Tuyên bố chung của MI5-FBI về việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Anh và Mỹ

Hai Giám đốc ngành an ninh MI5 của Anh và FBI của Mỹ ngày 6.7.2022 vừa qua tại Luân Đôn lên tiếng cảnh báo việc gián điệp Trung quốc xâm nhập các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhằm đánh cắp các phát minh khoa học, khiến Đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn lên tiếng cho rằng những cáo buộc này "hoàn toàn vô căn cứ". Ngoài ra sự trung thực về lời hứa của chính Chủ Tịch Tập Cận Bình đã bị thách thức bởi Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa kỳ cáo buộc là "thất hứa". Câu chuyện ra sao, phần trình bày ở cuối bài viết về vấn đề này. Nhưng trước hết xin lược qua các tuyên bố của Giám Đốc MI5 và FBI dựa vào bản văn của hai cơ này phổ biến với bản văn của Tòa Bạch Ốc, cùng các bản văn của hãng tin Qatar Al Jazeera, hãng tin Pháp AFP và nhật báo Anh ngữ của Đảng CSTQ tờ China Daily.

✱ Tuyên bố chung của hai Giám đốc MI5 và FBI

Giám đốc MI5 Ken McCallum và Giám đốc FBI Chris Wray đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các lợi ích của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Hai người đã nói chuyện chung chưa từng có trước đây với khán giả là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và học thuật tại Thames House ngày hôm nay (6.7.2022). Tổng giám đốc MI5 cho biết:

• Những thách thức đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ đề của chúng ta cho ngày hôm nay là sự đối diện với những thách thức đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đang ngấm ngầm gây áp lực trên toàn cầu. Điều này có thể cảm thấy trừu tượng, nhưng đó là sự thật và nó đang gây bức xúc, chúng ta cần biết về nó và chúng ta cần phải hành động.Tôi muốn nêu ra một số điểm:

- Thứ nhất, mục tiêu ở đây không phải là cắt đứt quan hệ với Trung Quốc - nơi có 1/5 nhân loại, với tài năng vô cùng lớn. Trung Quốc là trung tâm của các vấn đề toàn cầu: tăng trưởng kinh tế, sức khỏe cộng đồng, biến đổi khí hậu. Ví dụ, có gần 150.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học Vương quốc Anh, trong hầu hết các trường hợp, đều tốt cho họ và tốt cho chúng tôi. Vương quốc Anh muốn tham gia với Trung Quốc ở bất cứ nơi nào phù hợp với an ninh quốc gia và các giá trị của chúng tôi. Có những tình huống mà rủi ro càng rõ nét - và bạn có thể muốn người đứng đầu MI5 tập trung vào những điều đó. Nhưng ngay cả khi đó, mục đích của chúng tôi là đưa ra những lựa chọn có ý thức về các vấn đề hiếm khi là nhị phân. Chúng tôi muốn có một Vương quốc Anh vừa kết nối vừa kiên cường.

- Điểm thứ hai của tôi là hôm nay chúng ta đang nói về các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số bộ phận của Nhà nước Trung Quốc [Tôi sử dụng từ viết tắt 'CCP']. Chúng tôi không nói về người Trung Quốc - họ có rất nhiều điều để ngưỡng mộ. Chúng tôi hết lòng hoan nghênh những đóng góp tích cực to lớn của cộng đồng người Trung Quốc đối với cuộc sống tại Vương quốc Anh. Nói một cách tự tin về các hoạt động bí mật cụ thể của Trung Quốc chỉ là chúng tôi làm công việc của mình. Nếu những cáo buộc nêu ra phát xuất từ một ĐCSTQ độc tài, tôi tin rằng bạn sẽ thấy nhiều điều trớ trêu.

• Thông điệp chính

I. Theo khối lượng, hầu hết những gì có nguy cơ từ sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể nói là không phải là công cụ của tôi. Nó là của bạn. Kiến thức chuyên môn, công nghệ, nghiên cứu và lợi thế thương mại hàng đầu thế giới được phát triển và nắm giữ bởi những người trong phòng này và những người khác như bạn.

II. Có rất nhiều điều bạn có thể làm để bảo vệ mình. Không biến tổ chức của bạn, công ty khởi nghiệp hoặc trường đại học của bạn trở thành một pháo đài; trong khi vẫn tương tác với thế giới, bao gồm cả Trung Quốc.

III. ĐCSTQ áp dụng cách tiếp cận cấp nhà nước, trong đó các doanh nghiệp và cá nhân bị pháp luật buộc phải hợp tác với Đảng CSTQ. Trong các xã hội tự do của chúng ta, chúng ta có thể làm tốt hơn. Bằng cách xây dựng quan hệ đối tác đáng tin cậy - trên toàn bộ hệ thống quốc gia của chúng tôi, và ngày nay được biểu tượng hóa , trên phạm vi quốc tế.

• Rủi ro đối với các doanh nghiệp, nghiên cứu và tương lai của bạn

Chủ tịch Tập đã nói rằng trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi mà Trung Quốc sẽ không thể bắt kịp phương Tây vào năm 2050, họ “phải nghiên cứu các bước đi bất đối xứng để bắt kịp và vượt lên”. Quy mô về tham vọng của Trung Quốc là rất lớn. Và nó không thực sự là một bí mật. Bất kỳ kế hoạch chiến lược công khai nào, chẳng hạn như Made in China 2025, đều thể hiện rõ mục đích.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn tham gia vào công nghệ tiên tiến, AI, nghiên cứu tiên tiến hoặc phát triển sản phẩm, thì rất có thể bí quyết của bạn sẽ được ĐCSTQ quan tâm. Và nếu bạn đã hoặc đang cố gắng có mặt tại thị trường Trung Quốc, bạn sẽ bị chú ý nhiều hơn bạn tưởng, nó được mô tả là "sự chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử loài người". Các nhóm MI5 cho rằng ĐCSTQ đang làm việc để tận dụng lợi thế của Vương quốc Anh theo nhiều cách:

* Trộm cắp. Cuối năm ngoái, sĩ quan tình báo Trung Quốc SHU Yenjoon đã bị kết án tại tòa án Hoa Kỳ về tội danh gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại trong lĩnh vực hàng không Hoa Kỳ. SHU cũng hoạt động ở châu Âu: anh ta là một phần của mạng lưới Bộ An ninh Nhà nước nhằm mục tiêu vào lĩnh vực hàng không vũ trụ. MI5 đã làm việc với những người bị nhắm mục tiêu ở Anh để giảm thiểu rủi ro cho đến khi FBI can thiệp giải quyết vấn đề cho cả hai chúng tôi.

* Sau đó là Chuyển giao công nghệ. Phương pháp gián điệp Clandestine không phải lúc nào cũng cần thiết. Xin kể câu chuyện về Smith’s Harlow, một công ty cơ khí chính xác có trụ sở tại Vương quốc Anh. Vào năm 2017, Smith’s Harlow đã ký một thỏa thuận với một công ty Trung Quốc, Futures Aerospace. Việc chuyển giao công nghệ đầu tiên trong số ba lần chuyển giao công nghệ đã được thỏa thuận Futures phải trả 3 triệu bảng Anh cho các quy trình kiểm soát chất lượng và các khóa đào tạo. Kết quả là sau khi chia sẻ thêm IP có giá trị, Futures đã từ bỏ thỏa thuận. Smith’s Harlow lên nắm quyền điều hành vào năm 2020. Như Chủ tịch của công ty đã nói: “Họ đã lấy những gì họ muốn và bây giờ họ đã có được nó, họ không cần lớp vỏ của Smith’s”.

* Nghiên cứu Khai thác. Cả hai quốc gia của chúng tôi đã phải hành động để ngăn chặn việc ĐCSTQ giành được lợi thế an ninh quốc gia hàng đầu. Năm 2020, Hoa Kỳ ngừng cấp thị thực mới trong một số lĩnh vực nhất định cho các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Quân đội Giải phóng Nhân dân /PLA. Tại Vương quốc Anh, chúng tôi đã cải cách đề án phê duyệt công nghệ học thuật để tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi và chúng tôi đã chứng kiến hơn 50 sinh viên có liên hệ với PLA rời đi.

* Lợi thế Thông tin. ĐCSTQ không chỉ sử dụng các sĩ quan tình báo giả dạng nhà ngoại giao theo kiểu cổ điển. Thông tin đặc quyền được thu thập trên nhiều kênh, trong chiến lược đôi khi được gọi là chiến lược 'nghìn hạt cát'.

Ở Đức, một nhà khoa học chính trị đã nghỉ hưu và vợ của ông ta đã cùng nhau điều hành một tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại đã chuyển thông tin cho cơ quan tình báo Trung Quốc trong gần mười năm. Tại Estonia, một nhà khoa học hàng hải của NATO đã bị kết án vì chuyển thông tin cho những người quản lý Trung Quốc của anh ta, người tuyên bố đang làm việc cho một tổ chức tư vấn. Chúng tôi đã ban hành cảnh báo gián điệp tại Vương quốc Anh về một cá nhân làm việc trong các tổ chức tư vấn và học viện thường xuyên liên lạc với các sĩ quan tình báo Trung Quốc.

* Tìm kiếm địa chỉ liên hệ mới. Việc sử dụng các trang mạng lừa đảo chuyên nghiệp đã được nhiều người biết đến. Dường như những cách tiếp cận tâng bốc trở thành một thứ gì đó thâm hiểm hơn - và gây tổn hại. Trong một ví dụ, một chuyên gia hàng không người Anh đã nhận được cách tiếp cận trực tuyến, bề ngoài được thông báo đã trải qua một quá trình tuyển dụng và được cung cấp một cơ hội việc làm hấp dẫn. Anh ta đã hai lần đi du lịch đến Trung Quốc, nơi anh ta đã được tiếp đãi niềm nở. Sau đó, anh ta được yêu cầu - và được trả tiền - để chia sẻ thông tin kỹ thuật chi tiết về máy bay quân sự (của Anh quốc). ‘Công ty’ thực sự được điều hành bởi các sĩ quan tình báo Trung Quốc.

* Và sau đó là Cyber. Một loạt các mục tiêu chính phủ và thương mại đã bị tấn công bởi ba nhóm được gọi là 'Mối đe dọa liên tục nâng cao' mà chính phủ Vương quốc Anh gán cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc là thủ phạm.

Trong năm qua, Vương quốc Anh đã chia sẻ thông tin tình báo tới 37 quốc gia để giúp bảo vệ chống lại hành vi gián điệp như vậy. Vào tháng 5, chúng tôi đã phá vỡ một mối đe dọa tinh vi nhắm vào các công ty hàng không vũ trụ quan trọng. Tôi sẽ để Chris nói thêm về an ninh mạng; nhóm của ông ta đã dẫn đầu trong việc chiến đấu với những người đứng sau bàn phím. Những ví dụ này, từ một tập hợp lớn hơn, cho thấy một số cách ĐCSTQ tiếp cận thành công - gây tổn thất cho bạn. Thông báo bảo mật mặc dù đã lặp đi lặp lại, nhưng những thiệt hại vẫn tái diễn, và phần lớn trong số đó là thiệt hại có thể ngăn ngừa được.

• Sự can thiệp

Việc phương Tây thường cho rằng sự thịnh vượng ngày càng tăng ở Trung Quốc và tăng cường kết nối với phương Tây sẽ tự động dẫn đến tự do chính trị lớn hơn, tôi e rằng đó là điều hoàn toàn sai lầm. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quan tâm đến hệ thống dân chủ, truyền thông và luật pháp của chúng tôi. Thật đáng buồn, không phải để phỏng đoán, nhưng để sử dụng sao cho có lợi ích.

Rõ ràng, hoạt động có nhiều ảnh hưởng là hoàn toàn hợp pháp: mọi quốc gia, mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp, đều muốn thể hiện bộ mặt tốt nhất của mình. Các hoạt động ngoại giao công khai của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và những nỗ lực nhằm tăng cường ‘quyền lực mềm’ của Trung Quốc không phải là nơi MI5 chú trọng. Nơi chúng ta cần là khai quật và tìm cách vô hiệu hóa, cái mà chúng ta gọi là hoạt động can thiệp gây ảnh hưởng đó là bí mật. Nơi mà các cơ quan tình báo Trung Quốc, hoặc các cơ quan trong chính ĐCSTQ - chẳng hạn như Phòng Công tác Mặt trận Thống nhất (UFWD) - đang tổ chức các chiến dịch lừa đảo, được tài trợ tốt, kiên nhẫn để mua và gây ảnh hưởng.

Tại Úc, Thượng nghị sĩ Sam Dastyari đã từ chức sau những cáo buộc rằng ông đã lấy tiền từ một nhà hảo tâm Trung Quốc có liên hệ với UFWD để đổi lấy việc ủng hộ các vị trí có lợi cho ĐCSTQ. Các đối tác khác của 5EYES và các đồng nghiệp châu Âu chia sẻ lo ngại về sự can thiệp như vậy. Điều này đòi hỏi một phản ứng phối hợp. (5EYES: Liên Minh Tình Báo Ngũ Nhãn đã viết trên Việt Báo ngày 17.1.2022 ).

Trích dẫn một số lời khuyên về an ninh bảo vệ MI5: "Động cơ đằng sau việc nuôi dưỡng dịch vụ tình báo Trung Quốc của người phương Tây chủ yếu là để làm "bạn bè", một khi "tình bạn" được hình thành [họ] sẽ sử dụng mối quan hệ để có được thông tin không hợp pháp hoặc thông tin thương mại để thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc.

Việc nuôi dưỡng mối quan tâm có thể phát triển chậm: [họ] rất kiên nhẫn. Mục đích của những chiến thuật này là tạo ra một khoản nợ nghĩa vụ đối với một phần của mục tiêu, những người cuối cùng sẽ cảm thấy khó từ chối những yêu cầu không thể tránh khỏi để đổi lại.

Lời khuyên đó được đưa ra vào năm 1990. Ba thập kỷ sau, Internet cho phép mở rộng quy mô hơn nhiều - nhưng các chiến thuật vẫn giống hệt nhau. Một hệ quả của cách tiếp cận tinh tế, kiên nhẫn này là nhiều người trong số những người được ĐCSTQ coi là tác nhân hữu ích ở phương Tây, những người có thể không biết rằng đó là cách họ được móc nối.

Vương quốc Anh là một quốc gia tự do và mọi người được tự do giữ bất kỳ ý kiến nào họ chọn. Nhưng nếu việc họ ủng hộ các vị trí của ĐCSTQ là hệ quả của sự thao túng ẩn giấu, thì tôi muốn họ - ý thức được điều đó. Và tôi muốn kêu gọi họ ghi nhớ rằng danh tiếng và chủ trương của họ được ĐCSTQ sử dụng để nhằm vào các hoạt động nghiêm trọng hơn của nó. ĐCSTQ đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. ĐCSTQ gần đây đã tuyên bố “tình bạn không giới hạn” với Điện Kremlin của Putin. Và, như Giám đốc Wray mô tả, một ĐCSTQ tìm cách kiềm chế những lời chỉ trích bằng cách ép buộc và hồi hương các công dân Trung Quốc theo cái được gọi là Chiến dịch Foxhunt.

• Cùng nhau xây dựng khả năng phục hồi quốc gia của chúng ta

Trung Quốc là nước đứng đầu trong chương trình nghị sự của những người lãnh đạo 5EYES và các nhóm của chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhau về các ưu tiên chung của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang làm như vậy với các đối tác châu Âu thân thiết của mình.

Dù là từ ĐCSTQ, Nga của Putin hay Iran, cũng cần một phản ứng sâu sắc của cả hệ thống. Tập hợp không chỉ có cộng đồng an ninh quốc gia mà còn cả các đối tác trong chính sách kinh tế và xã hội, trong công nghiệp, trong học thuật. Cũng giống như chúng tôi đã học được cách liên kết giữa các miền để đối phó với các chiến thuật khủng bố gây thương vong hàng loạt, chúng tôi hiện đang từng bước chống lại các mối đe dọa cấp Nhà nước:

* Kể từ tháng 1, Đạo luật An ninh Quốc gia & Đầu tư đã nâng cao quyền hạn của chính phủ trong việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư và mua lại, dựa trên kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong nhiều năm. Chúng tôi đã kiểm tra thấy một loạt các trường hợp liên quan đến lợi ích quốc gia quan trọng - cho dù đó là công nghệ có ứng dụng quân sự, vật liệu tiên tiến, hoặc dữ liệu và AI. Những điều này đòi hỏi những đánh giá sắc thái dựa trên chuyên môn được tổ chức ở những nơi khác nhau. Đó không phải là lựa chọn sự thịnh vượng hay an ninh, mà thay vào đó là tập trung vào cách chúng kết hợp với nhau. (AI-Artificial Intelligence-Trí tuệ nhân tạo, đã viết trên Việt Báo ngày 6.1.2022)

* Dự luật về An ninh Quốc gia nếu được Nghị viện thông qua sẽ là một sự thay đổi cần thiết và lâu dài về quyền hạn để chống lại các mối đe dọa với chính quyền. Đe dọa không chỉ đối với bí mật quốc gia mà còn đối với tài sản trí tuệ, lợi thế thương mại của bạn, nghiên cứu ưu việt của bạn. Nghị viện vạch ra những đường lối mới cho thế kỷ 21 là đúng. Cũng như cập nhật các tội danh gián điệp, dự luật tìm cách giải quyết các hành vi bí mật gây ảnh hưởng đến nền dân chủ của chúng ta và các hình thức can thiệp ẩn khác.

Bên cạnh các trách nhiệm bí mật của MI5 còn có trách nhiệm song song trong việc giúp Vương quốc Anh giảm thiểu khả năng bị tấn công bởi Trung tâm Bảo vệ Cơ sở hạ tầng Quốc gia /CPNI, chịu trách nhiệm trước tôi với tư cách là Tổng Giám đốc. Hợp tác chặt chẽ với Trung tâm An ninh mạng Quốc gia.

Trong hai thập kỷ qua, CPNI đã đóng một vai trò trung tâm khi Vương quốc Anh đã học cách tự bảo vệ mình khỏi các hình thức khủng bố mới - đáp trả một cách kiên quyết. Vì vậy, hãy liên hệ với các cố vấn của chúng tôi - thông qua các kênh đã thiết lập nếu bạn có, hoặc thông qua LinkedIn hoặc trang web CPNI. Các nhóm đó sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết chuyên sâu về những rủi ro bạn phải đối mặt và hợp tác với bạn để biến tổ chức của bạn trở thành một tổ chức khó bị phá vỡ. Nếu bạn lo lắng về điều gì đó đã xảy ra, hãy báo cáo. Bất cứ điều gì bạn nói với chúng tôi sẽ được xử lý theo quyết định của bạn. Tất nhiên, tốt hơn hết là hãy tham gia trước khi bạn gặp vấn nạn - hãy sửa mái nhà khi có nắng chứ không phải khi trời mưa to.

Hôm nay tôi đã gửi đi tín hiệu rõ ràng nhất về những rủi ro do hành động của Nhà nước Trung Quốc gây ra. Hiện nay, hoạt động thù địch đang diễn ra trên đất Anh quốc. Chúng ta không cần phải xây những bức tường để ngăn mình với phần còn lại của thế giới. Chúng ta cần nâng cao nhận thức của mình - và đưa ra những lựa chọn thích đáng.

Thưa các Bạn - những nhà đổi mới và công nghệ của Vương quốc Anh, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học, các doanh nhân của chúng tôi - là một trong những sức mạnh lớn nhất của Vương quốc Anh. Đó là lư do tại sao bạn đang bị nhắm mục tiêu. Đừng để thành công của bạn là lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc. Hãy cùng nhau thực hiện thử thách này. Cảm ơn các bạn. 06 tháng 7 năm 2022. [1]

✱ Giám đốc FBI kết thúc cuộc họp

Giám đốc FBI Christopher Wray đã kết thúc sau nhiều ngày họp với các đối tác thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh vào ngày thứ Sáu (8.7.2022), lưu ý rằng FBI đang kỷ niệm 80 năm hoạt động tại London, nơi FBI duy trì một văn phòng tùy viên pháp lý. Trong nhận xét với các thành viên của các cơ quan truyền thông, Giám đốc Wray cho biết mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã gia tăng khi các mối đe dọa bởi “du lịch và công nghệ đã làm mờ ranh giới giữa các mối đe dọa nước ngoài và trong nước.”

Trong số các vấn đề phức tạp mà hai quốc gia phải đối mặt là chủ nghĩa khủng bố tại quốc ngoại và quốc nội, bao gồm sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan bạo lực về chủng tộc và sắc tộc. Giám đốc Wray cho biết ông và những người đồng cấp Anh đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các mối đe dọa mạng. Giám đốc Wray cho biết: “Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công có sức lan tỏa lớn hơn, tấn công vào nhiều nạn nhân hơn và có khả năng gây ra thiệt hại lớn hơn bao giờ hết”.

Anh và Mỹ đang làm việc cùng nhau để thực thi các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga do hành động quân sự của nước này ở Ukraine. Thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Kleptocapture của Bộ Tư pháp (Justice Department’s Kleptocapture Task Force), FBI đang hỗ trợ nỗ lực đóng băng và thu giữ tài sản thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt.

Giám đốc Wray cho biết cả hai quốc gia đều phải đối mặt với thách thức rằng bọn tội phạm và khủng bố đang “lợi dụng mã hóa đầu cuối để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của họ trước cơ quan thực thi pháp luật.” Wray nhấn mạnh FBI hỗ trợ mã hóa, nhưng phải có quyền truy cập hợp pháp vào các thiết bị thông tin liên lạc theo lệnh của tòa án để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh quốc gia và tội phạm.

Ông cũng đề cập đến lực lượng nhân sự của MI5 và gặp gỡ trong vài ngày với lãnh đạo của họ, Tổng giám đốc Ken McCallum. Wray cho biết quan hệ đối tác của FBI với Vương quốc Anh là điều cần thiết để chống lại các mối đe dọa, và Cơ quan FBI “không có đối tác nước ngoài nào gần gũi hơn MI5”.[2]

✱ Giám đốc MI5 & FBI cảnh báo về những thách thức 'thay đổi cuộc chơi' từ Trung Quốc

Theo hãng tin Qatar, Al Jazeera ngày 7.7.2022 - Những người đứng đầu cơ quan an ninh của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã đưa ra những cảnh báo về hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc trong một tuyên bố chung hiếm hoi ở London. Ken McCallum, Giám đốc MI5 của Vương quốc Anh, cho biết hôm thứ Tư rằng "áp lực bí mật trên toàn cầu" của chính phủ Trung Quốc tương đương với "thách thức thay đổi cuộc chơi mới nhất mà chúng tôi phải đối mặt", trong khi Chris Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), cảnh báo các công ty phương Tây rằng Bắc Kinh quyết tâm đánh cắp công nghệ của họ để đạt được lợi ích cạnh tranh.

Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc là "vô căn cứ", gán cho họ là một nỗ lực "bôi nhọ" hệ thống chính trị của mình. Tuyên bố của McCallum và Wray là lần xuất hiện chung đầu tiên của họ và diễn ra tại Nhà Thames tại London, với sự tham dự của các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Mối đe dọa từ Trung Quốc “có thể cảm thấy trừu tượng. Nhưng đó là sự thật và nó đang gây nhiều bức xúc”, McCallum nói “Chúng ta cần phải nói về nó. Chúng ta cần phải hành động ”. Ông cho biết MI5 đã mở rộng mạnh mẽ các hoạt động tập trung vào Trung Quốc.

McCallum cho biết tình báo Trung Quốc có cách tiếp cận chậm rãi và kiên nhẫn để phát triển các nguồn và tiếp cận thông tin, và rất ít trong số những người bị nhắm mục tiêu nhận ra mình bị nhắm tới. Ông nói: “ Ngay bây giờ hoạt động thù địch đang diễn ra trên đất Anh.“ Nói cách khác, nguy cơ từ sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc nhiều lãnh vực”.

Giám đốc FBI lặp lại thông điệp đó, gọi hành động của Trung Quốc là “mối nguy hiểm phức tạp, lâu dài và lan tỏa” đối với Mỹ, Anh, cũng như các đồng minh khác. Wray cho biết Trung Quốc đã “bắt đầu đánh cắp công nghệ của bạn, bất cứ điều gì khiến ngành của bạn trở nên nổi tiếng và sử dụng nó để cắt giảm doanh nghiệp của bạn và thống trị thị trường của bạn”. Ông nói thêm rằng chương trình hack của chính phủ Trung Quốc "lớn hơn chương trình của mọi quốc gia lớn cộng lại".

• Hoạt động gián điệp công nghiệp trên quy mô chưa từng có.

Robert Potter, Đồng Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Internet 2.0 của Úc-Mỹ, nói với Al Jazeera rằng công chúng cần hiểu chính xác về mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. “Đã quá lâu, văn hóa an ninh của các cơ quan đó đã khiến công chúng lơ là về những gì thực sự đang diễn ra. Ông nói: “

“Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động gián điệp công nghiệp trên quy mô chưa từng có. Bất kể những lời chỉ trích mà người ta có thể đưa ra đối với các cơ quan của Hoa Kỳ hoặc Úc, họ không ở ngoài đó ăn cắp bằng sáng chế dược phẩm cho các đối tác khu vực tư nhân của họ." Nhưng Troy Hunt, chuyên gia an ninh mạng và Giám đốc khu vực của Microsoft tại Úc, cho biết phần lớn công chúng có ít lý do để lo ngại về các hoạt động không gian mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng, chắc chắn ở cấp độ người tiêu dùng, chúng tôi thực sự cần thực sự làm bất cứ điều gì khác biệt, ngoài việc tuân theo tất cả những lời khuyên hữu ích mà chúng tôi đã có bấy lâu nay,” Hunt nói. “Chắc chắn những người có nhiều khả năng trở thành mục tiêu của một cái gì đó như chế độ ĐCSTQ… [nên] có ý thức hơn và quan tâm hơn rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ rằng đây thực sự là một vấn đề khiến quần chúng lo lắng về mức độ cá nhân."

• Sự "gián đoạn kinh hoàng" nếu TQ tấn công Đài loan

Trong cuộc thảo luận tại Thames House, Wray cũng đề cập đến những lời hứa của Trung Quốc sẽ thống nhất với Đài Loan, bằng cách hòa bình hoặc bằng vũ lực nếu cần thiết. Ông cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình, sẽ gây ra "một trong những sự gián đoạn kinh hoàng nhất" đối với thương mại và công nghiệp toàn cầu, đồng thời cho biết có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc, có thể rút ra bài học từ kinh nghiệm của Nga kể từ sau chiến tranh, đã tìm cách để "cách ly nền kinh tế của họ" trước các lệnh trừng phạt tiềm tàng. Trong trường hợp Trung Quốc xâm lược, “cũng giống như ở Nga, các khoản đầu tư của phương Tây được xây dựng trong nhiều năm có thể trở thành con tin, nguồn vốn bị mắc kẹt [và] chuỗi cung ứng và các mối quan hệ bị gián đoạn,” Wray nói.

Tuần trước, Giám đốc tình báo quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ, Avril Haines, cho biết tại một sự kiện ở Washington, DC, rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sẵn sàng hành động quân sự chống lại Đài Loan. Nhưng bà nói rằng ông Tập dường như đang “theo đuổi tiềm năng” cho hành động đó như một phần của mục tiêu thống nhất rộng lớn hơn của chính phủ Trung Quốc.

• Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc

Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ các cáo buộc của McCallum và Wray, là "hoàn toàn vô căn cứ". Người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của sứ quán:“Những trường hợp được gọi là họ liệt kê chỉ là đuổi theo bóng tối. “Họ tung tin dối trá đủ loại về Trung Quốc để bôi nhọ hệ thống chính trị của Trung Quốc, kích động tình cảm bài trừ và chống Trung Quốc, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của công chúng nhằm che đậy những việc làm bỉ ổi của họ.”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, DC, cũng nói với hãng tin AP trong một tuyên bố rằng vấn đề Đài Loan “hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc”. "Chúng tôi sẽ cố gắng hướng tới viễn cảnh thống nhất hòa bình với sự chân thành và nỗ lực cao nhất", tuyên bố cho biết, mặc dù lưu ý rằng Trung Quốc sẽ "bảo lưu lựa chọn thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài".[3]

Về phản ứng của phía Trung quốc cho rằng các cáo buộc là "hoàn toàn vô căn cứ" và về việc ông Tập bị coi là " thất hứa” nêu ra tại phần đầu bài viết; Để tiện bề so sánh, đối chiếu, mời đọc và nghe bản văn và video công bố bởi Tòa Bạch Ốc về cuộc họp báo chung giữa TT Obama và CT Tập hứa sẽ ...

✱ Chủ tịch Tập trong cuộc họp báo hứa không quân sự hóa Biển Đông

Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc (25.9.2015) - Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, quản lý các khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại, giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán, tham vấn và theo cách thức ḥa b́nh, đồng thời tìm cách đạt được lợi ích chung thông qua hợp tác. Chúng tôi cam kết tôn trọng và duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không mà các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế. Các hoạt động xây dựng liên quan mà Trung Quốc đang tiến hành ở đảo Nam - Nam Sa không nhằm vào hoặc tác động đến bất kỳ quốc gia nào, và Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa - Nansha Islands do not target or impact any country, and China does not intend to pursue militarization...[4]

✱ Tờ báo Anh ngữ của đảng CSTQ tái xác nhận ông Tập hứa không quân sự hóa Biển Đông

Năm tháng sau tuyên bố trên của Ông Tập, vào ngày 19.2.2016 tờ báo Anh ngữ Nhật Báo Trung Quốc (China Daily ) Cơ quan chủ quản là Đảng Cộng Sản TQ tái xác nhận không quân sự hóa Biển Đông - Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ không có ý định theo đuổi quân sự hóa quần đảo Nam Sa ở Biển Đông và chỉ trích các cuộc tuần tra của không quân và hải quân Mỹ trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hong Lei cho biết Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Nam Sa và các vùng biển lân cận, đồng thời cho biết thêm "Trung Quốc nghiêm túc về cam kết không theo đuổi quân sự hóa quần đảo Nam Sa - China is serious about its commitment not to pursue militarization of the Nansha Islands." [5]

✱ TMT Liên Quân Mỹ: Ông Tập thất hứa

Theo hãng tin Pháp AFP, trong bản tin tiêu đề " Ông Tập thất hứa -Xi broke promise on ...." Tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm thứ Tư (29.5.2019) cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hủy bỏ lời hứa không quân sự hóa Biển Đông và kêu gọi "hành động tập thể" để Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Bộ Quốc Phòng, cho biết ông không kêu gọi hành động quân sự, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải thực thi luật pháp quốc tế.

Vào "Mùa thu năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama rằng họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo. Vì vậy, những gì chúng ta thấy ngày nay là đường băng dài 10.000 foot, cơ sở lưu trữ đạn dược, triển khai thường xuyên khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, v.v." Ông phát biểu trong một cuộc nói chuyện về an ninh và quốc phòng của Hoa Kỳ tại viện Brooking. "Rõ ràng là họ đã hủy bỏ lời cam kết đó." "Biển Đông theo tôi không phải là một đống đá", ông tiếp tục đề cập đến hàng loạt rạn san hô và mỏm đá đã được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền là lãnh thổ, được cải tạo và mở rộng để chứa các lực lượng quân sự và máy bay lớn.[6]

Việc ĐS Trung quốc tại Anh cho rằng cáo buộc của MI5 và FBI là "hoàn toàn vô căn cứ" liệu có đáng tin cậy? Xét về tính trung thực qua tuyên bố của ông Tập đã không thực thi lời hứa về việc phi quân sự hóa Biển Đông, điều này tạo "căn cứ" cho Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ cáo buộc Ông Tập Cận Bình thất hứa, ngoài ra theo bản văn trên báo Anh ngữ của Đảng CSTQ (China Daily) cũng tái xác nhận lời hứa - Phải chăng các văn bản này nên được coi là chứng cứ cụ thể nhất, rõ ràng nhất " hoàn toàn CÓ căn cứ" về sự thất hứa của ông Tập, cho nên tuyên bố của ĐS Trung quốc tại Anh không đáng tin cậy? Bạn đọc nghĩ sao?

– Đào Văn

