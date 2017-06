7 Tiểu Bang Mỹ Không Có Một Tỉ Phú Nào Cư Ngụ: Alabama, Alaska, Delaware, Mississippi, New Mexico, N. Dakota, Vermont

Hoa Kỳ ngày càng có nhiều tỉ phú hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Forbes tính có 565 tỉ phú Mỹ nằm trong danh sách Những Tỉ Phú Thế Giới năm 2017.Phần đông tỉ phú Mỹ năm ở California, New York, và Texas, và nhiều tỉ phú khác sống rải rác khắc nước. Tuy nhiên, có 7 tiểu bang tại Hoa Kỳ không có một tỉ phú nào cư ngụ.Để biên soạn xếp hạng hàng năm của Forbes về những người giàu có nhất tại mỗi tiểu bang Hoa Kỳ cho năm 2017, họ đã lục tìm các tỉ phú giàu nhất trong 7 tiểu bang: Alabama, Alaska, Delaware, Mississippi, New Mexico, Norht Dakota, và Vermont. Năm ngoái có 6 tiểu bang không có tỉ phú; tiểu bang mới nhất vào danh sách năm nay là Mississippi, nhưng tiểu bang này đã mất xếp hạng tỉ phú từ năm ngoái.Giàu nhất trong nhóm không có tỉ phú là Gary Tharaldson của Norht Dakota, người có tài sản ròng mà Forbes phỏng đoán là 900 triệu đô la. Tharaldson mua Motel 8 đầu tiên của ông vào năm 1982 và rồi xây dựng khoảng 350 cơ sở địa ốc khắp Hoa Kỳ. Trong năm 2006, ông ấy bán 130 khách sạn cho Goldman Sach với giá 1.2 tỉ đô la, và từ đó tái đầu tư vào những nơi có lợi nhuận nhiều nhất.Người giàu nhất cư ngụ tại Mississippi là Leslie Lampton, người sáng lập tập đoàn lọc dầu và hóa chất Ergon vào năm 1954. Tài sản của Lampton ước tính có 760 triệu đô la, giảm từ 1 tỉ đô một năm trước vì lợi nhuận của kinh doanh lọc dầu giảm.Anh em Robert Gore và Elizabeth Snyder có trị giá tài sản 720 triệu đô la là 2 người giàu nhất tại Delaware.Người giàu có nhất tại New Mexico xây dựng các khu khai thác dầu hỏa tại Permian Basin ở New Mexico và Texas có tên Mark C. Chase, mà có tổng trị giá tài sản lên tới 700 triệu đô la.Jimmy Rane là người giàu nhất tại tiểu bang Alabama cũng có tổng tài sản trị giá 700 triệu đô la.Đồng sáng lập công ty phát triển dụng cụ y khoa Boston Scientific năm 1979 là John Abele là cựu tỉ phú giàu có nhất tại Vermont. Hiện nay Abele có tổng trị giá tài sản 625 triệu đô.Jonathan Rubini và Leonard Hyde, sáng lập và điều hành công ty JL Properties có trụ sở tại Anchorage, là 2 người giàu nhất tại Alaska. Mỗi người có tài sản trị giá 340 triệu đô la.