Hình ảnh 2 nhạc sĩ Hoa Kỳ từ Ohio tới Ukriane gửi viện trợ và hát tặng chiến binh Ukraine. Lá cờ từ Ohio với lòng yêu thương.

.

- Dấu hiệu quân Nga rút khỏi Kherson, rời khỏi bờ tây sông Dnipro. Nga và Ukraine trao đổi tù binh, mỗi bên giao 107 tù binh. Ukraine: nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia ngắt điện vì Nga pháo kích. Ukraine: tàu chở ngũ cốc ra biển trở lại, Ukraine không sử dụng hành lang ngũ cốc cho mục đích quân sự. Nhóm G7: sẽ không cho phép Nga gây thảm nạn “chết đói” cho người Ukraine.

- Mỹ OK bán các dàn phi đạn cho Phần Lan.

- Mỹ: Bắc Hàn bí mật gửi Nga đạn pháo binh.

- Mỹ hoan nghênh Ba Lan chọn công ty Mỹ xây nhà máy điện nguyên tử trị giá 20 tỷ USD.

- 2 nhạc sĩ Hoa Kỳ từ Ohio tới Ukriane gửi viện trợ, hát tặng chiến binh.

- Mỹ tái cam kết với Nam Hàn vì an ninh đồng minh.

- Độc đắc Powerball sẽ là 1,5 tỷ đô, sẽ quay số vào đêm Thứ Bảy 5/11/2022.

- Musk sẽ cắt giảm 50% nhân viên Twitter

- Trump lên tòa tiểu bang Florida kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã thánh chiến chống Trump.

- Kash Patel (cựu cố vấn hàng đầu của Trump) được Bộ Tư Pháp cho miễn tố, và sẽ ra khai vụ Trump chôm hồ sơ mật

- Một công dân Ethiopia lái xe vượt cổng Pentagon, bị bắt, nói ghét nước Mỹ và đang muốn giết người.

- CREW kiện nhiều cơ quan, đòi khôi phục các tin nhắn (text messages) chung quanh ngày bạo loạn 6/1/2021

- Các luật sư của Trump hy vọng Thẩm phán Tối Cao Clarence Thomas sẽ "cứu bồ" lật ngược bầu cử 2020 để quăng bỏ phiếu Biden, để Trump thắng. Kenneth Chesebro (luật sư của Trump) viết email hồi tháng 12/2020: Thẩm phán Tối cao Thomas là cơ hội duy nhất để cứu Trump.

- Emails của Eastman (luật sư của Trump) thú nhận "gian lận bầu cử 2020" là bịa đặt, sợ sẽ bị truy tố hình sự

- Người biểu tình bị bảo vệ của Trump đánh bầm dập, kiện Trump, được thương lượng bồi thường, bỏ đơn kiện

- Bạch Ốc: Biden nói "nền dân chủ [Hoa Kỳ] đang bị tấn công, cần Dân Chủ thắng đa số trong bầu cử giữa kỳ

- Bộ Ngân Khố điều tra Elon Musk vụ mua Twitter xem có yếu tố nước ngoài chi phối

- New Jersey: bắt được kẻ bắn 2 cảnh sát.

- Oregon: Thị trưởng lái xe lạng lách, rút súng bắn xe dân, bị bắt, bị truy tố tội mưu sát

- Tòa Indiana: Mathew Cramer II có tội giết Shane Nguyễn.

- Công an đề nghị ngăn tẩu tán tài sản 762 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát.

- TP.SG: 1 hãng giày da sa thải gần 1.200 công nhân.

- Đồng Tháp: Xe tải chở gạo làm sập cầu Xẻo Quýt.

- HỎI 1: Lễ Tạ Ơn là ngày 25/11/2022, sẽ có 43% dân Mỹ rời nhà đi du lịch? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bà bầu uống 2 tách cà phê/ngày sinh con sẽ lùn? ĐÁP 2: Cho tới 8 tuổi.

.

QUẬN CAM (VB-3/11/2022) ---- Lô độc đắc xổ số Powerball tiếp tục tăng sau khi không ai trúng độc đắc trong kỳ quay số đêm Thứ Tư, khi quay số ra kết quả độc đắc là: 2, 11, 22, 35, 60 và số Powerball là 23. Vì không ai trúng lớn, giải độc đắc bây giờ đã tăng lên 1,5 tỷ đô la, nhiều thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ.

.

Giải độc đắc 1,5 tỷ đô kế tiếp sẽ quay số vào đêm Thứ Bảy 5/11/2022. Nếu người trúng muốn lãnh tiền mặt 1 lần, sẽ nhận được trọn gói 745,9 triệu đô la. Giải độc đắc xổ số lớn nhất mọi thời đại là giải Powerball trị giá 1,5863 tỷ đô la vào năm 2016, với 3 người trúng độc đắc ở California, Florida và Tennessee.

.

---- Bloomberg cho biết Elon Musk có kế hoạch cắt giảm từ 25% đến 75% nhân viên tại Twitter. Tin nội bộ cho biết Musk tính cắt giảm 50% việc làm tại công ty và khoảng 3.700 nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được thông báo vào thứ Sáu.

.

Theo nguồn tin của Bloomberg, các nhân viên cấp cao được lệnh soạn danh sách cắr giảm 50% số lượng nhân viên — và danh sách xếp hạng nhân sự đã được nhân viên cấp cao của Tesla xem xét. Musk, người từ lâu đã chỉ trích làm việc từ xa, cũng sẽ chấm dứt chính sách "làm việc từ mọi nơi" của Twitter, mặc dù một số ngoại lệ có thể được thực hiện.

.

---- Trong nỗ lực che giấu hồ sơ về quỹ tín thác Donald J. Trump Revocable Trust nắm giữ các doanh nghiệp tư nhân của mình, Trump đã đệ đơn lên tòa án tiểu bang Florida chống lại Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James. Trước đó, James đã đệ đơn kiện ra tòa New York trị giá 250 triệu đô la chống lại Trump, các con Trump có liên quan đến Trump Organization và những người khác, cáo buộc rằng họ đã gian lận tài chính 20 năm qua.

.

Trong vụ kiện chống lại James, được đệ trình hôm thứ Tư, Trump xin lệnh tòa chận nỗ lực của James, vì cho rằng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang không có thẩm quyền đối với tài sản của quỹ tín thác và không có quyền kiểm soát tài sản của quỹ. James đã cáo buộc Trump và gia đình gian lận tài chính trong 20 năm qua bằng cách "thổi phồng" giá trị tài sản để vay tiền ngân hàng trong khi khai sụt trị giá để trốn thuế.

.

Đơn kiện của Trump dài 41 trang đã viết, "Cuộc chiến của James đã đe dọa và quấy rối đối với Tổng thống Trump, gia đình ông, lợi ích kinh doanh của ông và các cộng sự của ông đã diễn ra lâu dài và tiếp tục." (Chú ý: trong đơn kiện, Trump tự gọi là "Tổng Thống Trump" mà không gọi là "cựu Tổng Thống Trump.")

.

James và luật sư Trump sẽ tranh luận tại tòa án New York hôm nay, Thứ Năm, trong cuộc tranh luận nơi Bộ Trưởng Tư Pháp New York đang cố gắng ngăn Tổ chức Trump Organization di chuyển tài sản và tái cơ cấu doanh nghiệp để "trốn tránh trách nhiệm". (Dọn bản doanh từ New York về Florida...)

.

---- Kash Patel (cựu cố vấn hàng đầu của Trump) đã được Bộ Tư Pháp cho miễn tố, và sẽ ra khai trước một đại bồi thẩm đoàn đang điều tra vụ Trump chở các tài liệu mật ra khỏi Bạch Ốc khi rời chức vụ Tổng Thống, theo 2 báo Wall Street Journal và New York Times. Patel (cũng là 1 ựu quan chức Bộ Quốc phòng) tháng trước đã xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn liên bang, liên tục viện dẫn Tu Chính Án 5 để xin im lặng, mặc dù các công tố nói rằng Patel không phải là mục tiêu của cuộc điều tra. Thẩm phán liên bang Beryl A. Howell của Tòa thủ đô đã cho Patel quyền im lặng. Và bây giờ Patel được Bộ Tư Pháp cho miễn tố để sẽ ra khai.

.

Theo CNN, Patel được bổ nhiệm làm một trong những đại diện của Trump trong việc giải quyết các vấn đề với Sở Lưu trữ Quốc gia, nhiều lần nói rằng các tài liệu FBI tịch thu ở nhà Trump ở Florida đã được giải mật trước khi Trump rời nhiệm sở. Sau đó, Trump đã lên Fox News nói rằng Trump đã giải mật tài liệu "chỉ bằng cách suy nghĩ về giải mật nó." Có tin nói với WSJ các cộng sự khác của Trump có liên quan vụ này cũng đã được đề nghị miễn tố.

.

----Một người đàn ông đã bị bắt vì lái xe vượt một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài Pentagon vào tuần trước với ý định "giết người". Tamirat Yehualawork đã lái chiếc Ford Expedition màu đen qua một trạm kiểm soát, tông gãy cây chắn ngang để vào. Lúc đó quân cảnh nâng cần rào thứ cấp để cản xe, nhưng y đã phóng xe quá nhanh và hàng rào không được nâng lên kịp thời để chận, theo tin đài WJLA-TV.

.

Quân cảnh cuối cùng đã chặn được Yehualawork bằng cách lái xe tuần cảnh ghim xe của Yehualawork vào một đang đậu phía nam Pentagin. Khi bị quân cảnh bắt, Yehualawork bị cáo buộc đã chửi thề và nói, "Tao ghét nước Mỹ và tao đang muốn giết người."

.

Yehualawork hầu tòa hôm thứ Ba 2/11/2022. Y là công dân Ethiopia nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực, không có tiền án tiền sự, nhưng tình trạng nhập cư hiện tại của y không rõ ràng.

.

---- Nhóm 7 cường quốc (G7) sẽ không cho phép Nga gây thảm nạn “chết đói” cho người Ukraine trong mùa đông này, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock: “Chúng tôi sẽ không để sự tàn khốc của cuộc chiến này dẫn đến hàng loạt người già, trẻ em, thanh niên và gia đình chết trong những tháng mùa đông sắp tới.”

.

---- Lá cờ của nước Nga đã bị dỡ bỏ khỏi Tòa đô chính ở Kherson, cho thấy rằng quân Nga có thể đang rút lui khỏi thành phố miền nam Ukraine. Kirill Stremousov, Phó tỉnh Kherson do Nga cài đặt, trước đó đã nói rằng quân đội "có khả năng" sẽ rời khỏi bờ tây sông Dnipro và di chuyển sang phía đông. Phóng viên BBC Francis Scarr đã đăng một đoạn video do phóng viên chiến trường Alexander Kots (Kots thường viết cho báo Nga Komsomolskaya Pravda) ghi lại, cho thấy cột cờ giờ đã trống rỗng. Có phải lính Nga đang bỏ chạy khỏi Kherson, hay là bẫy phục kích?

.

---- Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi tù binh, mỗi bên giao nộp 107 chiến binh bị bắt. Denis Pushilin, người chỉ huy khu vực Donetsk do Nga cài đặt, cho biết như thế trên mạng Telegram, nói trong các tù binh do Kyiv trao đổi có 65 là từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (2 tỉnh Ukraine ly khai từ 2014 và bị sáp nhập vào Nga năm 2022).

.

---- Các quan chức Ukraine cho biết nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia một lần nữa bị ngắt điện lưới do các cuộc pháo kích của Nga làm hư hỏng các đường dây điện cao thế còn lại.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko hôm thứ Năm nói Ukraine "không sử dụng và không có kế hoạch sử dụng hành lang ngũ cốc cho mục đích quân sự", đồng thời thêm rằng Kiev tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của thỏa thuận ngũ cốc: “Nga đã quay trở lại với thỏa thuận ngũ cốc nhờ vào chính sách ngoại giao tích cực của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan."

.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cảnh báo rằng Nga có quyền rút khỏi hoạt động buôn bán ngũ cốc nếu Ukraine vi phạm các đảm bảo an ninh đối với tuyến hải hành của các tàu chở ngũ cốc.

.

---- Hôm thứ Tư, Pentagon xác nhận Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho phép bán các hệ thống phi đạn cho Phần Lan để tăng khả năng răn đe. Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin Corp sẽ là nhà thầu chính của thỏa thuận trị giá 535 triệu USD, theo Pentagon.

.

Phần Lan, bên cạnh Thụy Điển, đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên NATO vào đầu năm nay sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, đơn xin vào đã tạm thời dừng lại bởi Thổ Nhĩ Kỳ, nơi yêu cầu thảo luận thêm về tình trạng của "những kẻ khủng bố" [đang tỵ nạn] ở các nước này.

.

---- Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Tư tố cáo rằng Bắc Hàn đang bí mật gửi một "số lượng đáng kể" đạn pháo binh sang Nga. Mỹ vẫn đang xác định xem liệu Nga có "thực sự nhận được" đạn pháo binh đó hay không. Theo quan chức Mỹ, Bắc Hàn đang che giấu bằng cách nói rằng đạn pháo được gửi đến các khu vực khác, chẳng hạn như Trung Đông hoặc Bắc Phi. Kirby nói, diễn biến xung đột ở Đông Âu sẽ không thay đổi bất chấp những diễn biến mới này.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hoan nghênh quyết định của Ba Lan chọn công ty Westinghouse Electric Corp. để xây nhà máy điện nguyên tử đầu tiên cho Ba Lan, nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hơn nữa an ninh năng lượng châu Âu.

.

Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn nguồn Blinken nói rằng dự án của Ba Lan, được xác nhận hôm thứ Hai, cũng hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu, vì các lò phản ứng nguyên tử sẽ dẫn đến tổng lượng khí thải CO2 ít hơn một khi được kích hoạt. Thủ tướng Ba Lan hôm Thứ Tư ước tính rằng nhà máy điện này sẽ tốn khoảng 20 tỷ USD.

.

---- Khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với hai nhạc sĩ Hoa Kỳ Brett Hill và Benya Stewart. Hai nhạc sĩ bản doanh ở Ohio đã gây quỹ cho người Ukraine ngay vài tuần sau khi Nga đưa quân xâm lược Ukraine tháng 2/2022.

.

Brett Hill nói rằng trong quá khứ anh từng đến Ukraine trình diễn và đã kết bạn với rất nhiều người bạn thân thiết trong nhiều năm qua, những người hiện đang có chiến tranh trên khắp Ukraine. Hai nhạc sĩ đã tham gia chiến dịch "From Ohio with Love" -- gây quỹ thông qua các buổi hòa nhạc giúp gửi các thiết bị y tế khẩn cấp và cho trẻ em trong trại trẻ mồ côi ở Kyiv, và các khoản quyên góp bắt đầu đổ vào.

.

Hai nhạc sĩ đã quyên góp được tổng cộng 66.000 đô la, để mua và gửi thiết bị y tế cấp cứu cho tiền tuyến ở Ukraine. Đợt gửi viện trợ lần thứ tư đặc biệt: 2 nhạc sĩ trực tiếp tới Ukraine, hát cho các đơn vị Ukraine chỉ cách tuyến đầu 2 dặm.

.

Hình ảnh 2 nhạc sĩ Hoa Kỳ từ Ohio tới Ukriane gửi viện trợ và hát tặng chiến binh Ukraine. Lá cờ từ Ohio với lòng yêu thương.

.

---- Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã điện đàm với Bộ Trưởng ngoại giao của Nam Hàn Park Jin về các vụ phóng phi đạn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn vào biển, trong đó ông tái khẳng định cam kết "chặt chẽ" của Mỹ đối với an ninh và an toàn của Nam Hàn. Blinken và Park cũng "lên án mạnh mẽ" việc Bắc Hàn "tiếp tục và trắng trợn coi thường" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình trong khu vực, có tác động "gây mất ổn định sâu sắc".

.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: "Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho các đồng minh của chúng ta và sẽ tiếp tục nỗ lực hạn chế khả năng của Bắc Hàn về các chương trình phi đạn đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái pháp luật của mình."

.

---- Nộp đơn kiện một số cơ quan liên bang trong đó có Sở Mật vụ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, hội Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington - CREW) hôm thứ Tư cáo buộc các quan chức đã vi phạm luật liên bang vì không khôi phục được các tin nhắn (text messages) bị mất có thể liên quan đến bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

.

Các cơ quan trên, cùng với Bộ Quốc phòng (DOD), Quân đội Hoa Kỳ và Văn Khố Quốc gia được yêu cầu theo Đạo luật Hồ sơ Liên bang phải khôi phục các tin nhắn đã được gửi qua lại từ nhiều quan chức chính quyền Trump vào ngày 6/1/2021 và xung quanh ngày đó.

.

Đơn kiện của CREW viết: "Tin nhắn của các quan chức chính quyền Trump tại DHS, Sở Mật vụ, DOD và Quân đội trong ngày và khoảng chung quanh ngày 6/1/2021 đã bị xóa. Thậm chí tệ hơn, việc xóa xảy ra sau khi các nhà điều tra và FOIA yêu cầu chuyển giao các tin nhắn đó." (ghi chú: FOAI: Luật tự do thông tin được báo chí và các tổ chức công dân sử dụng để đọc các tài liệu chính phủ. Bây giờ tin nhắn trong điện thoại của phe nhóm Trump xóa rồi.)

.

---- Các luật sư của Donald Trump đã từng tin rằng một quyết định "cứu bồ" từ Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas sẽ là "cơ hội duy nhất" của họ trong việc quăng bỏ phiếu bầu cho Joe Biden tại tiểu bang Georgia trong bầu cử 2020, theo các email mới được gửi tới Quốc hội và được báo Politico đọc được.

.

Luật sư Kenneth Chesebro của Trump đã viết trong một email gửi tới đội pháp lý của cựu tổng thống Trump hồi tháng 12/2020: “Chúng tôi muốn đóng khung mọi thứ để Thomas có thể là người đưa ra phán quyết hoặc chận lại, hoặc nêu ra "nghi ngờ chính đáng" về kềt quả bầu phiếu ở Goergia."

.

Chesebro viết rằng Thomas, Thẩm phán Tối cao giải quyết "các vấn đề khẩn cấp" của Georgia, sẽ là "cơ hội duy nhất để họ có được ý kiến pháp lý thuận lợi vào ngày 6 tháng 1/2021, điều này có thể ém số phiếu đại cử tri của Georgia trong [buổi họp lưỡng viện] Quốc hội", theo báo Politico.

.

John Eastman, một luật sư khác của Trump, đã viết trả lời email đó: "Tôi nghĩ rằng tôi đồng ý với điều này." Eastman đã cố gắng ém lại các email — hiện chưa được công khai (nhưng bị lộ ra vì 1 đường link Dropbox bị các phóng viên thấy trong hồ sơ tòa đã dẫn tới các emails của Eastman)— không cho chuyển tới Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, nhưng một thẩm phán đã ra lệnh giao chúng [emails của Eastman] cho ủy ban vhồi tuần trước.

Báo Washington Post tiết lộ rằng

Bản tin dịch sau là dựa vào báo New York Times

Nhóm luật sư của Trump đã quyết định

Thư ký Báo chí Bạch Ốc Ka

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ

Một cuộc truy lùng ở New Jersey

Một thị trấn nhỏ ở Oregon

Một trong những người đàn ông

Công an đề nghị ngăn tẩu tán tài sản 762 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát.

Chesebro viết [trong email]: “[Tôi nghĩ] nếu chúng ta chỉ có thể đưa vụ này ra chờ Tòa Tối cao trước ngày 5 tháng 1/2021, lý tưởng nhất là với một điều gì đó tích cực được viết bởi một thẩm phán hoặc một Thẩm phán Tòa Tối Cao, hy vọng sẽ là Thomas, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất của chúng ta trong nỗ lực ém việc đếm phiếu một tiểu bang ở Quốc hội.” (Tin trên là Politico, kế tiếp sẽ là bổ túc thêm tin Washington Post)----các luật sư của Trump coi Thẩm phán Tòa Tối Cao Clarence Thomas là chìa khóa để Tòa Tối cao Hoa Kỳ lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Báo này viết như thế dựa trên 8 email "do Thẩm phán quận Hoa Kỳ David O. Carter ở California ra lệnh phổ biến, trong đó có thư từ trao đổi giữa các luật sư của Trump (Kenneth Chesebro, John Eastman và những người khác) thảo luận về các chiến lược pháp lý khác nhau để thuyết phục các dân cử Cộng hòa chống lại thủ tục chứng nhận phiếu đại cử tri trong một phiên họp lưỡng viện Quốc hội vào ngày 6 tháng 1/2021."Trong một email "từ Chesebro tới Eastman và một số người khác được gửi vào ngày 31/12/2020, Chesebro lập luận rằng [Thẩm phán tối cao Hoa Kỳ Clarence] Thomas sẽ 'cuối cùng là chìa khóa' để yêu cầu Tòa Tối Cao quăng bỏ phiếu thắng thế của Tổng thống đắc cử lúc bấy giờ là Joe Biden tại các tiểu bang tranh chấp."Washington Post nói rằng email cũng nói rằng, "người ta nên sắp xếp [dàn cảnh] đóng khung mọi thứ để Thomas có thể là người đưa ra ý kiến ngưng lại [việc chứng nhận phiếu đại cử tri] hoặc nêu ý kiến nói rằng có nghi ngờ chính đáng về phiếu bầu của tiểu bang Georgia."Báo Politico viết: "[LS] Eastman là một kiến trúc sư của nỗ lực cuối cùng của Trump để lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, từng là thư ký cho [Thầm phán Tối cao] Thomas và đã trao đổi thư từ với vợ ông là Virginia Thomas [còn gọi là Ginni Thomas] trong vài tuần trước ngày 6 tháng 1/2021".Richard Signorelli, cựu Biện lý khu vực phía Nam New York (SDNY), đã chỉ trích cả Thẩm phán Tòa Tối cao [Clarence Thomas] và vợ là nhà hoạt động cực hữu của ông, bà Ginni Thomas.Signorelli đã tweet: "Họ đã có một nằm vùng đóng vai nội gián trên Tòa Tối Cao, người mà họ nghĩ sẽ giúp họ lật đổ nền dân chủ của chúng ta. Y đã kết hôn với một thành viên giáo phái MAGA loạn trí. Y thậm chí sẽ không tự xin cho chính mình ra ngoài tranh chấp."Laurence Tribe (cựu giáo sư Luật Hiến pháp Harvard) đã chỉ trích Chesebro: "Bây giờ chúng ta biết rằng Ken Chesebro coi Thẩm phán Tối cao Thomas là 'cơ hội duy nhất' của Trump để ngăn không cho cuộc bầu cử năm 2020 được chứng nhận hợp lệ. Việc lạm dụng ghê tởm giấy phép hành nghề luật sư như vậy cần phải bị kỷ luật nghiêm khắc và có thể bị truy tố hình sự."----, cho thấy các luật sư của Trump ý thức rằng việc họ làm có thể bị truy tố là tội hình sự. Các email của John Eastman đưa ra sau khi một thẩm phán đồng ý rằng các email là ngoại lệ "tội phạm/gian lận" đối với đặc quyền giữa luật sư/thân chủ.LS Eastman thú nhận rằng y lo ngại về những tuyên bố sai sự thật của Donald Trump về "gian lận bầu cử", và y đang tuyệt vọng cố gắng vặn vẹo để đưa một hồ sơ gian lận bầu cử Georgia ra trước Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas. Y tin rằng Thomas sẽ là "bồ tèo" có nhiều khả năng giúp trì hoãn chứng nhận bầu cử năm 2020, theo The New York Times đưa tin.Eastman cũng viết trong một email vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, cho những người khác trong nhóm pháp lý của Trump: “Tôi không nghi ngờ gì về việc một Công Tố hung hãn hoặc một Biện Lý ở một nơi nào đó sẽ săn lùng [để truy tố] cả Tổng thống [Trump] và các luật sư [của Trump] khi mọi thứ bụi lắng xuống.”NYT đưa tin rằng email được gửi cùng lúc các thành viên trong nhóm pháp lý của Trump đang cố gắng yêu cầu Trump ký vào một văn bản hữu thệ rằng thông tin trong vụ kiện [đòi lật ngược bầu cử ở] Georgia là đúng sự thật. Tuy nhiên, sự thật không có gian lận, và Eastman và những người khác biết chắc rằng Trump biết về điều đó, theo lời khai hữu thệ.Trump cuối cùng đã đồng ý ký một văn bản hữu thệ như vậy, với cảnh báo [loanh quanh] rằng những con số gian lận mà họ đang sử dụng chỉ được dựa vào "chỉ trong phạm vi" rằng "thông tin đó đã được cung cấp" cho các luật sư của Trump. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang nói rằng bản tuyên bố hữu thệ đó tự nó có thể là một tội hình sự.Nhóm 8 email đưa ra là một phần của cuộc thảo luận về chiến lược pháp lý giữa các luật sư và cố vấn của Trump khi họ âm mưu về cách họ có thể lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Trong một cuộc tranh luận tại Phòng Bầu dục với luật sư của Phó Tổng thống Mike Pence, Greg Jacob, Eastman thú nhận rằng cuối cùng họ sẽ thua tại Tòa Tối Cao.Jacob nhớ lại đã nói với Eastman khi ra khai trước Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1: "Nếu vụ này được đưa đến Tòa tối cao, chúng ta sẽ thua 9-0, phải không? Và anh ta nói từ 7-2 [tỷ phiếu]. Và tôi nói,“ Hai người là ai? ”Và anh ta nói,“ Chà, tôi nghĩ có lẽ là Clarence Thomas.” Và tôi nói: “Thật sao? Clarence Thomas?" Và vì vậy chúng tôi đã xem qua một vài ý kiến của Thomas và cuối cùng, anh ta [Eastman] thú nhận," Ừ, được rồi, tỷ số sẽ là 9-0." (Tức là, nếu ra Tòa Tối Cao, sẽ không Thẩm phán nào bênh Trump, nên có tỷ số 9-0.)----thương lượng với những người biểu tình, những người này nói họ đã bị các nhân viên bảo vệ của Trump đánh bầm dập bên ngoài Trump Tower hồi 7 năm trước. Báo Daily Beast viết rằng các luật sư của Trump đã đưa ra "quyết định vào phút cuối" để giải quyết "sau khi tìm không ra các bồi thẩm viên ở thị trấn Bronx có cảm tình với Trump.Việc dàn xếp đã được chuyển cho các nguyên đơn sau khi các bồi thẩm viên tiềm năng được cử đi ăn trưa vào thứ Tư, vì các luật sư của Trump đã kết luận rằng nếu đưa vụ án ra xét xử sẽ dẫn đến một thảm họa tài chính cho Trump.Các điều khoản của thỏa thuận ngoài tòa vẫn chưa được biết, nhưng các nguyên đơn kiện Trump trong vụ án - Efrain Galicia, Florencia Tejeda Perez, Miguel Villalobos và Norberto Garcia - đã nhanh chóng ký tên vào thương lượng sau khi được đề nghị. Thỏa thuận cũng nêu rõ "các bên đều đồng ý rằng các nguyên đơn trong vụ kiện, và tất cả mọi người, đều có quyền tham gia biểu tình ôn hòa trên vỉa hè công cộng."----rine Jean-Pierre dẫn lời Tổng Thống Joe Biden tại cuộc họp báo của bà hôm thứ Tư, người, như bà nói, tin rằng "nền dân chủ [Hoa Kỳ] đang bị tấn công và chúng ta không thể giả vờ không có," và nhấn mạnh tầm quan trọng của Đảng Dân chủ cần chiếm đa số trong bầu cử giữa kỳ sắp tới.Jean-Pierre lưu ý rằng một số quan chức Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử này, điều này nhấn mạnh rằng họ "không tin vào pháp quyền." Bà cũng nói về những lo ngại của chính quyền về cách thức mà kết quả có thể bị thách thức, chỉ ra rằng "bạo lực không có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta."Jean-Pierre cũng xác nhận rằng Biden sẽ đưa ra "một số loại nhận xét" vào ngày sau cuộc bầu cử để đánh giá tình hình. Cuối cùng, cô nói ngắn gọn về tác động tiềm tàng của việc tỷ phú Elon Musk mua đứt Twitter Inc. đối với bầu không khí chính trị trước bầu cử giữa kỳ, nói rằng tổng thống và chính quyền vẫn chưa nhìn vào chuyện đó.----đang xem xét liệu họ có đủ thẩm quyền pháp lý để điều tra việc Elon Musk mua đứf Twitter trị giá 44 tỷ đô la hay không, theo báo Washington Post đưa tin hôm thứ Tư. Một số nhà lập pháp trước đây đã cảnh báo về các mối quan hệ với nước ngoài của Musk, trong đó có Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-CT), thành viên của Tiểu ban Đối ngoại Thượng viện, người đã viết thư cho Ủy ban Đầu tư Nước ngoài kêu gọi họ xem xét lại việc mua bán vì mối liên hệ của Musk với các nhà đầu tư từ Saudi Arabia và Qatar.Về mặt Musk mua Twitter, các nhà đầu tư lớn nước ngoài có quyền truy cập vào dữ liệu tài chính nhạy cảm của công ty, theo những người quen thuộc với thỏa thuận nói với The Washington Post. Công ty Kingdom Holding Company của Hoàng tử [của Saudi Arabia] Alwaleed bin Talal là cổ đông lớn thứ hai của Twitter, trong khi quỹ Qatar Investment Authority của Qatar là nhà đầu tư lớn nhất. WP viết rằng Bộ Ngân khố có thể không biết về những điều khoản cụ thể này nhưng từ đó bộ đã bắt đầu xem xét vấn đề.----đã kết thúc hôm thứ Tư sau khi cảnh sát bắt một người đàn ông 30 tuổi bị cáo buộc bắn trúng 2 cảnh sát một ngày trước đó. Kendall “Book” Howard là nghi phạm trong một vụ nổ súng khác vào ngày 28/10/2022. Khi một người bên đường thấy y, họ đã báo cho cảnh sát.Cảnh sát tới gần Howard trong bãi đậu xe của tòa nhà hôm thứ Ba, nhưng y đã bắn vào họ và cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường bất chấp cảnh sát vây quanh tòa nhà ở Newark. Cảnh sát cuối cùng đã bắt được Howard tại cùng một tòa nhà vào ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của một đội SWAT. Y bị truy tố 2 tội mưu sát. Cả hai cảnh sát bị bắn vẫn ở trong bệnh viện, được cho là sẽ sống sót.----có tên Rufus sẽ cần một thị trưởng mới — người hiện tại, Dowen Jones, đã bị bắt hôm thứ Ba 1/11/2022 với cáo buộc cố ý giết người và tấn công xuất phát từ một vụ nổi giận khi lái xe trên đường vào đêm Halloween.Theo Cảnh sát Quận Hood River, một gia đình đang lái xe về phía nam trên Xa lộ 281 vào khoảng 8:43 tối Thứ Hai phía sau "một chiếc SUV đang lái lạng lách thất thường." Thế rồi chiếc SUV đột ngột tấp vào lề, gia đình đã giảm tốc độ để có thể nhận rõ mô tả về xe SUV và sẽ báo cáo việc lái xe thất thường, nhưng khi họ vượt qua chiếc SUV, một người nam bước ra khỏi hông xe SUV và nổ súng, bắn nhiều viên đạn từ một khẩu súng ngắn nhắm vào xe gia đình kia đi qua.Cảnh sát nói 2 người lớn và 2 trẻ em, 5 tuổi và 8 tuổi, không bị thương, nhưng chiếc xe của gia đình đã bị hư hỏng do súng bắn. Thị trưởng Dowen Jones, 47 tuổi, bị bắt tại Rufus vào ngày hôm sau và bị đưa nhà tù phía Bắc Oregon.Báo USA Today viết rằng thị trấn Rufus có dân số 211 người, cách Portland khoảng 100 dặm về phía đông. Thị trấn nằm trên sông Columbia, nơi ngăn cách Oregon và Washington. Jones được bầu vào năm 2018 chỉ với 76 phiếu bầu. Nhiệm kỳ của ông sẽ hết hạn vào cuối năm nay.----bị truy tố liên quan đến vụ giết người và phân xác một người đàn ông 55 tuổi ở Fort Wayne (Indiana) đã bị xử có tội sau một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn kéo dài 7 ngày. Mathew Cramer II, 22 tuổi, bị kết tội giết người, lạm dụng xác chết và chống lại cơ quan thực thi pháp luật trong vụ giết Shane Nguyễn hồi tháng 4/2021.Vào ngày thứ 7 của phiên xét xử, bồi thẩm đoàn Quận Allen đã kết luận Cramer có tội với tất cả các tội danh trên. Bồi thẩm đoàn cũng chính thức đề nghị Cramer phải thụ án chung thân không ân xá trong vụ giết người. Họ tin rằng Cramer đập đầu Nguyen xuống đất, giết chết Nguyen.Cảnh sát cho biết Cramer và đồng phạm bị buộc tội của anh ta, Jacob Carreon-Hamilton, 21 tuổi, đã phân xác Nguyen trước khi đặt chúng vào xe van của Nguyen. Carreon-Hamilton đã nhận tội đồng lõa, lạm dụng xác chết và chống lại cảnh sát hồi tháng 7/2022. Y sẽ bị kêu án vào thứ Sáu, ngày 4/11/2022.----Theo VnExpress. Bộ Công an đề nghị Hà Nội tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của 762 công ty liên quan vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc này vừa phục vụ điều tra vừa ngăn các cá nhân tẩu tán tài sản. Những ngày qua, Bộ Công an cũng gửi công văn danh sách hơn 762 công ty đến Cục Thuế TP HCM đề nghị cung cấp thông tin liên quan việc cấp mã số thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và tình hình hoạt động; việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp trên.

.

---- TP.SG: 1 hãng giày da sa thải gần 1.200 công nhân. Theo Báo Thanh Niên. Ngày 2.11, tin từ Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, mới đây, Công ty TNHH Tỷ Hùng (hoạt động trong lĩnh vực ngành sản xuất giày da xuất khẩu, đóng tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM và có tổng số lao động là 1.822 công nhân lao động) đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 lao động. Theo thông báo của Công ty Tỷ Hùng, do ảnh hưởng kinh tế thế giới, các đối tác gặp khó khăn, công ty không có đơn hàng sản xuất.

.

---- Xe tải chở gạo làm sập cầu ở miền Tây. Theo VietnamNet. Chiều 2/11, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết rạng sáng cùng ngày, tài xế Trần Minh Tuấn (31 tuổi) lái xe tải biển số tỉnh Tiền Giang chở khoảng 15 tấn gạo lưu thông qua cầu Xẻo Quýt bắc qua kênh Nhất ở xã Tân Hội Trung. Ô tô và gạo trên xe của tài xế Tuấn nặng khoảng 27 tấn, trong khi cầu Xẻo Quýt chỉ cho xe 5 tấn lưu thông, khiến cây cầu bêtông (dài 28 m, rộng 3,3 m) bị gãy. Theo đó, nhịp giữa của cây cầu bị sụt lún xuống nước. Thời điểm trên, tài xế cố qua cầu nhưng không thành và xe tải nằm luôn trên cầu.

.

---- HỎI 1: Lễ Tạ Ơn là ngày 25/11/2022, sẽ có 43% dân Mỹ rời nhà đi du lịch?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trang tin về du lịch The Vacationer đã công bố kết quả Khảo sát về Du lịch vào Lễ Tạ ơn 2022! Vacationer đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến vào ngày 25 tháng 10 và bao gồm hơn 1.000 người Mỹ trưởng thành. Các câu hỏi xoay quanh việc có bao nhiêu người Mỹ dự định đi du lịch vào Lễ Tạ ơn, nếu lạm phát/giá xăng cao ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, họ dự kiến sẽ chi bao nhiêu tiền và loại món ăn truyền thống nào trong Lễ Tạ ơn mà họ ghét nhất.

.

Nhìn chung, hơn 43% người tham gia cho biết họ có kế hoạch đi du lịch vào dịp Lễ Tạ ơn. Năm nay, nam giới có xu hướng đi du lịch vào Lễ Tạ ơn nhiều hơn phụ nữ, cuộc khảo sát cho thấy. Nhìn chung, nhiều người tham gia cho biết họ dự định đi du lịch vào Giáng sinh thay vì Lễ Tạ ơn, với nhóm lớn nhất trong độ tuổi từ 18 đến 29.

.

Khoảng 29% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ dự đoán chi hơn 500 đô la để đi du lịch vào Lễ Tạ ơn Gần 50% số người tham gia cho biết lạm phát đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến họ do chi phí thực phẩm hoặc chi phí đi lại (giá xăng hoặc giá vé máy bay) tăng lên.

Chi tiết:

https://www.azfamily.com/2022/11/01/survey-around-112-million-americans-plan-travel-thanksgiving/

.

---- HỎI 2: Bà bầu uống 2 tách cà phê/ngày sinh con sẽ lùn?

.

ĐÁP 2: Cho tới 8 tuổi. Một nghiên cứu mới cho thấy, ngay cả khi phụ nữ mang thai tiêu thụ một lượng nhỏ caffein hàng ngày - tương đương với khoảng hai tách cà phê hàng ngày - có thể khiến con cái thấp hơn trong suốt thời thơ ấu, so với sự phát triển của những đứa trẻ có mẹ tránh caffein khi mang thai.

Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Trẻ em và Phát triển Con người Quốc gia, một bộ phận của Viện Y tế Quốc gia, lượng caffein của người mẹ cao hơn trong thời kỳ mang thai có liên quan đến tầm vóc thấp hơn của con cái kéo dài đến 8 tuổi. Nghiên cứu đã được công bố hôm thứ Hai trên báo JAMA Network Open.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/10/31/coffee-pregnancy-short-stature-study/4521667227915/

.

.