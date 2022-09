Pháo binh Nga bắn dồn dập vào hạ tầng dân sự, các nhà máy điện và nước. Thị trưởng Kharkiv của Ukraine một lần nữa bị mất điện và nguồn cung cấp nước do bị pháo kích.

.

- Tập, Putin, Modi sẽ gặp tuần này

- Tân vương Anh quốc Charles III đọc diễn văn đầu tiên trước lưỡng viện quốc hội, hứa noi gương mẹ

- Hoàng gia Anh không muốn mời Trump và Melania dự tang lễ: chỉ mời cá nhân Joe Biden và Jill Biden.

- Thủ tướng Ardern: New Zealand chắc chắn sẽ rời chế độ quân chủ Anh, nhưng phải sau nhiệm kỳ của Ardern

- Phe thân Nga: quân Ukraine tổng phản công đông gấp 8 lần lực lượng thân Nga và Nga, nên Nga phải bỏ chạy để tái phối trí. Pháo binh Nga bắn dồn dập vào các nhà máy điện và nước. Ukraine: nhiều thành phố tái chiếm đã bị Nga phá hủy 80% cơ sở hạ tầng. Nga: sẽ không rút ra khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nga: không có triển vọng hòa đàm giữa Putin và Zelensky.

- quân Ukraine: quân Nga chạy thêm khỏi thị trấn Svatove; quân Ukraine tái chiếm hơn 40 khu định cư

- Zelensky: ngạc nhiên tại sao Trump liên tục ca ngợi Putin là thiên tài, mưu trí

- Thêm nhiều nghị viên thành phố St.Petersburg đòi Putin ra đi

- Chủ bút New Yorker: 2 luật sư của Trump ra trước đại bồi thẩm đoàn, Trump sẽ nguy

- Trump bay vào phi trường thủ đô trong khi vẫn còn mang đôi giày chơi gôn, bí ẩn, không thông báo

- Các video trực tuyến cho thấy Trump đưa nhiều thùng hồ sơ tới các sân gôn khác, nhưng FBI bó tay

- Eric Trump: Không có ai làm nhiều hơn cho Cơ đốc giáo hơn Donald Trump. Không ai cả sao?

- Robert Telles đang ở tù, bị truy tố về tội giết người, vẫn được quận trả lương 130.000 đô/năm tới 1/2023

- Học sinh ở Seattle hôm thứ Hai sẽ nghỉ học, vì giáo viên đình công đòi tăng lương và hỗ trợ lớp học.

- Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: giá xăng có thể tăng vọt trở lại vào mùa đông năm nay.

- Brooklyn: Thẩm phán Harriet Thompson mất chức vì kỳ thị, chửi di dân

- Papua New Guinea động đất mạnh 7,6 độ Richter, 7 người chết

- Gallup: Quốc gia kém hạnh phúc nhất là: 1. Afghanistan. 2. Liban. 3. Iraq, 4. Sierra Leone. 5. Jordan.

- Mỹ tưởng niệm ngày 11/9: không quên

- Los Angeles: nhà thờ xưa 1 thế kỷ bốc cháy

- Thị trấn bia hấp dẫn du khách nhất: 1. Chicago; 2. Portland, Oregon; 3. Milwaukee; 4. Denver; 5. Seattle. (Thị trấn Bia tuyệt vời nhất California là San Diego)

- Texas: đánh giáo viên, cậu học sinh lớp 8 bị bắt và bị truy tố

- Quận Cam: cậu 17 tuổi bị bắn chết bên ngoài một bữa tiệc lớn. Tay súng đã bỏ trốn.

- Quận Cam: đi xe đạp bị tông chết.

- Bộ Công an sẽ in thông tin 'nơi sinh' vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông.

- HỎI 1: Trong năm 2022 tội giết người giảm, nhưng tội bạo lực tăng? ĐÁP 1: Có vài ngoại lệ.

- HỎI 2: Đi bộ 1 giờ trong môi trường tự nhiên sẽ giảm căng thằng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (vb-12/9/2022) ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Kazakhstan và Uzbekistan vào cuối tuần này trong chuyến công tác đầu tiên của ông bên ngoài Trung Quốc kể từ khi đại dịch coronavirus bắt đầu. Tập sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) tại Uzbekistan vào ngày 15 và 16 tháng 9 sau khi thăm Kazakhstan một ngày trước đó. Tập cũng dự kiến thăm Myanmar sau hội nghị.

.

SCO đại diện cho một khối hợp tác kinh tế và an ninh phía đông gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ và Pakistan. Tập dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong sự kiện này.

.

---- Hôm thứ Hai, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận chính phủ của bà không có kế hoạch rời chế độ quân chủ để đưa New Zealand trở thành một nước cộng hòa trong tương lai gần. Ardern nói rằng có nhiều vấn đề quan trọng hơn đối với New Zealand ngay bây giờ, tuy nhiên nói thêm rằng New Zealand chắc chắn cuối cùng sẽ trở thành một nước cộng hòa, mặc dù có thể không phải trong thời gian nhiệm kỳ của bà.

.

Những bình luận mới nhất của Ardern bổ sung vào cuộc tranh luận đã được làm mới sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh vào tuần trước. Theo hệ thống hiện tại, Tân vương Charles III cũng đã trở thành nguyên thủ quốc gia của New Zealand.

.

---- Hoàng gia Anh không muốn mời Trump và Melania dự tang lễ? Theo tin cập nhật CNN loan tin rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không dẫn đầu một phái đoàn gồm các chức sắc Mỹ tới Anh để dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster vào ngày 19/9/2022 - nhưng Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã nhận được những lời mời riêng biệt và "cá nhân" từ gia đình hoàng gia, điều này đã dập tắt những gợi ý rằng Biden sẽ mang theo các cựu Tổng thống Jimmy Carter, George W. Bush, Barack Obama và Trump cùng với vợ của họ.

.

Các nhà báo đang ráo riết tìm hiểu xem ông bà Trump và Melania sẽ được mời dự tang lễ hay không, sau khi chính thức biểt rằng Joe Biden và Jill Biden nhận được 2 lời mời cá nhân đích danh, thay vì được yêu cầu thành lập một phái đoàn Hoa Kỳ như truyền thống, theo CNN dẫn lời các quan chức Bạch Ốc giấu tên.

.

Bản tin cho biết thêm rằng Trump đã từng khoe khoang về tình thân giữa Trump với nữ hoàng quá cố. Nhưng CNN cũng nhắc rằng các chuyến thăm của Trump tới Vương quốc Anh đều bị biểu tình lớn, và có những lúc Trump phá vỡ nghi lễ (protocol) với Hoàng gia, và sau đó Trump khoe rằng Trump đã làm cho Nữ hoàng "chờ đợi trong khoảng 10 phút." Bây giờ thì thư mời của Nữ hoàng sẽ bắt Trump chờ vĩnh viễn?

.

---- Tân vương Anh quốc Charles III đã có bài diễn văn đầu tiên trên cương vị quốc vương trước lưỡng viện quốc hội vào thứ Hai 12/9/2022, trong đó vua hứa sẽ noi gương mẹ mình là Nữ hoàng Elizabeth II.

.

Vua Charles Đệ Tam đọc bài diễn văn từ Hội trường Westminster ở London cho một buổi lễ truyền thống, trong đó các nhà lập pháp bày tỏ lời chia buồn sau cái chết của Nữ Hoàng, người đã qua đời vào thứ Năm tuần trước ở tuổi 96. Tân vương gọi Quốc hội Anh là "sức sống và là hơi thở của nền dân chủ của chúng ta" và nói rằng Nữ hoàng đã tìm cách duy trì lịch sử và truyền thống có nguồn gốc sâu xa của đất nước.

.

Hàng trăm nhà lập pháp tham dự trong hội trường để nghe Vua Charles Đệ Tam phát biểu. Nhà vua đưa ra nhận xét của mình tại Hội trường Westminster vì các quốc vương Anh bị cấm vào trụ sở Hạ viện - một truyền thống có từ những năm 1600 và Vua Charles Đệ I, người đã có lúc đòi xông vào trụ sở Hạ Viện để bắt một số thành viên của quốc hội.

.

Các nhà lập pháp lúc đó đã không cho phép điều đó và rồi nội chiến bùng nổ, kéo dài 9 năm, kết quả là Vua Charles Đệ Nhất bị chặt đầu, xóa bỏ tạm thời chế độ quân chủ Anh và rồi 11 năm lưu đày đối với Vua Charles Đệ Nhị. Kể từ đó, không có quốc vương nào được phép bước vào Hạ viện.

.

Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle nói với nhà vua và Hoàng hậu Camilla: "Nỗi đau buồn của chúng tôi rất mực sâu sắc, và chúng tôi biết rằng nỗi đau buồn của bệ hạ còn sâu sắc hơn nhiều. Không có gì chúng tôi có thể nói đủ lời khen ngợi của Nữ hoàng quá cố của chúng tôi, thân mẫu của bệ hạ."

.

---- Bất ngờ khi nhiều người nhìn thấy Donald Trump bay vào phi trường Dulles của thủ đô D.C. đêm Chủ nhật, trong khi vẫn còn mang đôi giày chơi gôn. Việc Trump tới thủ đô không báo trước đã bị YouTuber Andrew Leyden chụp được và gây ra nhiều lời đồn trên mạng xã hội rằng Trump - bị cáo buộc đánh cắp tài liệu mật khi ông rời nhiệm sở - sẽ đến để trả lời một số vấn đề pháp lý ở thủ đô.

.

Nhà hoạt động chống Trump trong nội bộ Cộng Hòa Rick Wilson (đồng sáng lập Project Lincoln) phóng tweetL “Trump tới thủ đô Washington. Một nghìn tin đồn ầm ầm, Chưa có trận động đất nào cả.” Cũng có thể Trump muốn đến chơi một vòng tại sân gôn Virginia của Trump, nhưng dự báo thời tiết vào thứ Hai là có mưa.

.

Video Trump xuống phi trường thủ đô:

https://twitter.com/SWinstonWolkoff/status/1569162118041313283?s=20&t=Vh_6tu_CNiMYweeIl6yBog

.

---- Các video trực tuyến đã thúc đẩy các cuộc gọi mới để bố ráp các tư dinh khác của Donald Trump để tìm các tài liệu mật, nhưng các nhà điều tra có thể chưa có đủ bằng chứng để có được lệnh tòa xin bố ráp. FBI đã khám xét Mar-a-Lago vào tháng trước và thu giữ các hộp tài liệu tối mật, cùng các video được lưu hành vào cuối tuần làm dấy lên nghi ngờ rằng các tài liệu mật khác có thể đã được chuyển đến các sân gôn và tư dinh khác thuộc sở hữu của Trump.

.

Tuy nhiên, phóng viên Ken Dilanian của NBC News nói với "Morning Joe" rằng điều đó không đủ để kích hoạt một cuộc tìm kiếm. Vì nếu FBI muốn bố ráp, phải chứng minh rằng các video cho thấy các thùng đựng gì khi đưa sang cất giữ ở nơi khác, sau nữa là phải có mật báo viên để biết đó đúng là hồ sơ mật bị Trump đưa giấu nơi khác, và phải chỉ chính xác nơi giấu.

.

---- Robert Telles đang bị truy tố về tội đâm chết người, và đang bị giam ở Las Vegas. Tuy nhiên, ông vẫn là quản trị viên công của Quận Clark và do đó vẫn đang lãnh mức lương 130.000 đô/năm của mình. Theo luật, Telles, 45 tuổi, sẽ tiếp tục lãnh lương như thế cho đến tháng 1/2023, khi các cử tri sẽ bầu chọn người kế nhiệm của Yelles.

.

Telles đã thua cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6/2022 và không phải là ứng cử viên tái tranh cử cho bấu cử giữa kỳ 11/2022. Telles bị truy tố tội đâm chết một nhà báo điều tra nổi tiếng của địa phương, Jeff German, vào đầu tháng này.

.

Tick Segerblom (Ủy viên Quận Clark) nói với đài 8NewsNow: “Hiện tại, ông Telles vẫn là một dân cử do cử tri bầu lên, và sẽ vẫn được trả tiền trong khi ngồi tù." Vì chỉ có cử tri có quyền quyết định, nên muốn tước bỏ lương của bị cáo tù hình sự Robert Telles thì hoặc là vận động bỏ phiếu bãi nhiệm, hoặc khi Telles từ chức. Hiển nhiên Telles sẽ không từ chức. Trong khi tím đủ chữ ký để vận động bãi nhiệm lại tốn kém, và ai cũng đang bận cho bầu cử tháng 11 này.

.

---- Học sinh ở Seattle hôm thứ Hai sẽ nghỉ học, và đó là ngày thứ tư được nghỉ vì giáo viên đình công để đòi tăng lương và hỗ trợ lớp học. Khu học chánh chiều Chủ Nhật đã thông báo về việc hủy bỏ các lớp học hôm Thứ Hai và cho biết các cuộc đàm phán với công đoàn đang diễn ra.

.

Học khu Seattle Public Schools viết: “Chúng tôi rất lạc quan rằng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận để học sinh có thể bắt đầu đi học.” Cuộc đình công bắt đầu từ hôm thứ Tư 7/9/2022, ngày trên nguyên tắc là ngày tựu trường của khoảng 49.000 học sinh trong học khu.

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết hiện không có triển vọng cho các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nói Nga nhận thấy "không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào" cho một cuộc họp như vậy, bao gồm cả cuộc họp do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì.

.

Bình luận về những bước tiến mới nhất của lực lượng Ukraine, ông Peskov nhắc lại rằng "hoạt động quân sự đặc biệt của Nga vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra ban đầu".

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân Nga sẽ không rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm thứ Hai. Lò phản ứng hoạt động cuối cùng của nhà máy đã ngừng hoạt động vào Chủ nhật do lo ngại về sự an toàn của nó.

.

Thay vào đó, Peskov kêu gọi quân Ukraine "ngừng các cuộc pháo kích man rợ vào các đối tượng" trên lãnh thổ Zaporizhzhia và cảnh báo về "những hậu quả thảm khốc". Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế kêu gọi Ukraine "ngừng các cuộc tấn công này, vốn vẫn tiếp diễn hàng ngày." Phía Ukraine vẫn khẳng định rằng chính Nga đang thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở và kêu gọi phi quân sự hóa.

.

---- Ukraine đã bắt đầu giải quyết các yêu cầu khó khăn về tái thiết ở các khu vực vừa được giải phóng, chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa đông. Sau khi tái chiếm thành phố Izium vào cuối tuần qua, Ukraine đang thực hiện các bước để ổn định tình hình ở đó, theo Maksym Strelnikov, một thành viên của hội đồng thành phố.

.

Strelnikov cho biết những người dân chạy trốn muốn trở về nhà tại một cuộc họp hôm thứ Hai, nhưng nói thêm rằng "hơn 80% cơ sở hạ tầng thành phố bị phá hủy, bao gồm các tòa nhà nhiều tầng và nhà riêng, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và cơ sở giáo dục, cũng như [cây công nghiệp. Hệ thống sưởi trung tâm vốn được đa số cư dân sử dụng vào mùa đông đã bị hư hỏng."

.

---- Pháo binh Nga bắn dồn dập vào hạ tầng dân sự, các nhà máy điện và nước. Thị trưởng Kharkiv của Ukraine một lần nữa bị mất điện và nguồn cung cấp nước do bị pháo kích sau khi trước đó bị mất vào tối Chủ nhật, Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkiv cho biết vào chiều thứ Hai. “Tình hình tối hôm qua lặp lại một lần nữa.



Do vụ pháo kích, cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị ngừng hoạt động, dẫn đến mất điện và nguồn cung cấp nước ở Kharkiv, ”ông nói trên Telegram. Trước đó vào thứ Hai, ông cho biết 80% nguồn cung cấp điện và nước đã được khôi phục trong khu vực sau sự cố mất điện hôm Chủ nhật. Kể từ đó, Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới vào Kharkiv.

.

---- Một quan chức hàng đầu do Nga hậu thuẫn đã nói rằng quân Ukraine đông gấp 8 lần lực lượng thân Nga và Nga trong tuần trước, sau cuộc tấn công càn quét của Ukraine ở phía đông.

.

Vitaly Ganchev, quan chức cấp cao nhất được Nga hậu thuẫn ở khu vực đông bắc Kharkiv, nói với Russia 24 hôm thứ Hai: "Nói về các lực lượng đã được điều động cho cuộc phản công của quân đội Ukraine, lực lượng này đông hơn quân đội của chúng tôi khoảng 8 lần."

.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, Ganchev nhắc lại các quan chức Nga khác khi cố gắng trình bày sự rút lui của Moscow như một quyết định tập hợp xa hơn khỏi chiến tuyến.

.

---- Trong bản tuyên bố hôm Chủ nhật, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng quân Nga đã chạy khỏi thị trấn Svatove ở vùng Luhansk, một thị trấn mà cho đến hôm thứ Bảy vẫn còn cách chiến tuyến 40 km (25 dặm) so với tiền tuyến đã biết của cuộc tiến công của Ukraine.

.

Svatove đã là một trung tâm quan trọng trên các tuyến đường tiếp tế của Nga tới tiền tuyến xa hơn về phía nam - dọc theo biên giới của các vùng Donetsk và Luhansk. "Bọn chiếm đóng đã bỏ Svatove ở vùng Luhansk. Họ lao đi trong 4 chiếc xe tải Kamaz, 20 chiếc Tigr AV [xe bọc thép] và đánh cắp hơn 20 chiếc xe hơi của dân địa phương." CNN không thể xác minh độc lập tài khoản Ukraine.

.

---- Khi Nga tiếp tục rút lui ở khu vực Kharkiv, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết hơn 40 khu định cư, ngôi làng hiện đã được giải phóng. Roman Semenukha, Phó chỉ huy quân sự khu vực Kharkiv, nói với truyền hình Ukraine: "Chúng tôi có thể thông báo chính thức về việc giải phóng hơn 40 khu định cư. Tình hình đang thay đổi vô cùng nhanh chóng và còn rất nhiều khu định cư [bị chiếm đóng] như vậy". Semenukha cho biết con số 40 chỉ đề cập đến những nơi mà tình hình hoàn toàn được kiểm soát, và có nhiều nơi hơn nữa lá cờ Ukraine đã được kéo lên.

.

---- Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói, ông rất ngạc nhiên trước việc cựu Tổng thống Trump liên tục ca ngợi Tổng thống Nga Putin ngay cả sau khi Nga xâm lược Ukraine. Zelensky nói với Fareed Zakaria của CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật: “Tôi tin rằng Trump có đủ thời gian, rất nhiều thời gian, để hiểu Putin là ai. Tôi nghĩ rằng Trump đang ngồi ở một chức vụ cao đến mức có thể nhận ra rằng [Putin] là đối thủ về giá trị đối với người dân Hoa Kỳ. Ông ấy [Trump] có tất cả sức mạnh của Hoa Kỳ - thông tin tình báo, dữ liệu - để thấy ra [một] hồ sơ tâm lý Putin."Zelensky nói rằng rất "ngạc nhiên" về hành vi của Trump "ngay cả khi Putin đã bắt đầu, với một cuộc xâm lược chính thức. Ukraine trong mắt Trump quá xa vời. Nhưng cuộc chiến này không có khoảng cách mà nó không thể bao phủ, vì vậy tôi tin rằng Trump cần phải nhìn vào tình hình mà không cần đeo kính hồng, như chúng ta nói."Trump đã ca ngợi các động binh của Putin những ngày trước cuộc xâm lược vào tháng 2/2022 là "thiên tài" và "khéo bày binh bố trậm", những lời bình luận của Trump đã thu hút sự phẫn nộ từ một số người trong đảng Cộng Hòa của Trump. (Zelensky ám chỉ là Putin giả vờ tập trận để đưa quân áp sát biên giới Ukraine trước ngày 24/2/2022, và Trump khen Putin là thiên tài vì tấn công Ukraine bất ngờ.)---- Hôm thứ Bảy, báo The Daily Beast đưa tin rằng "chỉ một ngày sau khi một số nghị viên thành phố ở thành phố St.Petersburg, quê hương của Putin kêu gọi Viện Duma (Hạ Viện Liên Bang Nga) xét xử nhà lãnh đạo Nga vì tội phản quốc, các đồng nghiệp của họ ở Moscow đã tham gia và yêu cầu Tổng Thống Putin từ chức vì quan điểm của Putin đã "lỗi thời một cách vô vọng."Trong một bức thư ngỏ gửi cho Putin, các đại biểu từ quận Lomonosovsky của Moscow nhắc lại rằng sự lãnh đạo của Putin bắt đầu bằng “những cải cách tốt” nhưng thời gian trôi qua, “mọi thứ đã trở nên sai lầm”. Mặc dù vũng lầy ngày càng sâu ở Ukraine không được đề cập cụ thể, nhưng các tác giả thư ngỏ nhấn mạnh rằng hiện trạng dưới thời Putin là không thể giải quyết được.Các nghị viên viết: “Những luận điệu mà ngài [Putin] và cấp dưới của bngài sử dụng đã gây khó khăn cho sự không khoan dung và hiếu chiến trong một thời gian dài, và cuối cùng đã đẩy đất nước chúng ta trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nga lại bắt đầu gây sợ hãi và căm ghét, chúng ta lại một lần nữa đe dọa cả thế giới bằng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi yêu cầu ngài [Putin] tự miễn nhiệm vị trí của ngài do quan điểm và mô hình quản trị của ngài đã lỗi thời đến mức vô vọng và cản trở sự phát triển của Nga cũng như tiềm năng nhân dụng của nước này."---- Trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC vào sáng sớm Chủ nhật, Chủ biên điều hành New Yorker David Rohde cho biết các nguồn tin của ông khẳng định các điều tra viên của Bộ Tư Pháp có kế hoạch đưa một cặp luật sư của Donald Trump ra trước đại bồi thẩm đoàn và cho họ lựa chọn: hoặc nói sự thật rằng Trump có tội, hoặc nói dối thì sẽ bị lãnh nạn.Theo Rohde, các nhà điều tra đang tập trung vào luật sư và cựu bính luận viên đài OAN Christina Bobb và luật sư Evan Corcoran, cả hai người có mặt tại chỗ trong việc cản trở FBI lấy lại các tài liệu nhạy cảm mà Trump cất giấu ở Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.Bằng chứng do Bộ Tư Pháp đưa ra cho thấy Bộ có thể "xây dựng một vụ án pháp lý rằng luật sư của Trump là Evan Corcoran và Christina Bobb đã cản trở cuộc điều tra của chính phủ, cả 2 bị cáo buộc nói với các nhân viên FBI và công tố viên rằng họ đã giao tất cả các tài liệu mật cho Bộ trong khi thực tế còn giấu cả chục thùng hồ sơ mật ở nhà Trump."Như Rohde đã chỉ ra, điều đó có thể gây rắc rối cho cả Trump và các luật sư. Ông nói với người dẫn chương trình Ali Velshi: “Đó là một điều thực sự nghiêm trọng khi đưa ra một vụ án, quan trọng nhất là vì bạn không muốn truy tố Donald Trump và yêu cầu ông ấy trắng án tại phiên tòa. "Cảm giác của tôi là họ sẽ, như một người đã nói với tôi, điều tra vụ án này 2 điểm: Mar-a-Lago (nơi giấu hồ sơ mật) và ngày 6/1/2021 (ngày bạo loạn). Tôi nghĩ họ sẽ đưa họ ra trước đại bồi thẩm đoàn, cả Corcoran và Bobb, và yêu cầu 2 luật sư trả lời các câu hỏi hữu thệ."

.

---- Coi như các ông Giáo hoàng chẳng có ký lô nào. Eric Trump, con trai giữa của cựu tổng thống Donald Trump, đã đưa ra một tuyên bố gây thắc mắc: “Không có ai làm nhiều hơn cho Cơ đốc giáo hơn Donald Trump. Không ai cả.”

.

Cựu luật sư của Trump, Jenna Ellis, lưu ý rằng đoạn video đã bỏ sót việc Eric Trump đang nói về "tự do tôn giáo" khi ông nói rằng không ai làm nhiều hơn cho Cơ đốc giáo. Những người được coi là những người đấu tranh lớn nhất cho tự do tôn giáo có xu hướng là những người sáng lập quốc gia Hoa Kỳ, những người đã viết vào Hiến pháp rằng người Mỹ có thể nghĩ và tin những gì họ muốn.

.

Cánh hữu dường như tin rằng tự do tôn giáo có nghĩa là nhà thờ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và Cơ đốc giáo cánh hữu có quyền lực hơn chính phủ và "tự do tôn giáo" chỉ áp dụng cho Cơ đốc giáo cho cánh hữu. Đó là một tuyên bố mà nhiều người tranh cãi, vì Chúa Giê-su thường được coi là đã làm nhiều nhất cho Cơ đốc giáo vì nó được đặt theo tên của ngài.

.

---- Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm Chủ nhật cảnh báo rằng giá xăng có thể tăng vọt trở lại vào mùa đông năm nay. Yellen nói với Dana Bash của CNN trên "State of the Union" rằng giá xăng có thể tăng do Liên Âu phần lớn ngừng mua dầu của Nga trong mùa đông này và cấm cung cấp các dịch vụ cho phép Nga vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu.

.

Yellen nói: “Có thể điều đó sẽ có thể khiến giá dầu tăng vọt." Sau khi tăng vọt lên mức trung bình toàn quốc là 5 USD/gallon vào đầu năm nay, giá xăng đã giảm xuống mức trung bình 3,71 USD/gallon ở Mỹ, theo tổ chức xe hơi AAA. Tuy nhiên, giá xăng California vẫn luôn luôn đắt hơn giá trung bình toàn quốc.

.

---- Theo New York Daily News, một thẩm phán ở Brooklyn đã bị cách chức khỏi tòa án quận vào năm ngoái sau khi bà bị cáo buộc đưa ra các nhận xét phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính và bài ngoại nhắm vào người gốc Tây Ban Nha. Trong các bình luận được đưa ra “trước sự chứng kiến ​​của nhân viên United Court System”, Thẩm phán Harriet Thompson bị cáo buộc chế nhạo những người đồng tính, và bà nói rằng những người gốc Tây Ban Nha đầy gian dối là xuất phát từ "thời Kinh thánh. Cứ đàn ông là luôn ăn cắp, và cứ phụ nữ là bán dâm."

.

Thompson đã bị loại khỏi ghế thẩm phán tháng 12/2021 và kể từ đó đã vận động để đòi ngồi trở lại ghế Thẩm phán, chối là không chửi mắng tục và kỳ thị: “Đây là về tính chính trực và tính cách. Đó là tất cả những gì tôi có. Tụi nó nói dối, và mọi người tin vào những lời nói dối."

.

---- Ít nhất 7 người đã chết sau khi một trận động đất mạnh tấn công một vùng hẻo lánh của Papua New Guinea vào sáng Chủ nhật. Những người khác bị thương và cơ sở hạ tầng bị hư hại trong cơn chấn động mạnh 7,6 độ Richter trên khắp đất nước Thái Bình Dương. Ông Charley Masange, Giám đốc Thảm họa tỉnh Morobe, cho biết ba người đã chết trong một trận lở đất ở thị trấn khai thác vàng Wau.

.

Masange nói với AP, những người khác đã bị thương do các cấu trúc hoặc mảnh vỡ rơi xuống, và một số trung tâm y tế, nhà cửa, đường nông thôn và đường cao tốc đã bị thiệt hại. Masange cho biết có thể mất thêm một thời gian để đánh giá mức độ thương tích và thiệt hại.

.

---- Quốc gia nào kém hạnh phúc nhất? Gallup nói rằng khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào năm ngoái, tỷ lệ người dân cảm thấy lo lắng đã lên tới 80%, cao nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ quốc gia nào, với 74% báo cáo cảm thấy căng thẳng và 61% cảm thấy buồn. Trong khi đó ờ Lebanon - sự suy thoái của nền kinh tế và bất ổn chính trị kinh niên đã khiến 74% người dân cảm thấy căng thẳng. Các quốc gia kém hạnh phúc nhất và điểm số của họ:

.

1. Afghanistan, 59 điểm.

2. Liban, 58

3. Iraq, 51.

4. Sierra Leone, 50

5. Jordan, 48

6. Thổ Nhĩ Kỳ, 46.

7. Bangladesh, 45

8. Ecuador, 45

9. Guinea, 45

10. Benin, 44

.

---- Người Mỹ đã tưởng niệm ngày 11/9 hôm Chủ nhật với những bài nói chuyện tưởng nhớ nghẹn ngào và lời cầu xin “không bao giờ quên”, 21 năm sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trên đất Mỹ.

.

Hơn hai thập niên sau, ngày 11 tháng 9 vẫn là một điểm để phản ánh về các cuộc tấn công máy bay không tặc giết chết gần 3.000 người, làm biến đổi chính sách an ninh quốc gia và thúc đẩy "cuộc chiến chống khủng bố" của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

.

Lễ tưởng niệm 9/11 hôm Chủ nhật, theo sau một ngày kỷ niệm quan trọng vào năm ngoái, xuất hiện chỉ hơn một tháng sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết một nhân vật chủ chốt của al-Qaida, kẻ đã giúp thực hiện vụ tấn công 11/9, Ayman al-Zawahri.

.

---- Ba nhân viên cứu hỏa đã bị thương trong trận hỏa hoạn tại một nhà thờ hàng thế kỷ ở Nam Trung tâm Los Angeles vào sáng sớm Chủ nhật, trong đó có một nhân viên cứu hỏa cần được giải cứu khi trần nhà đổ sập vào người. Đội cứu hỏa đã đến Nhà thờ Victory Baptist tại 4802 S. Mckinley Ave. vào khoảng 2:20 sáng và ngay lập tức gặp phải ngọn lửa và khói dữ dội khi họ lao vào bên trong để cố gắng cứu nhà thờ.

.

Khoảng 25 phút sau, một phần nhà thờ sụp đổ, và “các nhân viên cứu hỏa… đã phải cấp cứu một thành viên đoàn cứu hỏa khi trần nhà và các bức tường đổ sập vào anh ta.” Người lính cứu hỏa bị thương đã được vận chuyển đến bệnh viện địa phương, vết thương không được cho là nguy hiểm đến tính mạng. Hai nhân viên cứu hỏa khác bị thương nhẹ khi các bức tường của nhà thờ, được làm bằng thạch cao nặng, sụp đổ xuống đất.

.

---- Travelocity đã ra mắt “Chỉ số du lịch bia” (“Beer Tourism Index” ) vào năm 2019 sau cuộc khảo sát chỉ hơn 1.000 người dùng cho thấy rằng hơn 3/4 quan tâm đến việc đặt một chuyến đi du lịch trong đó có tour nếm bia địa phương hoặc thăm nhà máy bia.

.

Nhận thấy xu hướng ngày càng tăng này, các nhà phân tích tại HomeToGo - một nền tảng cho thuê nhà nghỉ - đã tìm cách xác định “thị trấn bia” tốt nhất của Mỹ bằng cách sử dụng “Chỉ số những người yêu thích bia” (“Beer Lovers Index”) dựa trên số lượng lò bia, nhà máy bia và quán bia được xếp hạng cao nhất, cũng như mức trung bình giá bia và chi phí lưu trú hàng đêm trung bình cho những du khách muốn dành một vài đêm trong thành phố.

.

Sau khi nghiên cứu hàng trăm thành phố, HomeToGo đã quyết định chọn ra 17 điểm đến hàng đầu dành cho những người yêu thích bia đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi nhanh chóng, thích thú. Danh sách đầy đủ các "thị trấn bia" tốt nhất, theo HomeToGo, được xếp hạng như sau:

.

1. Chicago; 2. Portland, Oregon; 3. Milwaukee; 4. Denver; 5. Seattle; 6. Thành phố New York; 7. Asheville, Bắc Carolina; 8. Austin; 9. Tampa; 10. Bãi biển Myrtle, Nam Carolina; 11. Thành phố San Diego; 12. Bãi biển Daytona, Florida; 13. Charleston, Nam Carolina; 14. Birmingham, Alabama; 15. Portland, Maine; 16. Boston; 17. Key West, Florida.

.

---- Một video lan truyền cho thấy một học sinh và giáo viên đánh nhau tại một trường trung học cơ sở ở Texas. Cảnh sát đã bắt học sinh lớp 8 trong video bạo lực này. Đoạn video xuất hiện cho thấy một học sinh tấn công một giáo viên vì tranh chấp về điện thoại di động tại trường trung học cơ sở Bowie ở Odessa.

.

Một phát ngôn viên của Khu Học Chánh Quận Ector cho biết vụ việc xảy ra hôm Thứ Tư. Sau cuộc ẩu đả, cậu học sinh lớp 8 bị bắt và bị truy tố về tội ở mức độ một: Hành hung Công chức.

.

---- Quận Cam đầy bạo lực. Một cậu bé 17 tuổi bị bắn chết trên đường phố bên ngoài một bữa tiệc lớn ở Garden Grove. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 10 giờ 50 tối Thứ Bảy tại khu 12500 của Đại lộ Leroy, theo cảnh sát Garden Grove.

.

Trung sĩ Charles Loffler của Đơn vị trấn áp băng đảng nói: “Nạn nhân vụ nổ súng đã được gia đình chở đến bệnh viện khu vực trước khi cảnh sát đến, nơi cậu đã chống chọi với vết thương của mình.”

.

Tên của cậu bé không được công bố. Loffler cho biết nghi phạm, được mô tả là một nam giới ở độ tuổi vị thành niên, đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi các cảnh sát đến nơi. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và cảnh sát xin ai có thông tin hãy gọi cho Thám tử T. Ramirez theo số 714-741-5839.

.

---- Quận Cam: đi xe đạp cũng nguy. Một người đàn ông đi xe đạp đã chết khi anh bị một chiếc xe đang chạy đâm vào hôm Chủ nhật ở Newport Beach. Trung úy Cảnh sát Newport Beach Michael Schiavi cho biết một người đã bị “giam giữ” để thẩm vấn vào Chủ nhật sau đó. Hiện vẫn chưa rõ liệu người đó có bị bắt hay không hay có liên quan gì đến vụ va chạm khiến một chiếc sedan màu trắng bị nứt kính chắn gió.

.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8:30 sáng tại khu nhà 3000 của đường Jamboree, phía nam Fletcher Jones Motorcars, nơi xe của nghi phạm đang di chuyển theo hướng nam trên Jamboree. Bất kỳ ai có thông tin về vụ tai nạn đều được khuyến khích gọi cho cảnh sát Newport Beach theo số 949-644-3681 hoặc Nhân viên Phòng chống Tội phạm Quận Cam theo số 855-847-6227.

.

---- Bộ Công an sẽ in thông tin 'nơi sinh' vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông. Theo Báo Nhân Dân. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an vừa thông tin về việc Bộ Công an sẽ in thông tin 'nơi sinh' vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông. Theo đó, ngày 12.9, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15.9.2022”.

.

---- HỎI 1: Trong năm 2022 tội giết người giảm, nhưng tội bạo lực tăng?

.

ĐÁP 1: Có vài ngoại lệ. Các vụ giết người ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ giảm vào năm 2022, nhưng tổng số tội phạm bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng, theo một cuộc khảo sát giữa năm của các cơ quan thực thi pháp luật lớn. Cuộc khảo sát của Hiệp hội các thành phố lớn (Major Cities Chiefs Association) cho thấy tội phạm bạo lực nói chung đã tăng 4,2% từ ngày 1 tháng 1/2022 đến ngày 30 tháng 6/2022, so với cùng kỳ năm ngoái.

.

Trong khi đó cướp bóc tăng vọt gần 12% và các vụ hành hung nghiêm trọng hơn tăng khoảng 3%, cuộc khảo sát của 70 cơ quan cho thấy. Các vụ giết người giảm 2,4% và các vụ cưỡng hiếp giảm 5% ở các thành phố lớn, mang lại hy vọng rằng một số tội phạm bạo lực nhất có thể chững lại so với mức tăng đáng kể vào năm 2020, theo báo cáo của FBI.

.

Vẫn có ngoại lệ. Không phải tất cả các thành phố đang trải qua sự giảm sút về số vụ giết người. Cho đến nay trong năm nay, Atlanta đã chứng kiến mức tăng vọt 20% về số vụ giết người, trong khi New Orleans đã có mức tăng đột biến gần 40%.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2022/09/10/homicides-down-midyear-overall-violent-crime-up

.

----- HỎI 2: Đi bộ 1 giờ trong môi trường tự nhiên sẽ giảm căng thằng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Sống ở các thành phố có liên quan đến tỷ lệ rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn. Một nghiên cứu mới cho thấy đi bộ 60 phút trong tự nhiên làm giảm hoạt động của các vùng não liên quan đến quá trình xử lý căng thẳng. Trong khi đó, hoạt động của não ở những vùng đó vẫn không đổi sau 60 phút đi bộ trong môi trường đô thị.

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2022/09/11/lang-cuu-bat-khuat-truoc-bay-soi/

.

.