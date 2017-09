LHQ: Bắc Hàn Đói Thê Thảm

NEW YORK -- Một cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết Bắc Hàn đang thiếu ăn...Bản tin KBS ghi rằng Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Sáu (22/9) đưa tin Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã tái chỉ định Bắc Hàn là quốc gia thiếu lương thực.Trong báo cáo quý III năm nay về "Triển vọng thu hoạch và tình hình lương thực" do FAO công bố hôm 21/9, Bắc Hàn nằm trong danh sách 37 quốc gia thiếu lương thực cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.Báo cáo trên chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn tới sản lượng lương thực của miền Bắc giảm trong năm nay là bởi đợt hạn hán nghiêm trọng diễn ra từ tháng 4 tới tháng 6 vừa qua, dẫn tới tình trạng thiếu nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp.Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc tính toán rằng trong năm nay, Bắc Hàn thiếu khoảng 458.000 tấn lương thực, cần được bổ sung bằng nguồn hỗ trợ hoặc nhập khẩu từ bên ngoài, cao hơn 33% so với mức thiếu lương thực trong năm ngoái là 685.000 tấn.Trong danh sách 37 nước thiếu lương thực mà FAO chỉ định lần này có 29 quốc gia châu Phi và bảy quốc gia châu Á là Bắc Hàn, Syria, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Iraq và Myanmar.