Phi đạn bắn vào đoàn xe đang chờ, làm chết 23 dân chết và 28 người khác bị thương, Nga và Ukraine đổ lỗi nhau, AP và Reuters nói là phi đạn Nga bắn.

- 2 vợ chồng bác sĩ muốn giúp Nga thắng Ukraine, tìm trao cho Nga hồ sơ y tế và bệnh viện dã chiến, bị FBI bắt

- Đặc vụ FBI giả tình báo quốc tế, bắt 1 nhân viên NSA bán hồ sơ mật về mật mã.

- Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga. Phi đạn bắn chết 23 dân chết và 28 người khác bị thương, Nga và Ukraine đổ lỗi nhau, AP và Reuters nói là phi đạn Nga. Đại sứ Ukraine tại Mỹ: Mỹ đồng ý, cho dùng vũ khí Mỹ tấn công những vùng đất Nga chiếm của Ukraine. Nga: phương Tây đã tấn công đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream. Thủ tướng Anh: Anh sẽ làm tê liệt bộ máy chiến tranh của Putin.

- Biden: Mỹ sẽ không bao giờ công nhận vụ Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine. Zelensky: Putin cần phải bị chận lại cứu dân tộc Nga. Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của 2 khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

- Thăm dò Yahoo News/YouGov: 51$ cử tri nói phải cấm Trump làm Tổng Thống, 35% nói nên để Trump trở lại.

- Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James: xử Trump phải bắt đầu trước cuối năm 2023

- Cộng Hòa Hạ Viện đã nộp 14 nghị quyết luận tội Biden, nếu nắm đa số sau bầu cử giữa kỳ là Biden sẽ bi đát

- Thẩm phán Aileen Cannon bênh Trump: Trump không cần tuyên bố hữu thệ lời Trump tố FBI cấy hồ sơ vào

- - Có 9 Dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chống dự luật về kiểm tra nguồn vốn kinh doanh

- Khối lượng thương mại giữa Nga-TQ trong 8 tháng đầu năm 2022 đã tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2021

- Lần đầu kể từ Đại suy thoái, 400 người Mỹ giàu nhất Hoa Kỳ đã không giàu thêm trong năm nay

- Fortune: 25 Nơi sống Tốt nhất cho Gia đình, California chỉ có Tustin (#12) và San Marcos (#20).

- California: thấp nhất Mỹ về giá nhà "ngập nước" (nợ vay mua nhà đã cao hơn trị giá nhà).

- California: chủ kinh doanh có hơn 15 nhân viên phải liệt kê lương ở tất cả các tin về tuyển dụng.

- Nhà sản xuất 'Em và Trịnh' xin lỗi giáo sư Yoshii Michiko, sẽ ghi lời xin lỗi cuối phim.

- HỎI 1: Nghe Putin bắt lính, 60% dân Nga lo sợ, kinh hoàng, giận dữ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Uống 2 tới 3 tách cà phê/ngày sẽ tăng thọ, giảm rủi ro bệnh tim? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-30/9/2022) ---- Một bác sĩ gây mê ở Maryland và chồng là một bác sĩ Quân y Mỹ đã bị truy tố vì nỗ lực giúp Nga trong cuộc chiến chống Ukraine bằng việc cung cấp cho Nga các hồ sơ y tế mà họ nghĩ Nga có thể khai thác, theo lời Biện lý liên bang ở Maryland nói hôm thứ Năm. Các hồ sơ y tế đó không bao giờ đến tay người Nga. Nhưng được giao cho một điệp viên FBI đóng vai giả làm viên chức Tòa đại sứ Nga tại Mỹ.

Bác sĩ gây mê có tên là Anna Gabrielian, 36 tuổi, ở Rockville. Báo The Hill viết rằng cô làm việc trong bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore. Chồng bà là Jamie Lee Henry, 39 tuổi, thiếu tá quân y Hoa Kỳ và là bác sĩ nội trú tại căn cứ Fort Bragg. Bản cáo trạng không mô tả mối quan hệ nào, nếu có, cặp vợ chồng này có liên quan gì đến Nga. Nhưng theo cáo trạng, Gabrielian nói với điệp viên FBI rằng bà "được thúc đẩy bởi lòng yêu nước đối với Nga để cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào có thể cho Nga, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị sa thải hoặc đi tù."

Bản cáo trạng cho biết, đặc vụ FBI giả là người từ đại sứ quán Nga, tiếp cận Gabrielian vào tháng 8. Trong cuộc gặp đầu tiên, Gabrielian cho biết trước đó cô đã liên hệ với Đại sứ quán Nga qua email và điện thoại để 2 vợ chồng có thể giúp Nga. Theo cáo trạng, Gabrielian cho biết Henry có thể cung cấp thông tin về cách quân đội Mỹ thiết lập bệnh viện dã chiến trong hoàn cảnh chiến tranh, cũng như thông tin về chương trình huấn luyện trước đây mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

---- Theo CNN, một nhân viên Sở An ninh Quốc gia (National Security Agency - NSA) đang bị truy tố theo Luật Gián điệp vì gạ bán bí mật quốc phòng của Mỹ cho nước ngoài. Bản tin viết: "Người đàn ông Colorado, làm việc tại NSA chưa đầy một tháng với tư cách là nhà thiết kế bảo mật hệ thống thông tin, đã sử dụng một email được mã hóa để gửi các đoạn trích của 3 tài liệu mật cho một người mà y tin là đại diện của chính phủ nước ngoài, theo một hồ sơ hữu thệ.

Người "đại diện" đó hóa ra là một điệp viên chìm FBI. Các đoạn trích, mà Dalke có được khi làm việc tại NSA, liên quan đến các đánh giá đe dọa về khả năng tấn công quân sự của 1 chính phủ nước ngoài và 'khả năng phòng thủ nhạy cảm của Mỹ', cũng như 'kế hoạch cập nhật một chương trình mật mã (cryptographic program) nhất định' của cơ quan Mỹ", theo bản tuyên thệ viết.

Theo báo cáo, đặc vụ FBI đã trả cho Dalke 16.000 đô la tiền điện tử sau lần chuyển tiền đầu tiên, với việc Dalke yêu cầu 85.000 đô la cho toàn bộ thông tin mà anh ta có. Dalke có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội theo Đạo luật gián điệp.

---- Với “những gì chúng ta biết về các cuộc điều tra đang diễn ra nhằm vào Donald Trump,” đa số cử tri đã đăng bộ (51%) hiện tin rằng không nên cho Trump “được phép trở lại làm tổng thống trong tương lai”, theo thăm dò mới của Yahoo News/YouGov. Chỉ 35% cử tri nói rằng Trump nên được phép phục vụ trở lại. Phần còn lại (14%) không chắc chắn.

Cuộc khảo sát đối với 1.566 người trưởng thành ở Hoa Kỳ được thực hiện từ ngày 23 đến ngày 27/9, ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James đệ đơn kiện, cáo buộc Trump và 3 người con của ông đã gian lận định giá tài sản hàng tỷ đô la của ông “để kiếm lợi ích tài chính”- một trong nhiều trở ngại pháp lý gần đây đối với Trump, cũng như các cáo buộc về can thiệp bầu cử ở Georgia và vì đã trộm các tài liệu mật về Mar-a-Lago.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Sáu rằng bằng cách bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, người dân ở các vùng lãnh thổ mới đã đưa ra lựa chọn của họ "vượt quá mọi nghi ngờ."

Các lá phiếu đại diện cho "ý chí của hàng triệu người", theo ông Putin nói trong bài phát biểu tại Cung điện Grand Kremlin trước khi ký hiệp ước sáp nhập với 4 vùng Ukraine mà quân lực Nga đang chiếm --- các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng như các vùng Kherson và Zaporozhye.

“Những người làm chủ thực sự của chế độ Kiev” cần nhớ rằng người dân 4 miền sẽ “trở thành công dân của chúng tôi mãi mãi”, lời Putin nhấn mạnh. Putin nói rằng Nga từ lâu đã kêu gọi Kiev ngừng cuộc chiến "mà họ khởi sự từ năm 2014" và Điện Kremlin sẵn sàng đàm phán.

Cũng nên nhắc, quân Nga đã vào Ukraine từ năm 2014 đã chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea, đã chiếm một phần 2 vùng Donetsk và Lugansk để dựng chính quyền ly khai và cuộc chiến dai dẳng 2 vùng kéo dài từ 2014 tới bây giờ. Ngày 24/2/2022, quân Nga tấn công toàn diện Ukraine và bị đẩy lui. Hôm nay mới tuyên bố sáp nhập 4 vùng. Nếu Ukraine hòa đàm, nghĩa là chấp nhận vĩnh viễn mất đất 4 vùng.

---- 23 dân chết và 28 người khác bị thương vì phi đạn, Nga và Ukraine đổ lỗi nhau. Theo truyền thông Nga và Ukraine, một đoàn xe hơi của một nhóm dân thường đang xếp hàng chờ tiến vào khu vực Zaporizhzhia do phía Nga kiểm soát đã bị giết hôm nay. Bên cạnh những người chết, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rằng nhiều người cũng bị thương.

Trang Telegram của các nhà báo Ukraine Enerhodar Info cho biết trong ngày rằng cuộc tấn công đã xảy ra với những người đang đi về hướng thành phố Enehodar trong nỗ lực của họ để đón người thân của họ, trao viện trợ, và sẽ giúp phương tiện chạy ra khỏi vùng nga chiếm để sang vùng Ukraine kiểm soát. Các phương tiện truyền thông khác, KorrespondenT.net, nói thêm rằng 23 người đã thiệt mạng, trong khi 28 người bị thương.

Mặt khác, phía Nga cáo buộc Ukraine tấn công dân thường muốn đến ''vùng đất đã được giải phóng của vùng Zaporozhzhia'' và đang thoát ra khỏi ''phần đất của khu vực do họ [Ukraine] kiểm soát'' nói rằng Ukraine muốn ngăn chặn thường dân rời khỏi vùng đất mà Ukraine đang kiểm soát. Tuy nhiên, các phóng viên tại chỗ của AP và Reuters nói rằng phi đạn Nga đã bắn chết nhóm dân này.





---- Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Oksana Makarova nói hôm thứ Sáu rằng Ukraine có thể tấn công Crimea và các vùng lãnh thổ khác mà Nga tuyên bố hôm nay là một phần của Nga, như một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Ukraine về việc cấm pháo kích vào các lãnh thổ của Nga với việc sử dụng vũ khí từ phương Tây không áp dụng cho những vùng đất Nga chiếm của Ukraine.

Trả lời cơ quan truyền thông Ukraine European Pravda, đại sứ giải thích thêm rằng, trong mọi trường hợp, lệnh cấm liên quan đến việc pháo kích vào lãnh thổ của Liên bang Nga chỉ liên quan đến pháo tầm xa HIMARS của Mỹ chứ không phải các loại vũ khí khác.

Gần đây, phía Nga nhấn mạnh họ sẽ coi các vùng lãnh thổ mới là một phần của Nga, có nghĩa là họ có ý định bảo vệ vùng đất đó bằng cách sử dụng ''bất kỳ vũ khí nào của Nga, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới'' trong trường hợp nó bị đe dọa.

---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin hôm thứ Sáu nói rằng "phương Tây đang làm mọi cách để che giấu những kẻ tổ chức và thủ phạm thực sự" của vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream: "Chúng tôi đã có một số tài liệu vật chứng chỉ ra dấu vết của phương Tây trong việc tổ chức và thực hiện hành động khủng bố này." Trong khi đó, văn phòng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo sẽ tổ chức hội nghị lúc 6 giờ chiều giờ địa phương.

---- Thủ tướng Anh Liz Truss hôm thứ Sáu nói rằng Anh "sẽ không ngần ngại" thực hiện các bước xa hơn chống lại Nga để "làm tê liệt bộ máy chiến tranh của Putin. Vladimir Putin một lần nữa vi phạm luật pháp quốc tế với những lời đe dọa sáp nhập thêm Ukraine", Truss nhấn mạnh trong một tweet trước khi Putin làm lễ sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga. Bà Truss nói rằng chính phủ Anh "sẽ đảm bảo Putin thua cuộc chiến bất hợp pháp này."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của 2 khu vực Kherson và Zaporizhzhia thuộc Ukraine. Các nơi này sẽ chính thức gia nhập vào Nga vào thứ Sáu, cùng với Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk, đã được Nga công nhận hồi đầu năm nay. Việc này diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý bị quốc tế lên án về việc gia nhập Nga được tổ chức vào ngày 23-27 tháng 9. Sắc lệnh nêu rõ Nga công nhận chủ quyền và độc lập của hai khu vực "phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực được chấp nhận chung của luật pháp quốc tế..."

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ "không bao giờ công nhận các tuyên bố chủ quyền của Nga trên" các vùng đất thuộc chủ quyền của Ukraine. Nói tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc đảo Hoa Kỳ - Thái Bình Dương, Biden nói rằng việc sáp nhập đất Ukraine vào Nga là vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ, nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Biden cũng cảm ơn các nguyên thủ vùng đảo Thái Bình Dương về lập trường của họ đối với các vấn đề toàn cầu và về quan ngại đối với khủng hoảng Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Năm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải bị chận lại để đảo ngược những thiệt hại mà cuộc chiến đã gây ra cho người dân Nga, giải thích rằng Nga sẽ sụp hố vì không có "nền kinh tế bình thường, cuộc sống tốt và không quan tâm đến bất kỳ điều gì về giá trị nhân văn." Zelensky nói Nga sẽ tự đặt mình vào một "thảm họa" vì kết quả trưng cầu dân ý ở 4 khu vực do Nga chiếm đóng sẽ không mang lại hiệu quả mà Nga mong đợi, khi Putin tìm cách đưa 4 tỉnh Ukraine sáp nhập vào Nga vào ngày 30/9/2022.

---- Các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại một dự luật vào hôm thứ Năm nhằm yêu cầu các cơ quan liên bang kiểm tra các công ty đang tìm nguồn vốn thông qua các chương trình kinh doanh nhỏ được các nước ngoài muốn khai thác, bao gồm cả Trung Quốc.

Đạo luật, có tên là "SBIR and STTR Extension Act", đã được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu tỷ lệ 415-9. Tất cả các phiếu "không" đều đến từ đảng Cộng hòa - Các Dân biểu Andy Biggs (Ariz.), Dan Bishop (N.C.), Mo Brooks (Ala.), Matt Gaetz (Fla.), Marjorie Taylor Greene (Ga.), Thomas Massie (Ky .), Tom McClintock (California), Ralph Norman (S.C.) và Chip Roy (Texas) không muốn kiểm tra các công ty kia.

Nhà sản xuất 'Em và Trịnh' xin lỗi giáo sư Yoshii Michiko, sẽ ghi lời xin lỗi cuối phim.

Dự luật, đã được Thượng viện đồng thuận thông qua vào tuần trước và có sự bảo trợ của lưỡng đảng, hiện đang được chuyển đến bàn của Tổng thống Biden để ký thành luật.---- Hôm thứ Năm, bản tin Axios viết rằng các Dân cử Cộng hòa trong Hạ viện đã đưa ra các nghị quyết luận tội Tổng thống Joe Biden tới 14 lần - nhiều hơn 13 lần được đưa ra bởi các Dân cử Dân chủ Hạ viện trong suốt 4 năm nhiệm kỳ duy nhất của cựu Tổng thống Donald Trump.Cho đến nay, hầu như không bản luận tội nào thực sự cáo buộc Biden có bất kỳ hành vi sai trái hình sự hoặc lạm dụng quyền lực nào, thay vào đó tìm cách luận tội ông về nhiều bất đồng chính sách và về quan điểm cánh hữu.Báo Axios cho biết, dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-GA) đã đưa ra 5 trong số những nghị quyết luận tội này. Gần đây nhất, bà đã "trình 1 nghị quyết mới luận tội Biden vào tuần trước vì đã bán dầu từ Strategic Petroleum Reserve (Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược) cho nước ngoài - một hành vi mà chính quyền Trump cũng đã tham gia."Nguy hiểm là, nếu Cộng Hòa thắng đa số trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022: Cộng hòa có thể có cơ hội thông qua các nghị quyết này thông qua Hạ viện nếu họ chiếm đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Một số luật gia, như Jeffrey Toobin, đã nói rằng "không nghi ngờ gì" một cuộc luận tội sẽ diễn ra trong hai năm tới nếu đa số Hạ viện vào tay Cộng hòa.Nhưng Thượng viện sẽ khác. Ngay cả khi Cộng hòa thắng đa số Thượng viện, họ sẽ cần 67 phiếu ủng hộ việc loại bỏ Biden khỏi chức vụ Tổng Thống, một con số Cộng Hòa sẽ không tìm nổi trong tháng 11/2022.---- Thẩm phán Aileen Cannon do Trump bổ nhiệm lại gây ra tranh cãi vào thứ Năm sau khi ra phán quyết bênh vực các luật sư của Trump về kế hoạch quản lý hồ sơ cho Giám sát đặc biệt Raymond Dearie. Dearie đã cho Trump thời hạn cuối cùng là ngày 30/9 để chứng thực những gì đã bị FBI tịch thu tại Mar-a-Lago (vì Trump nói có "hồ sơ do FBI cấy vào"), nhưng phe Trump từ chối, và bây giờ Thẩm phán Cannon bênh vực phe Trump và nói rằng phe Trump trước tiên sẽ có cơ hội xem xét các tài liệu bị tịch thu, điều này có thể bao gồm 200.000 trang.Phán quyết hôm thứ Năm viết rằng Trump sẽ không cần nộp 1 tuyên bố hữu thệ (a sworn declaration) rằng FBI bị tố là đã "cấy vào" một số tài liệu rất nhạy cảm bị tịch thu như Trump đã từng nói, cho đến khi các luật sư của Trump xem xét tất cả các tài liệu đã thu giữ.Thẩm phán Cannon cũng cho Trump câu giờ, đẩy lùi một số thời hạn tạm thời quan trọng, do đó kéo dài ngày hoàn thành cuối cùng của việc xem xét từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 (câu giờ thêm 2 tuần). Nghĩa là Trump không cần phải nói hữu thệ rằng FBI đã "ném gì đó vào nhà Trump để rồi tịch thu" -- nghĩa là Trump nói rằng FBI bịa đặt chứng cớ, nhưng không chịu hay chưa chịu tuyên bố hữu thệ.Bà Cannon cũng bênh vực Trump về quy trình: Cannon từ chối yêu cầu của Bộ tư pháp để Trump đưa ra các yêu cầu đặc quyền trên cơ sở xoay tròn (a rolling basis) và ra lệnh cho Trump lập một danh mục toàn diện vào cuối giai đoạn xem xét 21 ngày (nghĩa là: Thẩm phán Cannon cho Trump miễn đưa ra danh mục các hồ sơ mà Trump gọi là hồ sơ đặc quyền).Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti viết: "Đây là một chiến thắng nhỏ cho phe Trump, vì bây giờ về cơ bản họ không phải bác bỏ những tuyên bố không rõ ràng của họ rằng FBI đã cấy vào bằng chứng. Nhưng điều này không làm thay đổi vị trí khó khăn mà Trump đang có."Cựu công tố viên trong đội Mueller, Andrew Weissmann, người cũng từng là cố vấn chung tại FBI, đã viết, "Nếu Cannon muốn quản lý vi mô điều này, bá sẽ không chỉ định một Giám sát đặc biệt.Cách đối xử của Cannon đối với Dearie, một thẩm phán cao cấp và đáng kính hơn bà xa lắm, là một bằng chứng nữa cho thấy bà hoàn toàn không thích hợp để ngồi ghế Thẩm phán. Donald Trump có nắm gì [bí mật] về Thẩm phán Cannon hoặc chồng của bà không?"---- Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James thúc đẩy vụ kiện của tiểu bang chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải bắt đầu trước cuối năm 2023, theo một hồ sơ tòa án. Vụ kiện cũng nhắm vào công ty Trump Organization, cũng như các con của Trump là Donald Jr, Ivanka và Eric Trump, cáo buộc họ lừa đảo, đã phóng đại giá trị tài sản để vay ngân hàng và đã sụt trị giá để trốn, giảm thuế. James nói cần tiến hành xử nhanh chóng vì Trump "đã nhiều lần liên tục trì hoãn kết luận điều tra của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, đó là điều bắt buộc để trường hợp này tiến hành nhanh chóng."---- Khối lượng thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022 đã tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2021, theo Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết hôm thứ Sáu. Ông nói, hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế và dự đoán thương mại song phương đạt “kỷ lục” vào năm 2022.Zhang nói với thông tấn Nga Ria Novosti: “Năm nay, trong bối cảnh môi trường quốc tế khó khăn, đại dịch coronavirus và các thử nghiệm nghiêm trọng khác, hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Nga đã cho thấy sự linh hoạt cao và trái ngược với xu hướng chung, đã cho thấy mức tăng trưởng tuyệt vời."---- Lần đầu tiên kể từ cuộc Đại suy thoái, 400 người Mỹ giàu nhất Hoa Kỳ đã không giàu thêm trong năm nay, theo nghiên cứu "2022 Forbes 400", trong đó có 80 tỷ phú từ California. Gộp chung tài sản 400 người giàu nhất, năm nay đã giảm 500 tỷ đô la, tương đương 11%, xuống còn 4 nghìn tỷ đô la, theo Forbes tính dựa trên giá cổ phiếu ngày 2 tháng 9/2022.Người sáng lập Facebook và đồng sáng lập nền tảng Meta Mark Zuckerberg đã bị loại khỏi Top 10, đứng ở vị trí thứ 11, giảm từ vị trí thứ 3 năm ngoái. Tài sản tính theo thời gian thực (giá cổ phiếu hôm 2/9) của Zuckerberg là 51.2 tỷ đô la, giảm từ 57.7 tỷ đô la khi danh sách được công bố.---- Trong một bản tin mới của Fortune, các nhà nghiên cứu đã khảo sát các dữ kiện để tìm ra 25 Nơi sống Tốt nhất cho Gia đình (25 Best Places to Live for Families), với 2 thành phố Nam California lọt vào danh sách 25 nơi tuyệt vời này: Tustin (#12) và San Marcos (#20).Nghiên cứu đã phân tích khoảng 2.000 thành phố và thị trấn trên khắp Hoa Kỳ và hơn 215.000 cơ sở dữ liệu trên 5 mục: Giáo dục, Tài nguyên lão hóa (Aging resources, hỗ trợ cao niên), Sức khỏe tổng quát, Tài chính địa phương, Sức sống sinh động.Tustin đứng thứ 12 trong 25 thành phố tốt nhất cho các gia đình sinh sống. Nằm ở trung tâm Quận Cam, Tustin có nhiều cơ hội việc làm, trường học và giải trí tuyệt vời, nhiều lựa chọn mua sắm và ăn uống đẳng cấp thế giới, theo Fortune. Về kiến trúc, thị trấn có sự cân bằng giữa kiến trúc lịch sử và sự xây dựng hiện đại.San Marcos đứng thứ 20 trong 25 thành phố tốt nhất cho các gia đình sinh sống. Nằm ở ngoại ô San Diego với dân số gần 100.000 người, nổi bật với học khu xếp hạng hàng đầu và “khí hậu ôn hòa quanh năm, hoàn hảo để tận hưởng các công viên và đường mòn rộng lớn của thành phố, cũng như các hồ lân cận và các bãi biển,” theo Fortune viết.---- California có mức độ thấp nhất toàn quốc về trường hợp chủ nhà "ngập nước" (underwater: nợ vay mua nhà đã cao hơn trị giá nhà) trên toàn quốc. Công ty Corelogic đã tính toán rằng 0,6% các khoản vay thế chấp (mortgages) của California trong quý 2 lớn hơn giá trị của ngôi nhà đó. Con số đó trên toàn quốc là 1,8%.Trong khi đó, thương vụ của các ngôi nhà đương hữu (không phải nhà mới) của Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 8 và là tháng thứ bảy giảm liên tiếp, theo hội National Association of Realtors. Do vậy, giá nhà nguyên đã tăng khoảng 20% hồi đầu năm nay, đã tăng chậm hơn.---- Một dự luật mới của California được ký hôm thứ Ba yêu cầu chủ kinh doanh với hơn 15 nhân viên phải liệt kê mức lương và khoảng cách mức lương trên tất cả các tin về tuyển dụng. Do Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật, Dự luật 1162 của Thượng viện được Thượng nghị sĩ Monique Limón đưa ra vào tháng 2/2022.Luật cũng sẽ yêu cầu chủ kinh doanh phải cung cấp mức lương khi được hỏi tới. Chủ kinh doanh không tuân thủ có thể bị phạt theo luật mới. Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2023.----Theo Báo Tiền Phong. Ngày 30/9, nhà sản xuất Em và Trịnh chính thức có phản hồi về yêu cầu xin lỗi từ phía giáo sư Michiko. Theo đó, Galaxy Play đã gửi lời xin lỗi đến giáo sư người Nhật Bản và gia đình thông qua văn bản. “Từ ý tưởng muốn tôn vinh cuộc đời, nhân cách và một phần sự nghiệp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Galaxy Play cùng ê-kíp sản xuất phim đã đầu tư và tiến hành sản xuất, phổ biến bộ phim có tên Em và Trịnh. Tư liệu để xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất bộ phim được các nhà biên kịch, đạo diễn và đoàn làm phim lấy trực tiếp từ gia đình của cố nhạc sĩ và một số thông tin đã công khai trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Trong đó có các thông tin về giáo sư Yoshii Michiko - người có những công trình nghiên cứu về âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và là người có vị trí đặc biệt - khi nhắc đến cuộc đời của nhạc sĩ", đại diện nhà sản xuất lý giải.Phía nhà sản xuất cho biết trong quá trình xây dựng kịch bản, đơn vị đã nhiều lần liên hệ với gia đình giáo sư Yoshii Michiko nhưng không được hồi đáp. “Chúng tôi đã ngộ nhận sự im lặng đó là đồng ý, nên đã sản xuất bộ phim khi chưa có được sự chấp thuận bằng văn bản của giáo sư Yoshii Michiko. Dù không cố ý, chúng tôi đã gây ra những tổn thương nhất định với giáo sư Michiko Yoshii và gia đình. Chúng tôi thành thật xin lỗi và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông, rộng lượng của giáo sư", đại diện nhà sản xuất chia sẻ. Chia sẻ thêm với Tiền Phong, đại diện nhà sản xuất Em và Trịnh thông tin đơn vị đăng tải lời xin lỗi ở cuối tác phẩm mỗi khi trình chiếu phim ở bất cứ nền tảng nào.Bản tin VietnamNet cũng loan tin tương tự, như thêm: Ngoài giáo sư Michiko Yoshii, hai nhân vật nguyên mẫu là danh ca Khánh Ly và danh ca Thanh Thúy đều không hài lòng về nội dung phim Em và Trịnh. Cụ thể, Khánh Ly chia sẻ với truyền thông khẳng định bộ phim có nhiều chi tiết xuyên tạc, biến bà thành "người phụ nữ không đứng đắn và vô lễ". Trong khi đó, Thanh Thúy cho rằng phim Em và Trịnh xuyên tạc những tình tiết như bà búi tóc, mặc sườn xám; đi riêng với Trịnh Công Sơn trong hẻm tối;... "Tôi rất kỵ hình ảnh một nam, một nữ đi về trong ngõ hẻm mờ ảo như thế. Đó là một cô gái sành sỏi nào đó chứ không phải ca sĩ Thanh Thuý”, bà nói."

---- HỎI 1: Nghe Putin bắt lính, 60% dân Nga lo sợ, kinh hoàng, giận dữ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cộng 47% với 13% là 60% số lượng người bất an. Hơn một nửa người Nga cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng sau khi nghe tin rằng Kremlin đang vơ vét cho đủ chỉ tiêu hàng trăm ngàn lính dự bị để đưa vào chiến trường Ukraine, theo một cuộc thăm dò của viện nghiên cứu độc lập Trung tâm Levada (Levada Centre) hôm thứ Năm.

Trong cuộc thăm dò, được thực hiện từ ngày 22 tới 28/9/2022, có tới 47% số người được hỏi cho biết họ đã cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc kinh hãi sau thông báo của Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/9/2022 nói sẽ huy động chiến binh khoảng 300,000 tân binh từ nguồn dự bị quân sự.

Có 13% số khác cho biết họ đã cảm thấy tức giận, trong khi 23% cho biết họ cảm thấy tự hào về Nga. Cuộc thăm dò được thực hiện trong số 1.631 người Nga từ 18 tuổi trở lên ở các thị trấn trong 50 khu vực.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/world/europe/more-than-half-russians-feel-anxious-or-angry-about-mobilisation-poll-indicates-2022-09-29/

---- HỎI 2: Uống 2 tới 3 tách cà phê/ngày sẽ tăng thọ, giảm rủi ro bệnh tim?

ĐÁP 2: Đúng thế. Uống hai đến ba tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến tuổi thọ dài hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với việc tránh uống bia, một nghiên cứu mới cho thấy. Tất cả các loại cà phê "có liên quan đến việc giảm tương đương về tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tim mạch hoặc bất kỳ nguyên nhân nào", theo tác giả chính của nghiên cứu, Peter M. Kistler, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Những kết quả nghiên cứu đã được công bố hôm thứ ba trên European Journal of Preventive Cardiology (Tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch Châu Âu), một tạp chí của European Society of Cardiology (Hiệp hội Tim mạch Châu Âu).

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/09/27/coffee-longevity-cardiovascukar-disease-study/3261664283714/

