Oakland: thi bóng rổ thiếu niên, cậu gốc Á bị đấm giữa sân, chửi cả đội gốc Á - New York: cậu gốc Á bị 5 cậu đánh giữa phố - New York: cô gốc Á bị xô suýt té vô đường rầy - ông chủ MyPillow kêu gọi tẩy chay Newsmax vì đài này xin lỗi Dominion và thú nhận đã về hùa với Trump bịa đặt về "gian lận bầu cử" - Hàng không hồi sinh

- Los Angeles: doanh nhân hối lộ các quan nghị bằng nhiều cách qua thân nhân

- CIA, FBI được kêu gọi xếp loại tân phát xít da trắng thượng tôn quốc tế là khủng bố

- Pennsylvania: ông cụ thú tội bầu cử gian lận, khai vì tin Trump tuyên truyền

- Calif. chỉ 11% cư dân lo ngại về chích ngừa

- San Diego: ghe di dân lậu chìm, 4 chết

- HỎI 1: Phong tỏa vì đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng hệ miễn nhiễm của chúng ta? ĐÁP 1: Có và không.

- HỎI 2: Có thật có chuyện đi bè bơm hơi từ Hoa Lục sang Đài Loan? ĐÁP 2: Báo Taipei Times hôm 3/5/2021 có bản tin như thế.

QUẬN CAM (VB-3/5/2021) --- Bản tin KPIX hôm 3/5/2021 ghi rằng một thiếu niên gốc Á, cư dân San Jose, đã bị đấm vào đầu kèm các lời chửi mắng nhục mạ người gốc Á trong trận thi bóng rổ của giải Amateur Athletic Union hôm Thứ Bảy tại sân bóng Soldiertown ở thành phố Oakland và tất cả đều được ghi vào băng hình.

.

Đài KPIX đã có băng hình nêu trên, trong đó cho thấy các cầu thủ hung thủ chỉ bị khiển trách sau khi ba mẹ cậu thiếu niên gốc Á khiếu nại với ban tổ chức. Trong video cậu bé nạn nhân có tên là Evan (giữ kín họ, để tránh bị trả thù) tìm cách lấy bóng nhưng 1 đối thủ khác tranh được bóng rồi chuyền đi trong khi đối thủ này xô cậu Evan té.

Khi Evan chồm dậy, cầu thủ thứ nhì tới xô thêm 1 cú nữa, rồi đấm vào đầu cậu Evan. Mẹ của cậu Evan kể với KPIX rằng không thấy ai đứng lên bảo vệ con bà, thế là bà chạy băng qua cầu trường tới che đỡ cho cậu Evan. Bà nói, trước khi cậu Evan bị đấm, đội đối thủ có tên là San Francisco Generals liên tục dùng chữ chửi mắng người gốc Á nhắm vào Evan và cả đội South Bay Snipers (đội bóng rổ này 2/3 là gốc Á). Ghi nhận, San Jose có nhiều dân gốc Việt.

--- Báo New York Post hôm 2/5/2021 ghi rằng 2 người gốc Á đã bị hành hung thù ghét trong cuối tuần: cậu thiếu niên 15 tuổi bị gọi là “Ching Chong” tại Queens và đấm đá; một phụ nữ 52 tuổi bị xô suýt té xuống đường rầy xe lửa ở Brooklyn, theo lời cảnh sát hôm Chủ Nhật. Cả 2 vụ tấn công xảy ra hôm Thứ Bảy và đang được cảnh sát New York điều tra.

Cậu thiếu niên 15 tuổi đang ngồi ở đoạn phố 62-01 đường 99th Street tại Flushing thì 5 thiếu niên khác tới, lúc 3 p.m. Một cậu chửi mắng cậu gốc Á đang ngồi, hỏi "mày b.s. ngó gì, hả Ching Chong?” Cảnh sát kể rằng cậu gốc Á đứng dậy thì cả bầy 5 cậu xúm vào đấm đá. Cậu gốc Á đang nằm bệnh viện Booth Memorial Hospital. Cảnh sát bắt được 3 cậu -- tuổi 18, 15 và 14 — và đang truy tìm 2 cậu còn lại.

Cùng ngày Thứ Bảy, 1 phụ nữ gốc Á đang đứng ở trạm xe điện ngầm góc Myrtle Avenue và Broadway lúc 3:25pm thì 1 phụ nữ lạ mặt tới gần, đưa tay xô chị này 2 lần để cho té vào đường rầy trong khi nói những điều chị gốc Á không hiểu. May là có người khác tới, nên hung thủ bỏ chạy. Nạn nhân không hiểu hung thủ nói gì.

--- Hơn 1.6 triệu hành khách đã đi qua các phi trường Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật 2/5/2021, lần đầu tiên ở mức cao này kể từ khi bắt đầu đại dịch. Lần cuối đạt hơn 1.6 triệu hàng khách qua các phi trường Mỹ là ngày 12/3/2021, theo lời Sở An Ninh Giao Thông TSA, trước khi phong tỏa vì đại dịch nhiều nơi và rồi khuyên cách ly làm tê liệt hàng không.

Riêng hôm Thứ Bảy 1/5/2021, TSA đã kiểm hơn 1.3 triệu hành khách qua cổng các phi trường Mỹ, trong khi đúng một năm trước, vào ngày 1/5/2020 chỉ có 134,261 hành khách. Vào hôm Thứ Sáu 30/4/2021, có hơn 1.5 triệu hành khách qua các phi trường Mỹ.

--- Mike Lindell (Tổng quản trị công ty MyPillow) hôm Chủ Nhật kêu gọi tẩy chay đài truyền hình Newsmax, kêu gọi người ủng hộ ông hãy chỉ xem đài truyền hình OAN để biết các thông tin cho những người cực hữu. Lý do: đài Newsmax đã thương lượng 1 đơn kiện với công ty Dominion Voting Systems và thú nhận rằng trước giờ đài này loan tin bịa đặt do TRump đưa ra về cái gọi là gian lận bầu cử 2020, thậm chí kỳ lạ tới mức nói rằng máy bầu cử Dominion là thiết kế liên hệ tới Hugo Chávez, Tổng Thống Venezuela, người chết năm 2013.

Trong lần trực tuyến mới đây trên đài Newsmax, người dẫn chương trình Bob Sellers đã làm Lindel mất mặt công khai, khi đứng dậy bước đi, lúc Lindell bắt đầu nói lại những lời bịa đặt Trump đưa ra rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp. Sellers nói trước ống kính: "Mike, ông đang nói về các máy [bầu phiếu] mà chúng tôi ở Newsmax không có thể xác minh bất kỳ quy chụp nào. Chúng tôi chỉ muốn để khán giả biết rằng không có cơ sở chứng cớ nào mà chúng tôi thấy."

--- Có 4 người chết, 26 người bị thương sau khi một chiếc ghe bị nghi chở di dân nhập lậu bị lật chìm hôm Chủ Nhật ngoài khơi San Diego, theo lời cảnh sát.

Chiếc ghe dài 40 feet (12.2 mét), bể ra trên một rạn san hô gần Point Loma, ở phía tây của phố chính San Diego, theo lời trung úy Rick Romero của Sở Cứu Hộ San Diego. Jeff Stephenson, Trưởng Y Biên Phòng & Hải Quan khu vực San Diego, nói đã đưa những ngjười bị thương vào bệnh viện. Ghe này chở người nhập lậu từ Mexico vào Mỹ.

--- Thống Đốc Gavin Newsom nói rằng California đang thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm vì ước tính chỉ có khoảng 11% cư dân tiểu bang do dự về chuyện chích ngừa chống COVID-19. Tỷ lệ do dự như thế là thấp hơn tất cả các tiểu bang, chỉ trừ 4 tiểu bang Hawaii, Vermont, Massachusetts và Connecticut.

Riêng vùng nội địa và miền quê California có tỷ lệ do dự về chích ngừa cao hơn cư dân vùng cận biển, theo bản khảo sát liên bang có tên là Household Pulse Survey do Sở Thống Kê thực hiện từ ngày 3/3/2021 tới ngày 15/3/2021. Các quận có tỷ lệ do dự chích ngừa cao nhất là: Kings, Yuba, Siskiyou, Lassen, Plumas, Modoc và Del Norte. Nhưng ngay cả ở 7 quận đó, tỷ lệ do dự cao nhất chỉ là 16% ở quận Kings County. Dọc ven biển, do dự chích ngừa thấp hơn, như ở San Francisco, chỉ 7% do dự chích ngừa.

Hiện thời California đã chích ngừa đầy đủ 2/3 dân số, trong khi muốn có miễn dịch cộng đồng phải cần tới ít nhất 70% tới 85% dân số chích ngừa đầy đủ. Thống đốc Newsom hy vọng ngày 15/6/2021 là kinh tế California sẽ mở lại hoàn toàn bình thường.

--- Ông cụ Bruce Leland Bartman, 70 tuổi, cư dân thị trấn Marple, Pennsylvania, đã thú tội bầu phiếu gian lận để giúp TRump trong bầu cử 2020: ông gửi phiếu bầu qua thư ghi tên bà mẹ đã từ trần của ông. Ông thú nhận trước tòa về 2 tội nói dối hữu thệ, 1 tội đại hình bậc 3, và 1 khinh tội bầu phiếu gian lận.

Ông cụ Bruce Leland Bartman khai trước chánh án George Pagano của tòa Common Pleas Court rằng ông bị cô lập năm ngoái, nghe quá nhiều tuyên truyền của Trump, bị kích động nổi giận và "đã phạm một lỗi lầm ngu ngốc." Bartman là cử tri Cộng Hòa, bị kêu án treo 5 năm cho mỗi tội, hiệu quả đồng thời, theo giảm án vì thú tội. Như thế, Bartman sẽ không được quyền bầu phiếu nữa cho tới ngày 30/4/2024.

--- Một cựu phân tích gia CIA, bây giờ là Dân Biểu Elissa Slotkin (Dân Chủ, Michigan), đã gửi thư thúc giục Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc CIA William Burns tăng cường thu thập tin tình báo về các hóm ngoại kiều thượng tôn da trắng để xếp loại các nhóm này là các tổ chức khủng bố. DB Slotkin nói cần phải xếp loại như thế mới tăng khả năng quan sát các công dân Mỹ có liên hệ với các tổ chức tân phát xít có bản doanh ở Châu Âu.

Các viên chức an ninh Hoa Kỳ hiện có nỗi lo rằng các nhóm ngoại quốc cực hữu có thể khuyến khích, huấn luyện, tài trợ các nhóm da trắng thượng tôn Hoa Kỳ để thực hiện những cuộc tấn công tại Hoa Kỳ. Đó cũng là quan tâm của DB Slotkin, người có 3 đợt phục vụ tại Iraq trong cương vị phân tích tin tình báo cho CIA.

Slotkin nói với CNN rằng tình báo Mỹ dễ dàng theo dõi những người Mỹ tài trợ cho các nhóm khủng bố như al Qaeda và ISIS, nhưng lại khó dò ra như thế với người Mỹ liên hệ các nhóm khủng bố thượng đẳng da trắng tại Châu Âu. Bà nêu lên môt số nhóm phát xít da trắng thượng đẳng nguy hại ở Châu Âu như Nordic Resistance Movement và National Action Group. Bởi vì bài học bạo loạn ngày 6/1/2021 đã cho thấy phát xít da trắng cũng cực kỳ nguy hiểm.

--- Chuyện xảy ra ở Nam California: thay vì đưa tiền hối lộ trực tiếp tới các quan chức, thì dễ lộ. Thế là đưa hối lộ cho người nhà các quan chức. Công tố đang điều tra tham nhũng nhắm vào các quan chức thành phố Los Angeles City, công chúng quan tâm về hối lộ tiền mặt, về cung cấp dịch vụ escort (cung cấp thiếu nữ làm bạn gái), và các chuyến đi vung tiền ở khu sòng bài Las Vegas.

Sau cuộc điều tra dai dẳng cả năm, bây giờ thấy rằng một cựu phó thị trưởng đã trở thành tham ván địa ốc đã đóng vai "hối lộ gián tiếp" cho các quan chức thành phố bằng cách chuyển tiền qua người thân của các quan chức. Hồ sơ truy tố ghi rằng Cựu Phó Thị TRưởng Raymond Chan, trong khi làm trong ngành bất động sản, đã sắp xếp việc làm cho 1 người thân của 1 ủy viên thành phố; đã yêu cầu công ty của ông thuê 1 người thân của 1 phụ tá Hội Đồng Nghị Viên, và đề ra 1 hợp đồng tham vấn giả với bà mẹ của 1 quan chức thành phố khác.

--- HỎI 1: Phong tỏa vì đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng hệ miễn nhiễm của chúng ta?

ĐÁP 1: Có và không. Thế giới hơn một năm gặp gỡ đại dịch, nhiều khu vực, nhiều quốc gia đã trải qua nhiều lần phong tỏa, có nơi nhiều tháng hay gần cả năm.Khẩu trang và nước sát trùng rửa tay là chuyện thường nhật, thế rồi cảm cúm cũng có vẻ như dễ gặp hơn với một số người. Câu hỏi là, thay đổi cách sống như thế, hệ miễn nhiễm sức khỏe tự nhiên của nhân loại có thay đổi không? Câu trả lời sẽ dị biệt đối với người thành niên, với trẻ em, và với em bé sinh trong thời đại dịch. Đối với người lớn và với trẻ em tuổi lớn, hệ miễn nhiễm sức khỏe không bị ảnh hưởng. Theo nghiên cứu của MIT Medical, khi một người tới tuổi thành niên, hệ miễn nhiễm của người này đã gặp nhiều vi trùng, vi khuẩn, và cơ thể đã đối kháng nhiều năm, cho nên sức đối kháng vẫn còn trí nhớ trong cơ thể. Hệ miễn nhiễm đã quen cách đối phó và chống cự với các vi sinh vật, ngay cả trong thời phong tỏa vẫn giữ ký ức và khả năng đối kháng cũ.

Nhưng đối với trẻ em nhỏ tuổi, hệ miễn nhiễm cần pjhải học cách đối phó qua thời gian. Trẻ em sẽ học vệ sinh bằng cách rửa tay để khỏi nhiễm trùng. Bác sĩ David Strachan viết trên BMJ Trusted Source năm 1989 rằng trẻ em trong các năm đầu đời tiếp cận với các vi sinh vật xuyên qua người khác và môi trường tự nhiên chung quanh. Nếu tiếp cận không thích nghi, thì hệ miễn nhiễm sẽ thất bại, hệ miễn nhiễm sẽ gây ra nhiễm trùng, gây ra các bệnh hay dị ứng. Giáo sư Jonathan Hourihane, từ đại học y khoa RCSI University of Medicine and Health Sciences ở Dublin, Ireland, nói rằng hiện tượng tăng các bệnh như suyển (asthma), chàm mụn nước (eczema), viêm mũi (hay-fever), dị ứng thực phẩm (food allergies) trong 30 năm qua là do giảm tiếp cận nhiễm trùng. Do vậy, cần cho trẻ em chơi trên sàn nhà, vọc tay vào đất cát, gặp nhiều hạng người để tăng sức đề kháng của hệ miễn nhiễm... Do vậy, sống dơ bẩn sẽ sinh bệnh, mà quá vệ sinh thì hệ miễn nhiễm của cơ thể sẽ yếu. Trong thời gian phong tỏa, chỗ nào cũng sạch, vì cần chống lại siêu vi coronavirus. Do vậy, các bác sĩ khuyên rằng thời gian quan trọng là trong thời gian sản phụ có bầu, sinh nở, và các tháng đầu tiên của em bé chào đời, cần liên tục tương tác với bà mẹ và các anh chị để các em mới sinh sẽ có hệ miễn nhiễm học được cách phản ứng với môi trường gia đình và chung quanh. Chi tiết ở:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-have-pandemic-lockdowns-affected-the-immune-system

--- HỎI 2: Có thật có chuyện đi bè bơm hơi từ Hoa Lục sang Đài Loan?

ĐÁP 2: Báo Taipei Times hôm 3/5/2021 có bản tin như thế. Một người đàn ông tên Zhou (có thể dịch là Chu, hay Châu), 33 tuổi, đã dùng 1 bè bơm hơi có gắn một động cơ chân vịt và mang 90 liters xăng, hôm Thứ Sáu đã tới phía tây Cảng Taichung (Đài Trung), khai với biên phòng Đài Loan rằng anh là đào tỵ để tìm tự do và dân chủ. Chu khai rằng Chu tới bờ xứ Đài lúc 9 giờ tối Thứ Sáu, trẻo lên bờ, ở một chỗ vì không biết làm gì kế tiép. Lúc 10:30pm, thì Lin Hsueh-hsien (Lâm Học Hiền) và các bạn đồng nghiệp nghe tiếng kêu và khám phá ra Chu. Lúc đó Chu khai là từ Hoa Lục tới, Lâm mua thực phẩm cho Chu ăn, và thông báo lên cấp trên, rồi cấp trên báo cho Tuần Duyên và Ty Cảnh Sát Cảng Đài Trung. Chu nói Chu không phải hình sự, chỉ muốn tìm tự do dân chủ, khi gần đây thất nghiệp, nên buộc ra đi.

Theo luật, vào Đài Loan bất hợp pháp sẽ bị 3 năm tù giam, và/hay bị phạt tới 90,000 Đài tệ (3320.00 USD). Bản tin nói, loại bè như của Chu nếu chạy tốc độ 10 knots, thì có thể chạy tới 10 giờ đồng hồ. Chi tiết ở:

https://taipeitimes.com/News/front/archives/2021/05/03/2003756733

