Hình ảnh bão Ian tại Florida. Tin vào sáng Thứ Năm cho biết đã có 1 người chết, và khoảng 2,4 triệu cư dân bị mất điện.

.

- Phó Tổng thống Mỹ thăm Seoul, trấn an Tổng thống Nam Hàn về chuyện Mỹ trợ giá xe hơi điện (VinFast cần phải lo ngại). Bắc Hàn bắn 2 hỏa tiễn khi bà Harris thăm khu phi quân sự Triều Tiên.

- TQ: chưa tiêu diệt xong phe "Đài Loan độc lập", sẽ không thể có hòa bình ở eo biển Đài Loan.

- Cuộc hôn nhân 27 năm của nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa, Georgia) kết thúc bằng ly dị.

- Vào ngày mai, Thứ Sáu 30/9, Putin sẽ ký văn kiện, đọc diễn văn sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga. Anh: Putin bắt lính, dẫn đến vượt biên ào ạt, trí thức và nhà giàu rủ nhau đi, kinh tế Nga sẽ thê thảm. Phần Lan đóng biên giới. Putin khỏi đóng cửa biên giới để chận người trốn lính... vì các lân bang đóng cửa rồi. Nga gửi lính vừa mới huy động qua Ukraine, dù chưa huấn luyện, tiếp viện cho Sư đoàn súng trường cơ giới 2.

- Phi cơ Mỹ bay do thám các lò vũ khí hạt nhân của Nga. Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine kéo dài từ 6 đến 24 tháng.

- Phe Trump từ chối yêu cầu của Giám sát đặc biệt Raymond Dearie phải chứng minh hồ sơ nào do FBI "gài vào"

- Phe Trump đã từ chối trả lời câu hỏi rằng FBI đã "cấy những gì vào các đồ tịch thu" từ tư dinh của Trump.

- Tòa quăng bỏ đơn của Sidney Powell (cựu luật sư của Trump) xin dẹp đơn của Dominion Voting Systems kiện (đòi bà Powell bồi thường 1,3 tỷ đô)

- Tướng cựu Tư lệnh Quân lực Mỹ tại Nam Hàn (USFK): Nếu TQ tấn công Đài Loan, USFK sẽ tham chiến

- Bão Ian tàn phá Florida: 1,3 triệu dân mất điện

- Biden: Từ năm 2023, dân Mỹ sẽ trả ít hơn cho Medicare Phần B, và lãnh tăng 10% tiền An sinh Xã hội

- Tổng Thống Biden gọi vong... gọi tên Dân Biểu quá cố Jackie Walorski (R-IN) nhưng bà đã chết 2 tháng rồi

- Từ Georgia bị án 5 năm tù giam vì lừa gạt nhiều cụ cao niên California, bồi thường hơn 7,7 triệu đô la

- Giá gỗ xẻ giảm về thấp nhất trong hơn 2 năm

- Oakland, Calif.: xả súng, 6 người bị thương

- Thành phố thân thiện với người ăn chay: (1) Portland, Oregon; (2) Orlando, Florida; (3) Los Angeles, Calif.

- Vụ hối lộ, biển thủ ở công ty Cargill: Michael Kennedy, Chuong Nguyen cùng vào tù, bồi thường cả chục triệu đô

- Reuters: VN siết thêm Internet và mạng xã hội.

- HỎI 1: Phi trường Quận Cam xuất sắc thứ nhì Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Đúng thế, theo J.D. Power.

- HỎI 2: Lương tăng không kịp với lạm phát? ĐÁP 2: Tới 71% người lao động nói thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/9/2022) ---- Nam Hàn nói Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn đạn đạo (theo Nhật và tin cập nhật thì 2 hỏa tiễn) không xác định khác vào Biển Nhật Bản (2 miền Nam và Bắc Hàn gọi là Biển Đông - East Sea) trong khi Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris viếng thăm Nam Hàn. Bộ quốc phòng Nam Hàn đang phân tích tầm bắn, độ cao và tốc độ của hỏa tiễn.

.

Ngay sau đó, truyền thông nhà nước Nhật Bản từ Tokyo cho biết, Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn tầm ngắn trong ngày hôm Thứ Năm. Trước vụ bắn hôm nay, Bắc Hàn đã bắn tổng cộng 20 hỏa tiễn trong năm nay, trong đó có 3 hỏa tiễn trong 5 ngày qua trước và trong chuyến thăm Bán đảo Triều Tiên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

---- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã họp với Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tại Seoul. Bà Harris đến thủ đô Nam Hàn vào sáng hôm thứ Năm, sau chuyến công du Nhật Bản. Trong buổi họp, ông Yoon nói về ý định "tiếp tục phát triển liên minh Hàn-Mỹ như một trụ cột đáng tin cậy trong việc bảo vệ tự do, an toàn và thịnh vượng của người dân Nam Hàn".

.

Đáp lời, bà Harris cho biết liên minh Hàn-Mỹ "là yếu tố then chốt cho an ninh và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên, cho vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng như cho toàn cầu". Sau đó bà Harris đã đến thăm khu phi quân sự giữa Bắc Hàn và Nam Hàn.

.

---- Hãng xe Việt Vinfast hãy coi chừng bất trắc... Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nói với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rằng cả bà và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều "nhận thức rõ" về những lo ngại của Seoul về các điều khoản xe điện từ Đạo luật Giảm lạm phát Hoa Kỳ (US Inflation Reduction Act), theo Yonhap News Agency.

.

Theo luật mới của Mỹ, chỉ những xe điện lắp ráp ở Bắc Mỹ mới đủ điều kiện nhận trợ cấp. Nam Hàn lo ngại rằng điều khoản này có thể vi phạm hiệp định thương mại tự do song phương và sẽ gây bất lợi cho các nhà sản xuất xe hơi Nam Hàn đang bán xe tại Mỹ. Hai bên "cam kết tiếp tục tham vấn khi luật được thực thi", theo Bạch Ốc. (Thí dụ. Khi bạn mua 1 xe hơi điện, chính phủ Mỹ trước giớ bao cấp 7.500 USD. Nhưng với luật mới, khoản bao cấp sẽ chỉ áp dụng cho xe điện ráp tại Mỹ. Nếu Vinfast ráp ở Hải Phòng và đưa vào Mỹ, sẽ không được Mỹ trợ giá.)

.

---- Cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa, Georgia) sắp kết thúc. Người chồng Perry Greene đã đệ đơn ly hôn hôm thứ Tư tại Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton, gọi cuộc hôn nhân của họ là "tan vỡ không thể cứu vãn", theo báo The Hill. Perry Greene cũng cho biết hai người kết hôn khi còn học đại học, bây giờ đã ly thân. Họ có 3 con.

.

---- Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tá Tan Kefei hôm thứ Năm nói, trong khi phong trào ly khai "Đài Loan độc lập" chưa bị tiêu diệt, sẽ không thể có hòa bình ở eo biển Đài Loan. Ông nói trong một cuộc họp báo, phe ly khai vẫn tiếp tục "đòi độc lập bằng vũ lực" mỗi ngày và các biện pháp đối phó quân sự của Bắc Kinh vẫn chưa được dừng lại.

.

Tan nhấn mạnh, các hoạt động ly khai ở Đài Loan luôn là trở ngại lớn nhất đối với sự thống nhất của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tập trận của Quân đội TQ "trên vùng biển và vùng trời gần Đảo Đài Loan của Trung Quốc là một phản ứng hợp pháp và cần thiết đối với các hành động khiêu khích liên tục."

.

---- Vào ngày mai, Thứ Sáu 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ký các văn kiện sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga và sẽ có bài diễn văn, theo lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm. Lễ ký văn bản sáp nhập sẽ diễn ra tại Moscow, bên trong Cung điện Grand Kremlin, lúc 3:00 chiều giờ Moscow, trong đó Putin cũng sẽ nói chuyện với những người chỉ huy 4 khu vực mới ly khai ra khỏi Ukraine. Các quan chức trưng cầu dân ý 4 tỉnh ly khai nói, đại đa số phiếu là muốn sáp nhập vào Nga.

.

---- Theo bản tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Năm, lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trưng binh đã dẫn đến một cuộc "di cư lớn" ở Nga: "Trong khi con số chính xác chưa rõ ràng, [cuộc di cư] có thể vượt quá quy mô của tổng lực lượng xâm lược mà Nga thực hiện vào tháng 2/2022".

.

Trong số những người ra đi, những người trí thức, học cao và khá giả chiếm phần lớn nhất. Bản tin lưu ý rằng kết hợp với các lực lượng dự bị quân sự bị tuyển binh, "tác động kinh tế trong nước Nga của việc giảm nguồn lao động sẵn có và tăng tốc độ chảy máu chất xám có thể ngày càng trở nên đáng kể."

.

---- Putin khỏi cần đóng cửa biên giới để chận người trốn lính... vì biên giới đã bị các lân bang đóng rồi. Reutersnói Phần Lan khuya Thứ Năm sẽ đóng cửa biên giới với Nga dài 830 dặm. Chính phủ Phần Lan nói rằng người Nga đang ào ạt vượt biên làm các mối quan hệ quốc tế của Phần Lan gặp rủi ro.

.

Tuy nhiên, người Nga vào Phần Lan để thăm gia đình, làm việc hoặc học tập, vẫn được phép nhập cảnh, cũng như người bất đồng chính kiến Nga muốn tỵ nạn ở Phần Lan vẫn được đón nhận. Phần Lan là quốc gia cuối cùng trong các quốc gia Liên Âu giáp biên với Nga ngừng nhập cảnh đối với khách du lịch Nga — Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia đã làm như vậy từ đầu tháng này.

.

.

---- Mặc dù lệnh "huy động một phần" ở Nga mới được công bố cách đây một tuần, các nhóm quân dự bị được huy động đầu tiên đã đến mặt trận ở Ukraine. Serhii Haidai, người chỉ huy Cơ quan quản lý quân sự quận Luhansk, viết trên Telegram: "Những binh sĩ Nga bị huy động đầu tiên đã đến mặt trận. Đặc biệt, Trung đoàn xe tăng 1 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới 2 thuộc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 Liên bang Nga đã nhận được quân tiếp viện. Họ không được đào tạo gì cả. Những người đã bị cưỡng chế huy động trong các lãnh thổ bị chiếm đóng của Luhansk Oblast cũng không được huấn luyện. Tội nghiệp, nguy cho họ vì trở thành bia đạn."

.

Ông cũng cho biết Lực lượng Hỏa tiễn và Pháo binh của Ukraine đã tấn công 12 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị của Nga và 4 hệ thống phòng không, điểm lưu trữ đạn dược và hệ thống tác chiến điện tử (đặc biệt là một trạm gây nhiễu liên lạc Zhitel). Trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực lân cận Zaitseve, Maiorsk, Zalizne, Mykolaivka Druha, Pervomaiske, Pobieda, Novomykhailivka và Bezimenne.

.

---- Quân đội Mỹ dường như đang tăng cường giám sát trên bầu trời của một lãnh thổ của Nga ở châu Âu, có khả năng báo hiệu lo ngại rằng Nga có thể quyết định triển khai hoặc thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine như đã cảnh báo. Hôm thứ Tư, một máy bay giám sát điện tử của Hoa Kỳ, Boeing RC-135, đã khởi hành từ một căn cứ ở Anh và bay vòng quanh Kaliningrad, một lãnh thổ của Nga dọc theo Biển Baltic - không có biên giới trên bộ với đất liền - đã được sáp nhập sau Thế chiến II, theo một trang web theo dõi chuyến bay. Đó ít nhất là chuyến bay thứ ba như vậy trong tuần qua.

.

Là nơi sinh sống của gần 500.000 người, nó đôi khi được gọi là "hàng không mẫu hạm không thể chìm" của Nga vì nó nằm giữa Ba Lan và Lithuania, về cơ bản cung cấp cho Nga một căn cứ tiền phương trong lãnh thổ NATO.

.

Theo Hans Kristensen, một chuyên gia về vũ khí hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (Federation of American Scientists), vào năm 2018, Nga đã tiến hành "đại tu bổ" một kho lưu trữ vũ khí hạt nhân đang hoạt động ở Kaliningrad, cách Ba Lan khoảng 50 km. Ông viết vào thời điểm đó, cơ sở này có thể hoạt động "như một địa điểm lưu trữ chuyển tiếp sẽ được cung cấp đầu đạn từ các địa điểm lưu trữ trung tâm trong một cuộc khủng hoảng."

.

Vào tháng 4, quân đội Nga thông báo rằng Hạm đội Baltic của họ ở khu vực Kaliningrad đã tiến hành "cuộc tập trận tấn công tên lửa mô phỏng" bằng cách sử dụng "các tổ hợp hỏa tiễn chiến thuật và hoạt động Iskander". Hỏa tiễn đạn đạo Iskander có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Bộ chỉ huy châu Âu của Không quân Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ phóng viên Insider.

.

---- Một quan chức cấp cao của Pentagon nói với các phóng viên hôm thứ Tư, trong một cuộc gọi hội nghị, theo yêu cầu giấu tên cho Ukraine, dự kiến thời gian sẽ gửi tới Ukraine từ 6 đến 24 tháng: "Việc mua và chuyển giao HIMARS MLRS và các loại đạn dược liên quan sẽ mất vài năm. Việc cung cấp các loại vũ khí khác dự kiến sẽ mất từ 6-24 tháng." Trước đó, các quan chức lưu ý rằng gói hỗ trợ mới nhất này nâng tổng giá trị mà Mỹ hỗ trợ cho Ukraine, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, lên 17 tỷ USD.

.

---- Trong một bản văn nộp vào khuya thứ Tư 28/9/2022, các luật sư cho Trump đã từ chối yêu cầu của Giám sát đặc biệt Raymond Dearie rằng cựu tổng thống phải chứng minh trước tòa là các tài liệu FBI tịch thu từ cuộc khám xét Mar-a-Lago là chính xác hay không (nghĩa là: Thầm phán Dearie muốn Trump phải chỉ ra hồ sơ nào là do FBI cấy vào, nhưng phe Trump nói Bộ Tư Pháp phải chứng minh là FBI không cấy vào hồ sơ nào. Dearie muốn phe Trump phải nói rõ FBI đã "gài vào hồ sơ nào" nhưng phe Trump không trả lời được, và phe Trump nói FBI phải chứng minh FBI không "gài vào hồ sơ nào" cả vì phe Trump không có chứng cớ, dù là khi khám xét có mặt luật sư của Trump và có video giám sát.).

.

Theo tin CNN, các luật sư hiện cũng tuyên bố rằng Dearie - người đã được Thẩm phán Aileen Cannon do Trump bổ nhiệm chọn cho công việc theo đề nghị của họ - đang đi quá xa và vượt quá thẩm quyền.

.

Như CNN đang đưa tin, phe Trump cũng đang yêu cầu thêm thời gian do khối lượng tài liệu mà Trump được tìm thấy - ước tính khoảng 11.000. (Nghĩa là, xin câu giờ, chờ Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện để cứu Trump?)

.

----- Các luật sư của Trump đã từ chối trả lời câu hỏi rằng FBI trong khi bố ráp khu nhà Trump ngày 8/8/2022 đã "cấy những gì vào các đồ tịch thu" theo lời tố giác của Trump. Bản tin Bloomberg cũng ghi rằng nhóm luật sư của Trump đã đệ trình phản đối trong tuần này đối với đề xuất của Thẩm phán cấp cao Raymond Dearie về cách thức mà công việc của ông với tư cách là Giám sát đặc biệt sẽ tiến hành trong vài tháng tới, theo bản tóm tắt của các luật sư Bộ Tư pháp trong hồ sơ tòa án ngày 27 tháng 9.

.

Trong những điều khác, Trump phản đối yêu cầu của Dearie rằng nhóm pháp lý của Trump phải xác minh bản kiểm kê của chính phủ về những gì chính xác mà FBI đã tịch thu trong cuộc khám xét vào tháng 8 và cách Dearie đã phân loại các vấn đề đặc quyền khác nhau mà Trump đang tìm kiếm. (Giải thích: Nhóm luật sư của Trump từ chối xác minh từng hồ sơ, vì như thế sẽ thấy FBI không hề làm trò "bốc lửa bỏ vào tay người.")

.

Bộ Tư pháp đã đẩy lùi sự phản đối của Trump, cho rằng chính cựu tổng thống là người đã thúc ép vụ kiện dân sự. Bộ viết, Trump "chịu trách nhiệm chứng minh" vì nguyên đơn [Trump] sẽ cần phải tham gia vào quá trình này.

.

.

---- Thẩm phán liên bang Carl Nichols ở thủ đô Washington, D.C., hôm thứ Tư đã quăng bỏ đơn kiện của Sidney Powell chống lại công ty Dominion Voting Systems. Trước đó Dominion kiện bà Sidney Powell (cựu luật sư của Trump) về tội phỉ báng, bôi nhọ, và đòi 1,3 tỷ đô la bồi thường từ Powell.

Trong phán quyết dài 3 trang, Thẩm phán Nichols đã chấp thuận yêu cầu của Dominion để quăng bỏ đơn kiện của bà Powell vì bà không chứng minh được là có sự lạm dụng công lý trong đơn kiện của Dominion chống lại bà.Nichols (thẩm phán do Tổng thống Trump bổ nhiệm) viết: “Khiếu nại của Powell không liên kết được khiếu nại lạm dụng quy trình với bất kỳ hành động nào mà Dominion đã thực hiện ngoài việc nộp đơn và theo đuổi vụ kiện của mình. Do đó, bà Powell đã không thể tuyên bố về việc lạm dụng quy trình."Trong khi giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020, bà Powell đưa ra thuyết âm mưu rằng vệ tinh của Trung Quốc và Venezuela đã phóng laser vào các máy bầu Dominion để các máy này lật phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.----- Một cựu Tư lệnh USFK (Quân lực Mỹ tại Nam Hàn) nói rằng USFK có thể bị thu hút khi có tình hình khẩn cấp ở Đài Loan. Tướng 4 sao Hoa Kỳ Robert Abrams hôm thứ Ba cho biết lính Mỹ đồn trú tại đây "có thể" được huy động để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lược.Trả lời Đài Á Châu Tự do hôm thứ Ba, Abrams nói, "Hoa Kỳ có nhiều lựa chọn để sử dụng lực lượng quân sự, kể cả các chiến binh trong USFK. Nhưng liên quân Mỹ-Hàn cũng có nhiều lựa chọn để giữ một phần quân lực USKF để răn đe chống lại Bắc Hàn."Bộ Quốc phòng Nam Hàn ngay trong ngày khẳng định ưu tiên của USFK là bảo vệ miền Nam trước Bắc Hàn. Và từ chối nhận định về lời nói của Tướng Abrams.---- Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ (NHC) tuyên bố rằng cơn bão Ian đang "đánh phá bán đảo Florida với triều cường, gió và lũ lụt thảm khốc. Hiện đã có 1 người chết. " Khoảng 2,4 triệu cư dân Florida hiện đang không có điện, với các cảnh báo được đưa ra cho 3 tiểu bang Georgia, North Carolina và South Carolina.Đầu ngày thứ Năm, hơn 2,4 triệu người không có điện, với ít nhất ba quận báo cáo gần như mất điện hoàn toàn và 10 quận cho thấy hơn 50% khách hàng ở trong bóng tối, theo poweroutage.us.Cảnh sát cho biết một người đàn ông 72 tuổi được tìm thấy không phản ứng trong một con kênh gần nhà ông ở Deltona hôm thứ Năm. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Volusia cho biết người đàn ông đã đi ra ngoài trong cơn bão để tháo nước hồ bơi của mình nhưng không bao giờ quay trở lại bên trong.Sức gió duy trì tối đa dự kiến sẽ đạt tới 140 dặm/giờ (220 km/giờ), với "sức gió thảm khốc" gần tâm bão, cũng như "lũ quét thảm khốc trên diện rộng, đe dọa tính mạng và lũ lụt đô thị, với lũ lụt lớn kỷ lục dọc theo các con sông."Video dài 1:47 phút, cho thấy một tòa nhà bị bão tàn phá, thổi trượt ra khỏi móng:



https://youtu.be/xIxNKLeR_Bk

.

---- Lần đầu tiên sau một thập niên, vào năm tới (2023), người Mỹ sẽ trả ít hơn cho lệ phí bảo hiểm hàng tháng cho chương trình Medicare Phần B, bao gồm các chuyến thăm khám định kỳ của bác sĩ và các dịch vụ chăm sóc ngoại trú khác.

Mức giảm 3% trong phí bảo hiểm hàng tháng có khả năng đi kèm với mức tăng phúc lợi 9% hay 10% tiền An sinh Xã hội (Social Security benefits), như thế sẽ đưa hàng trăm đô la trực tiếp vào túi của hàng triệu người.

.

Việc giảm phí bảo hiểm hàng tháng của Medicare vào năm 2023 xảy ra sau khi hàng triệu người thụ hưởng phải chịu đựng một năm lạm phát cao khó khăn và phí bảo hiểm tăng mạnh trong năm nay. Hầu hết mọi người lãnh Medicare sẽ trả $164,90/tháng cho bảo hiểm Phần B bắt đầu từ năm tới, tiết kiệm $5,20.

.

Tổng thống Joe Biden trong một bài diễn văn tại vườn Rose Garden ở Bạch Ốc hôm thứ Ba đã khen ngợi tình hình chính phủ làm giảm được lệ phí bảo hiểm Medicare hàng tháng: “(Đối với) hàng triệu người cao niên và người khuyết tật đang sử dụng Medicare, điều đó có nghĩa là họ có nhiều tiền hơn trong khi vẫn nhận được sự chăm sóc mà họ cần.”

.

---- Tổng Thống Biden gọi vong... Trong Hội nghị của Bạch Ốc về Nạn Đói, Dinh dưỡng và Sức khỏe (White House Conference on Hunger, Nutrition, and Health) hôm thứ Tư, Tổng thống Joe Biden dường như đã hỏi liệu Dân Biểu quá cố Jackie Walorski (R-IN) có tham dự hay không.

.

DB Walorski, người đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 8/2022, là người ủng hộ chính trong việc thúc đẩy chính quyền kết thúc nạn đói ở Hoa Kỳ vào năm 2030. Trong khi tự hào về nỗ lực của lưỡng đảng cam kết 8 tỷ đô la cho lời kêu gọi hành động của hội nghị, Biden bắt đầu cảm ơn các nhà lập pháp có liên quan.

.

Sau khi gọi tên của các Thượng nghị sĩ Cory Booker (D-NJ) và Mike Braun (R-IN), Biden có vẻ như nhắc tới DB Walorski. “Jackie, bà có ở đây không? Jackie ở đâu? Bà không ở đây rồi."

.

Sau đó vào buổi chiều, Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã né tránh một số câu hỏi của các phóng viên về vấn đề này, nói rằng DB Walorski là "suy nghĩ hàng đầu" để luật này thông qua đối với Biden, và dự kiến Biden sẽ thăm gia đình DB Walorski trong tuần này.

.

---- Một người đàn ông Georgia đã bị kết án 5 năm tù giam và yêu cầu phải trả hàng triệu USD tiền bồi thường vì đã lừa gạt nhiều cụ cao niênCalifornia bằng kế hoạch rút thăm trúng thưởng và xổ số tiếp thị qua điện thoại giả mạo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Akinwunmi Agbayewa, 45 tuổi, ở College Park, Georgia, đã bị kết án tù và yêu cầu trả lại hơn 7,7 triệu đô la vì thực hiện âm mưu lừa đảo qua thư và rửa tiền.

.

Theo Bộ, Agbayewa và đồng bọn đã sử dụng tên giả và liên lạc với các nạn nhân qua thư và điện thoại để thông báo rằng họ đã trúng một cuộc rút thăm trúng thưởng hoặc xổ số. Các nạn nhân được thông báo rằng họ cần phải trả thuế hoặc lệ phí trước khi có thể thu tiền thắng cược của mình. Sau đó, những nạn nhân đó đã gửi chi phiếu qua đường bưu điện hoặc gửi tiền trực tiếp vào tài khoản do những kẻ lừa đảo sở hữu, chỉ để thấy rằng không có chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc xổ số nào như vậy từng có trên đời này.

.

---- Giá gỗ xẻ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm - trở lại mức trước đại dịch. Giá hứa phiếu gỗ (Lumber futures) ở mức 429,30 USD/nghìn feet vào thứ Ba - giảm hơn 70% so với mức cao nhất trong tháng 3 và 33% so với cùng thời điểm một năm trước. Giá gỗ xẻ bằng tiền mặt ở mức $520 vào thứ Ba 27/8/2022— giảm hơn 60% so với đầu tháng 3, theo dịch vụ định giá gỗ Random Lengths.

.

---- Theo truyền thông địa phương, có ít nhất 6 người bị thương trong một vụ xả súng hôm Thứ Tư ở East Oakland, California, tại một khu phức hợp trong đó có nhiều trường học. Sở Cảnh sát Oakland cho biết họ đang điều tra và hiện tại không có thông tin về bất kỳ nghi phạm có thể, nhưng suy đoán có thể là liên hệ băng đảng.

.

Cả 6 người trúng đạn đều là người thành niên. Ba trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Highland ở Oakland, ba người còn lại đã được đưa đến Trung tâm Y tế Eden ở Thung lũng Castro. Cảnh sát đã cho phép phụ huynh tiếp cận khu vực này và đón con của họ.

.

---- Thành phố nào thân thiện với người ăn chay? Một nghiên cứu mới từ WalletHub cho thấy Los Angeles được xếp hạng là thành phố ăn chay và thân thiện với người ăn chay hàng thứ 3 trên toàn quốc. Portland, Oregon, giành được vị trí đầu bảng, trong khi Orlando, Florida, xếp thứ hai.

.

Công ty tài chính cá nhân WalletHub đã xếp hạng ăn chay đối với 100 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ theo 3 phạm trù chính: (1) vửa túi tiền, (2) khả năng tiếp cận và chất lượng, và (3) lối sống ăn chay. Nhóm 3 phạm trù chia ra 17 thước đo, trong đó có chi phí đi chợ mua hàng nấu thức ăn chay, số lượng nhà hàng món chay và thuần chay, và số lượng cửa hàng salad trong khu vực.

.

Mỗi phạm trù trị giá 33,33 điểm với tổng số điểm là 100. Los Angeles đạt 52,97 điểm. San Francisco đứng thứ 7 Hoa Kỳ, với 51,74 điểm/100. San Diego thứ 9, với 50,78 điểm. Quận Cam có vẻ như ưa ăn mặn: Anaheim, thứ 84; Santa Ana, thứ 91.

.

Nhưng thành phố đệ nhất ăn mặn là 4 nơi:

Thứ 97: Fremont

Thứ 98: Chula Vista

Thứ 99: San Jose

Thứ 100: San Bernardino.

.

---- Một cựu nhân viên cấp cao của Cargill ở Wichita đã bị kết án 4 năm tù và bị yêu cầu bồi thường 33,7 triệu đô la vì tham dự một kế hoạch hối lộ. Michael Kennedy, 56 tuổi, ở Wichita, được Cargill tuyển dụng từ năm 2009 đến năm 2016 trong phòng Strategic Sourcing Function của công ty.

.

Những người khác tham gia vào kế hoạch hối lộ bao gồm Chuong Nguyen, một giám đốc về mua sắm (Chuong làm việc trực tiếp dưới quyền và phải báo cáo cho Kennedy), và Brian Ewert, đồng sở hữu và đại diện bán hàng chính cho Women’s Distribution Services (WDS), một công ty có trụ sở tại Nam Carolina đã cung cấp nguyên liệu và dịch vụ cho Cargill.

.

Theo tài liệu của tòa án, Kennedy, Nguyen và các nhân viên khác đã nhận quà từ Ewert và WDS để đổi lấy việc “đặt lợi ích của WDS và các công ty khác mà Ewert kiểm soát trước Cargill’s”, thông cáo cho biết. Kennedy và Ewert đã thực hiện nhiều bước để che giấu rằng WDS đã tính phí quá cao của Cargill, và đến lượt mình, Ewert đã đưa cho Kennedy, Nguyễn và các nhân viên khác của Cargill hơn một triệu đô la tiền mặt, quà tặng và kỳ nghỉ.

Ewert đã cung cấp cho Kennedy và gia đình những chuyến đi xa hoa trị giá hàng trăm nghìn đô la, bao gồm các chuyến đi đến Caribê trên máy bay riêng của Ewert và cho thuê du thuyền sang trọng để giải trí cho Kennedy và gia đình ông ấy. Gia đình Kennedy cũng đến Disney World và trượt tuyết. Năm 2016, Cargill bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ với WDS. Cargill phát hiện ra âm mưu này, chấm dứt mối quan hệ với WDS và sa thải Kennedy và Nguyen. Kennedy đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận dịch vụ trung thực vào tháng 12 năm 2021. Ngoài thời gian ngồi tù, Kennedy còn được yêu cầu bồi thường 33,7 triệu đô la, theo bản thông cáo.

.

Trước đó, Ewert và Nguyen đã bị kết án 60 tháng và 41 tháng tù giam và yêu cầu bồi thường 40,4 triệu USD. Jennifer Maier, đồng sở hữu và Giám đốc điều hành của WDS, bị kết án hai năm tù giam, sau đó là một năm ân xá. Thông cáo cho biết, cô được yêu cầu phải trả 3,2 triệu đô la tiền bồi thường.

.

---- VN siết chặt thêm Internet và mạng xã hội. Bản tin Reuters ghi rằng Việt Nam đang chuẩn bị các quy định mới để hạn chế các tài khoản mạng xã hội có thể đăng nội dung liên quan đến tin tức, trong khi công an siết chặt kiểm soát tin tức và các nguồn thông tin trong nước. Nội dung các quy định mới sẽ được công bố vào cuối năm 2022, và sẽ lập cơ sở pháp lý để kiểm soát việc phổ biến tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube trong khi đặt ra gánh nặng kiểm duyệt lớn cho các nhà cung cấp nền tảng.

.

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Reuters. Một nguồn tin cho Reuters viết: “Chính phủ muốn khắc phục những gì họ coi là‘ tung tin ’trên mạng xã hội. “News-lisation”, hay báo hóa, là một thuật ngữ được các cơ quan chức năng sử dụng để mô tả việc người dùng hiểu nhầm rằng các tài khoản mạng xã hội là nơi cung cấp tin tức được trao thẩm quyền.

.

Các quan chức chính phủ đã họp bí mật với các phương tiện truyền thông xã hội và các công ty internet phổ biến để thông báo cho họ biết loại tài khoản nào sẽ được phép đăng nội dung tin tức theo các quy định mới. Các nhà chức trách có thể ra lệnh cho các công ty truyền thông xã hội cấm các tài khoản vi phạm các quy tắc đó.

.

Hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp nói với Reuters rằng nhiều quy tắc hơn trên các nền tảng truyền thông xã hội và internet sẽ được áp dụng, đưa ra vào khoảng quý 4 năm 2022 đến đầu năm 2023.

.

---- HỎI 1: Phi trường Quận Cam xuất sắc thứ nhì Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, theo J.D. Power. Nghiên cứu về mức độ hài lòng của sân bay Bắc Mỹ năm 2022 của J.D. Power đã xếp hạng các sân bay lớn dựa trên mức độ hài lòng tổng thể của khách hàng trên thang điểm 1.000. Một sân bay lớn được xác định là có từ 10 đến 32,9 triệu hành khách hàng năm.

.

Nghiên cứu đo lường sự hài lòng tổng thể của khách du lịch đối với các sân bay lớn, lớn và trung bình ở Bắc Mỹ bằng cách kiểm tra 6 yếu tố (theo thứ tự quan trọng): Thiết bị cổng sân bay; đến / đi sân bay; nhận hành lý; kiểm tra an ninh; thủ tục kiểm vé phi cơ và gửi hành lý; thực phẩm, đồ uống và bán lẻ.

.

Nghiên cứu dựa trên 26.529 bản khảo sát đã hoàn thành từ những cư dân Hoa Kỳ hoặc Canada đã đi qua ít nhất một sân bay Hoa Kỳ hoặc Canada và bao gồm cả trải nghiệm khởi hành và đến (bao gồm cả các sân bay kết nối) trong 30 ngày qua.

.

Dữ liệu trong nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.

Các sân bay lớn tốt nhất ở Bắc Mỹ (Tên sân bay -- số lượng khách bay từ sân ba này trong năm 2021):

1. Tampa International (TPA), Tampa, Fla. 8.8 triệu khách (M)

2. John Wayne International (SNA), Santa Ana/Orange County, Calif., 3.8M

3. Dallas Love Field (DAL), Dallas/Fortworth, Texas, 6.5M

4. Louis Armstrong New Orleans International (MSY), New Orleans, La., 4M

4 (đồng hạng). Raleigh-Durham International (RDU), Raleigh, N.C., 4.3M

5. Salt Lake City International (SLC), Salt Lake City, Utah, 10.8M

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2022/09/28/jd-power-2022-north-america-airport-study-top-10-large-airports.html

.

---- HỎI 2: Lương tăng không kịp với lạm phát?

.

ĐÁP 2: Tới 71% người lao động nói thế. Theo một cuộc khảo sát từ Bank of America, 71% người lao động ở Hoa Kỳ nói rằng tiền lương và tiền công của họ không thể bắt kịp với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Con số này tăng so với con số 58% đã nói như vậy vào tháng Hai.

Chi tiết:

https://www.fox5vegas.com/2022/09/27/survey-71-workers-say-pay-isnt-keeping-up-with-inflation/

.

.