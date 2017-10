Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Làn Mi Cong Trên Đôi Mắt Hồ Thu

Trương Ngọc Bảo XuânNhiều khách hàng thích có bộ lông mi đậm dài và cong vút suốt cả cuộc đời. Người ta không nhớ là, cứ mỗi 60 ngày, sợi lông mi cũ sẽ rụng và mọc ra sợi lông mới. Chẳng có phương cách gì làm cho ta có thể giữ vĩnh viễn một bộ lông mi dài và dầy nếu không dùng cách khác, cho nên ta có thể đưa ra vài cách cho khách chọn lựa.Lông mi giả: gắn lông mi giả, dù là loại nguyên hàng, từng chùm hay từng sợi, nếu đựơc gắn một cách khéo léo lên ngay chân lông mi thật, thì khi được nhìn cách xa đôi mắt khoảng 18 inches mà không thấy lộ ra chỗ giáp nối, hàng lông mi giả đó sẽ thấy đẹp rực rỡ, sắc sảo hay mơ màng một cách tự nhiên.Việc xài lông mi giả đã có từ lâu lắm rồi, bây giờ người ta trở lại xài thường xuyên và phổ biến mạnh mẽ trong mọi tầng lớp người trong xã hội hơn bao giờ hết.Loại nguyên hàng được cho là tạm thời, có thời gian ngắn nhứt và có vài khuyết điểm: Có thể bị hở đầu hở đuôi, làm cho hàng lông mi mất cân bằng; không giống nhau; trong lúc ngủ có thể bị cong rồi dính luôn ở trạng thái đó hay có khi bị sút nguyên hàng lông mi.Loại từng chùm: Loại lông mi nầy được cho là gần như xài lâu bền nhứt. Tùy loại keo dán, ta có thể giữ bộ lông mi chùm nầy từ vài giờ cho tới nhiều ngày. Chải thuốc nhuộm lông mi lên cũng giúp giữ được lâu. Phải cẩn thận, đừng bao giờ kéo những sợi lông mi nầy ra vì có thể dựt đứt luôn lông mi thật.Loại từng sợi: Loại nầy đã có “từ khuya”, vậy thì, có gì khác lạ? Câu trả lời là: kinh nghiệm kỹ thuật và loại keo dán. Đây là kỹ thuật người thợ dùng keo dán từng sợi lông mi giả ngay chân lông mi, kế bên lông mi thật.Loại nối dài: Đây là loại mới nhứt. Ta dùng loại keo dán bền lâu hơn xưa, gắn từng sợi lông mi giả chồng lên nguyên chiều dài của sợi lông thật. Người thợ phải được huấn luyện làm việc một cách thật cẩn trọng vì có nhiều người khách có thể bị nhạy cảm với chất keo và khi về nhà người khách cũng phải biết cách giữ gìn bộ lông mi nầy. Cần phải giải thích cặn kẽ cho khách biết cách gìn giữ là điều rất quan trọng của người thợ.Người thợ cần phải để ý tới sự nhạy cảm của da với chất keo dán, những người khách xài contact lenses, và những tình trạng bất bình thường của đôi mắt khách.Họ cũng cần phải biết cách gỡ sợi lông mi giả ra một cách an toàn. Nếu khách xài mỹ phẩm cho mắt hay xài loại kem duỡng da, chống nhăn, người thợ cần đề phòng chuyện bị phản ứng hay khó chịu cho đôi mắt. Có khi phản ứng giữa keo và chất kem chống già làm cho lông mi thật bị rụng nữa. Bất cứ hoá chất nào để càng lâu trên vùng xung quanh mắt, càng làm cho mắt bị khó chịu hay phản ứng.Người thợ phải cẩn thận khi làm việc với khách. Những thân chủ nào mới vừa qua một cuộc giải phẫu về mắt, cần phải chờ đợi cho tới khi đôi mắt hoàn toàn lành lặn rồi mới nên làm việc nối lông mi giả nầy.Nhuộm Lông Mi:Rất nhiều người thợ tưởng rằng việc nhuộm lông mi bị cấm làm. Trong nhiều tiểu bang, việc bị cấm nầy là điều không đúng. Điều bị cấm là thuộc về sản phẩm nào bị cấm, nhưng sản phẩm bị cấm đã là chuyện bị cấm từ lâu rồi. Tất cả những người thợ làm việc nầy đều phải biết rõ Hội Đồng Thẩm Mỹ của tiểu bang mình đang làm việc, có được nhuộm lông mi hay không. Có những sản phẩm quảng cáo trên báo chí bị cấm xử dụng trong nước Mỹ. Người thợ phải chú ý tới những điều lệ căn bản về những sản phẩm nào được xử dụng của cơ quan FDA.Tất cả những sản phẩm dùng để nhuộm lông mi và lông mày đều phải là loại không có chứa chất Aniline, không chứa chất Coal-tar. Đây là trách nhiệm của người thợ chuyên nghiệp phải hiểu biết, không phải là chuyện của những tiệm bán những sản phẩm. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết, có thể vô Web của FDA tìm hiểu rõ ràng : www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-821.html#dyes.Khi nhuộm lông mi hay lông mày, những sự an toàn cần phải theo, luôn cả việc:* Dùng vaseline thoa xung quanh vùng mắt và chân mày để bảo vệ làn da phần đó.* Dùng thuốc nhỏ mắt hay thuốc Celluvisc khi nhuộm lông mi.* Phải giải thích những cách giữ gìn vệ sinh và an toàn cho người khách.* Yêu cầu tháo contact lenses trong lúc nhuộm lông mi, cho tới khi xong xuôi an toàn.* Luôn luôn có sẳn bảng MSDA của hoá chất đang xử dụng.* Hỏi chỗ đã cung cấp hóa chất nhuộm coi họ có được sự chấp thuận của cơ quan FDA của tiểu bang về tất cả những hóa chất bị cấm trong sản phẩm của họ.Nói tóm lại, bất cứ bạn dùng sản phẩm nào hay kỹ thuật nào, bạn cũng nên theo đúng sự chỉ dẫn của hãng bào chế. Bạn là người chịu trách nhiệm về sự an toàn và sức khoẻ của người khách của bạn. Nên nhớ, chúng ta đang giao tiếp với đôi mắt và ánh sáng của đôi mắt của người khách.Hãy học tập, hãy luyện tập.Hãy mua bảo hiểm.Rồi bắt tay vào ngành nầy và hãy dùng tài nghệ khéo léo của bạn làm cho đôi hàng lông mi lưa thưa ấy trở thành dài đậm cong vút trên những đôi mắt hồ thu của thân chủ.Trương Ngọc Bảo Xuân (dịch theo tài liệu)