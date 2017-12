Khí Lạnh Từ Bắc Cực Tràn Xuống Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

NEW YORK - Bão lớn muà đông không được trông đợi, nhưng 1 đợt bão mang đủ tuyết gây khó khăn lưu thông trên xa lộ tại vùng đông bắc Hoa Kỳ trước đêm giao thừa dương lịch.Bão từ Montana tạo ra tuyết di chuyển nhanh về hướng đông bắc trong không khí lạnh cắt da, khiến 1 lượng hơi ẩm nhỏ cũng biến thành quyết trắng.Nhà báo cho biết: chỉ 1/10 inch nước đủ biến thành 2 inches tuyết.Tuyết phủ dày 1 inches đuợc dự báo từ vùng giữa của rặng núi Appalache đến nửa phía bắc của bờ Đại Tây Dương.Người lái xe nên cảnh giác về đường trơn trợt từ New Jersey đến Massachusetts, trên xác xa lộ liên bang I-68, 70, 78, 80, 87, 88 và 95.Thời tiết tại Bắc Cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến Canada mà những người ở độ tuổi 24 chưa hề chứng kiến trong thời gian từ Lễ Giáng Sinh tới Năm Mới. Nhiệt độ từ Nunavut tới Ontario đã sụt giảm xuống dưới 0 độ F, với gió lạnh dưới 40 độ F.Các cư dân tại một số vùng lạnh nhất tại Alberta và Saskatchewan được báo cáo đã làm bể cửa kiếng vì không khí quá lạnh.Tại Hoa Kỳ, chỉ có những nơi ở miền Đông Nam và miền nam của Florida là ấm. Tại vùng Ngũ Hồ và đông bắc, khí lạnh Bắc Cực thổi xuống hôm Thứ Tư và Thứ Năm làm nhiệt độ tại vùng trên của New York vào sáng Thứ Năm hạ xuống còn trừ 39 độ F, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết.Các thành phố như Chicago, Detroit, New York, và Boston đang chứng kiến nhiệt độ xuống thấp vào Thứ Năm và được dự đoán thời tiết lạnh sẽ kéo dài tới ít nhất là ngày 10 tháng Giêng năm tới.