- Newsom ký luật: Tết Âm lịch là lễ chính thức của tiểu bang California, công chức tiểu bang có 8 giờ nghỉ. - Nhiều đại gia thân tín của Putin chỉ trích, đòi đưa các tướng Nga dẫn quân bỏ chạy phải ra tuyến đầu để làm lao công đào binh. Nga pháo kích khu dân cư thành phố Mykolaiv, hư hại ít nhất 4 tòa nhà chung cư, 1 khu phức hợp bệnh viện. Nga cũng đã pháo kích vào Zaporizhzhia. Mỹ: sẽ tiếp tục g

Thống đốc Gavin Newsom đã ký dự luật chính thức công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ của tiểu bang. Công chức tiểu bang sẽ có 8 giờ nghỉ. Một hình ảnh Hội Tết sinh viên tại Quận Cam vài năm trước (Photo VB).

.

- Newsom ký luật: Tết Âm lịch là lễ chính thức của tiểu bang California, công chức tiểu bang có 8 giờ nghỉ.

- Nhiều đại gia thân tín của Putin chỉ trích, đòi đưa các tướng Nga dẫn quân bỏ chạy phải ra tuyến đầu để làm lao công đào binh. Nga pháo kích khu dân cư thành phố Mykolaiv, hư hại ít nhất 4 tòa nhà chung cư, 1 khu phức hợp bệnh viện. Nga cũng đã pháo kích vào Zaporizhzhia. Mỹ: sẽ tiếp tục giúp Ukraina tái chiếm lãnh thổ Ukraine.

- Zelensky: thị trấn chiến lược Lyman ở Donetsk đã hết sạch lính Nga. Ukraine: Nga thiệt hại ít nhất 60.110 lính Nga tử trận, 2.377 xe tăng, 264 phi cơ tác chiến, 227 trực thăng, 15 tàu chiến, 4.975 xe bọc thép, 246 hỏa tiễn hành trình.

- Vừa sau khí sáp nhập 4 tỉnh Ukraine, lính Nga bỏ chạy khi quân Ukraine tái chiếm 1 thành phố chiến lược

- CPAC (tổ chức trung thành với Trump) xin lỗi vì gọi các làng Ukraine tái chiếm, nơi quân Nga đã bỏ chạy, là “nơi Ukraine vào chiếm đóng”.

- Alabama: 2 cựu binh Alex Drueke và Andy Huỳnh từng cầu nguyện để chết trong 3 tháng bị Nga giam

- Sở Lưu Trữ Quốc Gia: còn nhiều hồ sơ vào Bạch Ốc của Trump rồi biến mất, chưa kiếm ra được.

- Trump: không có nạn nhân vụ New York kiện gian lận tài chánh chống lại Trump, 3 con và Trump Organization.

- Indonesia: 125 người chết (ban đầu nói là 174 người chết), hơn 100 người bị thương vì giẫm đạp sau trận bóng đá

- Bị Thủ tướng áp lực, Vua Charles III sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu toàn cầu

- Cựu Tổng thống Jimmy Carter sinh nhật thứ 98.

- Hoa Kỳ: chết vì bão Ian tăng tới 52 người.

- California: các bác sĩ tung tin dỏm về vi khuẩn coronavirus hay về vaccine có thể bị tước bằng hành nghề.

- California: luật mới cho đi bộ cẩn thận băng qua đường không đúng chỗ sẽ không bị phạt nữa.

- Thống đốc California: giá xăng California tăng là do các công ty dầu móc túi không phù hợp

- HỎI 1: Cử tri California quan tâm nhất là vấn đề gì? ĐÁP 1: Việc làm, kinh tế, lạm phát.

- HỎI 2: Tại sao giá xăng California tăng trở lại? ĐÁP 2: Vì cung giảm, cầu tăng, là do: chiến tranh, bão, lạm phát, trở ngại lọc dầu ở Mỹ.

.

QUẬN CAM (2/10/2022) ---- Tết Âm lịch trở thành một ngày nghỉ lễ chính thức của tiểu bang California: Thống đốc Gavin Newsom đã ký dự luật chính thức công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ của tiểu bang. Dự luật Hợp đồng (AB) 2596, do Dân biểu tiểu bang Evan Low (Dân Chủ-Campbell) soạn thảo, nằm trong số các dự luật mà Newsom đã thông qua trước thời hạn nửa đêm thứ Sáu.

.

Luật mới của tiểu bang cho phép bất kỳ nhân viên nào của tiểu bang sẽ nhận được tám giờ tín dụng kỳ nghỉ để mừng Tết Nguyên đán. Newsom viết (kiểu rất là phong thủy): “Tết Nguyên đán là dịp để bỏ lại những muộn phiền trong năm qua và mời gọi sự thịnh vượng và may mắn về phía trước. Việc công nhận ngày này là ngày lễ của tiểu bang thừa nhận sự đa dạng và ý nghĩa văn hóa mà người Mỹ gốc Á mang đến California và tạo cơ hội cho tất cả người dân California tham gia vào ý nghĩa của Tết Nguyên đán... [Tôi] vô cùng tự hào về sự phong phú của tính đa dạng và các cội nguồn được đại diện trong tiểu bang của chúng ta và hiểu tầm quan trọng của việc muốn thấy trải nghiệm của chính mình được phản ánh trong các ngày lễ của tiểu bang."

.

Một hình ảnh Hội Tết sinh viên tại Quận Cam vài năm trước (Photo VB).

.

Liên bang chưa công nhận Tết này. Hồi đầu năm nay, Dân biểu liên bang Grace Meng (Dân Chủ-N.Y.) đã trình một dự luật để công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ.

.

---- Những người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc quân Nga chạy khỏi thành phố Lyman ở Ukraine vào thứ Bảy, một ngày sau khi Putin tuyên bố sáp nhập khu vực này. Hôm thứ Sáu, Putin đã ký sắc lệnh tuyên bố 4 tỉnh Ukraine trở thành đất Nga. Tuy nhiên một ngày sau, quân Ukraine tiến vào thành phố Lyman, buộc quân Nga phải rờii khỏi nơi Putin vừa tuyên bố sáp nhập. Lyman nằm ở vùng Donetsk mà Putin sáp nhập.

.

Hai người thân tín của Putin gợi ý là đưa các tướng Nga dẫn quân bỏ chạy phải ra chiến trường làm lao công đào binh. Trong một bài đăng trên Telegram, Ramzan Kadyrov - lãnh đạo [quân sắc tộc thiểu số] Chechnya và là đồng minh của Putin - cho biết giới lãnh đạo quân đội Nga đã "bao che" cho 1 vị tướng "bất tài" mà tướng này cần "bị đẩy ra mặt trận để lấy máu mà rửa sạch nỗi xấu hổ", theo bản dịch của The New York Times.

.

Một người ủng hộ nổi bật khác và là người thân tín của Putin, nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, đã lặp lại ý đó trong một tuyên bố. Đề cập đến các tướng lĩnh quân đội của Nga, ông nói, "Hãy gửi tất cả những mảnh rác này đi chân trần ôm súng máy đưa thẳng tới mặt trận", theo NY Times đưa tin.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei K. Shoigu gần đây đã bị chỉ trích và bị cáo buộc về những thất bại quân sự, đặc biệt là sau cuộc phản công thành công của Ukraine trong tháng 9/2022.

.

---- Thống đốc Oleksandr Starukh đã thông báo trên kênh Telegram của mình rằng Nga đã pháo kích vào Zaporizhzhia Oblast ở đông nam Ukraine vào đêm thứ Bảy: "Quân chiếm đóng phải chịu tổn thất trên mặt trận, cách duy nhất mà họ có thể đáp trả là phá hủy các đối tượng dân sự." Starukh thêm rằng mục tiêu của Nga là cơ sở hạ tầng ở trung tâm khu vực. Chưa có xác nhận thương vong trong đêm. Zaporizhzhia là một trong bốn vùng lãnh thổ bị Điện Kremlin sáp nhập vào hôm thứ Sáu.

.

---- Thị trưởng Oleksandr Sienkovych cho biết, khu dân cư thành phố Mykolaiv của Ukraine gần Biển Đen đã bị Nga pháo kích hôm Chủ nhật, làm ít nhất 4 tòa nhà chung cư bị hư hại. Ông nói, Nga đã bắn trúng khu phức hợp bệnh viện, thêm rằng trước đây đã bắn hư hại trạm biến áp, lưới điện và đường ống dẫn khí đốt trong thành phố: "Hiện tại, một số ngôi nhà không có điện và khí đốt. Các đội sửa chữa đã tới làm việc."

.

----- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật thông báo rằng thị trấn chiến lược Lyman ở Donetsk hiện do Kiev kiểm soát hoàn toàn, không còn lính Nga ở đó: "Tính đến 12:30 chiều, Lyman hiện đã được giải phóng hoàn toàn." Hôm thứ Bảy, Zelensky cho biết cuộc chiến giành thành phố vẫn đang diễn ra và lá cờ Ukraine đang "bay trên Lyman."

.

---- Ukraine trong một đánh giá đã viết rằng ít nhất 60.110 lính Nga đã chết tại chiến trường Ukraine cho tới hôm Chủ Nhật 2/10/2022, cũng như Nga đã mất ít nhất 2.377 xe tăng, 264 máy bay phản lực tác chiến, 227 trực thăng, 15 tàu chiến, 4.975 xe bọc thép bảo vệ cũng như 246 hỏa tiễn hành trình.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cam kết với Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ "bằng cách tăng cường sức mạnh quân sự và ngoại giao." Bộ Ngoại giao nêu chi tiết rằng hai người cũng nói về "những nỗ lực bất hợp pháp mới nhất của Nga nhằm thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực cũng như gây ra những hành động tàn bạo do lính Nga gây ra đối với người dân Ukraine."

.

Blinken đã cập nhật cho Kuleba về tình trạng của gói hỗ trợ an ninh trị giá 1,1 tỷ đô la mới nhất cũng như các kế hoạch viện trợ trong tương lai. Hai người đã thảo luận về việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine sang các nước có nhu cầu, cũng như tình trạng của các cơ sở hạt nhân của Ukraine.

.

---- Liên minh Hành động Chính trị Bảo thủ (Conservative Political Action Coalition - CPAC), một tổ chức trung thành với Trump, hôm thứ Bảy đã xin lỗi về một dòng tweet trước đó đã gây ra chấn động khi gọi các khu vực ở các ngôi làng Ukraine nơi quân Nga đã phải chạy trốn vì quân Ukraine vào tái chiếm là “nơi Ukraine vào chiếm đóng”.

.

Đoạn tweet mà CPAC sau đó đã xóa và gọi là “trái phép”, một phần có nội dung “Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ do Ukraine chiếm đóng. Biden và Đảng Dân Chủ tiếp tục gửi cho Ukraine hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân." Thông điệp CPAC nhằm mục đích chỉ trích 12,3 tỷ đô la gần đây nằm trong kế hoạch tài trợ ngắn hạn của Fed để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh ở Ukraine.

.

---- Một ngày sau khí sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, Nga mất 1 thành phố chiến lược. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm cho biết quân Ukraine đang giao chiến đấu với quân Nga tại thị trấn Lyman, nơi có tầm quan trọng chiến lược ở Donetsk, bất kể Nga nói là họ đã rút quân ra khỏi tiền tuyến: “Cờ Ukraine đã có ở Lyman trong vùng Donetsk. Giao tranh đang tiếp diễn ở đó.”

.

Zelensky hứa Ukraine sẽ lấy lại lãnh thổ của mình bất chấp Nga đã sáp nhập 4 khu vực hôm thứ Sáu: "Ukraine sẽ trở lại của riêng mình. Cả ở phía đông và phía nam. Những gì họ đã cố gắng sáp nhập bây giờ và Crimea, nơi bị gọi là sáp nhập từ năm 2014. Lá cờ của chúng tôi sẽ ở khắp mọi nơi."

.

---- Một trong hai cựu binh Mỹ được Nga trả về Mỹ sau khi bị bắt ở Ukraine cho biết cả hai đều cầu nguyện cho được chết trong thời gian bị giam. Alex Drueke cho biết anh và chiến hữu Andy Huỳnh, cũng từ Alabama tình nguyện sang chiến đấu trong quân đội Ukriane, đã phải chịu đựng 3 tháng bị giam với đầy các lời đe dọa xử tử, tra tấn thể xác, biệt giam và thiếu thốn lương thực.

.

Nhưng anh nói 24 giờ cuối cùng là khó khăn nhất vì bị tra tấn tinh thần và cảm xúc. Drueke nói với AP rằng anh và Huỳnh đều cầu nguyện cho cái chết trong chuyến đi đến một sân bay ở Nga, không chắc chắn về những gì họ sẽ phải đối mặt. Nhưng 2 anh đã trở lại Hoa Kỳ vào tuần trước. Cả hai đã đến Ukraine hồi mùa xuân để giúp chống lại cuộc xâm lược của Nga.

.

---- Còn nhiều hồ sơ vào Bạch Ốc của Trump rồi biến mất. Những nỗ lực nhằm lấy lại các tài liệu chính phủ của chính quyền Trump cho đến nay vẫn không thể lấy lại được tất cả các tài liệu bị mất tích bất chấp cuộc đột kích vào tháng 8 của FBI vào Mar-a-Lago. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia giải thích như thế trong 1 bức thư ngày 30/9 gửi Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Carolyn Maloney (D-NY), theo báo Wall Street Journal.

.

Lưu trữ viên của Hoa Kỳ Debra Steidel Wall viết: "Mặc dù không có cách nào dễ dàng để thiết lập trách nhiệm giải trình tuyệt đối, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi không có quyền giám sát mọi thứ mà chúng tôi nên làm.” Bức thư được gửi đi khi Thẩm phán Aileen Cannon do Trump bổ nhiệm tiếp tục trì hoãn và hạn chế cuộc điều tra của FBI đối với hồ sơ công khai bị mất tích. (ghi chú: các hồ sơ khi từ các bộ gửi tới Bạch Ốc đều ghi vào sổ Hồ sơ vào, và khi từ Bạch Ốc gửi ra [thí dụ, gửi về Sở Lưu Trữ] đều ghi vào sổ hồ sơ ra. Khi sổ vào có ghi, mà sổ ra không có, thì biết là mất hồ sơ. Bộ Ngoại Giao đã chuyển lên Bạch Ốc nhiều lá thư của Kim Jong Un, rồi mất dấu luôn, nên Sở Lưu Trữ biết là có thư của họ Kim mất.)Báo WSJ ghi: "Bức thư cũng nói rằng, nếu thích hợp, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia sẽ tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp về việc có nên bắt đầu hành động để khôi phục các hồ sơ có thể đã bị xóa do có khả năng vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Tuy nhiên, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia từ chối cho biết liệu ông Trump đã nộp lại tất cả các hồ sơ tổng thống hay chưa. Bà Maloney đã yêu cầu bà Steidel Wall có được văn bản xác nhận từ Trump rằng Trump đã nộp tất cả hồ sơ tổng thống hoặc tài liệu mật, đã không tạo ra bất kỳ bản sao nào, và chưa chuyển tài liệu cho bất kỳ ai khác ngoài cơ quan lưu trữ hoặc Bộ Tư pháp."Thế nhưng, Cơ quan Lưu trữ đề nghị Ủy ban Giám sát liên hệ với Bộ Tư pháp để biết thông tin về cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra. DB Maloney đã chỉ trích Trump trong một tuyên bố hôm thứ Bảy: “Cựu Tổng thống Trump và các nhân viên cấp cao của Trump đã coi thường pháp quyền và an ninh quốc gia của chúng ta khi không trả lại hồ sơ tổng thống như luật yêu cầu. Tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng tất cả hồ sơ tổng thống từ Bạch Ốc của Trump được trả lại cho chính phủ lưu trữ và để đảm bảo rằng những vụ lạm dụng này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói là "không có nạn nhân" trong vụ án gian lận chống lại ông, 3 con của ông và công ty Trump Organization do Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đưa ra: "Bà này đang bảo vệ các ngân hàng, nhưng các ngân hàng không mất tiền, không bao giờ vỡ nợ." Trong đơn kiện, James viết, các bị đơn đã thổi phồng giá trị tài sản của Trump để vay có lợi hơn và sụt giá tài sản để trốn thuế. Trump cũng chụp mũ thẩm phán chủ tọa vụ án là một "kẻ mất trí cực đoan cánh tả", người "đã đối xử với chúng tôi một cách khủng khiếp và rất bất công."---- Indonesia: 125 người chết (ban đầu nói là 174 người chết), hơn 100 người bị thương vì giẫm đạp sau trận bóng đá. Cảnh sát Indonesia hôm Chủ nhật cho biết 125 người đã chết và hơn 100 người bị thương sau một vụ giẫm đạp vì đám đông gây rối tại một trận bóng đá ở tỉnh Đông Java đêm trước.Sau khi trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc, những người ủng hộ đội thua cuộc đã tràn vào sân. Cảnh sát bắn hơi cay giải tán, gây ra giẫm đạp và nhiều trường hợp ngạt thở, theo lời cảnh sát trưởng Đông Java Nico Afinta.Đoạn video từ các kênh tin tức địa phương cho thấy mọi người đổ xô vào sân trong sân vận động ở Malang và hình ảnh của những chiếc túi đựng xác. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết, giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 đã tạm dừng các trận đấu trong một tuần sau trận đấu mà Persebaya thắng 3-2 và một cuộc điều tra đã được khởi động, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết.

.

---- Vua Charles III sẽ hủy bỏ kế hoạch xuất hiện tại một hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu toàn cầu sau khi Thủ tướng Anh Liz Truss gây áp lực buộc ông phải tránh xa, theo báo Sunday Times. Sự bất đồng được cho là đã dẫn đến việc Nhà vua rút khỏi tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Cop27 ở Ai Cập vào tháng tới, nơi ông dự kiến sẽ có bài diễn văn trước một nhóm các nhà lãnh đạo thế giới.

.

Vị vua mới và Thủ tướng mới của Anh có quan điểm khác nhau về vấn đề bảo vệ môi trường. Charles từ lâu đã là một người ủng hộ nhiệt tình cho bảo vệ môi trường, trong khi các dân biểu Anh cảm thấy buộc phải viết một lá thư cho Truss vào cuối tháng 9, thúc giục bà duy trì lộ trình để đạt được mức khói thải "bằng không" vào năm 2050.

.

---- Cựu Tổng thống Jimmy Carter đã đánh dấu sinh nhật lần thứ 98 hôm thứ Bảy một cách khiêm tốn, như thường lệ, tại nhà ở Plains, Georgia. Carter và vợ ông, Rosalynn, 95 tuổi, đã được lái xe quanh Peanut Festival (Lễ hội đậu phộng) hàng năm của thị trấn vào cuối tuần trước trên một chiếc xe mui trần màu đỏ, chào đón mọi người. Carter được cho là theo dõi các bản tin về trận bão Ian vào cuối tuần này ở nhà, cũng như theo dõi bóng chày.

.

Ông là tổng thống một nhiệm kỳ, nhưng đã làm nhiều việc để nâng cao vị trí của mình trong lịch sử kể từ khi rời Bạch Ốc, đã làm việc trong nhiều thập niên để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trên khắp thế giới. Năm 2002, Carter đoạt giải Nobel Hòa bình. Ông cũng đã viết 30 cuốn sách, cuốn sách gần đây nhất ở tuổi 93.

.

---- Số người chết vì cơn bão Ian ở Hoa Kỳ đã tăng lên ít nhất 52 người, với 47 người chết cho đến nay được xác nhận ở Florida và 4 người ở North Carolina, theo một cuộc kiểm đếm của AP. Hầu hết các trường hợp tử vong được cho là do đuối nước. Ít nhất 2 người chết trong một vụ đụng xe, một người do chấn thương đầu và 2 người đã chết vì mất điện dẫn đến máy oxy của họ bị tắt. Ít nhất 1.000 người đã được cứu khỏi cơn bão ở tây nam Florida nhờ các hoạt động cứu hộ được tổ chức, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Daniel Hokanson cho biết.

.

.

---- California: các bác sĩ tung tin dỏm về vi khuẩn coronavirus hay về vaccine có thể bị tước bằng hành nghề. Các bác sĩ đưa ra những lời nói dối về coronavirus có thể bị kỷ luật y khoa ở California theo đạo luật do Thống đốc Gavin Newsom ký hôm thứ Sáu. Dự luật, AB2098, do Dân biểu tiểu bang Evan Low đưa ra, viết rằng bác sĩ bị gọi là sai phạm nghề nghiệp nếu họ phổ biến "thông tin sai lệch" về bản chất và rủi ro của COVID-19, phòng ngừa và điều trị cũng như sự phát triển, an toàn và hiệu quả của vaccine.

.

Một bác sĩ có hành vi như vậy có thể phải đối mặt với kỷ luật của hội đồng y khoa tiểu bang, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị mất giấy phép hành nghề ở California. Từ khi đại dịch bắt đầu, hơn 95.000 dân California đã chết. Hơn 80% dân số California đã được tiêm vaccine ít nhất một liều, nhưng dự luật thông tin sai lệch về vaccine “đã làm suy yếu lòng tin của công chúng và đặt tính mạng họ vào nguy cơ nghiêm trọng”.

.

---- Băng qua đường không đúng chỗ sẽ không bị phạt nữa. Một luật mới được ký vào thứ Sáu sẽ cho phép người dân California đi bộ có thể băng qua đường bên ngoài các lằn vẽ giao lộ mà không vi phạm luật miễn là làm như vậy là an toàn. Dự luật, AB 2147, còn được gọi là The Freedom To Walk Act (Đạo luật Tự do Đi Bộ), đã được dân biểu tiểu bang Phil Ting đưa ra và được Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

.

Ting nói: “Không nên xem là hình sự nếu dân băng qua đường một cách an toàn. Khi tiền phạt tăng cao và những cuộc đối đầu không cần thiết với cảnh sát chỉ ảnh hưởng đến một số cộng đồng [nghèo, không xe], thì đã đến lúc xem xét lại cách chúng ta sử dụng các nguồn lực thực thi pháp luật và liệu luật đi bộ của chúng ta có thực sự bảo vệ người đi bộ hay không.”

.

Theo luật mới, các cảnh sát có thể phạt một người đi bộ về tội đi bộ bất cẩn (jaywalker), chỉ khi một người tỉnh táo, cẩn thận, hợp lý sẽ nhận ra có nguy cơ tức khắc bị xe đụng.

.

---- Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích các công ty dầu, mà ông nói là đang móc túi dân California với giá xăng đang tăng không phù hợp: “Thực tế là họ đang moi túi bạn. Lợi nhuận kỷ lục của họ thu vào từ túi tiền của bạn.” Newsom nói trong một video trên Twitter hôm thứ Sáu, kêu gọi mức thuế mới đối với các công ty dầu.

.

Newsom cho biết thuế thu được sẽ “đảm bảo những khoản lợi nhuận này trực tiếp quay trở lại để giúp hàng triệu người dân California đang nộp tiền cho các công ty dầu đang tống tiền này”.

.

Theo AAA, giá xăng ở California đã tăng trở lại, đạt mức trung bình 6,36 USD/gallon vào thứ Bảy cho loại xăng thường. Tại khu vực Los Angeles, xăng chạm mức $6,45/gallon, tăng 7 cent so với một ngày trước đó. Bi hài: Giá xăng trung bình trên toàn quốc là $3,80.

.

Newsom cho biết: “Mức độ chênh lệch lớn so với giá quốc gia chưa từng xảy ra trước đây và các công ty dầu mỏ không đưa ra lời giải thích nào. Chúng tôi sẽ không đứng yên trong khi các công ty dầu tham lam bỏ rơi người dân California."

.

---- HỎI 1: Cử tri California quan tâm nhất là vấn đề gì?

.

ĐÁP 1: Việc làm, kinh tế, lạm phát. Theo cuộc khảo sát của Viện Chính sách Công của California (Public Policy Institute of California) vào tháng 9/2022, gần 3/10 người California trả lời cho biết việc làm, nền kinh tế và lạm phát là những vấn đề quan trọng nhất mà tiểu bang phải đối mặt ngày nay.

.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 2-11 tháng 9 và bao gồm 1.705 người lớn, cho thấy phần lớn người dân California cho biết giá cả tăng cao đang gây ra khó khăn tài chính cho các hộ gia đình của họ. Dữ liệu cho biết trong số tất cả những người trưởng thành được khảo sát, 38% nói rằng họ đang phải đối mặt với “khó khăn nghiêm trọng”, 33% nói rằng họ đang phải đối mặt với “khó khăn không nghiêm trọng” và 29% nói rằng họ “không gặp khó khăn”.

.

Đây là năm vấn đề hàng đầu đối với cử tri California, theo khảo sát của PPIC:

1. Việc làm / nền kinh tế / lạm phát: 29%

2. Vô gia cư: 14%

3. Chi phí nhà ở / tình trạng sẵn có: 11%

4. Môi trường / biến đổi khí hậu: 8%

5. Nước / khô hạn: 8%

Chi tiết:

https://www.kcra.com/article/new-ppic-survey-california-voters-issues-inflation/41436010#

.

---- HỎI 2: Tại sao giá xăng California tăng trở lại?

.

ĐÁP 2: Vì cung giảm, cầu tăng, là do: chiến tranh, bão, lạm phát, trở ngại lọc dầu ở Mỹ. Đây là câu hỏi lớn: Tại sao giá xăng lại cao như vậy? Nguyên nhân chính khiến giá xăng tăng cao kỷ lục là do cung không khớp với cầu. Theo các chuyên gia là từ hồi đầu năm, vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn khi Nga xâm lược Ukraine. Bão Ian không giúp được gì, và lạm phát cũng vậy.

.

Nhưng theo một bài đăng trên blog từ GasBuddy, lý do chính khiến California chứng kiến giá xăng tăng cao một lần nữa là do trở ngại ở các nhà máy lọc dầu ở các vùng West Coast, Pacific Northwest, Great Lakes và Plains. Các vấn đề về nhà máy lọc dầu ở những khu vực này đang dẫn đến những thách thức về nguồn cung khiến giá tăng đột biến, bất chấp giá dầu giảm nhiều nơi.

Chi tiết:

https://www.kron4.com/news/bay-area/gas-prices-skyrocketing-in-the-bay-area/

.

.