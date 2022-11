Ít nhất 112.000 người Nga trốn Putin đã di cư (hợp pháp và bất hợp pháp) đến Georgia trong năm nay, giúp kinh tế quốc gia có 3,7 triệu dân giáp Biển Đen này tăng trưởng mạnh mẽ 10% về sản lượng kinh tế trong năm 2022.

- Nhớ đổi giờ: vặn lui 1 tiếng đồng hồ đêm nay

- Joe Biden: Dân Chủ sẽ thắng trong bầu cử giữa kỳ.

- Joe Biden: Twitter là nơi phun lời nói dối ra toàn cầu.

- Twitter bắt đầu sa thải nhân viên, cắt một nửa trong số 7.500 nhân viên. Musk: vì Twitter lỗ 4 triệu đô/ ngày.

- Cho Trump thêm thời gian để nộp tài liệu đã bị Ủy ban 6/1 gửi trát đòi, và phải ra khai trước Ủy ban ngày 14/11.

- Steve Bannon kháng cáo đối với án 4 tháng tù vì không tuân thủ trát đòi của Ủy ban 6/1.

- Putin ký luật cho bắt lính tù hình sự, chỉ trừ tội hiếp dâm và tội ám sát quan chức chính quyền. Zelensky cảm ơn đối với 90 xe tăng T-72 mà Ukraine sẽ nhận được từ Hoa Kỳ, Cộng Hòa Czech và Hoà Lan. Đại sứ Nga tại Mỹ tố Mỹ và Ukraine hiếu chiến, không chịu hòa đàm (Nga không nói chuyện Nga rút quân ra khỏi Ukraine, ám chỉ Ukraine phải cắt đất cầu hòa như năm 2014) khi Nga chiếm Crimea. Ukraine: 75.440 lính Nga tử trận từ 2/2022, và thêm thêm 600 lính Nga tử trận trong 24 giờ qua. Ukraine đêm Thứ Sáu bắn rớt 2 trực thăng Ka-52 bay qua khu vực Mykolaiv. Anh: Nga thiếu huấn luyện viên dạy tân binh.

- Iran thú nhận đã bán Nga các máy bay không người lái trước cuộc chiến ở Ukraine.

- Cố vấn An ninh QG Jake Sullivan thăm Kiev: viện trợ bổ sung, xe tăng, phi đạn trị giá 400 triệu USD. Zelensky lên Twitter, bày tỏ lòng biết ơn đối với Biden và người dân Hoa Kỳ.

- Kherson: chính quyền thân Nga giới nghiêm, rồi gỡ giới nghiêm trong ngày

- Trump hô hảo mở cửa nhà tù, trả tự do tất cả những người tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Trump: dự kiến khởi động tranh cử vào ngày 14/11/2022

- CREW: sẽ kiện Trump tội bất xứng nếu ra tranh cử Tổng Thống 2024

- Cộng hòa cơ nguy bị Trump bắt chẹt 2024 nếu Trump thua sơ bộ

- Ủy ban Giám sát Hạ viện hỏi Sở Lưu trữ Quốc gia tìm hàng chục món quà biến mất khi Trump rời Bạch Ốc

- Biden: Mỹ tăng việc nhiều, thất nghiệp thấp kỷ lục

- Biden: bơm 52 tỷ đô thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong Hoa Kỳ.

- Colorado: gắn USB vào máy bầu, bị truy tố

- Thẩm phán Tối Cao Amy Barrett đã dẹp đơn Cộng Hòa kiện đòi chận kế hoạch Biden giảm nợ sinh viên

- Milwaukee : 1 cựu quan chức bầu cử Cộng Hòa bị truy tố vì phạm luật và gian lận bầu cử

- Ron DeSantis (Thống Đốc Florida) tranh cử, tự nhận là do đấng cứu thế gửi từ trời xuống

- Kỷ lục: Lô độc đắc Powerball tới 1,6 tỷ đô

- Denver: 100 xe đụng dính chùm vì tuyết, băng

- Atlanta: cảnh sát J. Nguyen động lòng từ bi, mua quần áo, giày giúp người, được ca ngợi

- Hơn 1.300 hộ dân ở TP.SG đang sống trên khu vực sạt lở nguy hiểm.

- Hải quan TP.SG thu ngân sách đạt kỷ lục.

- Thủ tướng VN: Kiên định đường lối đối ngoại không chọn bên

- HỎI 1: Lạm phát là nỗi lo của dân Mỹ, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều nước cường quốc khác? ĐÁP 1: Đỡ hơn nhiều, vì lạm phát Mỹ cao hàng thứ 24 trong 36 nước cường quốc OECD.

- HỎI 2: Sức khỏe tâm thần nhân viên suy kém làm Hoa Kỳ mất 48 tỷ đô/năm cho những ngày nghỉ bất ngờ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-5/11/2022) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng ông tin tưởng đảng Dân Chủ sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới và giữ quyền kiểm soát Quốc hội, khi Biden nói với các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ tại một sự kiện ở Chicago: "Tôi không có ý nghĩ rằng chúng ta đang gặp rắc rối lớn." Theo các cuộc thăm dò mới nhất, đảng Cộng hòa được đánh giá có ưu thế trong bầu cử giữa kỳ để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, và có thể cả Thượng viện.

.

---- Joe Biden đã gọi Twitter là một nền tảng "phun ra những lời nói dối ra toàn thế giới." Biden bày tỏ lo ngại về việc người giàu nhất thế giới Elon Musk mua lại công ty. "Và bây giờ tất cả chúng ta đang lo lắng về điều gì: Elon Musk đi ra ngoài và mua một bộ trang phục để gửi đi - điều đó nằm ở khắp nơi trên thế giới... Không còn biên tập viên [Twitter] ở Mỹ nữa. Không còn biên tập viên. Làm sao chúng ta mong đợi bọn trẻ có thể hiểu được cái gi đang bị đe dọa?"

.

---- Twitter bắt đầu sa thải nhân viên hôm thứ Sáu, cắt giảm gần một nửa trong số 7.500 nhân viên của công ty. Giám đốc điều hành mới của Twitter, Elon Musk, đã bảo vệ quyết định sa thải một phần đáng kể lực lượng lao động của công ty, rằng như vậy là cần thiết: "Về việc cắt giảm nhân sự Twitter, rất tiếc là không có lựa chọn nào khác khi công ty đang lỗ hơn 4 triệu đô/ ngày." Musk đã tweet và nói thêm rằng tất cả những người bị sa thải đều "được đề nghị cho lương 3 tháng, cao hơn 50% so với yêu cầu về mặt pháp lý."

.

---- Trump được cho thêm thời gian để trao các tài liệu đã bị Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 gửi trát đòi để điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021. Chủ tịch Bennie Thompson và phó chủ tịch Liz Cheney của ủy ban cho biết trong một tuyên bố chung: "Chúng tôi đã nhận được thư gửi từ của cựu Tổng thống và luật sư của ông về trát đòi của Ủy ban. Chúng tôi đã thông báo cho cố vấn của cựu Tổng thống rằng Trump phải nộp các hồ sơ không trễ hơn tuần sau và Trump vẫn bị trát đòi ra trước Ủy ban để trả lời từ ngày 14/11/2022." Ủy ban trước đó đã cho Trump hạn chót là thứ Sáu 4/11/2022 để nộp các tài liệu mà Ủy ban đã yêu cầu hồi tháng trước và đã yêu cầu Trump ra ngồitrả lời cuộc phỏng vấn hữu thệ vào ngày 14/11.

.

---- Không tuân thủ trát đòi của Ủy ban thì vào tù? Đó là trường hợp của Stve Bannon. Steve Bannon đang lên tòa kháng cáo đối với bản án 4 tháng tù và bị phạt 6.500 đô. Người đồng minh 68 tuổi của Trump đã nộp đơn kháng cáo hôm thứ Sáu lên tòa liên bang, 2 tuần sau khi ông bị kết án do khinh thường Quốc hội, vì đã từ chối ra Ủy ban khai và từ chối nộp tài liệu do Ủy ban đòi nộp hồi tháng 1/2022 về bạo loạn 6/1/2022. Luật sư của Bannon trước đây đã yêu cầu hoãn án tù cho đến khi quá trình kháng cáo diễn ra - một yêu cầu đã được chấp thuận.

.

---- Hôm thứ Sáu, Putin đã ký một đạo luật cho phép nhập ngũ những công dân chưa được xóa án tích về các tội nghiêm trọng khác nhau. Những người Nga bị kết án giết người, cướp của, ăn cắp vặt, buôn bán ma túy và các tội nghiêm trọng khác theo Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga có thể bị bắt nhập ngũ, theo luật mới, để sẽ huy động thêm hàng trăm nghìn người vào lính.

.

Nhóm tội phạm duy nhất được miễn trừ khỏi lệnh nhập ngũ là những người có tội tình dục với trẻ vị thành niên, phản quốc, gián điệp hoặc khủng bố. Cũng bị loại trừ những người bị kết tội âm mưu ám sát một quan chức chính phủ, cướp máy bay, hoạt động cực đoan và xử lý trái phép vật liệu nguyên tử và chất phóng xạ.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy bày tỏ lòng biết ơn đối với 90 xe tăng T-72 mà Ukraine sẽ nhận được từ Hoa Kỳ, Cộng Hòa Czech và Hoà Lan: “Quân Lực Ukraine đang phản công trên chiến trường và cần vũ khí này. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của các đối tác. Chúng ta cùng nhau đứng lên bảo vệ tự do và dân chủ." Các xe tăng kiểu Xô viết này là tặng từ Cộng Hòa Czech, được kỹ sư Hoa Kỳ và Hòa Lan tân trang mạnh hơn để Ukraine dùng ở chiến trường.

.

---- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích Mỹ vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và thúc giục tìm một giải pháp ngoại giao để kết thúc cuộc chiến: "Về quyết định mới của chính quyền Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, tôi muốn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ tiếp tục chính sách sai lầm, nghĩ rằng vấn đề có thể được giải quyết trên chiến trường. Chúng ta không nên nghĩ đến việc bơm thêm vũ khí cho Kiev, mà là về cách tìm ra giải pháp thương lượng. Không thể giải quyết triệt để vấn đề trên chiến trường". Các bình luận trên đưa ra nhằm đáp lại thông báo về đợt hỗ trợ quân sự mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine trị giá 400 triệu USD, bao gồm cả xe tăng T-72 thời Liên Xô. Nhưng Antonov không nói chuyện Nga rút quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine, nghĩa là muốn nói Ukraine phải cắt đất cầu hòa như năm 2014 khi Nga chiếm bán đảo Crimea.

.

---- Các thông tấn IRNA và Mehr của Iran đưa tin hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Iran đã thừa nhận những cáo buộc rằng Iran đã cung cấp cho Nga các loại vũ khí có thể đang được sử dụng để chống lại Ukraine. Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian nói Iran đã cung cấp cho Nga một "số lượng nhỏ" máy bay không người lái do Iran sản xuất trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời bác bỏ việc Tehran tiếp tục vũ trang cho Nga kể từ đó. Trong quá khứ, Iran đã nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Moscow, ngoại trưởng nước này nói rằng Tehran "chưa và sẽ không" vũ trang cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết Nga có thể đang "gặp khó khăn" trong việc huấn luyện tân binh do thiếu nhân viên huấn luyện, vũ khí và cơ sở vật chất. Bộ nói Nga đã "tận lực hết sức huấn luyện cho khoảng 300.000 quân trong các đợt vét lính mới nhất. Các lính nghĩa vụ mới được điều động có thể được đào tạo tối thiểu hoặc không được đào tạo gì cả."

.

---- Không quân Ukraine trong đêm Thứ Sáu đã bắn rớt 2 trực thăng Ka-52 của Nga đang bay qua khu vực Mykolaiv, theo lời thị trưởng thủ phủ khu vực này, ông Oleksandr Sienkovych, đã thông báo trên kênh Telegram. Ông cho biết quân Ukraine cũng đã bắn rớt 3 máy bay không người lái kamikaze của Nga cũng như 3 chốt phòng thủ Nga. Trong một bài đăng riêng vào sáng Thứ Bảy, ông cảnh báo người dân về khả năng Nga tấn công bằng phi đạn trong khu vực, vì một báo động trên không đã được kích hoạt vào khoảng 8:09 sáng.

.

---- Ukraine hôm thứ Bảy nói họ đã "khai tử" ít nhất 75.440 lính Nga kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Và chỉ trong 24 giờ qua đã có thêm 600 lính Nga tử trận. Theo ước tính, tính đến ngày 5/11, Nga cũng mất ít nhất 2.758 xe tăng, 277 máy bay phản lực, 260 trực thăng, 16 tàu chiến, 5.601 xe bọc thép bảo vệ cũng như 399 phi đạn hành trình.

.

---- Khi chiến tranh bóp nghẹt châu Âu, một quốc gia nhỏ bé nằm bên dưới nước Nga đang bùng nổ kinh tế bất ngờ. Georgia sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới trong năm nay sau một làn sóng mạnh mẽ của hơn 100.000 người Nga -- hầu hết là trí thức, chuyên gia -- ôm tiền vượt biên, cả hợp pháp và bất hợp pháp, vào Georgia để tránh bị Putin lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine.

.

Theo các tổ chức quốc tế, Georgia, quốc gia có 3,7 triệu dân giáp Biển Đen này, dự kiến ​​sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 10% về sản lượng kinh tế trong năm 2022 giữa bối cảnh bùng nổ tiêu dùng, và sẽ đẩy kinh tế tới trị giá 19 tỷ USD, nơi nổi tiếng trong khu vực với núi, rừng và thung lũng rượu vang. “Về mặt kinh tế, Georgia đang hoạt động rất tốt”, Vakhtang Butskhrikidze, Giám đốc điều hành của ngân hàng TBC lớn nhất Georgia, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính ở Tbilisi. “Tất cả các ngành công nghiệp đang hoạt động rất tốt từ quy mô nhỏ đến doanh nghiệp. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ngành nào mà năm nay có trở ngại."

.

Ít nhất 112.000 người Nga đã di cư đến Georgia trong năm nay, số liệu thống kê về những người vượt biên cho thấy. Theo chính phủ Georgia, một làn sóng lớn đầu tiên lên tới 43.000 người đã đến sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022 và Putin chuyển sang dập tắt phản đối cuộc chiến tại quê nhà, theo chính phủ Georgia, với làn sóng thứ hai đến sau khi Putin tuyên bố tổng động viên toàn quốc vào cuối tháng 9.

.

Ít nhất 112.000 người Nga trốn Putin đã di cư (hợp pháp và bất hợp pháp) đến Georgia trong năm nay, giúp kinh tế quốc gia có 3,7 triệu dân giáp Biển Đen này tăng trưởng mạnh mẽ 10% về sản lượng kinh tế trong năm 2022.

.

---- Chính quyền do Nga cài đặt tại Kherson đã ra lệnh giới nghiêm hôm thứ Sáu với dự đoán sắp giao chiến với quân Ukraine, và rồi sau đó nói rằng sẽ không có lệnh giới nghiêm như vậy. Nga trước đó đã ra lệnh cho tất cả thường dân di tản ra khỏi khu vực bị chiến tranh tàn phá về phía tả ngạn sông Dnipro. Nhận xét về tình hình, Kirill Stremousov, người chỉ huy do Nga bổ nhiệm, nói rằng các cuộc giao tranh sẽ gia tăng trong khu vực trong hai tuần tới. Quân Nga đã rút đến bờ đông Dnipro trong tuần này để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Kiev vào Kherson, khu vực bị Nga sáp nhập thông qua một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022.

.

---- Hôm Thứ Sáu, Bạch Ốc xác nhận Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã đến thăm Kiev và họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Reznikov. Trong đó, Sullivan đã công bố "gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 400 triệu USD, bao gồm tân trang xe tăng T-72 (nguyên của Cộng Hòa Czech), máy bay không người lái và tân trang 250 phi đạn đất đối không HAWK chuyển giao cho Ukraine." Ông cũng tái khẳng định việc tiếp tục viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Ukraine và nỗ lực không ngừng với các đồng minh để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng như người dân Hoa Kỳ về gói hỗ trợ quân sự mới vào thứ Sáu: "Tôi cảm ơn Tổng Thống Hoa Kỳ và người dân [Hoa Kỳ] vì một gói hỗ trợ quân sự trị giá 400 triệu USD khác. Các xe thiết giáp gửi tới sẽ giúp chúng tôi giải phóng Ukraine. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục này."

.

---- Trump hôm thứ Sáu đã yêu cầu ân xá cho tất cả những người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 khi tấn công Điện Capitol. Trump đưa ra bình luận của mình sau khi chủ tịch của lễ nhậm chức năm 2017, Tom Barrack, được trắng án cho việc làm như một đặc vụ không đăng bộ cho chính phủ United Arab Emirates.

.

Trump viết trên Truth Social lời ca ngợi các bồi thẩm viên vì đã xử vô tội cho Tom Barrack. Trump tiếp tục kêu gọi trả tự do cho hai người đang bị tòa xử về tội khinh thường tòa án vì từ chối tiết lộ nguồn gốc các lý thuyết âm mưu của họ về gian lận và lật ngược bầu cử. Và rồi Trump đòi trả tự do cho tất cả những người bạo loạn: "Ngoài ra, hãy bắt đầu đối xử công bằng với những người Biểu tình ngày 6/1/2021. Hãy để tất cả họ bước ra khỏi nhà tù ngay bây giờ!"

.

Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp thông báo, "trong 21 tháng kể từ ngày 6/1/2021, hơn 880 cá nhân đã bị bắt giữ ở gần 50 tiểu bang vì các tội danh liên quan đến vụ vi phạm Điện Capitol Hoa Kỳ, bao gồm hơn 270 cá nhân bị buộc tội hành hung hoặc cản trở việc thực thi pháp luật."

.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thảo luận về việc thông báo khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 vào ngày 14/11/2022, theo Axios đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn 3 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ "rất, rất rất có thể" tranh cử tổng thống khi nói chuyện tại một cuộc biểu tình ở thành phố Sioux, Iowa hôm thứ Năm.

.

Theo CNN, một số cố vấn hàng đầu

Đảng Cộng hòa có thể phải đối mặt

Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu S

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Biden hôm Thứ Sáu cho biết Chips and Science Act

Ty Cảnh sát Pueblo đã bắt Richard Patton,

----của Trump đang khuyên Trump nên công bố ra tranh cử năm 2024 ở một trong những tiểu bang nghiêng ngửa mà Biden đã giành chiến thắng trong gang tấc năm 2020.Một tin nói rằng Trump dự kiến khởi động chiến dịch tranh cử vào ngày 14/11/2022 được đưa ra khi Bộ Tư pháp cân nhắc xem liệu có nên truy tố Trump về việc chôm hồ sơ mật về giấu ở Florida và vì Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020, cũng như giúp cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại Điện Capitol. Bộ Tư Pháp đang cân nhắc việc bổ nhiệm một Công tố đặc biệt để giám sát hai cuộc điều tra về Trump nếu Trump tái tranh cử tổng thống.Trong khi đó, hội bất vụ lợi chuyên về quan sát chính quyền Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington - CREW) có kế hoạch sẽ kiện theo Tu Chính Án 14 để ngăn cản Trump ứng cử Tổng Thống vì tu chính trong Hiến pháp "cấm ứng cử đối với bất kỳ ai tham gia nổi dậy chống lại Hiến pháp mà họ đã thề bảo vệ." CREW cho biết hôm Thứ Sáu: “Nếu Trump tranh cử, chúng tôi đã sẵn sàng."----với một cuộc khủng hoảng con tin vào năm 2024 nếu không chọn Trump làm ứng cử viên Tổng Thống 2024. Phóng viên CBS News Robert Costa đã giải thích rằng anh "đã dành cả ngày để gọi điện thoại xung quanh cho các viên chức Cộng Hòa, gặp một số nguồn tin lâu năm của Trump Tower."Costa viết rằng Donald Trump, Jr dự kiến sẽ đóng vai trò lớn hơn trong khi Jared Kushner lùi lại. Costa lưu ý rằng nhóm Trump đang dòm ngó các Thống đốc Glenn Youngkin (R-VA) và Ron DeSantis (R-FL). Costa viết rằng 1 cố vấn của Trump đã hỏi Costa, "Cộng Hòa có thực sự tin rằng Trump sẽ ủng hộ bất kỳ ai tại hội nghị Cộng Hòa nếu Trump thua [sơ bộ] không?"Theo phóng viên Maggie Hamberman của New York Times, cựu Bill Barr (cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump) cũng đã lên tiếng về những lo lắng tương tự: "Đây là những gì mà Barr gần đây gọi là "bắt chẹt"- ý tưởng rằng Trump sẽ giữ đảng Cộng Hòa làm con tin nếu bất kỳ ai thách thức Trump. Trump cũng đã làm điều đó thành công vào năm 2016 bằng cách treo lơ lửng mối đe dọa rằng [Trump có thể ứng cử như] một ứng cử viên độc lập."----ở Lưu trữ Quốc gia giúp tìm hàng chục món quà mà các chính phủ nước ngoài tặng cho Donald Trump và gia đình Trump trị giá ít nhất 50.000 USD. Trích dẫn 3 nguồn tin, báo The Washington Post viết rằng các nhà điều tra quốc hội đang tìm xem liệu những món quà trong danh sách của họ có được đưa từ Bạch Ốc vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Trump vào kho lưu trữ hay không, theo luật yêu cầu.Những món quà lạ mắt từ các nhà lãnh đạo nước ngoài trong danh sách được cho là bao gồm gậy đánh gôn, 1 bức tranh khổng lồ vẽ Trump, cổ áo mạ vàng của thần Horus của Ai Cập cổ đại, một quả bóng đá World Cup 2018 từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng, và một chiếc vòng cổ trị giá 6.400 USD của Vua Abdulaziz al Saud từ Saudi Arabia.----hôm thứ Sáu tuyên bố rằng vấn đề của nền kinh tế không phải là quá nhiều người Mỹ đang tìm việc làm trong khi bình luận về báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ. Biden nói trong một bài phát biểu tại San Diego, California: "Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ không chấp nhận một lập luận cho rằng vấn đề của chúng ta là có quá nhiều người Mỹ đang tìm việc làm tốt. Mười triệu việc làm mới trong 20 tháng. Sáng nay, chúng tôi được biết rằng chúng tôi đã bổ sung thêm 261.000 việc làm trong tháng này. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%, một trong những mức thấp nhất trong 50 năm."----(Đạo luật Khoa học và Chíp) đầu tư 52 tỷ đô la để thúc đẩy các nỗ lực sản xuất chất bán dẫn trong nước: "Thay vì dựa vào những con chip sản xuất ở nước ngoài có thể bị trì hoãn vì đại dịch hoặc một số gián đoạn toàn cầu khác, giờ đây các công ty Mỹ có thể có những con chip đó [sản xuất] ngay tại chỗ." Đồng thời, Tổng thống Biden cũng chỉ ra ý nghĩa của ngành bán dẫn trong ngành quốc phòng Mỹ và trong cuộc cạnh tranh thị trường với Trung Quốc.----một đảng viên Dân chủ 31 tuổi ở Pueblo, Colorado, hồi sáng thứ Năm vì bị cáo buộc can thiệp vào máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 28/6/2022. Patton bị cho là đã đưa 1 ổ USB gắn vào máy bầu phiếu. Cảnh sát nói không có dữ liệu nào bị truy cập và cuộc bỏ phiếu không bị gián đoạn nhưng đủ báo động để truy tố Patton về tội can thiệp với thiết bị bỏ phiếu và khing tội hình sự mạng.

.

---- Thẩm phán Tòa Tối Cao Amy Coney Barrett đã quăng bỏ đơn kiện thứ nhì của các thế lực căm thù Dân Chủ muốn xin cản kế hoạch Biden xóa/giảm nợ sinh viên vay thời đi học. Quyết định này không thay đổi phán quyết của tòa kháng án về việc tạm thời chặn chương trình, nhưng cho Tòa Tối Cao đứng ngoài các chuyện có nên cho hay cấm Biden xóa/giảm nợ sinh viên hay không.

.

Barrett lần đầu quăng bỏ một thách thức đối với chương trình xóa/giảm nợ vào ngày 20/10/2022, chỉ một ngày trước khi phán quyết bị chặn tạm thờ bởi tòa kháng án. Biden đã công bố chương trình này vào tháng 8, cho xóa khoản nợ lên tới 20.000 đô la từ những người đi vay sinh viên. Mặc dù chương trình đang bị tạm dừng, chính quyền Biden vẫn tiếp tục khuyến khích những người đủ điều kiện nộp đơn xin tha nợ.

.

---- Một cựu quan chức bầu cử ở Milwaukee đã bị truy tố vì có hành vi phạm luật và gian lận bầu cử vì bị cáo buộc đưa các lá phiếu quân sự không có thật cho một nhà lập pháp đang đẩy bịa đặt các thuyết âm mưu bầu cử. Các cáo buộc chống lại Kimberly Zapata, cựu phó giám đốc Ủy ban Bầu cử Milwaukee, được đưa ra ngay sau khi bà bị sa thải vào tuần này. Các công tố nói rằng Zapata đã đưa các lá phiếu quân sự giả cho Dân Biểu tiểu bang Janel Brandtjen (Cộng hòa), người đã kêu gọi lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Wisconsin.

.

Zapata cho biết cô đã gửi các lá phiếu giả để "cho thấy việc gian lận theo cách này dễ dàng như thế nào", theo một hồ sơ tố cáo hình sự được AP trích dẫn. Giờ đây, cô có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam nếu bị kết tội. Meagan Wolfe, Trưởng ban bầu cử của tiểu bang, gọi vụ này là một "sự vi phạm lòng tin vô cùng đáng tiếc" và nhấn mạnh rằng gian lận bầu cử thực sự rất hiếm.

.

---- Trong một quảng cáo tranh cử được Ron DeSantis (Thống Đốc Florida) tung ra vào thứ Sáu, DeSantis dường như tự cho mình là đấng cứu thế từ trời xuống — được Chúa tạo ra và gửi đến để trở thành một “người chiến đấu” cho tự do. Và trong khi quảng cáo nghe giống như một tiểu phẩm SNL để giễu trên TV, nhưng không — vợ của DeSantis, bà Casey DeSantis, đã tweet nó hôm thứ Sáu với thông điệp: “Em yêu anh, Ron ơi. Thay mặt cho hàng triệu người, đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do”.

.

Quảng cáo, hoàn toàn bằng màu đen trắng để tạo hiệu ứng kịch tính, với những bức ảnh DeSantis đang cười mỉm, rồi cười phá lên, và dường như đang nhìn vào mắt một người phụ nữ để nói với cô rằng cô có thể “nắm tay một người cha/mẹ già để họ thở vì lần cuối." Thế rồi video có giọng đọc trích dẫn: “Thiên Chúa nói tôi cần một người đàn ông tôn trọng giá trị gia đình. Một người đàn ông sẽ cười và sau đó thở dài, và sau đó đáp lại bằng đôi mắt cười khi con gái anh ta nói, cô muốn dành cả đời để làm những gì cha làm. Vì vậy, Chúa đã tạo ra một chiến sĩ [như DeSantis]”.

.

---- Bây giờ, lô độc đắc tới kỷ lục lịch sử rồi. Giải độc đắc Powerball bây giờ trị giá 1,6 tỷ đô la, và AP ghi rằng đó là giải xổ số lớn nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Quay số sẽ là tối thứ bảy 5/11/2022. Nếu bạn trúng số kỷ lục độc đắc này, và nếu chọn lãnh một lần bằng tiền mặt, bạn sẽ nhận được 782 triệu đô la.

.

---- Khoảng 100 chiếc xe đã dính chùm trong một vụ tai nạn trên đường đóng băng trơn trượt vào đầu thứ Sáu về phía tây nam của trung tâm thành phố Denver, nhưng không ai bị thương nặng. Người phát ngôn cảnh sát Doug Schepman nói với báp Denver Post rằng thương tích đối với tài xế và hành khách trên các xe đụng nhau này cũng có gãy xương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

.

Schepman cho biết những con đường trơn trượt sau khi tuyết rơi đêm thứ Năm là nguyên nhân đụng xe dính chùm. Video về hậu quả cho thấy các tài xế rời khỏi xe và đi bộ xuống đường khi xe đầu kéo di chuyển những chiếc xe không hoạt động được đến một khu vực gần đó. Đó là trận tuyết đầu tiên trong mùa của Denver, theo đài Weather Channel.

.

---- Lại đổi giờ, bạn lại phải mất công vặn lui 1 tiếng đồng hồ trong nhà lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật này (cho thành 1 giờ sáng Chủ Nhật). Để khỏi quên, đêm nay, Thứ Bảy, khi bắt đầu ngủ, bạn haỹ vặn giờ lùi lại 1 tiếng đồng hồ. Đổi giờ ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

.

Các vận động viên chạy việt dã, bóng chuyền và cầu thủ bóng đá sẽ gặp khó khăn hơn nếu không có đèn chiếu sáng trong điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời, khiến thời gian và lịch tập luyện bị thay đổi. Học sinh chơi các môn thể thao trong nhà — chẳng hạn như bóng rổ và bóng chuyền — ít bị ảnh hưởng, vì không cần ánh sáng mặt trời.

.

Hồi năm 2019, cựu dân biểu tiểu bang Kansen Chu đã trình Dự luật AB-7, để sẽ chọn cố định vĩnh viễn cho Califonria sử dụng giờ Daylight Savings Time (tức là giờ mà bạn còn xài hôm nay Thứ Bảy, không phải giờ của ngày mai Chủ Nhật). Dự luật không qua được.

.

Gần đây hơn, Dân biểu tiểu bang Steven Choi đã đưa ra một dự luật tương tự vào đầu năm nay, cũng để chọn giờ Daylight Savings Time xài vĩnh viễn cho California. Dự luật đã được thông qua hai ủy ban nhưng cuối cùng đã bị khai tử trên sàn Quốc hội vào tháng 5/2022 sau khi nhiều nhà lập pháp bỏ phiếu trắng.

.

.

Thế rồi tới cấp liên bang, cũng nhiều người ghét đổi giờ. Đầu năm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật biến thời gian Daylight Savings Time sẽ xài vĩnh viễn từ năm 2023, nhưng dự luật này chưa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua. Nếu thông qua Hạ viện, nó sẽ được Tổng thống Joe Biden ký. Vậy thì, bây giờ, bạn tạm thời phải đổi giờ 2 lần một năm. Và đêm nay hay rạng sáng mai, nhớ vặn đồng hồ lui 1 giờ.

.

---- Vào ngày lễ Halloween, một đoạn video từ máy quay mang trước ngực của một cảnh sát Atlanta đã ghi lại một khoảnh khắc đầy lòng trắc ẩn. Ty cảnh sát Atlanta (APD) cho biết cảnh sát đã được cử đến một "cú phone về sự khiếm nhã nơi công cộng" ở tây bắc Atlanta. Khi cảnh sát đến nơi, họ gặp một người đàn ông mặc quần áo quá rộng và không vừa vặn.

.

Cảnh sát J. Nguyen động lòng từ bi, trong video còn ghi lại, hỏi người đàn ông đó có thể thay quần áo khác gần đó không. Khi Nguyễn biết rằng anh kia không có quần áo nào, Nguyen mới tự bước vào 1 tiệm Walmart để mua cho anh kia một bộ quần áo - thay vì viết một giấy phạt.

.

Nguyen bước vào Walmart trong khi làm nhiệm vụ, để mua cho người đàn ông một chiếc áo sơ mi, quần dài và giày mới. Nguyen nói với các nhân viên thu ngân trong video rằng một người đàn ông bên ngoài cần quần áo và anh ta chỉ "làm tốt nhất có thể mà tôi có thể."

.

APD viết lời ca ngợi cảnh sát Nguyen: “Chúng tôi không thể tự hào hơn về cảnh sát Nguyen. Chúng tôi may mắn có Nguyen và một đội ngũ cảnh sát và các cấp chỉ huy, những người cống hiến cuộc sống của mình cho sự an toàn công cộng, đặt tính mạng của mình vào cuộc chiến chống tội phạm, và những người cũng chăm sóc đến cộng đồng. Những việc làm tuyệt vời."

.

---- Hơn 1.300 hộ dân ở TP.SG đang sống trên khu vực sạt lở nguy hiểm. Theo Báo Công Luận. TP Thủ Đức, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ là 3 địa phương chiếm đến 22 vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Theo công bố của UBND TP HCM, trên địa bàn TP có 32 vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, TP Thủ Đức đứng đầu danh sách với 8 vị trí, tiếp theo là huyện Nhà Bè (7 vị trí), huyện Cần Giờ (7 vị trí), huyện Nhà Bè và quận Bình Thạnh (cùng có 4 vị trí), huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi cùng có 1 vị trí nguy cơ sạt lở.

.

---- Hải quan TP.SG thu ngân sách đạt kỷ lục. Theo Báo Soha. Với số thu 116.919 tỉ đồng, Cục Hải quan TP HCM đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2022 trước 2 tháng. Cục Hải quan TP HCM vừa báo cáo thống kê kết quả hoạt động tháng 10 tháng đầu năm 2022. Báo cáo cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trong của hải quan TP HCM lũy kế đến hết ngày 1-11-2022 đạt 116.919 tỉ đồng, đạt 100,36% dự toán pháp lệnh được giao (116.500 tỉ đồng), tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021.

.

---- Thủ tướng VN: Kiên định đường lối đối ngoại không chọn bên. Bản tin VnExpress viết: "Chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Quốc hội... Thủ tướng cho biết trong cương lĩnh Đại hội XIII, Hiến pháp đã quy định rất rõ Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chính phủ đang cụ thể hóa đường lối chung này với ba trụ cột chính là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, thu được nhiều kết quả quan trọng. "Đường lối đối ngoại của chúng ta là không chọn bên mà chúng ta chọn công lý và lẽ phải. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến quốc tế vì hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực trên thế giới, phù hợp với đường lối, quan điểm đối ngoại của chúng ta vừa qua, chúng ta thể hiện thái độ theo tinh thần như vậy", lãnh đạo Chính phủ nói." (Không nghe ông nói, giữa Ukraine và Nga, công lý và lẽ phải phía nào.)

.

---- HỎI 1: Lạm phát là nỗi lo của dân Mỹ, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều nước cường quốc khác?

.

ĐÁP 1: Đỡ hơn nhiều, vì lạm phát Mỹ cao hàng thứ 24 trong 36 nước cường quốc OECD. Có, có những quốc gia khác có lạm phát tồi tệ hơn Hoa Kỳ. Vào tháng 9/2022, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ vẫn gần mức cao nhất trong 40 năm là 8,2%. Nhưng đó không phải là mức cao nhất trên thế giới.

.

Dữ liệu của OECD cho thấy Hoa Kỳ đứng thứ 24 trong số 36 quốc gia về tỷ lệ lạm phát. Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng cao nhất trong nhóm 36 quốc gia OECD, với tỷ lệ lạm phát hàng năm hơn 83%. Các quốc gia như Đức, Chile và Anh có tỷ lệ lạm phát cao hơn Hoa Kỳ trong tháng 9/2022.

Chi tiết:

https://www.abc10.com/article/news/verify/economy-verify/other-countries-have-worse-inflation-than-us-fact-check/536-af571fbc-3900-4248-a4cb-355c410d041d

.

---- HỎI 2: Sức khỏe tâm thần nhân viên suy kém làm Hoa Kỳ mất 48 tỷ đô/năm cho những ngày nghỉ bất ngờ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Gallup với gần 16.000 người trưởng thành đang làm việc ở Hoa Kỳ cho thấy gần 1/5 người lao động đánh giá sức khỏe tâm thần của họ chỉ ở mức "khá" (fair) hoặc "kém" (poor), với những nhân viên này được nghỉ trung bình 12 ngày bất ngờ, ngoài kế hoạch hàng năm. Các nhà nghiên cứu cho biết, ngoại suy cho toàn bộ lực lượng lao động, số ngày nghỉ tập thể khiến nền kinh tế mất gần 48 tỷ đô la mỗi năm.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/poor-worker-mental-health-costs-economy-48-billion-annually/

.

.