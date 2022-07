Điểm thăm dò của Dân biểu Bee Nguyễn (Dân Chủ) tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia cao hay thấp? Trả lời: chỉ hy vọng thành phần chưa quyết định trong bầu cử tháng 11/2022.

.

- Trump mất tích trên đài Fox News liên tục 113 ngày. Có phải Fox News thú nhận rằng Trump chỉ ưa nói dối?

- Illinois: 1 vé trúng Mega Millions hơn 1.3 tỷ đô

- Ngoại trưởng Ukraine: xin quốc tế đừng ép Ukraine nhận “các đề xuất ngừng bắn bất lợi” với Nga, vì Putin chỉ dùng ngôn ngữ của bạo lực. Đại sứ Mỹ tại LHQ: Nga đang tìm cách xóa sổ Ukraine ra khỏi bản đồ thế giới. Anh: Nga chuẩn bị trưng cầu dân ý ở các vùng Donbass và Kherson mà Nga đang chiếm. Latvia: bị PJSC Gazprom (Nga) cắt khí đốt nhưng Latvia đã tìm nguồn khác.

- Quân Ukraine giữ vững phòng tuyến ở các quận Soledar, Vershy và Smirhirya trong khu vực Donetsk. Nga pháo kích dữ dội hầu hết chiến tuyến phía Đông, nhưng đà tiến bị đẩy lùi. Nga: đã phá hủy 13 máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Donetsk và Kherson trong một ngày.

- Hồng thập tự quốc tế (ICRC) muốn tới trại giam tù binh Ukraine nơi bị pháo kích để giúp đỡ y tế

- Andy Huỳnh và Alex Drueke rời biệt giam, vào nhà tù bình thường ở chung với 1 người đàn ông thứ 3

- Đức Đạt Lai Lạt Ma: Phật Tử hãy thực hành lòng từ bi bất chấp những gì TQ đã làm với dân Tây Tạng.

- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi sẽ đi Singapore, Nhật, Hàn - và có thể ngồi phi cơ chiến đấu bay tới Đài Loan

- Biden đề cử 2 thẩm phán liên bang: một nữ Thẩm phán Mỹ gốc Hàn, một nữ Thẩm phán Mỹ gốc Hoa.

- các tàu ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ phải giảm tốc độ thường xuyên hơn để cứu một loài cá voi

- Hội luật sư Nhật: đạo lạ nói lửa địa ngục đang đốt cháy linh hồn tổ tiên, cần quyên tiền để cứu, hốt bạc ào ạt

- Trump đấu tố Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi: đi Đài Loan sẽ quậy cho tệ hại hơn

- Hạ viện OK dự luật cấm vũ khí tấn công, tỷ phiếu 217-213.

- Pennsylvania: xe máy kéo nông trại ra đường gặp nạn gây ra cái chết cho ít nhất 4 người

- Dallas: cảnh sát bị chỉ trích vì bắn chết nghi phạm da đen 3 giây sau khi y quăng súng

- Quận Cam: Grace E. Coleman bị kết án từ 21 năm tù giam cho tới chung thân vì say rượu lái xe, đụng chết người

- Quận Cam: 1.000 ba lô có học cụ như sổ tay, cặp, thước kẻ, bút chì để giúp học sinh nghèo

- Washington: bắt Daniel Min Nguyễn, truy tố về tội chứa chấp, tấn công sex một bé gái 13 tuổi

- Sòng bài Jamul Casino: Phuc Nguyen từ San Diego trúng 1,2 triệu đô khi chơi Super 4 Blackjack Progressive.

- Gần 100 nghìn doanh nghiệp VN rời bỏ thị trường, dấu hiệu đáng lo tiếp tục tăng lên.

- Trong 7 tháng đầu năm 2022: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần.

- Nửa đầu năm, Vietnam Airlines lỗ 4,6 nghìn tỷ đồng (=197 triệu USD).

- HỎI 2: Hơn 1/2 quý bà Houston căng thẳng về sức khỏe y tế? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-30/7/2022) ---- Đã có người trúng lô độc đắc Mega Millions trị giá hơn 1.3 tỷ đô đêm Thứ Sáu 29/7/2022. Ban đầu ước tính độc đắc là $1.28 tỷ đô, nhưng lượng vé số bán ra tăng vọt, nên độc đắc tới hơn 1.3 tỷ đô. Như thế, kỳ quay xổ số Mega Millions kế tiếp sẽ diễn ra vào thứ Ba và giải độc đắc sẽ là 20 triệu đô la.

.

Chỉ có một vé trúng lô độc đắc đêm Thứ Sáu bán ra tại Illinois: các số 13, 36, 45, 57, 67 và Mega Ball 14 -- lô độc đắc trị giá 1.337 tỷ USD. Trang web của Xổ số Illinois cho biết một vé trúng thưởng đã được bán ở tiểu bang đó. Nếu chọn lãnh 1 lần bằng tiền mặt, sẽ trị giá 780.5 triệu đô la.

.

---- Phản ứng về khoảng cách ngày càng tăng giữa Donald Trump và Fox News khi hệ thống truyền thông của Rupert Murdoch ngày càng xa cách với cựu tổng thống, một nhóm bình luận gia trên "The Katie Phang Show" của đài MSNBC, đã thảo luận về tác động của việc không có Fox News ở bên cạnh Trump sẽ làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump nếu Trump tranh cử.

.

Vào tối thứ Sáu, New York Times đưa tin rằng Trump đã mất tích trên đài Fox trong liên tục 113 ngày, với bản tin viết về mối lo ngại từ các dân cử Cộng hòa ở Quốc Hội, như Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky, lãnh đạo thiểu số, đã bày tỏ về tác hại tiềm tàng Trump có thể gây ra cơ hội cho đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là làm suy yếu khả năng Cộng Hòa tranh quyền kiểm soát Thượng viện. Có phải vì Fox News đang bị Dominion Voting Systems kiện đòi bồi thường 1.6 tỷ đô do đăng những lời nói dối của Trump, làm Fox News phải tránh né Trump vì tòa chưa xử xong?

.

Theo người dẫn chương trình Phang, cuộc ly giáo - nếu nó tiếp tục - sẽ làm tổn hại đến nhu cầu công khai của Trump trong cuộc đua tranh cử tổng thống GOP năm 2024.

.

Phang nói: "Khi Trump phát biểu trước công chúng và nhiều ống kính TV ở thủ đô D.C. tuần qua, đài Fox News đã không phát sóng nó, tuy nhiên, mạng Fox News đã hiển thị một bài phát biểu của Mike Pence trong khoảng 17 phút."

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng chấp nhận “các đề xuất ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình bất lợi” với Nga, đồng thời cảnh báo rằng Nga đã từ chối các thỏa thuận trước đó và tự mâu thuẫn về lập trường của chính Nga.

.

Ông viết một bài trên The New York Times đăng hôm thứ Sáu: “Không ai muốn cuộc chiến này ngoài Nga, và không quốc gia nào trên thế giới khao khát hòa bình hơn Ukraine. Nhưng một nền hòa bình lâu dài, bền vững - chứ không phải là quả bom đếm giờ của một cuộc chiến bị đóng băng - chỉ có thể xảy ra sau khi Nga phải chịu một thất bại lớn trên chiến trường. Đó là lý do tại sao Ukraine phải giành chiến thắng. Chỉ khi đó, Putin mới tìm kiếm hòa bình chứ không phải chiến tranh”.

.

Kuleba chỉ ra những tuyên bố và lập trường khác nhau mà Nga đưa ra trong suốt cuộc xung đột, trong đó các quan chức cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Ukraine vào lúc này và lúc khác, cố gắng thuyết phục Ukraine đầu hàng: “Thật khó để biết phải nghĩ gì - ngoài việc Nga không nghiêm túc trong việc chấm dứt cuộc chiến. Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu của chúng tôi cần phải nói chuyện với Putin bằng ngôn ngữ của Putin: ngôn ngữ của bạo lực."

.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang chuẩn bị tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực như Donbass và Kherson mà họ đang chiếm và cố gắng kiểm soát chặt qua các chính quyền địa phương gọi là "chính quyền quân-dân tạm thời" --- và đang ép buộc người dân tiết lộ chi tiết cá nhân để lập sổ ghi danh bỏ phiếu.

.

---- Edijs Saicans, Thứ trưởng Ngoại giao về Năng lượng tại Bộ Kinh tế Latvia, hôm thứ Bảy nhận xét rằng ông không kỳ vọng tác động lớn từ quyết định của PJSC Gazprom (Nga) cắt lượng cung cấp khí đốt cho Latvia. Đầu tuần này, công ty khí đốt tự nhiên A/S Latvijas Gaze của Latvia đã đưa ra một tuyên bố, trong đó họ cho biết họ nhận khí đốt từ một nhà cung cấp khác, không phải Nga. Gazprom trước đó đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm việc cung cấp khí đốt cho Latvia vì Latvia bị cáo buộc đã vi phạm các điều khoản khai thác mặt hàng đó.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ đã phá hủy 13 máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Donetsk và Kherson trong một ngày. Bộ cho biết thêm, họ cũng đã bắn pháo vào viị trí của 6 trung đội, 2 khẩu đội pháo và 7 trung đội pháo, cũng như 2 khẩu pháo M777 do Hoa Kỳ sản xuất ở khu vực Zaporozhye. Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói rằng các Nga bắt đầu pháo kích vào thành phố của ông trong đêm.

.

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết hôm thứ Sáu, không nên nghi ngờ gì về việc Nga đang tìm cách xóa sổ Ukraine "và giải thể Ukraine khỏi bản đồ thế giới hoàn toàn." Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, đại sứ cho biết Hoa Kỳ đã nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cố gắng sáp nhập tất cả các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam.

.

Bà cho biết nỗ lực của Nga để thực hiện điều này có thể bao gồm việc cài đặt "các quan chức ủy quyền bất hợp pháp tại các khu vực do Nga chiếm, với mục tiêu tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý hoặc sắc lệnh giả để gia nhập Nga." Thomas-Greenfield cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov "thậm chí đã tuyên bố rằng đây là mục tiêu chiến tranh của Nga."

.

---- Quân Ukraine nói họ đã đẩy lùi đà tiến của Nga và giữ vững phòng tuyến ở các quận Soledar, Vershy và Smirhirya trong khu vực Donetsk: “Quận chiếm đóng một lần nữa tấn công các quận Soledar, Vershyn và Semihirya. Và một lần nữa, họ bị tổn thất và rút đi. Lính của chúng ta đã dập tắt cuộc tấn công của quân chiếm đóng ở các khu vực Avdiivka, Kamianka, Krasnohorivka và Pisky.”

.

Các đơn vị Ukraine báo cáo có các đợt pháo kích dữ dội trên hầu hết chiến tuyến phía Đông nhưng không có bước tiến nào từ các lực lượng Nga. Một số nhóm trinh sát của Nga đã bị chận ở khu vực Shchurivka và vùng lân cận Verkhnokamyanske. Trong cả hai trường hợp, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Ukraine đã vô hiệu hóa các nhóm quân Nga.

.

---- Ủy ban Hồng thập tự quốc tế (ICRC) cho biết họ đang tìm cách tiếp cận địa điểm xảy ra vụ phi đạn bắn vào trại giam tù binh Ukraine và đề nghị giúp sơ tán những người bị thương: “Chúng tôi đã yêu cầu tiếp cận để xác định sức khỏe và tình trạng của tất cả những người có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Chúng tôi cũng đang liên hệ với gia đình, nắm bắt những yêu cầu, thắc mắc của họ”.

.

Một phát ngôn viên của phe ly khai đưa ra con số tù binh Ukraine chết là 53 người và cáo buộc chính quân Ukraine bắn vào nhà tù bằng phi đạn HIMARS do Mỹ sản xuất.

.

Quân đội Ukraine phủ nhận rằng quân Ukraine "không hề thực hiện các cuộc tấn công bằng phi đạn lửa và pháo vào khu vực định cư Olenivka" và nói rằng quân Nga có truyền thống nhiều tháng nay bắn phi đạn vào khu dân cư đời thường, và bây giờ là màn

.

---- Mẹ của Thượng sĩ đã nghỉ hưu Alex Drueke, một cựu lính Mỹ bị quân Nga bắt tù binh trong khi chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine, cho biết anh và Andy Huỳnh đã được chuyển đến một nhà tù ở một địa điểm không xác định. Drueke là từ thị trấn Tuscaloosa, Alabama, và Andy Huynh đến từ Hartselle, Alabama, đã bị quân Nga bắt trong trận chiến miền Đông Ukraine vào tháng 6/2022.

.

Drueke có thể liên lạc với mẹ lần đầu tiên sau 20 ngày, nói với mẹ rằng anh và Huynh đã được chuyển ra khỏi phòng biệt giam và vào phòng giam truyền thống với người thứ ba. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận với bà Drueke rằng Drueke đã gọi cho họ sau khi ông gọi cho bà. Họ không tiết lộ vị trí của nhà tù cũng như danh tính của người đàn ông thứ ba trong phòng giam cùng với Drueke và Huynh.

.

---- Trong khi đến thăm vùng Ladakh xa xôi của Ấn Độ hôm thứ Năm, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu gọi Phật Tử thực hành lòng từ bi “bất chấp những gì Trung Quốc đã làm với người Tây Tạng”. Ngài đang thực hiện chuyến đi đầu tiên bên ngoài thành phố Dharamshala, miền bắc Ấn Độ kể từ khi dịch coronavirus bắt đầu.

.

Nhà sư 87 tuổi đang thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Ladakh kể từ khi Ấn Độ chia đôi khu vực J&K (Jammu and Kashmir) vào năm 2019, tạo ra một tỉnh riêng biệt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ấn Độ, và cho phần kia tự trị. Trước khi sửa đổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma thường xuyên đến khu vực Phật giáo cao, cũng là nơi cư trú của hàng ngàn người Tây Tạng lưu vong, để thuyết giảng về tôn giáo và thiền định. Theo các quan chức, buổi thuyết pháp hôm Thứ Năm đã có khoảng 40.000 người tham dự, nhiều người trong số họ đã treo cờ tôn giáo bất chấp trời mưa.

.

.

---- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi sẽ lên đường từ cuối tuần này trong một chuyến công du bao gồm Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc - và có thể cả Đài Loan - ngay cả khi một quan chức Trung Quốc hăm dọa hôm thứ Sáu rằng TQ có thể bắn hạ bất kỳ máy bay quân sự nào của Mỹ mà bà ta bay tới Đài Bắc.

.

Pelosi đã từ chối xác nhận các chi tiết cụ thể về hoạt động dự kiến của bà qua châu Á, với lý do bí mật an ninh. Nhưng bà dự kiến sẽ dẫn đầu một phái đoàn nhỏ gồm các nhà lập pháp, bao gồm Chủ tịch Ủy Ban Hạ Viện về Ngoại giao Gregory Meeks (D-N.Y.), đến các nước Thái Bình Dương bắt đầu từ cuối tuần này.

.

Chính thức, ghé thăm Đài Loan vẫn đang được dự kiến tiến hành. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị: nếu chuyến đi ghé thăm Đài Loan, bà Pelosi sẽ bay trên một máy bay quân sự của Hoa Kỳ đến Đài Bắc, theo Politico.

.

“Chúng tôi muốn Quốc hội trở thành một phần của” chiến lược của chính quyền Biden ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Pelosi nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

.

---- Một nữ Thẩm phán Mỹ gốc Hàn, một nữ Thẩm phán Mỹ gốc Hoa. Chính quyền Biden đã công bố một danh sách các ứng cử viên tư pháp liên bang hôm thứ Sáu. Danh sách bao gồm một người được đề cử có thể trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Hoa đầu tiên phục vụ tại Địa hạt phía Bắc của California cho Tòa án Liên bang Hoa Kỳ (California’s Northern District for the U.S. District Court): Thẩm phán Rita F. Lin (gốc Hoa) cũng sẽ là phụ nữ Mỹ gốc Á thứ hai làm thẩm phán cho địa hạt (địa hạt này bao gồm các thành phố San Francisco và San Jose, cũng như các quận phía tây California khác).

.

Lin đã được đề cử cùng với Thẩm phán Myong J. Joun (gốc Hàn), người được đề cử phục vụ cho U.S. District Court’s District of Massachusetts (Tòa liên bang, Địa hạt Massachusetts).

.

Bản văn Bạch Ốc viết: "Những lựa chọn này cũng tiếp tục thực hiện lời hứa của Tổng thống là đảm bảo rằng các tòa án của quốc gia phản ánh sự đa dạng vốn là một trong những tài sản lớn nhất của chúng ta với tư cách là một quốc gia — cả về nền tảng cá nhân và nghề nghiệp."

.

---- Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, các tàu ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ phải giảm tốc độ thường xuyên hơn để giúp cứu một loài cá voi đang biến mất khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) đã đưa ra thông báo hôm thứ Sáu thông qua các quy tắc đề xuất mới được thiết kế để ngăn tàu va chạm với cá voi bên bờ Bắc Đại Tây Dương. Cá voi này chỉ còn ít hơn 340 con và đang giảm dân số.

.

---- Cảnh sát Dallas hôm thứ Sáu đã công bố video về cuộc vật lộn với một nghi phạm ma túy (da đen) bị bắn chết 3 giây sau khi cảnh sát kể rằng nghi phạm đứng dậy và sau đó vứt súng đi. Các thành viên của Dallas Community Police Oversight Board (Ban Giám sát Cảnh sát Cộng đồng Dallas) đang đặt ra câu hỏi về việc liệu cảnh sát có cần bắn chết đối với Kyle Dail trong vụ bắt giữ bên trong một trạm xăng hay không.

.

Chủ tịch hội đồng Jesuorobo Enobakhare Jr. viết, theo báo The Dallas Morning News: “Chúng tôi đã thấy trên toàn quốc rằng đàn ông da trắng trang bị vũ khí tấn công vừa phạm tội, vào thời điểm tàn bạo không thể tưởng tượng được, bị bắt mà cảnh sát không bắn ra viên đạn nào. Nơi đây, một người da đen với một khẩu súng ngắn, sao không thể bị bắt theo cùng một cách?"

.

Cảnh sát trưởng Dallas, Eddie Garcia, đã bảo vệ các cảnh sát của ông, nói rằng: "Đó là điều mà cảnh sát coi là mối đe dọa đối với một cá nhân... điều này không phải là tùy ý theo quan điểm của tôi."



Có phải cần bắn chết nghi phạm? Xin mời xem video dài 49 giây để tự suy nghĩ:

https://youtu.be/rZDJA4IZqSQ

.

.

---- Bản tin Kyodo News ghi rằng tôn giáo có tên là Unification Church (Giáo hội Thống nhất, còn gọi là Đạo Moonies, nổi tiếng vì nhiều lần tổ chức đám cưới tập thể cả ngàn cặp) đang bị chính phủ Nhật và báo chí giám sát sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Đạo này cuốn hút nhiều người -- như mẹ của tay súng ám sát ông Abe, theo lời các luật sư cam kết giúp đỡ các nạn nhân của tôn giáo này cho biết hôm thứ Sáu -- nhờ nói rằng Giáo chủ Sun Myung Moon là con trai Thượng Đế, và hứa rằng Nước Trời sẽ đón tín đồ cũng như ba mẹ, ông bà, người thân của tín đồ lên trời sau khi chết.

.

Một nhóm ba người từ National Network of Lawyers against Spiritual Sales (Mạng lưới luật sư quốc gia chống lại việc buôn bán tâm linh) đã nói trong một cuộc họp báo rằng hội thánh này, chính thức được gọi là Family Federation for World Peace and Unification (Liên đoàn gia đình vì hòa bình và thống nhất thế giới) nhận các khoản quyên góp bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi cho các tín đồ đối với những người thân cả còn sống và đã qua đời, bao gồm cả bóng ma của địa ngục.

.

Với khoảng 300 luật sư và được thành lập vào năm 1987, mạng lưới này đã nhiều lần kiến nghị chính phủ và các chính trị gia bao gồm cả Abe rằng đừng công nhận đạo lạ kia. Tính đến năm 2021, tổ chức này đã tiến hành tham vấn trên toàn quốc về 34.537 trường hợp, với tổng thiệt hại nộp cho hội thánh này khoảng 123,7 tỷ yên (923 triệu USD).

.

Một trong những luật sư, Hiroshi Yamaguchi, cho biết nhiều nạn nhân mà ông đã gặp là những người tốt bị nhà thờ lợi dụng: "Để ngăn gia đình họ trở thành nạn nhân của bất hạnh, ngăn những người thân đã khuất của họ phải chịu đau khổ mãi mãi trong địa ngục, để giúp con trai họ lập gia đình, để cố gắng cứu họ khỏi bất hạnh, họ đã cúng tiền cho nhà thờ này." Nhiều chính khách trong khi vận động tranh cử đã được hội thánh này giúp tiền.

.

---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã chỉ trích chuyến đi dự kiến của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (D-Calif.) tới Đài Loan, nơi đã bị Trung Quốc lên án nhưng thường được các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội ca ngợi. TQ đã cảnh báo Pelosi không nên đến thăm hòn đảo, nói rằng nó sẽ thách thức một “ranh giới đỏ” và sẽ được đáp ứng bằng “các biện pháp đối phó kiên quyết”. TQ đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan, nơi họ tuyên bố chủ quyền, trong vài tháng qua.

.

Trump nói trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình rằng "vụ lộn xộn ở Trung Quốc là điều cuối cùng Pelosi nên tham gia - Bà sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Mọi thứ bà này chạm vào, là chuyển liền sang hỗn loạn, gián đoạn và quăng bỏ.”

Bình luận của Trump mâu thuẫn với một số dân cử Cộng Hòa, những người đã khen ngợi Pelosi vì đã tìm cách bảo vệ dân chủ và nhân quyền. Dân Biểu Steve Chabot (R-Ohio), chủ tịch của Ủy Ban Dân Cử Hạ Viện Mỹ Giúp Đài Loan (Congressional Taiwan Caucus), nói rằng Hoa Kỳ nên thể hiện tình đoàn kết với Đài Loan và đừng "lạnh cẳng" theo mong muốn của chính phủ Trung Quốc.

.

---- Hạ viện hôm thứ Sáu đã thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công, đảm bảo một chiến thắng quan trọng cho đảng Dân Chủ sau nhiều vụ xả súng hàng loạt và đánh dấu lần đầu tiên các nhà lập pháp thông qua lệnh cấm vũ khí phổ biến trong hơn hai thập niên. Đạo luật, có tên là Assault Weapons Ban of 2022, đã thông qua với tỷ phiếu 217-213.

.

Đạo luật cấm vũ khí tấn công, do Dân Biểu David Cicilline (D-R.I.) đưa ra và đồng tài trợ bởi 207 đảng viên Dân chủ đang bỏ phiếu, đặc biệt kêu gọi cấm bán, sản xuất, chuyển giao hoặc nhập khẩu các loại vũ khí tấn công bán tự động, bán tự động, súng ngắn và súng ngắn bán tự động, tùy thuộc vào tính năng của chúng.

.

Ví dụ: tất cả các súng trường bán tự động có thể dùng băng đạn có thể tháo rời và có báng súng lục, báng súng phía trước, có thể gắn súng phóng lựu đạn (a grenade launcher), nắp đậy nòng, nòng có ren hoặc cổ gấp, ống lồng hoặc có thể tháo rời đều bị cấm.

.

---- Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania cho biết, một chiếc máy kéo đã gặp nạn gây ra cái chết cho ít nhất 4 người ở Pennsylvania hôm thứ Sáu, trong đó có một phụ nữ và 3 trẻ em. Một chiếc máy kéo nông trại kiểu cũ lúc đó đang kéo một chiếc xe đầu kéo tiện ích mở bằng phẳng với ít nhất 12 người ngồi trong chiếc xe kéo vào khoảng 11 giờ sáng trên đường Furnace ở Quận York khi người lái xe sang đường.

.

Xe đầu kéo chồm qua bờ kè khiến đầu kéo và rơ moóc phía sau bị lật. Cảnh sát cho biết, nhiều trẻ em khác ngồi trong xe kéo đã được chở bằng xe cứu thương hoặc trực thăng đến các bệnh viện địa phương. Tình trạng của họ chưa rõ ngay lập tức. Lái chiếc máy kéo nông trại là một người đàn ông trưởng thành, cũng đã nhập viện, tình trạng nghiêm trọng.

.

---- Quận Cam: Cô Grace Elizabeth Coleman, 23 tuổi, đã bị kết án tù, từ 21 năm tù giam cho tới chung thân trong phiên xử hôm Thứ Sáu 29/7/2022. Cô đã thừa nhận lái xe trong tình trạng say rượu khi gây ra vụ tai nạn ở thị trấn Newport Beach khiến một người mẹ và một người cha thiệt mạng và ba đứa con của họ bị thương nặng vào cuối năm 2020.

.

Các bé gái nạn nhân - độ tuổi 1, 4 và 5 - đã ngồi buộc dây an toàn trên ghế xe hơi của ba mẹ. Các em bị gãy nhiều chân và chấn thương đầu. Cô Grace Elizabeth Coleman cũng đã thừa nhận một say rượu lái xe nhẹ hơn, trước đó vài tháng ở thị trấn Laguna Beach.

.

---- Nhiều học sinh nghèo Quận Cam sẽ được hỗ trợ khi bắt đầu năm học, qua 3 tổ chức phi lợi nhuận địa phương: 1.000 ba lô quyên góp được trao cho học sinh từ Union Bank vào đầu tháng này. Ba hội bất vụ lợi này là: Boys & Girls Club of Anaheim-Cypress, Boys & Girls Club of Huntington Valley và Orange County Children's Therapeutic Art Center. Trong các ba lô chứa đầy các vật dụng cần thiết cho mùa tựu trường như sổ tay, cặp, thước kẻ, bút chì. và nhiều hơn nữa.

.

Theo Union Bank Foundation, quỹ này đã quyên góp gần 150.000 đô la cho 3 tổ chức phi lợi nhuận vì những nỗ lực của họ trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập, cố vấn, chương trình nghệ thuật và nhiều dịch vụ khác cho thanh niên Quận Cam.

.

---- Daniel Min Nguyễn, 19 tuổi, cư dân thị trấn Sauk Rapids đã bị buộc tội hình sự về hành vi tình dục vì tội chứa chấp và tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi, theo đơn tố cáo hình sự gửi lên tòa án Quận Benton, tiểu bang Washington.

.

Theo đơn tố cáo chống lại Nguyen, vào thứ Bảy, một cảnh sát của Ty Cảnh sát Sauk Rapids đã được báo cáo về hành vi tội phạm sex có thể xảy ra tại nơi ở của Nguyen ở Sauk Rapids: Một cháu bé 13 tuổi được tìm thấy tại nhà cùng với Nguyên.

.

Bằng chứng qua điện thoại cho thấy Nguyễn đã thừa nhận hành vi tình dục với bé gái. Nguyên cũng nói với đứa trẻ rằng anh ta có thể đi tù vì tội hiếp dâm và bắt cóc nếu ai phát hiện ra. Nguyễn đã bị bắt và bị tống vào Nhà tù Quận Benton hôm thứ Ba. Lần hầu tòa tiếp theo của anh ta là ngày 21/9/2022.

.

---- Phuc Nguyen từ San Diego đã được sòng bài Jamul Casino trao 1,2 triệu đô hôm 25/7/2022 vì đặt cược $5 rồi trúng lô độc đắc khi chơi Super 4 Blackjack Progressive. Cửa thắng xảy ra khi Royal Flush in Diamonds được chia vào lúc 12:35 sáng vào thứ Hai. Với số tiền kiếm được, Phúc dự định sẽ dành thời gian cho gia đình và đi nghỉ dưỡng.

.

---- Trong 7 tháng đầu năm 2022: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần. Theo Báo Tin Tức. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

.

---- Nửa đầu năm, Vietnam Airlines lỗ 4,6 nghìn tỷ đồng (=197 triệu USD). Theo Báo Tiền Phong. Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022, theo đó, trong quý vừa qua công ty mẹ lỗ 2,2 nghìn tỷ đồng (giảm 44% lỗ so với cùng kỳ năm trước); lỗ hợp nhất chỉ còn hơn 2,5 nghìn tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ và giảm so với quý 1/2022). Lũy kế nửa đầu năm nay, mức lỗ tương ứng của công ty mẹ Vietnam Airlines còn 4,6 nghìn tỷ đồng, lỗ hợp nhất hơn 5,2 nghìn tỷ đồng (giảm xấp xỉ 40% so với cùng kỳ năm trước).

.

---- Gần 100 nghìn doanh nghiệp VN rời bỏ thị trường, dấu hiệu đáng lo tiếp tục tăng lên. Theo Báo VietnamNet. Số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn đang tăng lên so với năm 2021 cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 133,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất lớn, lên đến 94,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,7%. Bình quân một tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

.

---- Đà Lạt: dưới mắt 1 du khách Nhật.

Video dài 2:42 phút:



https://youtu.be/C1pWZfZArRE

.

.

ĐÁP 1: Thấp hơn đối thủ 7 điểm. Trước tiên, nói về điểm thăm dò cho cuộc tranh cử chức Thống Đốc Georgia: Thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp và người thách thức từ đảng Dân chủ Stacey Abrams đang ở trong một cơn sốt ảo, nghĩa là sát nút, theo một cuộc thăm dò mới.

.

Cuộc khảo sát với 950 người trưởng thành Georgia, bao gồm 753 cử tri đã ghi danh, cho thấy Kemp đang dẫn trước Abrams 1 điểm, từ 45% đến 44%, theo thống kê được coi là huề.

.

Cuộc thăm dò, được tiến hành từ ngày 21/7 đến ngày 24/7/2022 bởi SurveyUSA, cho thấy Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Raphael Warnock dẫn trước người thách thức Đảng Cộng hòa Herschel Walker 9 điểm, tương ứng 48% đến 39%.

.

.

Còn điểm của Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen? Bộ Trưởng Hành Chánh đương nhiệm Brad Raffensperger (Cộng Hòa) đang dẫn trước 7 điểm so với Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn (Dân Chủ), người từ Đảng Dân Chủ ra tranh ghế của Raffensperger, theo cuộc thăm dò. Có tới 20% cử tri được khảo sát cho biết họ vẫn chưa quyết định. Nghĩa là, DB/TB Bee Nguyen vẫn nhiều hy vọng đánh bại Raffensperger nếu thuyết phục được nhóm cử tri chưa quyết định này.

Chi tiết:

http://capitol-beat.org/2022/07/poll-finds-kemp-abrams-statistically-tied/

.

---- HỎI 2: Hơn 1/2 quý bà Houston căng thẳng về sức khỏe y tế?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một báo cáo chăm sóc sức khỏe gần đây cho thấy người dân Houston đang căng thẳng hơn bất kỳ cộng đồng nào khác được khảo sát. Báo cáo do CVS Health Care xuất bản, đã thăm dò ý kiến của các cư dân ở Houston, Atlanta, Chicago, Columbus, Philadelphia và Phoenix.

.

Người dân Houston có tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong việc báo cáo căng thẳng cao hơn trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần của các thành viên gia đình hoặc người thân của họ, khả năng tiếp cận, sự thuận tiện và khả năng chi trả của các dịch vụ y tế, tài chính gia đình và sức khỏe thể chất.

.

Tiến sĩ Stephanie Whyte là Giám đốc Y tế Cấp cao của Aetna CVS Health. Bà cho biết nhóm cũng đã lấy mẫu 200 cư dân Da đen, và 200 cư dân Tây Ban Nha, cũng như 400 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Whyte nói rằng hơn một phần ba người dân Houston cho biết mức độ căng thẳng gia tăng do hậu quả của đại dịch, và căng thẳng và lo lắng đặc biệt cao ở phụ nữ.

.

“Hơn một nửa số phụ nữ Houston được hỏi cho biết căng thẳng cao trong bốn lĩnh vực - sức khỏe tinh thần của người thân, lo lắng về sức khỏe thể chất của người thân, tài chính gia đình và lo lắng về sức khỏe thể chất của họ,” Whyte nói.

Chi tiết:

https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/houston/2022/07/29/429380/houston-is-more-stressed-than-other-cities-according-to-survey/

.

----