Đài Loan động đất 6,8 độ, xe lửa trật đường rầy, 4 cầu hư, môt tòa nhà sập, 8 người bị thương - Danh sách nhiều đài TV Mỹ sẽ trực tiếp truyền hình 8 giờ tang lễ của Nữ hoàng Anh từ rạng sáng Thứ Hai - Sáng sớm Chủ Nhật, quân Ukraine tấn công Svatovo (Luhansk) nằm sát biên giới Nga.

Cầu Kaoliao Bridge vỡ nhiều mảng sau động đất hôm Chủ Nhật 18/9/2022. Có 8 người bị thương trong trận động đất 6,8 độ Richter tại Đài Loan, ít nhất 1 tòa nhà và 4 cây cầu hư hại nghiêm trọng. (Photo: CNA)

- VẤN ĐỀ: Tư cách nô lệ - Chu Mộng Long.

QUẬN CAM (18/9/2022) ---- Có 8 người bị thương trong trận động đất 6,8 độ Richter tấn công huyện Đài Đông (Taitung), Đài Loan, vào chiều Chủ nhật 18/9/2022. Một chuyến xe lửa trật đường rầy nhưng không ai bị thương, có ít nhất 1 tòa nhà và 4 cây cầu ở các thị trấn Yuli và Fuli ở huyện Hoa Liên bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Có 4 người bị mắc kẹt bên trong một tòa nhà ba tầng bị sập ở thị trấn Yuli, huyện Hoa Liên (Hualien). Sở cứu hỏa huyện Hoa Liên nói 4 người đó, trong đó có 1 bé gái 5 tuổi, đã được cứu ra và đưa nhập viện.

Cầu Kaoliao ở Yuli bị vỡ thành nhiều mảnh do trận động đất, làm tổng cộng 3 người trên một chiếc xe tải và một chiếc xe máy rơi khỏi cầu. Cả 3 người đều tỉnh táo khi được cứu hộ và đưa nhập viện. Một người khác bị thương sau khi rơi xuống một sườn dốc trên núi Liushidan ở thị trấn Yuli. Quận Hoa Liên cho biết 3 cây cầu khác đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng do chấn động nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Cầu Kaoliao vỡ thành nhiều mảnh do trận động đất.

Quận đã mở 3 nơi trú ẩn tạm thời ở Yuli, trong đó có hai khách sạn, cho những người phải di dời do trận động đất và có nhu cầu về chỗ ở. Các lớp học và công việc ở các thị trấn Yuli, Fuli và Zhuoxi hôm thứ Hai đã bị chính quyền quận đình chỉ do trận động đất, theo CNA.

---- Xuất hiện trên "The Katie Phang Show" của đài MSNBC, Dân Biểu Steve Cohen (D-TN) đã chỉ trích Trump về cách diễn đạt trong một email gây quỹ mới mà ông tuyên bố là đang khuyến khích một cuộc nổi dậy hoặc nội chiến khác. Nói chuyện với người dẫn chương trình vào buổi sáng sau khi Trump có một bài phát biểu cực đoan ở Youngstown, Ohio, được một nhà quan sát mô tả là "tâm thần", DB Cohen đọc trên đài lời kêu gọi gây quỹ của Trump để phân tích.

DB Cohen: "Tôi có một bức thư gây quỹ mà Trump vừa gửi hôm qua. Trump viết 'Các cuộc tấn công vào tôi trước đó thực sự là một cuộc tấn công, các bạn ạ. Họ muốn nắm quyền lực và bây giờ là tùy thuộc vào chúng ta, phải tước lại quyền lực đó từ tay của họ để quyền lực trở về tay chúng ta. Tôi cần một triệu đô la trong vài ngày nữa. Hãy gây tác động một ngàn phần trăm (1000%) trong 30 phút tới và tôi cần bạn, đừng giao điều này cho bất kỳ ai khác. Điều này chỉ dành cho bạn.'"

DB Cohen nói tiếp: "Đây là một loạt những lời nói dối lố bịch và giả dối lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Ý tưởng mà anh ấy nói 'chúng ta phải tước quyền lực khỏi tay họ' thực sự là, tôi nghĩ, gợi ý giống như Trump đã làm trước đó rằng nếu Trump bị bắt, nếu Trump bị truy tố, sẽ có những nan đề ở đất nước này như bạn chưa từng thấy. Trump đang đe dọa một cuộc nổi dậy khác, Trump đang đe dọa nội chiến. Và Trump đang khuyến khích những người này chuẩn bị làm nhiều hơn nữa - TRump là mối nguy hiểm hiện tại và sắp tới cho quốc gia của chúng ta."

---- Xuất hiện trên chương trình "The Katie Phang Show" của MSNBC vào sáng sớm Chủ nhật, cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner tập trung vào một bản tin rằng Donald Trump đã trả trước cho một luật sư mới thuê của Trump 3 triệu đô la mà Kirchner nói là bằng chứng cho thấy Trump tự biết gặp rắc rối lớn, sắp bước vào tù.

Như Kirschner đã chỉ ra, những người ủng hộ cựu tổng thống bị bắt vì tham gia cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021 phải giận dữ với Trump vì đã sử dụng tiền từ những người ủng hộ để thanh toán các hóa đơn pháp lý của Trump trong khi họ vào tù và gia đình họ thê thảm về tài chánh.

Kirschner nói trên MSNBC: "Trump cảm thấy những bức tường đang đóng lại, bạn có thể nói, Katie. Tôi thấy Trump đã thuê một luật sư mới, trả trước cho luật sư đó 3 triệu đô la. Tôi không biết rằng bạn hoặc tôi đã từng bao giờ nghe nói về loại phí nộp trước luật sư như thế, nhưng, thành thật mà nói, tôi nghĩ luật sư được khuyên nên đòi tiền trước tiền vì Trump nổi tiếng về xù tiền luật sư phí và nhiều tiền khác. Điều làm phiền tôi là, Trump có 3 triệu đô la để thuê những luật sư nhằm thoát án tù, nhưng bạn biết hàng trăm người không có tiền như thế và đã nghe lời Trump kêu gọi, "Hãy chiến đấu như địa ngục nếu không bạn sẽ không còn đất nước nữa. Bây giờ hãy tràn xuống đó và ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực, ngăn chặn hành vi trộm cắp." Những người đã tuân theo mệnh lệnh của Trump đi bạo loạn ngày 6/1/2021 đang bị bỏ tù tuần này qua tuần khác. Trump khi người xúi là Trump đang tổ chức các cuộc biểu tình căm thù, đi dự tiệc tối hàng tuần gây quỹ để y có thể trả tiền trước cho các luật sư."

---- Tòa phúc thẩm số 11 đã ấn định thời hạn chót là thứ Ba 20/9/2022 để các luật sư của Trump phản hồi lời Bộ Tư pháp xin tòa để chỉ giữ một phần ý kiến ​​gây tranh cãi của Thẩm phán Aileen Cannon. Trong bản đệ trình vào tối thứ Sáu, Bộ Tư Pháp cho biết chính phủ sẽ phải đối mặt với những tổn hại không thể cứu chữa được với phán lệnh của Cannon [ngăn tạm thời Bộ điều tra về chuyện Trump trộm hồ sơ mật và xét duyệt hồ sơ mật].

Bộ viết: “Lệnh của tòa án [Cannon] ngăn cản cuộc điều tra đó đã đặt FBI và Bộ Tư pháp… dưới sự đe dọa khinh thường của lưỡi gươm Damoclean. Nó sẽ gây hại không thể cứu chữa được cho chính phủ..." Tòa phúc thẩm liền ấn định thời hạn vào trưa thứ Ba 20/9/2022 để Trump trả lời.

Thời hạn chính xác là 2 giờ đồng hồ trước khi Chuyên gia đặc biệt Raymond Dearie mở cuộc điều trần tại Brooklyn.

---- Tổng cộng 165 tàu đã rời các cảng của Ukraine kể từ khi Ukraine và Nga đồng ý nối lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc từ ngày 22/7, theo 1Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo hôm Chủ nhật 18/9/2022. Theo Bộ này, Ukraine đã xuất cảng 3,7 triệu tấn ngũ cốc kể từ khi lệnh phong tỏa ở Biển Đen được dỡ bỏ. Nga từng bị cáo buộc cấm tàu chở ngũ cốc sau khi chiếm cảng Odessa, nhưng Nga vẫn cãi rằng do Ukraine đã phong tỏa các hành lang thương mại bằng cách gài mìn hải quân.

---- Bộ quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết Nga sẽ tiếp tục bảo vệ khu vực Luhansk ở miền Đông Ukraine, nhưng không rõ liệu quân Nga có đủ lực lượng dự bị hoặc tinh thần để chiếm ưu thế hay không. Ukraine tiếp tục phản công ở phía đông bắc, trong khi quân đội Nga đã thiết lập một tuyến phòng thủ dọc theo biên giới Luhansk, theo lời Bộ Quốc phòng Anh.

---- Sáng sớm Chủ Nhật 18/9 vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương, quân Ukraine đã tấn công Svatovo nằm sát biên giới Nga. Khu vực này đại diện cho một phần của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR). Theo kênh Telegram của LPR, quân Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công với sự trợ giúp của pháo tầm xa HIMARS của Mỹ.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết họ đã tấn công vào các vị trí của Ukraine ở một số khu vực của Ukraine, đồng thời cáo buộc Kyiv đã pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Bộ này cho biết thêm, Nga đã tiến hành các cuộc không kích ở khu vực Kherson, Mykolaiv, Kharkiv và Donetsk.

Theo Bộ, mức độ bức xạ tại Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, vẫn ở mức bình thường. Nó cho biết hai vụ pháo kích của Ukraine đã được ghi nhận gần nhà máy vào thứ Bảy. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ thông tin rằng Ukraine đã pháo kích gần cơ sở ở miền nam nước này.

---- Cộng hòa Séc (Czech Republic), hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Âu, đã kêu gọi một tòa án tội ác chiến tranh quốc tế vào thứ Bảy, sau khi nhận ra hàng trăm xác bị tra tấn ở Ukraine. Khoảng 450 ngôi mộ đã được chôn sơ sài, trong đó có nhiều mộ chôn tập thể, ở ngoại ô Izium, nơi quân Ukraine mới chiếm lại tuần trước.

Gần như tất cả các xác đều có dấu hiệu của cái chết dữ dội, trong khi một số người được khai quật từ các ngôi mộ tập thể được tìm thấy với dây thừng quanh cổ, theo lời Ukraine. Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky nói trên Twitter: "Trong thế kỷ 21, những cuộc tấn công như vậy vào dân thường là không thể tưởng tượng được và kinh khủng. Chúng ta không được bỏ qua nó. Chúng ta phải trừng phạt tất cả tội phạm chiến tranh."

---- Quân Ukraine đã giết chết 7 người, trong đó có 1 trẻ em và 17 người khác bị thương ở khu vực Donetsk vào ngày 17/9, theo RIA Novosti dẫn nguồn tin từ phía Nga. RIA nói, quân Nga đã đẩy lùi được các nhóm phá hoại ở Kherson và hiện đang kiểm soát hoàn toàn tình hình trong thành phố, đồng thời nói thêm rằng không có dân thường nào bị thương do các hành động của Nga. Đồng thời, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin cáo buộc Kiev và các lực lượng hành xử như một kẻ khủng bố.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất 120 quân nhân trong nỗ lực đánh chiếm Kherson. Quân đội hai nước đã giao chiến tại khu vực Davydov Brod hôm thứ Sáu, không có kết quả tốt cho phía Ukraine, theo quan chức Nga. Kirill Stremousov, viên chức thân Nga vùng Kherson, nói: "Mọi nỗ lực đều bị đẩy lùi. Mọi thứ đều liên tiếp bị đẩy lùi: cả quân phá hoại và quân đánh thuê nước ngoài."

---- Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Azerbaijan Matthew Bryza cho biết ông cảm thấy sốc khi lính tuần duyên Hy Lạp bắn vào một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Bryza, người hiện đang làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu cấp cao tại một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết hành động "thù địch" càng làm tình hình ở Biển Aegean leo thang. "Tôi thật sốc khi một đồng minh NATO sẽ có hành động như vậy chống lại một đồng minh NATO khác", nhà cựu ngoại giao nói.

---- Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện đã bắt đầu nhận được tài liệu từ Mazars USA, công ty kế toán lâu năm của Donald Trump trước khi công ty này cắt đứt quan hệ với Trump.

New York Times đưa tin hôm thứ Bảy: "Sau một cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài nhiều năm, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã nhận được một loạt tài liệu đầu tiên từ công ty, gần đây đã tham gia vào một thỏa thuận pháp lý đồng ý cung cấp một loạt các tài liệu tài chính từ vài năm trước khi ông Trump nhậm chức Tổng Thống và trong thời gian đầu của Trump ở Bạch Ốc. Vào tháng 2/2022, Mazars cho biết họ không thể đứng sau một thập niên báo cáo tài chính hàng năm mà họ đã chuẩn bị cho Trump Organization."

Dân biểu Carolyn Maloney, người chủ trì ủy ban, cho biết công ty đã "gửi cho chúng tôi một số tài liệu. Chúng tôi đang xem xét chúng."

----- Một thiếu niên ở New Jersey đã bị bắt và bị buộc tội ngộ sát vì vô tình giết chết một người bạn khi cả hai chơi với một khẩu súng hôm thứ Sáu. Jah-son Jones, 18 tuổi và Nasiah Carson, 19 tuổi, cho rằng khẩu súng không có đạn. Nhưng khi Jones chĩa súng vào Carson và bóp cò, súng nổ và Carson bị trúng đạn.Nạn nhân được đưa đến 1 bệnh viện trong khu vực, nhưng đã chết ngay sau khi đến nơi.

---- Thống đốc California Gavin Newsom (Dân Chủ) đã thách thức Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) tranh luận vào thứ Sáu, sau sự phẫn nộ của đảng Dân chủ về quyết định của DeSantis cho thuê hai máy bay chở người di cư hạ cánh tại Martha’s Vineyard, Mass.

Newsom nói trong một tweet: “Này [Thống đốc Ron DeSantis], rõ ràng là bạn đang gặp khó khăn, mất tập trung và bận rộn chơi chính trị với mạng sống của người khác. Vì bạn chỉ có một nhu cầu quan trọng - gợi sự chú ý - chúng ta hãy tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Tôi sẽ mang theo gel vuốt tóc. Bạn mang theo keo xịt tóc. Cho bạn chọn ngày để tranh luận trước Ngày bầu cử [tháng 11/2022]”.

Newsom và DeSantis đều đang tái tranh cử Thống Đốc năm nay, và DeSantis được coi là ứng cử viên tổng thống tiềm năng hàng đầu cho Cộng Hòa vào năm 2024. Nhiều đồn đoán cũng xoay quanh việc Newsom sẽ tranh cử 2024 cho sự đề cử của Dân chủ trong trường hợp Tổng thống Biden sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.Cả hai thống đốc cũng đã tăng cường nỗ lực ban hành các chính sách phù hợp với các ưu tiên và nền tảng của đảng tương ứng của họ. Newsom đã có lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ quyền phá thai và hôm thứ Năm đã tung chiến dịch quảng cáo tại 7 tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát với một số luật phá thai nghiêm ngặt nhất.Các biển quảng cáo chào mời khả năng tiếp cận phá thai của California. Trước đó, Newsom cũng chạy quảng cáo ở Florida, chỉ trích DeSantis và khuyến khích cư dân Florida dọn nhà đến California.---- Tang lễ của Nữ hoàng sẽ tổ chức tại Tu viện Westminster, London, vào thứ Hai 19/9/2022 lúc 11 giờ sáng Giờ Mùa hè Anh quốc, tức là 3 giờ sáng giờ California. Bạn có thể xem trực tuyến hoặc TV trên toàn cầu., có thể xem truyền hình trực tiếp miễn phí ở các đài sau đây từ rạng sáng Thứ Hai 19/9/2022:. PBS Socal (Nam California) sẽ đưa tin trực tiếp của BBC bắt đầu từ 1 giờ sáng.. BBC America sẽ cung cấp 8 giờ phủ sóng trực tiếp bắt đầu từ 1 giờ sáng.. CNN chiếu trực tiếp với Anderson Cooper và Erin Burnett bắt đầu lúc 1 giờ sáng.. NBC từ 2:30 giớ sáng, sẽ truyền sóng trực tuyến trên today.com và NBCNews.com.. ABC, với David Muir và Robin Roberts trực tiếp từ London, bắt đầu lúc 2:30 sáng.. KTLA từ 3 giờ sáng do Chris Schauble và Eric Spillman phụ trách, truyền sóng trực tuyến trên Watch KTLA 5.---- Dân Biểu Matt Gaetz, người đang bị điều tra liên bang về nghi vấn buôn bán tình dục, nói với cựu Chánh văn phòng của Tổng thống Donald Trump rằng một sự ân xá trước trong trường hợp này "sẽ rất tuyệt vời", theo lời 1 nhân chứng nói với 1 ủy ban Hạ viện. Johnny McEntee, một phụ tá Bạch Ốc trong nhiệm kỳ của Trump, đã làm chứng trước Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng Gaetz đã nói với anh trong một cuộc họp rằng Gaetz đã nêu ra khả năng được ân xá với Chánh văn phòng lúc bấy giờ là Mark Meadows, theo báo Washington Post đưa tin. McEntee đã diễn giải Gaetz rằng, "anh ta không làm gì sai, nhưng họ đang cố biến cuộc sống của anh ta thành địa ngục, và bạn biết đấy, nếu tổng thống có thể ân xá cho anh ta, điều đó thật tuyệt vời", McEntee nói.McEntee nói với các nhà điều tra rằng ông hiểu yêu cầu ân xá đối với vụ án buôn bán tình dục. McEntee nói là không thể nhớ liệu cuộc trò chuyện diễn ra trước hay sau cuộc tấn công vào Điện Capitol. Các phụ tá khác của Trump nói với ủy ban rằng Gaetz là một trong một số thành viên Cộng Hòa của Quốc hội đã kêu gọi Trump ban hành "lệnh ân xá" cho các nhà lập pháp liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhưng bản tin của tờ Washington Post là nơi đầu tiên nói rằng Gaetz muốn được ân xá liên quan đến cuộc điều tra buôn bán tình dục. Khi ra điều trần, cựu luật sư Bạch Ốc Eric Herschmann cho biết ông tin rằng yêu cầu ân xá của Gaetz là dành cho "bất kỳ vụ gì và tất cả mọi thứ."Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp xoay quanh các cáo buộc rằng Gaetz đã trả tiền để mua dâm, trả tiền cho phụ nữ đi xuyên bang để quan hệ tình dục và đã có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên - tất cả các cáo buộc này Gaetz đều phủ nhận.---- Việc gia hạn hộ chiếu/thông hành (passport) của bạn trở nên dễ dàng hơn. Bộ Ngoại giao cho biết Bộ có kế hoạch bắt đầu nhận đơn xin gia hạn trực tuyến vào đầu năm tới. Điều này diễn ra sau khi một chương trình thử nghiệm đã chứng minh thành công trong thời gian tồn đọng đại dịch, khi thời gian chờ đợi đã lên đến 18 tuần.Không phải ai cũng có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả trẻ em dưới 16 tuổi và những người nộp đơn xin hộ chiếu lần đầu tiên. Thông tin thêm có sẵn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại đây:---- Bắc California cứ bị thần hỏa theo hoài thôi. Một đám cháy bùng phát vào chiều thứ Sáu bên cạnh Xa lộ Liên tiểu bang 580 ở Oakland đã lan sang ít nhất bốn kiến trúc/nhà ở. Ngọn lửa được ghi nhận vào khoảng 2:15 chiều, bùng cháy ở khu vực Đại lộ 35 và Phố Quigley.Sở cứu hỏa cho biết vào khoảng 3:30 chiều rằng nhiều cấu trúc đã bị "tác động trực tiếp bởi lửa" và một lính cứu hỏa đã bị thương trong khi chữa cháy, được chở vào bệnh viện. Có ít nhất 15 người đã phải di dời do đám cháy. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra.---- Cảnh sát cho biết, người lái xe gắn máy chết hôm thứ Sáu ở Oakland trong một vụ va chạm với chuyến xe lửa BART là một cư dân 35 tuổi của Oakland, Bắc California. Tên của người đàn ông chưa phổ biến. Hôm thứ Sáu 16/9/2022, ngay trước 4 giờ chiều, Sở Cảnh sát Oakland đã tới theo 1 báo cáo về tai nạn xe tại Đường 24 và Đại lộ Northgate.Được biết 1 chiếc xe gắn máy chạy về phía Tây trên Đường 24 thì người lái xe bị mất thăng bằng khi băng qua Đại lộ Northgate và tông vào lề đường. Người lái xe mô tô đã bị văng lên đường rầy xe lửa BART và bị 1 đoàn tàu chạy qua đâm phải, chết tại chỗ.----Bản tin từ tòa án Fairfax cho biết, 4 người đã bị tuyên án nhiều án chung thân và 26 năm tù giam vì các tội danh liên quan đến giết người, tổ chức băng đảng bạo lực và âm mưu buôn bán ma túy hoạt động ở Virginia, California và một số tiểu bang khác.Hồ sơ tòa nói rằng Peter Le 25 tuổi và Young Yoo 26 tuổi, đều cư trú ở Quận Fairfax, cùng với Joseph Lamborn và Tony Le, cả hai đều 28 tuổi ở California, là thành viên của một băng đảng ở Bắc Virginia được gọi là Reccless Tigers (Cọp liều lĩnh), liên kết với một băng đảng California tên là West Side Asian Boyz (Trai gốc Á bờ Tây).Băng này bị cáo buộc đã phân phối hàng nghìn pound cần sa cũng như các sản phẩm ma túy THC khác, cocaine, thuốc lắc và ma túy theo toa với nhiều khách hàng là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhiều năm qua, băng này đã liên tục đe dọa và trả đũa những người không trả nợ ma túy bằng cách tấn công các ngôi nhà với bom xăng cocktail Molotov và thậm chí là bắn nhau vào lúc sáng sớm ở các quận Fairfax, Stafford và Prince William. Ngoài ra, Peter Le còn phá hoại nhà cửa và hành hung những người mắc nợ ma túy hoặc bị nghi ngờ hợp tác với cảnh sát.Các thành viên của Reccless Tigers cũng có liên quan đến hai vụ giết người. Vụ giết người đầu tiên xảy ra tại một trong những bữa tiệc tại gia của băng đảng vào tháng 4/2016. Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 1/2/2019.Trong vụ án mạng năm 2019, nạn nhân, Brandon White, đã nợ Yoo hàng nghìn đô la vì cần sa mà anh đã nhận khi còn là vị thành niên vào năm 2013-14. Một năm trước khi qua đời, White bị David Nguyen hành hung vì món nợ ma túy. Sở Cảnh sát Quận Fairfax đã bắt và buộc tội Nguyen về tội cướp tài sản và dùng hung khí gây thương tích. Khi vụ án tiến triển, White được trát hầu tòa để làm chứng chống lại Nguyen khiến tính mạng của anh bị các thành viên băng đảng đe dọa.Sau khi làm chứng và từ chối lời đề nghị của băng đảng, White bị bắt cóc tại một trung tâm mua sắm ở Quận Fairfax, lái xe đến một khu vực ven rừng ở Richmond, nơi Peter Le, Yoo và Lamborn sau đó liên tục đâm White và cuối cùng bắn anh ta 3 phát ở phía sau. Xác White bị bỏ lại trong rừng và chết vì vết thương của mình.

21 bị cáo đã nhận tội và đã bị kết án. Có 3 bị cáo đang đào tẩu. Có 4 cá nhân đã bị tuyên án vào thứ Hai và thứ Năm vì những tội ác trên.

---- Đà Nẵng: Giảng viên khoa Luật ĐH Kinh tế nhờ sinh viên thi hộ. Theo Báo Tiền Phong. Khi đang điều trị tại bệnh viện, giảng viên P. nhờ một sinh viên trong trường đi thi hộ hết môn, kết thúc khóa học. Trao đổi với Tiền Phong ngày 18/9, một lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) xác nhận trong trường có vụ việc giảng viên nhờ sinh viên đi thi hộ. Sự việc xảy ra vào năm 2021, giảng viên N.T.H.P. (Khoa Luật) tham gia khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2” do ĐH Đà Nẵng tổ chức. Ngày 2/4/2021, ĐH Đà Nẵng tổ chức thi hết môn, kết thúc khóa học. Thời điểm này, giảng viên P. đang nằm viện nên nhờ một sinh viên năm 4 trong khoa đi thi hộ. Sinh viên này đã vào phòng và hoàn thành bài thi. Sau đó giảng viên P. được cấp chứng chỉ "bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2". Việc giảng viên P. nhờ người đi thi hộ bị một số đồng nghiệp trong trường phát hiện, tố cáo với ban giam hiệu. Nhà trường đã xác minh sự việc và giảng viên P. thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

----- HỎI 1: Tới 1/5 dân Mỹ nặng nợ y tế, nên kẹt tiền bi đát?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Sáu 16/9/2022, ngày càng có nhiều người không đủ tiền để đi chợ hoặc trả các khoản tiền nhà do nợ tiền y tế.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, đã phân tích dữ liệu ba năm từ Khảo sát thu nhập và tham gia chương trình (Surveys of Income and Program Participation), một cuộc khảo sát do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ thực hiện nhằm cung cấp thông tin về thu nhập của các hộ gia đình Mỹ. Các nhà nghiên cứu thấy rằng trong khi những người không có bảo hiểm có rủi ro cao nhất khi đòi nợ y tế, họ không phải là những người duy nhất. Những người có bảo hiểm tư nhân, đặc biệt là những người có khoản khấu trừ cao (high deductibles), cũng gánh nợ y tế với tỷ lệ cao.

Tác giả chính của nghiên cứu David Himmelstein, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng CUNY, cho biết những người mắc nợ y tế “có nhiều khả năng bị đuổi ra khỏi nhà hơn, không còn khả năng chi trả cho các tiện ích của họ và nhiều khả năng bị mất an ninh lương thực. Ngay cả khi bạn có thứ mà hầu hết chúng ta nghĩ là bảo hiểm tốt, bạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm cho những hóa đơn y tế khổng lồ."

Gần 1/5 hộ gia đình có một số khoản nợ y tế, với những người nghèo hơn phải đối mặt với số tiền nợ lớn hơn. Một hộ gia đình Mỹ trung bình mắc khoản nợ y tế là 4.600 USD, trong khi phụ nữ có xu hướng gánh nợ y tế nhiều hơn nam giới.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/09/16/medical-debt/6231663363851/

---- VẤN ĐỀ: Tư cách nô lệ - Chu Mộng Long

Tư cách nô lệ

Chu Mộng Long - 17-9-2022

Mấy năm dịch bệnh, hệ tại chức phải học online, dẫu biết không thể chất lượng như học trực tiếp, nhưng tôi lại thấy thích hơn. Thích vì trút được cái gánh nặng từng đeo đẳng tôi suốt 30 năm trong nghề.



Bài này dẫu biết là khó có sự đồng tình của đa số giảng viên đại học. Nhưng vẫn phải viết ra. Bởi giáo dục muốn thay đổi, trước hết phải thay đổi tư cách người học lẫn người dạy. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương “lấy người học làm trung tâm” là đã xác định một tư cách cho chính người học. Người học là chủ: chủ của mái trường, chủ của hoạt động học hành. Nhưng sự thật, không ai ngay cả trong chính những người ra khẩu hiệu ấy, muốn thay đổi tư cách nô lệ của người học. Bắt đầu từ quan hệ thầy trò.



Hôm nay tôi mới bắt đầu đi dạy trực tiếp ở xa. Lại phải đối mặt với vấn nạn luôn có kẻ hầu người hạ. Vừa lên xe đã có điện thoại hỏi thầy đi xe gì, đến đâu để em đón. Thôi thì coi đó là sự quan tâm của trò đối với thầy. Nhưng mới 5 giờ sáng đã có điện thoại réo lên liên tục. Không phải sợ thầy ngủ quên mà… mời thầy ăn sáng. Và sáng nay cũng như mọi sáng, luôn xuất hiện ngoài cửa vài học viên ngồi chờ đợi thầy, dù có lúc trời mưa tầm tã và lạnh lẽo. Có học viên cách trung tâm cả trăm cây số cũng lặn lội đến sớm để mời thầy đi ăn sáng. Sau đó là cả cơm trưa, cơm chiều, ăn tối. Có thầy cô còn nhậu nhẹt li bì. Tôi thường từ chối và giải thích thế nào học viên cũng phải đeo bám cho bằng được. Đến mức tôi phải nói: “Bạn không là người hầu của tôi. Và điều bạn làm vô tình cũng biến tôi thành nô lệ của bạn. Bạn cần được tự do và tôi cũng có nhu cầu tự do”.

Đó là chưa nói, học xong còn đủ thứ phong bì, phong bao và quà cáp biếu xén. Tôi từ chối thì bị đồng nghiệp chỉ trích cực đoan. Còn học viên thì sợ hãi. Tôi hiểu tâm lý của họ. Họ sợ tôi không ăn nhậu, không nhận quà thì đề thi sẽ khó hoặc đánh trượt họ. Mặc dù đối với hệ đào tạo này, tôi luôn chia sẻ và nâng đỡ họ. Thành phần trượt chỉ là thành phần không chịu đi học buổi nào. Với thành phần học hệ này, tôi chỉ cần ở họ động lực và tinh thần học tập. Nếu cực đoan thì xin thưa, họ phải bị trượt thẳng cẳng, bởi học chỉ vài ba ngày xong một giáo trình thì đạt đến chất lượng gì?

Tôi từng trao đổi với một số nhà quản lý lẫn đồng nghiệp, rằng có thể dẹp bỏ cái tư cách nô lệ này được không? Không ai đồng tình với tôi là dẹp bỏ. Ai cũng nói đó là tấm lòng của học viên, cần trân trọng. Có lãnh đạo trung tâm còn nói, đó là chỉ đạo chung, học viên phải có trách nhiệm với thầy cô. Tôi nói, tư cách nô lệ thì không thể trân trọng được. Và các anh không nhìn ra cái giá của thứ quan hệ này. Học viên cột chặt thầy vào họ để đòi hỏi thẳng thừng, đến mức có học viên không học ngày nào cũng đòi tôi cấy điểm cho họ vào cột điểm chuyên cần vì đã nộp tiền quỹ để hầu hạ thầy. May là tôi biết từ chối ăn nhậu, phong bì chứ nếu không, đến lượt tôi lại bị làm nô lệ bởi cái xiềng xích của miếng ăn hay đồng tiền ấy.

Giáo dục khai phóng con người. Nhưng cứ lạm dụng cái quan hệ gọi là “tôn sư trọng đạo” theo cách ấy thì ngàn năm nữa cũng không có sự khai phóng. Tư cách nô lệ trong giáo dục là cha đẻ của tư cách nô lệ ngoài đời sống xã hội. Các chiêu trò hầu hạ, nịnh nọt, đút nhét, biếu xén đều do giáo dục mà ra.

