Từ quảng cáo thành bài bình luận (ghi rõ ở góc trái, hàng trên). VC độc chiêu: đăng quảng cáo tiếng Anh trên báo Mỹ (Washington Times) ca ngợi nhân quyền VN, rồi viết các bản tin tiếng Việt và tiếng Anh, nói rằng báo Mỹ ủng hộ VN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

.

- VC độc chiêu: đăng quảng cáo tiếng Anh trên báo Mỹ (Washington Times) ca ngợi nhân quyền VN, rồi viết các bản tin tiếng Việt và tiếng Anh, nói rằng báo Mỹ ủng hộ VN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

- Putin sẽ công bố chính thức sáp nhập 4 tỉnh Ukraine bị Nga chiếm trước 2 viện Quốc hội Nga vào thứ Sáu 30/9/2022. Đàn ông Nga trốn quân dịch chi trả tới 27.000 đô/người để lên máy bay tư nhân vượt biên.

- Biden giảm, xóa bớt nợ sinh viên sẽ làm ngân sách Mỹ tốn 400 tỷ USD trong vòng 30 năm tới.

- Peter Navarro (cựu cố vấn của Trump) cũng chôm hồ sơ Bạch Ốc, bị Bộ Tư Pháp xin lệnh tòa bắt trả lại

- Bộ Trưởng Tư Pháp Texas Ken Paxton (Cộng Hòa) chạy trốn để khỏi nhận trát tòa.

- Philippines đóng cửa 175 công ty cờ bạc nước ngoài, trục xuất 40.000 công nhân Trung Quốc.

- PTT Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm khu phi quân sự giữa Nam-Bắc Hàn để cho thấy Mỹ cam kết an ninh Nam Hàn

- Có video quay lời Roger Stone (đồng minh của Trump) xúi giục bạo loạn đêm bầu cử 2020

- Tàu vũ trụ Mỹ bắn trúng thiên thạch Dimorphos, làm chệch hướng đang bay đâm vào địa cầu

- Putin cấp Edward Snowden quốc tịch Nga.

- Hai phụ nữ Quận Cam bị bắt, truy tố về tội tham dự bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội

- Khi giá xăng Mỹ giảm, giá xăng California đã tăng trở lại bất ngờ.

- Quận Cam: bắt 1 phụ nữ 20 tuổi, truy tố tội lái xe cán chết một người đàn ông.

- Cảnh sát Maryland xác nhận, cô Phuong Nguyen-Davis, 55 tuổi, bị truy tố tội biển thủ hơn 900.000 đô la

- Dự thảo luật về đời nghệ sĩ. Nghệ sĩ Việt vướng scandal đạo đức: Sớm quy định cấm sóng.

- Vụ nhận hối lộ chuyến bay giải cứu: Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực bị bắt.

- Quảng Trị lốc trước bão: 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4 người bị thương

- HỎI 1: Giá kem (ice cream) trung bình đắt nhất Mỹ là Florida? ĐÁP 1: Đúng thế, đắt nhì là Pennsylvania.

- HỎI 2: Tiểu bang nào tốt nhất cho nghề giáo? ĐÁP 2: New York.

.

QUẬN CAM (VB-27/9/2022) ---- Nhà nước VN ra độc chiêu: đăng quảng cáo tiếng Anh trên báo Mỹ (Washington Times) ca ngợi nhân quyền VN, và sau đó viết các bản tin tiếng Việt và tiếng Anh, nói rằng báo Mỹ ủng hộ VN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Hiện thời có hàng chục báo VN đăng bản tin tiếng Việt nhan đề "Báo Mỹ ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc" (một link: https://nhandan.vn/bao-my-ung-ho-viet-nam-vao-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-post716793.html ) và bản tin tiếng Anh nhan đề "Vietnam merits seat at UN Human Rights Council: Washington Times" (một link: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-merits-seat-at-un-human-rights-council-washington-times/238905.vnp ).

.



.

Sự thực không phải thế, theo nhà hoạt động Nguyễn Bá Tùng, một viên chức trong Mạng Lưới Nhân Quyền VN: Nhà nước CSVN chi tiền quảng cáo trên báo Mỹ, rồi chụp hình trang báo đó:

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-merits-seat-at-un-human-rights-council-washington-times/238905.vnp#&gid=1&pid=2

rồi nói rằng "đó là bài bình luận của báo Mỹ."

GS Nguyễn Bá Tùng nói rằng, trên trang báo Mỹ đó, nơi góc trái, trên cao ghi rõ chữ "Advertisement" (Quảng Cáo). Xin xem dấu đỏ do Việt Báo đánh dấu vào hình trang báo.

.

Xem dấu đỏ chỉ vào chữ "Quảng cáo"

.

GS Nguyễn Bá Tùng đã viết thư gửi báo Washington Times, trích dịch:

.

"Tôi tên là Tùng Nguyễn. Tôi viết từ Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Tôi vừa nhận được tin sau từ Vietnam Plus qua EIN Presswire: "Vietnam merits seat at UN Human Rights Council: Washington Times" (dịch: Việt Nam xứng đáng có ghế tại Hội đồng Nhân quyền LHQ: Washington Times). Không biết bài báo này là ý kiến của Washington Times hay là trò bịp bợm của bộ máy tuyên truyền CSVN.

Cảm ơn quý vị

Tung Nguyen"

.

Tương tự, nhà hoạt động nhân quyền Quỳnh Dao (thuộc hội Ân Xá Quốc Tế Úc Châu - Amnesty International Australia) cũng gửi 1 thư tới Washington Times, trích dịch:

"Tôi rất biết ơn nếu quý vị có thể xác nhận tính chính xác của mẩu tin trên do truyền thông nhà nước Việt Nam phổ biến, hay đó là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền của cộng sản Việt Nam."

.

.

---- Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, kế hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm xóa bớt nợ sinh viên cho hàng triệu người đi vay có thể khiến Hoa Kỳ tốn khoảng 400 tỷ USD trong vòng 30 năm tới.

.

Báo cáo được công bố hôm thứ Hai bởi văn phòng phi đảng phái được đưa ra gần một tháng sau khi Biden công bố sắc lệnh xóa khoản nợ lên tới 20.000 đô la đối với những người nhận trợ cấp Pell Grant, những người thường là sinh viên đại học có nhu cầu tài chính đặc biệt và xóa khoản nợ 10.000 đô la đối với những người vay liên bang kiếm được dưới 125.000 đô la cho cá nhân hoặc 250.000 đô la cho hộ gia đình.

.

---- Bộ Tư pháp đang xin lệnh tòa buộc Peter Navarro trả lại các tài liệu chính phủ mà ông đã lấy sau khi rời chính quyền Trump. Các nhà điều tra đang đòi trả lại các email mà Navarro đã gửi trong khi làm việc về phản ứng chống dịch ở Bạch Ốc, mà họ nói rằng đã được gửi từ một tài khoản cá nhân cho các ban bộ chính phủ để thảo luận về máy thở, về kích hoạt các đơn vị Vệ binh Quốc gia và về việc sử dụng hydroxychloroquine (thuốc sốt rét) như một cách điều trị COVID-19.

.

Các luật sư của Bộ Tư pháp viết: "Tiến sĩ Navarro đã sử dụng ít nhất một tài khoản email không chính thức để tiến hành công việc chính thức, rằng những hồ sơ đó là tài sản của Hoa Kỳ và Tiến sĩ Navarro đã từ chối trả lại hồ sơ cho Hoa Kỳ. Bởi vì Tiến sĩ Navarro vẫn sở hữu tài sản thuộc về Hoa Kỳ, tòa án này nên ra một văn bản bổ sung yêu cầu Tiến sĩ Navarro trả lại những gì ông ta tiếp tục nắm giữ một cách sai trái.”

.

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã phát hiện ra các email bị mất tích sau khi Bộ Tư Pháp kiện Navarro hồi đầu năm nay trong một vụ tranh chấp hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra của Hạ viện.

.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp Texas Ken Paxton (Cộng Hòa) đã “chạy trốn” khỏi nhà của mình, và phóng đi trong một chiếc xe truck do vợ lái. Vợ ông là Angeles Paxton, một thượng nghị sĩ tiểu bang. Một viên chức tới nhà Paxton sáng thứ Hai để tống đạt trát hầu tòa cho Paxton trong một vụ kiện đang diễn ra, nhưng rồi Paxton rình nhảy lên xe vợ lái để chạy trốn, làm trát gọi hầu tòa rớt từ xe xuống đất.

.

Trát đòi lời khai của Paxton là một phần của vụ kiện được đệ trình vào tháng 8 bởi các nhóm chăm sóc sức khỏe sinh sản trong nỗ lực giúp bệnh nhân tiếp cận phá thai hợp pháp ở các tiểu bang bên ngoài Texas, nơi gần như tất cả các ca phá thai đều trở thành bất hợp pháp sau khi Tòa án Tối cao lật lại vụ án Roe v. Wade hồi tháng sáu.

.

Vào tối thứ Hai, Paxton đã viết trên Twitter rằng, trước đó trong ngày, ông không chạy trốn để khỏi nhận trát tòa, mà chỉ muốn tránh “một người lạ lảng vảng bên ngoài nhà tôi” và lo lắng cho sự an toàn của ông và gia đình.

.

---- Philippines đóng cửa 175 công ty cờ bạc nước ngoài, trục xuất 40.000 công nhân Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Philippines cho biết sẽ ngừng hoạt động của 175 công ty cờ bạc nước ngoài và trục xuất khoảng 40.000 công nhân Trung Quốc, một phần của chiến dịch trấn áp ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến nổi tiếng không rõ ràng.

.

Vào thời kỳ đỉnh điểm, các nhà khai thác cờ bạc ở nước ngoài của Philippines, hay POGO, đã tuyển dụng hơn 300.000 công nhân Trung Quốc, nhưng đại dịch và thuế cao hơn đã buộc nhiều người phải hoạt động ở nơi khác. Các POGO bị nhắm mục tiêu đóng cửa có giấy phép đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi, vì các vi phạm như không thanh toán lệ phí chính phủ. Việc trục xuất công nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu vào tháng tới.

.

Lĩnh vực này sử dụng 201.000 người Trung Quốc và 111.000 người Philippines, ước tính POGO cung cấp 190 tỷ peso (3,22 tỷ USD) cho nền kinh tế mỗi năm, một lợi ích cho lĩnh vực bất động sản và bán lẻ.

.

---- Những người Nga trốn quân dịch trước lệnh bắt lính của Putin đang chi trả tới 27.000 đô la mỗi người để đảm bảo một chỗ ngồi trên máy bay tư nhân vì nhu cầu tăng cao đối với các tuyến đường ra khỏi Nga đã khiến giá vé máy bay tăng vọt.

.

Giữa tin đồn Nga đóng cửa biên giới đối với những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu, những người Nga giàu có đang chạy trốn đến những nơi như Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Azerbaijan, nơi cho phép người Nga nhập cảnh mà không cần thị thực. Nhiều người hiện sẵn sàng trả gần 30.000 đô la mỗi người cho một chỗ ngồi trên máy bay phản lực tư nhân, với mỗi chiếc máy bay tám chỗ hiện có thể tính tiền 151.000 đô la cho mỗi lần thuê — cao hơn nhiều lần so với tiền vé thông thường.

.

Yevgeny Bikov, giám đốc công ty môi giới máy bay phản lực Your Charter, nói với báo The Guardian: "Tình hình rất mực điên khùng vào lúc này. Hồi trước, chúng tôi nhận được 50 lời yêu cầu đặt chỗ bay mỗi ngày; bây giờ nó là khoảng 5.000."

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ công bố "chính thức" việc sáp nhập các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine vào Nga trong bài diễn văn trước cả hai viện Quốc hội Nga vào thứ Sáu tới, ngày 30/9/2022, theo bản tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba. Các cuộc trưng cầu dân ý hiện đang tiến hành và sẽ kết thúc vào ngày 27/9 trong các vùng lãnh thổ Nga đang chiếm của Ukraine.

.

.

---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ đi vào các khu vực phi quân sự theo một số thỏa thuận liên Triều trong chuyến công du Nam Hàn của bà vào tuần này. Harris sẽ đến thăm Khu phi quân sự của Nam Hàn (khu DMZ) trong một chuyến đi mà bà dự định "tái khẳng định rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với quốc phòng của Nam Hàn là sắt đá."

Trong gặp với bà Harris tại Tokyo, Thủ tướng Nam Hàn Han Duck-soo cho biết quyết định này sẽ là một "minh chứng mang tính biểu tượng" cho những nỗ lực của Washington nhằm duy trì hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap đưa tin.---- Trước cuộc bầu cử năm 2020, đồng minh của Trump là Roger Stone đã kêu gọi bạo lực trước khi phiếu bầu được đếm, theo một video clip mới do CNN thu được và được các nhà làm phim Đan Mạch Frederik Marbell và Christoffer Guldbrandsen quay lại.Stone là viên chức Cộng Hòa lâu năm, cho biết một ngày trước khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020: "[Chửi thề] bỏ phiếu dẹp đi, hãy bắt tay ngay vào bạo lực.”Trong một đoạn clip khác cũng do CNN thu được, Stone kêu gọi những người ủng hộ Trump tuyên bố chiến thắng vào đêm bầu cử, ngay cả khi Donald Trump chưa đủ phiếu chiến thắng.Stone nói: “Tôi thực sự nghi ngờ rằng chuyện [đếm phiếu] này sẽ lơ lửng [ngang ngửa]. Khi điều đó xảy ra, điều quan trọng cần làm là tuyên bố chiến thắng."

Các đoạn phim quay về Stone nêu trên đã được chia sẻ với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, theo CNN đưa tin.

.

---- Một dấu mốc lịch sử của nhân loại: để ngăn chận thiên thạch Dimorphos phóng tới và có thể đụng vào địa cầu, cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA đã phóng tàu vũ trụ DART, lớn cỡ một máy bán hàng tự động, trúng vào thiên thạch và làm chệch hướng bay của thiên thạch.

.

Cú va chạm này xảy ra cách địa cầu 6,8 triệu dặm. Thiên thạch Dimorphos lúc đó bay với tốc độ 15.000 dặm/giờ. Khi cú va chạm xảy ra, các nhà khoa học NASA đã nổ ra tràng pháo tay vui mừng. Quản trị viên NASA là Bill Nelson, ghi nhận thành công bắn lệch hướng bay thiên thạch là kết quả nhiều năm làm việc để "bảo vệ hành tinh của mình… chúng ta đang cho thấy rằng bảo vệ hành tinh là nỗ lực toàn cầu và rất có thể cứu hành tinh của chúng ta.”

.

Thiên thạch Dimorphos có kích thước của một sân vận động bóng đá, thực sự không gây nguy hiểm cho Trái đất, nhưng là mục tiêu để NASA tập bắn cho thiên thạch chệch hướng để chứng minh các bài toán đều chính xác như ý.

.

---- Vào thời điểm nhiều người đàn ông đang chạy khỏi nước Nga, Edward Snowden hẳn là sẽ ở lại một thời gian. Theo báo Deutsche Welle, Snowden (cựu nhân viên hợp đồng Sở An ninh Quốc gia NSA) 39 tuổi đã được Vladimir Putin cấp quốc tịch Nga vào hôm thứ Hai. Snowden xin tị nạn ở Nga vào năm 2013 sau khi làm rò rỉ thông tin mật về các chương trình giám sát của NSA.

.

Snowden là một trong 75 công dân nước ngoài được nhập quốc tịch Nga trong một sắc lệnh được công bố hôm thứ Hai. Vào năm 2020, sau khi được cấp thường trú nhân, Snowden cho biết anh đang nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga và hy vọng sẽ có song tịch Mỹ-Nga.

.

Luật sư của Snowden, Anatoly Kucherena, nói với truyền thông Nga rằng vợ của Snowden, Lindsay Mills, cũng có kế hoạch xin nhập quốc tịch Nga. Mills, một công dân Mỹ, đã sống với Snowden ở Nga. Con trai của họ sinh vào tháng 12 năm 2020.

.

---- Hai phụ nữ Quận Cam bị truy tố tội xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Michelle Estey và Melanie Belger đang phải đối mặt với các cáo buộc cấp liên bang, đều bị bắt tại Quận Cam. Estey là cư dân Newport Beach, theo hồ sơ tòa án, trong khi Belger là cư dân Tustin.

.

Hai phụ nữ này bị cáo buộc hôm 6/1/2021 xông vào một căn phòng trong tòa nhà Quốc Hội. Để ra vào căn phòng đó, 2 phụ nữ phải trèo qua một cửa sổ bị vỡ, theo hồ sơ tòa. Họ bị cáo buộc đã ở vài phút trong phòng này của tòa nhà Quốc Hội "với những kẻ bạo loạn khác trong khi đồ đạc bị phá hủy, bàn và ngăn kéo bị lục soát và các tài liệu bị lục tung và tìm kiếm", theo hồ sơ tòa.

.

---- Khi giá xăng trên toàn quốc giảm mạnh trong những tuần gần đây, giá xăng California đã tăng trở lại với mức trung bình là 5,58 đô/gallon. Đó là cao hơn 1,89 đô la so với mức trung bình quốc gia - mức chênh lệch giá cao nhất trong ít nhất 22 năm, theo phân tích dữ liệu AAA của Bay Area News Group.

.

Các chuyên gia cho rằng, trong khi Nga xâm lược Ukraine khiến giá cả trên thế giới tăng cao hơn, thì sự biến động giá khó hiểu của California phần lớn là do ngành công nghiệp dầu mỏ địa phương, theo các chuyên gia, điều này đang đưa tiểu bang California đến một hành tinh khác khi nói đến xăng.

.

Mặc dù chi phí xăng vẫn còn thấp so với mức đỉnh vào tháng 6, các tài xế đang phải đối mặt với gần 7 tháng trong đó giá xăng trung bình lên đến 5 đô/gallon.

.

---- Cảnh sát Quận Cam đã bắt 1 phụ nữ 20 tuổi sau khi cô này bị cáo buộc đã lái xe cán chết một người đàn ông. Vụ này xảy ra vào khoảng 8:30 tối Chủ nhật gần đường Graham, tiếp giáp với Công viên Oak Knoll. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy 1 người đàn ông nằm trên mặt đường, đã chết vì bị thương nặng.

.

Điều tra sơ khởi cho thấy người lái xe cán lên là cô Hannah Esser, đã cãi nhau với nạn nhân và rồi cô lái xe cán lên nạn nhân. Trung úy cảnh sát Scott Ausmus kể, ban đầu, cả hai bên đều ngồi trong xe của họ cho đến khi người nam ra khỏi xe để nói chuyện với người nữ. Thế rồi họ cãi nhau, và sau đó thiếu nữ 20 tuổi lái xe tông chết người đàn ông kia. Thiếu nữ đã bị tạm giam trong Nhà tù Quận Cam.

.

---- Cảnh sát Maryland xác nhận, cô Phuong Nguyen-Davis, 55 tuổi, bị truy tố tội biển thủ hơn 900.000 đô la từ một công ty ở Quận York bây giờ lại bị điều tra vì bị truy tố tội ăn cắp từ một công ty khác nữa trong năm nay. Nguyen-Davis làm việc trong vai trò kế toán và hành chính tại các doanh nghiệp nhỏ, có quyền truy cập vào thẻ tín dụng của công ty và sử dụng chúng để chuyển tiền cho chính mình, theo công tố trong cả hai vụ trộm tiền.

.

---- Nghệ sĩ Việt vướng scandal đạo đức: Sớm quy định cấm sóng. Theo Báo Tiền Phong. Nghệ sĩ làm “người thứ ba”, ngoại tình, có lối sống vi phạm thuần phong mỹ tục, gây phản cảm trong xã hội, cần đưa về tiêu chí trong Nghị định biểu diễn. Đó là đề xuất của một số nghệ sĩ gạo cội, là nội dung trong dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang hoàn thiện dự thảo Chương trình phối hợp về quản lý một số hoạt động như bản quyền tác giả, phổ biến phim trên không gian mạng và nghệ thuật biểu diễn. NSƯT Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) xác nhận với Tiền Phong rằng đã nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng VHTTDL.

.

---- Trăm nhà tan nát sau lốc xoáy trước bão số 4, chủ tiệm khóc ròng tìm vàng mất. Theo Báo VietnamNet. Trước bão số 4 đổ bộ, một cơn lốc xoáy đã biến cả khu chợ Cửa Việt (thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) thành đống đổ nát, nhà dân bị đổ sập, nhiều ki ốt ở chợ bị tốc mái. Có 4 người dân bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin sơ bộ, có 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, trong đó có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

.

---- Vụ nhận hối lộ chuyến bay giải cứu: Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực bị bắt. Theo Zingews. Tối 27/9, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1974, Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh) về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Quyết định tố tụng được ban hành khi cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số địa phương khác.

.

---- HỎI 1: Giá kem (ice cream) trung bình đắt nhất Mỹ là Florida?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, đắt nhì là Pennsylvania. Đó là theo chấm điểm của Ellie Sparkles — trang web chính thức của chương trình giải trí dành cho trẻ em trên YouTube, “The Ellie Sparkles Show” — trong khi nghiên cứu tìm hiểu những tiểu bang nào là tốt nhất cho kỳ nghỉ gia đình. Hóa ra Pennsylvania có giá kem trung bình cao thứ hai với $5,60. Tiểu bang duy nhất đánh bại Keystone là Florida với tổng giá kem trung bình là $5,95.

.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy chi phí trung bình cho một muỗng kem ở tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ là 3,87 đô la. Thành phố rẻ nhất để mua kem là Saint Louis, nơi giá kem trung bình là 2,36 đô la.

Chi tiết:

https://www.pennlive.com/life/2022/09/pennsylvania-no-2-state-with-highest-average-ice-cream-prices-study.html

.

.

---- HỎI 2: Tiểu bang nào tốt nhất cho nghề giáo?

.

ĐÁP 2: New York. Trong khi Ngày Nhà giáo Thế giới sẽ đến vào ngày 5 tháng 10, một nghiên cứu mới về Các tiểu bang tốt nhất cho giáo viên năm 2022 từ trang web tài chính cá nhân WalletHub cho thấy giáo viên đang kiếm được trung bình ít hơn 2.150 đô la mỗi năm so với 10 năm trước, khi được điều chỉnh theo lạm phát.

.

Công việc giáo dục là một trong những nghề được trả lương thấp nhất yêu cầu bằng cử nhân và lương giáo viên liên tục không theo kịp với lạm phát. Các tác giả của nghiên cứu đã phân tích 50 tiểu bang và thủ đô DC 24 chỉ số chính, từ tiềm năng tăng lương của giáo viên đến tỷ lệ học sinh-giáo viên và liệu tiểu bang có kế hoạch cho học qua kỹ thuật số hay không.

Mười tiểu bang tốt nhất cho nghề giáo viên:

1. New York;

2. Utah;

3. Virginia;

4. Florida;

5. Washington;

6. New Jersey;

7. Pennsylvania;

8. Massachusetts;

9. Maryland;

10. Connecticut.

Chi tiết:

https://patch.com/new-york/newrochelle/empire-state-teachers-are-among-highest-paid-us-study

.

.