các cơ quan lập pháp tiểu bang chứng nhận nhóm đại cử tri cạnh tranh nào cho tiểu bang là chính xác. Tôi đã xác nhận rằng không hề có chuyện đại cử tri cạnh tranh nào."

.

Pence nhớ lại Eastman đã cố gắng giải thích lý thuyết pháp lý về lật đổ bầu cử, nhưng đó là lý thuyết duy nhất mà y có. "Ông có nghĩ rằng tôi có quyền từ chối hoặc trả lại phiếu bầu [đại cử tri] không?" Pence nhớ lại đã hỏi Eastman.

.

“Chà, nó chưa bao giờ được thử nghiệm tại các tòa án, vì vậy tôi nghĩ đó là một câu hỏi mở ngỏ,” Eastman trả lời.

.

Pence sau đó nói với Trump "Ngay cả luật sư của ông cũng không nghĩ rằng tôi có quyền trả lại phiếu đại cử tri [về các tiểu bang]."

.

---- Một đại bồi thẩm đoàn (theo luật California là 23 người bồi thẩm) đã truy tố nghi phạm David DePape, 42 tuổi, hôm thứ Tư liên quan đến vụ tấn công ngày 28/10 nhằm vào chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Paul Pelosi, tại nhà của họ ở San Francisco. DePape bị truy tố tội tấn công một thành viên gia đình của một quan chức Hoa Kỳ với ý định trả thù quan chức này vì lý do thực thi công vụ - và một tội cố gắng bắt cóc một quan chức Hoa Kỳ vì họ làm công vụ.

.

Dự kiến là 50 năm tù nếu DePape bị kết án. Các tài liệu của tòa cũng đã xóa sổ ít nhất một thuyết âm mưu được bảo thủ lan truyền về vụ tấn công bằng búa - và bác bỏ một số người bịa đặt rằng ông Pelosi gọi DePape là “bạn” trong cuộc gọi tới 911.

.

Trong hồ sơ tòa, Bộ Tư pháp viết: “Ông Pelosi đã nói rõ trong cuộc gọi 9-1-1 rằng ông không biết người đàn ông đó là ai. Trong cuộc gọi có ghi âm, có thể nghe thấy DEPAPE cho biết tên của y là ‘David’ và tuyên bố y là ‘bạn’. Ông Pelosi xác nhận với người điều phối cấp cứu rằng ông không biết người đàn ông này.”

.

---- Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ (NHC) báo cáo rằng cơn bão cấp 1 Nicole đã đổ bộ vào Florida trên Đảo Hutchinson ngay phía nam Bãi biển Vero hôm thứ Năm. Hình ảnh radar cho thấy cơn bão có sức gió duy trì tối đa ước tính 75 dặm/giờ (120 km/giờ), với áp suất trung tâm tối thiểu là 981 milibar, di chuyển về phía tây với vận tốc 13 dặm/giờ (20,9 km/giờ). Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại ít nhất 45 trong số 67 quận của Florida, trong khi 38.000 người phải đối mặt với tình trạng bão làm mất điện.

.

---- Đại sứ quán Nga xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20. Đại sứ quán cho biết Nga sẽ có đại diện bởi một phái đoàn do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov dẫn đầu. Đại sứ quán cho biết thêm, vẫn có khả năng Putin sẽ tham gia họp qua Internet. Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 11 tại Bali.

.

---- Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng Mỹ đã quan sát thấy các tàu hải quân Nga chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm có thể là một ngư lôi chạy bằng năng lượng nguyên tử mới trong những tuần gần đây. Trong số các tàu tham gia chuẩn bị có Belgorod, một tàu ngầm phi đạn hành trình được sửa đổi cho các hoạt động đặc biệt, có thể phóng các tàu ngầm không người lái dưới nước bao gồm ngư lôi Poseidon.

.

Trong tuần trước, các tàu đã được quan sát thấy rời khỏi khu vực thử nghiệm ở Biển Bắc Cực và quay trở lại cảng mà không thực hiện thử nghiệm. Mỹ cho rằng người Nga có thể đã gặp khó khăn về kỹ thuật.

.

---- Nga và Ukraine mỗi bên có khoảng 100.000 lính tử trận hoặc bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine, theo lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Tướng Mark Milley cho biết ông tin rằng thêm 40.000 thường dân cũng đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, khiến ước tính thương vong của ông là cao nhất so với bất kỳ quan chức phương Tây nào.

.

Cả hai bên đều giữ bí mật về số liệu thương vong của họ, với LHQ trước đây nói rằng họ không coi những con số được tiết lộ công khai của họ là đáng tin cậy. Tướng Milley cho biết trong khi phát biểu tại New York hôm thứ Tư, rằng cuộc chiến ở Ukraine đưa tới khoảng 30 triệu người tị nạn từ khi xâm lược toàn diện bắt đầu. Ông nói: “Bạn đang thấy hơn 100.000 binh sĩ Nga bị giết và bị thương. Điều tương tự có lẽ cũng ở phía Ukraine."

.

---- Quân Ukraine hôm thứ Năm đã tiến vào thị trấn Kyselivka nơi trước đây do Nga chiếm đóng ở vùng Kherson, theo video trên mạng xã hội do CNN định vị địa lý. “Kyselivka là của chúng tôi,” một người lính nói trong video. “Chúng ta đang tiến vào. Kẻ thù vừa bỏ chạy. Niềm tự hào cho Ukraine!" Video cho thấy các binh sĩ từ Lữ đoàn 28 của Ukraine đang tạo dáng trước các biển báo của thị trấn. Kyselivka cách thành phố Kherson khoảng 15 km (khoảng 9 dặm) về phía tây bắc, dọc theo con đường chính từ Mykolaiv do Ukraina nắm giữ.

.

---- Báo Wall Street Journal đưa tin, Mỹ đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp các máy bay không người lái tiên tiến hơn. Các quan chức giấu tên cho biết Biden lo ngại rằng việc điều động máy bay không người lái Grey Eagle MQ-1C có thể kích động leo thang xung đột với Nga.

.

Pentagon lo ngại máy bay không người lái có thể được sử dụng để tấn công các vị trí trong lãnh thổ Nga, cũng như "công nghệ trên máy bay không người lái có thể bị đánh cắp trên chiến trường", theo bản tin. Quyết định này được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp lưỡng đảng thúc giục chính quyền Biden gửi các máy bay không người lái tới Ukraine, theo các nguồn tin cho biết.

.

---- Hình ảnh vệ tinh được chụp vào tuần trước cho thấy các đường chiến hào mới đang được đào gần thị trấn Armiansk ở phía bắc Crimea, gần biên giới với vùng Kherson của Ukraine. Một hình ảnh do Planet Labs PBC chụp vào ngày 5 tháng 11 cho thấy một rãnh chiến hào được đào trên một cánh đồng mà chỉ một tuần trước đó, vào ngày 29 tháng 10, không có rãnh nào.

.

---- Mykhailo Podolyak, một cố vấn tại Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trên Twitter hôm thứ Năm: "Nga muốn biến Kherson thành một‘ thành phố chết. Quân Nga gài mìn mọi thứ họ có thể: căn hộ, cống rãnh. Pháo binh ở bờ trái [phía đông] có kế hoạch biến thành phố thành đống đổ nát. Đây là những gì ‘thế giới Nga’ trông như thế này: đến, cướp, ăn mừng, giết chết ‘nhân chứng’, để lại đống đổ nát và rời đi.” Nếu Nga rút khỏi thành phố Kherson, nơi này sẽ vẫn nằm trong tầm bắn pháo binh của quân đội Nga từ bờ đông sông Dnipro.

.

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nói rằng việc quân đội Ukraine có thể tái chiếm nhiều lãnh thổ hơn, chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút khỏi Kherson, là điều "đáng khích lệ". Stoltenberg nói với báo chí tại London: “Những chiến công, thành quả mà quân Ukraine đạt được thuộc về những người lính Ukraine dũng cảm, gan dạ, nhưng tất nhiên, sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Anh quốc, từ các đồng minh và đối tác NATO cũng rất cần thiết.”

.

Theo một thông báo trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã đồng ý với chỉ huy Joint Group of Russian Forces (Liên binh chủng Nga) là Sergei Surovikinto cho rút quân Nga ra khỏi Kherson với đề nghị "nên tổ chức phòng thủ theo chiến tuyến dọc sông Dnepr, trên bờ phía trái." Nhưng, quân Nga có rút khỏi Kherson thật hay không?

.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, nói hôm thứ Tư rằng không có dấu hiệu quân Nga rút khỏi Kherson "mà không có giao chiến". Podolyak giải thích rằng một phần lực lượng Nga được "bảo toàn" trong thành phố, với các lực lượng dự trữ bổ sung sẽ được điều động đến khu vực. Ông nói: “Ukraine đang giải phóng các vùng lãnh thổ dựa trên dữ liệu tình báo chứ không phải các tuyên bố [do Nga] dàn dựng trên truyền hình."

.

Đầu ngày hôm Thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga đã ban hành lệnh rút quân Nga khỏi Kherson, vài ngày sau khi Kiev cáo buộc Nga "cưỡng bức di tản" cư dân của khu vực Kherson và di chuyển họ sâu hơn vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

.

---- Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố quân Ukraine sẽ không nhường "một tấc đất nào" trong các trận chiến giành quyền kiểm soát khu vực phía đông Donetsk trong khi các quan chức do Nga cài đặt mô tả lực lượng Ukraine đang tiến vào một thị trấn phía nam với xe tăng.

Pennsylvania: Chết chôn rồi, một tháng sau, vẫn thắng cử với tỷ lệ phiếu ào ạt.

Bà Melania bị văng miểng: Trump đổ tội cho vợ

Thống đốc đảng Cộng hòa Virginia,

Một học sinh trung học ở

Helen Trần, 40 tuổi, có số phiếu vượt xa hơn đối thủ Jim Penman

Nikita Nguyen, một người có ảnh hưởng

Tại Donetsk, các thị trấn Bakhmut, Soledar và Avdiivka đang chứng kiến những trận giao tranh nặng nề nhất trong nước kể từ khi quân Nga xâm lược vào cuối tháng Hai. Pháo binh Nga đã bắn trúng hơn 30 khu định cư ở khu vực Kherson và Mykolaiv, và ở khu vực Zaporizhia, chính quyền do Nga cài đặt đã buộc người dân chấp nhận hộ chiếu Nga sau khi thu giữ các giấy tờ Ukraine của họ. Ramzan Kadyrov, lãnh tụ ủng hộ Putin ở vùng Chechnya của Nga, cho biết ông ủng hộ quyết định của Bộ Quốc phòng Nga rút quân khỏi một phần của vùng Kherson. Kadyrov, người thường xuyên chỉ trích Bộ, nói rằng Tướng Sergey Surovikin đã "cứu một nghìn binh sĩ đang bị quân Ukraine bao vây. Sau khi cân nhắc ưu và khuyết điểm, Tướng Surovikin đã đưa ra một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn giữa sự hy sinh vô nghĩa vì những lời tuyên bố ồn ào và cứu mạng sống vô giá của những người lính. Chớ nói về sự 'đầu hàng' của Kherson. Tướng Surovikin bảo vệ sinh mạng lính và phối trí để chiếm một vị trí chiến lược thuận lợi hơn - thuận tiện, an toàn."

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko hôm thứ Tư nói rằng cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trong vài tuần qua ước tính sẽ dẫn đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraiane giảm 39% trong năm 2022, giảm so với những dự đoán trước đó là âm 35%. Svyrydenko nói với các phóng viên ở Washington rằng Ukraine vẫn cần viện trợ ngân sách quốc tế. Tuy nhiên, bà nói rằng Ukraine đang giảm chi bằng cách cắt giảm nhân viên, và tư nhân hóa một số doanh nghiệp nhà nước. Đầu ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Liên Âu vì đã đề xuất gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 18 tỷ euro. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không được đề cử giải Oscar trong sự nghiệp diễn xuất của Zelensky — trong đó bao gồm cả việc đóng vai tổng thống Ukraina trong một bộ phim hài — nhưng giờ đây Zelensky đã sở hữu một chiếc cúp Oscar như vậy. Diễn viên Sean Penn đã gặp Zelensky ở Kyiv hôm thứ Ba và trao cho Zelensky một trong hai giải Oscar của Penn, nói rằng nó sẽ được cho mượn cho đến khi Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến, theo báo People đưa tin. Penn nói với Zelensky trong một video đăng trên Instagram: "Đó chỉ là một điều ngớ ngẩn mang tính biểu tượng, nhưng nếu tôi biết cúp Oscar này ở đây với bạn, thì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn và đủ mạnh mẽ cho các trận chiến. Khi bạn chiến thắng [Nga xong], hãy mang nó trở lại Malibu [Nam California] vì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều khi biết có một phần của tôi ở đây [trên đất Ukraine]."

Cuộc đua vào Thượng viện liên bang từ tiểu bang Georgia giữa Herschel Walker của Đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock đang hướng tới một cuộc bầuc ử chung kết sẽ tổ chức vào ngày 6 tháng 12/2022, theo lời Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang là Brad Raffensperge cho biết hôm thứ Tư. Lý do cần bầu chung kết, theo luật Georgia: tại thời điểm này, không ứng cử viên nào được cho là sẽ đạt được 50% số phiếu cần thiết để giành được ghế. Cuộc đua ghế này ở Georgia có thể quyết định đảng nào giành quyền kiểm soát Thượng viện liên bang.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết "quan hệ hợp tác và/hoặc kỹ thuật của Elon Musk với các nước khác cần được quan tâm" sau khi Saudi Arabia giúp Musk mua lại Twitter Inc. Bình luận về kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ, Biden tuyên bố rằng "vẫn còn phải xem kết quả Hạ viện sẽ như thế nào", ngụ ý rằng vẫn chưa chắc Cộng hòa sẽ giành được đa số. Ông bày tỏ hy vọng rằng Lãnh đạo thiểu số Hạ viện hiện tại và có thể sẽ là Chủ tịch Hạ viện tương lai Kevin McCarthy có thể hợp tác và ước tính rằng Quốc hội sẽ tiếp tục phê duyệt viện trợ cho Ukraine. Joe Biden hôm thứ Tư đã thông báo rằng ông đang nhắm đến việc tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, trong khi nói chuyện với các phóng viên tại một cuộc họp báo, Biden lưu ý rằng ông không "vội vàng" công bố quyết định một cách chính thức. Mặc dù có ý định "tái tranh cử", Biden nói rằng ông sẽ thảo luận về chủ đề này với gia đình. Biden kết luận bằng cách nói rằng "đầu năm sau", Biden có thể sẽ tiết lộ "phán quyết cuối cùng."

Joe Biden cho biết hôm thứ Tư rằng ông đã được thông báo là Tổng thống Nga Vladimir Putin "có khả năng sẽ không có mặt" tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) ở Indonesia. Nhưng Biden nhấn mạnh ông sẽ tham dự G20 và ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới khác về "các bước tiếp theo có thể là gì" đối với cuộc chiến ở Ukraine. Biden nói: "Vẫn còn phải xem liệu sẽ có phán quyết nào được đưa ra [nếu] Ukraine chuẩn bị hòa đàm với Nga hay không." Trước đó, đã có tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh qua hình thức trực tuyến. Pennsylvania: Dân Biểu tiểu bang Anthony DeLuca (Dân chủ), đã từ trần ngày 9 tháng 10/2022 — nhưng điều đó không ngăn cản ông tái đắc cử ở Pennsylvania trong tuần này, với hơn 85% số phiếu bầu. Ứng cử viên đối thủ của ông là Queonia "Zarah" Livingston, chỉ nhận được 14% số phiếu bầu. Đã "quá muộn" để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lá phiếu ở Pennsylvania khi DeLuca, người đã làm dân cử trong 39 năm - lâu nhất từ trước đến nay - qua đời ở tuổi 85 vì ung thư hạch lymphoma. Chiến thắng từ dưới mồ của ông đã dẫn tới một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ diễn ra vào một ngày sau đó. "Trong khi chúng tôi vô cùng đau buồn vì mất Dân biểu tiểu bang Tony DeLuca, chúng tôi tự hào khi thấy các cử tri tiếp tục thể hiện sự tin tưởng của họ đối với ông và với cam kết của ông đối với các giá trị của đảng Dân chủ bằng cách bầu lại ông sau khi mãn nhiệm. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ sớm diễn ra," theo ủy ban vận động đảng Dân chủ Hạ viện Pennsylvania viết trong một tweet hôm thứ Tư 9/11/2022. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ sớm diễn ra,” theo ủy ban vận động đảng Dân chủ Hạ viện Pennsylvania viết trong một tweet hôm thứ Tư 9/11/2022.----cố vấn dỏm. Cựu Tổng thống Donald Trump "tức giận" về bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba, bày tỏ giận dữ với Dr. Oz và đổ lỗi cho vợ ông Melania vì đã khuyên ông nên vận động kiếm phiếu giúp Dr. Oz, người nổi tiếng trên TV và bây giờ lại kém trong tranh cử, theo báo New York Times.Cũng bị Trump đổ lỗi cố vấn dở là Sean Hannity, nổi tiếng cực hữu trên Fox News và là bạn thân và cố vấn không chính thức của Trump, vì Hannity cũng ra sức đánh bóng Dr. Oz. Thống đốc đảng Cộng hòa Virginia, Glenn Youngkin, đã gửi một lá thư xin lỗi viết tay tới bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi sau khi Youngkin giễu và làm giảm tầm mức trầm trọng của vụ xông vào nhà và đập búa khiến chồng bà là Paul Pelosi bị rạn nứt xương sọ, theo lời một phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện nói với CNN. Hồi cuối tháng 10, Youngkin nói, "Chồng của Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi đã bị đột nhập nhà vào đêm qua, và đã bị hành hung. Không có chỗ cho bạo lực ở bất cứ đâu, nhưng chúng tôi sẽ đưa bà Pelosi về lại với ông Pelosi ở California. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm." (Youngkin ám chỉ Cộng Hòa sẽ bứng ghế Dân Biểu của bà Pelosi.) Sau đó, Youngkin nói với báo Punchbowl News rằng ông lấy làm tiếc về lời bình luận, nói thêm rằng Young Không có chỗ cho bạo lực ở bất cứ đâu, nhưng chúng tôi sẽ đưa bà Pelosi về lại với ông Pelosi ở California. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm." (Youngkin ám chỉ Cộng Hòa sẽ bứng ghế Dân Biểu của bà Pelosi.)Sau đó, Youngkin nói với báo Punchbowl News rằng ông lấy làm tiếc về lời bình luận, nói thêm rằng Youngkin muốn nói rằng cuộc tấn công vào ông Pelosi là "tàn bạo" nhưng cách nói quá kém. Thư xin lỗi của Youngkin được đóng dấu bưu điện vào ngày 1 tháng 11, CNN đưa tin, ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba. Người phát ngôn của Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi cho biết bà Pelosi đã chấp nhận lời xin lỗi.----Alabama đã chết và 4 người khác lăn ra bệnh sau khi ăn phải thứ gì đó có tẩm fentanyl (loại thuốc an thần mạnh) vào hôm thứ Ba, theo lời cảnh sát hôm thứ Tư. Các nhà điều tra đã yêu cầu khám nghiệm tử thi cái chết của thanh niên 16 tuổi và đang tìm kiếm các xét nghiệm máu cho 4 học sinh khác của trường trung học Selma bị ảnh hưởng, cũng bị khiêng vô phòng cấp cứu, theo lời Biện lý quận Dallas cho biết.Thiếu niên tử vong được tìm thấy trong quán cà phênằm bất tỉnh và được chở đến Trung tâm Y tế Khu vực Vaughan, nơi cậu sau đó đã chết. Cảnh sát vẫn chưa chắc chắn liệu các trường hợp có liên quan đến nhau hay không và không tiết lộ vị trí hoặc cách thức các học sinh đã ăn thứ gì tẩm fentanyl có thể xảy ra. Còn chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết.----trong cuộc tranh cử vào chức Thị trưởng San Bernardino, theo kết quả bầu cử chưa chính thức hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 11. Mặc dù các quan chức bầu cử quận còn hơn 220.000 lá phiếu để đếm tính đến 10 giờ sáng Thứ Tư, Helen Trần đã được 62% số phiếu được kiểm cho đến nay, trong khi Penman chỉ mới được 38% phiếu.Helen Tran, người đã làm việc tại Tòa thị chính San Bernardino trong hơn một thập niên trước khi tới làm việc ở West Covina hồi 3 năm trước, bây giờ dự kiến sẽ trở thành Thị trưởng người Mỹ gốc Á (và là gốc Việt) đầu tiên của San Bernardino và là phụ nữ thứ ba giữ chức vụ này. Trước đó là 2 nữ Thị trưởng: Evlyn Wilcox từng là thị trưởng từ năm 1985-89; Judith Valles, từ 1998-2006.Helen Tran nói hôm thứ Tư: "Đó là một bước đột phá lớn, đặc biệt là trong thế giới (Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương - AAPI). Không có nhiều AAPI được bầu làm lãnh đạo, và ngay cả khi tôi trở thành giám đốc [Phòng nhân sự], tôi là AAPI duy nhất trong vai trò đó. Bây giờ, là một thị trưởng, điều đó có nghĩa là bất kể bạn là ai, bạn có thể là một nhà lãnh đạo như một thị trưởng và có thể trở nên hiệu quả. Tôi cố gắng không nhìn vào chủng tộc bởi vì tôi nhìn vào con người, nhưng thật vui khi biết tôi là quan chức được bầu chọn AAPI đầu tiên trong lịch sử của San Bernardino, điều này đã nói rất nhiều.”Penman cho biết ông đã điện thoại cho Helen Tran để chúc mừng chiến thắng của cô: “Tôi cầu chúc cho cô ấy khỏe mạnh. Tôi hy vọng tất cả những người đã ủng hộ tôi sẽ đứng sau cô Tran. Chúng ta cần thống nhất để giải quyết các vấn đề của thành phố. Helen Tran sẽ trở thành thị trưởng của chúng ta và chúng ta cần phải đứng sau cô ta." Cuối cùng, nếu kết quả không đổi, khi Helen Tran vào ghế Thị trưởng, Hội đồng thành phố sẽ là đa sắc tộc. Ba thành viên trong Hội đồng Thành phố San Bernardino là người Tây Ban Nha. Một là Trắng và hai là Đen. Nghị viên Ben Reynoso là hai chủng tộc, Tây Ban Nha và Da đen. Tran cũng sẽ là người phụ nữ thứ ba trong danh sách tám người.----trên mạng xã hội, đã bị bắt hôm thứ Hai sau khi cô bị cho là có hành vi "cực kỳ mất trật tự" và khỏa thân đi dạo tại một hồ bơi khách sạn ở Nam Florida. Nikita Nguyen, 26 tuổi, đã bị cảnh sát Miami-Dade bắt giữ tại khách sạn The Goodtime ở 601 Washington Ave. chỉ trước 6 giờ chiều Thứ hai.Cảnh sát đã đến khách sạn sau khi có báo cáo rằng Nguyen "đã gây náo loạn trong một thời gian dài và đi dạo quanh khu vực hồ bơi mà không mặc quần áo." Khi một nhân viên nói với Nguyên rằng cô ấy không thể khỏa thân ở hồ bơi, Nguyên đã tạt nước vào người anh ta. Các nhân viên hộ tống Nguyen về phòng khách sạn của cô, và thông báo với cô ấy rằng cô ấy sẽ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn nếu cô tiếp tục gây rối.Cảnh sát cho biết Nguyen sau đó ném một cái chai đã mở vào một nhân viên bảo vệ và một cảnh sát, đánh họ và tưới nước vào họ. Nguyen bị bắt và đưa đến trại ạtm giam Turner Guilford Knight Correctional Center với tội tấn công một nhân viên thực thi pháp luật, một tội nhẹ về hành vi gây rối trật tự, và phạm luật thành phố.

Nguyen, còn có tên Nikita Dragun trên mạng xã hội, là một người có ảnh hưởng nổi tiếng với hơn 3,5 triệu người ghi tên theo dõi ở YouTube, 9 triệu người theo dõi Instagram và 14,5 triệu người theo dõi TikTok -- họ xem bài đăng về nghệ thuật trang điểm của cô ấy trực tuyến.

.

---- Phó phòng văn hóa ở Cần Thơ bị tạm ngưng công tác vì ưa nói thẳng, hại du lịch. Theo Báo Tiền Phong. Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền (Cần Thơ) bị tạm đình chỉ công tác vì đăng tin trên Facebook có nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng ngành du lịch. Trước đó, có dư luận cho rằng, ông Hoàng bị tạm đình chỉ công tác do đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook liên quan đến nội dung: “Nếu nói ẩm thực của một tỉnh, hay thành phố mà nói có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa” nhằm ám chỉ vào lễ hội ẩm thực 1.000 món ăn xưa và nay được tổ chức tại huyện Phong Điền.

.

---- HỎI 1: Bộ Quốc Phòng Mỹ gợi ý răn đe Trung Quốc?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về Chính sách Colin Kahl hôm thứ Sáu (5/11) đã thúc giục chính quyền Biden tăng cường khả năng răn đe để chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Kahl cho biết Hoa Kỳ phải hành động "để chứng tỏ chúng ta có thể phá vỡ bong bóng" phòng thủ của Trung Quốc, trong một buổi hội thoại tại Viện Brookings. Điều này bao gồm khả năng tác chiến dưới nước, lĩnh vực mà Mỹ đã có lợi thế về công nghệ, theo ông nói.

.

Thứ trưởng cho biết ông dự đoán Trung Quốc sẽ tăng cường cưỡng bức Đài Loan khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị cho quân đội của mình cho một cuộc tấn công đổ bộ tương lai. Ông chỉ ra những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm “thiết lập một vùng ảnh hưởng” bằng cách điều động các máy bay quân sự đến gần những vùng không phận quốc tế nơi Hoa Kỳ và các đồng minh của họ tiến hành các hoạt động.

.

Ông Kahl cho biết, điều này nhằm tạo tiền lệ để có thể thực hiện các cuộc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan và ở Thái Bình Dương mà không bị cản trở nhiều. Ông nói: “Đây là một thách thức sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai."

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4711233

---- HỎI 2: Tại Virginia, 1/2 học sinh trung học cơ sở, 2/3 học sinh trung học đã lo lắng, căng thẳng trong năm 2021, và một số từng nghĩ tới tự sát?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là nghiên cứu của liên ủy ban Joint Legislative Audit and Review Commission (Ủy ban Kiểm tra và Đánh giá Lập pháp) của Quốc hội tiểu bang Virginia muốn tìm hiểu tác hại sau đại dịch đối với học sinh.

.

Một trong những phát hiện đáng lo ngại nhất của nó liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh Virginia. Có tới 1/2 số học sinh trung học cơ sở và 2/3 học sinh trung học cho biết họ cảm thấy căng thẳng, lo lắng hoặc căng thẳng trong năm qua, và đối với một số người, sự lo lắng đó biểu hiện thành ý nghĩ tự tử. Có tới 10% học sinh trung học cơ sở và 13% học sinh trung học phổ thông cho biết họ đã có ý định tự tử trong năm học 2021-2022.

https://wtop.com/virginia/2022/11/va-post-covid-education-report-high-anxiety-mental-health/

