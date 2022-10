Little Saigon: Xe phóng qua Bolsa, từ sân đậu xe chợ Tam Biên tông vào tiệm Thành Mỹ Restaurant. Hình: xe tông vào tiệm ăn Thành Mỹ (Photo Ysa Le)

.

- Trump kinh hoàng: Christina Bobb (luật sư của Trump) hợp tác với Bộ Tư Pháp, sẽ nói tại sao khai sai sự thật

- Trump chửi mắng TNS McConnell, nói TNS này "Muốn Chết" rồi chụp mũ bà vợ Đài Loan là "thiên TQ"

- Kellyanne Conway (cựu cố vấn của Trump): Trump sẽ tuyên bố ứng cử Tổng thống vào cuối năm nay

- Tesla trình bày mô hình mẫu của robot Optimus: giá rẻ, độ tin cậy cao, sẽ gây kinh ngạc 5 năm tới.

- Ukraine tái chiếm được 5 khu định cư, bao vây 5.000 lính Nga ở Lyman (Moscow nói đã di tản 5.000 lính Nga nơi đây rồi). Ukraine: thông qua một gói trừng phạt mới nhằm vào người thân của Putin. Zelensky: cảm ơn Biden đã giúp thêm 3 tỷ USD cho cuộc chiến chống Nga. WB giúp Ukraine thêm 530 triệu USD, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 13 tỷ USD, trong đó 11 tỷ USD đã được giải ngân. Nga bắn 6 phi đạn vào Sumy của Ukraine. Nga bắt Giám đốc nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu).

- Zelensky: Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO, chỉ đàm phán với một tổng thống Nga khác. Zelensky: quân lực Ukraine đang thắng ở thị trấn Lyman, Donetsk.Putin: sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Nghị quyết LHQ lên án cuộc trưng cầu dân ý ở 4 tình Ukraine, bị Nga phủ quyết. Vụ tấn công đoàn xe dân sự ở Zaporizhzhia: 30 người chết, 88 người bị thương.

- Joe Biden: vụ rò rỉ ống khí đốt Nord Stream là "một hành vi phá hoại", sẽ cử thợ lặn xuống để tìm hiểu. Mỹ: bất kỳ ai và nước nào hỗ trợ Nga "về mặt chính trị hoặc kinh tế" sẽ bị Mỹ trừng phạt.

- Thái Lan: mưa lớn, bảo tháp 522 năm tuổi sụp đổ, lộ ra nhiều tượng Phật thời cổ và di tích cổ

- người gốc Latin: 71% nói Dân chủ “làm việc tận lực cho phiếu bầu của người Latin” và 63% nói Dân chủ “thực sự quan tâm đến người Latin”.

- AP: Bộ trưởng Tư pháp Texas đầy sai lầm, chính trị hóa công việc, làm hỏng nhiều hồ sơ truy tố hình sự

- Apple đuổi sếp lớn Tony Blevins vì nói giỡn

- Phụ nữ giàu nhất California: Laurene Powell Jobs (quả phụ Steve Jobs), tài sản trị giá 12,6 tỷ USD.

- Quận Cam: Xe phóng qua Bolsa, từ sân đậu xe chợ Tam Biên tông vào tiệm Thành Mỹ Restaurant.

- VN: Môi giới bất động sản ồ ạt bỏ nghề.

- Đại sứ quán Hoa Kỳ: Hộ chiếu Việt Nam mới bìa xanh tím than phải có Bị chú về Nơi sinh.

- HỎI 1: Singapore bắn tiếng có thể sẽ tham chiến nếu TQ tấn công Đài Loan? ĐÁP 1: Học giả nói, không phải chính phủ.

- HỎI 2: Dân Mỹ tự sát tăng trở lại? ĐÁP 2: Tứ 2020 tới 2021, tự sát tăng 4%.

.

QUẬN CAM (VB-1/10/2022) ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc. Elon Musk đã trình bày mô hình mẫu của robot Optimus tại AI Day (Ngày AI: Ngày Thông Minh Nhân Tạo) của công ty. Khi được đưa vào sản xuất, robot sẽ có thể vận hành các công cụ và "hữu ích", theo lời Musk nói và nói thêm rằng điều "cực kỳ quan trọng" là nó có thể được sản xuất với khối lượng lớn, chi phí thấp và độ tin cậy cao.

.

Ông cho biết mức giá phải dưới 20.000 đô la và nó sẽ được sản xuất với số lượng "hàng triệu" chiếc. Robot sẽ được trang bị gói pin 2,3 kWh, đủ cho một ngày làm việc, hệ thống tự -hành Tesla đã được hiệu đính, hỗ trợ Wi-Fi và âm thanh, cũng như các tính năng bảo mật cương liệu.

.

Elon Musk nói rằng robot Optimus sẽ là "những gì kinh ngạc trong 5 năm tới" và "tuyệt vời kinh khủng" trong 10 năm nữa. Ông nói rằng robot sẽ tiếp tục được thử nghiệm tại các nhà máy của Tesla, nơi nó sẽ được sử dụng để "chế tạo mọi thứ."

Phát biểu tại Ngày AI của Tesla, Musk nói rằng "chúng tôi có thể lập trình để robot ít giống robot hơn và thân thiện hơn, nó có thể học cách mô phỏng con người và cảm thấy rất tự nhiên." Cuối cùng nó sẽ có thể "thực hiện các hướng dẫn đơn giản hoặc thậm chí thực hiện những gì bạn muốn", cũng như có khả năng đàm thoại "khá tự nhiên". Ông cũng đảm bảo rằng công ty đang thiết kế các biện pháp bảo vệ, bao gồm cả các nút công tắc dừng cục bộ mà không thể thay đổi thông qua internet.

.



Musk nhấn mạnh về nhu cầu của sự an toàn và trách nhiệm trong việc phát triển một robot được trang bị trí tuệ nhân tạo: "Điều rất quan trọng là tổ chức doanh nghiệp tạo ra điều này phải là thứ mà công chúng có thể ảnh hưởng một cách thích đáng, vì vậy tôi nghĩ cấu trúc Tesla là lý tưởng cho điều đó. Nếu tôi nổi khùng, quý vị có thể sa thải tôi."

.

---- Tai họa mới cho Trump: luật sư của Trump phải trình bày với Bộ Tư Pháp vì sao đã nói sai sự thật. Hôm thứ Sáu, báo Washington Post đã viết rằng luật sư của Donald Trump, bà Christina Bobb đã sẵn sàng hợp tác với Bộ Tư Pháp liên quan đến bản văn tháng 6/2022 mà bà đã ký vào trước đó với nội dung sai lạc rằng không có tài liệu mật nào trong nhà của Trump.

.

Nếu Bobb tiếp tục hợp tác với Bộ Tư Pháp, nghĩa là ít nhất Trump bị kết tội cản trở công lý [vì cam kết với luật sư là không còn hồ sơ mật nào, nhưng thực tế là trận bố ráp ngày 8/8/2022 đã tịch thu thêm 15 thùng hồ sơ].

.

---- Vào khuya thứ Sáu, Trump đã cào phím, chửi mắng Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đưa ra một lời có thể hiểu là hăm dọa chết chóc, cũng như chửi mắng kỳ thị chủng tộc đối với vợ của McConnell là bà Elaine Chao.

.

Trump nổi giận vì trong cương vị Trưởng khối thiểu số Thượng Viện, McConnell đã giúp Dân Chủ thông qua dự luật ngân sách để chính phủ Mỹ không bị đóng cửa: "Có phải McConnell đang phê duyệt tất cả các Dự luật trị giá hàng nghìn tỷ đô la do đảng Dân chủ tài trợ này, mà không có một chút thương lượng nào, bởi vì y ghét Donald J. Trump, và y biết tôi chống đối mạnh mẽ họ, hay y làm điều đó vì y tin tưởng vào "Fake and Highly Destructive Green New Deal", và sẵn sàng hạ gục đất nước này cùng với y?"

.

Sau đó, Trump thêm rằng McConnell "CÓ ƯỚC MUỐN CHẾT," và viết cuối bài rằng McConnell "phải ngay lập tức tìm giúp đỡ và tư vấn [nguyên văn] từ người vợ yêu nước Trung Quốc của ông, bà Coco Chow!" Trump chụp mũ ghê quá. Bà Chao thực ra sinh ở Đài Bắc, Đài Loan, từng phục vụ trong chính quyền Trump với tư cách là Bộ trưởng giao thông vận tải. Bà từ chức một ngày sau cuộc bạo động ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

.

---- Trump có thể tuyên bố ứng cử Tổng thống vào cuối năm nay, theo lời Kellyanne Conway, một trong những cố vấn hàng đầu của Trump và là Trưởng ban tranh cử năm 2016 của Trump. Hôm thứ Sáu trả lời CBS News, khi được phóng viên Catherine Herridge hỏi liệu Trump sẽ tuyên bố ứng cử sau cuộc bầu cử giữa kỳ, bà Conway trả lời, "Vâng, ông Trump muốn. Ông cũng tích cực như bất kỳ ai trong các cuộc bầu cử giữa kỳ này."

.

Tiếp theo, sau mấy lời chỉ trích Tổng Thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ, bà Conway nói: "Tôi nghĩ rằng một khi qua xong bầu cử giữa kỳ (tháng 11/2022), Tổng thống Trump có thể đánh giá thời điểm thông báo [ứng cử] của mình. Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao anh ấy muốn tranh cử tổng thống - Donald Trump muốn giành lại ghế Tổng Thống."

.

---- Theo người chỉ huy Sumy OVA Dmytro Zhivytsky, Nga đã bắn 6 phi đạn ở vùng Sumy của Ukraine vào đêm thứ Bảy: "Khoảng nửa đêm, người Nga đã nã pháo vào cộng đồng Esman, 6 phi đạn như thế." Zhivytsky cũng lưu ý rằng cuộc pháo kích không gây thương vong nào.

.

---- Quân Nga đã bịt mắt và bắtGiám đốc nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu vài giờ sau khi Moscow sáp nhập bất hợp pháp 4 vùng lãnh thổ Ukraine. Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết, trong một nỗ lực có thể nhằm đảm bảo Moscow nắm giữ vùng lãnh thổ mới sáp nhập, Nga đã bắt giữ Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ihor Murashov, vào khoảng 4 giờ chiều thứ Sáu, giờ địa phương.

.

Đó là chỉ vài giờ sau khi Putin ký các hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Ukraine đang do Nga kiểm soát vào Nga, bao gồm cả khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân. Energoatom cho biết lính Nga đã chặn xe của Murashov, bịt mắt và áp giải ông đến một địa điểm không được tiết lộ.

.

---- Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 5 khu định cư (Yampil, Novoselivka, Shandryholove, Drobysheve và Stavky) gần trung tâm giao thông quan trọng do Nga nắm giữ ở khu vực Donetsk đã được "giải phóng" và đang bao vây 5.000 lính Nga nơi đây. Serhii Haidai, Quân khu trưởng Luhansk, nói với truyền hình địa phương rằng nhiều ngàn quân chiếm đóng của Nga đã bị mắc kẹt ở Lyman và hiện có "ba lựa chọn - hoặc phá vây, hoặc đầu hàng, hoặc chết chùm." Haidai nói rằng con số 5.000 lính là một con số ước tính.

.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov họp báo hôm thứ Bảy, nói rằng quân Nga đã "rút" khỏi Lyman "do mối đe dọa bị bao vây." Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng chiếm lại Lyman - nút giao thông đường sắt quan trọng bị quân đội Nga chiếm giữ hồi tháng 5 - có thể là chìa khóa để chiếm lại các vị trí khác do Nga nắm giữ ở cả Donetsk và các khu vực lân cận Luhansk.

.

---- Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine hôm thứ Sáu cho biết họ đã thông qua một gói trừng phạt mới nhằm vào những người thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, áp dụng đối với hơn 3.600 cá nhân và thực thể, gồm các con của Putin, một số nhà tài phiệt Nga, cũng như chỉ huy quân sự của Nga. Biện pháp này diễn ra sau khi Điện Kremlin xác nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý do Moscow tổ chức tại Donbas, chính thức sáp nhập vào Nga các lãnh thổ Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk và Kherson.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên Twitter hôm thứ Bảy để cảm ơn Tổng Thốngp Mỹ Joe Biden vì đã gửi một gói hỗ trợ tài chính khác cho Ukraine. Khoản viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ USD để giúp Kiev trả lương cho binh lính và mua vũ khí đã được bao gồm trong một dự luật trị giá 12,35 tỷ USD, được Biden ký vào hôm thứ Sáu. Biện pháp này sẽ cung cấp tài chính cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ đến giữa tháng 12 và ngăn việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

.

---- Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) đã thông qua khoản hỗ trợ ngân sách 530 triệu USD khác cho Ukraine. Tổ chức này cho biết gói này hỗ trợ bởi Anh và Đan Mạch, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 13 tỷ USD, trong đó 11 tỷ USD đã được giải ngân đầy đủ.

.

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Âu Arup Banerji viết: "Phân tích gần đây nhất của chúng tôi cho thấy tổng chi phí dài hạn cho việc tái thiết và phục hồi ở Ukraine là rất lớn, với nhu cầu thậm chí trong ba năm tới cũng lên tới hơn 100 tỷ USD, một con số dự kiến sẽ tăng lên khi chiến tranh tiếp diễn."

.

---- Một quan chức thân Nga cho biết số người chết trong vụ tấn công vào đoàn xe dân sự ở Zaporizhzhia đã tăng lên 30 người. Đoàn xe đã bị bắn trúng đạn pháo khi di chuyển về phía thành phố Energodar vào sáng sớm hôm Thứ Sáu trước giờ khu vực này chính thức được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vào Nga. Quan chức địa phương nói có 2 trẻ em nằm trong số những người chết và 88 người bị thương. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công. Nhưng các phóng viên AP, Reuters tại Ukraine nói sát thủ là do đạn pháo của Nga.

.

---- Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Joe Biden gọi vụ rò rỉ dọc theo đường ống Nord Stream hôm thứ Tư là "một hành động cố ý phá hoại", bác bỏ cáo buộc của Nga rằng "người Anglo-Saxon" ở phương Tây là nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ thảm khốc ở Biển Baltic. Đường ống này có khả năng vận chuyển 170 triệu mét khối khí đốt/ngày, phần lớn nguồn cung cấp nhiên liệu của châu Âu, từ Nga đến Đức, nhưng những con số đó đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây, trong một loạt vụ rò rỉ và đóng cửa mà Nga thường từ chối trách nhiệm.

.

Biden nói hôm Thứ Sáu: “Vào thời điểm thích hợp, khi mọi thứ lắng xuống, chúng tôi sẽ cử thợ lặn xuống để tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi chưa biết chính xác điều đó."

.

Đan Mạch và Thụy Điển đã đưa ra một báo cáo chung về thiệt hại cho Hội đồng Bảo an LHQ hôm thứ Sáu, ví sức mạnh của vụ nổ là “vài trăm kílogram thuốc nổ”.

.

---- Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập các vùng đất rộng lớn của Ukraine vào thứ Sáu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đáp trả bằng cách nói rằng Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Ông viết trên kênh Telegram của mình: “Chúng tôi đang thực hiện bước đi quyết định của mình bằng cách ký đơn xin gia nhập NATO thủ tục hỏa tốc."

.

Đơn cần có sự đồng thuận của 30 quốc gia thành viên NATO. Trước đây, Nga đã đe dọa trả đũa bất kỳ quốc gia nào gia nhập NATO, cáo buộc liên minh này tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga nhân danh phương Tây. Một số nước châu Âu đã không tham gia để tránh làm Nga gây sự, nhưng cuộc xâm lược vô cớ của Nga vào Ukraine đã làm các nước như Phần Lan và Thụy Điển thay đổi quan điểm của họ. Vào thứ Sáu, Zelensky cho biết ông đã chuẩn bị đàm phán với Moscow - “nhưng với một tổng thống Nga khác.”

Trái: bảo tháp 522 năm tuổi khi chưa sụp đổ. Phải: sau khi nghiêng nhiều ngày, bảo tháp sụp đổ.

---- Hôm thứ Sáu, Nga đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC). Nghị quyết LHQ đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý tổ chức tại 4 khu vực do Nga tổ chức ở Ukraine về việc sáp nhập vào Nga. Mười thành viên của UNSC đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Gabon bỏ phiếu trắng.Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, Mỹ sẽ tìm cách chuyển cuộc thảo luận lên Đại hội đồng LHQ nếu Nga ngăn cản hành động của Hội đồng Bảo an nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các cuộc trưng cầu dân ý trên lãnh thổ Ukraine và về nỗ lực sáp nhập bốn vùng vào Nga.---- Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán trong trường hợp Ukraine quan tâm; Nga đã thông báo hôm thứ Sáu trong khi tường thuật về cuộc gặp giữa Putin và Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa của Bahrain.Thông cáo do Điện Kremlin công bố: "Ông Vladimir Putin đã thông báo về việc ký kết các thỏa thuận hôm nay về việc kết nạp các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, các vùng Zaporizhzhya và Kherson vào Liên bang Nga. Đồng thời cũng lưu ý rằng phía Nga, trong trường hợp chính quyền Kiev quan tâm, sẵn sàng để nối lại quá trình đàm phán với họ.”Phát biểu của Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trước đó rằng Kiev từ chối hội đàm với Moscow chừng nào ông Putin còn là người đứng đầu chính phủ.---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu tối hôm thứ Sáu rằng các lực lượng vũ trang của đất nước đã đạt được những kết quả "đáng kể" ở khu vực Lyman, Donetsk. Ukraine tuyên bố giải phóng ngôi làng Drobysheve ở miền đông Donetsk, sau khi các lực lượng của nước này tiến vào khu vực và bao vây các lực lượng Nga. Trước đó đã có thông tin cho rằng hoạt động này đang "ở giai đoạn hoàn thành" do các lực lượng Nga bị "cắt nguồn cung cấp nhân lực và đạn dược".---- Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan hôm thứ Sáu cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia, cá nhân hoặc tổ chức nào hỗ trợ Nga "về mặt chính trị hoặc kinh tế" sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Ông Sullivan nhấn mạnh rằng Washington sẽ sử dụng "quyền hành pháp" của mình để áp đặt các lệnh cấm đối với bất kỳ ai thể hiện sự ủng hộ đối với Nga và việc sáp nhập các lãnh thổ Ukraine.---- Báo The Thaiger hôm Thứ Sáu 30/9/2022 loan tin, ngôi bảo tháp tại chùa Wat Si Suphan ở tỉnh Chiang Mai, miền bắc Thái Lan đã sụp đổ ngày hôm Thứ Năm, để lộ những di tích Phật giáo cổ xưa bị che giấu trong hơn 500 năm. Không ai bị thương và ngôi trường ngay bên cạnh không hề hấn gì một cách thần kỳ.Sau nhiều ngày mưa lớn, một trong những bảo tháp cổ nhất =ở Chiang Mai, nằm trên đường Wua Lai, quận Muang, đã đổ sập vào khoảng 5 giờ chiều. Wat Si Suphan được xây xong vào năm 1500, cách đây 522 năm. Vài ngày trước, bảo tháp - cao hơn một tòa nhà ba tầng - bắt đầu nghiêng sang một bên. Các vết nứt lộ ra ở chân tháp. Sau nhiều ngày mưa liên tục, bảo tháp bắt đầu nghiêng nhiều hơn và khu vực này được cô lập để sự sụp đổ an toàn.Dưới đống đổ nát, người ta thấy vô số tượng Phật và đồ cổ khác, một số làm từ thủy tinh và một số tạc từ đá. Trụ trì của Wat Si Suphan là Hòa thượng Phra Kru Phittasutthikhun nói hôm Thứ Sáu, các nhà sư chùa sẽ thực hiện một nghi lễ Lanna để từ biệt bảo tháp.---- Hầu hết những người gốc Latin trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng đảng Dân chủ làm việc tận lực hơn cho các lá phiếu của họ và quan tâm đến họ hơn so với đảng Cộng hòa, theo một cuộc thăm dò mới từ viện Pew Research Center. Cuộc thăm dò công bố đầu tuần là kết quả cuộc khảo sát trực tuyến vào tháng 8 với 3.029 người lớn gốc Latin về quan điểm của họ đối với các đảng chính trị của Hoa Kỳ và các vấn đề chính dẫn đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.Trong số những người trả lời khảo sát, 53% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho hoặc nghiêng về ứng cử viên Đảng Dân chủ của khu vực bầu cử của họ cho Hạ viện Hoa Kỳ.Trong khi đó, 28% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa và chỉ 18% thừa nhận rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của đảng thứ ba khác hoặc không chắc chắn về việc họ sẽ bỏ phiếu cho ai.Hầu hết những người trưởng thành Latin tham gia đều bày tỏ quan điểm tích cực về Đảng Dân chủ với 71% nói rằng đảng Dân chủ “làm việc tận lực cho phiếu bầu của người Latin” trong khi 63% nói rằng đảng Dân chủ “thực sự quan tâm đến người Latin”.---- Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton vẫn cực kỳ nổi tiếng trong số các đảng viên Cộng hòa không chỉ ở Texas mà trên toàn quốc kể từ khi ông được bổ nhiệm vào năm 2015. Nhưng một cuộc điều tra của Associated Press đã thấy hàng loạt sai lầm nghiêm trọng - từ việc từ chức hàng loạt trong Bộ đến các vụ án thất bại.AP viết rằng, văn phòng của Paxton đang rơi vào hỗn loạn với nhiều luật sư từ chức vì những gì họ nói là công việc bị chính trị hóa quá mức. Một công tố viên đã nghỉ việc vào tháng 1/2022 cho biết ông đã bị áp lực để không đưa ra bằng chứng trong một vụ án giết người. Paxton cũng bị cáo buộc dùng quyền lực Bộ Trưởng của mình để giúp một người phụ nữ mà ông dan díu ngoại tình.Ông cũng thuê con trai của 1 nhà tài trợ, thế rồi cậu này trong một buổi họp làm việc trong Bộ đã lộ ra hình ảnh trẻ em khiêu dâm. Gần đây thì, trong các hồ sơ tòa án đệ trình ngày 13 tháng 9, các nhân viên tiết lộ rằng họ đang dẹp bỏ một loạt các hồ sơ buôn người vì một phần là họ đã mất dấu một nạn nhân.---- Apple sa thải 1 sếp lớn vì nói nhảm. Tony Blevins (Phó chủ tịch phụ trách mua sắm toàn cầu của Apple) đã rời khỏi công ty Apple, sau khi một video trên TikTok ghi lời anh nói giỡn về phụ nữ tại một cuộc triển lãm xe hơi. Trong video, Blevins bước ra khỏi một chiếc Mercedes đắt tiền. Phóng viên Daniel Mac (chuyên làm các video liên hệ tới người lái xe đắt tiền) chĩa máy quay phim, hỏi Blevins làm gì để sống.Blevins trả lời: “Tôi đua xe, chơi gôn và sờ bóp các cô ngực bự. Nhưng tôi nghỉ cuối tuần và các ngày lễ lớn.” Video với hình ảnh và câu nói của Blevins đã được xem hơn 1,3 triệu lần.

Câu trả lời rõ ràng là trích một câu đối thoại trong bộ phim "Arthur" năm 1981, trong đó Dudley Moore đóng vai một triệu phú say xỉn được nuông chiều. Khi được hỏi trong phim là làm gì để kiếm sống, Arthur trả lời: “Tôi đua xe, tôi chơi quần vợt, tôi sờ bóp các cô, nhưng tôi nghỉ cuối tuần và tôi là ông chủ của chính mình”.

.

Vai trò của Blevins tại Apple là mặc cả với các nhà cung cấp toàn cầu về các bộ phận và phụ tùng mà Apple sử dụng để tạo ra các thiết bị của mình. Bây giờ thì Apple sa thải Blevins rồi. Bài học nên nhớ là: đừng nói nhảm, và nếu nói nhảm thì chớ để ai quay phim.

.

Video dài 1:46 phút:



https://youtu.be/P-2R-cjgW9I

.

---- Phụ nữ giàu nhất California? Người phụ nữ giàu nhất California là Laurene Powell Jobs, người có nhiều tỷ USD cổ phiếu trong Apple và Disney mà bà thừa kế từ người chồng quá cố Steve Jobs cùng gia đình. Phụ nữ giàu nhất California, nhưng là người giàu thứ 9 California. Theo Forbes, bà có tài sản trị giá 12,6 tỷ USD.

.

Dưới đây là 15 người giàu nhất ở California và nguồn tài sản, theo báo Forbes:

1. Larry Page (Google) - 93 tỷ USD

2. Sergey Brin (Google) - 89 tỷ USD

3. Mark Zuckerberg (Facebook) - 57,7 tỷ USD

4. Eric Schmidt (Google) - 18,4 tỷ USD

5. Robert Pera (Ubiquiti Networks) - 17,6 tỷ USD

6. Donald Bren (Real estate) - 17,4 tỷ USD

7. Jan Koum (WhatsApp) - 13,6 tỷ USD

8. Jensen Huang (Nvidia) - 12,9 tỷ USD

9. Laurene Powell Jobs và gia đình (Apple, Disney) - 12,6 tỷ USD

10. John Doerr (Kleiner Perkins) - 11 tỷ USD

.

---- Quận Cam: Xe phóng qua Bolsa, từ sân đậu xe chợ Tam Biên tông vào tiệm Thành Mỹ Restaurant. Một tai nạn xe hy hữu xảy ra đêm qua. Một xe Tesla phóng ngang qua đường Bolsa, con đường lớn nhất nơi trung tâm Little Saigon, tông vào nhà hàng Thành Mỹ. May mắn, đường phố giờ đó không xe nào khác. Trên xe lúc đó có người lái và 2 người khác, tất cả đều bình yên.

.

Xe tông vào tiệm ăn Thành Mỹ. (Photo Ysa Le)

Và được xe tải câu đi. (Photo Ysa Le)

.

Theo thống kê, mỗi năm có gần 200,000 tai nạn xe gây ra thương tích tại California. Riêng tại Quận Cam, từ tháng 1/2021 tới tháng 12/2021, có 11,951 tai nạn xe hơi; trong đó, dữ kiện Transportation Injury Mapping System cho thấy, đụng xe từ phía sau chiếm 33.14% trường hợp tai nạn, đụng bên hông là 29.78% trường hợp. Riêng tự tông xe trực diện vào tiệm ăn là hy hữu. (VB trân trọng cảm ơn nhà hoạt động nghệ thuật Ysa Le về bản tin và hình.)

.

---- VN: Môi giới bất động sản ồ ạt bỏ nghề. Theo Bao Người Quan Sát. Không còn “hái ra tiền” như giai đoạn huy hoàng, sự chững lại của thị trường bất động sản thời gian qua đã tạo ra làn sóng nghỉ việc, chuyển nghề của “dân” môi giới. Không có dòng vốn, việc triển khai dự án bị đứt đoạn, hoạt động mua bán bị đình trệ. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Hội Môi giới bất sản Việt Nam cho thấy lượng cung toàn thị trường đạt mức thấp kỷ lục, chỉ 22.769 sản phẩm, bằng 1/7 so với năm 2018; tổng lượng giao dịch chỉ đạt 11.592, bằng khoảng 1/10 so với năm 2018. Các con số trên cho thấy nguồn hàng chào bán không dồi dào và thanh khoản thị trường suy yếu mạnh.

.

---- Đại sứ quán Hoa Kỳ: Hộ chiếu Việt Nam Mới Bìa Màu Xanh tím than Phải có Bị chú về Nơi sinh. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN thông báo: "Kể từ ngày 3 tháng 10, tất cả các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn. Các đương đơn không có bị chú trong hộ chiếu bìa màu xanh tím than sẽ không được phép phỏng vấn và phải đặt lại lịch hẹn khác." Đọc thêm chi tiết ở:

https://vn.usembassy.gov/vi/vietnamese-blue-covered-passports-must-be-endorsed-with-place-of-birth-vi/

.

---- HỎI 1: Singapore bắn tiếng có thể sẽ tham chiến nếu TQ tấn công Đài Loan?

.

ĐÁP 1: Học giả nói, không phải chính phủ. Tho bản tin trên Taiwan News, các quốc gia Đông Nam Á nên hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình ở eo biển Đài Loan, bởi vì nếu một cuộc xung đột nổ ra giữa Đài Loan và Trung Quốc, Singapore có thể sẽ sớm dính líu, theo lời các học giả cho biết hôm thứ Sáu (30/9).

.

Trường Lee Kuan Yew School of Public Policy (Chính sách Công Lý Quang Diệu) tại Đại học National University of Singapore (NUS) đã tổ chức một cuộc thảo luận hôm thứ Sáu với câu hỏi "Các quốc gia Đông Nam Á nên làm gì trong cuộc xung đột tại Đài Loan?"

.

Một trong ba thành viên trong ban tham luận là Chong Ja Ian (Trang Gia Dĩnh) của NUS, cho biết hầu hết người dân Singapore có thể nghĩ rằng Đài Loan ở rất xa và một cuộc chiến chỉ đơn thuần là một cuộc kiểm tra sức mạnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, CNA đưa tin. Tuy nhiên, ông cho rằng kiểu suy nghĩ đó đã thất bại trong việc xem xét tác động của một cuộc xung đột như vậy đối với các tuyến đường hàng không và vận tải biển quốc tế.

.

Chong chỉ ra rằng Mỹ và Australia gần như chắc chắn sẽ tham gia và cả hai đều duy trì các mối liên hệ quân sự và an ninh chặt chẽ với Singapore. Chính quyền thành phố có thể muốn tránh xa, nhưng nó sẽ phải đối mặt với áp lực từ cả Hoa Kỳ và Trung Quốc ngay từ đầu.

.

Giáo sư Ratih Kabinawa của Đại học University of Western Australia đồng ý, nói rằng các quốc gia bên ngoài các nước trực tiếp liên quan vẫn cần chuẩn bị cho tác động của một cuộc đối đầu vũ trang. Hiện tại, khu vực Đông Nam Á vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với hậu quả từ một cuộc chiến có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Đài Loan.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4673467

.

----- HỎI 2: Dân Mỹ tự sát tăng trở lại?

.

ĐÁP 2: Tứ 2020 tới 2021, tự sát tăng 4%. Số người chết do tự sát đã tăng từ năm 2020 đến năm 2021 sau một thời gian giảm ngắn, theo dữ liệu tạm thời được công bố hôm thứ Sáu từ National Center for Health Statistics (Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia).

.

Theo các chuyên gia, đó là một dấu hiệu cho thấy tỷ lệ tự tử đang nhích lên trở lại mức đã thấy trước đại dịch. Năm 2021, 47.646 người ở Hoa Kỳ chết do tự tử, tăng từ 45.979 người vào năm 2020. Con số này tăng gần 4%.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/health/health-news/2-year-decline-suicide-rates-rise-rcna49766

.

.