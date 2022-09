Lần đầu tiên kể từ năm 2012, một cựu tổng thống đã trở lại Bạch Ốc để công bố một bức chân dung chính thức. Barack và Michelle Obama đã được mời đến Bạch Ốc để dự một buổi lễ hôm thứ Tư tại Phòng phía Đông, nơi công chúng lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của họ.

.

- Sức khỏe Nữ hoàng Elizabeth II xấu hơn, thân nhân hoàng gia được gọi về tụ tập bên giường bệnh

- Cựu Phó Giám Đốc FBI Frank Figliuzzi: Trump có thể muốn giữ hồ sơ tối mật về vũ khí hạt nhân là để bán giá cao

- Chuyên gia đề nghị Bộ Tư Pháp đưa hồ sơ Trump trộm hồ sơ mật về tòa thủ đô, để đẩy Thẩm phán Cannon ra

- Canada: kẻ đâm chết 10 người bị bắt, rồi tự sát.

- Hy Lạp kêu gọi LHQ và các đồng minh lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì hăm dọa gây chiến, chiếm các đảo Aegean

- Một số nhà lập pháp thành phố ở St.Petersburg kêu gọi Hạ Viện Nga (Viện Duma) truy tố Putin về tội phản quốc, vì xâm lăng Ukraine thất bại, chết nhiều lính Nga, kinh tế suy vì hãng ngoại bỏ chạy và trí thức Nga đã rủ nhau vượt bên.

- Ngoại trưởng Mỹ sẽ bất ngờ tới Ukraine: loan báo Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia châu Âu khác. Joe Biden đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 675 triệu USD khác cho Ukraine, với pháo, đạn pháo, quân xa Humvee, xe cứu thương bọc thép và hệ thống chống tăng.

- Ba Lan làm theo Latvia, Litva và Estonia: hạn chế tiếp nhận công dân Nga đến Ba Lan vì Nga xâm lược Ukraine. Anh: quân Ukraine rất có thể đã phá sập 1 cầu phao quân sự của Nga tại Darivka.

- Hồng Kông: in sách hình cho trẻ em học, có hình chó sói và cừu, bị cho kích động dân nổi loạn

- Mỹ ngừng chấp nhận các máy bay phản lực F-35 mới vì có 1 nam châm làm bằng vật liệu trái phép từ TQ

- Trước khi rời Bạch Ốc, Trump ra lệnh thử nghiệm năng lượng hạt nhân trên mặt trăng vào năm 2027

- 2 bức chân dung Barack và Michelle Obama được Biden cho treo ở Bạch Ốc sau khi bị Trump bỏ lơ nhiều năm

- Vancouver: khi tên bắt cóc lái xe chậm, phụ nữ phóng ra khỏi xe thoát. Cảnh sát đã bắt tên bắt cóc

- Chạy khỏi thiên đường XHCN trong 7 tháng đầu năm, dân Cuba bị chận ở biên giới Mỹ đông gấp 6 lần

- Tại 1 trường trung học cơ sở ở North Carolina: 1 học sinh lớp 8 tự sát trong khuôn viên trường.

- Bắc California: Học khu Milpitas kêu gọi cư dân dư phòng hãy cho giáo viên thuê trọ, vì chi phí đắt quá

- Quận Riverside cháy hơn 7.000 mẫu Anh làm 2 người chết, 1 bị thương, cháy 7 căn nhà

- Hawaii: Teresa Pham bị xe đụng chết, cô Kailey Duarte say rượu lái xe gây tai nạn lãnh 10 năm tù

- Colorado: gây mê sơ ý làm chết Emmalyn Nguyễn, y tá sẽ làm chứng chống lại bác sĩ trước tòa

- Hà Nội đề xuất tăng học phí các quận nội thành gấp đôi so với năm 2021.

- Cháy quán karaoke Bình Dương: 32 người chết, mới dò được tên 17 nạn nhân.

- HỎI 1: Toàn cầu, khoảng 10,5 triệu trẻ em mồ côi hoặc mất người chăm sóc chính do COVID-19? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Biển Đông sẽ an ninh hơn, nếu Mỹ có mặt thường trực ở khu vực này - Trương Nhân Tuấn.

.

QUẬN CAM (8/9/2022) ---- Sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II dường như đã xấu hơn, chỉ vài ngày sau khi bà xác nhận Liz Truss là thủ tướng thứ 15 trong triều đại của mình. "Sau khi đánh giá thêm vào sáng nay, các bác sĩ của Nữ hoàng lo ngại đến sức khỏe của Nữ hoàng và đã khuyến cáo bà ấy nên tiếp tục được giám sát y tế," theo Cung điện Buckingham cho biết trong một tuyên bố, theo BBC.

.

Hoàng gia đang tụ tập bên giường bệnh Nữ hoàng. Các quan chức cung điện cho biết Thái tử Charles, người kế vị ngai vàng, đã đến dinh thự Balmoral của Nữ hoàng ở Scotland vào thứ Năm bằng trực thăng và Hoàng tử William cũng đang trên đường đi tới. Công chúa Anne được cho là đã ở đó, cùng với hai người con khác của nữ hoàng, Edward và Andrew, đang trên đường đi, báo Guardian đưa tin. Harry và Meghan, hiện đang ở Anh, cũng đang trên đường đến Balmoral.

.

---- Cựu Phó Giám Đốc FBI Frank Figliuzzi nói, cựu Tổng thống Donald Trump có thể muốn giữ các tài liệu tối mật về vũ khí hạt nhân của một cường quốc nước ngoài vì có thể bán với giá cao hơn tất cả các tài liệu đó -- nếu bán cho quốc gia đó - hoặc các đối thủ của họ.

.

Figliuzzi đã được phỏng vấn trên đài MSNBC hôm thứ Tư, nói rằng giá cao của những tài liệu này sẽ khiến chúng trở thành tài sản hấp dẫn để sở hữu: "Nếu tôi được hỏi giá cao nhất hoặc giá trị cao nhất có thể là loại thông tin tối mật mà chính phủ Mỹ đã phân loại, chắc chắn trong số các câu trả lời hàng đầu của tôi sẽ là: thông tin liên quan đến hạt nhân."

.

---- Thẩm phán Aileen Cannon (người được Trump bổ nhiệm) đã phán lệnh cần có 1 Chuyên gia xét duyệt các hồ sơ FBI tịch thu tại tư dinh Trump, điều này sẽ cản trở cuộc điều tra và sẽ kéo dài nhiều năm để Trump thoát nạn, tùy theo các Chuyên gia xét duyệt đọc từng hồ sơ đã tịch thu. Nhưng có 1 cách để đưa Thẩm phán Aileen Cannon ra khỏi vụ án.

.

Trả lời Lawrence O'Donnell trên MSNBC hôm thứ Tư, cựu tổng quyền luật sư (acting-solicitor general), Neal Katyal, đã đưa ra một chiến lược về cách Bộ Tư pháp có thể gỡ bỏ thẩm phán do Trump bổ nhiệm bằng 1 quyết định của Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland.

.

Katyal nói: “Thẩm phán Aileen Cannon đã tự gài để thoát ra khỏi vụ án. Bởi vì Cannon đã gieo những biện pháp gỡ trở ngại Chuyên gia đặc biệt thông qua Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (Presidential Records Act). Và Cannon có chú thích về điều này, Chú thích 16, nói về cơ bản, Đạo luật Hồ sơ Tổng thống nói rằng bạn chỉ có thể đưa những vụ án này ra xét xử ở tòa án thủ đô Washington D.C. và chỉ có Washington D.C. xét xử có thể giám sát họ. Vì vậy, có lẽ đó là điều mà Bộ Tư pháp, tôi nghĩ, nên làm ở đây. Hãy đưa vụ này ra trước các thẩm phán thủ đô, những người là chuyên gia về hồ sơ tổng thống và đặc quyền hành pháp và những thứ tương tự." (nghĩa là, đưa hồ sơ về tòa thủ đô, ra khỏi tòa án Florida của Thẩm phán Aileen Cannon.)

.

---- Cảnh sát Canada cho biết họ đã bắt được Myles Sanderson, một trong hai người gây ra hàng loạt vụ đâm chém gần đây dẫn đến cái chết của 10 người. Cảnh sát cho biết họ đã bắt anh ta ở gần Rosthern, Saskatchewan, vào khoảng 3:30 chiều giờ địa phương vào thứ Tư.

.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên nói riêng với hãng tin AP rằng nghi phạm đã chết vì vết thương tự gây ra sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Em trai của Myles Sanderson, Damien Sanderson, người cũng bị tình nghi phạm tội tương tự, được phát hiện đã chết vào đầu tuần này.

.

---- Hy Lạp đang kêu gọi các đồng minh lên án Thổ Nhĩ Kỳ về những lời lẽ gây hấn gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người ám chỉ khả năng xảy ra xung đột khi căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Trong các bức thư đề ngày thứ Hai và thứ Ba gửi cho NATO, Liên Âu và LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias kêu gọi cả ba tổ chức phản đối Thổ Nhĩ Kỳ về bình luận của ông Erdogan. Dendias nói rằng việc cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đe dọa Hy Lạp sẽ có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến khác ở châu Âu, bên cạnh cuộc chiến ở Ukraine.

.

Mặc dù cả hai quốc gia đều là thành viên NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có mối quan hệ lịch sử gây tranh cãi và có tranh chấp lâu dài về các hòn đảo ở Biển Aegean - bên cạnh những bất đồng về các vấn đề khác như biên giới biển. Ông Erdogan cuối tuần qua cáo buộc Hy Lạp chiếm đóng các đảo phi quân sự ở Aegean, đồng thời cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm "những gì cần thiết" khi đến thời điểm. Erdogan cảnh báo rằng: "Hãy nhìn vào lịch sử, nếu chuyện đi xa hơn, cái giá phải trả sẽ rất nặng. Những gì tôi đang nói đến không phải là một giấc mơ. Khi thời điểm đến, chúng tôi có thể ra tay đột ngột trong một đêm."

.

---- Một số nhà lập pháp thành phố ở St.Petersburg đang kêu gọi Hạ Viện Nga (Viện Duma) truy tố Vladimir Putin về tội phản quốc, theo một nhà lập pháp địa phương. Dmitry Palyuga, một nghị viên hội đồng thành phố Smolninskoye, đã thông báo tin tức trên Twitter vào cuối ngày thứ Tư, chia sẻ một bản sao của bức thư mà ông nói rằng đã được chuẩn bị cho các nhà lập pháp Nga.

.

Ông viết: “Quyết định [gửi yêu cầu tới Hạ Viện (Viện Duma) đã được đa số đại biểu có mặt ủng hộ,” nhưng không nói rõ chính xác có bao nhiêu nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc này. Bức thư lưu ý rằng các nhà lập pháp ở quê hương của Putin muốn Putin bị tước bỏ quyền lực vì "hoạt động quân sự đặc biệt" chống lại Ukraine, mà theo họ là cấu thành tội phản quốc cao độ.

.

Ngoài việc quân đội Nga thiệt mạng trong cuộc chiến, bức thư còn lưu ý rằng "Nền kinh tế Nga đang bị ảnh hưởng" do các công ty nước ngoài rời đi và một bộ phận lớn dân số bỏ trốn. NATO cũng đang “bành trướng” do hậu quả của cuộc chiến của Putin, mặc dù mục tiêu đã tuyên bố của ông là ngăn liên minh phát triển, bức thư viết và nói thêm rằng việc “phi quân sự hóa Ukraine” của Putin cũng đã phản tác dụng khi phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. “Chúng tôi tin rằng quyết định [chiến dịch quân sự đặc biệt] của Tổng thống Putin đang gây tổn hại đến an ninh của Nga và các công dân Nga."

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai cho biết Washington đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia châu Âu khác. Thông báo đưa ra sau khi ủy quyền viện trợ quân sự trị giá 675 triệu USD cho Ukraine.

.

Blinken đưa ra tuyên bố trước chuyến đi không báo trước tới Kiev, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng giải thích rằng sự hỗ trợ lâu dài sẽ thúc đẩy an ninh khu vực và giúp các quốc gia "có nguy cơ cao nhất đối với sự xâm lược của Nga trong tương lai." Hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ nhận được tài trợ hoặc loại hình đầu tư nào mà quốc gia đó sẽ tài trợ.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Năm thông báo rằng Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 675 triệu USD khác cho Ukraine. Gói này sẽ bao gồm pháo, đạn pháo, quân xa Humvee, xe cứu thương bọc thép và hệ thống chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Nhóm Ukraine Defense Contact Group "cần phải xác định vị trí của mình để hỗ trợ những người bảo vệ dũng cảm của Ukraine trong một chặng đường dài."

.

---- Hôm thứ Năm, chính phủ Ba Lan đã hạn chế việc tiếp nhận công dân Nga đến Ba Lan để đáp trả cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Ba Lan ra một tuyên bố và nói thêm rằng biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/9: "Không thể chấp nhận được rằng, trong khi người dân Ukraine đang bị tra tấn và sát hại, công dân từ quốc gia xâm lược có thể đi lại tự do trong Liên Âu." Quyết định của Ba Lan diễn ra sau khi Latvia, Litva và Estonia đồng ý hạn chế nhập cảnh của công dân Nga từ cả Nga và Belarus.

.

---- Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo tình báo mới nhất của mình, rằng quân Ukraine rất có thể đã phá hủy một "cây cầu phao quân sự tại Darivka", ở Kherson Oblast, nơi quân Nga đã thiết lập sau khi một "cây cầu đường bộ gần đó bị bắn hư nghiêm trọng."

.

Bộ viết: "Giao lộ Darivka là một trong những tuyến đường chính giữa các khu vực phía bắc và phía nam của sự hiện diện quân sự của Nga dọc theo sông Dnipro. Việc phá hủy cây cầu này và các điểm giao nhau dễ bị tổn thương khác gây áp lực lên quân Nga vì nó làm chậm khả năng triển khai dự trữ hoạt động và tiếp tế vật chất từ phía đông."

.

.

---- Hồng Kông, nơi từng được coi là pháo đài của tự do ngôn luận, đã phát hiện 5 người phạm tội xuất bản sách thiếu nhi "kích động bạo loạn" vào năm 2020 và 2021. Sau phiên tòa kéo dài hai tháng, một thẩm phán Kwok Wai-kin phán quyết rằng những cuốn sách - trong đó miêu tả cừu và sói - là những tham chiếu rõ ràng về các cuộc biểu tình năm 2019 chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, về nỗ lực của 12 nhà hoạt động chạy trốn sang Đài Loan khi chính quyền đàn áp bất đồng chính kiến và về cuộc đình công của nhân viên y tế Hồng Kông tại thời điểm bắt đầu của đại dịch, theo báo Hong Kong Free Press đưa tin.

.

Thẩm phán Kwok Wai-kin nói các bị cáo đã phá hoại và kích động sự bất bình. Cuốn sách đầu tiên, ông nói, mô tả các nhà chức trách Trung Quốc "đến Hồng Kông với ý định xấu xa là lấy đi ngôi nhà của họ và hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của họ mà không có quyền làm như vậy." Kwok nói rằng những đứa trẻ đọc sách tranh sẽ bị ghét và kích động sự bất bình của chúng đối với các nhà chức trách trung ương.

.

Năm bị cáo, tất cả thành viên sáng lập của hiệp hội các nhà trị liệu ngôn ngữ, đều từ 25 đến 28 tuổi. Họ đã ở tù hơn một năm và có thể bị kết án tới hai năm trong phiên điều trần hôm thứ Bảy tới. Gwen Lee từ Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích mạnh mẽ phán quyết này. Bà nói: “Ở Hồng Kông ngày nay, bạn có thể phải ngồi tù vì xuất bản sách thiếu nhi có hình vẽ chó sói và cừu.

.

---- Hôm thứ Tư, một quan chức Mỹ cho biết Pentagon đã ngừng chấp nhận các máy bay phản lực F-35 mới sau khi thấy trong động cơ của máy bay chiến đấu tàng hình có một thỏi nam châm làm bằng vật liệu trái phép từ Trung Quốc.

.

Người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Russell Goemaere cho biết, một cuộc điều tra vào giữa tháng 8 đã phát hiện ra rằng một hợp kim trong máy bơm dầu không tuân thủ luật mua sắm của Hoa Kỳ (luật cấm dùng sản phẩm từ TQ chưa được phép).

.

Goemaere nói cục nam châm kia không truyền thông tin nào, cũng không gây hại cho máy bay và không có rủi ro nào liên quan. Lockheed Martin, công ty sản xuất máy bay phản lực, cho biết "vấn đề liên quan đến một nam châm trên máy bay F-35 Turbomachine do Honeywell sản xuất bao gồm hợp kim coban và samari." Honeywell International Inc, nơi sản xuất máy bơm [dầu], cho biết họ "vẫn cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu hợp đồng của khách hàng."

.

Một nguồn thay thế cho hợp kim sẽ được sử dụng trong tương lai, Văn phòng Chương trình Chung cho biết trong tuyên bố của mình. Có những nam châm xuất xứ từ Trung Quốc khác trên chiếc máy bay phản lực đã nhận được sự miễn trừ từ các quan chức Pentagon trong quá khứ.

.

---- Trong những tháng cuối của nhiệm kỳ tổng thống, Donald Trump đã ra lệnh thử nghiệm năng lượng hạt nhân trên mặt trăng vào năm 2027, cũng như phát triển tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân quay quanh Trái đất, mặt trăng và không gian vũ trụ.

.

Trump cũng ra lệnh phát triển các lò phản ứng hạt nhân rất nhỏ đủ nhỏ để chúng có thể nằm gọn trong một chiếc xe tải vận chuyển điển hình chở hàng dọc theo đường cao tốc. Trong thời gian này, báo chí bận đưa tin về bạo loạn 6/1/2021 và những bịa đặt của Trump về gian lận bầu cử.

.

Tuy nhiên, những lệnh này có thể cung cấp manh mối về những gì được bao gồm trong một số hồ sơ ‘Tối mật’ được cất giấu ở Mar-a-Lago. Vào ngày 16/12/2020, Trump đã ký "Chỉ thị chính sách không gian-6", đặt mục tiêu thử nghiệm năng lượng hạt nhân trên mặt trăng vào năm 2027.

.

Sau đó vào ngày 5/1/2021, - một ngày trước bạo loạn 6 tháng 1 - Trump đã ký Sắc lệnh hành pháp 13972, trong đó chỉ đạo NASA, Bộ Năng lượng và Bộ Quốc phòng nghiên cứu chi phí và tính khả thi kỹ thuật của việc sử dụng tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

.

---- Lần đầu tiên kể từ năm 2012, một cựu tổng thống đã trở lại Bạch Ốc để công bố một bức chân dung chính thức. Barack và Michelle Obama đã được mời đến Bạch Ốc để dự một buổi lễ hôm thứ Tư tại Phòng phía Đông, nơi công chúng lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của họ. Barack Obama đã chọn nghệ sĩ Robert McCurdy để vẽ chân dung của mình và Michelle Obama đã chọn nghệ sĩ Sharon Sprung.

Teresa Pham

Trong những thập niên gần đây, tổng thống mời người tiền nhiệm đến dự lễ công bố bức chân dung chính thức của họ là một truyền thống - Obama mời George W. Bush và Laura Bush đến Bạch Ốc vào năm 2012, Bush tiếp đón Bill Clinton và Hillary Clinton vào năm 2004, và Clinton đã mời George HW Bush và Barbara Bush đến dự một buổi lễ vào năm 1995. Donald Trump không mời Obama, nhưng Stewart McLaurin, chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Bạch Ốc, nói với NPR rằng không có quy định nào về thời gian tổ chức lễ ra mắt.Các bức chân dung của Obama sẽ được treo trong Cross Hall của Bạch Ốc, địa điểm truyền thống cho các bức chân dung tổng thống gần đây. CNN nói rằng Trump đã chuyển các bức chân dung của Clinton và George W. Bush vào một căn phòng khác dùng làm nhà kho, nhưng Biden đã trả chúng về cho Cross Hall.---- Dân Cuba rủ nhau chạy khỏi thiên đường XHCN Cuba, tìm vào tư bản giãy chết Hoa Kỳ tỵ nạn. Cô Barbara Viltres đã sống sót sau cuộc hành trình cướp đi sinh mạng của một số người Cuba đồng hương của cô, những người đang tìmg vào Miami một cách bất hợp pháp. NBC News chia sẻ câu chuyện của cô trong bối cảnh cuộc "di cư" lớn nhất của người Cuba xảy ra kể từ năm 1980.Trong bối cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và điện, người dân Cuba đang di chuyển bằng đường biển và qua biên giới Mỹ-Mexico. AP báo cáo rằng họ thường đến Nicaragua với tư cách khách du lịch và sau đó đi đến Texas hoặc Arizona; từ tháng 1 đến tháng 7/2022, người di cư Cuba đã bị chặn lại ở biên giới Mỹ-Mexico hơn 150.000 lần, tăng gấp 6 lần so với năm trước. Về phần Viltres, 25 tuổi, cô đã trả khoảng 300 USD cho một chỗ ngồi trên chiếc ghe được đóng trong bí mật trong một ngôi nhà ở Havana.Cô nằm trong số 15 hành khách khởi hành vào đầu tháng 8/2022 và sớm gặp nạn. Sóng tràn ngập thuyền, và quyết định đã được đưa ra là cố tình lật úp nó và ngồi trên đỉnh nó. Cô ở đó trong ba ngày đêm khi những hành khách khác chết đuối.Khi một chiếc thuyền của Cảnh sát biển tìm thấy họ, "họ đã cố gắng hồi sinh tôi, để lấy nước ra khỏi lồng ngực của tôi, nhưng thứ tôi thải ra là bọt. ... Tôi đang thối rữa vì những vết thương mà tôi có", cô nói. Viltres đã trải qua hai tuần hôn mê trong một bệnh viện ở Miami. Quá trình phục hồi sẽ diễn ra chậm chạp.---- Cảnh sát nói, một người đàn ông đang bị truy tố về tội bắt cóc và cướp sau khi một phụ nữ nhảy ra khỏi chiếc xe đang di chuyển mà y đang lái và tìm giúp đỡ từ những người chủ nhà gần Vancouver, Washington. Người phụ nữ gõ cửa một ngôi nhà ở thị trấn Camas vào khoảng 4:30 sáng Thứ Bảy, nói với chủ nhà Jamie Woods rằng cô đã bị bắt cóc.Cảnh sát Quận Clark đã tới ngay. Người phụ nữ nói rằng khi cô đã kiểm thư bên ngoài ngôi nhà ở Vancouver của mình vào khoảng 7 giờ tối thứ Sáu thì một người đàn ông đến gần, yêu cầu chở đến một trạm xăng. Cô nói rằng cô đã chở người đàn ông đến một trạm xăng, nơi y rút dao uy hiếp, rồi y đã lái xe hàng giờ đồng hồ.Khi họ lái xe trên một con đường vắng vẻ, cô hỏi liệu y có định giết cô không và y không trả lời. Đó là khi cô quyết định bỏ trốn. Khi y giảm tốc độ trên một con đường đất, cô phóng ra khỏi xe và chạy đến một ngôi nhà gần đó. Cảnh sát tìm ra chiếc xe của người phụ nữ vào khoảng 5:15 sáng. Sau 11 phút truy đuổi, nghi phạm đã bị chặn lại và bắt giữ. Cảnh sát nói nghi phạm là Jeremy Alexksa, 31 tuổi, hiện bị truy tố tội bắt cóc cấp độ một, cướp cấp độ một, cố gắng lẩn tránh và lái xe bất cẩn.---- Học sinh tại một trường trung học cơ sở ở North Carolina đã được đưa về nhà sớm hôm thứ Ba sau khi một học sinh lớp 8 được tìm thấy đã chết trong khuôn viên trường. Các quan chức của trường Wake County ban đầu cho biết một "cuộc khủng hoảng y tế" tại Trường Trung học Wendell đã dẫn đến việc phải cho học sinh về nhà sớm, nhưng Hiệu trưởng Catherine Trudell sau đó đã thông báo cho phụ huynh về cái chết của học sinh lớp 8.Hiệu trưởng không tiết lộ nguyên nhân cái chết, nhưng báo News & Observer loan tin rằng các mục sư từ 1 nhà thờ địa phương được mời tới trường cho biết cậu bé, hiện chưa được xác định danh tính, đã chết do tự sát.---- Một khu học chánh bắc California kêu gọi cộng đồng xem xét cho giáo viên thuê phòng trống, với lý do chi phí sinh hoạt cao đang khiến giáo viên phải tìm việc làm ở các nơi khác. Học khu Milpitas United, ngay bên ngoài San Jose trong Vùng Vịnh Bắc California, gần đây đã thông qua một nghị quyết ủng hộ các sáng kiến về nhà ở với giá phải chăng, cho biết 10 giáo viên đã rời học khu vào năm ngoái vì chi phí sinh hoạt tăng vọt ở Quận Santa Clara.Gần 50 người trong cộng đồng đã đề nghị cho thuê phòng theo lời kêu gọi. Khu vực Vùng Vịnh Bắc California đã nổi tiếng là 1 trong những nơi đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ để sinh sống, và San Jose là nơi có giá thuê đắt thứ nhì trong cả nước, theo San Jose Spotlight.---- Các nhân viên cứu hỏa Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) đang ngăn chặn đám cháy Fairview chết người ở Hemet đã lan rộng hơn 7.000 mẫu Anh hôm thứ Tư, các quan chức cho biết. Tỷ lệ ngăn chặn lửa vẫn chỉ ở mức 5%. Đoạn video qua đêm cho thấy một khung cảnh hoang dã khi ngọn lửa dữ dội tại một thời điểm bùng phát thành một cơn lốc lửa.Ngọn lửa, mà Cal Fire đã tweet là 7,092 mẫu Anh lúc 10:25 sáng, bắt đầu vào chiều thứ Hai gần Đại lộ Fairview và Đường Bautista Canyon. Có 2 người chết bên trong xe của họ, theo Sở Cảnh sát Quận Riverside.Nạn nhân thứ ba, được mô tả chỉ là một phụ nữ trưởng thành, được tìm thấy bên ngoài xe với vết bỏng nặng. Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện và dự kiến sẽ sống sót. Cảnh sát tin rằng cả ba nạn nhân đều có liên quan. Ít nhất 7 ngôi nhà hay kiến trúc đã bị thiêu rụi nhưng tổng số đó dự kiến sẽ tăng lên.---- Kelsey Kawano, một thẩm phán Hawaii, hôm thứ Ba đã tuyên án 10 năm tù giam đối với Kailey Duarte, 26 tuổi, vì cô này say rượu lái xe và gây ra tai nạn ở Haliimaile khiến, một phụ nữ Texas, thiệt mạng và 4 người khác bị thương.Ban đầu bị buộc tội ngộ sát, Duarte đã nhận tội được giảm nhẹ tội giết người do cẩu thả cấp độ một, cũng như ba tội danh gây thương tích cấp độ một và thương tích do sơ suất cấp độ hai.

Tai nạn giữa 3 xe xảy ra lúc 9:22 tối. Cảnh sát cho biết ngày 16/6/2019, khi Duarte đang lái chiếc Honda Accord màu bạc băng qua vạch giữa đường Haliimaile và tạt ngang vào hông người lái chiếc xe thể thao đa dụng Land Rover Discovery màu bạc đang đi ngược chiều. Chiếc Honda tiếp tục va chạm trực diện với một chiếc xe bốn cửa Nissan màu xám đi phía sau Land Rover.

.

Teresa Pham, một cư dân 39 tuổi ở Spring, Texas, người ngồi ghế sau trên chiếc Nissan, đã chết tại hiện trường. Vị hôn phu của cô Pham là Eric Truong, người đang lái chiếc Nissan, bị gãy xương ở tay, và hành khách ngồi phía trước là Bob Schranz bị thương nặng ở bụng. Cũng bị thương còn có vợ của Schranz, Catherine, bị trật khớp háng và gãy xương chậu, và con gái 14 tuổi của cặp vợ chồng, bị gãy xương sườn. Cả hai cùng ngồi ghế sau với cô Phạm.

.

---- Biện lý quận Arapahoe (Colorado) đã hủy hồ sơ hình sự chống lại y tá Rex Meeker, người hiện đã đồng ý làm chứng chống lại bác sĩ Geoffrey Kim trong phiên tòa sắp tới của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ về cái chết của một bệnh nhân 19 tuổi.

.

Emmalyn Nguyễn chỉ mới 18 tuổi khi cô hôn mê sau cuộc phẫu thuật nâng ngực vào tháng 8 năm 2019. Đây được cho là một thủ tục ngoại trú cơ bản và cáo buộc là cô đã bị Meeker, người đã bị buộc tội cho gây mê quá liều, vô tình giết chết một bệnh nhân trước đó trong hoàn cảnh tương tự. Cô Nguyễn hôn mê sau ca phẫu thuật và chết trong viện điều dưỡng vào tháng 10 năm 2020, tức 14 tháng sau đó.

.

Meeker ban đầu bị truy tố vào tháng 2/2022, và bị buộc tội ngộ sát vì "sơ ý gây ra cái chết của Nguyen từ những cáo buộc tương tự, cộng với việc không quan sát Nguyen đúng cách sau khi gây mê và không nhận ra cô Nguyen đã không thở trong 15 phút."

.

Hôm thứ Ba, các công tố viên đã hủy bỏ truy tố chống lại Meeker và nói bây giờ anh này sẽ làm chứng chống lại ông chủ cũ của mình. BS Kim bị truy tố đã từ chối yêu cầu gọi 911 của nhân viên trong hơn năm giờ sau khi Nguyễn không tỉnh lại. Phiên xử BS Kim sắp tới là tháng 2/2023.

.

Kim và Meeker được lệnh phải trả mỗi người 1 triệu đô la cho gia đình Nguyen trong một vụ dàn xếp về vụ kiện dân sự về cái chết của Nguyen.

.

---- Hà Nội đề xuất tăng học phí các quận nội thành gấp đôi so với năm 2021. Theo báo Giáo Dục VN. Thành phố Hà Nội dự kiến tăng học phí bậc THCS và mầm non 5 tuổi tại các quận nội thành từ 155.000 lên 300.000 đồng/tháng trong năm học 2022-2023. Dự thảo dự kiến sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 9/2022.

.

---- Cháy quán karaoke Bình Dương: 32 người chết, mới dò được tên 17 nạn nhân. Theo Báo Tin Tức. Chiều 8/9, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã xác định được danh tính của 17 nạn nhân trong số 32 tử vong tại hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An. Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6/9 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành Thuận An. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người thiệt mạng tại hiện trường.

.

Theo Báo Tuổi Trẻ: Chiều 8-9, thượng tá Lưu Minh Hoàng, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke ở TP Thuận An tỉnh Bình Dương. Bào Tuổi Trẻ viết: "Về việc thẩm định cấp phép ra sao, khi cơ sở này được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp "giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy", và liên tục được kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy vào các năm 2019, 2021, 2022 (cơ sở hoạt động từ năm 2016) nhưng khi hỏa hoạn xảy ra thì số nạn nhân bị "mắc kẹt", tử vong lại quá lớn? Theo ghi nhận, tòa nhà nơi làm cơ sở kinh doanh karaoke có bề ngang khoảng 10m, được xây 1 trệt, 2 lầu và sân thượng với diện tích xây dựng khoảng 1.500m2 nhưng bốn bề đều được xây dựng kín mít. Việc cảnh báo, hướng dẫn khách hàng và nhân viên thoát hiểm ra sao khi xảy ra sự cố?"

.

---- HỎI 1: Toàn cầu, khoảng 10,5 triệu trẻ em mồ côi hoặc mất người chăm sóc chính do COVID-19?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 10,5 triệu trẻ em mồ côi hoặc mất người chăm sóc chính do COVID-19, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba. Nghiên cứu, trên tạp chí JAMA Pediatrics, đã xem xét dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới về tỷ lệ tử vong quá mức tính đến tháng 5 năm 2022, phát hiện ra rằng phần lớn những trẻ em đó - 7,5 triệu - mồ côi trong khi 3 triệu trẻ em mất người chăm sóc chính.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/09/06/covid-children-lost-parents-caregivers/8003094001/?utm_campaign=KHN%3A%20First%20Edition&utm_medium=email&_hsmi=225248666&_hsenc=p2ANqtz-8Rhv_Mv7GIbylStdw3Y7ew4hvyh44Wr3V64w7LZgRb_8jY4yhlcBSLyBE-hWJCaNfLDGijDsAn6WX7a1nkUhotL0ESfQ&utm_content=225248666&utm_source=hs_email

.

---- HỒ SƠ: Biển Đông sẽ an ninh hơn, nếu Mỹ có mặt thường trực ở khu vực này - Trương Nhân Tuấn

.

Biển Đông sẽ an ninh hơn, nếu Mỹ có mặt thường trực ở khu vực này

Trương Nhân Tuấn - 7-9-2022

.

Trong lúc công an truy lùng để bắt tác giả nói câu đại khái “chủ tịch nước sói đầu do coi phim X nhiều quá” thì ở biển Đông tàu TQ đang “trục vớt các tàu cổ ở Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền“. Nghe báo chí loan tin thì vụ trục vớt tàu cổ xảy ra trong khu vực biển Hoàng Sa.



Nguyên tắc “đất thống trị biển” và “thềm lục địa là phần kéo dài của lục địa” cho phép quốc gia có chủ quyền khẳng định mọi quyền thụ đắc tài sản trên mặt thềm lục địa (pháp lý 200 hải lý tính từ đường cơ bản). Tức là các thứ như xác tàu bè cổ xưa chìm dưới đáy biển, trong khu vực biển Hoàng Sa, sẽ thuộc sự độc quyền khai thác của quốc gia có chủ quyền Hoàng Sa.



Công an lo bắt người nói xàm (nhưng chưa chắc đã nói sai), trong khi Bộ Ngoại giao ngậm tăm và Bộ Chính trị lo hoạch định chiến lược phân phát “ghế” cho đảng viên. Toàn bộ đại biểu QH hình như đang ngủ gục. Rõ ràng TQ, nói là đang trục xác các tàu cổ xưa chìm dưới đáy biển, mà thực tế là họ đang “khẳng định chủ quyền” của họ ở Hoàng Sa.

Theo tôi thấy thì nhà nước CSVN đã từ nhiệm ở vấn đề Biển Đông từ tháng tư năm 2020. VN không thể trả lời các luận cứ của TQ về việc “không được nói ngược”, khi đã nhìn nhận HS và TS thuộc TQ (công hàm 1958), theo công hàm của TQ gởi Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa thuộc LHQ.

Tập quán quốc tế nhìn nhận rằng sự im lặng của quốc gia trước các vấn đề buộc quốc gia phải lên tiếng là sự đồng thuận của quốc gia ở vấn đề đó.

Để sự việc không thêm trầm trọng, tôi đề nghị VN nên ra tuyên cáo giao toàn bộ vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Mỹ.

Các học giả về Biển Đông thường hay nói là tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa gồm có các quốc gia TQ, VN, Philippines, Mã lai, Đài loan v.v… Học giả Mack Valencia của Mỹ còn nói là TQ có quyền yêu sách việc “chia sẻ tài nguyên với các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông”.

Theo tôi các học giả nói vậy là thiếu sót. Quốc gia đầu tiên có quyền lên tiếng về các vấn đề liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là Mỹ.

Thật vậy, tương tự như đảo Đài loan, Hòa ước San Francisco 1951 khẳng định sự việc Nhật phải từ bỏ các lãnh thổ mà họ chiếm của các quốc gia khác vào thời kỳ trước chiến tranh. Trong đó có Đài loan và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nội dung Hòa ước San Francisco 1951 không xác định là giao các lãnh thổ Đài Loan, Hoàng Sa và Trường sa cho quốc gia nào ?

Thái độ của Mỹ, qua các văn kiện trả lời TQ vào thập niên 50 về vấn đề “tư cách pháp lý” của đảo Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ có tuyên bố rằng người Mỹ bỏ máu xương đánh đuổi quân Nhật giành lại Đài Loan không phải là để đơn thuần trả đảo này lại cho TQ.

Ngay cả các tuyên bố đối với chính quyền Quốc dân đảng, BNG Mỹ cũng khéo léo tránh không nhìn nhận Đài Loan trả lại cho chính phủ này.

Sự “mù mờ chiến lược” của Mỹ về “tư cách pháp lý” của Đài Loan nhằm để dành một “không gian chiến lược” lúc cần thiết. Ngay cả vào thời điểm này, nếu thấy cần thiết, Mỹ có “quyền” can dự vào mọi vấn đề Đài Loan, kể cả vấn đề chủ quyền của đảo này.

Lập luận tương tự cho Hoàng Sa và Trường Sa. Hội nghị San Francisco 1951 không xác định chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về quốc gia nào.

Tức là không phải Mỹ đổ máu xương đánh đuổi Nhật, buộc họ trả lại Hoàng Sa và Trường Sa, không phải là để giao chúng lại cho TQ (hay cho VN).

Vì vậy Mỹ cũng có một chính sách “mù mờ chiến lược” ở Biển Đông, ngay cả về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng thế giới chỉ thấy khía cạnh can thiệp vì “tự do hàng hải” của Mỹ.

Rõ ràng Biển Đông sẽ an ninh hơn, nếu Mỹ có mặt thường trực ở khu vực này, trên một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ.

Điều khó để thuyết phục nhân dân Mỹ là chính sách nào giờ của Mỹ là không có tham vọng về lãnh thổ.

Bình Luận từ Facebook

Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/09/07/bien-dong-se-an-ninh-hon-neu-my-co-mat-thuong-truc-o-khu-vuc-nay/

.

.