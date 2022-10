Vị Lạt Ma Tối cao của Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga đã trở thành lãnh tụ tôn giáo đầu tiên ở Liên bang Nga lên án cuộc xâm lược vô cớ đang diễn ra của Nga ở Ukraine.

.

- Giải Nobel vật lý 2022 trao 3 nhà khoa học lượng tử: Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ), Anton Zeilinger (Áo)

- Biden: sẽ ứng cử Tổng Thống 2024

- Marina Ovsyannikova, phóng viên Nga bị quản thúc tại gia, dẫn con gái 11 tuổi bỏ trốn, bị truy nã

- Ukraine công bố sắc lệnh: không thể đàm phán với Putin, sau khi 4 tỉnh bị sáp nhập vào Nga. Thượng viện Nga OK sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga. Các luật sư Nga nhận tràn ngập lời xin tư vấn về cách trốn lính.

- Bộ Quốc phòng Belarus: NATO sắp gây chiến.

- Elon Musk: sợ bom hạt nhân, đề nghị 4 tỉnh Ukraine trưng cầu dân ý lại với LHQ giám sát, và tặng Crimea cho Nga vĩnh viễn. Ukraine từ chối, vì Ukraine sẽ tái chiếm 4 tỉnh và cả Crimea, đòi bẻ răng hạt nhân của Nga.

- Biden sắp trừng phạt TQ, không cho tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến của các sản phẩm bán dẫn Mỹ

- Xổ số ở Phi, 433 vé độc đắc, khả nghi.

- Mark Meadows (Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc ) giúp Trump áp lực Mike Pence lật ngược bầu cử 2020

- Trump bảo LS Cannon nói Trump đã nộp đủ hồ sơ mật, Cannon từ chối vì nghi Trump còn giấu (và đúng còn giấu)

- Trump kiện CNN, đòi bồi thường 475 triệu USD vì loan tin Trump kỳ thị sắc tộc, thân Putin, dung dưỡng bạo loạn

- Trump dọa sẽ kiện Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vì từ chối điều tra "Vụ Gian lận Bầu cử Tổng thống"

- Tòa Tối Cao bác đơn Mike Lindell, cho xử vụ Dominion kiện Lindell đòi bồi thường 1,3 tỷ đô vì vu cáo gian lận máy bầu

- CIA: Nga & TQ quậy bầu cử Mỹ: Nga làm dân Mỹ nghi ngờ, TQ làm suy yếu các chính khách Mỹ chống TQ

- Valery Mitko, nhà khoa học (và bất đồng chính kiến) Nga, chết trong khi bị quản thúc tại gia vì tội phản quốc.

- Tăng Thống Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga: ủng hộ Ukraine vì chính Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine.

- Thành phố lớn đắt đỏ nhất Mỹ: 1. San Jose (trung bình xài $3,151/tháng), CA; 2. San Francisco, CA; 3. Thủ đô Mỹ; 4. Los Angeles, CA.

- Thành phố lớn ít tốn kém nhất: 1. Buffalo (trung bình xài 1.603 đô/tháng), NY; 2. Pittsburgh, PA; 3. Cleveland, Ohio.

- Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng lãnh sự tại Osaka.

- HỎI 1: Có phải 40% dân Mỹ thấy kẹt tiền cho chi phí gia đình? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gàn 1/5 dân Mỹ khó vào giấc ngủ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/10/2022) ---- Giải Nobel vật lý năm nay đã được trao cho 3 nhà khoa học --- Alain Aspect của Pháp, John F. Clauser của Mỹ và Anton Zeilinger của Áo --- cho công trình nghiên cứu về khoa học thông tin lượng tử (quantum information science) của họ.

.

Hans Ellegren, tổng thư ký của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, đã công bố tên những người thắng giải hôm thứ Ba tại Viện Karolinska ở Stockholm. Bản văn nói, ba nhà khoa học được ca ngợi vì công trình "đột phá" của họ liên quan đến các trạng thái lượng tử vướng nhau, trong đó hai hạt vẫn hoạt động như một đơn vị ngay cả khi bị tách rời.

.

---- Nhiều nghi vấn đã được đặt ra về một cuộc xổ số ở Philippines, trong đó có 433 người cùng trúng giải độc đắc. Lô độc đắc 4 triệu đô la của Grand Lotto đã xổ vào cuối tuần trước. Những người tham gia Grand Lotto chọn sáu số từ một đến 55. Để trúng giải độc đắc, tất cả 6 số của người chơi phải khớp với số do người điều hành xổ số rút ra. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Philippines Koko Pimentel cho biết kết quả rất bất thường là "đáng ngờ" và kêu gọi một cuộc điều tra.

.

Theo tính toán của một nhà toán học, với giả định rằng 10 triệu cược được đặt vào xổ số, cơ hội để có 433 người trúng giải độc đắc là "một trong số một, tiếp theo là 1,224 số không". Tuy nhiên, Terence Tao, một giáo sư toán học tại UCLA, nói rằng “sẽ không có gì ngạc nhiên khi cứ sau vài thập niên, một trong những giải xổ số này lại có một mô hình bất thường”.

.

---- Tổng thống Biden nói với Mục sư Al Sharpton rằng ông đang có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc trò chuyện riêng tại Bạch Ốc vào tháng trước, theo lời Sharpton nói với các nhân viên trong Mạng lưới National Action Network của ông vào cuối ngày hôm đó.

.

Các đồng minh của Biden cho biết họ tin rằng Biden sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ khác, nhưng cho đến nay tổng thống Biden vẫn chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng về vấn đề này, ít nhất là một phần để tránh kích hoạt các quy tắc kiểm soát tài chính khi vận động tranh cử.

.

---- Chánh văn phòng Bạch Ốc cuối cùng của Trump đã cùng với Trump gây áp lực buộc cựu phó tổng thống Mike Pence phải tham gia vào kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Theo cuốn sách mới, "Confidence Man" ("Người đàn ông tự tin"), của phóng viên Maggie Haberman của New York Times, Chánh văn phòng Mark Meadows đã đưa ra lời đe dọa với các phụ tá của Pence rằng Trump có thể ghìm lại tiền tài trợ cho văn phòng hậu chính phủ (post-government office) của mình khi Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa gây áp lực PTT Pence từ chối đại cử tri cho Joe Biden trong ngày 6/1/2021, trong nghi lễ chứng nhận của quốc hội.

.

Haberman viết rằng Meadows có một độc chiêu, hăm dọa chận ngân sách đối với văn phòng hậu chính phủ của Pence (tức là, khi về vườn, cựu Tổng thống và cựu Phó Tổng Thống đều văn văn phòng hậu chính phủ, ngân sách phải do Trump phê chuẩn). Meadows nói đó là quyết định của Trump để áp đặt sự trì hoãn. Theo Haberman, Chánh văn phòng của Pence, Marc Short, đã tìm ra kẻ tình nghi.

.

Short nói với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng anh đã thông báo cho nhân viên mật vụ hàng đầu của Pence vào ngày 5/1/2021, rằng Trump sẽ công khai "bật" phó tổng thống Pence, điều này có thể khiến Pence gặp nguy hiểm nghiêm trọng và Short đã làm chứng vào tháng 7 trước đại bồi thẩm liên bang điều tra về bạo loạn 6/1.

.

Meadows đã tuân thủ trát đòi của Bộ Tư pháp vào tháng trước và đã chuyển các tài liệu cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1.

.

---- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows có thể đã dính líu đến vụ trộm các hồ sơ mật đưa về Mar-a-Lago. Báo New York Times đưa tin rằng luật sư Patrick Philbin của Trump đã nói sai lạc với Sở Lưu trữ Quốc gia vào tháng 9/2021 rằng Trump chỉ mang theo tài liệu không mật như các mẩu báo từ Bạch Ốc về nhà, hai nguồn tin nói với New York Times. .

.

Philbin nói với luật sư của Sở Lưu trữ QG Gary Stern rằng anh đã biết thông tin đó từ Meadows, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc, và một trong những nguồn tin cho biết Stern đã ghi về cuộc nói chuyện đó trong một email.

.

Tuyên bố đó hóa ra là sai lạc sau khi FBI khám xét Mar-a-Lago hồi tháng 8 và tìm thấy hàng nghìn trang hồ sơ Tổng thống phủ, trong đó có hàng trăm hồ sơ mật, được lưu trữ trong văn phòng của Trump và các khu vực khác tại câu lạc bộ tư nhân.

.

Một luật sư khác của Trump, Alex Cannon, nói với TRump vào mùa thu năm 2021 rằng Sở lưu trữ muốn những tài liệu đó trở lại và cảnh báo Trump rằng có thể bị truy tội nếu Trump từ chối trả hồ sơ, nhưng Trump đã phớt lờ anh ta.

.

Trump cuối cùng đã nộp 15 thùng tài liệu chính phủ vào tháng 1/2022 và yêu cầu Cannon nói với Sở lưu trữ rằng đó là tất cả các tài liệu mà ông đã lấy từ Bạch Ốc, nhưng luật sư Cannon từ chối nói vì ông không chắc Trump còn giấu hồ sơ mật nào hay không. Hóa ra còn giấu: FBI tháng 8/2022 đã khám xét, lấy về cả trăm hồ sơ, trong đó có nhiều hồ sơ mật.

.

---- Các luật sư Nga đang nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn pháp lý về cách trốn lính sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động 300.000 quân nhân. Các luật sư và các nhóm xã hội dân sự trong nước nói rằng lệnh bắt lính đã gây ra một cuộc di cư của các công dân trong độ tuổi chiến đấu khỏi Nga, và đã khiến nhiều người tranh cãi về các trường hợp được miễn nhập ngũ.

.

Sergei Krivenko, người điều hành một nhóm có tên Citizen. Army. Law. nói với Reuters: “Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm. Mọi người đang bị lôi ra khỏi cuộc sống bình thường của họ. Đây là sự huy động không giới hạn thời gian trong chiến tranh. Nó có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm”. Ông nói thêm rằng điều duy nhất để được ra khỏi quân đội sau khi nhập ngũ là "chết, bị thương hoặc ngồi tù vì không tuân theo mệnh lệnh."

.

---- Marina Ovsyannikova, phóng viên Nga bị quản thúc tại gia sau lần đầu gây sóng gió khi cô làm gián đoạn chương trình phát sóng hồi tháng 3 để lên án "hoạt động tuyên truyền của Điện Kremlin" và cuộc xâm lược Ukraine của đất nước, đã đào thoát, theo lời Bộ Nội vụ Nga cho biết. Người phụ nữ 44 tuổi này có con gái 11 tuổi với cô ấy và nơi ở của họ không được biết, Bộ cho biết.

.

Không rõ bằng cách nào mà họ có thể bỏ trốn, nhưng Ovsyannikova đã bị đưa vào danh sách truy nã của Nga. Cô bị quản thúc tại gia trong thời gian chờ xét xử vì tội tung tin thất thiệt về quân đội, những cáo buộc liên quan đến một vụ xảy ra sau đó vào tháng 7 khi cô cầm một tấm biển tại một cuộc biểu tình gọi lính Nga là phát xít. Theo Guardian, cô phải đối mặt với 10 năm tù giam nếu bị kết án.

.

Igor Ovsyannikov, chồng cũ của cô, đã trình báo việc đào thoát của cô với nhà chức trách và nói với họ rằng anh ta không biết hai mẹ con ở đâu nhưng cô 11 tuổi là con của anh ta, không có hộ chiếu. Anh ta và Marina Ovsyannikova đang giành quyền nuôi con gái và cậu anh trai 17 tuổi của cô, cậu được cho là đã nói với các quan chức rằng cậu muốn sống với cha mình. Hàng trăm nhà báo độc lập của Nga đã rời khỏi Nga trong bối cảnh chiến tranh với Ukraine.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm thứ Ba cảnh báo rằng các nước L:iên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị gây chiến bằng cách trang bị cơ sở hạ tầng và lực lượng của họ: "Chúng tôi liên tục theo dõi tình hình, xem họ đang làm gì. Trên cơ sở này, chúng tôi đang phát triển các biện pháp ứng phó cụ thể và đầy đủ." Sau khi thảo luận về các mối quan ngại về an ninh quân sự với Tổng thống Alexander Lukashenko và các chỉ huy an ninh, Khrenin tiết lộ rằng các bên đã cân nhắc cách ứng phó với "tất cả các mối đe dọa" có thể phát sinh.

.

---- Ukraine hôm thứ Ba đã công bố sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký, có hiệu lực từ hôm nay và nêu rõ việc không thể tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Zelensky tuyên bố sắc lệnh được ký sau quyết định của Nga về "nỗ lực sáp nhập các lãnh thổ của nhà nước chúng ta", đề cập đến 4 tỉnh Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý không được Ukraine và phương Tây công nhận.

.

---- Thượng viện của Quốc hội Nga hôm thứ Ba đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn các văn kiện về việc sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga. Việc phê chuẩn được đưa ra một ngày sau khi Hạ viện, Duma Quốc gia, đồng thuận thông qua các văn bản sáp nhập các Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia vào Nga.

.

.

---- Người giàu nhất thế giới Elon Musk hôm thứ Hai cho biết một trong những kết quả có thể xảy ra của cuộc chiến tại Ukraine là một "cuộc chiến tranh hạt nhân". Theo Musk, các cuộc bầu cử ở các khu vực Nga sáp nhập nên được tổ chức lại dưới sự "giám sát của LHQ", và nếu người dân bỏ phiếu, Nga nên ra đi. Thứ hai, Crimea nên chính thức là một phần của Nga, "như nó đã xảy ra từ năm 1783 (cho đến khi Khrushchev mắc sai lầm)." Và cuối cùng, Ukraine phải “giữ lập trường trung lập”.

.

---- Nhà đàm phán hòa bình Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Hai đã bày tỏ không đồng ý với Elon Musk về giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Podolyak đưa ra một giải pháp thay thế cho các đề nghị của Musk rằng một "kế hoạch hòa bình" tốt hơn sẽ bao gồm việc Ukraine lấy lại các vùng lãnh thổ của mình "bao gồm cả Crimea đã bị sáp nhập". Ngoài ra, Nga nên tiến hành "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa bắt buộc để không còn có thể đe dọa nước khác." Podolyak kết luận rằng tội phạm chiến tranh nên "bị lôi ra tòa án quốc tế."---- Báo New York Times loan tin, Biden chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận dễ dàng với các công nghệ tiên tiến khiến họ không thể tạo ra và sản xuất các sản phẩm như vậy. Mục đích nhằm giảm vị thế của TQ trên thị trường bán dẫn toàn cầu. Dự kiến trừng phạt sẽ như Trump đã áp dụng đối với Huawei Technologies Co., Ltd. vào năm 2019, lúc đó hạn chế rất nhiều hiện diện của công ty tại Mỹ. Biden cũng sẽ hạn chế số lượng chip sản xuất tại Mỹ có thể được bán cho TQ. Danh sách các công ty và phòng thí nghiệm bị ảnh hưởng chưa phổ biến.---- Trump kiện CNN, nói rằng CNN đã cố gắng bôi nhọ Trump bằng một loạt các nhãn hiệu sai sự thật và phỉ báng ngày càng nhiều, như kẻ phân biệt chủng tộc, tay sai người Nga, người theo chủ nghĩa bạo loạn, và cuối cùng là "Hitler", đòi CNN bồi thường thiệt hại 475 triệu USD.Trong đơn kiện dài 29 trang, Trump phàn nàn rằng CNN đã tăng cường các cuộc tấn công vào ông gần đây vì họ không muốn ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Đơn kiện nêu tên các viên chức CNN và khách mời, những người đã sử dụng thuật ngữ "Big Lie" ("Lời nói dối lớn") để chỉ những tuyên bố sai trái của Trump về gian lận bầu cử.---- Vào tối thứ Hai, Trump ầm ĩ quảng cáo về vụ kiện CNN đề đòi bồi thường 475 triệu đô la, và thề sẽ tiến xa hơn nữa bằng cách kiện Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1 vì từ chối điều tra "Vụ Gian lận Bầu cử Tổng thống lớn đã diễn ra, nhưng chỉ điều tra và quấy rối những người và những người Yêu nước đã phàn nàn và đặt câu hỏi về nó. Gian lận và ăn cắp trong cuộc Bầu cử Tổng thống của chúng ta có lẽ là Tội ác của Thế kỷ, và hãy nhìn những gì đang xảy ra với Đất nước của chúng ta bây giờ!"Không có bằng chứng nào cho thấy cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp. Nhiều quan chức chính quyền cũ của Trump nói bầu cử 2020 là tuyệt vời liêm chính, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Trump đêm qua cũng chạy tội về bạo loạn 6/1/2021 và vu cáo cho bà Nany Pelosi để cho bạo loạn xảy ra. Nhưng khi Ủy ban điều tra yêu cầu Mật vụ của Trump nộp các tin nhắn (text messages) trong 2 ngày 5 và 6/1/2021 thì các viên chức của Trump nói đã xóa sạch rồi vì đổi hệ thống máy.---- Vào tháng 2/2021, Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell cho biết ông "rất vui" khi bị Dominion Voting Systems kiện vì tuyên bố rằng công ty đã gài gian lận trong các máy bầu phiếu để mang lại chiến thắng bầu cử cho Tổng thống Biden vào năm 2020. Thế rồi Dominion kiện Lindell tội phỉ báng để đòi bồi thường1,3 tỷ đô la, nhưng Lindell mất vui vì đơn kiện.Tòa án Tối cao hôm Thứ Hai đã từ chối nghe đơn kháng cáo của Lindell muốn quăng bỏ đơn kiện. Lindell đã yêu cầu tòa án cấp cao nhất can thiệp để y có thể tránh được một phiên tòa "kéo dài và tốn kém". Nghĩa là, Lindell sẽ phải ra tòa trả lời xem máy bầu của Dominin gian lận chỗ nào mà cả Đảng Cộng Hòa đếm máy, đếm tay đều công nhận Trump thua Biden thê thảm.Trong khi đó, Thẩm phán liên bang Carl Nichols cho biết các vụ kiện của công ty Dominion chống lại các luật sư của Trump là Sidney Powell và Rudy Giuliani cũng có thể được tiến hành.---- Hoa Kỳ cảnh báo về tình báo quốc tế đang muốn ảnh hưởng tới bầu cử giữa kỳ trong tháng 11/2022 rằng Nga đang làm việc để gây nghi ngờ về liêm chính của các cuộc bầu cử Mỹ, trong khi Trung Quốc thò tay làm suy yếu các chính khách Mỹ mà TQ coi là đe dọa đối với lợi ích của Bắc Kinh.Một bản báo cáo tình báo do AP thu được, cho biết Trung Quốc có thể đang tìm cách tác động đến vài cuộc tranh cử để "cản trở các ứng cử viên bị coi là đối địch với TQ." Trong lời khuyên được gửi tới các quan chức nhà nước và địa phương vào giữa tháng 9, tình báo Mỹ cho biết họ tin rằng TQ nhận thấy rủi ro thấp hơn trong việc can thiệp bầu cử giữa kỳ so với một cuộc bầu cử tổng thống.Các quốc gia nước ngoài từ lâu đã tìm cách làm chao đảo dư luận ở Mỹ, đáng chú ý nhất là trong một chiến dịch bí mật của Nga sử dụng mạng xã hội để gây xung khắc về các vấn đề xã hội nổi bật trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chính phủ Hoa Kỳ đã cảnh giác cao độ kể từ đó.---- Valery Mitko, một nhà khoa học nổi tiếng của Nga, đã chết trong khi bị quản thúc tại gia vì tội phản quốc. Ông đã 81 tuổi. Mitko qua đời hôm thứ Hai tại St.Petersburg vì một căn bệnh không xác định, theo nhóm nhân quyền Pervyi Otdel. Nhóm cho biết Mitko mới rời bệnh viện cách đây vài ngày và không thể đi lại được.Mitko, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về khu vực Bắc Cực và là một trong những chuyên gia thủy âm hàng đầu của Nga, đã bị cáo buộc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm trong chuyến đi học thuật năm 2018 tới Trung Quốc. Ông đã phủ nhận các cáo buộc. Mitko vẫn bị quản thúc tại gia kể từ khi bị giam giữ vào tháng 2 năm 2020.Vụ án của Mitko là một trong hàng loạt vụ điều tra gián điệp mà các nhà khoa học Nga bị chính phủ Putin cáo buộc làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những cáo buộc chống lại họ đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích là vô căn cứ. Các nhà phê bình nói các cáo buộc thường xuất phát từ sự hoang tưởng vô căn cứ và cố gắng bóp nghẹt bất kỳ người bất đồng chính kiến nào.---- Tăng Thống Telo Tulku Rinpoche trở thành người đứng đầu tôn giáo đầu tiên ở Nga công khai lên án chiến tranh ở Ukraine. Vị Lạt Ma Tối cao của Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga đã trở thành lãnh tụ tôn giáo đầu tiên ở Liên bang Nga lên án cuộc xâm lược vô cớ đang diễn ra của Nga ở Ukraine. Telo Tulku Rinpoche, còn được gọi là Erdni Ombadykov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một blogger người Nga trên YouTube vào cuối tuần qua rằng ông ủng hộ Ukraine vì chính Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine.Ngài nói: "Tôi nghĩ [chiến tranh] là sai; không ai cần đến cuộc chiến này. Tất cả chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, tất cả chúng ta đều muốn sống hòa bình, mỗi quốc gia đều muốn phát triển. Tôi nghĩ tất nhiên phía Ukraine đã đúng - - họ đang bảo vệ đất nước, đất đai, sự thật, hiến pháp, con người của mình. Rất khó để nói và chấp nhận rằng Nga đúng. Rất khó để nói như vậy, và đây là điều tôi không thể [nói]."Telo Tulku Rinpoche cũng cho biết ông đã tránh bày tỏ suy nghĩ của mình về cuộc chiến ở Ukraine vì ông "không muốn làm tổn hại mối quan hệ giữa chính quyền và các Phật tử", mặc dù ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo Phật giáo công khai ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine không thể chân thành tin tưởng trong những gì họ đang nói nếu họ là Phật tử "thực sự".Telo Tulku Rinpoche hiện đang ở Mông Cổ, nơi ngài đang giúp đỡ hàng nghìn người Kalmyk chạy khỏi Nga từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022. Dòng công dân Nga, chủ yếu là người gốc Kalmyk, Buryat và Tyvan, đến Mông Cổ đã tăng vọt trong những ngày gần đây sau khi Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/9 tuyên bố huy động quân sự để thêm lính cho cuộc chiến ở Ukraine.Người Kalmyks ở phía tây nam của Nga và người Buryat ở Siberia chủ yếu là các nhóm dân tộc nói tiếng Mông Cổ theo đạo Phật. Tyvan là một dân tộc bản địa theo đạo Phật khác ở Siberia, có ngôn ngữ là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.---- Công ty doxo (dịch vụ thanh toán hóa đơn) đã đưa ra bản phúc trình "United States of Bill Pay: Top 50 U.S. Metros Household Spend Report 2021" (Chi tiêu hộ gia đình tại Hoa Kỳ: 50 đô thị chi phí hàng đầu của Hoa Kỳ năm 2021) đã khảo sát hóa đơn hộ gia đình ở 50 thành phố lớn nhất, theo các hóa đơn: Tiền vay mua nhà, tiền thuê nhà, tiền vay mua xe hơi, Tiện ích (điện, khí đốt, nước & cống rãnh, rác thải & tái chế), Bảo hiểm xe hơi, TV, internet và điện thoại,Bảo hiểm y tế (phần do người tiêu dùng trả) và vài loại hóa đơn khác. Kết quả: người Mỹ chi tiêu trung bình 22.667 đô la cho các hóa đơn hộ gia đình hàng năm.Nhóm 10 thành phố lớn đắt đỏ nhất của Hoa Kỳ dựa trên chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình:1. San Jose, California2. San Francisco, California3. Thủ đô Washington D.C.4. Los Angeles, California5. New York, New York6. San Diego, California7. Boston, Massachusetts8. Seattle, Washington9. Riverside, California10. Denver, ColoradoTheo báo cáo của doxo, trong số 50 thành phố lớn, cư dân San Jose trả hóa đơn hàng tháng cao nhất, với mức trung bình là $3,151 hoặc cao hơn 66,8% so với mức trung bình toàn quốc là $1,889.Nhóm 10 thành phố lớn ít tốn kém nhất của Hoa Kỳ:1. Buffalo, New York2. Pittsburgh, Pennsylvania3. Cleveland, Ohio4. Rochester, New York5. Louisville, Kentucky6. St. Louis, Missouri7. Memphis, Tennessee8. Cincinnati, Ohio9. Birmingham, Alabama10. Oklahoma City, OklahomaBuffalo, New York, đứng đầu danh sách là nơi có chi phí thấp nhất trong số 50 thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Cư dân ở đây phải trả trung bình 1.603 đô la chi phí hàng tháng, thấp hơn 15,1% so với mức trung bình toàn quốc.---- Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng lãnh sự tại Osaka. Theo Báo Tiền Phong. Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại Giao), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 2 cựu cán bộ ngoại giao cùng 1 đồng phạm. Ngày 4/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản về tội "Nhận hối lộ”. Ngoài ông Hà, CQĐT cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Hoàng Anh Kiếm (nghề nghiệp tự do) về tội "Đưa hối lộ".---- HỎI 1: Có phải 40% dân Mỹ thấy kẹt tiền cho chi phí gia đình?ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát xung quanh hộ gia đình của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ ước tính rằng 40% người Mỹ cảm thấy phần nào hoặc rất khó chi trả cho các chi phí gia đình, đánh dấu mức tăng 13 điểm phần trăm so với một năm trước và tăng 8 điểm so với tháng Hai.Một số tiểu bang đang nhận thấy dân số của họ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những khó khăn này, đặc biệt là ở khu vực Gulf Coast. Cuộc khảo sát ước tính rằng gần một nửa số hộ gia đình ở Mississippi (49,2%), Alabama (47,8%), Oklahoma (47,8%), Louisiana (47,3%) và Texas (47,0%) đang cảm thấy ít nhất là hơi khó khăn trong việc trang trải chi phí của họ.Chi tiết:---- HỎI 2: Gàn 1/5 dân Mỹ khó vào giấc ngủ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ Wexner Medical Center (Trung tâm Y tế Wexner) thuộc Đại học Ohio State University, cho biết gần 1/5 người Mỹ rất mực khó khăn để đi vào giấc ngủ vào ban đêm. Căng thẳng và những thói quen xấu là những yếu tố góp phần gây ra giấc ngủ kém. Gần một nửa số người Mỹ sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Hơn một phần ba chìm vào giấc ngủ khi bật TV. Nên gặp bác sĩ nếu bạn gặp khó khăn khi ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.Chi tiết: