- Biểu tình treo biểu ngữ ở cầu Bắc Kinh, kêu gọi lật đổ Tập Cận Bình, bỏ chính sách "zero COVID" - Trump lập công ty mới ở Delaware, bị New York xin chận lại, nghi chuyển tài sản để chạy tội. - Ủy ban 6/1: Trump soạn kế hoạch từ tháng 7/2020 sẽ tuyên bố thắng cử 2020 bất kể kết quả - Trump đăng thư gửi dài 14 trang gửi Ủy ban Hạ viện 6/1, lại vu khống rằng cuộc bầu cử 2020 là ăn cắp.

QUẬN CAM (VB-14/10/2022) ---- Người dân Bắc Kinh đã chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy trên cây cầu bắc qua một ngã tư đông đúc hôm thứ Năm - một cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình, với các biểu ngữ kêu gọi lật đổ nhà lãnh đạo Trung Quốc và chấm dứt chính sách "zero COVID" hà khắc của chính phủ CSTQ.

Đó là cuộc biểu tình đơn độc. Một người cầm loa hô khẩu hiệu chống Tập Cận Bình và Đảng CSTQ đã bị cảnh sát ùa tới bắt. Người biểu tình, trong trang phục như một công nhân xây dựng, cũng đốt cháy một thứ gì có vẻ là vỏ xe hơi.

Báo The Guardian ghi rằng một biểu ngữ có nội dung: "Chúng tôi muốn thức ăn, muốn không phải xét nghiệm PCR. Chúng tôi muốn tự do, không phải bị giam cầm. Chúng tôi muốn sự tôn trọng chứ không phải dối trá. Chúng tôi muốn cải cách chứ không phải Cách mạng Văn hóa."

Một biểu ngữ khác kêu gọi lật đổ ông Tập và chế độ Đảng Cộng sản của ông ta. Thông tấn AP cho biết các phóng viên của họ trong khu vực đã bị cảnh sát chặn lại nhiều lần, phủ nhận bất cứ điều gì bất thường đã xảy ra.

Trên mạng Internet, tất cả những gì liên hệ tới tên cầu này đều bị xóa. Người ta đã xem hashtag "I saw it" (Tôi đã thấy) hơn 180.000 lần trước khi nó bị xóa, theo báo The Guardian đưa tin.

Những người ủng hộ ca ngợi hành động của người biểu tình, với một số người gọi anh ta là "anh hùng" và ví anh ta với "Người đàn ông xe tăng" được thấy trong cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

BBC đưa tin, nhiều người dùng internet đã xác định người biểu tình là một nhà vật lý học, người đã đăng một tuyên ngôn trên trang nghiên cứu ResearchGate, kêu gọi một cuộc đình công và các hành vi bất tuân dân sự vào Chủ nhật để ngăn "nhà độc tài Tập Cận Bình tiếp tục tại vị một cách bất hợp pháp, để Trung Quốc có thể dấn thân vào con đường đi đến dân chủ và tự do."

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/lguW9FjLKC0

---- Trump lập công ty mới ở Delaware, bị nghi chuyển tài sản từ công ty cũ nhằm thoát vòng pháp lý New York. Hoạt động kinh doanh của Donald Trump bị dính một cáo buộc mới hôm thứ Năm khi Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York, nói với tòa rằng Trump có thể đang cố gắng né tránh bất kỳ hình phạt nào do vụ kiện gian lận tài chánh - một phần bằng cách thành lập một công ty mới.

James viết trong hồ sơ rằng vài ngày trước khi đơn kiện được nộp vào tháng trước, các luật sư của Trump đã lập một công ty mới ở Delaware, đặt tên là Trump Organization II. Việc lập một công ty khác, hồ sơ cho biết, có nghĩa là nhóm của Trump "dường như đang thực hiện các bước để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình để tránh các trách nhiệm hiện có theo luật New York", có thể bằng cách chuyển tài sản ra khỏi New York.

Trong đơn đệ trình hôm thứ Năm 13/10/2022, văn phòng của James yêu cầu công ty của Trump bị cấm bán hoặc chuyển nhượng tài sản mà không có sự chấp thuận của tòa án, theo AP. Tòa sẽ nghe điều trần ngày 31/10/2022.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm thứ Năm chứng minh rằng Trump có kế hoạch tuyên bố chiến thắng bầu cử bất kể kết quả ra sao. Dân biểu Dân chủ Zoe Lofgren nói trên New York Times: "Lời nói dối lớn này, nỗ lực của Trump để thuyết phục người Mỹ rằng Trump đã thắng cử năm 2020, bắt đầu trước khi có kết quả bầu cử. Nó là cố ý, nó đã được tính trước, nó không dựa trên kết quả bầu cử hoặc bất kỳ bằng chứng gian lận thực tế nào ảnh hưởng đến kết quả hoặc bất kỳ vấn đề thực tế nào với máy bỏ phiếu. Đó là một kế hoạch được vạch ra từ trước, để thuyết phục những người ủng hộ rằng Trump đã chiến thắng ”.

Ủy Ban đã phát đoạn phim của cố vấn Trump, Roger Stone, thu được từ một nhà làm phim người Đan Mạch, nói với mọi người trước Ngày bầu cử rằng anh ta chắc chắn kết quả sẽ "lơ lửng ngang ngửa" và "điều quan trọng cần làm là tuyên bố chiến thắng, vì chiếm hữu là chín phần mười pháp luật."

Ủy Ban cũng phát video về 1 đồng minh của Trump, Steve Bannon, nói trước cuộc bầu cử rằng nếu "Biden chiến thắng ... Trump sẽ làm một số điều điên rồ ---" theo CNBC.

Một video nữa về cố vấn của Phó Tổng thống Mike Pence, Greg Jacob, người đã làm chứng rằng những người trong Bạch Ốc dự định tuyên bố chiến thắng vào đêm bầu cử “trước khi kết quả bầu cử được công bố.”

DB Lofgren nói: “Chúng tôi cũng đã phỏng vấn Brad Parscale, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Parscale nói với chúng tôi rằng anh ấy hiểu rằng Tổng thống Trump đã lên kế hoạch sớm nhất là vào tháng 7/2020 rằng Trump sẽ nói rằng Trump đã thắng cử, ngay cả khi Trump thua”.

---- Trump hôm thứ Sáu đã bỏ qua câu hỏi liệu Trump có ra điều trần theo trát đòi hay không trong một phản hồi dài 14 trang gửi Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1, lập lại những tuyên bố vu khống của Trump rằng cuộc bầu cử 2020 là ăn cắp.

Trump đã đăng một lá thư gửi Dân Biểu Bennie Thompson (D-Miss.), Chủ tịch ủy ban, một ngày sau khi Ủy ban bỏ phiếu đồng thuận sẽ gửi trát đòi Trump ra khai về vai trò của Trump trong các sự kiện ngày 6 tháng 1/2021, khi những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol để đòi ngừng chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020.

Thực tế, không có gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Các tòa án trong 62 trường hợp đơn kiện khác nhau đã ra phán quyết chống lại Trump khi Trump kiện để thách thức cuộc bầu cử 2020 dựa trên các tuyên bố gian lận.

Phản ứng hôm Thứ Sáu của Trump không phải là đáp ứng chính thức với trát đòi ra điều trần, trát đòi vẫn chưa được gửi đi sau khi ủy ban đã bỏ phiếu đồng thuận để tìm lời khai từ Trump.

Trát đòi như vậy phải được tống đạt và, trong trường hợp có trát đòi do ủy ban ngày 6 tháng 1 gửi đi, phải ghi rõ danh sách các chủ đề mà Ủy ban muốn thảo luận.

---- Các dịch vụ xe lửa trong lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine đã bị ngừng hôm thứ Sáu sau khi các mảnh vỡ phi đạn bị bắn chận văng vào đường rầy, theo lời một thống đốc khu vực cho biết. Vyacheslav Gladkov đã phóng 1 hình ảnh lên Telegram, cho thấy tàn tích bốc khói của một phi đạn cùng với các đường ray bị hư hỏng, giải thích rằng phòng không Nga đã bắn rớt phi đạn trên bầu trời gần Novy Oskol - một thị trấn cách biên giới Ukraine khoảng 56 dặm về phía bắc.

“Đường dây điện bị hư hỏng. Các chuyến tàu tạm thời bị đình chỉ ”, Gladkov cho biết trong bài đăng và nói thêm rằng không có thương vong. Kyiv đã không phản ứng ngay lập tức với tin tức. Hôm thứ Năm, Gladkov cáo buộc Ukraine nã pháo vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Belgorod sau khi Nga bắn ào ạt phi đạn trên vài chục thành phố Ukraine mấy hôm nay. Ukraine cho biết, tòa nhà chung cư trong thị trấn Nga đó thực ra đã bị trúng lạc đạn từ một phi đạn Nga nhắm vào thành phố Kharkiv của Ukraine.

---- Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo hôm thứ Sáu cho biết Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, quốc gia và tổ chức cung cấp đạn dược cho Moscow hoặc hỗ trợ kỹ nghệ quân sự cho Nga: “Sáng nay, Office of Foreign Assets Control (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài - OFAC) của Bộ Tài chính ra hướng dẫn rằng chúng tôi sẵn sàng và có thể trừng phạt những người, công ty hoặc quốc gia cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ kỹ nghệ quân sự cho Nga”.

Ông nói thêm rằng OFAC và Bureau of Industry and Security (Cục Kỹ nghệ và An ninh) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng sẽ đưa ra một cảnh báo "vạch rõ các hành động của chúng tôi đối với phức hợp kỹ nghệ và quân sự của Nga, và những rủi ro đối với những người hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược của Nga của Ukraine."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói rằng không có nền tảng cho các cuộc đàm phán với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11, rằng câu hỏi về các cuộc đàm phán với Washington nên được chuyển cho Biden.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Kazakhstan, ông Putin nhấn mạnh rằng không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với bất kỳ thành viên G20 nào, đồng thời nói thêm rằng Nga đang "liên lạc thường xuyên với một số người trong số họ."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 14/10/2022 nói rằng việc huy động một phần lính nghĩa vụ Nga sẽ được hoàn thành trong vòng hai tuần nữa. Theo ông, 222.000 trong số 300.000 người trong kế hoạch đã bị huy động, trong khi Putin cũng kêu gọi huy động tốt hơn. Putin giải thích rằng lý do đằng sau việc điều động là do các binh sĩ hợp đồng không có khả năng bảo an đường dài 1.100 km biên giới với Ukraine.

---- Nga cho biết sẽ giúp người dân di tản khỏi một khu vực Ukraine mà họ đã “sáp nhập” bởi vì cuộc phản công của quân Ukraine đang thắng thế và quân Nga đang lùi dần trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết hôm thứ Năm: “Chính phủ đã quyết định tổ chức hỗ trợ các cư dân của vùng [Kherson] rời đi.”

Vladimir Saldo, Thống đốc vùng Kherson miền nam Ukraine do người Nga bổ nhiệm, trước đó đã nói với người dân rằng hãy đưa con em họ đi chạy loạn, và Saldo đã công khai yêu cầu sự giúp đỡ của Nga trong việc vận chuyển thường dân đến các vùng an toàn hơn của Nga.

Saldo nói: “Mỗi ngày, các thành phố của vùng Kherson phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng phi đạn. Vì vậy, chính quyền Kherson đã quyết định cung cấp cho các gia đình Kherson quyền lựa chọn đi đến các vùng khác của Liên bang Nga để nghỉ ngơi và học tập. Chúng tôi đề nghị rằng tất cả cư dân của vùng Kherson, nếu họ muốn, để bảo vệ bản thân khỏi hậu quả của các cuộc tấn công phi đạn… hãy đến các vùng khác, và mọi người nên rời đi với con em”.

---- Josep Borrell, người chỉ huy chính sách đối ngoại của Liên Âu, nói rằng một cuộc tấn công nguyên tử của Nga nhằm vào Ukraine sẽ kích hoạt "câu trả lời mạnh mẽ" đến mức quân đội Nga sẽ bị "hủy diệt". Những bình luận của ông được đưa ra nhằm đáp lại lời lẽ hù dọa gây chiến hạt nhân của Tổng thống Nga Putin.

Sau khi ký sắc lệnh điều động một phần để tăng cường hàng ngũ quân đội Nga vào ngày 21 tháng 9, Putin cảnh báo NATO rằng Nga có "nhiều phương tiện hủy diệt khác nhau" để bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ. Không nói giỡn."

Trong một nhận xét thẳng thừng hôm thứ Năm, Borrell đã trực tiếp trả lời những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Nga. Borrell nói trong một sự kiện của Học viện Ngoại giao châu Âu ở Bruges: "Có mối đe dọa hạt nhân, và Putin đang nói rằng ông ấy không giỡn. Cần phải nói rõ rằng những người ủng hộ Ukraine và Liên Âu và các quốc gia thành viên, và Hoa Kỳ và NATO cũng không giỡn. Bất kỳ cuộc tấn công nguyên tử nào nhắm vào Ukraine sẽ có câu trả lời - không phải là câu trả lời nguyên tử, mà là một câu trả lời mạnh mẽ như vậy về mặt quân sự - rằng quân đội Nga sẽ bị tiêu diệt cho thành hư vô, và Putin đừng nên làm trò giỡn."

---- Công ty SpaceX của Elon Musk đã thông báo với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rằng họ không còn có thể tài trợ cho các vệ tinh Starlink hiện đang được sử dụng ở Ukraine, theo CNN trích dẫn một tài liệu thu được. SpaceX viết trong một thư gửi Pentagon vào tháng 9: “Chúng tôi không ở trong 1 cương vị để tặng thêm các thiết bị Internet cho Ukraine hoặc tài trợ cho các thiết bị hiện tại trong một khoảng thời gian không xác định."

Trong một thư riêng, cũng do CNN thu được, một cố vấn bên ngoài làm việc cho SpaceX nói với Bộ Quốc phòng rằng họ không tin rằng công ty có "khả năng tài chính để cung cấp bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ bổ sung nào."

Theo CNN, SpaceX đã yêu cầu Bộ Quốc Phòng Mỹ tự trả chi phí và ước tính khoảng 120 triệu USD cho thời gian còn lại của năm 2022 và lên tới 400 triệu USD trong 12 tháng kế tiếp.

---- Dân Biểu Adam Kinzinger (R-IL) cho biết hôm thứ Năm trong phiên điều trần do Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng cựu Tổng thống Donald Trump biết rõ rằng Trump đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong khi đó, Trump hành động nhanh chóng trước sự thua phiếu đó, và cố gắng mau chóng rút quân khỏi toàn cầu mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ đã thúc giục Trump đừng làm vậy.

DB Kinzinger cho xem video của một số quan chức quốc phòng ra khai, làm chứng rằng chính 1 nhân viên trẻ Johnny McEntee, người không làm gì khác hơn là điều hành văn phòng tham mưu của Bạch Ốc và là người viết lệnh yêu cầu tất cả quân Mỹ rời khỏi Afghanistan và Somalia.

DB Kinzinger cho biết: “Biết mình thua và chỉ còn vài tuần tại vị, Tổng thống Trump đã gấp rút hoàn thành công việc còn dang dở của Trump. Một ví dụ quan trọng là: Tổng thống Trump đã ban hành lệnh rút quân của Hoa Kỳ. Trump bỏ qua những lo ngại về hậu quả đối với chính phủ [kế tiếp sẽ] mong manh trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống ISIS và những kẻ khủng bố. Biết mình sắp rời Bạch Ốc, Trump đã hành động ngay lập tức và ký lệnh vào ngày 11/11/2021, theo đó yêu cầu rút quân khỏi Somalia và Afghanistan tất cả phải được hoàn thành trước chính quyền Biden [đăng quang] vào ngày 20 tháng 1/2021. "



DB Kinzinger đã chiếu hết clip này đến clip khác về các quan chức quân sự và an ninh cấp cao tiết lộ rằng Trump muốn rút toàn bộ quân "ngay lập tức" khỏi Afghanistan. Các tướng lãnh Mỹ nói với ông rằng đó sẽ là một thảm họa, nhưng Trump không quan tâm. Khi Joe Biden nhậm chức, đó là đống lộn xộn mà Biden buộc phải dọn dẹp và Biden bị đổ lỗi cho điều đó. Đó là những gì Trump muốn.

---- Cơ quan Mật vụ vẫn đang bị điều tra bởi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Thành viên Ủy ban Adam Kinzinger (R-IL) đã được phỏng vấn bởi Jake Tapper của CNN sau phiên điều trần công khai hôm thứ Năm. Tapper hỏi: "Có một số gợi ý hôm nay tại phiên điều trần rằng một số cá nhân của Mật vụ Hoa Kỳ, đã không nói sự thật với ủy ban về việc liệu có bất kỳ mối đe dọa nào trước cuộc nổi dậy hay không. Ông đã đưa ra bằng chứng cho thấy có một số [đe dọa], do FBI và những người khác chuyển giao, và cả những lời diễnd ịch sai lầm. Xin nói cho tôi biết thêm về điều đó."

DB Kinzinger nói: “Nhìn này, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong Sở Mật vụ. Cho dù đó là vấn đề văn hóa, hay cho dù đó là mong muốn giữ bí mật. Chúng tôi chỉ biết rằng các tin nhắn (text messages) đã biến mất bất kể yêu cầu bảo quản."

DB Kinzinger lưu ý rằng các nhân viên mật vụ được đề cập đã không đến để ra khai trước ủy ban: “Có rất nhiều điểm mâu thuẫn mà chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, từ những điều mọi người đã nói, cho tới bằng chứng mà chúng tôi đã nhận được. Những điểm đó sẽ được nêu ra trong tương lai, hoặc chắc chắn là sẽ viết trong bản tường trình."---- Trong phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm Thứ Năm, Ủy ban đã chiếu video lời khai của cựu Cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone khi ông bị Dân biểu thành viên ủy ban Liz Cheney thẩm vấn về những gì diễn ra khi một đám đông những người ủng hộ Trump bắt đầu xông vào Điện Capitol của Quốc hội Hoa Kỳ.Trong thời gian điều trần trước ủy ban đầu năm 2022, Cipollone đã kể lại những gì ông đã nói với Trump khi bạo loạn diễn ra: "Tôi đã nói. Mọi người cần được thông báo, cần phải có một thông báo công khai, nhanh chóng, rằng họ phải rời khỏi Điện Capitol." Cipollone kể lại lời nói đó.Khi được hỏi, Cipollone đã thốt ra những lời đó ngay khi thấy những kẻ bạo loạn đang tiến vào Điện Capitol."Ai trong các nhân viên không muốn mọi người rời khỏi Điện Capitol?" DB Cheney hỏi, và LS Cipollone trả lời rằng ông không thể nghĩ đến ai cả."Tổng Thống [Trump] thì sao?" Đó là những gì họ đã dẫn đến, nhưng lặp đi lặp lại ngày hôm nay, chúng tôi đã nghe thấy điều quan trọng nhất: mọi con đường đều dẫn đến Donald Trump. Những người này thực hiện lệnh của Trump."---- Hôm thứ Năm trên đài MSNBC trong chương trình "Deadline: White House" khi thảo luận về phiên điều trần cuối cùng của Ủy ban 6/1, cựu quan chức An ninh Nội địa của chính quyền Trump Miles Taylor nói ông tin rằng Trump muốn có các dân cử Quốc hội bị giết vào ngày 6/1/2021 để sử dụng những cái chết như vậy làm cớ để tuyên bố thiết quân luật và sẽ ngồi ở ghế Tổng Thống vĩnh viễn.Taylor nói với phóng viên TV Nicolle Wallace: "Nó khiến trái tim tôi đập mạnh để xem phiên điều trần hôm nay, thực sự, bởi vì họ đưa ra suy nghĩ của Trump, và câu hỏi là, suy nghĩ của Trump là gì? Tôi sẽ làm sáng tỏ điều đó cho nước Mỹ ngay bây giờ. Tôi đã từng làm việc với Trump trong Phòng Bầu dục, phòng tình huống của Bạch Ốc và trên phi cơ Air Force One. Tôi sẽ cho bạn biết suy nghĩ của Trump vào ngày 6 tháng 1. Và chúng ta những kẻ cực đoan... đã tới gần vị tổng thống Hoa Kỳ đang có âm mưu biến điều đó thành hiện thực. Trump muốn nhiều người chết vào ngày 6 tháng 1 để Trump có thể sử dụng quyền lực tổng thống đó để ngăn cản nền dân chủ của chúng ta chuyển đổi cho một Tổng Thống mới. Và tôi nghĩ rằng ủy ban đã trình bày điều đó rất mạnh mẽ."---- Phóng viên CNN Anderson Cooper hôm thứ Năm đã phát đoạn phim độc quyền do con gái của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, nhà làm phim tài liệu Alexandra Pelosi, quay hôm 6/1/2021. Trước đó, cũng hôm thứ Năm 13/10/2022, một số đoạn video đã được chiếu trong phiên điều trần công khai của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. CNN cho biết họ đã thu được khoảng một giờ cảnh quay bổ sung.Trong một đoạn clip, Pelosi được cho biết rằng Sở Mật vụ đã ngăn Trump, không để Trump tự tham dự bên người bạo loạn ở Điện Capitol. https://youtu.be/qVXcGi0WEgs

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm Thứ Năm 13/10/2022 đã bỏ phiếu đồng thuận để gửi trát đòi Trump ra khai về những lời nói và hành động của Trump liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Bản văn của phó chủ tịch ủy ban Liz Cheney hôm thứ Năm cho thấy lý do tại sao Ủy ban muốn nghe từ chính Trump ra khai hữu thệ: "Nguyên nhân trung tâm của ngày 6 tháng 1 là do một người đàn ông, Donald Trump, người mà nhiều người khác đã đi theo. Những chuyện này sẽ xảy ra nếu không có Trump. Trump đã đích thân tham gia và tham gia rất nhiều trong cuộc bạo loạn. Trump đã có một kế hoạch tính toán trước để tuyên bố rằng cuộc bầu cử là gian lận và bị đánh cắp trước Ngày bầu cử."

---- Trump ra điều kiện để ra khai trước Ủy ban 6/1: trực tiếp truyền hình. Sau khi ủy ban 6/1 bỏ phiếu thuận gửi trát đòi Trump ra khai, Trump đã nói với những người thân cận là Trump không phản đối ý tưởng này.

Phóng viên Maggie Haberman của New York Times viết: “Cựu tổng thống đã nói với các phụ tá rằng Trump ủng hộ việc làm như vậy, miễn là làm như vậy trực tiếp [truyền hình], theo một người quen thuộc với các cuộc thảo luận của Trump. Không rõ liệu ủy ban có chấp nhận yêu cầu như vậy hay không.”

Tuy nhiên, mọi người trong phe Trump đều tin rằng Trump ra trả lời trước Ủy ban 6/1 là một ý tưởng khôn ngoan. “Trump không nên”, theo lời một cố vấn của Trump nói với báo The Daily Beast vào tối thứ Năm.

---- Cựu Tổng thống Trump đã thất bại hôm thứ Năm trong nỗ lực lôi kéo Tòa Tối cao vào cuộc chiến pháp lý về các tài liệu mật bị FBI tịch thu tại nhà của ông ở Florida. Tòa này đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Trump về việc lật lại quyết định của tòa kháng án liên bang (Trump muốn có Giám sát đặc biệt xem xét 100 tài liệu mật mà Bộ Tư Pháp đang giữ sau khi tịch thu).

Bộ Tư pháp đã yêu cầu Tòa án Tối cao để cho phán quyết của tòa kháng án giữ nguyên và giữ các tài liệu mật ra khỏi mọi xem xét ngoài Bộ Tư Pháp (vì hồ sơ mật có thể nguy cho an ninh quốc gia không thể để cho người ngoài trách nhiệm xem xét). Một tuyên bố không có chữ ký của Tòa Tối cao không giải thích lý do quăng bỏ đơn của Trump.

---- Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (JCS) hôm thứ Sáu 14/10/2022 nói rằng Bắc Hàn đã bắn một phi đạn đạn đạo tầm ngắn (SRBM) khác vào Biển East Sea (còn gọi là Biển Nhật Bản) và khoảng 170 phát đại pháo vào khu vực được coi là vùng đệm trên biển.

JSC cho rằng hành động của Bắc Hàn là "vi phạm rõ ràng" Comprehensive Military Agreement (Thỏa thuận quân sự toàn diện - CMA) mà hai nước đã ký vào năm 2018 nhằm nỗ lực giảm căng thẳng giữa họ. "Những hành động khiêu khích tiếp tục như vậy của Bắc Hàn là hành động phá hoại hòa bình và ổn định không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng quốc tế", JSC nói với các phóng viên.

---- WalletHub đã đưa ra một nghiên cứu xếp hạng mức độ tương tác chính trị của cư dân từng tiểu bang. Nghiên cứu đã so sánh 10 yếu tố đo lường sự tham gia chính trị và cho điểm từng yếu tố trên thang điểm 100. Điểm 100 sẽ thể hiện trạng thái tham gia chính trị nhiều nhất. Nghiên cứu cũng đo lường sự tham gia chính trị giữa các cư dân. Các chỉ số như tỷ lệ cử tri đã đăng ký trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, số lượng người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và các chính sách tiếp cận cử tri đã xác định xếp hạng danh sách.

. Tiểu bang California đứng thứ 7 trong tổng số 50 tiểu bang, với 59,79 điểm trên 100.

. Arkansas thứ hạng thấp nhất, đạt điểm 15,55 trên 100.

. Maryland là tiểu bang tham gia chính trị nhiều nhất, với điểm 71,85.

Đối với cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 24, WalletHub nhận thấy rằng 53,6% cử tri California tham gia vào chính trị, giúp tiểu bang này có vị trí thứ 15 trong danh mục này. New Jersey được xếp hạng cao nhất trong nhóm này, với 75,3% cử tri trong độ tuổi này tham gia vào chính trị.

Đối với độ tuổi từ 65 trở lên, nghiên cứu cho thấy 71,4% cử tri California tham gia vào chính trị. Khám phá này đã đặt California ở vị trí thứ 41. Minnesota được xếp hạng cao nhất trong danh mục này, với nghiên cứu cho thấy 84,3% cử tri, từ 65 tuổi trở lên, tham gia vào chính trị.

---- California Coastal Commission (Ủy ban Duyên hải California) hôm thứ Năm đã cấp giấy phép cho một nhà máy khử muối trị giá 140 triệu đô la ngoài khơi bờ biển Dana Point (phía nam Quận Cam), chuyển dự án này thành một bước quan trọng để biến 5 triệu gallon nước biển mỗi ngày thành nước uống vào năm 2027.

Nhà máy, sẽ nhắm đến phía nam Quận Cam nhưng có thể giúp tăng cường nguồn cung cấp nước cho những cư dân ở xa như Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) vẫn cần một giấy phép quan trọng nữa để đạt được sự chấp thuận đầy đủ của chínhq uyền. Ngoài ra, South Coast Water District, cơ quan có trụ sở tại Laguna Beach đang phát triển dự án, vẫn cần đạt được các thỏa thuận phức tạp với các đối tác cơ quan cấp nước tiềm năng trước khi quá trình xây dựng ước tính kéo dài 3 năm có thể bắt đầu.

---- Tiệm hớt tóc San Jose bị trộm vào vét 2 lần chỉ trong vòng 4 ngày. Tiệm hớt tóc Proper Cuts Barber Shop trong khu Phố Nhật Bản Japantown ở San Jose xui tận mạng: thê thảm qua được đại dịch làm tê liệt 2 năm, thế rồi nạn hòa hoạn từ cửa tiệm hàng xóm làm đóng cửa mấy tuần, rồi 2 vụ đột nhập liên tiếp.

Vụ trộm đầu tiên xảy ra vào tối thứ bảy 8/10/2022. Máy ảnh cho thấy hai nghi phạm với ba lô đang vào tiệm lục lọi. Christian Rojas, đồng chủ sở hữu của tiệm, nói tất cả đồ nghề trong tiệm bị trộm rinh mất. Tiệm có 8 thợ cắt tóc, mỗi người bị mất đồ nghề trị giá khoảng 2.000 đô la.

Bọn trộm được cho là đã vào cửa hàng từ một tòa nhà trống ngay bên cạnh, nơi chúng đập cửa ngăn cách và đi vào. Sau vụ trộm đầu tiên đó, các chủ sở hữu, Shawn Tatum và Rohas cho biết họ quyết định đầu tư vào Hệ thống Báo động ADT. Rồi bọn trộm đã trở lại vào rạng sáng thứ Tư 12/10/2022, qua cùng một cánh cửa và phá hủy máy ATM của họ. Họ nói rằng dàn báo động ADT không kêu gì hết, không bao giờ thông báo cho họ hoặc cảnh sát.

Rojas nói: “Chúng tôi đã liên hệ với hãng làm dàn báo động, họ nói có trục trặc trong hệ thống và họ xin lỗi vì điều đó đã xảy ra và họ sẽ hoàn lại cho chúng tôi 500 đô la hoặc trả trước 500 đô la cho chúng tôi. Nhưng thiệt là xui, vì những gì chúng tôi đã mất là hơn 500 đô la.”

---- Sở Y tế Công cộng Quận San Diego đang điều tra một đợt bùng phát lớn, nghi ngờ có các triệu chứng giống như bệnh cúm và trở ngại hô hấp được báo cáo từ các học sinh tại Trường Trung học Patrick Henry và Trường Trung học Del Norte.

Tổng cộng hơn 1000 học sinh đã vắng mặt tại Trường Trung học Del Norte vào thứ Tư và thứ Năm do bùng phát một căn bệnh giống như cúm. Các quan chức trường Del Norte nói triệu chứng chủ yếu là sốt, ho và đau đầu. Các triệu chứng giống như bệnh cúm, tương tự như các triệu chứng của các học sinh tại trường trung học Patrick Henry, một trường học khác đã trải qua đợt bùng phát trong tuần này.

Cho đến nay, không có ca nhập viện nào liên quan đến cuộc điều tra bệnh tật tại trường trung học Patrick Henry. Tuy nhiên, các bệnh viện địa phương, bao gồm Bệnh viện Nhi đồng Rady, đã ghi nhận sự gia tăng gần đây trong số lượt khám tại phòng cấp cứu do cúm và vi khuẩn respiratory syncytial virus, tức RSV, là một loại vi khuẩn hô hấp phổ biến thường gây ra các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh.

Bác sĩ Cameron Kaiser, M.D., M.P.H., phó Ty y tế quận cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các khu học chánh địa phương và đang kiểm tra với các trường học khác để tìm hiểu xem tại sao nhiều học sinh lại bị ảnh hưởng đột ngột như vậy. Thật không may, chúng tôi dự đoán đây sẽ là một mùa cúm khốc liệt, và cùng với COVID-19, các vi khuẩn hô hấp khác cũng đang quay trở lại nhanh chóng. Nếu có ai chưa tiêm ngừa, bây giờ là lúc nên tiêm phòng cúm và tiêm ngừa COVID-19."

---- Một cặp -- chồng Singapore, vợ Việt -- đã bị Tòa Singapore tuyên phạt hôm thứ Năm 13/10/2022 vì chụp ảnh khỏa thân ở nơi công cộng 18 lần và mở dịch vụ ghi danh trả lệ phí để được cho xem ảnh khỏa thân. Jeffrey Chue Tze Jeong, 50 tuổi, bị phạt 14.000 đô la Singapore trong khi Nguyễn Thị Anh Thy, 30 tuổi, bị phạt 9.000 đô la Singapore.

Chue đã nhận tội với 3 tội danh âm mưu chụp ảnh khỏa thân của vợ mình ở nơi công cộng, đăng tải những hình ảnh khiêu dâm lên Twitter và cản trở công lý khi cho rằng mình đã bị mất điện thoại. Hai tội danh khác đang được xem xét. Cô Nguyen đã nhận tội với 2 tội danh khỏa thân nơi công cộng và cản trở công lý. Cả hai đã nộp phạt đầy đủ.

Hồ sơ tòa ghi rằng cặp đôi này là một phần của cộng đồng những người "swinging" (tình dục ngoài vòng vợ chồng) trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020. Theo tài liệu tòa, cặp đôi này lần đầu tiên được giới thiệu với một trang web có tên là Undertable Swinger's Community (USC) vào tháng 12/2019, nơi của những người không ưa lễ giáo, nơi đăng hình ảnh và video bí mật của họ.

Chue đã sử dụng tài khoản Twitter để mời ghi danh và trả tiền cho nhiều nội dung táo bạo hơn của cô Nguyen, thông qua mạng Telegram riêng tư. Nhờ vậy, Chue đã kiếm được 7.805,73 đô la Mỹ (11,207 đô la Singapore) trong tài khoản PayPal và 1.375,44 đô la Singapore trong một tài khoản ngân hàng.

---- Pháp yêu cầu thông tin nơi sinh trong hộ chiếu Việt Nam. Theo VnExpress. Pháp thông báo hộ chiếu Việt Nam trong hồ sơ xin thị thực gửi tới đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán nước này phải có thông tin về nơi sinh. "Kể từ ngày 17/10, hồ sơ xin thị thực nộp tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM phải kèm theo hộ chiếu có ghi nơi sinh ở trang 2, 4 hoặc 5", Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo trên Facebook hôm nay. Đại sứ quán Pháp cho biết quy định trên áp dụng với tất cả hồ sơ xin thị thực vào nước này, bất kể thời gian lưu trú ngắn hay dài hạn.

---- HỎI 1: Có phải 73% dân Mỹ nói thông tin sai lệnh làm tăng quan điểm chính trị cực đoan?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát của Pearson Institute/AP-NORC cho thấy bất kể hệ tư tưởng chính trị nào, người Mỹ đồng ý rằng thông tin sai lệch đang để lại dấu ấn cho đất nước: Nhìn chung, 91% người lớn nói rằng việc lan truyền thông tin sai lệch là một nan đề, với 74% gọi đó là một nan đề lớn. Chỉ 8% nói rằng thông tin sai lệch hoàn toàn không phải là vấn đề.

Đa số trong 2 đảng - 80% đảng viên Dân chủ và 70% đảng viên đảng Cộng hòa - cho rằng thông tin sai lệch làm gia tăng các quan điểm chính trị cực đoan, theo cuộc khảo sát. Tương tự, 85% đảng viên Dân chủ và 72% đảng viên đảng Cộng hòa nói rằng thông tin sai lệch làm gia tăng tội ác thù hận, bao gồm bạo lực do giới tính, tôn giáo hoặc chủng tộc thúc đẩy.

Nhìn chung, 77% người được hỏi cho rằng thông tin sai lệch làm gia tăng tội ác thù hận, trong khi 73% nói rằng nó làm tăng quan điểm chính trị cực đoan.

Chi tiết:

https://apnews.com/article/religion-crime-social-media-race-and-ethnicity-05889f1f4076709c47fc9a18dbee818a

---- HỎI 2: Năm 2022, GDP bình quân đầu người của Đài Loan cao nhất Châu Á?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tỷ lệ tăng trưởng GDP (tổng sản lượng quốc dân) bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ là lớn nhất ở châu Á vào năm 2022, nó đã được báo cáo vào thứ Năm (13 tháng 10).

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người của Đài Loan vào năm 2022 sẽ tăng từ 33.140 đô la Mỹ (1 triệu Đài tệ) lên khoảng 35.510 đô la Mỹ (1,1 triệu Đài tệ). Tốc độ tăng trưởng GDP của Đài Loan sẽ cao hơn Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử và cao hơn Nam Hàn lần đầu tiên kể từ năm 2003.

GDP bình quân đầu người của Nam Hàn cho năm 2022 dự kiến là khoảng 33.590 đô la Mỹ, giảm 4% so với năm 2021. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ gần 34.300 đô la Mỹ, đánh dấu mức giảm 12%. Khoảng cách giữa GDP bình quân đầu người của Nhật Bản và Nam Hàn trong năm nay là nhỏ nhất từ trước đến nay, theo báo cáo của CNA.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4685794

.