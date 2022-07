Quân ly khai thân Nga: quân Ukraine bắn phi đạn vào trại tù binh, giết chết 53 tù binh Ukraine và gây bị thương 75 tù binh đang bị quân ly khai bắt ở Mariupol. Ukrasine: chính phi đạn Nga bắn vào nhà tù rồi đổ tội. Anh: lính Nga chết nhiều, phải dùng quân đánh thuê đặc nhiệm Wagner Group cho nhiệm vụ bộ binh. - Moscow: cựu biên tập viên Marina Ovsyannikova bị tòa phạt 806 USD vì làm quân đội Nga m

Thống đốc Andy Beshear cho biết số người chết vì trận lũ lụt mấy ngày qua ở Kentucky đã lên tới 15 người. Ông nói, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp 2

QUẬN CAM (VB - 29/7/2022) ---- Lô độc đắc cho cuộc xổ số Mega Millions cho kỳ quay số đêm nay, thứ Sáu 29/7/2022, đã tăng lên ước tính 1.1 tỷ đô la, lớn thứ nhì trong lịch sử giải xổ số này. Dự kiến 1.1 tỷ đô la sẽ trả người có vé trúng số độc đắc trong 29 năm, nhưng hầu hết những người trúng độc đắc đều chọn thanh toán một lần tiền mặt — theo ước tính của Mega Millions, sẽ là 648.2 triệu đô la nếu có người chiến thắng vào đêm nay.

---- Thống đốc Andy Beshear cho biết số người chết vì trận lũ lụt mấy ngày qua ở Kentucky đã lên tới 15 người.



Ông nói, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp 2 và có khả năng bao gồm cả trẻ em. Trận mưa xối xả vào đêm thứ Tư đã biến thành trận lũ quét thảm khốc trên nhiều vùng đông nam Kentucky vào thứ Năm, nhà cửa bị cuốn trôi, đường sá sụp đổ.



Vệ binh Quốc gia đã tới cứu người dân đang ngồi trên cây và mái nhà.

---- Không chỉ tin nhắn trong ngày 5 và 6/1/2021 của các mật vụ biến mất, tin nhắn tương tự của các quan chức Bộ Nội An trong chính phủ Trump cũng bị xóa vào hư vô. Theo Washington Post, các tin nhắn (text messages) gửi tới và đi của các quan chức an ninh nội địa hàng đầu của Donald Trump trong những ngày dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol đã bị mất tích.

Trích dẫn các email nội bộ và 4 nguồn ẩn danh, báo này viết rằng các tin nhắn từ quyền Bộ Trưởng Nội An của Trump, Chad Wolf, và quyền Thứ Trưởng Nội An Ken Cuccinelli, trong những ngày quan trọng trước ngày 6/1/2021, đã biến vào hư vô.

Bộ Nội An ninh nói đã thông báo với tổng thanh tra của Bộ vào tháng 2/2022 rằng dữ liệu đã bị mất một cách không thể khôi phục được trong đợt "reset" (làm lại) các điện thoại của chính phủ sau khi họ rời chức vụ của họ vào tháng 1/2021. Tin về các tin nhắn của các quan chức Bộ Nội An biến mất được đưa ra sau khi lộ ra rằng các tin nhắn từ Sở mật vụ cũng bị xóa mất.

---- Bình luận gia D. Watkins viết bài bình luận trên báo Salon rằng, nếu Donald Trump là người da đen, Trump đã vào tù 4 lần, tính tới bây giờ. Nếu Trump là người da đen và nghèo, hẳn là TRump đang ngồi tù cho tới chung thân. Nhưng không. Trump rất da trắng, rất đặc quyền, và do đó rất tự do.

Watkins, một nhà báo da đen, ghi rằng: "Tôi đã có cả các thành viên trong gia đình và những người bạn thân phải trải qua một khoảng thời gian dài bị giam giữ - hàng thập niên, thậm chí... Một số vô tội 100% cũng vào tù. Một số người khác đã đủ may mắn để thay đổi cuộc sống của họ tốt đẹp hơn bất chấp những căn bệnh của hệ thống... Thực tế là việc đi tù là vô cùng dễ dàng ở Mỹ, quốc gia có hơn 2 triệu người bị giam giữ, số lượng người bị giam giữ lớn nhất trên thế giới. Ở đây rất dễ bị vào tù - tất nhiên trừ khi bạn là Donald Trump.

"Chúng ta biết về các cáo buộc tấn công tình dục của Trump. Chúng ta biết Trump đã cố gắng phá hoại những cuộc đếm phiếu năm 2020 để đưa kết quả có lợi cho Trump. Chúng ta biết về hàng chục đơn khiếu nại của FEC chống lại Trump vì vi phạm tài chính vận động. Chúng ta biết Trump đã phá hủy hồ sơ tổng thống.

"Chúng ta biết trong bài phát biểu ngày 6 tháng 1/2021, Trump kêu gọi một đám đông những người biểu tình MAGA giận dữ tuần hành đến Điện Capitol, và vì được thúc đẩy bởi Trump, họ đã đánh các cảnh sát và đột nhập vào tòa nhà với hy vọng tìm được các quan chức công quyền và phá vỡ chứng nhận của Cử tri đoàn. Họ truy tìm phó tổng thống và hô vang, "Hãy treo cổ Mike Pence." Chúng ta biết Trump đã chấp thuận [treo cổ Pence] bằng lời nói ủng hộ tình cảm đó. (Đó không phải là âm mưu?)

"Tôi có thể đứng ở giữa Đại lộ số 5 và bắn vào ai đó, và tôi cũng sẽ không mất bất kỳ cử tri nào, OK?" Trump đã nói tại một sự kiện vận động tranh cử hồi năm 2016. "Thật khó tin."

Tôi là một công dân sinh ra ở Hoa Kỳ giống như Donald J. Trump; tuy nhiên, tôi rất dễ bị bắt, bị truy tố và đi tù. Tôi thực sự chỉ cần ra ngoài phố và tôi có thể bị bắt. Tôi nhớ mình đã dừng lại để gặp một người bạn sống trong khu Perkins Housing Projects ở phía đông Baltimore sau một trận đấu bóng rổ. Khoảng 40 người trong số chúng tôi đang cười và đùa vui và tận hưởng một ngày của mình thì cảnh sát ập tới với xe hơi biệt đội và xe buýt, nhảy ra ngoài như cao bồi và nhốt mọi gã da đen trong tầm mắt.

Tôi nói với cảnh sát khi anh ta túm gáy tôi, xô tôi vào xe buýt: "Anh không cần phải nhốt tôi. Tôi thậm chí không đến từ Perkins. Tôi thậm chí không ở quanh đây!" Chúng tôi đã bị bắt và bị giam cho qua cuối tuần vì thị trưởng lúc đó đang tổ chức một lễ hội ngoài trời gần các dự án và tôi đoán rằng ông ấy không muốn chúng tôi những người da đen làm ngứa mắt những người bảo trợ da trắng. Điều này xảy ra vào năm 2005, không phải năm 1962. Không ai trong chúng tôi bị buộc tội về bất cứ điều gì, và chúng tôi không phải ra tòa. Nhưng không giống như Trump, tất cả chúng tôi đã phải ngồi trong tù."

---- Quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine hôm thứ Sáu cho biết, quân Ukraine đã bắn phi đạn trúng một nhà tù, giết chết 53 tù binh Ukraine bị quân ly khai bắt ở Mariupol - nhưng phía Ukraine đổ lỗi chính quân Nga bắn đợt phi đạn đó.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết cuộc tấn công bằng nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS vào nhà tù ở Olenivka, thuộc vùng Donetsk do Nga kiểm soát, cũng khiến 75 tù binh Ukraine bị thương. Phát biểu trước thông tin cập nhật mới nhất từ ​​phe ly khai, ông đưa ra con số thiệt mạng là 40 người, theo AP.

Konashenkov tuyên bố cuộc tấn công là một "hành động khiêu khích đẫm máu" nhằm ngăn cản binh lính Ukraine đầu hàng, vì khi phòng tuyến Mariupol sụp đổ hồi tháng 5/2022 vì các cuộc tấn công không ngừng của Nga từ mặt đất, trên biển và trên không, 2.400 quân Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng.

Tuy nhiên, trong 1 bản tuyên bố, quân đội Ukraine cho biết chính pháo binh Nga đã bắn vào trại tù binh, theo tờ The Guardian loan tin: "Bằng cách này, quân chiếm đóng Nga theo đuổi các mục tiêu tội phạm của họ - để cáo buộc Ukraine phạm 'tội ác chiến tranh', cũng như che giấu việc tra tấn tù nhân và hành quyết."

---- Theo bản tin quốc phòng của Anh hôm thứ Sáu, với tổn thất đang tăng lên, Nga đang ngày càng chuyển sang sử dụng lính đánh thuê để nắm giữ các khu vực tiền tuyến quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Bộ quốc phòng Anh cho biết Putin đang cử các chiến binh đánh thuê từ Wagner Group để thực hiện các nhiệm vụ thường được thực hiện bởi lính bình thường.

Bộ Quốc phòng Anh viết: "Đây là một sự thay đổi lớn so với công việc trước đây của nhóm kể từ năm 2015, khi nhóm này chỉ thực hiện các cuộc tấn công đặc biệt, khác với hoạt động quân sự thường xuyên quy mô lớn của Nga. Vai trò của Wagner có lẽ đã thay đổi vì [Bộ quốc phòng] Nga thiếu hụt bộ binh chiến đấu, tuy nhiên, lực lượng Wagner rất khó có thể đủ để tạo ra sự khác biệt lớn trong quỹ đạo của cuộc chiến.”

.

---- Một tòa án ở Moscow đã ra lệnh cho nhà báo Marina Ovsyannikova, người đã tố cáo sự can thiệp của Nga vào Ukraine trong một buổi phát sóng truyền hình trực tiếp, phải nộp phạt vì làm mất uy tín của quân đội Nga.

Tòa án quận Meshchansky của Moscow hôm thứ Năm cho biết Ovsyannikova, một cựu biên tập viên tại đài TV quốc doanh Channel One do nhà nước Nga kiểm soát, phải nộp phạt 50.000 rúp (806 USD). Ovsyannikova bác bỏ rằng án phạt là "vô lý".

---- Mikhail Mizintsev, Viện trưởng Russian National Defense Control Center (Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga), cảnh báo hôm thứ Năm, rằng Ukraine tiếp tục giấu đạn dược và vũ khí trong các khu nhà dân, cũng như trong "các cơ sở giáo dục và cơ sở hạ tầng xã hội khác cho mục đích quân sự." Mizintsev nhấn mạnh rằng trong khi quân đội Ukraine đang làm việc này, việc sơ tán dân thường khỏi các cơ sở nói trên sẽ không được thực hiện.

---- Thành phố Mykolaiv của Ukraine gần Biển Đen là mục tiêu bị Nga pháo kích vào tối ngày thứ Năm, theo lời Thị trưởng thành phố Oleksandr Sienkovych, đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu của cuộc tấn công là các tòa nhà dân cư. Thị trưởng báo cáo có nhiều vụ nổ, nhưng chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

---- Một đoạn video kinh hoàng được đăng trực tuyến hôm thứ Năm xuất hiện cho thấy một tù binh Ukraine bị lính Nga thiến. Mặc dù Yahoo News không thể xác minh tính xác thực của video một cách độc lập, nhưng đoạn phim, ban đầu được đăng trên một trang Telegram ủng hộ Nga trước khi lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, cho thấy những người dường như là một người lính Nga hoặc lính đánh thuê đội chiếc mũ tua rua màu đen đặc biệt, cắt xẻo một người đàn ông có vẻ là một người lính Ukraine bị bắt.

Nạn nhân trong video mặc bộ quần áo rằn ri kiểu Ukraine và bị bịt miệng, hai tay bị trói sau lưng. Anh ta nằm bất lực trên sàn nhà, khi người đàn ông mặc đồng phục Nga, có miếng dán chữ "Z", sử dụng loại dao cắt hộp để cắt quần áo nạn nhân và sau đó có động tác như thiến nạn nhân trong khi la hét những lời chửi tục bằng tiếng Nga. Ít nhất hai người đàn ông khác có vẻ là quân nhân Nga có thể được nhìn thấy trong video.

---- Một tàu chở hàng của Syria, bị Mỹ trừng phạt và chở những gì mà Ukraine nói là lúa mạch bị cướp từ Ukraine, đã cập cảng Lebanon, theo lời phái đoàn ngoại giao Ukraine tại quốc gia Trung Đông này cho biết. Theo Đại sứ quán Ukraine tại Beirut, tàu chở hàng Laodicea đã cập cảng Tripoli, thành phố lớn thứ hai của Lebanon, hôm thứ Năm.

Đại sứ quán nói với hãng tin Reuters rằng họ nghi ngờ con tàu đang chở 5.000 tấn lúa mạch và 5.000 tấn bột mì. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Laodicea vào năm 2015 vì liên kết với chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trước đó, hôm thứ Năm, Đại sứ Ukraine Ihor Ostash đã gặp Tổng thống Lebanon Michel Aoun và cảnh báo chính phủ Lebanon rằng việc mua hàng do Nga ăn cắp của Ukraine sẽ “gây tổn hại cho quan hệ song phương”, theo tuyên bố của đại sứ quán.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về cuộc gặp trực tiếp tương lai sau khi hai bên thống nhất về khung thời gian, theo nguồn tin giấu tên của chính quyền Hoa Kỳ nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

Sau cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ giữa Biden-Tập, Bạch Ốc tiết lộ rằng chính sách của Washington về cuộc khủng hoảng Đài Loan vẫn "không thay đổi", trong đó ông Tập kêu gọi Mỹ duy trì nguyên tắc một Trung Quốc và không can thiệp vào chủ quyền của đất nước TQ.

Trong cuộc họp báo, Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nhấn mạnh rằng không có chi tiết nào về cuộc gặp "mặt đối mặt" giữa Biden và Tập, nhưng bà nói rằng Biden "đánh giá cao" các cuộc gặp trực tiếp với những người đồng cấp.

---- Donald Trump dường như đang vi phạm luật liên bang khi tổ chức một giải đấu gôn LIV do Saudi Arabia hậu thuẫn ở Bedminster, theo báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Năm. Bài báo kèm một bức ảnh của nhiếp ảnh gia Seth Wenig của Associated Press cho thấy con dấu của tổng thống và chữ ký của Trump trên một chiếc khăn được gắn trên túi chơi gôn của ông.

Tờ báo viết: "Con dấu được dán trên khăn tắm, xe đánh gôn và các vật dụng khác khi cựu tổng thống tham gia ủng hộ giải đấu do Saudi Arabia tài trợ hôm thứ Năm". "Mặc dù vi phạm luật này có thể bị phạt tù 'không quá 6 tháng', phạt tiền hoặc cả hai, những hình phạt này hiếm khi được thực hiện."

Trong một chủ đề hồi tháng 6 được đăng lên Twitter, phóng viên Zach Everson của Forbes đã báo cáo rằng 4 sân gôn của Trump đã bị dính líu đến việc sử dụng con dấu của tổng thống. Sân gôn của Trump ở Bronx bị dính líu vào tháng 10, sau đó là Câu lạc bộ gôn quốc gia Jupiter của Florida vào tháng 11. Và con dấu của tổng thống cũng đã được nhìn thấy tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida vào tháng Sáu.

---- Hôm thứ Năm, Hạ viện đã thông qua gói dự luật trị giá 280 tỷ USD để thúc đẩy kỹ nghệ bán dẫn và nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra nhiều việc làm công nghệ cao ở Mỹ và giúp nước này cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ quốc tế, cụ thể là Trung Quốc. Hạ viện đã thông qua dự luật với tỷ phiếu áp đảo 243-187, gửi dự luật lên Tổng thống Biden để sẽ được ký thành luật và mang lại cho Bạch Ốc một chiến thắng lớn về chính sách đối nội.

Trước cuộc bỏ phiếu, Biden nói rằng nó sẽ cho Mỹ "khả năng không chỉ để cạnh tranh với Trung Quốc trong tương lai, mà còn dẫn đầu thế giới và giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21."

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vẫn đang lặng lẽ thẩm vấn các viên chức chính phủ Trump. Trọng tâm mới nhất của nó: lấy lời khai nhân chứng từ các quan chức nội các Trump, bao gồm Mick Mulvaney, Mike Pompeo, Steve Mnuchin, Elaine Chao, Betsy DeVos, Chad Wolf, John Ratcliffe và Robert O'Brien.

CNN đưa tin cựu giám đốc OMB (Sở quản trị và Ngân sách chính phủ) của Trump và quyền Chánh văn phòng Bạch Ốc, Mick Mulvaney, hôm Thứ Năm đã điều trần trước Ủy ban 6/1. ABC News cho biết thêm rằng "Cựu Bộ trưởng Tài chính của Trump, Steven Mnuchin, người được cho là đã thảo luận về khả năng viện dẫn Tu chính án thứ 25 với Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Mike Pompeo, gần đây đã ngồi với các nhà điều tra của ủy ban cho một cuộc phỏng vấn được chép lại."Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump là Bill Barr đã khai trước Ủy ban vào đầu tháng 6 rồi. Pompeo dự kiến sẽ sớm nói chuyện với Ủy ban, mặc dù cuộc phỏng vấn của ông vẫn chưa được lên lịch chính thức."Các nhà điều tra của Ủy ban không chỉ tập trung vào các cuộc thảo luận xung quanh Tu chính án thứ 25 diễn ra trong Nội các, mà còn cả những lo ngại của các thành viên Nội các sau vụ tấn công Điện Capitol về việc ra quyết định của Trump, bao gồm các cuộc trò chuyện có thể có của Trump với các nhà lãnh đạo thế giới", ABC News cho biết thêm .

Giám đốc Tình báo Quốc gia của Trump, John Ratcliffe và quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa, Chad Wolf, hiện đang nói chuyện với Ủy ban. Ủy ban cũng muốn nói chuyện với cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump là Robert O'Brien.

Mulvaney, cùng với Chao và DeVos, đã từ chức để phản đối hành vi xúi giục của Trump gây ra bạo loạn 6/1/2021. Mulvaney vào thời điểm đó đã rời Bạch Ốc và được giao vị trí Đặc phái viên Hoa Kỳ về Bắc Ireland.

---- Luật sư của Alex Jones đã xin lỗi hôm thứ Năm vì đã đưa ngón tay (thủ hiệu chửi thề) cho luật sư của phụ huynh Sandy Hook kiện kẻ chủ mưu âm mưu cánh hữu gọi vụ thảm sát trường học là một trò lừa bịp. Mọi thứ trở nên nóng bỏng trong phòng xử án Texas vào thứ Tư khi F. Andino Reynal và Mark Bankston tranh luận bằng lời nói về các video clip từ trang ’InfoWars' của Jones cho thấy các nguyên đơn đã chuẩn bị.

Trước khi bồi thẩm đoàn bước vào buổi họp hôm thứ Năm, Reynal thừa nhận anh ta đã vượt quá giới hạn: “Tôi xin lỗi vì sự nóng giận ngày hôm qua. Nó không thích hợp." Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định số tiền Jones phải trả cho cha mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt.

---- Theo nghiên cứu mới, khoảng 5% số người bị nhiễm COVID-19 gặp các vấn đề lâu dài về khứu giác (ngửi) hoặc vị giác (nếm) - nhưng con số đó vẫn làm tăng thêm hàng triệu người có vấn đề có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí British Medical Journal (Y khoa Anh), các nhà nghiên cứu cho biết ước tính có khoảng 5,6% bệnh nhân COVID bị rối loạn chức năng khứu giác ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh và 4,4% có vấn đề về vị giác, theo báo The Guardian.

Phụ nữ có nhiều khả năng bị ảnh hưởng hơn nam giới - và những người bị mất khứu giác và vị giác nghiêm trọng nhất trong giai đoạn đầu bị nhiễm trùng có khả năng gặp các vấn đề lâu dài nhất. Bác sĩ Aria Jafari, chuyên ngành mũi tại bệnh viện UW Medicine Sinus Center ở Seattle, nói với NBC rằng bệnh nhân của ông "căng thẳng bực dọc về việc mất khứu giác. Đó là một phần quan trọng trong hàng ngày của chúng ta và là điều tạo nên con người chúng ta."

BS Jafari, người không tham gia vào nghiên cứu, nói rằng ông đã gặp các bệnh nhân là một đầu bếp chuyên nghiệp, một người làm sôcôla và những người khác mà công việc của họ phụ thuộc vào vị giác hoặc khứu giác. Jafari cho biết những người mất khứu giác hoặc vị giác có nhiều khả năng bị trầm cảm và lo lắng.

---- Vừa là xe hơi đời thường, vừa là phi cơ bay trên không: Switchblade, chiếc máy bay dùng như 1 phi cơ, có thể chỉ vài tuần nữa là được bay vào đời thường, sau khi cuộc kiểm tra của Cục Hàng không Liên bang (Federal Aviation Administration) vào ngày 15/7/2022 xác định rằng nó an toàn để bay.

Dự án đã mất 14 năm thực hiện và Sam Bousfield, Giám đốc điều hành của Samson Sky và là người phát minh ra Switchblade, cho biết ông đã “cố gắng” để đạt được cột mốc này. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra của FAA, nhóm của ông đã không lãng phí thời gian để bắt đầu thử nghiệm taxi tốc độ cao. Họ đã ra đường ngay ngày hôm sau.

Bousfield, một kiến trúc sư - một nhà phát minh, cho biết anh đã mơ ước và vẽ những chiếc xe hơi bay từ khi học mẫu giáo. Giống như một con dao bỏ túi, các cánh của Switchblade trượt nhẹ nhàng vào thân xe chỉ bằng một nút bấm, cho phép nó chuyển đổi liền mạch. Đuôi của nó cũng mở ra hoặc thu lại, tùy thuộc vào việc nó được sử dụng để bay hay lái xe.

Ý tưởng là chiếc xe có thể được đậu trong một nhà để xe, lái đến sân bay, bay đến một điểm đến mới, và sau đó lái bất cứ nơi nào trên mặt đất sau khi nó hạ cánh. Khi một chuyến đi kết thúc, người dùng có thể bay về nhà hoặc bay đi nơi khác. Samson Sky đang cố gắng biến Switchblade trở thành một phương tiện đẳng cấp thế giới, cung cấp cho nó tất cả các tiện nghi của một chiếc xe hơi.

Switchblade có thể chứa hai người, bay với tốc độ 160 dặm/giờ và đạt độ cao tối đa lên đến 16.000 feet (4876.8 mét) - thấp hơn nhiều so với độ cao 30.000-40.000 feet mà một máy bay phản lực thương mại thường bay. Bousfield cho biết điều này cho phép hành khách và phi công có tầm nhìn từ một góc độ hoàn toàn mới.

---- Dân nơi Khu phố Tàu Oakland đang treo thưởng 20.000 đô la cho thông tin dẫn đến vụ bắt giữ tay súng đã bắn chết Patrick Fung, một tài xế Uber bị bắn vào ban ngày. Fung, 52 tuổi, bị giết khi đang đậu bên trong chiếc xe hơi đang đậu bên ngoài nhà của mình gần Little Saigon vào khoảng 11 giờ sáng ngày 17/7/2022.

Trong đoạn phim giám sát do nhà chức trách công bố, 2 người đàn ông mặc áo có mũ đã được nhìn thấy đang tiếp cận nạn nhân tại khu nhà 2000 của Đại lộ 13 ở Oakland. Chỉ vài giây sau khi các nghi phạm nói điều gì đó không thể giải thích được trong đoạn video, vang lên tiếng súng được cho là đã giết chết Fung tại hiện trường.

Trong khi chính quyền địa phương trước đó suy đoán vụ giết người là một vụ cướp, gia đình nạn nhân cho biết điện thoại di động và ví của anh ta đã để lại trên người sau khi các nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc SUV tối màu. Các cộng đồng Chinatown và Little Saigon ở địa phương đã công bố phần thưởng 20.000 đô la cho bất kỳ ai có thể chia sẻ thông tin dẫn đến vụ bắt giữ trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Những người có thông tin liên quan được khuyến khích gọi cho Bộ phận Sát nhân của Sở Cảnh sát Oakland theo số (510) 238-3821 hoặc TIP LINE theo số (510) 238-7950.

---- Thị trưởng Michelle Wu hôm Thứ Năm đã bổ nhiệm bà Monique Tú Nguyễn làm Giám đốc Văn phòng Thị trưởng vì Thăng tiến Di dân (Office for Immigrant Advancement - MOIA), cơ quan giúp đỡ người nhập cư ở Boston. MOIA cũng hợp tác với các ban ngành khác của Thành phố và cộng đồng nhập cư trong các chương trình nhằm tạo ra sự bình đẳng và thuộc về.

Với tư cách là Giám đốc, Nguyễn sẽ thúc đẩy sự ổn định, trao quyền kinh tế, quyền sở hữu công dân và hội nhập xã hội cho người nhập cư ở Boston.

Monique Tú Nguyễn nói: “Xuất thân từ một gia đình nhập cư, tôi biết tận mắt lòng can đảm nhìn xa trông rộng của những người nhập cư khi họ dấn thân vào thế giới để tìm kiếm sự an toàn và ước mơ - thường gặp phải sự đấu tranh liên tục trên hành trình. Tôi cảm ơn Thị trưởng Wu và Cảnh sát trưởng Solis Cervera về cơ hội này để đảm bảo Boston hòa nhập với người nhập cư và thúc đẩy công việc của MOIA.”

Trước khi được bổ nhiệm, Nguyễn từng là Giám đốc Điều hành của Matahari Women Workers’ Center trong 10 năm, thúc đẩy các quyền và sự bảo vệ cho người giúp việc gia đình, phụ nữ, người nhập cư và gia đình của họ. Cô cũng được vinh danh vì đã lãnh đạo MassUndocuFund, quỹ cứu trợ bằng tiền mặt COVID-19 trị giá hàng triệu đô la cho người lao động nhập cư và dẫn đầu việc thông qua thành công đạo luật Massachusetts Domestic Workers Bill of Rights (Luật về quyền của Công nhân giúp việc gia đình Massachusetts) vào năm 2014.

Monique Tú Nguyễn (phải) đang thuyết trình, bênh vực người làm việc trong gia đình, trong buổi hội luận ngày 15/11/2019 tại Đại học Smith ở Massachusetts.

Ngày đầu tiên làm việc của Nguyen sẽ là ngày 16/8/2022. Việc bổ nhiệm của cô được đưa ra sau khi Giám đốc trước đây của MOIA, Yusufi Vali, được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn Phòng Thị trưởng vào tháng 5/2022. Nguyen đến từ Vancouver, Canada và là một người con gái từ gia đình người tỵ nạn Việt. Nói được tiếng Anh, tiếng Việt và đang học tiếng Tây Ban Nha.

---- Hồ sơ Tịnh Thất Bồng Lai: Bà Lê Thu Vân được tại ngoại, ông Lê Tùng Vân kháng cáo. Theo Báo Pháp Luật. Bị can Lê Thu Vân trong vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” được tại ngoại vì sức khỏe yếu. Ngày 29-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại TP.HCM, đã được di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, cơ quan ANĐT chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Bị can Lê Thu Vân đã về ở nhà bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Liên quan đến vụ án, tối 28-7, bị cáo Lê Tùng Vân có đơn gửi đến TAND tỉnh Long An kháng cáo toàn bộ bản án mà TAND huyện Đức Hòa đã tuyên. Trước đó, xét xử sơ thẩm vào ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

---- Mỹ tăng lãi suất, làm chậm đà kinh tế hồi phục của Việt Nam. Theo Báo Tuổi Trẻ. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất thêm 0,75%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4 trong năm nay của FED, đưa mức lãi suất tham chiếu tại Mỹ lên mức 2,25% - 2,5%, cao nhất kể từ tháng 12-2018. Theo các chuyên gia, việc FED liên tục tăng lãi suất đã tác động rõ nét đến nhiều thị trường trong đó có Việt Nam. FED tăng lãi suất sẽ khiến đồng USD lên giá so với hầu hết các đồng tiền khác, trong đó có VND, tạo sức ép lớn hơn lên tỉ giá USD/VND. Cụ thể, tỉ giá USD/VND từ ngày 16-3 (lần FED tăng lãi suất đầu tiên) tới nay đã tăng liên tục. Trong bối cảnh độ mở của nền kinh tế Việt Nam đang ở mức cao và Mỹ là đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, diễn biến này có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế của Việt Nam.

---- Xuất khẩu lạc quan, xuất siêu đạt 764 triệu USD trong 7 tháng đầu năm. Theo Báo Lao Động. Trong 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 764 triệu USD. Riêng tháng bảy ước tính xuất siêu 21 triệu USD. Theo Tổng cục Thống kê, trong khi cùng kỳ năm trước phải nhập siêu tới 3,31 tỉ USD, thì 7 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7.2022 (ước đạt 30,32 tỉ USD) giảm 7,7% so với tháng trước nhưng đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,7%.

---- Du khách quốc tế kể chuyện Cần Thơ.

Video dài 3:49 phút:



https://youtu.be/IDssClzle5s

---- HỎI 1: San Jose tốt nhất cho thế hệ thiên niên kỷ (25-34 tuổi)?

ĐÁP 1: Chỉ đúng một phần. Một cuộc khảo sát mới ghi nhận rằng San Jose là khu vực đô thị đứng đầu Hoa Kỳ đối với thế hệ thiên niên kỷ (millennials: 25-34 tuổi) đang làm việc, tuy nhiên vẫn có những thực tế bi quan hơn.

Nghiên cứu của Commercial Cafe cho biết khu vực đô thị của San Jose, bao gồm Sunnyvale và Santa Clara, là khu vực tốt nhất cho thế hệ trẻ dựa trên 4 trong 7 chỉ số. Nhóm 4 lĩnh vực mà San Jose xếp hạng cao đối với thế hệ thiên niên kỷ là bảo hiểm y tế từ công ty mua cho nhân viên, tỷ lệ thất nghiệp địa phương, trình độ học vấn và thu nhập trung bình.

Cuộc khảo sát cho biết khu vực đô thị của San Jose tự hào có thu nhập hộ gia đình thiên niên kỷ trung bình cao nhất vào khoảng 150.800 đô/năm. Những cư dân trung bình trong độ tuổi 25-34 có thể kiếm được nhiều hơn 17.000 đô la so với những người ở San Francisco và 44.145 đô la so với những người ở Boston.

Theo khảo sát, khoảng 77% thế hệ millennials ở khu vực thành phố San Jose có bảo hiểm y tế mau từ công ty và khoảng 61% thế hệ millennials trong khu vực có ít nhất là bằng cử nhân. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này là 2,5%, tỷ lệ thấp thứ ba trong số 10 khu vực thành phố lớn được khảo sát.

Nhưng các nhà nghiên cứu địa phương nói rằng cuộc khảo sát đã bỏ sót các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng. Chỉ số Đau đớn (Pain Index) năm nay cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng đối với người da màu, với khoảng 11,7% cư dân Da đen và 11% cư dân Latino sống trong cảnh nghèo đói so với 5,3% cư dân da trắng.

Một báo cáo của Joint Venture Silicon Valley cũng cho thấy "sự chênh lệch giàu có đáng kinh ngạc" với 1/4 những người có thu nhập cao nhất ở Thung lũng Silicon nắm giữ 92% tài sản của khu vực và 10% những người có thu nhập cao nhất nắm giữ 75%.

Giá thuê trung bình hàng tháng của San Jose trong số tất cả các loại nhà ở là $3,495. Cao hơn 59% so với mức trung bình quốc gia, cao hơn 17% so với Boston và thấp hơn 6% so với San Francisco, theo Zillow.

Chi tiết:

https://sanjosespotlight.com/survey-says-san-jose-metro-area-suits-millennials-leaves-out-key-factors-inequality-sunnyvale-santa-clara/

---- HỎI 2: Mỹ báo nguy về lạm dụng thuốc an thần?

ĐÁP 2: Lo chết hàng loạt. Các nhà khoa học cảnh báo trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với "cái chết hàng loạt" sắp xảy ra trong cuộc khủng hoảng thuốc an thần opioid, dự kiến sẽ tăng đột biến nhất.

Trong một bài nghiên cứu được các học giả ngang hàng lượng định đăng trên tạp chí JAMA Network Open, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern cho biết tử vong đang gia tăng do lạm dụng polydrug, thường liên quan đến việc trộn opioid tổng hợp với các chất kích thích như cocaine và methamphetamines. Các nhà nghiên cứu cho biết Hoa Kỳ đã chứng kiến ba làn sóng lớn về số ca tử vong do sử dụng opioid chồng chéo trong hai thập kỷ qua.

. Các nhà nghiên cứu cho biết, làn sóng đầu tiên bắt đầu vào khoảng năm 2000, do các bác sĩ kê đơn quá nhiều thuốc giảm đau opioid, có liên quan đến chứng nghiện hàng loạt.

. Làn sóng thứ hai phát sinh vào khoảng năm 2007, khi tình trạng quá liều heroin bắt đầu leo thang và cuối cùng đã vượt qua tỷ lệ sử dụng opioid theo toa vào năm 2015.

. Làn sóng thứ ba được xác định vào khoảng năm 2013 do sự gia tăng của các opioid tổng hợp như fentanyl.

. Các nhà nghiên cứu cho biết làn sóng thứ tư và làn sóng hiện tại, được dự đoán là làn sóng chết chóc nhất, đã được đẩy nhanh bởi đại dịch COVID-19.

Vào tháng 2, một nghiên cứu khác cho biết có tới 1,2 triệu người có thể chết vì sử dụng thuốc an thần quá liều trên khắp Bắc Mỹ vào cuối thập niên này.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/07/28/opioid-crisis-mass-death-polydrug-abuse-study/3081659025612/

.