TQ Không Thỏa Mãn Hết Đòi Hỏi Của Mỹ Trừng Phạt Bắc Hàn; TQ Không Cắt Hoàn Toàn Nguồn Cung Dầu Cho Bắc Hàn

BEIJING - Trung Cộng đồng ý tăng áp lực với lân bang Bắc Hàn, giảm khối luợng dầu bán sang Bắc Hàn nhưng không cắt hoàn toàn, theo thẩm định của quan sát viên ngoại giao.Trong các hội đàm thượng đỉnh tại Beijing hôm Thứ Năm, TT Trump đòi Trung Cộng ngưng các liên lạc tài chính với Pyongyang và chủ tịch Tập trả lời “Đối thoại là quan yếu để giải thích vấn đe.”Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố sau đó: TT Trump nói với lãnh tụ Tạp “Ngài là lãnh tụ mạnh, tôi biết chắc ngài có thể giải quyết vấn đề này giúp tôi”. Theo lời ông Tillerson, chủ tịch Tập có nói tới hành động cụ thể để thực hành các trừng phạt, như hạn chế trao đổi về ngân hàng.Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Trung Cộng ghi: 2 bên có mục tiêu chung về Bắc Hàn, sẽ tăng cường liên lạc về mặt này.Giám đốc Xu Xinbo tại Fudan University cho hay: Beijing có thể nghiêm khắc hơn với Pyongyang, giảm xuất cảng dầu, nhưng vì là nhà bảo trợ an ninh và kinh tế duy nhất của Pyongyang, Beijing khó thỏa thuận với Washington để ngưng hoàn toàn nguồn dầu cung cấp cho Pyongyang. Theo ông này, “gói quà 253 tỉ MK” có thể là đủ làm hài lòng chuyên gia thương luợng Trump.Chuyên gia Justin Hastings tại University of Sydney phát biểu: 2 bên đã thảo luận định hướng về Bắc Hàn, nhưng nội dung không đuợc tiết lộ.Theo chuyên gia Lu Chao của Liaoning Acaemy of Social Sciences, Beijing có thể đã đuợc hưá hẹn hạ thấp phương án quân sự – ông Lu nói “TT Trump chứng tỏ rằng Hoa Kỳ muốn xem xét lập trường của Beijing tránh chiến tranh tại bán đảo Hàn”.Mặt khác, nhận định của chuyên gia Timothy Heath (của cơ sở nghiên cứu Rand, US) là hoài nghi về khả năng Trung Cộng tăng áp lực, vì sợ Pyongyang sụp đổ, là tai họa.