Đại diện Dân Chủ ứng cử chức Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia - đương nhiệm Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn.

- Lính Nga tới tận nhà dân 4 tỉnh, cưỡng ép bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Thăm dò ngoài phòng phiếu 500 cư dân: 93% cử tri Zaporizhzhia muốn sáp nhập vào Nga.

- Zelensky hứa với lính Nga đầu hàng: sẽ được đối xử một cách văn minh, sẽ không ai biết hoàn cảnh đầu hàng là tự nguyện, nếu sợ quay trở lại Nga sẽ được sắp xếp nơi ở mới. Nga: phải xâm lược Ukraine vì phương Tây không đàm phán.

- Putin cách chức Thứ trưởng quốc phỏng, ký lệnh sẽ ra án 10 năm tù giam đối với lính đào ngũ, lính ra hàng, lính từ chối chiến đấu. Nam thanh niên Nga rủ nhau vượt biên giới đế trốn lính. Nga: bắt thêm hơn 700 người biểu tình tại 32 thành phố trên khắp nước Nga. Ngoại trưởng Nga: Mỹ biến cả địa cầu thành sân sau của Mỹ, tuyến phòng thủ kế tiếp của NATO là Biển Đông.

- Valentina Matviyenko (Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga): điạ phương bắt lính quá lố cho Putin

- Nơi phía Tây Siberia... sắc dân thiểu số Buryat bị bố ráp, gom lính cho Putin, để qua chiếm Ukraine

- Bắc Hàn phóng hỏa tiễn hù dọa trước khi Mỹ-Nam Hàn tập trận.

- Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.): sẽ rời đảng Cộng hòa nếu Cộng Hòa đề cử Trump ứng cử 2024.

- Nếu Trump thương lượng bồi thường đơn kiện của Bộ Tư Pháp New York, là hết tranh cử 2024

- Marc Short (cựu phụ tá hàng đầu của Mike Pence): Trump phi lý khi nói chỉ nghĩ về giải mật là đã giải mật

- Tòa buộc Rudy Giuliani phải trả cho người vợ cũ thứ ba hơn 225.000 đô la cộng với phí luật sư

- Dân Chủ 2024: nếu Biden không ứng cử, dự kiến sẽ có ít nhất 7 người: Kamala Harris, Pete Buttigieg, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, “AOC”.

- Georgia: có cơ hội bầu 8 phụ nữ Dân Chủ vào các vị trí cấp tiểu bang (Cộng Hòa dị ứng với phụ nữ?)

- California: Cô Victoria Pham đi bộ thể thao gặp 1 con gấu. Bình tỉnh, lặng lẽ... thì gấu bỏ đi.

- Giá xăng lại tăng quanh vùng Los Angeles, dự đoán tháng 11 sẽ giảm giá xăng.

- California: cho những người nhập cư không có giấy tờ tùy thân có thẻ căn cước tiểu bang.

- Quận Cam: đụng xe, 1 chết 2 bị thương, xe cháy.

- Miền Trung tính sơ tán 870.000 dân để ứng phó siêu bão Noru, hướng dẫn 57.800 tàu thuyền với hơn 300.000 lao động.

- Lý do show diễn 2 tỉ của Khánh Ly, Đức Tuấn, Cẩm Vân ở Hà Nội bị hủy bỏ. (Các tin tương tự về hủy show ca sĩ Khánh Ly đã bị tất cả các mạng tại VN xóa.)

- HỎI 1: Hồng Kông suy giảm tự do báo chí? ĐÁP 1: Có 97% nhà báo Hồng Kông nói thế.

- HỎI 2: Bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, thăm dò của FiveThirtyEight cho thấy Cộng Hòa nói chung vẫn không khá? ĐÁP 2: Đúng thế, chưa khá.

QUẬN CAM (VB - 25/9/2022) ---- Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) nói bà sẽ rời đảng Cộng hòa nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở thành ứng cử viên của đảng cho chức tổng thống vào năm 2024. DB Cheney là người đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở địa hạt của bà vào tháng 8, từng nói bà sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo Trump không nắm quyền một lần nữa.

DB Cheney nói hôm Thứ Bảy khi xuất hiện tại Lễ hội Tribune Texas: “Tôi sẽ chắc chắn rằng Trump... hãy chắc chắn rằng Trump không phải là người được đề cử và nếu Trump là người được đề cử, tôi sẽ không còn là một đảng viên Cộng hòa.”

---- Một số luật gia suy đoán rằng Trump sẽ phải thương lượng vụ kiện dân sự do Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đưa ra về tội gian lận tài chánh chống lại Trump, 3 con của Trump và Trump Organization. Đơn kiện dân sự này của New York đòi Trump bồi thường tiểu bang 250 triệu đô la mà Trump đã gặt hái được thông qua những hành vi lừa đảo, gian lận. Bởi vi 2 trong quá khứ, 2 vụ kiện dân sự New York chống lại Đại học Trump University và hội từ thiện Trump Foundation đều xếp lại qua thương lượng, và Trump đã bồi thường nhiều triệu đô la, đồng thời đóng cửa cả đại học và hội từ thiện kia.

Đơn kiện dân sự đưa ra hôm Thứ Tư nói rằng Trump Organization đã thổi phồng trị giá tài sản địa ốc và kinh doanh gấp 10 lần để vay tiền ngân hàng, trong khi khai sụt trị giá để trốn và xin miễn, giảm thuế. Trump đã không trả lời được khi đối diện với các số liệu đơn kiện đưa ra, và đã xin dùng quyền Tu chính án 5 để im lặng 440 lần trước những câu hỏi của đại bồi thẩm đoàn. Nhưng nếu thương lượng để bồi thường như 2 vụ kiện quá khứ, Trump sẽ không thể tranh cử 2024, bởi vì James ghi trong đơn kiện là cấm các bị đơn hoạt động 5 năm tại New York, ảnh hưởng sẽ rất lớn.

---- Nam Hàn cho biết vào lúc 6 giờ 53 phút sáng ngày 25/9, Bắc Hàn đã phóng 1 hỏa tiễn tầm ngắn từ tỉnh Bắc Pyongan về vùng biển phía Đông. Bộ quốc phòng Nam Hàn đang phân tích các dữ liệu về hỏa tiễn này, như tầm bắn, độ cao và vận tốc. KBS nói, đây là vụ phóng hỏa tiễn đầu tiên của Bắc Hàn trong hơn 3 tháng qua, sau lần Bắc Hàn phóng cùng một lúc 8 hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn vào ngày 5/6/2022.

Quân đội Nam Hàn nói đang phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống phát sinh, cũng như đang theo dõi khả năng Bắc Hàn có thể phóng thêm hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM). Chỉ trong năm nay, Bắc Hàn đã phóng thử 17 hỏa tiễn đạn đạo và 2 hỏa tiễn hành trình.

Có ý kiến suy đoán rằng Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn nhằm hù dọa cuộc tập trận tuần sau của Hải quân Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra trên vùng biển phía Đông. Hiện tại, nhiều tàu chiến của Mỹ kể cả tàu mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan đang cập cảng Busan để tham gia cuộc diễn tập này.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói với LHQ hôm thứ Bảy rằng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc xâm lược Ukraine vì "sự bất lực" của các nước phương Tây trong đàm phán. Sau ngày Nga xâm lược Ukraine 7 tháng, Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây đã gây khó dễ về cuộc trưng cầu dân ý đang được tiến hành ở Donbas và các khu vực khác do Nga kiểm soát. Các khu vực đang bỏ phiếu về việc có trở thành một phần của liên bang Nga hay không.

----- Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin, lính Nga và lính phe ly khai đi từng nhà ở các vùng do Nga chiếm đóng ở Ukraine thúc giục bỏ phiếu đã vấp phải các cuộc biểu tình trong ngày thứ hai của cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, khi các quốc gia G7 lên án cuộc thăm dò là một trò giả mạo.

Theo cơ quan báo chí Ukrinform, các cuộc biểu tình đã được tổ chức ở một số thành phố Ukraine khi người dân kêu gọi người dân không tham gia cuộc bỏ phiếu kéo dài 5 ngày hiện đang diễn ra ở các vùng Luhansk, Kherson, Donetsk và Zaporizhzhia. Yulia Hryhor, cư dân Mariupol, nói với hãng tin: "Chúng tôi phản đối cuộc trưng cầu dân ý giả ở Mariupol. Hôm nay chúng tôi đã tập hợp lại để cả thế giới biết rằng Mariupol là của Ukraine."

Các cuộc trưng cầu dân ý đang được tổ chức ở các khu vực mà Nga kiểm soát, bao gồm Luhansk và Kherson, cũng như ở các khu vực mà Nga kiểm soát một phần như Donetsk và Zaporizhzhia. Hai khu vực sau tạo nên Donbas ở miền đông Ukraine, một khu vực mà những người ly khai thân Nga đã sinh sống trong nhiều năm và chống lại chính phủ Ukraine ở Kyiv.

Người dân nói với các phương tiện truyền thông phương Tây, những người lính đang tiến hành từng cửa từng khu vực bị chiếm đóng đang sử dụng sự đe dọa để cưỡng chế bỏ phiếu. "Bạn phải trả lời bằng lời nói và người lính đánh dấu câu trả lời vào tờ giấy và giữ nó", một phụ nữ ở Enerhodar nói với BBC, trong khi những người khác nói rằng người dân được phát một lá phiếu cho mỗi hộ gia đình ở một số thành phố, không phải cho mỗi người.

---- Một cuộc thăm dò ý kiến ngoài các phòng phiếu hôm Chủ nhật cho thấy rằng 93% cử tri ở khu vực Zaporizhzhia ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chính trị và Xã hội học của Đảng Cộng hòa Crimea (Crimean Republican Institute for Political and Sociological Research - RIPSI), dữ liệu chỉ liên quan đến những cử tri có mặt tại các phòng phiếu vào thứ Sáu, ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu. Theo viện, 500 cư dân trong khu vực đã được thăm dò ý kiến và chỉ 7% trong số những người trả lời cho biết họ muốn chính phủ của họ ở Kiev.

---- Tổng thống Zelensky của Ukraine đưa ra 3 lời hứa với những người lính Nga đầu hàng trong bài nói chuyện qua video: "Ukraine đảm bảo với mọi binh sĩ Nga đầu hàng ba điều:

- Bạn sẽ được đối xử một cách văn minh, phù hợp với tất cả các quy ước;

- Sẽ không ai biết hoàn cảnh của bạn đầu hàng, không ai ở Nga sẽ biết rằng bạn đầu hàng là tự nguyện;

- Nếu bạn sợ quay trở lại Nga và không muốn trao đổi tù binh, chúng tôi cũng sẽ tìm cách để đảm bảo điều này."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi tự nguyện đầu hàng quân địch, đào ngũ và từ chối chiến đấu với mức án lên đến 10 năm tù giam, chỉ vài ngày sau khi ra lệnh huy động một phần 300.000 quân dự bị để tham chiến ở Ukraine.

Lệnh này đưa ra vào một ngày Nga thay thế vị tướng hậu cần (logistics: tiếp vận) hàng đầu của Nga sau một loạt thất bại trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng ở Ukraine. "Tướng quân đội Dmitry Bulgakov đã được miễn nhiệm chức vụ thứ trưởng quốc phòng" và sẽ được thay thế bởi Đại tá Mikhail Mizintsev, 60 tuổi, Bộ Quốc phòng cho biết hôm thứ Bảy.

Lệnh bắt lính của Nga đã gây ra các cuộc biểu tình và buộc nhiều người đàn ông trong độ tuổi quân sự phải rời khỏi Nga, với các chuyến bay ra nước ngoài đầy ắp và các quốc gia láng giềng nhận được những đoàn người tới, bao gồm cả nước Georgia, nơi có 2.300 xe cá nhân đang chờ đợi để đi vào một lần qua biên giới.

Theo nhóm giám sát độc lập OVD-Info, các cuộc biểu tình trên đường phố tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy, với việc nhà chức trách bắt giữ hơn 700 người biểu tình tại 32 thành phố trên khắp nước Nga.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Bảy tuyên bố rằng tuyến phòng thủ tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ là Biển Đông: "Họ đã tuyên bố rằng giờ đây NATO với tư cách là một liên minh phòng thủ chịu trách nhiệm về an ninh của Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như họ đã nói. 'Tuyến phòng thủ' tiếp theo của NATO sẽ là Biển Đông, tôi không nghi ngờ điều này."

Bên cạnh bình luận về tiến trình đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng "nói chuyện luôn tốt hơn là không nói chuyện", tuy nhiên, trước tình hình hiện tại, Moscow "sẽ không thực hiện bất kỳ bước đầu tiên nào".

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng biến toàn bộ thế giới thành "sân sau của Mỹ", thông qua việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và gây hấn quân sự, vốn chỉ nhằm vào dân thường. Lavrov đã chỉ trích Mỹ đã trừng phạt như một hình thức "tống tiền chính trị" để khiến các nước khác phải tuân theo các yêu cầu của Mỹ. Ông nói rằng phương Tây đưa ra "đường phân chia" và rằng họ không muốn thỏa hiệp.

Quan chức này tiếp tục lên án Mỹ vì đã truyền bá NATO về phía đông và "đùa với lửa" đối với Đài Loan. Ngoại trưởng cáo buộc Washington tự dựng lên mình một "sứ thần của Thượng Đế trên trái đất, không có bất kỳ nghĩa vụ nào mà chỉ có quyền thiêng liêng được hành động không bị trừng phạt ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào họ muốn."

---- Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Matviyenko, hôm thứ Bảy thừa nhận rằng ở một số địa phương, có những trường hợp bắt lính quá lố, điều động công dân không chính xác, không thuộc quy tắc tuyển chọn. "Sự thái quá như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được". Matvienko viết trên kênh Telegram của mình: “Hãy đảm bảo rằng việc huy động một phần được thực hiện đầy đủ và tuyệt đối theo các tiêu chí đã công bố, không một sai sót nào”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi biên tập viên của kênh tin tức RT của Nga lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc gửi giấy triệu tập đến nhầm người. Tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố động viên quân sự một phần ở Nga để đưa vào chiến trường Ukraine nhằm "bảo vệ chủ quyền" của Nga trong bối cảnh phương Tây đang tìm cách "làm suy yếu, chia rẽ và cuối cùng là tiêu diệt" Nga.

---- Nơi phía Tây Siberia... Theo các cuộc phỏng vấn với cư dân địa phương, các nhà hoạt động nhân quyền và thậm chí cả tuyên bố của các quan chức địa phương, tại Buryatia, một vùng chủ yếu là nông thôn bao quanh bờ biển phía nam của Hồ Baikal. Các nhà hoạt động vì quyền sắc dân thiểu số Buryat nghi ngờ rằng gánh nặng của cuộc tuyển binh cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine - đang đổ lên các vùng dân tộc thiểu số, nghèo đói để tránh gây ra sự giận dữ của dân chúng ở thủ đô Moscow, cách đó 6.000 km (3.700 dặm).

Putin luôn nhấn mạnh rằng Nga, nơi có hàng trăm dân tộc đã sinh sống trong nhiều thế kỷ cùng với phần lớn dân số Slav, là một quốc gia đa sắc tộc và những người lính thuộc bất kỳ sắc tộc nào đều là những anh hùng nếu họ chiến đấu vì nước Nga. Ngay sau khi Tổng thống Putin tuyên bố điều động vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đây không phải dành cho tất cả công dân, chỉ dành cho những người dự bị quân đội đã từng phục vụ trong quân đội Nga và có kinh nghiệm chiến đấu hoặc kỹ năng quân sự chuyên biệt.

Tuy nhiên, điều đó không đúng ở Buryatia, nơi bắt lính ào ạt, bất kể dự bị hay không, bất kể có kinh nghiệm quân sự hay không. Sau khi nhiều người phản đối, Thống đốc Alexei Tsydanov hôm thứ Sáu đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng những người chưa phục vụ trong quân đội hoặc những người được miễn trừ y tế sẽ không được điều động vào lính, mặc dù ông thừa nhận rằng một số dự thảo thông báo đã được được trao cho những người đàn ông như vậy.

.

Tsydanov viết trên Telegram: “Kể từ sáng nay, 70 người như vậy đã nhận được lệnh triệu tập đã được gửi về nhà, cả từ các điểm tập trung và từ các đơn vị quân đội”. Ông nói, nếu có sai sót (tuyển binh nhầm), mọi người nên “chỉ cần thông báo cho đại diện cơ quan nhập ngũ tại điểm thu nhận, kèm theo các giấy tờ chứng minh”.

Miền Trung tính sơ tán 870.000 dân để ứng phó siêu bão Noru, hướng dẫn 57.800 tàu thuyền với hơn 300.000 lao động.

Miền Trung tính sơ tán 870.000 dân để ứng phó siêu bão Noru, hướng dẫn 57.800 tàu thuyền với hơn 300.000 lao động.

Trang tin độc lập Ludi Baikala (Người dân ở Hồ Baikal) tính toán rằng có thể sẽ huy động từ 6.000 đến 7.000 người trong tổng dân số 978.000 người.

Theo Garmazhapova, vòng huy động tuyển binh rộng rãi ở Buryatia, nơi có khoảng 1/3 dân số là người dân tộc Buryats, phần lớn là người theo đạo Phật có quan hệ mật thiết với người Mông Cổ, là một lựa chọn chính trị có chủ ý của chính quyền địa phương nhằm làm hài lòng Điện Kremlin. Bà nói: "Trung tâm liên bang đang cố gắng không đụng chạm đến St Petersburg và Moscow, bởi vì ở Moscow, bạn có thể tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Điện Kremlin."

---- Cựu phụ tá hàng đầu của Mike Pence, Marc Short, hôm thứ Sáu đã nói với CBS News rằng Trump nói vô lý, khi Trump nói rằng tổng thống có quyền giải mật các tài liệu mật bằng cách nghĩ về "giải mật" là đã giải mật rồi: "Điều đó rõ ràng là vô lý. Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho cộng đồng tình báo để có một hệ thống phân loại mật nếu trường hợp đó xảy ra.”Short, người từng là chánh văn phòng cho cựu Phó Tổng thống Pence, nói thêm rằng ông và cựu phó tổng thống không hoạt động theo tiêu chuẩn đó. Trump đã nói với người dẫn chương trình của Fox News, Sean Hannity hôm thứ Tư rằng các tổng thống có thể giải mật các tài liệu chỉ đơn giản bằng cách "suy nghĩ về nó. Tôi hiểu không cần phải có một quy trình nào cả. Nếu bạn là tổng thống Hoa Kỳ, bạn có thể giải mật bằng cách nói,‘ Nó đã được giải mật. ’Thậm chí bằng cách suy nghĩ về nó.”---- Một thẩm phán tại Manhattan (New York) đã ra lệnh cho cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani phải trả cho người vợ cũ thứ ba của ông hơn 225.000 đô la cộng với phí luật sư như một phần của thỏa thuận ly hôn năm 2019 — hoặc có nguy cơ phải ngồi tù.Tại phiên điều trần vào thứ Sáu, Thẩm phán Michael Katz đã phán quyết Giuliani có lỗi khinh thường tòa án và phải trả tiền cho Judith Nathan trước đầu tháng 10/2022.---- Tuyên bố của Tổng thống Biden trong tuần này rằng "vẫn còn phải xem" nếu Biden sẽ ra tái tranh cử đã khiến đảng Dân chủ bàn tán nhiều hơn về việc liệu họ sẽ có một ứng cử viên khác cho Bạch Ốc vào năm 2024 hay không. Nếu Biden không tái tranh cử, một số đảng viên Dân chủ dự kiến sẽ ra tranh cử Tổng thống, trong đó chú ý là 7 người sau.Kamala Harris. Mặc dù Harris, 57 tuổi, hiện là Phó Tổng Thống cho Biden. Là phụ nữ da đen, có thể thu hút nhiều phiếu từ cử tri phụ nữ và da đen.Pete Buttigieg. Chỉ mới tháng trước, Buttigieg, 40 tuổi, đã xuất hiện tại các tiểu bang chiến địa như Florida, New Hampshire, Nevada và Ohio. Hiện là Bộ trưởng Giao thông vận tải. Tự xuất hiện là người đồng tính năm 2020.Thống đốc Gretchen Whitmer (Michigan), 51 tuổi, từng là người vào danh sách ngắn trong bầu cử 2020 để Biden suy tính được chọn làm phó tổng thống.Thống đốc Gavin Newsom (California), 54 tuổi, đã gây chú ý vào tháng 7 khi Newsom chạy một quảng cáo TV, trực tiếp thách thức tranh luận với Ron DeSantis (Cộng Hòa), Thống Đốc Florida, về các chính sách Dân Chủ vs Cộng Hòa.Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.). Warren, 73 tuổi, tiếp tục là người ủng hộ hàng đầu trên Quốc Hội cho các vấn đề quan trọng đối với đảng Dân chủ bao gồm biến đổi khí hậu, quyền phá thai và an toàn súng.Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) đã 81 tuổi và - nếu được bầu - sẽ gần 90 tuổi vào cuối nhiệm kỳ.Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (N.Y.). Nổi tiếng cực tả, được gọi tên là “AOC” hiển nhiên hấp dẫn giới trẻ Dân Chủ. Chỉ mới bước sang tuổi 35 một tháng trước cuộc bầu cử năm 2024.---- Vào tháng 11/2022, cử tri tiểu bang Georgia sẽ có cơ hội bầu 8 phụ nữ Dân Chủ vào các vị trí trên toàn tiểu bang Georgia, trong đó có ứng cử viên các chức vụ thống đốc (Stacey Abrams), ứng cử Bộ Trưởng Tư Pháp (đương nhiệm Thượng nghị sĩ tiểu bang Jen Jordan), ứng cử Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang (đương nhiệm Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn). Các cử tri Đảng Cộng hòa sẽ không có cơ hội bỏ phiếu cho phụ nữ ở những vị trí tương tự, không phải một phụ nữ, mà là không phụ nữ nào [ứng viên Cộng Hòa].Stacey Abrams nói điều này về sự chênh lệch giữa hai đảng, “Tấm vé Dân chủ phi thường của chúng tôi đại diện cho những người nhập cư, người tị nạn và những người đã sống trong tiểu bang tuyệt vời của chúng ta trong nhiều thế hệ. Chúng tôi hiểu những cuộc đấu tranh của người Georgia vì chúng tôi đã sống với chúng”.---- Cô Victoria Pham, một phụ nữ California trong chuyến đi bộ thể thao đã gặp một con gấu mà cô nói rằng cô sẽ không bao giờ quên. Victoria Pham cho biết cô đang đi bộ dọc theo Đường mòn Mount Wilson Hiking Trail ở Sierra Madre, một đường cô thường đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng động.Đột nhiên, cô bắt gặp một con gấu đang đi dạo. Cô nói với đài ABC: "Tôi nhận thấy con gấu đen này đang đi xuống, nó rất bình tĩnh như không có gì, chỉ chạy nước kiệu theo con đường mòn, và tôi nhận thấy có những người đi bộ đường dài ở phía trên, Vì vậy, con gấu đã ở giữa tôi và những người đi bộ đường dài."Bộ não của Phạm bảo cô phải bình tĩnh. Cô ấy cho biết mình đã từng làm việc cho đội tìm kiếm và cứu hộ của Vườn quốc gia Yosemite nên rất quen thuộc với những kiểu chạm trán này: "Chà, tôi không thể chạy nhanh hơn con gấu và tôi thực sự không thể đi theo con đường mòn, vì vậy tôi sẽ để con gấu này vượt qua. Con gấu này vừa đến và tôi lấy điện thoại của tôi ra và tôi cứ để nó đi qua. Gấu nhìn tôi, và tôi nhìn gấu và tôi giống như, 'Người đàn ông tuyệt vời!'"Pham đã đăng video cuộc gặp gỡ gấu trên trang Instagram của cô:Công viên Quốc gia cho biết nếu bạn tình cờ bắt gặp một con gấu, hãy bình tĩnh. Hãy nhớ rằng hầu hết gấu không muốn tấn công bạn. Các quan chức nói rằng gấu thường chỉ muốn được để yên một mình.---- Sau nhiều tuần lễ giảm giá, bây giờ giá xăng lại tăng quanh vùng Los Angeles, nơi giá trung bình là $5,62/gallon xăng không chì thông thường. Hồi tuần trước, giá xăng đã tăng 20 xu, quay trở lại mức tăng đột biến kéo dài nhiều tháng khiến giá xăng tăng kỷ lục trong mùa hè này.Doug Shupe thuộc Câu lạc bộ Auto Club of Southern California cho biết: “Cho đến khi các nhà máy lọc dầu vùng Nam California hoạt động trở lại, giá xăng sẽ biến động và có thể không giảm cho đến khi chúng ta thấy nhiều tồn đọng hơn trên thị trường." Shupe nói rằng có hy vọng rằng tháng 11 sẽ trở lại hiện tượng giảm giá xăng.---- Một dự luật mới được ký vào thứ Sáu cho phép tất cả những người nhập cư không có giấy tờ tùy thân có cơ hội nhận được thẻ căn cước của tiểu bang California. Dự luật AB 1766, còn được gọi là “California ID’s For All” đã được Dân biểu Mark Stone giới thiệu vào tháng 2 năm 2022.Dự luật mới, AB 1766, hiện sẽ cho phép bất kỳ ai có ID California, bất kể tình trạng nhập cư hoặc khả năng lái xe. Người nộp đơn có thể sử dụng ID để xin việc, mở tài khoản ngân hàng, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà ở an toàn, nhận trợ cấp, v.v. Có khoảng 2,7 triệu người không có giấy tờ ở California với ước tính 2,6 triệu người trên 15,1 tuổi. DMV dự kiến sẽ bắt đầu cấp ID California cho những người không có giấy tờ kể từ năm 2024.--- Quận Cam: đụng xe, 1 chết 2 bị thương, xe cháy. Một người đã thiệt mạng và hai người khác phải nhập viện trong một vụ nhiều xe đụng nhau ở Irvine, Quận Cam, hôm thứ Bảy. Tai nạn liên quan đến hai xe hơi và một xe bán tải bị lật và chìm trong biển lửa, theo Cứu hỏa Quận Cam. Vụ đụng xe chết người xảy ra dọc theo làn đường đi về phía nam của Xa lộ 5 gần Đường Jamboree một chút sau 4 giờ sáng. Cảnh sát đang diều tra.----Theo bản tin Zingnews. Trước kịch bản siêu bão Noru có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 13, các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân với tổng số trên 868.000 người. Trước diễn biến phức tạp của bão, các địa phương từ Nghệ An đến Bình Định đã tổ chức kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 57.800 tàu thuyền với hơn 300.000 lao động. Hiện, còn trên 739 tàu với gần 7.500 người còn hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.

---- Lý do show diễn 2 tỉ của Khánh Ly, Đức Tuấn, Cẩm Vân ở Hà Nội bị hủy bỏ. Bản tin nơi đây đăng theo Báo Lao Động (bản tin gốc này hiện nay đã bị xóa). Chương trình "Nhớ mùa thu Hà Nội" diễn ra tối 24.9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội với sự góp mặt của ca sĩ Khánh Ly, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Đức Tuấn, Quang Thành buộc phải thông báo huỷ diễn vì lý do cắt điện từ phía nhà hát. Theo đó, chương trình ca nhạc đặc biệt "Nhớ mùa thu Hà Nội" được Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cấp số 3091/SVHTT- QLNT ngày 9.9.2022 cấp cho Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông S diễn ra ngày 24.9 với 23 tác phẩm của các tác giả Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Anh Bằng, Ngô Thuỵ Miên, Lam Phương, Trương Quý Hải, Hoàng Thi Thơ, Trần Tiến, Thanh Tùng…

Theo đơn vị sản xuất, đây là một chương trình được đầu tư lớn gần 2 tỉ đồng. Để tổ chức biểu diễn chương trình, đơn vị sản xuất đã ký hợp đồng thuê địa điểm theo số 79/HĐ-NHL vào ngày 6.9 với Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đó, một trong những trách nhiệm phía địa điểm tổ chức biểu diễn phải đảm bảo là nguồn điện trong thời gian biểu diễn. Đồng thời cử nhân viên kỹ thuật trực phục vụ chương trình. Tuy nhiên, đến sát giờ, cụ thể vào hồi 17h30 ngày 23.9, phía địa điểm tổ chức biểu diễn mới gửi thông báo đến đơn vị sản xuất chương trình bằng đường công văn với nội dung, ngừng cấp điện từ 9h00 ngày 24.9 để kiểm tra. Đồng thời Nhà hát Lớn đơn phương thông báo ngừng chương trình biểu diễn Nhớ mùa thu Hà Nội theo hợp đồng đã ký kết.

Đại diện đơn vị sản xuất chương trình, bà Hoài Oanh cho hay, nhận được thông tin buộc phải dừng show diễn từ phía địa điểm tổ chức là Nhà hát Lớn vào phút cuối, ê-kíp sản xuất chương trình "Nhớ mùa thu Hà Nội" rất sốc. “Chúng tôi đã phải cầm cự để tồn tại với hy vọng sẽ có ngày trở lại phục vụ khán giả của mình trong hai năm đại dịch COVID- 19 vừa qua. Việc phía Nhà hát Lớn thông tin buộc phải dừng chương trình trước khi đêm diễn được tổ chức vài phút chót khiến chúng tôi bị thiệt hại rất lớn. Nhưng trên cả tiền bạc, điều tôi buồn nhất là khán giả yêu nhạc thủ đô mong chờ đêm nhạc với những tuyệt phẩm về mùa thu, một đặc sản mang tính biểu tượng tinh thần của người dân thủ đô đã không thể thưởng thức.

Hiện tất cả hàng trăm nhân viên của đơn vị sản xuất, diễn viên múa, band nhạc, các nghệ sĩ trong chương trình từ các nơi đã bay về, chuẩn bị tinh thần cho buổi tổng duyệt theo yêu cầu của Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội lúc 14h chiều nay (24.9). Thiệt hại là không thể đong đếm...” – bà Hoài Oanh nói thêm.

Ngoài ra, việc dừng show diễn này ảnh hưởng đến kinh phí của dự án thiện nguyện dành cho trẻ em vùng cao được đến trường như đơn vị sản xuất dự định trước đó. Phía đơn vị sản xuất hiện tại đang trao đổi với luật sư để đảm bảo quyền lợi của mình và khán giả thủ đô. Đồng thời cũng đã gửi công văn phúc đáp đơn vị cho thuê địa điểm tổ chức với các trách nhiệm liên quan, yêu cầu đảm bảo quyền lợi của nhà sản xuất chương trình "Nhớ mùa thu Hà Nội", có trách nhiệm xin lỗi khán giả vì sự cố hy hữu này.

“Hiện, đơn vị sản xuất đang cố gắng nỗ lực bằng mọi phương tiện thông báo tới khán giả đã mua vé chương trình để hoàn tiền. Đồng thời, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ quý khán giả” – bà Hoài Oanh chia sẻ trong nước mắt. (Nhiều bản tin về Khánh Ly, kể cả bản tin vừa trich, đã nhà nước bị CSVN xóa mất trên Internet).

---- HỎI 1: Hồng Kông suy giảm tự do báo chí?

ĐÁP 1: Có 97% nhà báo Hồng Kông nói thế. Một cuộc khảo sát cho thấy 97% nhà báo ở Hồng Kông tin rằng tự do báo chí đã thoái trào trên lãnh thổ Trung Quốc kể từ khi ban hành luật an ninh quốc gia vào năm 2020. Cuộc khảo sát về tự do báo chí trong năm 2021 được thực hiện bởi Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông (Hong Kong Journalists Association) và các tổ chức khác.

Kết quả cho thấy 169 nhà báo, tương đương 97% số người được hỏi, cho biết quyền tự do báo chí đã suy giảm. Xếp hạng về chỉ số tự do báo chí của các nhà báo đứng ở mức 26,2 trên 100 - giảm 5,9 điểm so với năm 2020 và thấp nhất kể từ năm 2013 khi cuộc khảo sát bắt đầu.

Chỉ khoảng 20 phần trăm những người được khảo sát trả lời (Nghĩa là 80% không muốn, hoặc không dám trả lời). Hiệp hội cho biết một số trích dẫn lo ngại về khả năng bị trả đũa bởi các nhà chức trách.

Nhiều người được hỏi cho biết việc tự kiểm duyệt đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông. Hiệp hội cho biết hiện nay có ít thông tin được công chúng quan tâm hơn và những thông tin có thể tiếp cận được đã trở nên đồng nhất hơn là đa dạng.

Luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đối với Hồng Kông có hiệu lực vào tháng 6/2020. Cuộc đàn áp truyền thông gia tăng kể từ đó đã buộc tờ Apple Daily, được biết đến với quan điểm chỉ trích Bắc Kinh, phải đóng cửa.

Chi tiết:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220924_12/

---- HỎI 2: Bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, thăm dò của FiveThirtyEight cho thấy Cộng Hòa nói chung vẫn không khá?

ĐÁP 2: Đúng thế, chưa khá. Các cuộc thăm dò vẫn không cho thấy sự đà tăng điểm trở lại của Cộng Hòa. Kể từ khi FiveThirtyEight đưa ra mô hình bầu cử để suy đoán hồi cuối tháng 6, nó đã hoàn toàn đi theo một hướng: điểm tăng về phía đảng Dân chủ. Tuần này đã được nhiều hơn trong danh mục "ổn định". Trong phiên bản Deluxe của mô hình FiveThirtyEight, cơ hội của đảng Dân chủ nắm giữ đa số Thượng viện là 71%, trong khi cơ hội nắm giữ đa số Hạ viện là 31%. Nhưng từ bây giờ tới tháng 11/2022 vẫn còn nhiều thay đổi.

Chi tiết:

https://fivethirtyeight.com/features/the-polls-still-do-not-show-a-gop-bounce-back/

