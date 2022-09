Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai cảnh báo hai năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ rất khó khăn nếu Cộng hòa giành được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

.

- Bộ Tư pháp gửi 40 trát đòi, điều tra về bạo loạn 6/1/2022 và lật ngược bầu cử 2020, bố ráp và tịch thu điện thoại của 2 cựu phụ tá của Trump.

- Ủy ban Tư pháp Thượng viện: sẽ điều tra Bộ Tư Pháp của Trump vì phục vụ quyền lợi riêng cho Trump.

- Phóng viên TV quốc doanh Nga kêu gọi xử bắn các tướng Nga đã cho phép rút quân Nga ra khỏi khu vực Kharkiv. Ukraine: Putin sa thải 1 tư lệnh quân đội chỉ 16 ngày sau khi bổ nhiệm tướng này, là một lý do quân Nga bỏ chạy khỏi Kharkiv.

- Zelensky: quân Ukraine đã tái chiếm 6.000 km vuông (khoảng 2.316 dặm vuông) (gần 10% lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm từ tháng 2/2022). Ukraine: xin Đức chuyển giao các xe tăng Leopard và Marder. Ukraine: đã bắn rớt 1 máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Nga sử dụng. Binh đoàn xe tăng cận vệ số 1 của Nga thê thảm.

- Thống đốc vùng Belgorod của Nga bên kia biên giới Ukraine kêu gọi dân tạm thời di tản vì pháo kích cả 2 bờ. Điện Kremlin: Nga đang chuẩn bị "các cuộc tấn công lớn" chống lại quân đội Ukraine "trên tất cả các hướng hoạt động." Còn giao chiến lớn ở Kherson: quân thân Nga nói sẽ không rút lui. Điện Kremlin đe dọa những người chỉ trích cuộc "rút lui chiến thuật" của Nga.

- Cựu tướng Mỹ Ben Hodges, từng chỉ huy quân Mỹ ở châu Âu, Iraq và Afghanistan: nên chuẩn bị cho sự sụp đổ của Nga trong 4 hoặc 5 năm tới. Ukraine xin Mỹ thêm vũ khí cho năm 2023, cả phi đạn tầm xa.

- Thêm 1 cái chết bí ẩn từ 1 đại gia bạn của Putin: rơi xuống tàu, xác trôi xa 100 dặm ở viễn đông Nga

- Phóng viên Maggie Haberman: Trump ngạc nhiên vì không nhận được Anh mời cá nhân dự lễ tang Nữ hoàng.

- Báo Market Watch: Anh sẽ suy thoái sớm hơn dự báo vì lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II làm giảm thêm GDP.

- Joe Biden: nếu Cộng hòa thắng Quốc hội trong bầu cử giữa kỳ, Cộng Hòa sẽ chận lại tất cả các dự luật

- CRC: chỉ còn 37% mục sư tin Kinh thánh tuyệt đối

- Nhật sẽ đóng 2 tàu chiến lớn nhất Châu Á, chống phi đạn từ Bắc Hàn và TQ, kể cả đầu đạn hóa học, hạt nhân.

- Bộ Tư pháp đồng ý chọn 1 trong 2 đề cử viên Chuyên gia đặc biệt của Trump là Raymond Dearie.

- Chính phủ Mỹ: không có giấy tờ, email hay tin nhắn nào nói Trump đã giải mật các hồ sơ đưa về tư dinh

- New York: Thẩm phán vụ Trump Organization gian thuế nói sẽ xử ngày 24/10/2022, không để Trump hoãn

- Luật sư của Trump đệ đơn mới, cấm chính phủ xem hồ sơ mật Trump chôm về, nhưng không dám nói đã giải mật

- Tin thuyết âm mưu, khi Trump thua bầu cử 2020 liền nổi điên: Igor Lanis xách súng bắn chết vợ, gãy giò con

- Bộ Tư pháp truy tố 1 phụ nữ Texas dọa giết thẩm phán Aileen Cannon cho là Cannon câu giờ giúp Trump

- Sách mới của Maggie Haberman: thua bầu cử 2020, Trump la hét, nói sẽ đóng cửa phòng, không rời Bạch Ốc

- Công ty thẻ tín dụng Visa: phân loại riêng cho người mua súng. Các hội súng nổi giận, nói phân biệt kỳ thị.

- Đại học xuất sắc nhất: Princeton, MIT, ba đồng hạng Harvard, Stanford, Yale. Học phí, chi phí tới 80.000 đô/năm. Đồng hạng 20 là UC Berkeley và UCLA, chỉ tốn $14,000/năm cho SV Calif.

- San Francisco: bắt 2 phụ nữ mang súng cướp nhiều vụ ở Bắc California.

- Mỹ thông báo về hộ chiếu mẫu mới của VN: phải bị chú về nơi sinh.

- Thiếu giáo viên: Trong 10 năm qua, học sinh tăng 21%, giáo viên giảm 4%.

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ không hài lòng về hệ thống y tế Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Du khách TQ lo ngại bạo lực súng ở Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/9/2022) ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai cảnh báo hai năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ rất khó khăn nếu Cộng hòa giành được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

.

Nói tại buổi gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Dân chủ ở Boston, Biden nói rằng trừ khi đảng Dân chủ duy trì quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, nếu không sẽ gần như không thể thông qua bất kỳ đạo luật nào: “Nếu chúng ta mất Hạ viện hoặc mất Thượng viện, đó sẽ là một hai năm thực sự khó khăn. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho cây bút phủ quyết hơn là hoàn thành bất cứ việc gì”.

.

---- Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa (Cultural Research Center - CRC) tại Arizona Christian University (Đại học Cơ đốc giáo Arizona) đã công bố một cuộc khảo sát ngày 10 tháng 5/2022. CRC đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với 1.000 mục sư Cơ đốc giáo với hy vọng hiểu sâu hơn về suy nghĩ và hành vi của họ. Việc phát hiện ra rằng chỉ có 37% mục sư được khảo sát có thế giới quan trong Kinh thánh là đủ để thu hút sự chú ý của siêu mục sư Franklin Graham.

.

Bản tin báo nhà thờ Charisma Magazine hôm 12/9/2022, nhiều tháng sau cuộc khảo sát, ghi rằng Graham đã tweet: “Tôi không biết họ đã khảo sát 1.000 mục sư nào, nhưng kết quả rất đáng quan tâm. Con số 39% mục sư 'truyền đạo' (evangelical) mà họ được hỏi cho biết không có chân lý đạo đức tuyệt đối & rằng 'mỗi cá nhân phải xác định chân lý của chính mình.' Thật là dối trá."

.

Graham cũng đặt vấn đề với kết quả 30% người trả lời khảo sát không tin rằng sự cứu rỗi dựa trên việc thú nhận tội lỗi và chấp nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi: "Cuộc khảo sát cũng nói rằng 30% mục sư truyền đạo không tin rằng sự cứu rỗi của họ dựa trên việc họ đã thú nhận tội lỗi và chấp nhận Chúa Jesus Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của họ. Kiểu giảng dạy sai lầm này đang dẫn mọi người và nhà thờ đi lạc hướng.

.

---- Bộ Tư pháp đã gửi khoảng 40 trát đòi hầu tòa trong tuần qua để 40 người thân tín của Trump ra khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang về vụ bạo loạn 6/1/2022 và nỗ lực của Donald Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Bộ tuần qua cũng đã thực hiện lệnh bố ráp và tịch thu điện thoại của hai cựu phụ tá của Trump -- Boris Epshteyn (cố vấn pháp lý của Trump) và Mike Roman, một chiến lược gia ban vận động và giám đốc các hoạt động trong Ngày bầu cử của Trump.

.

Bộ Tư pháp và FBI đã bắt giữ, truy tố, xét xử và kết án một số kẻ bạo loạn ở Điện Capitol trong hơn một năm rưỡi qua, nhưng vẫn còn đang điều tra nguồn gốc của bạo loạn 6/1/2021, trong đó ủng hộ Trump xông vào tòa nhà Quốc, hành hung cảnh sát, đập phá tài sản, đòi bắn Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và đòi treo cổ Phó Tổng thống Mike Pence. Bộ cũng điều tra về những cội rễ dàn dựng các phái đoàn đại cử tri giả mạo để giúp Trump bám ghế Tổng Thống.

.

---- Ủy ban Tư pháp Thượng viện có kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra của Quốc hội về lời của một cựu công tố viên liên bang tiết lộ rằng Donald Trump đã cố gắng can thiệp vào văn phòng của ông, sử dụng Bộ Tư pháp để bảo vệ Trump và truy phá quấy nhiễu những kẻ không ưa Trump. Geoffrey Berman, người từng là Biện lý Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam của New York cho đến giữa năm 2020 khi bị Trump sa thải, đã đưa ra các cáo buộc của mình trong một cuốn sách mới, trích đoạn của chúng được đăng lên The New York Times vào đầu tháng này.

.

Thượng nghị sĩ Richard Durbin (D-IL), chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã thông báo ý định của cơ quan để điều tra các cáo buộc "sai trái đáng kinh ngạc và không thể chấp nhận được từ sứ mệnh theo đuổi công lý khách quan của bộ" trong một lá thư gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Rachel Maddow của MSNBC vào tối thứ Hai, Berman nói: “Nhưng tôi có thể nói với bạn, nó [chuyện Trump áp lực Bộ Tư Pháp] đã vi phạm tất cả các tiêu chuẩn và truyền thống của Bộ Tư pháp, nơi phải là độc lập với chính trị. Trump đã biến Bộ này thành công ty luật cá nhân cho riêng Trump."

.

---- Bộ Tư pháp cho biết Bộ đồng ý chọn một trong 2 đề cử viên Chuyên gia đặc biệt của Trump là Raymond Dearie, rằng Dearie là một lựa chọn thích hợp để xem xét các tài liệu mà FBI thu giữ từ Mar-a-Lago.Bộ cho biết có thể chấp nhận đề cử của Trump là Dearie, hoặc 2 đề cử do chính Bộ đệ trình lên tòa án: thẩm phán đã nghỉ hưu Barbara S. Jones và Thomas B. Griffith.

.

Bộ viết rằng cả 3 đề cử Chuyêng ia đặc biệt "mỗi người đều có kinh nghiệm tư pháp phong phú, trong đó họ đã chủ trì các vụ án dân sự và hình sự liên bang, bao gồm cả các vụ án liên bang liên quan đến an ninh quốc gia và các mối quan tâm đặc quyền."

.

Tuy nhiên, Bộ phản đối đề cử viên thứ hai của Trump, Paul Huck Jr., "người dường như không có các kinh nghiệm tương tự." Trump thì chống cả 2 đề cử viên của Bộ Tư pháp.

.

---- Trump và các đồng minh đã nhiều lần tuyên bố rằng có một loại "lệnh giải mật" trên nhiều tài liệu mà TRump đã mang từ Bạch Ốc trở về câu lạc bộ gôn ở Florida. Trong một cuộc phỏng vấn với mạng Fox, Trump nói rằng khi còn đương chức, ông "thường mang tài liệu, bao gồm cả tài liệu mật, đến tư dinh" và "có lệnh thường trực rằng các tài liệu được loại bỏ khỏi Phòng Bầu dục và được đưa đến tư dinh, được giải mật ngay khi Trump bóc ra xem."

.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton nói rằng khi ông ấy ở đó thì không có chuyện gì xảy ra cả và ý tưởng về một lệnh giải mật thường trực "gần như chắc chắn là một lời nói dối."

.

Luật sư Matthew Segal của ACLU lưu ý vào tuần trước rằng các đồng nghiệp đã gửi yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) tới Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia (National Geospatial-intelligence agency - NGA) yêu cầu bất kỳ tài liệu nào liên quan đến "lệnh thường trực giải mật, bất kỳ văn bản nào về lệnh giải mật từ cơ quan hành pháp của tổng thống Hoa Kỳ đối với NGA, bao gồm bằng thư, bản ghi nhớ hoặc email, tất cả hồ sơ do NGA tạo ra đã được giải mật theo lệnh thường trực giải mật bị cáo buộc" cho đến ngày 20/1/2021. Yêu cầu tương tự cũng được gửi đến Bộ An ninh Nội địa. Cả hai đều quay lại với cùng một câu trả lời, là không thấy lệnh giải mật nào.

.

---- Phóng viên Maggie Haberman của New York Times nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã rất ngạc nhiên khi ông không nhận được lời mời cá nhân tới lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Nói trên CNN sáng thứ Ba, Haberman đã được người dẫn chương trình John Berman hỏi về phản ứng của Trump khi không được mời đến dự đám tang, nơi sẽ có sự tham dự của Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần này.

.

Haberman nói: "Trump và những người xung quanh Trump tin rằng Trump có liên hệ đặc biệt với nữ hoàng. Một số người thân cận với Trump kỳ vọng rằng Trump nên nhận được lời mời. Trump tự tưởng tượng mình có một mối quan hệ thân thiết nào đó với cô ấy. Một cựu phụ tá của Trump nói với tôi, 'Không, nữ hoàng thực sự thích Trump.'"

.

Tuy nhiên, Haberman cho biết cô chưa nghe thấy bằng chứng cụ thể nào cho thấy nữ hoàng quá cố ưa thích Trump, người mà Nữ hoàng đã tiếp đón khi Trump đến thăm Vương quốc Anh vào năm 2019: "Tôi không có lý do gì để tin rằng, từ bất cứ điều gì tôi từng nghe hoặc đọc, rằng nữ hoàng cảm thấy như thể bà có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với Donald Trump."

.

---- Báo Market Watch ghi hôm Thứ Ba rằng các nhà kinh tế cho biết Vương quốc Anh có thể chính thức rơi vào suy thoái sớm hơn dự báo do ảnh hưởng của lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Tổng sản phẩm quốc nội của Anh đã suy yếu 0,1% trong quý thứ hai, vì do có thêm các lễ kỷ niệm cho năm lễ Bạch kim của Nữ hoàng (Queen’s Platinum Jubilee). Hiện tại, ngân hàng có thêm ngày nghỉ lễ vào ngày 19/9, ngày tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, sản lượng cũng có thể bị ảnh hưởng.

.

Ngoài các dịch vụ công cộng và hầu hết các doanh nghiệp đóng cửa, các chuỗi siêu thị hàng đầu bao gồm Tesco và Sainsbury nói rằng họ sẽ đóng cửa, cũng như đơn vị Primark của Associated British Foods. Sở Thống kê Quốc gia hôm thứ Hai báo cáo rằng GDP trong tháng 7/2022 đã tăng 0,2%, sau khi giảm 0,6% trong tháng 6/2022. George Buckley, Trưởng ban kinh tế trưởng của Anh tại Nomura, cho biết tốc độ tăng trưởng hàng quý bằng 0, “đã ở mức mấp mé như thế trong 4 tháng qua. Việc thông báo về một kỳ nghỉ ngân hàng khác vào ngày 19/9 cũng có thể làm giảm GDP ở mức biên, vượt qua và trên mức suy thoái mà chúng tôi đã mong đợi trong năm tới."

.

Philip Shaw, nhà kinh tế trưởng tại Investec ở London, cũng đưa ra quan điểm tương tự. “Do GDP bị giảm nhẹ trong quý 2, điều này có nghĩa là kinh tế đang suy thoái, mặc dù phần lớn bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ bổ sung." Ông nói, nguy hiểm cũng là giảm chi tiêu trong suốt thời kỳ quốc tang. Đã có một số doanh nghiệp bị đóng cửa lẻ tẻ, với một số sự kiện thể thao, đáng chú ý nhất là các trận bóng đá, đã bị hủy bỏ.

.

Anh đang vật lộn khi đối mặt với lạm phát gia tăng, với giá tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong 40 năm là 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Bảy. Theo ước tính từ chuỗi siêu thị Asda của Anh, mỗi gia đình trung bình có mức chi tiêu ít hơn 40 bảng Anh (46 USD) mỗi tuần trong tháng 7, giảm 16,5%. Thủ tướng mới Liz Truss đã cam kết giới hạn các hóa đơn năng lượng đang tăng lên ở mức có thể tiêu tốn hơn 100 tỷ bảng Anh trong hai năm tới.

.

---- Thêm 1 cái chết bí ẩn từ 1 người bạn của Putin. Đại gia năng lượng Nga Ivan Pechorin đã chết trong một hoàn cảnh bí ẩn sau khi "rơi xuống tàu" từ một chiếc thuyền, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương. Xác của Ivan Pechorin được tìm thấy trôi dạt khoảng 100 dặm từ Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga, hôm thứ Hai sau một cuộc tìm kiếm kéo dài hai ngày, trang VL.ru đưa tin.

.

Pechorin đã rơi khỏi chiếc thuyền đang di chuyển của mình vào ngày 10 tháng 9 khi nó đang đi gần Đảo Russky, hãng thông tấn này đưa tin. Ông là Giám đốc Hàng không của Tổng công ty Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga (Far East and Arctic Development Corporation - KRDV), đã mô tả cái chết của ông là một "mất mát không thể bù đắp".

KRDV là dự án của Tổng thống Vladimir Putin nhằm phát triển các nguồn năng lượng phong phú và khai thác ở khu vực xa nhất về phía đông của Nga, đã trở thành một mục tiêu quan trọng dưới sức nặng của các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo phóng viên của Mirror's Russia, ông đã được đích thân Putin lựa chọn cho vai trò của mình, và được Newsweek mô tả là "nhân vật chủ chốt" của Putin trong khu vực. Ít nhất 8 nhà tài phiệt khác có mối liên hệ với ngành năng lượng cũng đã chết trong hoàn cảnh bí ẩn vào năm 2022.

.

---- Điện Kremlin đã đưa ra một lời đe dọa kín đáo đối với những người Nga đang bày tỏ giận dữ về những thất bại quân sự gần đây trên mạng xã hội. Các blogger và phóng viên quân sự ủng hộ Điện Kremlin mấy hôm nay cũng chỉ trích các cấp chỉ huy khi quân đội Nga bỏ chạy trước đà phản công của quân Ukraine, cuộc "lui quân chiến thuật" được Bộ Quốc phòng Nga coi là một sự "tái phối trí" lực lượng đơn giản.

.

Được hỏi hôm thứ Ba về những lời chỉ trích, phát ngôn viên của Vladimir Putin, Dmitry Peskov cho biết hành động “thiếu thông cảm” sẽ được coi là “sự đa dạng của các ý kiến” miễn là chúng vẫn nằm trong giới hạn của luật pháp. “Nhưng đường ranh này rất, rất mỏng. Ở đây bạn cần phải rất cẩn thận,” ông nói với các phóng viên. Peskov tiếp tục nhấn mạnh rằng "dữ liệu thống kê" cho thấy "người Nga ủng hộ tổng thống", bất chấp các đại biểu thành phố từ 18 quận ở St.Petersburg và Moscow gần đây kêu gọi lật đổ Putin.

.

---- Một đơn vị thành lập để bảo vệ Moscow khỏi cuộc tấn công trong trường hợp xảy ra chiến tranh với NATO đã thê thảm bỏ chạy khi bị quân Ukraine phản công, theo Bộ Quốc Phòng Anh Quốc. Anh cho biết các đơn vị của Binh đoàn xe tăng cận vệ số 1 (viết tắt 1GTA - 1st Guards Tank Army) của Nga đã được rút khỏi Kharkiv Oblast trong tuần trước. Anh cho biết với 1GTA và các hệ thống khác "đã xuống cấp nghiêm trọng", Nga sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại năng lực.

.

Quân Ukraine tiếp tục đà tiến khi quân Nga bỏ chạy. Những lá cờ màu vàng và xanh tươi bay phấp phới từ các tòa nhà cao nhất còn sót lại ở các thị trấn bị phá hủy một phần xung quanh thành phố thứ hai của Ukraine, Kharkiv, trong khi các binh sĩ Ukraine kiểm tra các xe tăng Nga bị cháy trên đường.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu hàng đêm vào cuối ngày thứ Hai: “Từ đầu tháng 9 đến nay, các chiến sĩ của chúng tôi đã giải phóng hơn 6.000 km vuông lãnh thổ Ukraine - ở phía đông và nam. "

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Nga không thảo luận về việc huy động quân trên toàn quốc vào thời điểm hiện tại sau khi quân Ukraine thắng lớn ở khu vực Khrakiv. Peskov tố cáo Ukraine có hành động trừng phạt ở khu vực Kharkiv, gọi đó là "hành động thái quá". Peskov nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân Nga đang chuẩn bị "các cuộc tấn công lớn" chống lại quân đội Ukraine "trên tất cả các hướng hoạt động."

.

---- Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine đã tái chiếm 6.000 km vuông (khoảng 2.316 dặm vuông) đất ở phía đông và nam đất nước kể từ đầu tháng khi ông kêu gọi áp lực quốc tế lớn hơn để cô lập Nga. Theo các nhà phân tích, con số đó sẽ lên tới gần 10% lãnh thổ Ukraine bị mất vì Nga xâm lược kể từ khi bắt đầu vào tháng 2/2022.

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba chỉ trích "những tín hiệu đáng thất vọng" từ Đức liên quan đến việc chuyển giao các xe tăng Leopard và Marder, nói rằng Ukraine cần chúng "để giải phóng người dân và cứu họ khỏi nạn diệt chủng. Không một lý lẽ hợp lý nào về việc tại sao không thể cung cấp những vũ khí này, chỉ có những nỗi sợ hãi và lời bào chữa trừu tượng. Đức sợ gì, trong khi Ukraine không sợ?" Kuleba đăng trên Twitter. Vào cuối tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa hỗ trợ vũ khí trị giá 600 triệu euro cho Ukraine.

.

---- Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, một lần nữa kêu gọi dân thường rời khỏi các ngôi làng sát biên giới với Ukraine. Belgorod tiếp giáp với vùng Kharkiv của Ukraine. Gladkov cho biết trên Telegram hôm thứ Ba rằng ông đã đến làng Zhuravlevka và tình hình ở đó "khó khăn, nhưng tất cả các dịch vụ đều được thực hiện", bao gồm cả lực lượng thực thi pháp luật và biên phòng.

.

Ông nói: "Chúng tôi tiếp tục thuyết phục những người vẫn ở Zhuravlevka và Nekhoteevka tạm thời rời khỏi nhà của họ." Các cuộc pháo kích dọc theo biên giới đã ảnh hưởng đến các cộng đồng ở cả hai bên, với những ngôi nhà bị hư hại và các cánh đồng ngũ cốc bị đốt cháy.

.

---- Còn giao chiến lớn ở Kherson. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền nam Ukraine dọc theo một mặt trận rộng lớn ở khu vực Kherson và Mykolaiv. Các quan chức thân Nga nói rằng đợt tấn công của Ukraine đang bị chận lại. Trong một tin nhắn video gần tiền tuyến, Kirill Stremousov, Phó giám đốc quân sự khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, nói rằng ông đang ở trên đường cao tốc Kherson-Mykolaiv và "không ai rút lui và sẽ không rút lui."

.

Stremousov nói rằng ông đã đến thăm phần lớn phòng tuyến xung quanh Kherson và thành phố được "bảo vệ một cách đáng tin cậy." Ông khẳng định rằng các lực lượng Ukraine "không có cơ hội để chọc thủng tuyến phòng thủ. Không có mối đe dọa nào đối với Kherson. Kherson sẽ vẫn ở lại lãnh thổ Nga."

.

---- Quân Ukraine nói hôm thứ Ba rằng họ đã bắn hạ một máy bay không người lái do Iran cung cấp được sử dụng bởi Nga trên chiến trường ở miền đông nước này, ở gần thị trấn Kupyansk. Bản tin trên Telegram, kèm hình ảnh của xác máy bay không người lái bị nói là đã bị bắn rơi: "Việc phân tích các phần tử cánh của máy bay không người lái cho phép chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng quân Ukraine đã phá hủy một UAV của Iran lần đầu tiên. Đó là một máy bay cảm tử Kamikaze UAV Shahed-136 tầm xa."

.

.

---- Một người dẫn chương trình TV quốc doanh của Nga đã kêu gọi xử bắn các tướng Nga nào đã cho phép rút quân Nga ra khỏi những vùng đất khổng lồ ở Ukraine. Quân Ukraine đã giành lại thành công khoảng 1.250 (2.000 km vuông) lãnh thổ ở khu vực Kharkiv của nước này trong vài ngày qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu tối thứ Bảy.

.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân Nga đang rút lui khỏi một số khu vực trong khu vực Kharkiv. Cuộc phản công thần tốc đã khiến lính Nga phải chạy trốn khỏi khu vực bằng mọi cách có thể, kể cả việc cải trang thành người dân địa phương. Theo New Statesman, quân Ukraine đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn trong 5 ngày so với 5 tháng của Nga.Hôm thứ Hai, người dẫn chương trình TV quốc doanh Nga Volodymyr Solovyov đã chỉ trích các nhà lãnh đạo quân sự Nga: "Tôi không biện minh cho bất kỳ ai, đặc biệt là không tranh luận với thực tế là nhiều ông chủ mặc quân phục (tôi không thể gọi họ là chỉ huy) đáng bị cách chức trong sự ô nhục, và một số người trong số họ nên bị xử bắn, và tôi thậm chí có thể nêu ra một vài tên. cho những người ra quyết định [bỏ chạy]." Solovyov viết như thế trên kênh Telegram.Solovyov là một người dẫn chương trình TV, nhà văn và nhà tuyên truyền, người trước đây đã ủng hộ cuộc tấn công của Putin vào Ukraine. Ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga được phát động vào tháng 2, Solovyov tuyên bố rằng ông đã bị đưa vào danh sách trừng phạt quốc tế.Các cơ quan truyền thông nhà nước khác, những người cho đến nay vẫn lạc quan về cuộc chiến ở Ukraine, cũng bày tỏ sự thất vọng khi quân Nga bỏ chạy ở khu vực Kharkiv.Anton Anisimov, người dẫn chương trình đối thoại chính trị của kênh thể thao Match TV của Nga, hôm thứ Sáu gợi ý về đức tin tôn giáo, cho biết "tất cả những ai là tín đồ nên cầu nguyện cho các chàng trai của chúng ta", một đoạn clip được Insider xem lại cho thấy. "Chúng ta nên cầu nguyện rằng những người đàn ông của chúng ta, những người ở đó sẽ cầm cự được."Blogger quân sự Yuri Podolyaka bày tỏ thất vọng với "Time Will Tell" của Nga cho thấy quân đội Nga đã "trao cho [Ukraine] những vùng lãnh thổ khá quan trọng."---- Ukraine nói rằng Putin đã sa thải một tư lệnh quân đội chỉ 16 ngày sau khi tướng này được bổ nhiệm vào vai trò của mình, sau khi quân Ukraine đạt những chiến thắng thần tôc. Trung tướng Roman Berdnikov được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy Quân khu phía Tây của quân đội Nga vào ngày 26/8/2022, thay thế Trung tướng Sychecvy.Nhưng Berdnikov chỉ giữ chức mới được hơn hai tuần, trước khi bị lột chức, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Ukraine nói rằng sự thay đổi lãnh đạo là một lý do dẫn đến "thất bại tan nát" của quân đội ở khu vực Kharkiv. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Trung tướng Oleksander Lapin sẽ thay thế. Nga vẫn chưa xác nhận bất kỳ thay đổi nào trong số này.Hồi tháng 6/2022, có tin đồn Trung tướng Berdnikov thiệt mạng trong một cuộc tấn công do quân Ukraine thực hiện. Trước đây, Berdnikov từng là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Nga ở Syria, sau đó được chuyển sang chỉ huy quân đội tại Cộng hòa Nhân dân Donbas.---- Một cựu tướng Mỹ đã cảnh báo phương Tây nên chuẩn bị cho sự sụp đổ của Nga trong vòng 4 hoặc 5 năm tới. Ben Hodges, tướng của Quân đội Mỹ ở châu Âu và từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan, đưa ra dự đoán trên, trong khi quân Ukraine tiếp tục chiến thắng và quân Nga tiếp tục lui quân.Tháng trước, Tướng Hodges cho biết quân Nga kiệt quệ có thể bị sụp đổ vào cuối năm nay. Ukraine đã tìm cách tái chiếm các khu vực do Nga chiếm đóng ở khu vực Kharkiv. Số lượng đáng kể vũ khí và đạn dược đã bị bỏ lại khi Moscow vội vàng rút quân để tránh bị bao vây.Tướng Hodges nói với Times Radio hôm thứ Hai: “Chúng ta có thể đang xem xét sự sụp đổ của Liên bang Nga trong vòng bốn hoặc năm năm tới. Chúng ta đã không chuẩn bị cho sự sụp đổ của Liên Xô [năm 1991]. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho khả năng mới này."Giải thích lý do tại sao Nga có thể tan rã, ông nói: “Quân đội Nga đã lộ ra tham nhũng lớn trong các cấp chỉ huy. Tham nhũng sẽ ngày càng trở nên không thể dung thứ được đối với công dân Nga. Hai trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp của họ, xuất cảng năng lượng và xuất cảng vũ khí, tôi nghĩ rằng cả hai đều sẽ bị thiệt hại."Đề cập đến việc Ukraine giành được lãnh thổ gần đây chống lại lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hodges nói: "Người Nga đã gục ngã ở rất nhiều nơi vì họ kiệt sức, hậu cần cạn kiệt, nhiều sĩ quan của họ đã bị giết. Hầu hết lính Nga không có ý chí chiến đấu."---- Ukraine chuẩn bị gửi một đơn đặt hàng vũ khí khác tới Mỹ mà họ nói rằng họ cần tiếp tục tấn công chống lại cuộc xâm lược của Nga vào năm 2023, bao gồm cả hệ thống phi đạn tầm xa mà Mỹ đã miễn cưỡng cung cấp trong quá khứ.Theo danh sách được chia sẻ với các nhà lập pháp Hoa Kỳ và được The Wall Street Journal thu được, Ukraine muốn có Hệ thống Phi đạn Chiến thuật Quân đội (Army Tactical Missile System), hay còn gọi là ATACMS, có thể bắn phi đạn từ mức 190 dặm. Mỹ đã từng từ chối các yêu cầu ban đầu đối với hệ thống này, vì lo ngại Ukraine có thể sử dụng hệ thống này để tấn công lãnh thổ Nga, điều này có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trước đây cho biết họ cần phải theo kịp các hệ thống phóng phi đạn tầm xa hơn của Nga. Cũng trong danh sách xin viện trợ của Ukraine có 29 loại hệ thống vũ khí và đạn dược, bao gồm xe tăng, máy bay không người lái, nhiều hỏa tiễn chống hạm Harpoon và 2.000 phi đạn cho Hệ thống Phi đạn Pháo binh Cơ động cao (High Mobility Artillery Rocket System).---- Nhật Bản đang chuẩn bị đóng hai tàu chiến lớn nhất Châu Á. Hai tàu khu trục giấu tên sẽ bảo vệ Nhật Bản khỏi phi đạn đạn đạo từ Bắc Hàn và Trung Quốc, những phi đạn có thể được trang bị đầu đạn hóa học - hoặc thậm chí hạt nhân.Theo báo cáo của Viện Hải quân Hoa Kỳ, hai tàu khu trục này sẽ được chế tạo đặc biệt để trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, radar và tên lửa đánh chặn SM-3. Mỗi con tàu sẽ nặng khoảng 20.000 tấn, với chiều dài 690 feet (210.3 mét) và mặt ngang là 130 feet (39.6 mét).---- Thẩm phán New York giám sát vụ án gian lận thuế chống lại Trump Organization hôm thứ Hai đã bác bỏ mọi nỗ lực trì hoãn phiên tòa vào tháng tới, thừa nhận lo ngại rằng công ty của Trump có thể đang cố gắng "đình trệ" vụ án hình sự.Tại phiên điều trần trước khi xét xử tại tòa án tiểu bang New York ở Manhattan, Thẩm phán Juan Merchan đã cảnh báo không nên trì hoãn, ngay cả khi luật sư của Trump Organization cho biết quyết định nhận tội của giám đốc tài chính lâu năm Allen Weisselberg đã thay đổi cách bào chữa sẽ trình bày trường hợp của mình. .Merchan nói: "Một trong những cáo buộc là phía bị cáo đang cố gắng trì trệ câu giờ.... Tôi nhắc lại. Chúng tôi không trì hoãn phiên tòa này. Nó bắt đầu vào ngày 24/10/2022 và chúng tôi sẽ tiếp tục."Các công tố viên đã buộc tội công ty của Trump và Weisselberg vào tháng 7/2021 với âm mưu lừa đảo, gian lận thuế và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để trao các đặc quyền "ngoài sổ sách" cho các giám đốc điều hành cấp cao.Trump Organization, quản lý các câu lạc bộ chơi gôn, khách sạn và bất động sản khác trên khắp thế giới, đã không nhận tội và đối mặt với các khoản tiền phạt có thể xảy ra và các hình phạt khác nếu bị kết tội. Weisselberg ban đầu không nhận tội, nhưng đã thay đổi lời nhận tội vào ngày 18/8/2022 và đồng ý làm chứng mặc dù y không hợp tác với cuộc điều tra lớn hơn của các công tố viên về Trump. Thỏa thuận nhận tội của y yêu cầu bản án 5 tháng tù.Thẩm phán Merchan cũng cho biết ông sẽ không để Trump Organization tranh cãi với các bồi thẩm rằng họ là nạn nhân của việc truy tố "có chọn lọc" bởi văn phòng Biện Lý quận Manhattan, hiện do đảng viên Dân chủ Alvin Bragg đứng đầu. Susan Necheles, một luật sư của Trump Organization, cho biết Weisselberg cảm thấy mình bị nhắm mục tiêu vì có quan hệ với cựu tổng thống Đảng Cộng hòa.---- Các luật sư đại diện cho Trump hôm Thứ Hai đã đệ đơn trong nỗ lực ngăn chính phủ tiếp tục điều tra các tài liệu tối mật của chính phủ mà Trump giấu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình, nhưng phóng viên Jose Pagliery của Daily Beast tin rằng anh đã tìm thấy những gì anh gọi là "bàn tay ảo thuật pháp lý" trong các lập luận của họ.Đặc biệt, Pagliery lưu ý rằng các luật sư của Trump đã không trực tiếp khẳng định rằng Trump đã giải mật tất cả các tài liệu mà Trump đã chôm về và giấu tại Mar-a-Lago, mặc dù cũng nói rằng Trump hoàn toàn có quyền làm như vậy. Lý do cho điều này, Pagliery suy đoán, là việc đưa ra tuyên bố như vậy có thể khiến họ gặp phải các vấn đề pháp lý vì không có bằng chứng xác đáng có lợi cho họ.Pagliery viết: "Như các học giả pháp lý theo dõi chặt chẽ trường hợp này đã chỉ ra, các luật sư viết điều đó bằng văn bản có thể buộc họ phải trình bằng chứng rằng Trump thực sự đã thực hiện các bước thích hợp với tư cách là tổng thống để biến điều đó thành hiện thực. Và cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Trump đã làm điều đó."Mặc dù một số đồng minh của Trump đã lập luận rằng một tổng thống về cơ bản có thể giải mật thông tin chỉ bằng cách vẫy tay của mình trên các tài liệu, Pagliery tin rằng việc luật sư Trump miễn cưỡng tranh luận điều này trước tòa cho thấy lý thuyết này thực sự mỏng như thế nào.Pagliery viết: “Trên thực tế, quyết định chính thức của tổng thống về việc giải mật một bộ tài liệu an ninh quốc gia cụ thể chỉ là bước đầu tiên trong một quy trình quan liêu. Cơ quan chính phủ ban đầu đánh dấu một hồ sơ là 'bí mật', 'bí mật' hoặc 'tối mật' phải quay lại và gắn nhãn lại hồ sơ đó. Và khẳng định rằng Trump chỉ cần vẫy tay và làm cho nó như vậy đã được tranh luận sôi nổi bởi luật sư an ninh quốc gia."---- Nếu bạn tin vào thuyết âm mưu của MAGA, Qanon... bạn có thể nổi điên. Đó là trường hợp của Igor Lanis, 53 tuổi, xách súng bắn chết vợ và một con chó trong nhà. Theo báo Detroit News, con gái của Igor Lanis là cô Rebecca Lanis, kể rằng sức khỏe tâm thần của ông Igor Lanis đã xấu đi kể từ khi Trump thất cử năm 2020 và vì tin dỏm của Internet đã hủy hoại Igor Lanis.Cảnh sát Michigan được gọi đến cộng đồng Walled Lake ở Quận Oakland vào khoảng 4 giờ sáng Chủ nhật, nơi họ nghe thấy tiếng súng và nhanh chóng bắt gặp Igor Lanis rời khỏi nhà với khẩu súng shotgun trong tay. Cảnh sát cho biết Lanis đã nổ súng vào cảnh sát. Cảnh sát bắn trả, giết chết nghi phạm. Sau đó tìm thấy một phụ nữ 25 tuổi bị vết thương do đạn bắn ở chân. Họ cũng tìm thấy một phụ nữ 56 tuổi và con chó của gia đình chết vì nhiều phát súng.Các nạn nhân được xác định là con gái của nghi phạm, Rebecca Lanis, người không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Cô nói với Detroit News rằng mẹ cô, Tina Lanis, đã chết và em gái cô, Rachel Lanis, vẫn phải nhập viện với "những vết thương nặng." Về phần cha cô, Rebecca Lanis cho biết sức khỏe tâm thần của ông đã xấu đi kể từ khi Trump thua bầu cử năm 2020.Cô Rebecca Lanis cho Detroit News biết: "Bố tôi tiếp tục đọc các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử bị đánh cắp, Trump, vắc xin, v.v. Chủ nghĩa cực đoan cánh hữu không có gì vui, và mọi người cần phải theo dõi những người thân của họ... vì điều này nằm ngoài tầm kiểm soát." Ai biết được, sẽ có những người nổi điên vì Trump.---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 1 phụ nữ Texas bị cáo buộc đe dọa qua điện thoại sẽ giết thẩm phán liên bang Aileen Cannon ở Florida, người đang chủ trì việc chỉ định một Chuyên gia đặc biệt để xem xét các tài liệu mà FBI thu giữ từ nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida.Trong đơn khiếu nại hình sự được nộp vào ngày 6 tháng 9/2022, FBI nói rằng Tiffani Shea Gish, sống ở khu vực Houston, đã để lại một loạt thư thoại đe dọa Thẩm phán Aileen Cannon, người có trụ sở tại Fort Pierce, Florida. Gish phải đối mặt với 2 cáo buộc hình sự - gây ảnh hưởng đến một quan chức liên bang bằng cách đe dọa và liên lạc giữa các tiểu bang với mối đe dọa bắt cóc hoặc làm bị thương.Cannon, người được Trump bổ nhiệm vào ghế thẩm phán vào năm 2020, đã phán quyết vào tuần trước rằng tòa chấp thuận yêu cầu của Trump trước sự phản đối của Bộ Tư pháp về việc cài đặt một "Chuyên gia đặc biệt" để xem xét các hồ sơ bị thu giữ để loại bỏ các tài liệu có thể được đặc quyền. Thân nhân nói cô Gish có bệnh tâm thần.---- Phóng viên của tờ New York Times và là người thường xuyên gặp Trump là Maggie Haberman có một cuốn sách về Trump sẽ phát hành vào tháng tới, và CNN đã tiết lộ một số chi tiết mới. Haberman viết rằng trong khi Trump dường như chấp nhận thất bại trước Joe Biden ngay sau cuộc bầu cử 2020, giọng điệu của Trump sớm thay đổi và Trump bắt đầu nói với mọi người rằng Trump sẽ không rời Bạch Ốc.Trump nói với một phụ tá, theo Haberman: "Tôi sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời đi. Làm thế nào bạn có thể rời Bạch Ốc khi bạn thắng một cuộc bầu cử?" Và Haberman cũng trích lời Trump khi hỏi lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, "Tại sao tôi phải rời đi nếu họ lấy trộm nó [bầu cử] từ tôi?" Trump đã không trả lời câu chuyện vào sáng thứ Hai, theo báo The Hill.---- Công ty thẻ tín dụng Visa Inc. cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng họ có kế hoạch bắt đầu phân loại riêng doanh số bán hàng tại các cửa hàng súng, một chiến thắng lớn cho những người ủng hộ kiểm soát súng, những người nói rằng nó sẽ giúp theo dõi tốt hơn những đợt bán súng đáng ngờ có thể là khúc dạo đầu cho một vụ xả súng hàng loạt.Nhưng quyết định của Visa có thể sẽ kích động cơn giận dữ của những người ủng hộ quyền sử dụng súng và những người vận động hành lang súng, những người đã cho rằng việc phân loại doanh số bán súng sẽ làm một báo động bất công cho việc mua súng, khi hầu hết các vụ mua bán không dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt. Visa như thế đã tham gia Mastercard và American Express --- và 3 công ty thẻ tín dụng này nói họ có kế hoạch tiếp tục với việc phân loại doanh số cửa hàng súng.Mã danh mục người bán hiện tồn tại cho hầu hết mọi hình thức mua hàng, bao gồm cả những loại được thực hiện tại siêu thị, cửa hàng quần áo, cửa hàng cà phê và nhiều nhà bán lẻ khác. Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams, một cựu đội trưởng cảnh sát, người cho rằng việc phổ biến súng là nguyên nhân dẫn đến bạo lực chết người của thành phố ông: “Khi bạn mua vé máy bay hoặc thanh toán hàng tạp hóa trong siêu thị, công ty thẻ tín dụng của bạn có một mã đặc biệt cho những nhà bán lẻ đó. Thông thường, chúng tôi áp dụng các chính sách tương tự đối với các cửa hàng súng và đạn dược.”

Những người ủng hộ quyền sử dụng súng cho rằng việc theo dõi doanh số bán tại các cửa hàng súng sẽ nhắm mục tiêu không công bằng vào các giao dịch mua súng hợp pháp, vì mã người bán chỉ theo dõi loại người bán nơi thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng, chứ không phải các mặt hàng thực tế đã mua.

.

---- Đại học xuất sắc nhất Hoa Kỳ... Nhất Princeton, nhì MIT, ba đồng hạng Harvard, Stanford, Yale. Bảng xếp hạng đến từ US News & World Report, đã công bố danh sách các trường đại học hàng đầu cho năm học 2022-2023 hôm thứ Hai. Đại học Princeton đứng đầu trong bảng xếp hạng quốc gia, theo sau là Massachusetts Institute of Technology (MIT).

.

Đại học Harvard, Đại học Stanford và Đại học Yale đồng hạng vị trí thứ ba. Trong số đó, Yale là đắt nhất với học phí 62.250 đô/năm, chưa tính tiền ăn ở. Sau khi chúng được tính vào yếu tố, sinh viên có thể phải chi cho một hóa đơn cao tới 80.000 đô/năm.

.

Đồng hạng 20 là UC Berkeley và UCLA, chỉ tính sinh viên California học phí $14,000/năm. Phần lớn các trường trong top 20 có học phí trên 60.000 đô la mỗi năm, chỉ có hai trường có mức học phí dưới 50.000 đô la. Cả hai đều là Đại học California hệ UC và cùng hạng 20. UC Berkeley tính học phí sinh viên ngoài tiểu bang sống trong khuôn viên trường chỉ dưới $44,000/năm, trong khi UCLA thu phí sinh viên ngoài tiểu bang khoảng $45,000/năm, theo US News. Tính thêm tiền nhà ở, chi phí tại UCLA có thể lên đến $68,500/năm. Sinh viên là cư dân California có thể học phí là khoảng $14,000/năm tại mỗi trường.

.

---- Hai phụ nữ bị cáo buộc trong một loạt vụ cướp có vũ trang ở San Francisco đã bị cảnh sát San Francisco bắt giữ. Các vụ cướp xảy ra từ ngày 6 tháng 8/2022 đến ngày 31/8/2022 tại các địa điểm khác nhau trong thành phố.

.

Sau một vụ cướp có vũ trang khác vào ngày 31 tháng 8 trên đường 23 và Guerrero, cảnh sát đã xác định được chiếc SUV màu đen được sử dụng để chạy trốn khỏi hiện trường vụ cướp và bắt giữ cả hai.

.

Nicole Holmes, 35 tuổi, ở Fairfield, và Aamonte Hadley, 20 tuổi, ở Vallejo đã bị đưa vào Nhà tù Quận San Francisco vì tình nghi cướp với súng, âm mưu và các tội danh khác.

.

---- Mỹ thông báo về hộ chiếu mẫu mới của VN: phải bị chú về nơi sinh. Theo Báo Tiền Phong. Từ ngày 3/10, tất cả các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong thông báo đưa ra ngày 12/9. Theo thông báo được đăng trên trang facebook của Đại sứ quán Mỹ, các đương đơn không có bị chú trong hộ chiếu bìa màu xanh tím than sẽ không được phép phỏng vấn và phải đặt lại lịch hẹn khác.

.

---- Thiếu giáo viên: Trong 10 năm qua, học sinh tăng 21%, giáo viên giảm 4%. Theo tin ANTV. Năm học 2022 - 2023 đã chính thức bắt đầu được gần 1 tuần, thế nhưng nhiều trường học, địa phương còn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, gây khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này không chỉ xảy ra ở các trường miền núi mà ngay cả các trường tại đồng bằng, thành phố. Không có biên chế, nhiều trường đành phải thuê giáo viên hợp đồng, nhưng cũng rất khó để có đủ số giáo viên cần thiết. Theo thống kê, trong 10 năm (2012-2022), tính riêng bậc phổ thông, học sinh tăng hơn 21% còn giáo viên giảm hơn 4%. Trong giai đoạn 2022-2026, Bộ Chính trị giao bổ sung gần 66 ngàn biên chế giáo viên, riêng năm học 2022-2023 là gần 28 ngàn. Tuy nhiên, điều này đang gặp khó về nguồn tuyển.

.

---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ không hài lòng về hệ thống y tế Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới từ The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, phần lớn những người trưởng thành ở Mỹ nói rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe không được thực hiện tốt ở Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò cho thấy mức độ hài lòng của công chúng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ là rất thấp, với ít hơn một nửa số người Mỹ nói rằng nó thường được xử lý tốt. Chỉ 12% nói rằng nó được xử lý cực kỳ hoặc rất tốt. Người Mỹ cũng có quan điểm tương tự về việc chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi.

.

Nhìn chung, công chúng cho điểm thậm chí còn thấp hơn về chi phí thuốc biên toa, chất lượng chăm sóc tại các viện dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe tâm thần, với chỉ 6% hoặc ít hơn cho rằng các dịch vụ y tế đó được thực hiện rất tốt trong nước.

.

Trên thực tế, cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ, gần 8 trên 10, nói rằng họ tương đối quan ngại đến việc được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng khi họ cần.

Chi tiết:

https://www.pbs.org/newshour/politics/majority-of-americans-unhappy-with-health-care-system-ap-norc-poll

.

---- HỎI 2: Du khách TQ lo ngại bạo lực súng ở Mỹ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo dữ liệu mới từ Morning Consult, tội phạm bạo lực ở Mỹ là mối quan tâm hàng đầu đối với khách du lịch Trung Quốc khi xem xét đến đó du lịch. Khi khách du lịch Trung Quốc bắt đầu trở lại thế giới sau COVID, bạo lực súng đạn của Hoa Kỳ vẫn có thể khiến họ tránh xa. Trong một cuộc khảo sát với 1.000 người trưởng thành Trung Quốc, 57% người được hỏi cho rằng tội phạm bạo lực là lý do khiến họ có thể tránh đi du lịch Mỹ. (Đây là một điển hình của tác động tuyên truyền đỏ: báo chí TQ và VN thường nêu bật các khía cạnh xấu trong xã hội Mỹ, thậm chí tới mức gần đây có báo VN loan tin rằng phụ huynh Mỹ kinh hoàng vì học phí và lệ phí ở trường Mỹ tăng vọt. Điều đó chỉ có thể đúng ở Hoa Kỳ nơi các trường tư, trường bán công, trường đạo. Nhưng trường công Mỹ K-12, từ mẫu giáo tới lớp 12, là hoàn toàn miễn phí. Tương tự, bạo lực đường phố thực ra vẫn rất hiếm ở nhiều nơi tại Mỹ.)

Chi tiết:

https://www.axios.com/2022/09/12/chinese-tourists-us-gun-violence

.

.