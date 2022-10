Một robot hình người phụ nữ có tên là Ai-Da hôm 11/10/2022 đã trả lời các câu hỏi tại một phiên điều trần ở quốc hội Vương quốc Anh. Cô robot đã biểu diễn vẽ thần tốc các bức tranh nhiều trường phái trước các dân cử chứng kiến.

- Ai-Da, nữ họa sĩ robot với trí thông minh nhân tạo, nói chuyện và trả lời tại Quốc hội Anh quốc

- Theo lệnh Biden, các hãng Mỹ cung cấp thiết bị bán dẫn cho các nhà sản xuất chip TQ bắt đầu cắt giảm

- Ngày mai, Thứ Năm, sẽ có điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 với nhiều tài liệu mới, bất ngờ

- Kinh tế Đức sẽ suy giảm 0,4% vào năm 2023.

- Điểm Biden tăng: 44% dân Mỹ tán thành.

- Iran: Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Ấn Độ Dương.

- Biden: nếu gặp Putin ở G20, sẽ không bàn chuyện Ukraine.

- Nga: đã bắt 8 nghi phạm liên quan đến vụ nổ Cầu Kerch nối Nga vào Crimea. Hungary: Liên Âu trừng phạt Nga thất bại. PERN ở Ba Lan: có một vết rò rỉ trong đường ống dẫn dầu Druzhba đưa dầu từ Nga sang châu Âu. Ít nhất 21 người Nga đi 3 thuyền tới Nam Hàn xin tỵ nạn.

- NATO: ưu tiên hàng đầu là gửi các dàn phòng không tới Ukraine. Ukraine: Nga bắn 7 phi đạn vào dân thường ở Zaporizhzhia, 3 người được cứu ra khỏi gạch vụn. Ukraine: đã bắn 300 đợt phi đạn, pháo binh, máy bay tự sát không người lái vào nhiều mục tiêu của quân Nga ở miền Nam Ukraine, phá hủy nhiều xe, pháo và 1 kho.

- Biden: Putin đã tính sai khi xâm lược Ukraine.

- Zelensky: Nga đã phóng 28 phi đạn vào Ukraine trong đợt tấn công thứ nhì, Ukraine bắn rớt 20 phi đạn Nga, bắn hạ 15 phi cơ không người lái.

- Bộ Tư Pháp: Trump níu áo Tòa Tối Cao rất mực vô lý

- NASA: bắn thành công chệch hướng tiểu hành tinh.

- Tòa Tối cao từ chối xử về câu hỏi liệu phôi thai (fetus) có quyền hiến định hay không.

- California thân thiện với người lái xe: nhất ở Irvine (thứ 19 toàn quốc), bét là Oakland (thứ 98 toàn quốc)

- Gia đình Mỹ trung bình chi $24.032/năm cho hóa đơn. Dân Hawaii chi năng nhất: $2.911/tháng. Dân Calif. chi cao thứ nhì: $2,649/tháng.

- Canada: Trọng Minh Nguyễn, 39 tuổi, từng là thủ lĩnh của băng đảng FOB, bị mai phục bắn chết

- Iowa: Sang Nguyen nhận tội gian bảo hiểm, bị án 5 năm tù treo, bị quản chế 2 năm, nộp phạt $1,025.

- Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ bất chấp các phản đối của quốc tế.

- Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về áo ngực nữ sinh Bắc Việt Nam.

- HỎI 1: Gần 2/3 cử tri đồng ý với Biden xóa tội tàng trữ cần sa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/4 bác sĩ, y tá lầm sàng muốn bỏ nghề vì kiệt sức? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (12/10/2022) ---- Các công ty Mỹ cung cấp thiết bị bán dẫn cho các nhà sản xuất chip Trung Quốc đã bắt đầu cắt giảm hoạt động tại Trung Quốc, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư. Các doanh nghiệp dường như đang đáp ứng với quyết định của chính quyền Biden về việc giới hạn xuất cảng đối với 31 công ty công nghệ Trung Quốc.

Theo bản tin WSJ, các công ty bao gồm KLA Corp. và Lam Research Corp. đang ngừng giao hàng và hỗ trợ, và rút nhân viên của họ ra khỏi các công ty Trung Quốc như Yangtze Memory Technologies Co. Quyết định này ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất chip điện tử tại TQ, vì các chuyên viên từ Hoa Kỳ "đóng một vai trò quan trọng trong việc vận hành nhà máy và phát triển khả năng sản xuất của nó, vì họ mang đến chuyên môn về các công cụ sản xuất chip kỹ thuật cao."

---- Ngày mai, Thứ Năm, sẽ có buổi điều trần công khai trước nhiều ống kính TV. Dân Biểu Zoe Lofgren (D-Calif.) hôm thứ Ba cho biết phiên điều trần hôm Thứ Năm của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ có nhiều tài liệu mới, "khá bất ngờ" -- sẽ không chỉ tập trung vào mối liên hệ giữa những người trong quỹ đạo của Trump với các nhóm cực đoan, mà còn xem xét tổng thể ý định và hành động của Trump.

Bị hỏi rằng ai trong vòng làm việc của Trump có liên hệ với các tổ chức cực hữu bạo loạn 6/1/2021, Lofgren nói: “Đám đông do một số nhóm cực đoan dẫn đầu. Họ đã âm mưu trước những gì họ sẽ làm và những cá nhân đó đã được những người trong quỹ đạo Trump biết đến ”.

Tuần trước, một cựu thành viên của nhóm Oath Keepers đã khai trước tòa rằng nhóm có liên hệ với một nhân viên Sở Mật vụ trong những tháng dẫn đến cuộc bạo động ở Capitol. Trong khi đó, ủy ban ngày 6/1 đã nhận được hơn một triệu liên lạc được trao đổi giữa các nhân viên Mật vụ trước và vào ngày 6/1, mặc dù thông tin đó không bao gồm tin nhắn (text messages), theo NBC News.

----- Nàng robot với trí thông minh nhân tạo có tên là Ai-Da hôm 11/10/2022 đã trở thành người robot đầu tiên nói chuyện và trả lời tại Quốc hội Anh quốc, cùng với người sáng tạo, nghệ sĩ và nhà thiết kế Aidan Meller của cô robot.

Cô Ai-Da xuất hiện trước các đồng nghiệp họa sĩ trong Communications and Digital Committee (Ủy ban Truyền thông và Kỹ thuật số) để đưa ra bằng chứng về tác động của công nghệ đối với các ngành công nghiệp sáng tạo. Nghệ sĩ robot hình người, có tên để tưởng nhớ nhà toán học Ada Lovelace, được phát triển vào năm 2019 bởi công ty robot Engineered Arts của Cornish và máy tính A.I. (Thông minh Nhân tạo) các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Oxford và Birmingham.

Được hình thành như một dự án nghệ thuật đương đại nhằm khám phá tiềm năng nghệ thuật của A.I., Ai-Da đã gây chú ý trong những năm gần đây cho một số tác phẩm nghệ thuật, bao gồm cả tác phẩm cô vẽ chân dung của Nữ hoàng Elizabeth để kỷ niệm Platinum Jubilee (Năm lễ bạch kim) của Nữ hoàng và cuộc triển lãm “Leaping into the Metaverse” ("Nhảy vào vũ trụ Đa phương tiện"), cuộc triển lãm cá nhân của nàng robot Ai-Da ở Venice trong năm nay.

Ai-Da sử dụng camera trong mắt và các kỹ thuật thị giác máy tính để giải thích những gì đang ở trước mặt cô. Các cánh tay robot của cô sau đó cử động để phản ứng với các thông tin này truyền qua một hệ thống điều khiển để cho phép cô vẽ.

Video dài 1:13 phút:



https://youtu.be/LD8QXIFNORw

---- Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Tư cho biết nền kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái và giảm 0,4% vào năm 2023. Habeck cho biết: “Chúng ta sẽ có những con số tăng trưởng âm trong quý III, quý IV năm nay và quý I năm sau”. Mặc dù nhận thấy mức tăng trưởng âm trong năm sau, nhưng ông cũng đề cập rằng Đức có cơ hội tốt để vượt qua mùa đông.

---- Có 44% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang giải quyết công việc của mình, trong khi 56% nói là không tán thành, theo một cuộc thăm dò cho CNN công bố hôm thứ Tư. Trong cuộc thăm dò trước đó, được thực hiện vào tháng 6 và tháng 7, xếp hạng chấp thuận của Biden đứng ở mức 38%. Việc điều hành nền kinh tế Mỹ của Biden nhận được 36% sự tán thành, trong khi các vấn đề đối ngoại nhận được 42%.

---- Tổng tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Shahram Irani, cho biết hôm thứ Tư, Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Ấn Độ Dương: "Để tạo ra an ninh ổn định và tăng khả năng chiến đấu, chúng tôi sẽ sớm tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của Trung Quốc, Nga và các nước khác." Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh leo thang địa chính trị ngày càng gia tăng ở cả châu Âu và châu Á liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với CNN rằng ông thấy không cần có cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) sắp tới ở Indonesia: "Tôi không thấy có lý do gì để gặp ông ấy bây giờ." Biden giải thích, chỉ ra sự tàn bạo trong các hành động của Putin ở Ukraine, và chủ đề nói chuyện duy nhất mà ông sẽ cân nhắc khi gặp Putin là việc trả tự do cho cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner đang bị Nga cầm tù. Biden giải thích: "Nó sẽ phụ thuộc cụ thể vào những gì Putin muốn nói."

---- Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm thứ Tư tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt "thất bại" mà Liên Âu áp đặt đối với xuất khẩu nhiên liệu của Nga "đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu." Trước khi vào hội nghị của các bộ trưởng năng lượng Liên Âu, ông đã nhấn mạnh các đề xuất của khối nhằm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng là "hoàn toàn không phù hợp với thực tế."

Ông Szijjarto nói với các phóng viên rằng Hungary sẽ không chấp nhận các đề xuất có thể gây nguy hiểm cho việc cung cấp năng lượng cho bất kỳ quốc gia thành viên nào. Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp của Liên Âu không được làm giảm lượng khí đốt hoặc các nguồn năng lượng khác ở châu Âu. Hungary nhập cảng khoảng 80% khí đốt từ Nga và là nước phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

---- Công ty điều hành đường ống PERN của Ba Lan hôm thứ Tư tuyên bố rằng đã phát hiện thấy một vết rò rỉ trong đường ống dẫn dầu Druzhba đưa dầu từ Nga sang châu Âu: "Tại thời điểm này, tất cả các dịch vụ PERN (kỹ thuật, vận hành, đội cứu hỏa nội bộ và bảo vệ môi trường) đang thực hiện hành động theo các kỹ thuật được cung cấp cho loại tình huống này." Đường ống Druzhba là một trong những đường ống lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga đến phần lớn khu vực Trung Âu, bao gồm Đức, Ba Lan, Belarus, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Áo.

---- Sở An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Tư cho biết cuộc điều tra của họ đã xác định rằng Sở Quân báo của Bộ Quốc phòng Ukraine và người chỉ huy Kyrylo Budanov là những người tổ chức vụ tấn công "khủng bố" vào Cầu Kerch nối Nga vào Crimea hồi cuối tuần qua.

FSB nói đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến việc chuẩn bị cho vụ tấn công: "Hiện tại, 5 công dân Nga, 3 công dân Ukraine và Armenia, là những người đã tham gia vào việc chuẩn bị phạm tội [phá cầu]." FSB nói rằng thiết bị nổ trong cuộc tấn công đã chuyển từ Ukraine sang Nga qua Bulgaria, Georgia và Armenia. FSB cũng tuyên bố đã ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự ở Moscow và thành phố Bryansk ở miền tây nước Nga.

.

Andriy Yusov, phát ngôn viên Sở tình báo Ukraine, nói với truyền thông địa phương: “Tất cả các hoạt động của FSB và Ủy ban điều tra của [Nga] đều là vô nghĩa. Chúng là những cấu trúc giả phục vụ chế độ Putin, vì vậy chúng tôi sẽ không bình luận về những thông báo mới nhất của chúng." Ukraine đã cáo buộc Nga dàn dựng vụ tấn công để biện minh cho các cuộc tấn công vào các thành phố Ukraine sau đó.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng "ưu tiên hàng đầu" của tổ chức này là gửi các dàn phòng không tới Ukraine, khi các bộ trưởng quốc phòng của họ đã gặp Bộ Trưởng Quốc phòng Ukraine vào hôm thứ Tư. Trong khi NATO trước đây đã cung cấp một số hệ thống phòng không cho Ukraine, Stoltenberg kêu gọi cung cấp nhiều hơn nữa, bao gồm các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm xa có thể bắn chận phi đạn đạn đạo, phi đạn hành trình và máy bay không người lái.

Stoltenberg nói: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã thấy tại sao điều này lại quan trọng đến vậy. Các cuộc tấn công bừa bãi khủng khiếp nhằm vào các thành phố của Ukraine, dân thường thiệt mạng, cơ sở hạ tầng quan trọng của dân thường bị phá hủy và đặc biệt là các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng năng lượng, rất nghiêm trọng khi chúng ta đến gần mùa đông. Vì vậy, tất cả những điều này chứng tỏ nhu cầu cấp bách về việc trang bị thêm hệ thống phòng không đối với Ukraine.”

---- Nhiều người Nga tìm đường trốn lính đã lên du thuyền, vượt biển tới Nam Hàn hôm thứ Ba. Hiện đài truyền hình Nam Hàn KBS cho biết ít nhất 21 người Nga đã đến trên 3 du thuyền ở phía nam của quốc gia Đông Á này trong tuần này. Tuy nhiên, tất cả trừ 2 người đàn ông đều bị từ chối nhập cảnh, các nhà chức trách cho rằng mục đích của những người khác là "mơ hồ", KBS đưa tin.

Người Nga muốn trốn lính chủ yếu chạy sang các nước láng giềng bao gồm Kazakhstan, Georgia và Phần Lan. Nhu cầu đi ra khỏi Nga lớn đến mức ngay cả các nhà khai thác máy bay tư nhân cũng đã tăng lệ phí của họ sau khi quá tải với các yêu cầu.

---- Thống đốc Oleksandr Starukh thông báo trên kênh Telegram rằng Nga đã pháo kích vào Zaporizhzhia Oblast ở đông nam Ukraine vào đêm thứ Ba: "Khoảng 7 phi đạn S-300 đã bắn tới Zaporizhzhia và ngoại ô... Kẻ xâm lược tiếp tục khủng bố bằng phi đạn ban đêm nhắm vào dân thường. Nhưng chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến." Theo quan chức này, 2 phi đạn đã bắn trúng một trong các quận của trung tâm khu vực và 5 phi đạn khác đi vào khu vực ngoại ô. Một tòa nhà dân cư gần thủ đô đã bị hư hại trong cuộc pháo kích. Có 3 người đã được cứu khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại trong vụ tấn công.

---- Bộ Chỉ huy miền Nam của Ukraine trong chiến dịch tái chiếm miền Nam hôm thứ Tư thông báo các đơn vị phi đạn, pháo binh, máy bay tự sát không người lái của Ukraine đã hoàn thành 300 đợt bắn vào nhiều mục tiêu của quân Nga, làm 23 lính Nga chết, phá hủy 1 xe tải, 1 xe bọc thép, 2 xe pháo tự hành cũng như 1 kho đạn dược. Bản văn kêu gọi dân Ukraine ở phía nam nên trú ẩn bất cứ khi nào tiếng còi báo động không kích vang lên trong khu vực của họ.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói, ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "người suy nghĩ có lý trí nhưng đã tính toán sai lầm" khi quyết định xâm lược Ukraine. Nói với CNN, Biden nhấn mạnh rằng ông nghĩ rằng Putin đã tin rằng "Putin sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở" ở Ukraine.

Biden nói thêm, đề cập đến bài phát biểu của Putin vào tháng 2/2022 khi thông báo về hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine: "Nếu bạn nghe bài phát biểu của Putin sau khi quyết định đó được đưa ra, Putin đã nói về toàn bộ ý tưởng - Putin cần phải trở thành nhà lãnh đạo của nước Nga, nơi thống nhất tất cả những người nói tiếng Nga. Ý tôi là, tôi chỉ nghĩ là không hợp lý."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video mới nhất cho biết Nga đã phóng 28 phi đạn vào Ukraine trong đợt tấn công thứ hai hôm Thứ Ba 11/10/2022. Zelensky nói rằng 20 phi đạn của Nga đã bị phòng không Ukraine bắn rớt giữa trời, và Ukraine cũng đã hạ được 15 máy bay không người lái, hầu hết trong số đó là máy bay không người lái tác chiến của Iran.

Ông Zelensky nói: “Nếu không phải vì các cuộc tấn công hôm nay, chúng tôi đã khôi phục được nguồn cung cấp năng lượng, cấp nước và thông tin liên lạc mà bọn khủng bố đã làm hỏng ngày hôm qua.”

---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba 11/10/2022 đã phản hồi yêu cầu của Donald Trump về việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp vào vụ án tài liệu Mar-a-Lago.

Reuters đưa tin: "Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã yêu cầu Tòa án Tối cao từ chối nỗ lực của Trump để trao quyền một lần nữa cho một trọng tài độc lập để kiểm tra các hồ sơ mật tịch thu từ nhà ở Florida của Trump như một phần của cuộc chiến pháp lý chống lại các nhà điều tra đang theo dõi việc xử lý hồ sơ chính phủ nhạy cảm. Trump đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp vào ngày 4 tháng 10 yêu cầu các thẩm phán dỡ bỏ quyết định của tòa án cấp thấp hơn để ngăn trọng tài, được gọi là một Giám sát đặc biệt, xem xét hơn 100 tài liệu được đánh dấu là hồ sơ mật nằm trong số khoảng 11.000 hồ sơ mà các đặc vụ FBI thu giữ tại bất động sản Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach vào ngày 8/8/2022. "Bộ Tư Pháp cho rằng có ba sai sót chính trong các lập luận của Trump. Giáo sư Luật Laurence Tribe của Đại học Harvard Law, người đã từng tranh luận ba chục trường hợp trước Tòa án Tối cao, là một trong số các chuyên gia pháp lý phân tích hồ sơ của Bộ Tư Pháp.Tribe đã tweet: "Phản ứng của Bộ Tư pháp phản đối đơn khẩn cấp mà phe Trump đã đệ trình lên Tòa án Tối cao, với một điểm dừng trong văn phòng của Thẩm phán Tối cao Clarence, là hoàn toàn tàn khốc. Nó nghiền nát tất cả các lập luận của Trump và không để lại vị trí hợp lý nào cho Trump."Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC đã giải thích, "điều khiến tôi quan tâm là liệu Bộ Tư Pháp có bác bỏ bất kỳ cáo buộc thực tế nào của Trump bằng câu chuyện của riêng mình hay không. Mặc dù nó có thể giải quyết sự khăng khăng của Trump rằng tất cả các tài liệu mật đã được gửi đến Mar-a-Lago *trước khi* nhiệm kỳ tổng thống của Trump kết thúc. Thực tế, nó đã không. Và lý do, Bộ Tư Pháp nói mà không nêu ra điều đó hoặc bất kỳ 'sự thật' cụ thể nào khác mà Trump đưa ra, là điều đó không quan trọng. Ngay cả một tài liệu được giải mật có chủ đích không thể là tài sản cá nhân của Trump và không thể là đối tượng của bất kỳ đặc quyền luật sư-khách hàng nào."

"Bộ Tư Pháp đã nêu ra sai trái của Trump. Thứ 1: Trump không thể tuyên bố rằng Trump được phép truy cập 24/7 vào các tài liệu theo PRA (Presidential Records Act = Đạo luật hồ sơ Tổng Thống) vì chưa bao giờ trả lại chúng cho Kho lưu trữ Quốc gia, về cơ bản Trump đã bị mất quyền để viện dẫn Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Thứ 2: Trump khẳng định Trump đã giải mật mọi thứ trước công chúng, nhưng tất cả hồ sơ pháp lý phe Trump đệ trình chưa bao giờ ghi là Trump đã từng giải mật bất kỳ tài liệu nào - cũng không đưa ra bằng chứng có thẩm quyền."

"Thứ 3 (trong phần chú thích cuối trang!): Trump từng nói lảm nhảm về đặc quyền hành pháp - nhưng không phải gần đây. Đó có thể là vì nó không tồn tại đối với các cơ quan chi nhánh hành pháp khác - ví dụ: Bộ Tư Pháp - nhưng ngay cả khi nó có, chúng tôi đã chứng minh được nhu cầu cấp thiết về thứ này [vì an ninh quốc gia Hoa Kỳ]. Và thứ 4: Nếu Trump muốn [Tòa Tối Cao] cứu giúp 'khẩn cấp', Trump phải thể hiện rằng Trump có khả năng kiện thành công và rằng Trump đang bị tổn hại không thể cứu vãn. Nhưng Trump cũng không có cố gắng như thế."

---- Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA) hôm thứ Ba thông báo họ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm phòng thủ hành tinh thành công vào tháng trước, trong đó tàu vũ trụ của họ đã biến đổi đường bay của một thiên thạch tiểu hành tinh.

Quản trị viên NASA Bill Nelson nói rằng NASA đã "bắn trúng thành công một tàu vũ trụ cỡ tủ lạnh" được phóng vào tháng 11/2021 "vào tiểu hành tinh Dimorphus, cách trái đất bảy triệu dặm và nó bay tới với tốc độ 14.000 dặm một giờ, và đó là một cú bắn trúng tuyệt vời."

NASA lưu ý rằng Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi (DART) chỉ là một thử nghiệm và nhấn mạnh rằng "không có bất kỳ mối đe dọa tiểu hành tinh nào đối với Trái đất." Nelson giải thích cuộc thử nghiệm được tiến hành để đảm bảo cơ quan này có thể phản ứng trong trường hợp họ phát hiện ra một "tiểu hành tinh đe dọa trái đất."

---- Tòa án Tối cao đã từ chối xét xử một trường hợp có thể dẫn đến những hạn chế nghiêm ngặt trên toàn quốc đối với việc phá thai. Tòa án, không bình luận, đã bác bỏ một vụ án liên quan đến câu hỏi liệu phôi thai (fetus) có quyền hiến định hay không, theo CNN đưa tin. Vụ án là sự kháng cáo phán quyết của tòa án cấp thấp hơn trong một vụ án ở Rhode Island do một nhóm người Công giáo và hai phụ nữ nói rằng họ đang kiện thay mặt cho thai nhi để phản đối luật phá thai.

Nếu công nhận phôi thai có quyền hiến định như người bình thường, tương lai có thể dẫn đến các hồ sơ truy tố giết người đối với những phụ nữ phá thai. Một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã đưa ra luật về tính cách như người của phôi thai (fetal personhood laws), trong đó có Georgia, nơi phôi thai hoặc bào thai có nhịp tim có thể phát hiện được có thể được coi là người phụ thuộc để được khai thuế.

---- Thành phố nào thân thiện nhất với người lái xe tại California, trong khi cứ bị kẹt xe hoài và giá xăng cứ tăng vọt? Với một giờ cao điểm dường như không bao giờ kết thúc, tắc nghẽn và giá xăng cao, lái xe ở California có thể là một nhiệm vụ cực kỳ căng thẳng. WalletHub, một trang web tài chính cá nhân, đi tìm các thành phố thân thiện với người lái xe nhất và bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhiều thành phố California thấp điểm.

Nghiên cứu đã đánh giá 100 thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ dựa trên 30 chỉ số được tổng hợp thành bốn loại: Chi phí sở hữu và bảo trì, giao thông và cơ sở hạ tầng, an toàn và tiếp cận phương tiện và bảo trì, dẫn đến thang điểm 100. Raleigh, North Carolina, được xếp hạng là thành phố tốt nhất cho người lái xe. Philadelphia, Pennsylvania, là thành phố được xếp hạng thấp nhất trong nghiên cứu.

Irvine, nằm ở Quận Cam, là thành phố California được xếp hạng cao nhất trong danh sách, giành vị trí thứ 19 và điểm tổng thể là 61,01 trên 100. Oakland, nằm ở Quận Alameda ở Bắc California, là thành phố xếp hạng thấp nhất của California, giành vị trí thứ 98.

---- Chi phí của mọi thứ đều tăng vọt, đối với hóa đơn gia đình. Một báo cáo mới cho thấy, không có gì ngạc nhiên khi nơi bạn sống có thể tăng mức độ tốn kém của các hóa đơn. Doxo, một công ty tài chính cá nhân, phát hiện ra rằng một hộ gia đình Hoa Kỳ trung bình sẽ chi 24.032 đô/năm cho các hóa đơn. Trong trường hợp này, hóa đơn bao gồm 10 hạng mục: tiền vay mua nhà tar3 góp, tiền thuê nhà, khoản vay mua xe hơi, tiện ích, bảo hiểm xe, dịch vụ cáp / internet / điện thoại, bảo hiểm sức khỏe, điện thoại di động, báo động và an ninh, và bảo hiểm nhân thọ.

Doxo đã xếp hạng từng tiểu bang và các thành phố trong các tiểu bang đó, dựa trên số tiền người dân chi tiêu trung bình cho các hóa đơn hàng tháng. Nhìn chung, Doxo xác định rằng cư dân Hawaii có hóa đơn trung bình hàng tháng cao nhất là 2.911 đô. Cư dân của California cũng không kém xa với mức trung bình cao thứ hai là $2,649/tháng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa California và các hóa đơn trung bình quốc gia là giữa chi phí nhà ở. Hóa đơn tiền mua nhà trả góp là $2,234/tháng, cao hơn mức trung bình toàn quốc là $1,368. Giá thuê nhà ở California là khoảng $1,570/tháng, cao hơn $400 so với mức trung bình của Hoa Kỳ là $1,129.

---- Một tay giang hồ nổi tiếng ở Calgary, Canada, đã bị bắn chết hôm thứ Sáu. Cảnh sát nói rằng Trọng Minh Nguyễn, 39 tuổi, từng là thủ lĩnh của băng đảng FOB (Fresh Off the Boat), đã bị bắn chết trong một cuộc mai phục ở thị trấn Langdon vào chiều hôm đó. Một video về vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng.

Trong đoạn ghi âm, một xe do Nguyen điều khiển đang lao vào lối lái xe của một ngôi nhà trên đường Boulder Creek ở ngôi làng Alberta. Lúc đó, 2 người đàn ông tới gần người lái xe từ phía trước và phía sau trước khi bắn vào cửa sổ phía người lái xe.

Đoạn phim cho thấy nạn nhân thứ hai rời khỏi xe và đi về phía ngôi nhà. Phụ nữ 39 tuổi này được cảnh sát nói là đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hai tay súng sau đó vào và lái đi trong chiếc xe được cảnh sát mô tả là chiếc Dodge Ram 2019 màu đen.

Cảnh sát Canada nói các nghi phạm có thể đã được nhìn thấy ở Langdon, Strathmore hoặc Chestermere trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2022 đến ngày 7/10/2022. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe tình nghi bị bỏ rơi trong tình trạng đã bị đốt cháy rụi.

Cảnh sát nói, băng đảng FOB đã tham gia vào một cuộc chiến kéo dài nhiều năm với băng đảng đối thủ FOB Killers khiến ít nhất 25 người chết. Năm 2018, Nguyen bị tòa kết tội âm mưu giết Vinh Tung Truong, một thành viên băng đảng đối thủ, vào năm 2012, lần đầu tiên tại một nghĩa trang và sau đó là tại Trung tâm Tòa án Calgary. Nguyên bị kết án 10 năm rưỡi tù giam, nhưng được thả vào tháng 4 năm nay sau khi mãn hạn tù.

Vào thời điểm đó, cảnh sát đã đưa ra một cảnh báo công khai xác nhận rằng anh ta đang sống ở khu vực Strathmore và đề nghị mọi người giữ khoảng cách với anh ta. Hiện chưa có nghi phạm nào bị giam giữ và chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ xả súng.

---- Sang Nguyen, 47 tuổi, ở Des Moines, Iowa, đã nhận tội vào ngày 4 tháng 10/2022, với một tội danh Gian lận bảo hiểm sau cuộc điều tra của Cục điều tra gian lận thuộc Sở bảo hiểm Iowa. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6/2022 sau khi Cục Gian lận của Bộ phận Bảo hiểm Iowa nhận được thông tin cho thấy Nguyen đã cung cấp thông tin sai lệch cho một công ty bảo hiểm khi mua bảo hiểm xe hơi được bảo hiểm đầy đủ.

Cuộc điều tra xác định rằng sau khi chiếc xe máy của Nguyên dính vào một vụ va chạm xe và bị thiệt hại hơn 3.000 đô la, anh ta đã liên hệ với công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm xe hơi. Trong quá trình mua bán, Nguyên đã cung cấp thông tin sai sự thật về hư hỏng xe máy của mình và được cấp bảo hiểm xe hơi đầy đủ. Vài ngày sau, Nguyen nộp đơn đòi tiền bảo hiểm với lời khai gian rằng thiệt hại (đã có từ trước khi mua bảo hiểm) xảy ra sau khi anh nhận được bảo hiểm.

Mục đích của Nguyên là nhận các quyền lợi bảo hiểm mà anh không được hưởng. Nguyên bị bắt ngày 20/7/2022. Sau khi nhận tội, Nguyen nhận bản án 5 năm tù treo và bị quản chế trong 2 năm. Nguyen cũng bị yêu cầu nộp phạt $1,025.

---- Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ bất chấp các phản đối của quốc tế. Theo Đài RFA Á Châu Tự Do. Việt Nam vừa trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 sau phiên bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 11/10, bất chấp những phản đối của một số các tổ chức nhân quyền quốc tế trước đó. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin nhận định rằng: “kết quả của cuộc bỏ phiếu cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và cam kết mạnh mẽ cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và tin tưởng”. Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) và các nhóm về môi trường đã ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải thực hiện các cam kết về nhân quyền trong cương vị mới của mình. Đó là trả tự do ngay lập tức cho bốn nhà hoạt động môi trường bị Hà Nội bắt giam trong vòng hai năm qua với các cáo buộc tội trốn thuế mà quốc tế cho là vô lý.

---- Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về áo ngực nữ sinh Bắc Việt Nam. Theo Báo Tuổi Trẻ. Nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung vừa bảo vệ luận án tiến sĩ ngành công nghệ dệt may, đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực". Sáng 12-10, tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung đã bảo vệ luận án tiến sĩ ngành công nghệ dệt may, đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực".

Dư luận gần đây nêu một số thắc mắc về đề tài, thí dụ như tại sao nói về ngực nữ sinh Bắc VN, có gì khác với ngực nữ sinh Trung VN, Nam VN, hay Cam Bốt, Lào, Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp... Bởi vì ngành công nghệ may dệt VN có thể đi lối ngắn hơn, vì chỉ cần dựa vào các thống kê thị trường mới nhất để xem VN cần sản xuất gì, chất liệu vải gì, người mua muốn gì... Muốn biết VN cần phải sản xuất những gì để có chỗ đứng trên thị trường, có thể xem các thống kê, thí dụ trên Tạp chí In Style: https://www.instyle.com/fashion/most-comfortable-bras Hãy làm như xe VinFast mới ra quốc tế được: không cần mất thì giờ nghiên cứu về "đặc điểm nhân trắc mông người nam lái xe ô tô Bắc VN tới áp lực ghế xe và độ tiện nghi áp lực của ghế xe" làm chi.

---- HỎI 1: Gần 2/3 cử tri đồng ý với Biden xóa tội tàng trữ cần sa?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới từ POLITICO và Morning Consult, người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các hành động hành pháp do Tổng thống Joe Biden thực hiện hôm thứ Năm nhằm ân xá cho những người phạm tội tàng trữ cần sa liên bang và có khả năng nới lỏng các hạn chế của liên bang đối với loại ma túy này.

Gần hai phần ba số cử tri cho biết họ ủng hộ việc ân xá cho những người bị kết án sử dụng cần sa bất bạo động liên bang. Con số đó bao gồm 40 phần trăm ủng hộ mạnh mẽ các hành động của Biden, cũng như 25 phần trăm có phần ủng hộ. Ngược lại, ít hơn 1/4 người được hỏi bày tỏ sự phản đối việc ân xá cho những người phạm tội cần sa.

Chi tiết:

https://www.politico.com/news/2022/10/11/poll-most-americans-back-bidens-marijuana-moves-00061126

---- HỎI 2: Khoảng 1/4 bác sĩ, y tá lầm sàng muốn bỏ nghề vì kiệt sức?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 1/4 bác sĩ và y tá lâm sàng ở Hoa Kỳ đang cân nhắc rời bỏ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chủ yếu là do tình trạng kiệt sức không ngừng.

Ngay cả trong số các bác sĩ và y tá muốn ở lại chăm sóc sức khỏe, khoảng 1/3 đang cân nhắc chuyển đổi công ty y tế, theo khảo sát của Bain and Company. Nghiên cứu cho thấy khoảng 1/2 số bác sĩ và y tá lâm sàng được khảo sát cho biết sức khỏe tâm thần của họ đã giảm sút kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong số những người xem xét rời bỏ nghề hoàn toàn, 89% cho rằng kiệt sức là nguyên nhân chính, cuộc khảo sát của công ty tư vấn với gần 600 bác sĩ và y tá lâm sàng cho thấy.

Chi tiết:

https://www.fiercehealthcare.com/providers/one-out-4-clinicians-want-leave-healthcare-citing-burnout-heres-what-providers-can-do

