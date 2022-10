Bốc khói: Nga đã tấn công Kyiv, thủ đô Ukraine, bằng máy bay không người lái tự sát "kamikaze" vào đầu ngày thứ Hai, giết chết ít nhất 4 người, trong đó có 1 bà bầu và người chồng.

- Cựu PTT Mike Pence tới California để giúp DB David Valadao (trong nhóm 10 DB Cộng Hòa OK luận tội Trump)

- Sợ Saudi Arabia sẽ cấp bí mật quốc phòng nhạy cảm của Mỹ cho Nga sau khi Mỹ-Saudi xích mích vì dầu

- Trong 6 tháng cuối cùng Trump ở Bạch Ốc, Ngân hàng Đức dọa siết nợ, Trump mới chịu trả nợ

- Bộ Tư pháp đề nghị tòa phạt Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) tù 6 tháng, và nộp phạt 200.000 USD

- Apple Inc. đã ngưng kế hoạch sử dụng chip YMTC theo lệnh Biden chận lại, siết chặt kỹ thuật Hoa Lục

- ASEAN và Liên Âu ký thỏa thuận vận tải hàng không

- Quỹ Bill & Melinda Gates: sẽ xóa sổ bệnh bại liệt toàn cầu.

- Liên Âu: thêm trừng phạt Iran vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền, đàn áp người dân biểu tình ôn hòa

- Hội đồng châu Âu lập phái bộ hỗ trợ quân sự giúp tăng khả năng quân lực Ukraine, thêm 500 triệu euro.

- Elon Musk: nhận tiền quyên góp để nối Internet cho Ukraine.

- Phi cơ không người lái tự sát lao vào Kyiv, giết chết ít nhất 4 người, trong đó có 1 bà bầu và chồng. Có 5 đợt phi đạn Nga bắn vào thủ đô Ukraine. Nga xác nhận bắn phi đạn ào ạt vào các nhà máy điện Ukraine. Quân Ukraine bắn rơi 11 máy bay không người lái của Nga. Moscow: truy tố 3 công dân Nga vụ nổ bom trên cầu Kerch. Thị trưởng Moscow: đã bắt lính đủ chỉ tiêu.

Nga hù dọa Israel: đừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

- Zelensky: quân Ukraine giao chiến dữ dội với quân Nga ở quanh 2 thị trấn chiến lược Soledar và Bakhmut ở Donbass. Zelensky kêu gọi dân Ukraine bớt xài điện trong khi Nga bắn phi đạn ào ạt vào các nhà máy điện. Bộ Quốc phòng Anh: Nga bắn ào ạt, sẽ cạn kho phi đạn hành trình cho các trận tương lai.

- Mỹ: Iran bán cho Nga phi cơ không người lái và phi đạn, đưa huấn luyện viên dạy lính Nga sử dụng

- Alina Habba (luật sư của Trump) thú nhận chưa có Tổng thống nào như Trump, chôm hồ sơ về giấu

- Kinh tế Mỹ cơ nguy say thoái năm tới, nhưng có thể sẽ thoát được nhờ thất nghiệp thấp kỷ lục, cầu tăng

- Nhật điều tra Giáo hội Unification Church.

- Tokyo: 100 người hẹn nhau nhậu, rồi đánh nhau.

- Houston: đã bắt nghi can sát thủ Bich X Dang

- Thừa Thiên-Huế: 230 trường học còn ngập lụt, chưa thể mở cửa trở lại.

- HLV Park Hang Seo 'nói lời gan ruột' khi thông báo chia tay đội tuyển Việt Nam.

- Quận Yongsan (Hàn Quốc) phối hợp với Đại học Quy Nhơn mở môn chuyên ngành Hàn Quốc học.

- HỎI 1: Gần 150 triệu người Ấn Độ cần chăm sóc sức khỏe tâm thần? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chỉ còn 28% dân Mỹ tin vào các trường công lập? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (17/10/2022) ---- Bộ Tư pháp truy tố chiến lược gia một thời của Bạch Ốc Steve Bannon với đề nghị án tù 6 tháng và nộp phạt 200.000 USD vì bất chấp trát đòi từ ủy ban Hạ viện điều tra Bao loạn 6/1. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào thứ Sáu tới đối với Bannon, người nằm trong số 4 người đầu tiên bị Ủy ban gửi trát đòi.

Bannon đã trả lời Ủy ban là đặc quyền hành pháp cấm Bannon ra làm chứng trước Ủy ban. Khoản tiền phạt 200.000 đô la là mức tối đa cho hai tội danh khinh thường Quốc hội - một tội từ chối làm chứng và tội còn lại vì từ chối nộp bất kỳ tài liệu nào do Ủy ban đòi nộp để điều tra.

---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm nay, thứ Hai, sẽ vận động cho Dân Biểu David Valadao, một đảng viên Cộng hòa ở California, người đã bỏ phiếu để luận tội cựu Tổng thống Trump sau cuộc tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Pence sẽ đứng đầu một chiến dịch gây quỹ cho Valadao ở Fresno, California. Cựu phó tổng thống, người đã chia rẽ với Trump sau khi Pence giúp chứng nhận rằng Joe Biden thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2020, trước đó đã vận động cho những người thách thức cựu tổng thống Trump.

----- Các doanh nghiệp của Donald Trump đã nộp đơn phá sản 6 lần cho 5 công ty khác nhau. Trump nổi tiếng là quỵt tiền mọi người, và Trump Organization đang bị Bộ Trưởng Tư Pháp New York điều tra về tội gian lận. Báo Business Insider đã có một số thông tin trong vụ Trump Organization bị New York kiện vì gian lận tài chánh: thồi phồng tài sản để vay ngân hàng và sau đó sụt trị giá tài sản để trốn thuế.

Ngân hàng Deutsche Bank là nơi cho Trump vay từ 10 năm qua, bây giờ lộ ý chia tay. Hồ sơ New York kiện cho thấy từ khi Trump rời Bạch Ốc vào năm ngoái, ngân hàng quốc tế Deutsche Bank có trụ sở tại Frankfurt - nơi đã cho Trump vay nhiều hơn bất kỳ tổ chức tài chính nào khác - đã lặng lẽ từ từ vĩnh biệt Trump.

Trump đã lên đài Fox News chup mũ rằng Bộ Trưởng Tư Pháp New York "đang cố gắng bảo vệ các ngân hàng đã được đền đáp: Các ngân hàng đã kiếm được rất nhiều tiền." Báo BI nhận định rằng đúng là Trump cuối cùng đã trả tiền cho ngân hàng, nhưng nói không đúng về Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, vì James đòi tiền thay mặt cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương, những nơi đã ban phước cho Trump với các ưu đãi thuế trong những năm qua.

Trong sáu tháng cuối cùng tại vị, Trump đã phải chiến đấu để giữ chức vụ, trong khi Deutsche Bank đang ráo riết chiến đấu chỉ để đảm bảo họ lấy lại được tiền, để không bị Trump tuyên bố phá sản để quỵt nợ như quá khứ. Các luật sư của Trump đã giữ họ và cuộc điều đình trong bóng tối.

Lúc đó, ngân hàng Deutsche Bank đã đe dọa nếu Trump không trả được nợ, thì họ sẽ đưa ra dịch vụ thu nợ (collections) để đòi Trump trả nợ. Nghĩa là Deutsche Bank đã biết Trump đang phóng đại về tài sản và sẽ là yếu tố dẫn đến sự dối trá, nhưng James cáo buộc rằng Trump đang phạm "gian lận tiềm ẩn" mà ngân hàng chưa bao giờ biết đến.

Một lá thư vừa gỡ niêm phong trong tuần này tiết lộ rằng ngân hàng đã đặt câu hỏi về điều gì đang xảy ra với cuộc điều tra New York, và liệu có đúng là Trump đã nói dối về giá trị tài sản ròng cá nhân của mình hay không và liệu có gian lận đang diễn ra hay không.

Trong hồ sơ James đưa ra tòa, có lá thư của Greg Khost, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản tư nhân của ngân hàng. Thư được gửi vào ngày 29/10/2020, nhưng luật sư hàng đầu của Trump Organization, Alan Garten, đã viết vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, rằng chúng [hồ sơ cùa Bộ Trưởng Tư Pháp New York] "chỉ mới được chúng tôi chú ý đến gần đây ... chúng tôi chưa từng thấy nó trước đây. Công ty của chúng tôi đánh giá rất cao mối quan hệ với Deutsche Bank và chắc chắn mong muốn hợp tác với DB bất cứ khi nào có thể", theo luật sư Trump Org giải thích.

Các luật sư của ngân hàng đã gửi lại một lá thư khác: "Như quý vị đã biết, Donald J. Trump được yêu cầu theo các điều khoản đảm bảo khoản vay của mình để cung cấp báo cáo tài chính hàng năm cho Deutsche Bank và để đảm bảo rằng những tuyên bố đó 'là đúng và chính xác về mọi khía cạnh trọng yếu'", luật sư ngân hàng Gregory Candela viết, trích dẫn thỏa thuận bảo lãnh cho khoản vay 170 triệu đô la cho khách sạn Trump DC.

Luật sư của Trump hứa sẽ trả lời trong thời gian ngắn nhưng phải mất gần ba tuần và chỉ sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol.

---- Một nhà lập pháp cấp cao đưa ra lo ngại rằng Saudi Arabia có thể cung cấp công nghệ quốc phòng nhạy cảm của Mỹ cho Nga sau khi quan hệ giữa Bạch Ốc và Riyadh trở nên tệ hại vì dầu mỏ. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-CT) - một thành viên của Ủy ban Quân Vụ Thượng viện - đã báo động về khả năng xảy ra trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian sau khi khối các nước dầu mỏ OPEC quyết định cắt giảm sản lượng dầu trong một hành động được Mỹ nhận định là Saudi Arabia đứng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

TNS Blumenthal cho biết ông sẽ thảo luận thêm với các quan chức Pentagon. “Tôi muốn một số đảm bảo rằng nếu có rủi ro, phải hành động để giảm thiểu những rủi ro đó ngay lập tức,” ông nói thêm. Blumenthal trước đây đã kêu gọi cấm bán vũ khí một năm cho Saudi Arabia với lý do “an ninh quốc gia” để tránh cung cấp các hệ thống vũ khí tinh vi cho một “quốc gia đã liên kết với đối thủ”.

---- Apple Inc. đã ngưng kế hoạch sử dụng chip do Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) sản xuất trong các sản phẩm của Apple sau khi Tổng Thống Biden ký lệnh hạn chế sản phẩm kỹ thuật từ các công ty Trung Quốc, theo báo Nikkei. Apple đã dự định bắt đầu sử dụng chip nhớ của YMTC từ năm nay vì chúng rẻ hơn ít nhất 20% so với các sản phẩm của các hãng đối thủ.

Apple Inc. được cho là đã hoàn thành quá trình chứng nhận bộ nhớ flash NAND 128 lớp 3D kéo dài nhiều tháng của YMTC để sử dụng trong iPhone nhưng đã từ bỏ kế hoạch sử dụng chip này sau khi chính phủ Mỹ đưa YMTC vào cái gọi là "danh sách chưa được xác minh", một danh sách các công ty mà Hoa Kỳ không thể xác minh rằng họ có thể được tin cậy để xử lý các hoạt động xuất cảng công nghệ nhạy cảm.

---- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên Âu (EU) hôm thứ Hai đã ký Comprehensive Air Transport Agreement (Thỏa thuận Vận tải Hàng không Toàn diện), coi đây là thỏa thuận vận tải hàng không "đầu tiên trên thế giới giữa các khối".

Theo tuyên bố chung, thỏa thuận sẽ mang lại cơ hội lớn hơn cho các hãng hàng không của cả hai khối trong việc khai thác các dịch vụ hành khách và hàng hóa. Nó cũng hứa hẹn cho hành khách "nhiều điểm đến đa dạng hơn, tần suất chuyến bay nhiều hơn và nhiều lựa chọn đi lại hơn giữa Đông Nam Á và Châu Âu."

---- Pakistan và Afghanistan là 2 quốc gia duy nhất còn lại còn gặp nạn virus bại liệt (polio virus). Mark Suzman, Giám đốc điều hành của Quỹ Bill & Melinda Gates, nói: “Các bước cuối cùng để xóa sổ là khó khăn nhất.” Suzman nói Quỹ Bill & Melinda Gates cam kết hướng tới một “tương lai không có bệnh bại liệt” trên toàn cầu. Để đạt được điều đó, quỹ vào Chủ nhật đã công bố góp 1,2 tỷ đô la cho nỗ lực này.

Bệnh bại liệt không có cách chữa trị nào hiện nay, nhưng 3 lần tiêm vaccine sẽ cho khả năng miễn dịch gần như toàn bộ. Các thội y tế toàn cầu đã cảnh báo rằng dịch này cũng có thể bùng phát ở nước khác; một phiên bản có nguồn gốc từ vaccine gần đây đã được nhận thấy ở Mỹ, London và Jerusalem.

Bệnh bại liệt là một bệnh truyền nhiễm rất cao, lây lan chủ yếu do ô nhiễm phân. Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, người điều hành quỹ cùng với vợ cũ, Melinda French Gates, nói với Telegraph rằng lũ lụt là trở ngại lớn nhất mà chiến dịch gặp phải ở Pakistan.

---- Hôm thứ Hai, Liên Âu tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở nước này. Các biện pháp mới nhắm vào 11 cá nhân và 4 thực thể, bao gồm Cảnh sát Đạo đức và Lực lượng Thực thi Pháp luật của Iran.

Liên Âu đã lưu ý trên Official Journal of the European Union (Tạp chí Chính thức của Liên Âu) rằng các trừng phạt mới nhất đưa ra nhằm đáp trả việc Iran "sử dụng vũ lực trên diện rộng và không cân xứng" đối với "những người biểu tình bất bạo động", cũng như quyết định của Iran "hạn chế nghiêm trọng truy cập internet và chặn các tin nhắn tức thời." Khối nói thêm rằng những người chịu trách nhiệm về cái chết của Mahsa Amini, nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình trên khắp Iran, "phải chịu trách nhiệm."

---- Hôm thứ Hai, Hội đồng châu Âu đã bật đèn xanh cho một phái bộ hỗ trợ quân sự (EUMAM Ukraine) nhằm nâng cao khả năng quân sự của quân lực Ukraine. Phái bộ sẽ cung cấp và phối hợp đào tạo trên lãnh thổ của các nước Liên Âu, mặc dù sẽ mở cửa cho các quốc gia thứ ba tham gia. Nhiệm vụ ban đầu là hai năm.

Ngoài ra, Hội đồng đã thông qua một đợt viện trợ khác cho Ukraine trong khuôn khổ European Peace Facility (Quỹ Hòa bình Châu Âu - EPF) trị giá 500 triệu euro. Trong đó, 490 triệu euro của gói này được dự kiến dành cho thiết bị quân sự, trong khi 10 triệu euro để cung cấp thiết bị và vật tư, chẳng hạn như thiết bị bảo vệ cá nhân, bộ y tế sơ cứu và nhiên liệu. Tổng số tiền EPF hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh đến nay đã lên tới 3,1 tỷ euro.

---- Giám đốc điều hành SpaceX, Elon Musk, cho biết hôm thứ Hai rằng công ty sẽ thiết lập một tùy chọn quyên góp để cho người dùng có thể tặng thiết bị đầu nối Starlink cho "những nơi có nhu cầu." Các thiết bị đầu nối giao tiếp với vệ tinh SpaceX để cung cấp truy cập internet.

SpaceX đã tặng khoảng 23.000 bộ Starlink cho Ukraine để quân đội và dân thường Ukraine sử dụng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga. Tuần trước, Musk tuyên bố rằng công ty không còn có thể tài trợ cho các thiết bị đầu nối. Sau đó, ông đã đảo ngược hướng đi, nói rằng Starlinks sẽ tiếp tục được cấp vốn mặc dù công ty "vẫn đang thua lỗ."

---- Nga đã tấn công Kyiv, thủ đô Ukraine, bằng máy bay không người lái tự sát "kamikaze" vào đầu ngày thứ Hai, giết chết ít nhất 4 người, trong đó có 1 bà bầu và người chồng, và khiến các quan chức Ukraine kêu gọi các quốc gia đồng minh gửi các hệ thống phòng không tiên tiến hơn.

.

Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko cho biết trên Telegram: "Bốn người đã chết dưới đống đổ nát của một ngôi nhà ở quận Shevchenkiv của thủ đô, nơi bị máy bay không người lái của khủng bố Nga bắn trúng. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vớt được một thi thể khác - đó là của một người đàn ông đã chết." Klitschko nói thêm rằng ba nạn nhân đã phải nhập viện, trong đó hai người là nhân viên cấp cứu.

Klitschko cho biết trước đó hôm thứ Hai rằng quận Shevchenkiv đang bị tấn công, báo cáo ít nhất năm cuộc tấn công đã tấn công trung tâm thành phố đông đúc, nơi có các trường đại học, quán bar và nhà hàng.

Video dài 1:24 phút:



https://youtu.be/HJbsB1liOKA

---- Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng họ đã sử dụng "vũ khí bắn từ trên không và từ mặt biển có độ chính xác cao" để tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine trong ngày và tất cả các mục tiêu nhắm tới đều bị Nga bắn trúng.

Bộ nói rằng quân Nga ở khu vực Lisichansk đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Ukraine, và phòng không nơi đây đã bắn rớt 9 máy bay không người lái Ukraine và 21 phi đạn tầm xa HIMARS ở Donbass, Kherson và Kharkov. Nga nói cũng đã "đánh bại" một khẩu đội pháo M777 do Hoa Kỳ sản xuất ở khu vực Kharkov.

---- Không quân Ukraine báo cáo rằng họ đã bắn rơi 9 máy bay không người lái Shahed 136 "kamikaze" ở miền bắc và miền trung Ukraine, thêm rằng các máy bay không người lái này đến từ phía nam. Lực lượng mặt đất đã phá hủy ít nhất 2 máy bay không người lái khác, theo Không quân Ukraine cho biết.

---- Tòa án Basmanny của Moscow (thủ đô Nga) nói với Interfax hôm thứ Hai rằng 3 công dân Nga đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công Cầu Kerch nối Nga và Crimea, cả 3 người đàn ông bị truy tố thực hiện một "hành động khủng bố." Tuần trước, Moscow đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng Ukraine tổ chức vụ nổ bom trên cầu Kerch, lúc đó nói rằng họ đã bắt giữ 8 nghi phạm, trong đó có 5 công dân Nga.

---- Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm thứ Hai cho biết việc huy động bắt lính ở thủ đô của Nga đã được hoàn tất. Sobyanin lưu ý rằng các chỉ tiêu định mức bắt lính đã đạt được và các lệnh triệu tập còn lại được gửi để huy động hiện không có giá trị.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc huy động lính nghĩa vụ Nga được thông báo hồi tháng 9 do cuộc chiến ở Ukraine sẽ được hoàn tất trong vòng hai tuần tới. Vào thời điểm đó, ông nhấn mạnh rằng 222.000 trong số 300.000 lính nghĩa vụ theo kế hoạch đã được huy động.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Hai cho biết "có vẻ như" Israel sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng đây sẽ là một "động thái rất liều lĩnh." Ông nói thêm rằng nó sẽ "phá hủy tất cả các mối quan hệ giữa 2 quốc gia Nga và Israel."

Vào cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông "bị sốc" và không hiểu tại sao Israel từ chối cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine sau khi ông nhiều lần yêu cầu sự giúp đỡ. Ông tiết lộ: “Các cuộc trò chuyện của tôi với giới lãnh đạo Israel không giúp ích được gì cho Ukraine”.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine đã đụng độ dữ dội với quân Nga tại khu vực xung quanh các thị trấn Soledar và Bakhmut ở Donbass: "Các điểm nóng quan trọng ở Donbass là Soledar và Bakhmut ... Giao tranh rất khốc liệt đang diễn ra ở đó." Nga đã nhắm tới việc giành quyền kiểm soát trung tâm hành chính khu vực Bakhmut kể từ khi chiếm được các thị trấn công nghiệp Lysychansk và Sievierodonetsk trong mùa hè.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video mới nhất đã kêu gọi công dân Ukraine bớt xài điện để tránh mất điện thêm khi Nga bắn phi đạn vào các nhà máy điện. Ông cho biết các công ty năng lượng ở một số khu vực của Ukraine sẽ phải hạn chế cấp điện để duy trì hoạt động của hệ thống. Zelensky đề nghị người dân các vùng hạn chế xài điện trong giờ cao điểm, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm: "Đây là một bước mà, trong số những bước khác, sẽ đảm bảo đánh bại các kế hoạch khủng bố của Nga."

---- Bắn ào ạt tới mức cạn kho đạn. Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật nói Nga "có lẽ không có khả năng" thay thế các loại vũ khí tiên tiến với tốc độ mà quân đội nước này đang sử dụng trong trận chiến. Bộ cho biết quân Nga đã bắn hơn 80 phi đạn hành trình vào Ukraine chỉ trong ngày 10/10/2022 để đáp trả vụ tấn công cầu Crimea. Bộ này nói: "Tấn công kiểu này sẽ sớm làm cạn kho phi đạn tầm xa của Nga, sẽ hạn chế khả năng tấn công nhiều mục tiêu mà họ mong muốn trong tương lai".

---- Mỹ cho biết Iran đã đồng ý bán cho Nga các máy bay không người lái và phi đạn để chống lại Ukraine. Các phi đạn đất đối đất dự định sử dụng để bắn vào các thành phố cũng như quân đội Ukraine, theo Washington Post đưa tin.

Các quan chức Iran đã đến Nga vào tháng trước để giải quyết các điều khoản cho lô hàng, theo lời các quan chức từ một đồng minh của Mỹ cho biết, trong đó có 2 loại phi đạn đất đối đất. Phi đạn đạn đạo tầm ngắn sẽ là phi đạn đầu tiên mà Nga nhận được từ bất kỳ quốc gia nào kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.

Các cố vấn kỹ thuật cũng đã được cử tới các khu vực do Nga kiểm soát để dạy lính Nga cách vận hành các máy bay không người lái, một số trong số đó có thể mang theo chất nổ cách xa 1.500 km trước khi lao vào nổ tung mục tiêu Ukraine. Những chiếc máy bay không người lái đầu tiên đã được gửi đến Nga từ mùa hè. Có 4 trong số đó đã tấn công thành phố Zaporizhzhia trong đêm, Ukraine cho biết hôm thứ Bảy.

---- Trong lần xuất hiện hôm thứ Bảy trên Newsmax, người dẫn chương trình Rob Schmitt đã chỉ ra rằng Bộ Tư pháp được cho là đã quyết định không truy tố Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ: "Nếu họ truy tố, họ sẽ chờ qua bầu cử giữa kỳ rồi mới truy tố. Bạn cảm nhận tất cả những điều đó là gì?"

Alina Habba (luật sư của Trump) nói: "Đây là một cú tin-tặc chính trị. Vì vậy, họ sẽ cố gắng và tránh xa bất kỳ hàm ý nào rằng họ đang làm điều này vì các kỳ thi bầu cử giữa kỳ. Vì vậy, thay vào đó, họ nói, 'Ồ, nếu có truy tố thì sẽ có sau." Luật sư phàn nàn rằng không có cựu tổng thống nào khác bị truy tố về việc xử lý sai các hồ sơ của chính phủ.

---- Theo một cuộc khảo sát do Wall Street Journal công bố hôm Chủ nhật, nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ bước vào cuộc suy thoái trong 12 tháng tới do giá tiêu dùng liên tục tăng cao. Các nhà kinh tế được tờ báo phỏng vấn ước tính khả năng xảy ra suy thoái ở Mỹ là 63%, cao hơn đáng kể so với ước tính hồi tháng 7 là 49%.

Trái ngược với tháng 7, các nhà kinh tế hiện tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ giảm nhẹ cả trong quý 1 và quý 2 năm 2023. Đồng thời, các nhà tuyển dụng sẽ bắt đầu cắt giảm việc làm trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng có 58,9% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất quá sức và gây ra suy yếu kinh tế.

---- Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ Pete Buttigieg hôm Chủ nhật thừa nhận có rủi ro về suy thoái ở Mỹ, tuy nhiên, nói thêm rằng suy thoái kinh tế "có thể sẽ tránh khỏi." Buttigieg nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn rằng Biden và Cục Dự trữ Liên bang đang làm mọi thứ trong khả năng của họ để "củng cố nền tảng kinh tế Mỹ," vốn đã bị lung lay bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Buttigieg giải thích: "Một phần lý do tại sao chúng tôi thấy có nhiều áp lực lên giá cả là trong khi nhu cầu quay trở lại - người Mỹ có nhiều thu nhập hơn vì người Mỹ có việc làm trong mức thất nghiệp gần như thấp trong lịch sử này - phía cung khó có thể theo kịp".

---- Nhật điều tra Giáo hội Unification Church. Hôm thứ Hai 17/10/2022, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị cho Bộ trưởng Văn hóa mở một cuộc điều tra đối với Unification Church (Nhà thờ Thống nhất), một nhóm tôn giáo đang bị chú ý ở Nhật Bản vì có mối liên hệ với đảng cầm quyền và những khoản quyên góp khổng lồ mà họ đã khuyến khích các tín đồ cúng cho giáo hội.

Với cuộc điều tra, nhà thờ có cội gốc từ Nam Hàn với giáo chủ tự xưng là Con Thiên Chúa, nơi thu hút sự chú ý mới của công chúng sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát vào tháng 7/2022, có thể đối mặt với việc mất tư cách là một tập đoàn tôn giáo, sẽ bị tước quyền lợi về thuế mặc dù nó vẫn có thể hoạt động như một thực thể tôn giáo.

---- Tokyo: 100 người hẹn nhau nhậu, rồi đánh nhau. Cảnh sát đã được gọi đến một nhà hàng trong một tòa nhà chọc trời ở Tokyo vào Chủ nhật sau khi một cuộc ẩu đả hàng loạt nổ ra giữa một nhóm khoảng 100 khách hàng đã đặt trước địa điểm. Hầu hết mọi người đã rời đi khi các cảnh sát đến nhà hàng Pháp hiện đại trên tầng 58 của tòa tháp Sunshine 60 nổi tiếng ở quận Ikebukuro, chỉ có một người đàn ông bị thương nhẹ ở đầu và một số người khác vẫn ở đó.

Không có ai bị bắt, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục, theo lời cảnh sát, vì hiện trường có đầy những chai bia và ly bị vỡ. Một nhân viên nhà hàng đã thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 6:30 chiều. sau khi cả nhóm bắt đầu ăn uống vào khoảng 6 giờ tối. và đột nhiên xảy ra đánh nhau, họ nói. Không có khách hàng nào khác ngoài các thành viên của nhóm.

---- Một nghi phạm về tội giết người hiện đang bị giam sau khi bị vây bắt ở khu 8200 của Park Place, phía đông nam Houston, theo Sở Cảnh sát Houston. Cảnh sát đến hiện trường vào khoảng 2:30 chiều, sau khi một người dân từ bên trong khu chung cư báo với cảnh sát rằng nghi phạm, được xác định là Bích Xuân Đặng, 49 tuổi, đã trở về nhà.

Tuần trước, cảnh sát đã cố gắng truy tìm Đăng, nhưng y không có nhà vào thời điểm đó. Dang bị cáo buộc đã bắn và giết hai người đàn ông vào ngày 5 tháng 10/2022 tại Nhà hàng Tai Loi ở khu 12300 của Đại lộ Bellaire gần Đường Cook ở Alief. Theo cảnh sát, nhiều người đàn ông với súng ngắn đã vào nhà hàng và bắn Hanh Minh Nguyen, 63 tuổi và Long Nguyen, 51 tuổi, khi họ đang ngồi bên trong. Sau một cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết Dang là một trong những kẻ xả súng, và sau đó y bị truy tố.

Khi đến nơi, cảnh sát thấy Đặng cố thủ trong nhà và từ chối hợp tác với cảnh sát. Do vậy, đội đặc nhiệm SWAT được gọi tới. Chỉ trong vài giờ, Đăng đã ra đầu thú một cách hòa bình và bị bắt giam. Theo báo cáo, không có ai khác ở trong căn hộ với Dang vào thời điểm đó.

---- Thừa Thiên-Huế: 230 trường học còn ngập lụt, chưa thể mở cửa trở lại. Báo Môi Trường Đô Thị. Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, 230 trường học chưa thể đón học sinh trở lại tập trung tại các vùng trũng như huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà và Hương Thủy. Ngày 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 331/569 trường học ở các vùng khô ráo, an toàn đã tổ chức đón học sinh trở lại trường sau lũ. Nhưng vẫn có 230 trường học đưa thể đón học sinh trở lại tập trung tại các vùng trũng như huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà và Hương Thủy.

---- HLV Park Hang Seo 'nói lời gan ruột' khi thông báo chia tay đội tuyển Việt Nam. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. HLV Park Hang Seo tri ân sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam và cho biết 5 năm vừa qua là "một hành trình đáng nhớ và rất thú vị". Trưa 17/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo về việc HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Theo đó, VFF và HLV Park Hang Seo thống nhất không ký hợp đồng mới sau khi hợp đồng hiện tại giữa hai bên hết hạn vào ngày 31/1/2023. Như vậy, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu bóng đá khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.

---- Quận Yongsan (Hàn Quốc) phối hợp với Đại học Quy Nhơn mở môn chuyên ngành Hàn Quốc học. Theo tin KBS. Chính quyền quận Yongsan (Seoul) ngày 17/10 công bố về việc mở môn chuyên ngành Quốc học thuộc Khoa Đông Phương học, Đại học Quy Nhơn của Việt Nam. Nội dung này được căn cứ theo "Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục tiếng Hàn" được chính quyền quận và thành phố kết nghĩa Quy Nhơn của Việt Nam ký kết vào tháng 4 năm nay. Đại học Quy Nhơn đã được chính quyền Việt Nam phê chuẩn về việc mở môn chuyên ngành mới, và bắt đầu tuyển sinh từ tháng 8/2022. Giờ học gồm 30 sinh viên, học trong vòng 16 tuần, một tuần hai buổi, mỗi buổi hai tiếng cho tới cuối tháng 1 năm sau, gồm các nội dung đa dạng như tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc. Thành phố Quy Nhơn lần đầu giao lưu với quận Yongsan vào năm 1996. Hai bên kết nghĩa vào năm 2016, lập Văn phòng giao lưu quốc tế Yongsan tại Quy Nhơn. Tháng 6 cùng năm, Trung tâm Hàn ngữ Sejong Quy Nhơn được thành lập, đặt tại Văn phòng giao lưu quốc tế Yongsan, tới nay đã có 2.238 học viên.

---- HỎI 1: Gần 150 triệu người Ấn Độ cần chăm sóc sức khỏe tâm thần?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát quốc gia, gần 150 triệu người Ấn Độ cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ một phần nhỏ đang tìm kiếm sự chăm sóc trong bối cảnh sự kỳ thị sâu sắc và thiếu nguồn lực.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/en/international/20221016-india-struggles-to-confront-its-mental-health-problems

---- HỎI 2: Chỉ còn 28% dân Mỹ tin vào các trường công lập?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện vào tháng 8 do National Coalition for Public School Options (Liên minh Quốc gia vì Các lựa chọn Trường Công lập) cho thấy rằng trong khi 71% phụ huynh được khảo sát gửi con đến trường công lập ở quận địa phương của họ, thì 61% tin rằng những trường đó đang đi sai hướng, bao gồm cả người dân thành thị, ở mức 67 %. Điều này diễn ra sau một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy chỉ 28% người Mỹ nói rằng họ rất tin tưởng vào các trường công, mức độ tin cậy thấp thứ hai trong kỷ lục.

https://news.yahoo.com/poll-finds-parents-frustrated-ready-170100460.html

.