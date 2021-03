Thông Tin Thẩm Mỹ: Hướng Dẫn Mở Cửa Tiệm Trở Lại

CALIFORNIA

Hội Đồng Thẩm Mỹ California (HĐTM) muốn nhắc nhở những người hành nghề thẩm mỹ tin tức về việc mở lại cửa tiệm của họ ở đâu và như thế nào trong thời gian đặc biệt mùa đại dịch này. Xin lưu ý rằng mặc dù HĐTM có thể cung cấp các tin tức cập nhựt để người có bằng hành nghề tuân thủ các lệnh y tế công cộng và lệnh của quận, nhưng HĐTM không có quyền sửa đổi hoặc trả lời các câu hỏi về các hướng dẫn này.



Bước 1: Truy cập trang web “Kế hoạch chi tiết cho một nền kinh tế an toàn hơn” (https://covid19.ca.gov/safer-economy/) để xác nhận những ngành nào được phép mở tại quận của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ riêng bằng cách sử dụng danh mục (menu), "Chọn ngôn ngữ" ở góc trên cùng bên phải.

Bước 2: Kiểm tra trang web của quận mà bạn sinh sống và làm việc để xác nhận rõ xem họ có những hạn chế riêng, chặt chẽ hơn tiểu bang hay không. Nếu có, hãy xem lại các nguyên tắc có sẵn trên trang web của quận. Danh sách các trang web của quận có tại https://covid19.ca.gov/get-local-information/.

Bước 3: Xem lại hướng dẫn COVID-19 của Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) có liên quan đến chỗ làm việc của bạn.





Chúc bạn trở lại làm việc vui vẻ và thành công.