Hội Đồng Giám Sát Quan Cam Vinh Danh Tháng Tư Đen Để Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận

Vào ngày thứ Ba 10 tháng 4, 2018, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam sẽ nghị quyết vinh dang Tháng Tư Đen.Ngày 30 tháng 4, 2018 đánh dấu 43 năm Cổng Sản Bắc Việt cưỡng chế miền Nam, tấn chiếm thủ đô Sài Gòn. Tháng Tư Đen là thời điểm quan trọng để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do và dân chủ cho miền Nam.Sau khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản, hàng triệu người Việt Nam yêu chuộng tự do đã cùng gia đình lánh nạn Cộng Sản trên đường di tản để tìm sự an toàn và tự do. Nhiều người đã hy sinh tánh mạng trên hành trình lưu lạc đầy gian truân, nhiều gia đình đã phân tán và đôi khi không còn một chút hy vọng đoàn tụ. Những người Việt Nam lưu vong, tản mát trên khắp các quốc gia Đông Nam Á và trong các trại tị nạn. Nhiều người được may mắn định cự tại Hoa Kỳ, tại đây họ đã thành công trên các lãnh vực văn hóa, kinh tế, và chính trị để hội nhập vào trong xã hội vĩ đại Hoa Kỳ, và một trong những thí dụ điển hình là sự hiện diện của Trung Tâm Little Sagon tại Quận Cam.Lễ Vinh Danh Thang Tư Đen sẽ được cử hành trọng thể:Vào Ngày 10 tháng 4, 2018Lúc 9 giờ sángTại Đại Sãnh Đường Quận Cam333 West Santa Ana Blvd, Santa Ana, CA 92701Diễn giả :Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam.Ông Quang Việt, Doanh nhânLý Do: Việc tưởng niệm tháng Tư Đen ngày Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm Sài Gòn 30 tháng 4, 2018, để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh tánh mạng chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản bảo vệ tự do, dân chủ và quyền tự quyết cá nhân. Quân Cam là nơi tập trung số lượng người Việt Nam lớn nhất tại hải ngoại, hầu hết những người này rời khỏi ách độc tài Cộng Sản di tản đến bờ độc lập tự do.Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, quản trị Địa Hạt 1 Quận Cam bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Santa Ana và Westminster. Là thế hệ di dân đầu tiên người Mỹ gốc Việt đầy hảnh diện, Luật Sư Andrew Đỗ đã phục vụ với tư cách phó biện lý Quận Cam, cựu nghị viên thành phố Garden Grove và thẩm phán chỉ định Quận Cam.