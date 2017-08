Tàu Chiến Mỹ Bị Đụng Có Thể Là Do Tin Tặc; Phó Đô Đốc Tư Lệnh Hạm Đội 7 Bị Bãi Chức

WASHINGTON - Phó đô đốc Joseph Aucoin (ngang hàng Tướng 3 sao) mất chức tư lệnh Hạm Đội 7, theo loan báo hôm Thứ Tư của quân chủng Hải Quân Hoa Kỳ, sau ngày tàu USS John S. McCain đụng tàu chở dầu.Tai nạn tương tự xẩy ra giữa tàu USS Fitzgerald và tàu dầu mới đây. 2 tàu cùng thuộc đội khu trục hạm đặt căn cứ tại Nhật.Quyết định công bố hôm Thứ Tư không có nghĩa là ông Aucoin chịu trách nhiệm về 4 vụ rủi ro xẩy ra dưới quyền ông, nhưng có nghĩa là phó đô đốc Aucoin mất tin cậy, theo 1 bài báo của Wall Street Journal.Vài giờ trước, 1 viên chức nói “Thay đổi lãnh đạo Hạm Đội 7 là cần thiết”.Trước 2 tai nạn gần đây, ông Aucoin đã định thôi việc vào Tháng 9.Hôm Thứ Hai, Hải Quân đưa tin: vụ USS John S. McCain đuợc điều tra rộng rãi – ít nhất 11 thủy thủ mất tích. Thợ lặn đã tìm thấy 5, 6 xác trong con tàu. 7 thủy thủ thiệt mạng trong tai nạn của tàu USS Fitzgerald.Hải Quân loan báo tuần qua: 5, 6 cấp chỉ huy bị bãi nhiệm sau tai nạn này.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 23 tháng 8 cho biết, “Thông cáo cũng cho biết Phó Đô Đốc Phil Sawyer tức khắc được cử thay thế người mới bị bãi chức.“Quyết định được Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Mỹ John Richardson đưa ra sau khi chiếc khu trục hạm John McCain đâm vào một tầu chở dầu ở ngoài khơi Singapore hồi sáng sớm thứ Hai 21 tháng 8, 2017, khiến 10 thủ thủy mất tích và 5 thủy thủ bị thương.”Liên quan đến vụ các tàu chiến Mỹ bị đụng liên tiếp gần đây, một bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm Thứ Tư đưa ra suy đoán cho rằng các vụ đó có thể là do tin tặc tấn công.Bản tin RFI viết rằng, “Trong thời gian gần đây, tại châu Á, các chiến hạm Mỹ liên tiếp bị tai nạn, trong đó có vụ mới xảy ra tại eo biển Singapore. Tình hình này khiến hải quân Mỹ đang tự hỏi phải chăng họ đang là nạn nhân của các vụ tấn công tin học.“Một số chuyên gia vẫn nghĩ rằng không thể có chuyện những kẻ xấu gây ra những vụ tai nạn như vậy, bởi lẽ các hệ thống an ninh của Mỹ rất chặt chẽ và phải huy động rất nhiều phương tiện để điều khiển cho hai chiếc tàu đụng nhau. Nhưng đối với các chuyên gia khác, các vụ tai nạn xảy ra liên tiếp không thể là do sai sót của con người hoặc là một sự trùng hợp.“Tuy nhấn mạnh là không muốn suy đoán kết quả điều tra, nhưng tư lệnh đặc trách các chiến dịch của hải quân Mỹ, đô đốc John Richardson, đã không loại trừ một tác nhân bên ngoài hay một cuộc tấn công tin học đã gây ra vụ đụng tàu giữa khu trục hạm USS John S. McCain với một tàu chở dầu ở eo biển Singapore sáng sớm ngày 21/08/2017.”