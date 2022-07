Kim Jong-un: sẵn sàng chiến tranh với Mỹ - ĐGH Francis xin lỗi, Canada nói chưa đủ - Trump yêu cầu Tòa án thủ đô ra phán quyết: Trump có "quyền miễn tố tuyệt đối" đối với các vụ kiện về 6/1 - Đảng thứ 3 của Mỹ có tên là Forward bao gồm nhiều cựu đảng viên Dân Chủ, Cộng Hòa, độc lập

Sam Lim, tân đại biểu Quốc hội Úc châu khóa 47, đã làm được một bước lịch sử: Sam Lim hôm Thứ Ba 26/7/2022 đã trở thành người đầu tiên tuyên thệ vào Quốc hội Úc bằng lời thề đặt tay trên kinh Phật. Đó là cuốn kinh được đọc nhiều nhất - Kinh Pháp Cú.

QUẬN CAM (VB-28/7/2022) ---- Lãnh tụ tối cao của Bắc Hàn Kim Jong-un hôm thứ Năm cho biết Bắc Hàn đã "chuẩn bị đầy đủ" cho xung đột quân sự với Mỹ, theo hãng tin Yonhap. Kim cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội Bắc Hàn sẵn sàng nhanh chóng huy động lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân nếu cần. Theo hãng tin, Kim đã hăm dọa như thế trong bài phát biểu của tại hội nghị cựu chiến binh toàn quốc lần thứ tám được tổ chức để kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" trong Cuộc Chiến Triều Tiên.

---- Đức Giáo Hoàng Francis đã hạ cánh xuống Thành phố Québec, Québec, vào chiều thứ Tư, trong điểm dừng thứ hai của chuyến công du xin lỗi Người bản địa trên khắp Canada vì “tội ác mà rất nhiều Ky tô hữu đã phạm phải” trong thời kỳ học nội trú.

ĐGH Francis tại Quebec đã gặp Thủ tướng Justin Trudeau và Thống Đốc Mary Simon tại dinh thự Quebec của bà, pháo đài Citadelle trên đỉnh đồi, trong chặng thứ hai của chuyến thăm kéo dài một tuần của người lãnh đạo Công giáo La mã đến Canada.

Chính phủ Canada đã chỉ trích lời xin lỗi của Đức Giáo hoàng Francis về thời kỳ cưỡng ép đồng hóa trẻ em bản địa tại các trường nội trú do nhà thờ điều hành nhằm xóa sổ các nền văn hóa bản địa. Theo ABC News, chính phủ Ottawa nói lời xin lỗi không đi đủ xa, vì không nêu tên Giáo hội Công giáo là cơ quan chịu trách nhiệm về sự đau khổ (mà chỉ nói "tội ác mà rất nhiều Ky tô hữu đã phạm").

Từ ngày 24/7/2022, Đức Giáo hoàng đã đến Canada trong một chuyến công du kéo dài một tuần, được mô tả là một "cuộc hành hương của sự sám hối" để xin lỗi về vai trò của các tổ chức Công giáo trong "cuộc diệt chủng văn hóa."

Thủ tướng đương nhiệm Trudeau, một người Công giáo có cha là Pierre Trudeau (Thủ tướng tứ 1980-1984 trong thời các trường nội trú cuối cùng hoạt động), nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo với tư cách là một tổ chức đáng trách và cần phải làm nhiều hơn để chuộc lỗi.

Hơn 150.000 trẻ em bản địa ở Canada đã bị bắt ra khỏi nhà của ba mẹ từ thế kỷ 19 cho đến những năm 1970s để đưa vào các trường nội trú trong nỗ lực cách ly các em ra khỏi ảnh hưởng của gia đình và văn hóa bản địa và thay vào bằng nền giáo dục Ky tô giáo.

---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Tòa án thủ đô D.C. ra phán quyết rằng Trump có "quyền miễn tố tuyệt đối" đối với các vụ kiện dân sự liên quan đến bài phát biểu ngày 6/1/2021 của Trump và các hành động thái tiếp theo mà Trup thực hiện xung quanh cuộc bầu cử năm 2020.

Trong các tài liệu tòa án mà Politico thu được, các luật sư của Trump nói rằng "hành động của những kẻ bạo loạn không tước bỏ quyền miễn tố của Tổng thống Trump" và rằng "trong thời gian diễn ra - cho đến ngày 6/1/2021 và vào chính ngày đó, Tổng thống Trump đã hành động tốt trong phạm vi hành động thông thường của tổng thống khi Trump tham gia vào cuộc thảo luận và tranh luận cởi mở về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020.

Báo Washington Post viết: ”Động thái này [xin quyền miễn tố] diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở rộng cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 trong đó bao gồm các hành động của cựu tổng thống."

---- Cựu ứng viên tổng thống Dân chủ Andrew Yang đã thông báo lập đảng thứ 3 có tên là Forward (Tiến bước) là một liên minh của nhiều thành viên đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và các đảng viên độc lập. Yang nói đảng mới này sẽ thu hẹp sự chia rẽ trong chính trường Hoa Kỳ và mang đến cho người Mỹ một giải pháp thay thế cho hai đảng quyền lực nhất. Yang viết trên blog: “Đảng Forward tân lập sẽ ngay lập tức trở thành bên thứ ba lớn nhất trong nước tính theo nguồn lực tại thời điểm bạn đọc bài báo này."

---- Sam Lim, tân đại biểu Quốc hội Úc châu khóa 47, đã làm được một bước lịch sử: Sam Lim hôm Thứ Ba 26/7/2022 đã trở thành người đầu tiên tuyên thệ vào Quốc hội Úc bằng lời thề đặt tay trên kinh Phật. Đó là cuốn kinh được đọc nhiều nhất - Kinh Pháp Cú.

Lim nói rằng Phật giáo luôn là động lực tích cực trong cuộc sống của ông và mang lại cho ông “sức mạnh nội tâm to lớn”. Sam Lim nói: “Phật giáo giúp tôi giữ trung đạo và cân bằng, tử tế và quan tâm, biết ơn và đánh giá cao những món quà của cuộc sống. Tôi thậm chí cũng mang theo tấm thảm thiền của mình trong chuyến đi tới Canberra nhận nhiệm vụ quốc hội.”

Báo The West Australian ghi rằng Sam Lim chỉ mới thấy tuần trước rằng chưa bao giờ có một buổi lễ tuyên thệ nào sử dụng kinh Phật: “Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy vinh dự hơn. Tôi không phải là một nhà truyền giáo và tôi tin rằng mọi người nên đi theo hành trình của riêng mình, nhưng Phật giáo đã là một động lực tích cực mạnh mẽ trong cuộc sống của tôi. Tôi trở thành một người tốt hơn vì điều đó và tôi rất biết ơn vì điều đó”.

Dân biểu Sam Lim đã tự kể về ông trong những ngày gian nan vận động tranh cử. Lời ông tự kể:

"Tôi sinh ra ở Johor, Malaysia, vào năm 1961 với cha mẹ làm việc rất cần mẫn và tôi là con cả trong gia đình có 8 người con. Tôi đã phục vụ trong hai năm với tư cách cảnh sát trong Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, trước khi rời đi để trở thành một người huấn luyện cá heo, và sau đó tiếp tục điều hành một số doanh nghiệp nhỏ ở Malaysia và sau đó là ở Úc.

.

Tôi định cư vào Úc cùng vợ và ba con vì tôi muốn chúng nhận được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Tôi gia nhập Học viện Cảnh sát WA vào năm 2006 và từ đó đã làm việc trên khắp Perth và khu vực WA.

.

Tôi luôn trân trọng và nâng niu di sản Trung Quốc/Mã Lai của mình. Kỹ năng ngôn ngữ đa dạng của tôi đã khiến tôi được bổ nhiệm làm Cảnh sát Đa văn hóa của Cảnh sát WA, nơi tôi làm việc với các cộng đồng đa văn hóa trên khắp Perth. Năm 2020, tôi được trao giải Cảnh Sát Của Năm vì công việc của tôi với các cộng đồng đa văn hóa trong đại dịch COVID-19.

.

Tôi và gia đình rất biết ơn những cơ hội mà Úc đã mang lại cho chúng tôi. Điều này thúc đẩy tôi cống hiến cho cộng đồng của mình với tư cách là Cảnh sát, và bây giờ là Dân biểu Quốc Hội Úc châu, đại diện khu vực Tangney."

.

---- Ukraine công bố bản tin cập nhật thu được từ các nguồn tin của Belarus, trong đó có khoảng 20 phi đạn đã phóng từ Belarus vào Ukraine rạng sáng hôm thứ Năm. Có 9 phi đạn đánh trúng khu vực Chernihiv, trong khi thống đốc khu vực, Viacheslav Chaus, cho biết một số phi đạn khác đã được phóng từ Belarus bắn vào thị trấn Honcharivska vào sáng sớm Thứ Năm. Chưa có tin thương vong.

.

---- Nga hôm thứ Năm đã bắn nhiều loạt phi đạn vào các khu vực Kyiv và Chernihiv của Ukraine, những khu vực không bị bắn trong nhiều tuần, trong khi các quan chức Ukraine thông báo một chiến dịch giải phóng Kherson bắt đầu.

.

Một đợt tấn công bằng phi đạn của Nga đã làm 3 người bị thương ở Kharkiv Oblast vào đêm thứ Tư, theo báo The Kyiv Independent đưa tin, dẫn lời Thị trưởng thành phố Derhachi Viacheslav Zadorenko. Theo báo cáo, đợt bắn phi đạn nhắm vào ngôi làng Prudianka do quân Ukraine kiểm soát.

.

---- Cố vấn Tổng thống Ukraine là Oleksiy Arestovych hôm thứ Năm xác nhận rằng quân Ukraine đang trên đường tái chiếm Kherson, với chiến lược cô lập quân Nga, sau khi Ukraine bắn sập 1 cây cầu tiếp tế quan trọng. Arestovych nói rằng quân Ukraine sẽ làm cho quân Nga không có tiếp tế từ các kho đạn, cũng như kho xăng, thông tin liên lạc và chỉ huy. Một cố vấn khác nói: "Quân chiếm đóng nên học cách bơi qua sông Dnipro hoặc nên rời Kherson khi vẫn còn khả năng xảy ra. Có thể không có cảnh báo nào khác nữa."

.

---- Putin bị gián điệp nằm vùng do Nga gài vào Ukraine từ lâu đưa ra toàn tin giả. Nga đã gài nằm vùng vào Ukraine từ rất lâu trước khi xâm lược quy mô ngày 24/2/2022. Cuộc điều tra mở rộng của Reuters đã phỏng vấn nhiều nguồn tin, nói Nga bị lừa bởi chính các điệp viên Nga nằm vùng trong chính phủ Ukraine.

.

Một người thân cận với giới lãnh đạo do Nga dựng lên ở miền đông Ukraine được trích lời nói rằng chính phủ Nga đã đặt cược vào những “thằng hề”, những người “biết một chút, nhưng… luôn nói rất nhiều những gì Putin muốn nghe vì nếu không thì họ sẽ không được trả tiền." Nhiều tay trong nằm vùng của Nga đã bị các công tố Ukraine truy bắt, như Viktor Medvedchuk, bạn thân của Putin, người đang ngồi tù, chờ xét xử về tội phản quốc.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm đã hứa rằng Ukraine sẽ "phá vỡ" bất kỳ kế hoạch nào của Nga: “Chúng tôi sẽ giải phóng lãnh thổ của mình bằng quân sự, ngoại giao và tất cả các phương tiện sẵn có khác cho đến khi chúng tôi đến các biên giới hợp pháp của Ukraine”.

.

Bình luận về cây cầu bị quân Ukraine bắn sập ở Kherson, Zelensky bảo vệ cuộc tấn công, nói rằng tất cả các cây cầu sẽ được xây dựng lại khi chiến tranh kết thúc: "Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng quân chiếm đóng không có bất kỳ cơ hội tiếp liệu nào trên đất của chúng tôi."

.

---- Mỹ đã đề nghị một thỏa thuận với Nga nhằm mục đích đưa 2 công dân Mỹ đang ở tù Nga sẽ được về lại Hoa Kỳ -- ngôi sao bóng rổ WNBA Brittney Griner và Paul Whelan -- theo lời Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư. Cầu thủ Griner bị Nga bắt vì liên quan đến ma túy tại sân bay Moscow vào tháng 2/2022 và ra tòa Nga hôm thứ Tư khai rằng ma túy là thuốc bác sĩ biên toa để trị vết thương.

.

Trong khi Whelan, một giám đốc điều hành an ninh công ty từ Michigan, đã bị Nga kết án 16 năm tù vào năm 2020 với tội danh gián điệp. Anh và gia đình đã mạnh mẽ khẳng định anh vô tội. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tố cáo những cáo buộc này là sai sự thật.

.

Trong nhiều năm, Nga đã thúc giục Mỹ trả về Nga Viktor Bout, một tay buôn vũ khí Nga từng bị gán cho cái tên "Thương nhân của thần chết", người đã bị tòa Mỹ kết án 25 năm tù vào năm 2012 với tội danh âm mưu bán trái phép hàng triệu đô la vũ khí.

.

Hai Ngoại Trưởng Nga và Mỹ sẽ cùng tới một thành phố tuần tới tại Phnom Penh, Campuchia, nơi cả hai sẽ tham dự Diễn đàn Association of Southeast Asian Nations Regional Forum vào ngày 4 và 5 tháng 8/2022. Hiện vẫn chưa rõ 2 Ngoại Trưởng có gặp trực tiếp hay không.

.

---- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng cuộc chiến ở Ukraine đã “làm suy yếu nước Nga trầm trọng”. Blinken cho biết bước tiến mới nhất mà Nga thực hiện ở Donbas, cực đông của Ukraine, mà Nga đã tập trung vào kể từ khi thất bại trong việc chiếm thủ đô Kyiv vào đầu cuộc chiến, đã phải trả một "giá rất lớn" về sinh mạng và vật chất.

.

Ông nói, dân Ukraine “quyết tâm hơn bao giờ hết” để bảo vệ quê hương và bảo tồn văn hóa của họ, nhiều nước trên thế giới đã lên án hành động của Nga, và NATO đã đoàn kết hơn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu -- bây giờ thì hùng mạnh hơn với Thụy Điển và Phần Lan đang trong quá trình gia nhập NATO.

.

Blinken nói trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga có tác động "mạnh mẽ và ngày càng tăng". Ông nói, giới trí thức, chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực như năng lượng và công nghệ và hơn 1.000 công ty đã rời khỏi Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

.

Ông nói nhập khẩu của Nga đã giảm hơn 50% trong năm nay và nhập khẩu từ châu Á không bù đắp được thiệt hại từ châu Âu: “Điều đó cũng có nghĩa là Nga không thể sản xuất các sản phẩm cho công dân Nga hoặc để xuất khẩu và sẽ ngày càng mất thị trường ở nước ngoài. Trong khi đó, ngân sách Nga đang thâm hụt và một nửa tài sản có chủ quyền của Điện Kremlin đã bị đóng băng ở nước ngoài."

.

Tên tiệm ăn là Kung Fu Wok,

---- Nga đang tìm kiếm tân binh để thay thế những tổn thất trong trận chiến xâm lược Ukraine và đang sử dụng điện thoại di động để liên lạc với các thanh niên có thể đi lính, năng, đồng thời yêu cầu mỗi khu vực ở Nga phải tập hợp và đào tạo một tiểu đoàn tình nguyện. Lệnh tuyển mộ các tiểu đoàn xuất phát từ một báo cáo của Sở Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông Nga.Newsweek đưa tin rằng tài khoản mạng xã hội Telegram của Nga có tên là Mozhem Obyasnit, hay còn gọi là “Chúng tôi có thể giải thích”, cho biết rằng các nam thanh niên đang được liên lạc qua điện thoại của họ vì các thư triệu tập gửi qua bưu điện không hiệu quả.---- Trump hăm dọa kiện CNN, đòi xóa bỏ cụm chữ "the big lie" (lời nói dối lớn) và đòi xóa bất kỳ ngụ ý nào cho thấy Trump nói dối về cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp. Tuy nhiên, việc loại bỏ các cụm từ trên một trang web tin tức sẽ không che đậy các hành động của Trump xung quanh cuộc bầu cử. Tuy nhiên, bức thư (cease and desist letter) do luật sư của Trump gửi vào ngày 21/7/2022.Nếu Trump kiện CNN vì tội phỉ báng, Trump sẽ buộc phải chứng minh rằng CNN cố ý nói dối khi họ cho rằng Trump đã nói dối về cuộc bầu cử năm 2020. Một trường hợp như vậy cũng sẽ cho phép mạng yêu cầu một số tài liệu và thông tin trong giai đoạn khám phá từ Trump và văn phòng của Trump sau nhiệm kỳ tổng thống. Tức là, phải chứng minh Trump nói thật, điều này kể như bất khả.“Tôi đã thông báo cho CNN về ý định của tôi để đệ đơn kiện về những tuyên bố phỉ báng liên tục của họ chống lại tôi,” tuyên bố của Trump cho biết. “Tôi cũng sẽ bắt đầu hành động chống lại các phương tiện truyền thông khác đã bôi nhọ tôi và lừa dối công chúng về bằng chứng gian lận tràn ngập trong suốt cuộc bầu cử năm 2020.”Bức thư viết: “Theo đó, tôi thay mặt Tổng thống Donald Trump yêu cầu CNN (1) gỡ bỏ ngay các ấn phẩm sai sự thật và phỉ báng, (2) ngay lập tức rút lại toàn bộ và công bằng các tuyên bố được xác định ở đây theo cách dễ thấy như ban đầu được xuất bản, và (3) ngay lập tức chấm dứt và không tiếp tục sử dụng 'Lời nói dối lớn' và 'nói dối' khi mô tả niềm tin chủ quan của Tổng thống Trump về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020."---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas không còn dạy một lớp về Luật Hiến pháp (Constitutional Law) tại Trường Luật Đại học George Washington nữa, theo một email được gửi đến những người đã ghi danh khóa học.GW Hatchet, tờ báo dành cho các sinh viên độc lập của Đại học GW, viết rằng Gregory Maggs, một trong những cựu thư ký của Thomas, người đã đồng giảng dạy lớp học từ năm 2011, đã viết email như thế. Chỉ đơn giản nói rằng Thẩm phán Thomas sẽ không giảng dạy vào mùa thu này.Mới tháng trước, một bản kiến nghị từ trường luật yêu cầu trường sa thải Thẩm phán Thomas đã thu hút được hơn 11.000 chữ ký, và sau đó 50 sinh viên đã viết một lá thư ngỏ với yêu cầu tương tự, trích dẫn vai trò của Thomas trong việc lật ngược án lệ Roe vs. Wade (về phá thai) và vì quan điểm của Thomas đòi xét lại các hồ sơ hôn nhân đồng giới và ngừa thai. Ban giám hiệu đại học từ chối lắng nghe hay thảo luận về các ý kiến, với lý do tôn trọng tự do học thuật.---- Trong khi chồng "mất" dạy ở GW, bà Ginni Thomas (nhà hoạt động cực hữu và là vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas) sẽ lãnh một trát gọi ra khai trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo lạon 6/1. Trên làn sóng CNN hôm thứ Tư, Dân Biểu Adam Kinzinger (R-IL) nói rằng Ủy ban vẫn có kế hoạch điều tra Ginni Thomas, người dính líu rất nhiều đến âm mưu lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, kể cả việc kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang Arizona quăng bỏ kết quả bầu cử 2020.---- Trong nhiều tháng, bình luận viên Sean Hannity của Fox News đã tuyên truyền trên mạng TV này rằng Trump đã ra lệnh cho hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol của Hoa Kỳ trong những ngày dẫn đến bạo loạn ngày 6/1/2022 (và đổ tội hỗn loạn cho cảnh sát và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi). Theo cơ quan giám sát truyền thông Media Matters, Hannity tuyên truyền như thế trên truyền hình 43 lần và giờ phát thanh hàng ngày của y 48 lần.Tuy nhiên, Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1 đã bác bỏ tuyên bố này khi chia sẻ lời khai từ quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller (của chính phủ Trump) nói rằng Trump không đưa ra lệnh nào như vậy.Miller nói trong video phát hành hôm thứ Ba: “Tôi chưa bao giờ được nhận bất kỳ chỉ đạo hay mệnh lệnh nào, hoặc biết về bất kỳ kế hoạch nào có tính chất đó. Không có trực tiếp — không có mệnh lệnh nào từ Tổng thống. Rõ ràng là chúng tôi đã có kế hoạch kích hoạt nhiều người hơn, nhưng đó không phải là bất cứ điều gì khác hơn là lập kế hoạch dự phòng. Không có bất kỳ tin nhắn nào chính thức hoặc bất kỳ thứ gì có tính chất đó."Trong khi đó, Trump khẳng định hồi tháng trước rằng Trump đã “đề nghị và đề nghị” triển khai tới 20.000 lính Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng và an ninh khác đã làm chứng rằng Trump nói dối, Trump chưa bao giờ yêu cầu phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật nào đối với vụ bạo loạn.---- Thẩm phán liên bang Lynn N. Hughes ở Texas đã bị James C. Ho, Thẩm phán tòa phúc thẩm, khiển trách hôm thứ Ba vì Hughes đã cố gắng cấm 1 phụ tá luật sư Hoa Kỳ (an assistant U.S. attorney: cũng thực ra là công tố liên bang) ra khỏi phòng xử án của Hughes vĩnh viễn — cũng chính người phụ nữ mà Hughes đã đưa ra những bình luận phân biệt giới tính vào năm 2018.Hughes nguyên được bổ nhiệm bởi Ronald Reagan, bị Thẩm phán phúc thẩm James C. Ho (gốc Đài Loan) viết trong một ý kiến rằng Hughes không có thẩm quyền để cấm 1 luật sư (hay công tố) nào suốt đời.Hughes, hiện 80 tuổi, đã nói với cùng một luật sư kia vào năm 2018: “Đơn giản hơn rất nhiều khi quý vị mặc vest màu sẫm, mặc áo sơ mi trắng và mang cà vạt xanh màu Hải quân... Ngày xưa chúng tôi không để các cô làm như thế.” (ám chỉ: phụ nữ phải mặc váy, đừng mặc như nam giới)Thẩm phán phúc thẩm James C. Ho gọi những nhận xét đó là “làm hạ thấp” và “không phù hợp” hôm thứ Ba, đồng thời nói thêm rằng Hughes cần phải suy nghĩ kỹ về các hành động nếu không muốn bị tô vẽ như một kẻ phân biệt giới tính.---- Có 2 người nữa dường như đã thành công trong việc chống lại sự lây nhiễm HIV. Theo bản tin của Wall Street Journal, các bác sĩ điều trị cho một người đàn ông 66 tuổi tại City of Hope ở Nam California cho biết họ không hề thấy dấu hiệu nào của virus gây suy giảm miễn dịch ở người có thể tái tạo trong cơ thể anh ta kể từ tháng 3/2021. Đó là khi anh ta ngừng điều trị bằng thuốc kháng vi rút sau khi được cấy ghép tế bào gốc có đột biến gen hiếm gặp ngăn chặn sự lây nhiễm HIV. Anh đã được cấy ghép cho bệnh ung thư bạch cầu (leukemia); những người nhiễm HIV có nguy cơ phát triển ung thư này cao hơn.Bệnh nhân còn lại là một phụ nữ ở Tây Ban Nha ngoài 70 tuổi. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có HIV không hoạt động trong một số tế bào, nhưng số lượng đang giảm và vi rút không tái tạo. Bà đã ngừng điều trị theo liệu pháp ARV (antiretroviral therapy) cách đây hơn 15 năm. Một bác sĩ ở Barcelona cho biết nghiên cứu chỉ ra rằng người phụ nữ này kềm chế HIV một cách tự nhiên, với mức độ cao của hai loại tế bào miễn dịch mà vi rút thường ngăn chặn.---- Số lượng học sinh ghi danh bậc K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) của California sụt giảm hơn 270.000 học sinh, tính kể từ khi đại dịch bắt đầu, phần lớn là do nhiều người rời khỏi tiểu bang, không ghi danh cho trẻ em vào nhà trẻ hoặc mẫu giáo chuyển tiếp, hoặc quyết định cho con học tại nhà nhưng không nộp giấy tờ để chứng minh với tiểu bang.Đối với LAUSD (Học khu Los Angeles), khu học chánh lớn nhất trong tiểu bang và là một trong những khu học chánh lớn nhất trong cả nước, sự sụt giảm này chỉ đẩy nhanh sự sụt giảm liên tục trong việc ghi danh. Học khu bây giờ chỉ còn 430.000 học sinh, tức là bằng 58% số lượng học sinh trong thời kỳ đỉnh cao đầu những năm 2000s.California đóng cửa mùa dịch kéo dài gây thiệt hại cho trình độ học sinh, vốn đã kém trên toàn quốc. Kể từ trước đại dịch, hầu hết học sinh trong hệ thống K-12 của California không thể đọc và làm toán ở mức đúng cấp lớp như yêu cầu.----: 1 quận hàng xóm (San Bernadino County) đòi bỏ phiếu ly khai để lập 1 tiểu bang mới. Nếu thành công, kế hoạch sẽ lập 1 tiểu bang mới đầu tiên kể từ khi Hawaii được công nhận là tiểu bang vào năm 1959. Mới hôm tối thứ Ba, doanh nhân Jeff Burum của thị trấn Rancho Cucamonga đã yêu cầu Ban Giám sát Quận San Bernardino (1 quận giáp biên Quận Cam) đưa ra 1 biện pháp cố vấn về cuộc bỏ phiếu vào tháng 11/2022.Burum muốn quận San Bernadino County chuyển thành 1 tiểu bang mới, có thể được đặt tên là "Empire." Ông chỉ trích các quan chức tiểu bang California là không hiệu quả và bị ngắt kết nối với nhu cầu của người dân trong khu vực Inland Empire (vùng sa mạc giáp biên Quận Cam).Các thị trưởng của 2 thị trấn Fontana và Upland đều lên tiếng ủng hộ kế hoạch lâu dài đó. Tuy nhiên, ngay cả khi các cử tri của Quận San Bernardino chấp thuận ly khai để lập tiểu bang mới, vẫn cần các cơ quan Lập pháp của tiểu bang California và của Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu chấp thuận.----Theo Báo Tiền Phong. Khoảng 22h ngày 27/7, bà Lê Thu Vân (bị can đang đang bị truy tìm trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai) đã liên hệ luật sư nhờ hướng dẫn và đưa ra cơ quan chức năng trình diện. Sáng nay (28/7), nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, bà Lê Thu Vân đã gặp 1 trong 5 luật sư đang bào chữa cho các bị can trong vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’. Cuộc gặp diễn ra khoảng 22h đêm 27/7 tại TPHCM. Bà Lê Thu Vân (SN 1957) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can số 12/QĐ-ANĐT ngày 10/5/2022, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.----, cưỡng bách gái Châu Á bán dâm. Cảnh sát thành phố Lusaka, thủ đô nước Zambia vùng Đông Phi, cho biết đã khám phá ra một đường dây buôn người do các công dân Trung Quốc và Việt Nam điều hành, đưa lậu các cô gái từ châu Á vào Zambia, buộc họ làm gái mại dâm. Cảnh sát ở Lusaka đã bắt nữ doanh nhân Việt Nam Nguyen Thi Minh ba ngày trước, truy tố bà theo Điều 140 của Bộ luật Hình sự. Nhưng Ray Hamoonga, người phát ngôn của cảnh sát, nói với báo chí rằng “còn đang được điều tra”.----Theo Báo Tiền Phong. Khi đang nhận 90 triệu đồng của một chủ một khu đất đang thực hiện san gạt ở Cao Bằng, 3 phóng viên bị lực lượng công an ập đến, bắt quả tang. Sự việc xảy ra vào chiều 27/7, tổ công tác của công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang các phóng viên và cộng tác viên của một số cơ quan báo chí, gồm: N.H. (báo Tài Nguyên- Môi trường), C.H. (cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam), N.V. (báo Pháp luật Việt Nam) đang nhận 90 triệu đồng của một doanh nghiệp.---- Bạn ưa thích Kung Fu? Tại Sài Gòn có một tiệm ăn y hệt như trong phim Kung Fu Hồng Kông.được một du khách Mỹ giới thiệu là "một nhà hàng đồ ăn Mỹ-Trung ngon miệng trong khung cảnh của những năm 70 Retro..." Nhìn trong tiệm là Lý Tiểu Long và phim quyền cước Hồng Kông.Video dài 3:56 phút:



https://youtu.be/pTLdscar7SA

---- HỎI 1: Nước vòi tại California uống và nấu ăn có an toàn không?

ĐÁP 1: Hơn 900,000 cư dân California có nước vòi độc hại. Các kiểm toán viên tiểu bang California cho biết nước chảy ra từ vòi cho hơn 900.000 người dân California không an toàn để uống và tiểu bang không hành động đủ nhanh để giúp làm sạch nó, các kiểm toán viên tiểu bang cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba.

.

Theo kiểm toán, hàng nghìn hệ thống nước cung cấp cho 39 triệu người của tiểu bang, và khoảng 5% trong số đó có một số loại chất gây ô nhiễm, như nitrat hoặc asen, trong đó, theo kiểm toán. Điều đó có nghĩa là mọi người không thể uống nước hoặc sử dụng nước này để nấu ăn hoặc tắm một cách an toàn. Hầu hết trong số 370 hệ thống nước bị lỗi nằm ở các cộng đồng khó khăn về kinh tế, nhiều hệ thống ở Central Valley, trung tâm nông nghiệp của tiểu bang.

Chi tiết:

https://abc7.com/tap-water-california-audit-systems/12076915/

---- HỎI 2: Thể dục nhiều sẽ sống thọ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới ở kích thước lớn cho thấy những người trung niên có thể thêm nhiều năm tuổi thọ chỉ bằng cách bước xuống ghế và đi bộ mỗi ngày - và nếu bạn làm nhiều hơn thế, sẽ còn khỏe mạnh hơn và sống thọ hơn.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 100.000 người Mỹ trong nhiều thập niên và phát hiện ra điều mà nhiều người đã chỉ ra trước đây: Những người tập thể dục nhiều có xu hướng sống lâu hơn. Theo các khuyến nghị đó, người lớn nên cố gắng tập thể dục vừa phải từ 150 đến 300 phút một tuần, thông qua các hoạt động như đi bộ nhanh. Lựa chọn khác là tham gia các hoạt động tiết nhiều mồ hôi, như chạy bộ hoặc đạp xe với tốc độ nhanh, trong 75 đến 150 phút mỗi tuần.

Trong nghiên cứu này, những người trung niên đáp ứng được những mục tiêu đó có nguy cơ tử vong trong 30 năm tới thấp hơn khoảng 20%. Những người thường xuyên tập thể dục gấp 2 đến 4 lần thời lượng tập thể dục được khuyến nghị - vừa phải hoặc mạnh - sẽ giảm được vài điểm phần trăm so với nguy cơ tử vong trong thời gian nghiên cứu.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là phải thường xuyên vận động, vì số lượng hoạt động có thể thực hiện được sẽ tốt hơn không. Kết quả nghiên cứu công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Circulation, dựa trên hơn 100.000 chuyên gia y tế Hoa Kỳ tham gia vào hai nghiên cứu sức khỏe kéo dài.

Những người đáp ứng lượng tập thể dục được khuyến nghị có nguy cơ chết vì bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn khoảng 25% đến 31% so với những người ít vận động của họ. Nguy cơ tử vong do các nguyên nhân không liên quan đến tim mạch của họ cũng giảm từ 15% đến 20%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/07/27/exercise-longevity/1301658862598/

