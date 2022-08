Tòa Việt Nam y án nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù. Hình trên: Bà Bùi Thị Thiện Căn (Mẹ của Phạm Đoan Trang, đứng giữa), gia đình và các đại diện ĐSQ các nước (Mỹ, Cộng Hoà Séc, Đức, EU, Thụy Sĩ) không được vào dự phiên toà. Ảnh: FB Thu Đỗ.

.

- Biden xóa và giảm nợ vay thời đi học cho hơn 43 triệu người, trong đó tới 2/3 là phụ nữ da màu

- Thêm 1 phái đoàn dân biểu Mỹ thăm Đài Loan

- Bộ Tư pháp công bố bản ghi nhớ vụ điều tra của Mueller: Trump cản trở công lý, nhưng Barr che đậy

- Vợ của DB Tom McClintock chết vì uống dược thảo giảm cân

- Putin ký lệnh tăng thêm 137.000 lính Nga. Tổng cộng là 2.039.758 quân nhân Nga.

- Ukraine: áp sát biên giới Ukraine là 400 máy bay chiến đấu và 360 trực thăng tuần tra vùng bị chiếm và vùng biển

- Nữ ca sĩ đại diện Nga tại cuộc thi giải Eurovision năm 2021 phản chiến, bị bao vây, chửi mắng, đấu tố

- Quân Nga bắn hỏa tiễn vào 1 ga xe lửa Ukraine, làm ít nhất 25 người chết và khoảng 50 người bị thương

- Thăm dò: 60% dân Mỹ đồng ý Biden xóa nợ sinh viên cho dân nghèo (lương thấp hơn 125.000 đô/năm)

- Cộng Hòa nổi giận vì Biden xóa nợ sinh viên: đã nợ là phài trả, xóa nợ là bất công. Báo Mỹ nhắc: Trump đã 6 lần khai phá sản, làm thủ tục quỵt nợ nhiều tỷ đôla.

- Thủ đô Mỹ: 2 tay súng ra xe, xả súng bắn rồi phóng đi, có 5 người trúng đạn và 2 người đã chết

- Bộ Tư pháp: không thể tin các luật sư của Trump vì Trump thường xuyên thay đổi suy nghĩ.

- California: 1 cư dân Quận Placer trúng số 20 triệu đô sau khi mua 1 vé số cào trị giá 30 đô la

- California: cấm bán xe hơi mới chạy bằng xăng kề từ năm 2035.

- Quen bạn gái qua mạng, Việt kiều Mỹ bị lừa gần 140.000 USD.

- TPSG: Năm học 2022-2023, 35% thời lượng dạy học sẽ thực hiện trên internet.

- VN: xuất cảng xi măng giảm 30% trong 7 tháng, càng sản xuất càng thua lỗ.

Tòa Việt Nam y án nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù.

- HỒ SƠ 1: Luận cứ bào chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang (Trịnh Vĩnh Phúc)

- HỒ SƠ 2: Nhắn gửi của nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên toà phúc thẩm (Ngô Anh Tuấn)

.

QUẬN CAM (VB/25/2022) ---- Một phái đoàn mới của các dân biểu Hoa Kỳ sẽ có chuyến thăm Đài Loan vào tối nay, theo lời thông tấn Trung ương (CNA) của hòn đảo này đưa tin hôm thứ Năm. Các nhà lập pháp sẽ đến bằng một máy bay quân sự của Mỹ và hạ cánh xuống Taipei. Sau đó, họ sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào thứ Sáu. Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ tên của các quan chức dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm.

.

Chuyến thăm sẽ diễn ra ngay sau khi Trung Quốc, sau chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo, cảnh báo Mỹ không nên tiếp tục các động thái tương tự và do đó phá hoại hòa bình trong khu vực. Mỹ khẳng định những chuyến thăm như vậy phù hợp với chính sách một Trung Quốc.

.

---- Tuần trước, một tòa phúc thẩm ở Washington đã phán quyết rằng cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr đã nói dối về việc Donald Trump "can thiệp" vào cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về sự tham gia của Nga trong chu kỳ tranh cử năm 2016. Chỉ vài ngày trước khi báo cáo của Mueller được công bố, Barr nói rằng Barr đã đọc báo cáo và Trump không làm gì sai.

.

Bộ Tư pháp đã công bố bản ghi nhớ về việc Trump cản trở cuộc điều tra của Mueller tiết lộ rằng rõ ràng hơn, rằng ông tin rằng Trump đã phạm tội trong một số trường hợp khi Trump cố gắng cản trở công lý. Nói với MSNBC về việc phát hành bản ghi nhớ vào thứ Tư, cựu công tố viên Mueller, Andrew Weissmann giải thích rằng bản ghi nhớ, do hai cấp phó hàng đầu của Barr là Steven Angel và Ed O'Callaghan viết, cung cấp bằng chứng mới cho thấy Barr đã che đậy cho Trump.

.

Phóng viên tư pháp Ryan Reilly của NBC News giải thích: “Về cơ bản nó đưa ra rất nhiều thứ đã được biên tập lại và chúng tôi biết trước đây nó là một hình thức được biên tập lại rất nhiều và nó đưa ra cơ sở. Theo nhiều cách, có vẻ như đang tạo ra một lập luận bảo vệ Trump trong nhiều trường hợp như vậy."

.

Nhưng chính cựu công tố viên Weissmann là người đã cung cấp thông tin nội bộ về những gì ông đã trải qua khi làm việc cho Mueller. Báo cáo của Mueller chỉ rõ rằng có ít nhất 10 trường hợp Trump phạm tội cản trở công lý. Nhưng, Barr đã viết [bóp méo] rằng không có gì cản trở.

.

Weissmann nói: "Hai nhân viên cấp cao, nói với Bill Barr rằng lý do Barr nên đưa ra quyết định là vì nếu bản ghi nhớ được công bố, nó có thể được đọc để ngụ ý rằng tổng thống Trump đã cản trở công lý. Tôi xin nhắc lại rằng: đó là lý do Bill Barr cần nói điều gì đó là bởi vì nếu bản ghi nhớ được công bố, nó có thể được đọc để nói rằng tổng thống Trump đã phạm tội cản trở công lý."

.

---- Tổng thống Joe Biden đã công bố một kế hoạch rất được mong đợi hôm thứ Tư là cung cấp khoản xóa/giảm nợ khoản vay sinh viên cho hơn 40 triệu người, đặc biệt đa số trong đó là phụ nữ, những người nắm giữ hai phần ba khoản nợ vay sinh viên và phụ nữ da màu, mà khoản nợ cho vay của ai là cao nhất.

.

Biden đang tha khoản nợ sinh viên 20.000 đô la cho những người nhận Pell Grant và xóa 10.000 đô la nợ khoản vay sinh viên liên bang cho những người vay có lương từ 125.000 đô la trở xuống hàng năm.

.

Biden cũng đang thực hiện các cải cách để giảm bớt gánh nặng nợ cho những người đi vay trong chương trình xóa nợ dịch vụ công và các kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập, cho phép những người có khoản vay dành cho sinh viên đại học được giới hạn trả nợ ở mức 5% thu nhập hàng tháng của họ. Cho đến cuối năm, và lần cuối cùng, tổng thống sẽ gia hạn tạm dừng thanh toán đối với các khoản vay dành cho sinh viên có hiệu lực sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020.

.

Sáng kiến ​​của Biden dự kiến ​​sẽ cứu nợ tới 43 triệu người đi vay, bao gồm khoảng 20 triệu người mà số dư còn lại sẽ bị loại bỏ. Nó nổi bật là đề xuất tham vọng nhất cho đến nay của một tổng thống nhằm giải quyết tình huống được nhiều người mô tả là khủng hoảng, khi khoản nợ vay sinh viên lên tới 1,7 nghìn tỷ đô la.

.

Những người đi vay trung bình có khoản nợ vay sinh viên là hơn 30.000 đô la, nhưng con số này cao hơn nhiều đối với phụ nữ da màu. Trung bình, phụ nữ Da đen nợ 41.466 đô la, phụ nữ Mỹ bản địa nợ 36.184 đô la và phụ nữ Vùng Đảo Thái Bình Dương nợ 38.747 đô la một năm sau khi tốt nghiệp đại học so với phụ nữ Da trắng, những người nợ 33.851 đô la, theo Hiệp hội Phụ nữ Đại học Hoa Kỳ.

.

Phụ nữ Mỹ gốc Á và người Latinh kiếm tiền tốt hơn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ gánh khoản nợ dưới 30.000 đô la, nhưng điều đó sẽ thay đổi nếu họ vào học bậc hậu đại học. Theo đuổi bằng cấp sau đại học khiến phụ nữ thuộc mọi chủng tộc phải gánh khoản nợ sinh viên ít nhất là $ 55,000/mgười.

.

---- Vợ của một Dân biểu liên bang đã chết sau khi dùng một phương thuốc thảo dược được sử dụng để giảm cân, theo lời một nhân viên điều tra đã phán quyết. Lori McClintock, vợ của Dân biểu Tom McClintock (R-CA), qua đời vào tháng 12/2021 vì mất nước do viêm dạ dày ruột - một bệnh nhiễm trùng đường ruột - mà bản thân nó được kích hoạt bởi “tác dụng phụ của việc ăn phải lá dâu tằm trắng” (“adverse effects of white mulberry leaf ingestion”), báo cáo của nhân viên điều tra Quận Sacramento cho biết, theo KHN. Loại cây này được nhiều người coi là an toàn và được sử dụng như một loại thảo dược chữa nhiều loại bệnh, bao gồm cả bệnh mỡ máu cao và bệnh tiểu đường.

.

DB Tom McClintock, người đại diện cho địa hạt 4 California, nhận thấy người vợ 61 tuổi của mình không phản ứng tại nhà của họ sau khi trở về sau một cuộc bỏ phiếu ở Washington, D.C. vào đêm hôm trước. Tại đám tang của vợ, Dân Biểu McClintock nói rằng vợ ông vẫn bình thường khi ông nói chuyện với cô một ngày trước khi về nhà và rằng cô đã nói với một người bạn rằng “cô đang rất thành công” trong một công việc bất động sản mới. DB Tom McClintock nói thêm rằng vợ ông gần đây đã tham gia một phòng tập thể dục và đang "ăn kiêng cẩn thận."

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã ký sắc lệnh tăng số lượng quân nhân Nga lên 137.000 người. Biên chế của các lực lượng vũ trang sẽ có tổng số 2.039.758 quân nhân, trong đó 1.150.628 người trong số họ được liệt kê là quân nhân toàn thời gian. Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm 2023. Số lượng quân nhân được mở rộng lần cuối vào tháng 11/2017.

.

---- Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Quân Lực Ukraine, nói ngày 25/8: "Có một nhóm máy bay Nga tụ tập gần biên giới của Ukrain, hơn 400 máy bay chiến đấu. Ngoài ra còn có 360 máy bay trực thăng, hơn 150 trong số đó là máy bay trực thăng tấn công, chẳng hạn như Ka-52 [một máy bay trực thăng tấn công đa chức năng có thể hoạt động ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào]."

.

Ông nói thêm rằng quân Nga đang tích cực sử dụng không quân chiến thuật. Máy bay chiến đấu Nga bay tuần tra không phận của Belarus, Nga, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, cũng như vùng biển của Biển Đen và Biển Azov. Trong khi đó A-50, máy bay dò radar tầm xa và máy bay tiếp vận Il-22 liên tục bay trên bầu trời.

.

---- Nữ ca sĩ đại diện cho Nga tại cuộc thi giải Eurovision năm 2021 đang là mục tiêu của một chiến dịch đấu tố trên mạng vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Cô Manizha Sangin đã phê bình thẳng thắn về cuộc xâm lược, gọi đây là một "cuộc xung đột huynh đệ" đi "ngược lại ý muốn" của người dân Nga.

.

Thế là, bây giờ, một chiến dịch phối hợp đang đấu tố ngôi sao âm nhạc này. Nhiều buổi biểu diễn của cô trong mùa hè này đã bị hủy bỏ sau khi thông tin chi tiết về ban tổ chức được đăng tải trên mạng xã hội. Phát ngôn viên của Sangin, Sergey Yakovlev nói với BBC: "Nữ ca sĩ Sangin, nhóm của cô và những người quảng bá [đã] nhận được nhiều lời đe dọa."

.

Một thông điệp được phóng trên trang mạng xã hội Telegram có cả số điện thoại và địa chỉ của những người tổ chức lễ hội Aleksandrovskaya Fortress vào tháng 9, nơi tôn vinh văn hóa sắc tộc Cossack của Ukraine và miền nam nước Nga. Lời xách động kêu gọi mọi người "viết thư" và "yêu cầu hủy bỏ buổi biểu diễn của Manizha, nói rằng cô chống lại quân đội Nga".

.

---- Quân Nga hôm thứ Tư đã tấn công hỏa tiễn vào một nhà ga xe lửa ở miền trung Ukraine vào Ngày Độc lập của Ukraine, làm ít nhất 25 người chết và khoảng 50 người bị thương, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết.

.

Các hãng thông tấn Ukraine dẫn lời ông Zelenskyy nói với Hội đồng Bảo an LHQ qua video. Văn phòng tổng thống cũng thông báo rằng một đứa trẻ 11 tuổi đã thiệt mạng vì phi đạn ở một nơi khác trong khu vực. Hôm Thứ Tư cũng đánh dấu mốc sáu tháng trong cuộc chiến.

.

Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson đã đánh dấu kỳ nghỉ lễ bằng chuyến thăm tới Kyiv - chuyến thăm thứ ba của ông kể từ khi chiến tranh nổ ra - và các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã sử dụng cơ hội này để cam kết hỗ trợ kiên định cho Ukraine.

.

---- Cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn cử tri Mỹ ủng hộ quyết định của chính quyền Biden trong việc tha nợ khoản vay sinh viên hàng tỷ đô la cho những người vay có thu nhập thấp đến trung bình. Tổng thống Biden hôm thứ Tư thông báo chính quyền của ông sẽ xóa nợ cho sinh viên liên bang lên tới 10.000 đô la cho những người vay có lương thấp hơn 125.000 đô la hàng năm và 20.000 đô la cho những người có nhận trợ cấp Pell Grant [thời đi học].

.

Quyết định chưa từng có tiền lệ sẽ cung cấp một số khoản cứu trợ tài chính cho hàng chục triệu người vay trong khi khoảng 15 triệu người đi vay có thể thấy toàn bộ số nợ thời đi học của họ được xóa trắng.

.

Một cuộc thăm dò quốc gia gần đây do tổ chức tư vấn tiến bộ Data for Progress thực hiện ngay trước thông báo của Biden cho thấy 60% trong số 1.425 người được hỏi đồng ý rằng chính phủ liên bang nên xóa bỏ tất cả hoặc một phần nợ vay sinh viên cho mọi người vay, so với 34% người nói rằng chính phủ không nên xóa nợ. và 6% cho biết họ không biết.

.

Cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến từ ngày 19 đến ngày 21/8/2022 và có sai số cộng hoặc trừ 3 điểm phần trăm.

.

---- Cộng Hòa nổi giận chất vấn: tại sao Biden xóa nợ thời sinh viên cho hàng chục triệu người? Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã đưa ra ý tưởng rằng có nợ là phải trả, đừng lấy tiền chính phủ xóa nợ. Nhưng một cuộc thăm dò NPR / Ipsos vào tháng 6 giữa những người Mỹ trưởng thành cho thấy 55% dân Mỹ ủng hộ việc xóa khoản vay 10.000 đô la cho các gia đình kiếm được ít hơn 125.000 đô la một năm.

.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã đăng một bình luận, "Nếu bạn vay một khoản nợ, bạn sẽ trả lại. Vậy đó." Sau đó, họ viết hoa hết cỡ, "KHÔNG CÓ GÌ LÀ MIỄN PHÍ."

.

Tuy nhiên, khi chôm được là họ vẫn chôm. Vào năm 2020, khi Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program - PPP) trong thời đại dịch được thành lập, ít nhất 13 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã tận dụng số tiền miễn phí và không bao giờ trả lại. Đạo luật CARES đã trao khoản vay 27 triệu đô la cho các nhà lập pháp và gia đình của họ.

.

"Caregivers Inc., một công ty có trụ sở tại Pensacola, trong đó Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) nắm giữ từ 100.001 đô la đến 250.000 đô la trong cổ phiếu công ty, đã nhận được một khoản vay PPP trị giá từ 350.000 đến 1 triệu đô la", theo báo cáo của Công dân về Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW).

.

Dân Biểu Roger Williams (R-TX), một trong những thành viên giàu có nhất của Quốc hội, cũng nhận được một khoản vay PPP với giá từ 1 đến 2 triệu đô la.

.

Báo USA Today ghi rằng các Doanh nghiệp liên kết với Đại diện Rick Allen (R-GA), Vicky Hartzler (R-MO), Kevin Hern (R-OK), Mike Kelly (R-PA) và Markwayne Mullin (R-OK) đều xin và được cho vay PPP miễn phí.

.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-GA) thậm chí còn đi xa đến mức nhận được khoản vay PPP và sau đó trích cho vay 450.000 đô la trong số đó cho ban vận động của riêng mình.

.

Nam diễn viên David Kaufman nhắc lại về gói cứu trợ liên bang năm 2008 đã trao 700 tỷ đô la cho các ngân hàng lớn vì chúng được cho là "quá lớn để sụp tiệm". Dự luật đã được nhiều thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện, cùng với các thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ, và được ký bởi cựu Tổng thống Cộng hòa George W. Bush.

.

Riêng Trump đã thuê luật sư làm thủ tục để xin xóa nợ nhiều tỷ đôla nhiều lần: Cựu Tổng thống Donald Trump đã nộp đơn phá sản 6 lần dưới tên 5 công ty khác nhau. Tờ New Yorker đã nêu chi tiết về số lượng thất bại kinh doanh trong suốt những thập niên qua của Trump.

.

---- Có 5 người đã bị bắn và 2 người đã chết sau khi 2 tay súng bước ra khỏi một chiếc SUV màu đen và xả súng khắp một khu phố ở thủ đô Washington, D.C., vào chiều thứ Tư. Viên chức cảnh sát Ashan Benedict cho biết tại một cuộc họp báo rằng vụ nổ súng nổ ra vào khoảng 12 giờ 49 phút chiều. tại O Street Northwest, gần đại học kinh doanh Johns Hopkins và nhà của người cao tuổi.

Quen bạn gái qua mạng, Việt kiều Mỹ bị lừa gần 140.000 USD.

TPSG: Năm học 2022-2023, 35% thời lượng dạy học sẽ thực hiện trên internet.

Xuất khẩu xi măng giảm 30% trong 7 tháng, càng sản xuất càng thua lỗ.

Tòa Việt Nam y án nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù.

Luận cứ bào chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Trịnh Vĩnh Phúc, Báo Tiếng Dân -

Benedict cho biết chiếc SUV đã dừng lại trên phố trước khi những kẻ xả súng lao ra khỏi xe và bắt đầu “bắn vào những người trong khu nhà” trước khi họ quay lại xe và phóng chạy. Cả 5 nạn nhân đều là người da đen. Có 3 trong số các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát nói ai có thông tin xin báo về: (202) 727-9099.---- Bộ Tư pháp cho biết Bộ không thể tin các luật sư của Donald Trump do Trump thường xuyên thay đổi suy nghĩ, theo báo The New York Times. Bản tin NYT nói rằng các quan chức Bộ Tư Pháp không tin rằng các luật sư của Trump có thể nói chuyện với bất kỳ thẩm quyền nào thay cho Trump vì Trump thường giấu thông tin: "Các quan chức Bộ Tư pháp, những người đã duy trì một kênh cởi mở với các đại diện của Trump, đã nói rằng Bộ hoạt động với giả định rằng không ai trong số các luật sư của Trump có thể nói chuyện với thẩm quyền thay cho Trump, biết rằng Trump có thể thay đổi quyết định trong giây lát, hoặc giấu thông tin từ đại diện của chính Trump."Thẩm phán Aileen M. Cannon (nguyên được Trump bổ nhiệm chức Thẩm phán) đã hỏi các luật sư của Trump vào thứ Ba xem liệu họ có đủ thẩm quyền để nghe yêu cầu của Trump về việc bổ nhiệm một người quản trị đặc biệt về các tài liệu bị thu giữ từ Mar-a-Lago hay không. Bà Cannon cũng thông báo với họ rằng họ đã làm rối tung các thủ tục giấy tờ.Cựu cố vấn đặc biệt của Bạch Ốc Ty Cobb nói với Business Insider rằng rất khó để biết liệu Trump có theo lời khuyên của luật sư hay họ đang theo lời khuyên của Trump. Cobb nói: “Thời gian trôi qua, Trump ngày càng đi xa hơn các luật sư của mình, đến mức thật khó để biết liệu họ đang theo lời khuyên của Trump hay liệu Trump có đang làm theo lời khuyên của họ hay không”. Thẩm phán đã cho các luật sư của Trump cho đến thứ Sáu để trả lời.---- Theo Ty Xổ số California, một người đàn ông ở Quận Placer đã trúng số 20 triệu đô la sau khi mua một tờ vé số cào trị giá 30 đô la, và chiến thắng giải thưởng cào lớn nhất trong lịch sử Xổ số California. Chad Fry cho biết anh đã đến chợ Foothill ở Auburn để mua một số loại bia và vé Set For Life Millionaire Edition, có giải thưởng lớn gấp đôi bất kỳ vé cào nào khác trên thị trường, theo văn phòng xổ số.Fry quyết định cào vé trước khi đến cửa hàng tạp hóa, thay vì ở nhà như dự định ban đầu. “Tôi cứ như thể,‘ khoan, để tôi cào cái này thật nhanh. ’Tôi cào dòng đầu tiên, đi được nửa dòng thứ hai và thấy“ LIFE! ”, Fry nói với văn phòng xổ số. Theo Ty xổ số, Fry chọn nhận khoản tiền một lần là 11,6 triệu USD (trước thuế liên bang) và dự định mua một chiếc xe bán tải Ford F-250 mới.----- Các chuyên gia nói rằng một quy định mới ở California — lệnh cấm bán các xe hơi mới chạy bằng xăng từ năm 2035 — sẽ trở thành một trong những chính sách biến đổi khí hậu quan trọng nhất trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 12% xe cộ chạy bằng điện hoặc không thải ra nhiên liệu hóa thạch, điều này thể hiện sự đóng góp chính của quốc gia đối với ô nhiễm khí nhà kính.Lệnh cấm của California được đưa ra theo từng giai đoạn: Đến năm 2026, yêu cầu 35 phần trăm xe mới được bán tại tiểu bang phải không khói và đến năm 2030, yêu cầu 68 phần trăm phải đáp ứng yêu cầu này.Vì California là thị trường xe hơi lớn nhất ở Hoa Kỳ và ít nhất 12 tiểu bang đã sẵn sàng thiết lập các tiêu chuẩn khí thải xe hơi tương tự nhờ tiền lệ của nó, các chuyên gia hy vọng rằng đây có thể là một bước ngoặt trong việc quảng bá rộng rãi xe điện và giảm ô nhiễm khói xe hơi.----Báo Zing News. Làm quen với Cẩm Nhung qua mạng, người đàn ông Việt kiều Mỹ tố bị lừa gần 140.000 USD. Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra đơn của một Việt kiều Mỹ tố lừa gần 140.000 USD. Theo đơn trình báo, ông Đ.T.D. (54 tuổi, Việt kiều Mỹ) làm quen với Trương Thị Cẩm Nhung (35 tuổi, ngụ quận 8) thông qua trang mạng hẹn hò. Nhung sau đó đưa thông tin gian dối rằng sẽ đi Mỹ du lịch để gặp ông D., cần số tiền lớn để bảo lãnh. Do tin tưởng người yêu qua mạng, ông D. đã chuyển tổng cộng 139.000 USD. Tuy nhiên, bà Nhung sau khi nhận tiền đã cắt đứt liên lạc với người này.----Theo Báo Phụ Nữ. Sáng 23/8, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đề án chuyển đổi số ngành GD-ĐT thành phố giai đoạn 2022-2025, và định hướng năm 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu trung bình 35% nội dung chương trình giáo dục trung học được triển khai dưới hình thức trực tuyến. Năm học 2022-2023, 35% thời lượng dạy học sẽ được TPHCM thực hiện trên internet.----Theo báo Người Đồng Hành. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu sản phẩm xi măng là 18,15 triệu tấn, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Philippines là hai thị trường xuất khẩu xi măng, clinker chính của Việt Nam đều giảm nhập khẩu sản phẩm từ các nhà cung cấp Việt Nam. Hiện tổng công suất thiết kế của ngành xi măng từ 107 triệu tấn đến 123 triệu tấn, nhưng tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa chỉ ở mức hơn 50 - 60 triệu tấn, xuất khẩu giảm. Điều này dẫn đến tình trạng các công ty cạnh tranh nhau về địa bàn, giá cả, số lượng, càng sản xuất càng thua lỗ.----Theo VOA Tiếng Việt. Tại phiên phúc thẩm hôm 25/8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Thị Đoan Trang với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Ngô Anh Tuấn, một trong bốn luật sư bào chữa của bà Trang, cho VOA biết rằng Hội đồng xét xử cắt ngang lời phát biểu sau cùng của bà Trang, đồng thời nói thêm rằng thân nhân và đại diện các cơ quan ngoại giao các nước phương Tây không được phép vào dự phiên tòa. Phiên tòa kéo dài 3 giờ, khai mạc lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một người bào chữa khác của bà Trang, viết trên Facebook sau phiên phúc thẩm: “Dù không ngạc nhiên về kết quả ấy, nhưng cảm giác ngậm ngùi vẫn đè nặng tâm trí các luật sư tham gia phiên tòa sau lời tuyên án”.---- HỒ SƠ 1: Luận cứ bào chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang (Trịnh Vĩnh Phúc)-25/08/2022

.

Nhà báo Phạm Đoan Trang trước toà hôm 25/8. Ảnh: TTXVN

.

– Thưa quý Tòa,

Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC, một trong bốn luật sư bào chữa cho bà PHẠM ĐOAN TRANG tại phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.



Sau khi nghe bà Phạm Đoan Trang trình bày nội dung kháng cáo, nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm về vụ án và đơn kháng cáo của bà Phạm Đoan Trang, sau khi lắng nghe với sự đồng thuận phát biểu bào chữa của các đồng nghiệp luật sư dành cho thân chủ Phạm Đoan Trang, là luật sư phát biểu sau cùng tôi có ý kiến ngắn gọn qua 5 vấn đề sau đây:



1. Đơn kháng cáo của bà Phạm Đoan Trang đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 443/2021/HS-ST ngày 14/12/2921 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là có căn cứ, qua đó cho thấy bà Phạm Đoan Trang không phạm tội, nói cách khác, việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo 9 năm tù theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999-2009 cần được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét, sửa án… Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đặt ra các câu hỏi dành cho bà Phạm Đoan Trang trong đó có những câu: “Bị cáo có thẩm quyền gì, lấy tư cách nào mà quan tâm và báo cáo về môi trường, về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam?…” cho thấy sự bất cập về nhận thức về quyền con người của người tiến hành tố tụng.



2. Hành vi bị quy kết, truy tố và xét xử của Phạm Đoan Trang là hành động tự giác của một công dân có ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, là hành động dấn thân của một nhà báo chân chính, của người cầm bút, người đưa tin trong môi trường xã hội Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa minh bạch thông tin, nhằm để bảo vệ phẩm giá con người, các giá trị nhân quyền, lên tiếng về môi trường sống, về bất công xã hội… Hành động đó ở chừng mực đã vượt khỏi khuôn phép thông thường, đi trước nhận thức của nhiều người, vượt không gian… nhưng không có nghĩa là hành động không chính đáng và vi phạm pháp luật.



3. Để quy kết, truy tố và kết án bà Phạm Đoan Trang với tư cách bị can – bị cáo, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội đã sử dụng các biện pháp pháp lý mà Bản án số 443 có vẻ như hợp pháp và chính đáng. Nhưng qua phân tích và dẫn chứng của các luật sư tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm hôm nay cho thấy các hoạt động tố tụng thể hiện sự định kiến và thành kiến, chỉ cốt buộc tội, không xem xét các yếu tố gỡ tội, đặc biệt là sử dụng sản phẩm duy ý chí qua các kết luận giám định tư pháp về tư tưởng của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, không màng đến các chuẩn mực của các Điều ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị dành cho công dân mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết và công nhận.



Trong khi các cơ quan nhà nước và pháp luật Việt Nam sử dụng các công cụ pháp lý để trừng phạt bà Phạm Đoan Trang thì nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức về tự do báo chí và cơ quan ngoại giao nhiều nước có các hoạt động vinh danh bà Phạm Đoan Trang.



Ngay sáng nay trước cổng Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội, nhiều viên chức ngoại giao của Đại sứ quán các nước khối EU, Hoa Kỳ và các nước Đông Âu cũ… đăng ký tham dự “phiên tòa công khai” của Tòa án Việt Nam vì họ quan tâm sâu sắc đến số phận pháp lý của công dân Việt Nam – nhà báo Phạm Đoan Trang. Đáng tiếc, mong muốn chính đáng của họ, người nước ngoài và cả mẹ ruột và anh ruột của bị cáo Phạm Đoan Trang đều bị từ chối thẳng thừng từ các nhân viên an ninh chốt trực trước cổng tòa.

.

Bà Bùi Thị Thiện Căn (Mẹ của Phạm Đoan Trang, đứng giữa), gia đình và các đại diện ĐSQ các nước (Mỹ, Cộng Hoà Séc, Đức, EU, Thụy Sĩ) không được vào dự phiên toà. Ảnh: FB Thu Đỗ

.

4. Bà Phạm Đoan Trang có nhiều tình tiết để Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên bị cáo kháng cáo khẳng định không phạm tội, không xin giảm nhẹ hình phạt nên chúng tôi không đề cập. Song, pháp luật tố tụng hình sự vẫn có các điều luật cho phép cấp phúc thẩm sửa án, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi có căn cứ cho thấy bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt nặng, không tương xứng cho bị cáo.



Quan điểm của chúng tôi: Bất luận quan điểm các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm nếu cho rằng bà Phạm Đoan Trang phạm tội theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999-2009 thì việc xử phạt bà Phạm Đoan Trang 9 năm tù thể hiện sự hà khắc của nền luật pháp.



5. Để kết thúc bài bào chữa ngắn dành cho Phạm Đoan Trang tại phiên tòa phúc thẩm, chúng tôi gửi đến quý Tòa:

Nếu mọi nỗ lực bào chữa của các luật sư dành cho bị cáo cũng như sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền, báo chí quốc tế và các nhà ngoại giao không làm lay chuyển quan điểm và thái độ của các cơ quan nhà nước và Tòa án Việt Nam thì: quý Tòa cứ kết án Phạm Đoan Trang – Lịch sử sẽ xóa án cho cô ấy!



Hà Nội, ngày 25/8/2022.



Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/08/25/luan-cu-bao-chua-cho-nha-bao-pham-doan-trang/

.

---- HỒ SƠ 2: Nhắn gửi của nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên toà phúc thẩm (Ngô Anh Tuấn)

.

Nhắn gửi của nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên toà phúc thẩm

Ngô Anh Tuấn, Báo Tiếng Dân - 24/8/2022

.

Do các luật sư khác từ Sài Gòn ra muộn và cũng mới gặp bà Trang trước đó nên hôm nay chỉ có mình tôi vào thăm gặp bà Trang. Ngay khi gặp mặt, tôi đã nhắn lời thăm hỏi của ĐSQ Mỹ và các bạn bè tới bà Trang. Bà xúc động, nói lời cảm ơn sự động viên, chia sẻ và tình cảm của mọi người dành cho mình. Dù sức khỏe không được ổn lắm nhưng tinh thần bà rất tốt.

.

Thông qua luật sư, bà Phạm Đoan Trang nhắn gửi thêm một số nội dung sau:



1. Về quan điểm tự bào chữa, bà Trang khẳng định, bà giữ nguyên như cũ: bà không có tội.



2. Bà nhắn gửi gia đình không cố gắng bằng mọi giá để được vào dự phiên toà nếu không nhận được giấy triệu tập của toà án vì vào dự cũng chẳng được gì, chỉ buồn thêm. Bà Trang nhắn, mình là gia đình trí thức, không hạ mình vì những việc không đáng có.



3. Bà nhắn lời hỏi thăm riêng tới một số nhóm như: Nhóm Trẻ Hà Nội + SG, NoU, Cây xanh, Luật Khoa, OVN; một số cá nhân như: Phương Trần, Phương Ngô, Nguyễn Dân, Nguyễn Đại, Hoa Nguyễn…



4. Bà nhắn lời cảm ơn các luật sư đã bào chữa và tiếp tục bào chữa cho mình. Bà nói, nếu các luật sư có bị khó khăn hoặc mệt mỏi từ việc bào chữa cho bà thì bà gửi lời xin lỗi chân thành chứ bản thân bà không thể làm gì khác được. Bà mong các luật sư giữ tinh thần để đi cùng bà tới phiên toà cuối cùng.



5. Bà nhắn riêng với các vị lãnh đạo Nhà nước, đặc biệt là đối với ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng (người học trò của mẹ bà, theo lời bà), rằng: Nay đã là năm 2022, thế giới đã đổi khác, không ai còn bắt bớ, giam cầm những người cầm bút nữa; Việt Nam cũng nên như vậy. Bà cho rằng, bạn đọc là người duy nhất được quyền phán xét người viết, không phải toà án, càng không phải là công an hay kiểm sát… Bà Trang nói, bà từng hy vọng, bà là người cầm bút cuối cùng bị bắt và xử lý nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực. Bà mong có người lãnh đạo hiểu điều này và tìm cách thay đổi.



Cuối buổi gặp, tôi có trao đổi với bà Trang rằng bà nên trình bày nhẹ nhàng hơn, trọng tâm hơn và hạn chế sử dụng lời lẽ gây bức xúc với HĐXX để không bị cắt ngang giữa chừng như phiên sơ thẩm vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới nội dung, chất lượng của lời trình bày, bài tự bào chữa của mình; các luật sư sẽ cố gắng đảm bảo quyền được trình bày của bà. Bà Trang đồng ý và cho hay, bà sẽ trình bày ít, thậm chí không trình bày mà để dành lời gian chủ yếu cho các luật sư bào chữa…



Tôi chào bà Trang ra về khi nắng đã thôi hắt vào kính cửa sổ của phòng thăm gặp và khu vực hành lang của trại tạm giam đã vắng bóng người.

Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/08/24/nhan-gui-cua-nha-bao-pham-doan-trang-truoc-phien-toa-phuc-tham/

.

.