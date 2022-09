Ngư dân Quảng Ngãi bị ca nô "nước ngoài" bắn gây thương tích trên biển Trường Sa. (Hình minh họa)

- Ngư dân Quảng Ngãi bị ca nô "nước ngoài" bắn gây thương tích trên biển Trường Sa.

- Cà Mau báo động: 4.000 tàu cá nằm bờ vì thiếu xăng dầu, xin trung ương cứu.

- Đức Giáo hoàng Francis: gửi vũ khí giúp Ukraine chống Nga là hợp luật đạo, nhưng vẫn nên hòa đàm

- Biden: Đừng, Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc hóa học sẽ lãnh hậu quả đấy nhé.

- Quân báo Mỹ: Putin không làm nổi như dự định ban đầu, nên không gửi thêm quân đến Ukraine. CIA: Putin sẽ không ngừng quậy phá nội bộ chính trị Mỹ. Ukraine: 54.250 lính Nga đã chết, mất ít nhất 2.202 xe tăng, 216 máy bay trực thăng, 312 bệ phóng tên lửa, 4.701 xe chiến đấu bọc thép, 236 phi đạn hành trình và 1.306 đơn vị pháo. Nga đã pháo kích vào Kharkiv bằng phi đạn S-300. Nga pháo kích Donetsk: 2 dân thường chết và 11 người bị thương. Hai công tố viên từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (phe thân Nga) chết trong vụ nổ bom tại văn phòng của họ. Anh: quân Nga đã lập tuyến phòng thủ mới giữa sông Oskil và thị trấn Svatove, cố gắng bảo vệ các vùng đã chiếm ở Lugansk Oblast.

- Putin: mục tiêu chính của hành quân đặc biệt vẫn là giải phóng Donbass, đang chiếm từng ngày. Tướng Hoa Kỳ Mark Milley: "tội ác chiến tranh không thể bị che giấu." Tư lệnh Donetsk [phe thân Nga]: các hướng dẫn viên NATO đang chỉ huy quân Ukraine. Quân Nga còn đang kiểm soát Kherson. Cựu tướng Mỹ David Petraeus: Nga đang đối mặt với tình hình ảm đạm ở Ukraine. Ba Lan đạt thỏa thuận mua 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới từ Nam Hàn. Mỹ: sẽ chuyển giao Ukraine 2 Hệ thống Phi đạn Đất đối Không NASAMS.

- Cựu Giám đốc Tình báo Hải ngoại của Đan Mạch bị truy tố vì lộ bí mật nhà nước và tài liệu mật

- CIA: Tập Cận Bình nói với quân đội TQ là muốn TQ chiếm Đài Loan bằng vũ lực vào năm 2027 nếu cần

- Bộ Y tế Kyrgyzstan nói 24 công dân đã chết do đụng độ với Tajikistan, trong khi 87 người bị thương.

- New Hampshire: Thắng sơ bộ xong, 1 ứng viên Cộng Hòa trở cờ, nói Biden thắng 2020 để dụ phiếu cử tri độc lập.

- Cộng Hòa kinh hoàng: Bất ngờ, đa số cử tri nói sẽ bầu cho Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022

- Bộ Tư pháp trình lên tòa phúc thẩm, xin tiếp tục điều tra các tài liệu mật do Trump trộm ra từ Bạch Ốc

- Nhóm Trump năm 2021 nói với Sở Lưu trữ: không có tài liệu mật nào tại Mar-a-Lago, là các bản tin cắt rời từ báo.

- Raymond Dearie, Giám sát đặc biệt, cho điều trần buổi đầu vào chiều thứ Ba 20/9/2022 để xét sơ khởi.

- sách mới: Trump đề nghị 2 quan chức chức Bộ Trưởng Tư Pháp nếu hứa sa thải cố vấn đặc biệt Robert Mueller.

- Ohio: 2 cảnh sát cướp tiền mặt, súng và ma túy trong khi chận xe khám xét, bị bắt

- California: Thống đốc ký luật môi trường, cấm giếng dầu và khí đốt gần nhà dân, trường học 975.4 mét

- California: trúng vé số mà dân không lãnh, trung bình 46,8 triệu đô la/năm. Vé số có 6 tháng để lãnh

- San Jose: cậu 8 tuổi chết vì xe tông gần 1 trường tiểu học, là người đi bộ thứ 26 bị đụng chết ở SJ năm nay

- Các tiệm kim hoàn Quận Cam coi chừng: bọn gian vào tiệm, vung búa đập bể các tủ kính, vơ vét rồi chạy

- New York: Thai Nguyen, 64 tuổi, bị giết. Sát thủ thú tội, dự kiến sẽ ngồi tù 25 năm đến chung thân

- HỎI 1: Có thể giảm nguy cơ bệnh tiểu đường bằng thực đơn thích hợp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ làm việc từ xa tăng vọt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/9/2022) ---- Bộ Tư pháp vào cuối ngày thứ Sáu 16/9/2022 đã trình lên tòa phúc thẩm liên bang xin chặn một phần phán quyết của thẩm phán cấp dưới Aileen M. Cannon về việc bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt để xem xét các tài liệu bị FBI tịch thu giữ từ Mar-a-Lago hồi tháng trước.

Hồ sơ dài 29 trang được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thẩm phán Cannon, do Trump bổ nhiệm, từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc dỡ bỏ lệnh cấm các nhà điều tra tiếp tục điều tra việc xử lý các tài liệu do Trump trộm ra từ Bạch Ốc, vì như thế là trở ngại cuộc điều tra và có thể nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Trong hồ sơ gửi lên Tòa phúc thẩm khu vực 11, Bộ Tư pháp không phản đối việc bổ nhiệm Raymond Dearie làm Chuyên gia đặc biệt nhưng yêu cầu FBI lấy lại quyền truy cập vào 100 tài liệu mật bị thu giữ từ nơi ở của Trump ở Florida. Bộ Tư pháp cũng yêu cầu tòa phúc thẩm không gửi các tài liệu mật tới vị Chuyên gia đặc biệt xem xét vì như thế sẽ kéo dài nhiều tháng.

Có 6 trong tổng số 11 thẩm phán tại Tòa phúc thẩm khu vực 11 là do Trump bổ nhiệm và vụ kiện sẽ được đưa ra trước một hội đồng gồm 3 thẩm phán được lựa chọn ngẫu nhiên bởi tòa án.

---- Cựu Giám đốc Tình báo Hải ngoại của Đan Mạch đã chính thức bị truy tố về tội làm rò rỉ thông tin siêu mật. Lars Findsen bị truy tố tiết lộ bí mật nhà nước và tài liệu mật cho 6 người khác nhau - trong đó có hai nhà báo - trong nhiều tháng. Các thông tin mật đó có từ khi ông đứng đầu Sở Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (FE) từ năm 2015 cho đến khi bị đình chỉ vào tháng 8/2020. Ông đã bác bỏ các cáo buộc.

Công tố viên Jakob Berger Nielsen viết trong một tuyên bố: “Tất nhiên là nghiêm trọng khi các bí mật hoặc thông tin bí mật khác, điều cần thiết cho hoạt động của các cơ quan tình báo để bảo vệ an ninh của Đan Mạch, được chuyển cho người ngoài”.

---- Hôm thứ Năm, Đức Giáo hoàng Francis nói rằng các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp tự vệ trước xâm lược của Nga là hợp pháp về mặt đạo đức. Trong cuộc họp báo kéo dài 45 phút trên máy bay, Đức Giáo hoàng đã trả lời câu hỏi liệu các nước gửi vũ khí đến Ukraine có hợp luật đạo hay không.

ĐGH Francis trả lời: "Đây là một quyết định chính trị mà nó có thể là đạo đức, có thể chấp nhận được về mặt đạo đức, nếu nó được thực hiện trong các điều kiện của đạo đức." ĐGH nói thêm về nguyên tắc "Chiến tranh chính nghĩa" ("Just War") của Giáo hội Công giáo La Mã, cho phép sử dụng một tỷ lệ vũ khí sát thương trong trường hợp tự vệ chống lại một quốc gia xâm lược. ĐGH cũng kêu gọi hòa đàm, nhưng thừa nhận "đây có thể là một thách thức đối với phía Ukraine." Francis đã rời Kazakhstan sau chuyến đi 3 ngày.

---- Khi Ukraine tiếp tục phản công ở phía đông bắc, quân Nga đã thiết lập tuyến phòng thủ giữa sông Oskil và thị trấn Svatove, tình báo quân sự Anh cho biết trên Twitter: “Nga có thể coi việc duy trì quyền kiểm soát khu vực này là quan trọng vì nó được trung chuyển bởi một trong số ít các tuyến đường tiếp tế chính mà Nga vẫn kiểm soát từ khu vực Belgorod của Nga.”

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin cập nhật nói Nga sẽ cố gắng bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình ở Lugansk Oblast, vì bất kỳ tổn thất "đáng kể" nào trong khu vực có thể làm suy yếu chiến lược quân sự của Nga. Bộ cho biết Nga có thể sẽ "ngoan cố" bảo vệ khu vực này, nhưng vẫn chưa rõ "liệu có đủ quân Nga ra tiền tuyến và có tinh thần đủ cao để chống cuộc phản công khác của Ukraine hay không." Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động phản công ở phía đông bắc đất nước.

---- Hai công tố viên từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LNR) do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine đã chết trong một vụ nổ bom tại văn phòng của họ hôm thứ Sáu, theo Thủ hiến chính quyền LNR cho biết: "Hôm nay, do hậu quả của một hành động khủng bố, Tổng công tố viên của LNR Sergei Gorenko và cấp phó của ông ta là Ekaterina Steglenko đã bị giết."

Pasechnik lên án các vụ tấn công và mô tả Ukraine là một "quốc gia khủng bố" để đáp trả. Vụ nổ xảy ra sau những gì Pasechnik mô tả hôm thứ Năm là một "tình hình căng thẳng" đối với Nga và quân thân Nga ở miền đông Ukraine và một phần khu vực mà Nga đã chiếm được từ rất sớm trong chiến dịch của họ nói riêng.

----- Theo ông Pavlo Kyrylenko, Cục trưởng Cục Quân sự khu vực Donetsk, thông báo trên Telegram ngày 16/9, đã có 2 dân thường thiệt mạng và 11 người bị thương ở Donetsk Oblast vì bị pháo binh Nga bắn vào. Tình hình qua đêm trôi qua "tương đối bình tĩnh", chỉ với một số cuộc tấn công bị cô lập tại các điểm riêng biệt trên chiến tuyến. Kyrylenko nói: “Buổi tối tương đối yên tĩnh hôm nay là một ngoại lệ."Người Nga bắn vào dân thường mọi lúc - và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi chúng tôi đuổi họ ra ngoài."

---- Thống đốc khu vực Kharkiv Oblast là Oleg Sinegubov thông báo trên kênh Telegram rằng quân Nga đã pháo kích vào Kharkiv Oblast vào đêm thứ Sáu bằng phi đạn S-300 vào khoảng 2 giờ sáng, giờ địa phương. Theo Sinegubov, không có người nào thiệt mạng trong cuộc đình công, nhưng nó đã khiến một trong những nhà máy bốc cháy, sau đó đã được dập tắt.

---- Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Putin sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến nếu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc hóa học. Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS: "Đừng. Đừng. Đừng nhé, Putin. Bạn sẽ thay đổi cục diện chiến tranh không giống bất cứ thứ gì kể từ Thế chiến II.”

Biden cũng được hỏi hậu quả sẽ như thế nào nếu Putin vượt qua ranh giới đó. Biden nói: “Bạn nghĩ rằng tôi sẽ nói với bạn nếu tôi biết chính xác nó sẽ như thế nào? Tất nhiên, tôi sẽ không nói với bạn. Putin sẽ lãnh hậu quả. Putin sẽ trở thành một kẻ pariah (mạt hạng, vô lại) trên thế giới hơn bao giờ hết."

---- Bộ Quốc phòng Ukraine trong đánh giá mới nhất về tổn thất chiến đấu của Nga cho biết, khoảng 54.250 binh sĩ Nga đã chết trong chiến dịch quân sự tính đến ngày thứ Bảy 17/9/2022. Nga cũng mất ít nhất 2.202 xe tăng, 216 máy bay trực thăng, 312 bệ phóng tên lửa, 4.701 xe chiến đấu bọc thép, 236 phi đạn hành trình và 1.306 đơn vị pháo.

---- Trung tướng Scott Berrier, Giám đốc Sở Quân báo Hoa Kỳ, cho biết ''rõ ràng'' rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không thể làm những gì ông ấy dự định ban đầu khi chuẩn bị cho việc chiếm đóng, đó là lý do tại sao ông không gửi thêm quân đến Ukraine. Berrier giải thích thêm rằng Putin bây giờ sẽ phải ''sửa đổi mục tiêu của mình là gì. '

Mặt khác, bình luận về những tuyên bố trước đây của Tổng thống Putin rằng Điện Kremlin sẽ phản ứng mạnh mẽ trong trường hợp NATO can thiệp vào Ukraine, Phó Giám đốc CIA David Cohen cho biết, ông không nghĩ rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong trường hợp này. Nhiều khả năng Nga sẽ can thiệp vào hệ thống chính trị của Mỹ, theo một số quan chức an ninh khác lưu ý tại Hội nghị thượng đỉnh về tình báo và an ninh quốc gia. Ông không nói rõ Putin sẽ quậy phá nội bộ chính trị Mỹ ra sao, và qua bàn tay của ai.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Pat Ryder, nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ dự kiến sẽ chuyển giao 2 Hệ thống Phi đạn Đất đối Không Tiên tiến Quốc gia (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems- NASAMS) cho Ukraine trong 2 tháng tới. Trước đó, Mỹ nói đã cung cấp gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm thêm đạn dược cho Hệ thống phi đạn cơ động cao (HIMARS), 75.000 viên đạn pháo 155mm và đạn dược cho NASAMS. Tin này đưa ra sau khi Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt trận.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo ở Samarkand nói rằng mục tiêu chính của hành quân đặc biệt vẫn là giải phóng Donbass: "Bất chấp những nỗ lực phản công của quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của chúng tôi ở Donbass vẫn chưa dừng lại. Vẫn đang tiếp diễn."

Ông cũng nói rằng Ukraine đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố xung quanh các nhà máy điện hạt nhân của Nga, đồng thời nói thêm rằng Liên bang Nga sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Putin nói Nga không chiến đấu với một "quân đội đầy đủ" ở Ukraine, mà cho đến nay chỉ sử dụng "một phần" quân đội Nga, và khẳng định rằng "không có gì phải vội vàng" kết thúc chiến dịch ở Ukraine trong khi quân đội Nga đang "dần dần chiếm các vùng lãnh thổ mới."

---- Tướng Lục quân Hoa Kỳ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, hôm thứ Sáu nói rằng "tội ác chiến tranh không thể bị che giấu." Lời Tướng này liên quan đến cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về mộ chôn cất tập thể ở thị trấn Izium: "Về tổng thể quy mô, tôi không biết. Nhưng tôi nói với các bạn rằng thế giới sẽ phát hiện ra điều đó. Tội ác chiến tranh không thể bị che giấu, đặc biệt là những thứ như mồ chôn tập thể."

Cùng với các bình luận trên, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược hôm Thứ Sáu cũng nói rằng khu chôn cất hàng loạt của Nga được tìm thấy ở Izium là "kinh hoàng" và "đáng ghê tởm."

---- Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk [phe thân Nga] Denis Pushilin hôm thứ Sáu thông báo trên kênh Telegram của mình rằng quân Ukraine ở miền bắc đang được chi huy bởi các hướng dẫn viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều này khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho Nga. Tuy nhiên, Pushilin đã ca ngợi quân đội Nga vì sức kháng cự của lính Nga. Khi bắt đầu xâm lược Ukraine, Nga đã đe dọa NATO sẽ lãnh hậu quả lớn nếu NATO can thiệp vào Ukraine. Nếu Pushilin nói xác thực, rằng sĩ quan NATO trong hàng ngũ quân Ukraine, sẽ là vấn đề lớn với Putin.

---- Hôm thứ Sáu, Kirill Stremousov (Tư Lệnh Phó vùng Kherson) cho biết khu vực Kherson hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Stremousov cũng nói thêm rằng thông tin về các đợt tiến công của quân Ukraine vào Kherson là sai sự thật. Các nhận xét được đưa ra sau khi Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt trận, theo lời các viên chức Ukraine, nhờ vũ khí do phương Tây gửi tới.

---- Trên CNN hôm thứ Sáu, cựu giám đốc CIA và là tướng về hưu David Petraeus nói rằng Nga đang đối mặt với tình hình ảm đạm ở Ukraine. Điều này xảy ra khi Ukraine đẩy mạnh một cuộc phản công tích cực, đẩy lực lượng Nga ra khỏi hàng nghìn km vuông ở phía đông đất nước mà họ đã chiếm được trước đó.

Petraeus cho biết: “Vâng, một lần nữa, việc huy động toàn bộ [tổng động viên] là quá muộn, và hơn thế nữa, là họ đã tước bỏ các căn cứ [quân sự] của họ, họ không có các quân xa thay thế, các lệnh trừng phạt xuất cảng vi mạch sang Nga đã phá hủy cơ sở công nghiệp của họ, v.v. Việc xem xét vũ khí hạt nhân chiến thuật, vâng ... nhưng nó không thay đổi thực tế cơ bản, đó là Nga không thể tạo ra các chiến binh, ít sử dụng một cách có hiệu quả và thành thạo. thậm chí chắc chắn rằng họ đang chiến đấu vì điều gì khác ngoài việc hoàn lương hoặc có lẽ để tránh khỏi tù tội. Ngược lại, tinh thần trên bầu trời Ukraine cao ngất trời, họ đang chiến thắng."

---- Ba Lan hôm thứ Sáu đã đạt được thỏa thuận mua 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới từ Nam Hàn để tăng cường khả năng quân sự trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Hợp đồng là một phần của thỏa thuận trị giá 13,7 tỷ USD đã được thỏa thuận trước đó giữa hai nước, theo đó Ba Lan sẽ nhận các máy bay chiến đấu FA-50 của Nam Hàn để thay các máy bay MiG-29 đã lỗi thời của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, lô hàng 12 chiếc máy bay đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội Ba Lan vào năm sau.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với quân đội TQ rằng ông muốn quân đội TQ có chiếm Đài Loan bằng vũ lực vào năm 2027 nếu cần, theo phóng viên Katie Bo Lillis của CNN đăng trên Twitter hôm thứ Sáu dẫn lời Thứ trưởng CIA Dir David Cohen.

"Ông ấy chưa đưa ra quyết định làm điều đó, nhưng ông ấy đã yêu cầu quân đội đặt mình vào vị trí mà nếu đó là điều ông ấy muốn làm, ông ấy sẽ có thể làm được." Đó vẫn là đánh giá tình báo nói chung. Cohen nói rằng mối quan tâm ở Đài Loan là có được sự kiểm soát thông qua các biện pháp phi quân sự.

Trước đó, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Chính sách Đài Loan (Taiwan Policy Act), nhằm tăng viện trợ quân sự cho Đài Loan, trong khi Trung Quốc lên án đạo luật này.---- Bộ Y tế Kyrgyzstan cho biết hôm thứ Sáu rằng 24 công dân nước này đã chết do cuộc đụng độ với Tajikistan nổ ra vào sáng sớm, trong khi 87 người bị thương. Cả hai bên đều cáo buộc bên kia gây ra xung đột, tuy nhiên, hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong ngày, đồng thời hứa sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra những gì đã xảy ra. Xung đột nổi lên gần như cùng lúc với những căng thẳng mới nhất giữa Azerbaijan và Armenia. Cả 4 quốc gia này đều từng là một phần của Liên bang Xô viết.---- Thắng bầu cử sơ bộ xong, 1 ứng cử viên Cộng Hòa trở cờ để chiêu dụ cử tri. Don Bolduc, ứng cử viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire, đã xoay trục hơm thứ Năm 15/9/2022 từ cuộc đua sơ bộ đến cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2022, nói rằng ông đã “đi đến kết luận” rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 “không bị đánh cắp,” sau khi hơn 1 năm Bolduc ồn ào rằng Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử của Trump.Bolduc nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News: “Tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về điều này và tôi đã dành vài tuần qua để nói chuyện trên khắp tiểu bang từ mọi bên, và tôi đã đi đến kết luận - và tôi muốn dứt khoát về điều này - cuộc bầu cử 2020 đã không bị đánh cắp. Tổng thống Biden là tổng thống hợp pháp của đất nước này.”Bolduc đã giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ngày thứ Ba 13/9/2022 trước một ứng cử viên ôn hòa hơn, Chuck Morse, chủ tịch Thượng viện New Hampshire. Bolduc đã tranh cử trên một nền tảng cánh hữu cực đoan rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và rằng Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử 2020.Nhưng bây giờ Bolduc phải đối mặt với một chiến dịch tổng tuyển cử khó khăn chống lại Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, một đảng viên Đảng Dân chủ. Ban vận động của TNS Hassan đã phản ứng nhanh chóng trước sự đảo ngược của Bolduc, chia sẻ một loạt video và trích dẫn nhiều lần rằng Bolduc đã quảng cáo nói dối rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp: “Don Bolduc đang tuyệt vọng cố gắng chạy trốn trong nhiều năm truyền bá Lời nói dối lớn, nhưng Bolduc không thể che giấu các video cũ được.”Bolduc, một tướng quân đội đã nghỉ hưu, đã nhiều lần tuyên bố trong hơn một năm rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Vào tháng 5/2021, Bolduc đã ký một bức thư ngỏ trong đó các tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Bây giờ thì Bolduc trở cờ, sau khi thắng phiếu sơ bộ Cộng Hòa, bây giờ ca ngợi chiến thắng của Biden 2020 để hy vọng kiếm phiếu những người độc lập vào tháng 11/2022.---- Bất ngờ, đa số cử tri nói sẽ bầu cho Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, theo một cuộc thăm dò của New York Times / Siena College. Sức mạnh đáng ngạc nhiên của đảng Dân chủ đã được củng cố bởi giá xăng giảm và thành công của Tổng thống Joe Biden trong việc vượt qua rào cản lập pháp ở Washington để thông qua chương trình nghị sự của mình. Sự thay đổi động lực chính trị đó đã giúp thúc đẩy, chỉ trong hai tháng, xếp hạng phê duyệt của tổng thống tăng 9 điểm phần trăm và tăng gấp đôi tỷ lệ người Mỹ tin rằng đất nước đang đi đúng hướng.Nhưng các đảng viên Dân chủ cũng được hưởng lợi từ các yếu tố mà họ ít kiểm soát: công chúng phản đối kịch liệt trước việc Tòa án Tối cao lật ngược quyền phá thai liên bang và việc cựu Tổng thống Donald Trump trở lại ồn ào. gây chú ý trên sân khấu quốc gia.Cộng Hòa kinh hoàng vì thăm dò này của New York Times / Siena College: Nhìn chung, 46% cử tri đã chi danh nói rằng họ ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho Quốc hội ở địa hạt của họ, so với 44% đối với đảng Cộng hòa.---- Nhóm của Trump đã bảo đảm với các quan chức Lưu trữ Quốc gia một năm trước rằng không có tài liệu mật hoặc nhạy cảm nào tại Mar-a-Lago — mà chỉ là một tá hộp đựng các bản tin cắt rời từ báo chí. Tuyên bố đưa ra bởi 1 cựu luật sư Bâch Ốc, Pat Philbin, trong một cuộc điện thoại với luật sư Sở Lưu trữ Gary Stern. Philbin cho biết trong cuộc gọi rằng thông tin đó đến từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, người cũng cho biết không có tài liệu chính phủ nào bị tiêu hủy.Stern đã yêu cầu cuộc gọi vì lo ngại rằng Trump vẫn còn giữ hơn hai chục hộp tài liệu và hồ sơ kỹ thuật số có thể không được lưu giữ đúng cách. Hơn 1 năm kể từ cuộc trò chuyện đó, các quan chức từ Bộ Lưu trữ và Bộ Tư pháp đã tịch thu về 42 hộp hồ sơ từ câu lạc bộ Florida của Trump.Các quan chức lưu trữ vẫn không chắc chắn rằng họ đã có tất cả các tài liệu từ Trump chưa, theo chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện cho biết trong tuần này. Dân Biểu Dân chủ Carolyn Maloney muốn Cơ quan lưu trữ yêu cầu Trump chứng nhận cá nhân rằng Trump đã nộp mọi thứ, theo USA Today.---- Người Giám sát đặc biệt được bổ nhiệm bởi Thẩm phán Aileen Cannon do Trump bổ nhiệm đã ấn định một phiên điều trần ở Brooklyn về trường hợp của các tài liệu chính phủ mà FBI thu hồi từ Mar-a-Lago. Thẩm phán đã nghỉ hưu Raymond Dearie coi phiên điều trần là hành động đầu tiên của ông với tư cách là Giám sát đặc biệt.Thẩm phán Dearie đã ấn định buổi điều trần vào chiều thứ Ba 20/9/2022 để xét xử sơ khởi. Dearie viết trong một hồ sơ dài hai trang: "Các luật sư được mời gửi các mục trong chương trình nghị sự để thảo luận bằng một lá thư nộp trước khi hết giờ làm việc của ngày thứ Hai 19/9/2022."---- Một cuốn sách mới của các phóng viên Peter Baker và Susan Glasser kể rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã đề nghị sẽ bổ nhiệm vào chức Bộ Trưởng Tư Pháp cho 2 quan chức nội các khác nhau với mong muốn sau đó họ sẽ sa thải cố vấn đặc biệt Robert Mueller.Báo Independent, đã có được bản sao cuốn sách của Baker và Glasser, kể rằng Trump đã cố gắng thuyết phục Scott Pruitt (lúc đó là Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường) và Bộ trưởng Lao động Alex Acosta để tiếp quản chức Bộ trưởng Tư pháp từ Jeff Sessions, người đã khiến Trump tức giận khi tự đứng ngoài cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.Trong số 2 người đó, Pruitt có vẻ gắn bó nhất với ý tưởng này, theo sách của Baker và Glasser. Cuối cùng, các tác giả viết, Trump đã không hoàn thành âm mưu sau khi các phụ tá thuyết phục Trump rằng việc loại bỏ Sessions và sa thải Mueller sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tệ hại hơn đối với Trump.Đây không phải là lần duy nhất Trump tìm cách sa thải Mueller. Trên thực tế, nỗ lực của Trump để tuyển dụng Pruitt và Acosta làm Bộ Trưởng Tư Pháp chỉ xảy ra sau khi Trump ra lệnh cho cố vấn Bạch Ốc Don McGahn sa thải Mueller, nhưng bị từ chối.---- Hai cảnh sát Ohio đang bị truy tố vì bị cho là đã cướp ít nhất 6 người trong khi đi tuần tra, lấy tiền mặt, súng và ma túy từ họ, theo lời Công tố viên Quận Cuyahoga Michael C. O’Malley hôm thứ Sáu.Alfonzo Cole, 34 tuổi và Willie Sims, 31 tuổi -- hai cảnh sát thuộc Ty Cảnh sát East Cleveland -- bị cáo buộc cướp hàng nghìn đô la và hai khẩu súng, cùng với cần sa mà họ tìm thấy trong khi chận xe khám xét từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021.---- Thống đốc Gavin Newsom hôm Thứ Sáu đã ký một gói dự luật môi trường bao gồm SB 1137, được theo dõi chặt chẽ bởi các cộng đồng ở Nam California, những người sống gần các mỏ dầu rộng lớn của khu vực. Luật mới cấm các giếng dầu và khí đốt mới, hoặc sửa chữa lớn các giếng dầu hiện có, trong vùng đệm mới 3.200 feet (975.4 mét) giữa giếng dầu và nhà ở, trường học, viện dưỡng lão và bệnh viện.SB 1137 cũng yêu cầu các công ty giám sát rò rỉ và khí thải và cài đặt hệ thống báo động. Tomás Rebecchi (Giám đốc Food & Water Watch) gần đây đã gọi SB 1137 là “phần có ý nghĩa nhất của luật khí hậu đã được các nhà lập pháp California thông qua” trong khóa họp quốc hội năm nay.---- Nếu bạn mua vé số, hãy nhớ kiểm tra xem bạn có trúng thưởng hay không. Nhiều người dân California vẫn lười kiểm tra vé số và không biết rằng họ đã trúng số. Theo Ty Xổ số Tiểu bang California, trung bình 46,8 triệu đô la tiền thưởng không có người nhận mỗi năm từ các trò chơi Lotto Plus, Fantasy 5, Daily 3, Daily 4, Daily Derby và Hot Spot.Số tiền rất khác nhau giữa các năm. Ví dụ, 75,4 triệu đô la không có người nhận trong năm tài chính 2019-2020, các quan chức xổ số cho biết. Năm tài chính tiếp theo 19,5 triệu đô la trúng thưởng không ai nhận. Người trúng số bất kỳ trò chơi nào ở California có 6 tháng để nhận tiền thưởng của họ.---- Theo cảnh sát, một cậu bé 8 tuổi đã chết vào sáng thứ Sáu sau khibị một chiếc xe tông gần một trường tiểu học ở San Jose. Vào khoảng 8:05 sáng, cảnh sát được báo cáo về vụ xe đụng tại Đại lộ Castlemont và Driftwood Drive, gần Trường Tiểu học Castlemont. Người lái xe vẫn ở lại hiện trường và đang hợp tác.Cậu bé được đưa đến bệnh viện và sau đó đã chết. Người giữ trẻ là một phụ nữ 44 tuổi, cũng bị xe tông. Cô nhập viện, vết thương không nguy tới tính mạng. Thông tin ban đầu cho thấy người lái xe đang đi theo hướng nam trên Đại lộ Castlemont thì tông vào người đi bộ trên lối đi dành cho người đi bộ được đánh dấu ở đường Driftwood Drive.Rượu và ma túy không được cho là những yếu tố gây ra vụ xe đụng. Đây là tai nạn xe đụng chết người thứ 47 và nạn nhân đi bộ chết là người thứ 26 trên đường phố San Jose trong năm nay.---- Các tiệm kim hoàn Quận Cam coi chừng: bọn gian vào tiệm, vung búa đập bể các tủ kính, vơ vét rồi bỏ chạy, mọi chuyện nhanh có thể chỉ 30 giây đồng hồ. Mới xảy ra là ở tiệm Kevin Jewelers ở Brea Mall, Quận Cam, sáng thứ Năm 15/9/2022, vào lúc 11:30 giờ sáng, 4 người đàn ông bước vào, mặc áo có mũ may liền cổ, và bịt mặt.Một trong những người đàn ông đó vung búa, đập liên tục các quầy trưng bày ở rìa ngoài cửa hàng. Sau đó, cả 4 người trong lao vào, vơ vét các tủ kính đã bị đập bể, rồi chạy đi, chỉ mất khoảng 30 giây đồng hồ.Một số cửa hàng trang sức ở Thung lũng San Gabriel (quận Los Angeles) đã bị tấn công bởi các vụ cướp tương tự trong năm nay. Hồi tháng 5/2022, ba tên cướp đã tấn công một cửa hàng trang sức ở El Monte, với số tiền thiệt hại có thể lên đến khoảng 1 triệu đô la. Tính chung, có hơn 35 vụ cướp cửa hàng trang sức ở California kể từ tháng 5/2021.---- Nicholas Lewis, 28 tuổi, cư dân Albany (New York), dự kiến sẽ phải ngồi tù 25 năm đến chung thân khi bị kết án trong vụ giết Thai Nguyen, 64 tuổi, người đã chết vài tháng sau khi nhập viện trong vụ tấn công. Một người đàn ông thành phố hôm thứ Sáu 16/9/2022 đã nhận tội giết người cấp độ hai vì đã đánh chết Thai Nguyen ở Công viên Lincoln một năm trước.Lewis bị bắt vào tháng 4/2022. Cáo buộc giết người chống lại Lewis đã được đưa vào một bản cáo trạng bao gồm 7 trường hợp hình sự chống lại bị cáo, trong đó Lewis bị cáo buộc thực hiện các hành vi từ quấy rối đến giết người. Lewis đang đối mặt với khả năng, nếu bị kết án tại phiên tòa, mức án có thể là gấp đôi hoặc gấp ba so với 25 năm hiện tại. Lewis dự kiến bị kết án vào ngày 10 tháng 11/2022.---- Ngư dân Quảng Ngãi bị ca nô "nước ngoài" bắn gây thương tích trên biển Trường Sa. Theo Báo Tiền Phong. Trong lúc hành nghề trên vùng biển Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), tàu cá Quảng Ngãi cùng 11 ngư dân bất ngờ bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí trấn áp, cướp tài sản và bắn gây thương tích một ngư dân. Vào ngày 9/9, trong lúc hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), tàu cá QNg 90962 TS do ông Bùi Duy Tân (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 11 lao động bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí tấn công cướp tài sản và bắn gây thương tích thuyền viên Võ Minh Quân (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn). Sau 8 ngày gặp nạn, thuyền viên Võ Minh Quân được tàu QNg 90962 TS đưa về cảng Sa Kỳ.---- Cà Mau báo động: 4.000 tàu cá nằm bờ vì thiếu xăng dầu, xin trung ương cứu. Theo Báo Lao Động. Trước tình trạng giá dầu tăng mạnh, ảnh hưởng đến 4.000 phương tiện đánh bắt thủy sản; máy móc phục vụ công trình xây dựng cơ bản không có dầu hoạt động… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản "hỏa tốc" gửi Bộ Công Thương nhờ can thiệp. Nội dung công văn nêu rõ: Qua kết quả kiểm tra đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc đối với tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cụ thể, các cửa hàng xăng dầu chỉ được thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung ứng số lượng hạn chế để hoạt động cầm chừng, xảy ra tình trạng hết xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu nên chưa đảm bảo nhu cầu nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là nguồn cung dầu diesel chưa đảm bảo để phục vụ cho gần 4.000 tàu thuyền đánh bắt thủy sản, phương tiện giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhiều phương tiện không có nhiên liệu hoạt động, công trình xây dựng phải tạm dừng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

---- HỎI 1: Có thể giảm nguy cơ bệnh tiểu đường bằng thực đơn thích hợp?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tại Hoa Kỳ, hơn 37 triệu người mắc bệnh tiểu đường và 1/5 trong số họ không biết mình mắc bệnh, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). CDC cho biết ăn uống đầy đủ là chìa khóa để quản lý lượng đường trong máu cho những người mắc bệnh. Các nhà khoa học nhận thấy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng đáng kể - 20% - đối với những người ăn 100 gam thịt mỗi ngày, nguy cơ cao hơn 22% đối với 100 gam thịt đỏ mỗi ngày và nguy cơ cao hơn 30% đối với 50 gam mỗi ngày thịt đã qua chế biến (như thịt hộp, xúc xích...). Ngược lại, ăn 50 gam thịt trắng mỗi ngày chỉ làm tăng 4% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đối với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, 200 gam sữa mỗi ngày có thể giảm 10% nguy cơ mắc bệnh và 100 gam sữa chua (yogurt) mỗi ngày có thể giảm 6% nguy cơ mắc bệnh. Tương tự, bổ sung 5 gam chất xơ (rau, trái...) mỗi ngày, được mô tả là tương đương với một quả lê cỡ trung bình giảm 14% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Trong khi đó, mỗi ngày tăng 100 gam rau và 10 gam protein thực vật, chẳng hạn như các loại hạt (nuts), đậu phụ (tofu), đậu (beans), đậu lăng (lentils) và đậu Hoà Lan (peas), sẽ giảm nguy cơ tử vong tương ứng là 12% và 9%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/09/15/type-2-diabetes-dairy-fish-red-meat-risks-study/4341663263947/

---- HỎI 2: Dân Mỹ làm việc từ xa tăng vọt?

ĐÁP 2: Đúng thế. Dữ liệu mới của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau) được công bố hôm thứ Năm cho thấy số lượng người Texas làm việc từ xa đã tăng lên kể từ năm 2019, một dấu hiệu khác cho thấy đại dịch đã thay đổi tương lai của công việc như thế nào.

Số lượng người làm việc từ xa ở Texas đã tăng 10,6 điểm phần trăm trong ba năm. Hơn 16% người Texas làm việc từ xa vào năm 2021, tăng so với gần 6% vào năm 2019.

Trên toàn quốc, 17,9% người Mỹ chủ yếu làm việc tại nhà vào năm 2021 so với 5,7% vào năm 2019, theo kết quả khảo sát.

Trong số những người lao động ở Austin (Texas) từ 16 tuổi trở lên, con số khổng lồ 38,8% đang làm việc tại nhà vào năm 2021, theo dữ liệu của Cục Điều tra dân số.

Chi tiết:

https://www.axios.com/local/austin/2022/09/16/more-texans-working-from-home-census

.