Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc mừng Tân Tổng Thống Ấn Độ Draupadi Murmu (bà Murmu thuộc bộ lạc nguyên trú) - New York: 1 người rút dao đâm tới DB Lee Zeldin (đang ứng cử thống đốc New York), bị chụp tay lại, bắt giữ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến Istanbul để ký thỏa thuận về xuất cảng ngũ cốc ra khỏi Ukraine.

Lần đầu tiên của lịch sử, bà Draupadi Murmu (một phụ nữ bộ lạc nguyên trú) đã được bầu làm Tổng thống mới của Ấn Độ hôm thứ Năm. Đức Đạt Lai Lạt Ma (vị lãnh đạo lưu vong của Phật giáo Tây Tạng), đã viết thư gửi tới Tân Tổng Thống Ấn Độ Murmu để chúc mừng.

- New York: 1 người rút dao đâm tới DB Lee Zeldin (đang ứng cử thống đốc New York), bị chụp tay lại, bắt giữ

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến Istanbul để ký thỏa thuận về xuất cảng ngũ cốc ra khỏi Ukraine. Thỏa thuận về ngũ cốc sẽ cho 80 tàu vận tải ngũ cốc ra khỏi các cảng của Ukraine. Ukraine: sẽ không ký "bất kỳ văn bản nào với Nga" và chỉ ký với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ, yêu cầu Nga cũng làm như thế.

- Tổng thống Belarus thúc giục ngưng chiến ở Ukraine để không nổ ra chiến tranh hạt nhân. Ukraine không chịu, vì ngưng bắn bây giờ là chấp nhận mất đất. Nga: đã phá hủy 4 hệ thống đại pháo tầm xa HIMARS do Mỹ cấp cho Ukraine. Anh: sẽ gửi Ukraine thêm 20 đại pháo tự hành M109, 36 đại pháo L119, thêm 1.600 vũ khí chống xe tăng, nhiều phi cơ không người lái và radar phòng không.

- Nhật: Nga, TQ và Bắc Hàn là nỗi lo lớn.

- Zelensky: Ukraine có khả năng gây ra thiệt hại lớn cho quân Nga, và Kyiv sẽ phản công Nga. Mỹ: sẽ bán vũ khí và thiết bị trị giá 2 tỷ đô la cho 4 quốc gia: Hòa Lan, Úc, Ả rập thống nhất, và Kuwait.

- Ủy ban Hạ viện: 1 sếp an ninh quốc gia và 1 cựu cảnh sát thủ đô xác nhận Trump nổi giận vì mật vụ không đưa Trump đến với bạo loạn. Trump đã bỏ lơ những lời kêu gọi từ các phụ tá muốn Trump kêu gọi dân bạo loạn hãy ôn hòa về nhà. Trump đã phản đối chữ "hòa bình" khi cùng các phụ tá soạn bản văn kêu gọi dân bạo loạn giải tán. TNS Cộng Hòa Josh Hawley chào thân thiện với dân bạo loạn, khi bạo loạn vào, liền bỏ chạy trốn. Nhóm mật vụ cận vệ cho PTT Mike Pence khi đó sợ sẽ bị dân bạo loạn giết chết, nên gọi phone về nhà nói vĩnh biệt. DB Elaine Luria: Trump bỏ mặc nhiệm vụ, không muốn ngừng bạo loạn.

- Melania Trump: không biết có bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội vì bận với nhiếp ảnh gia ở Bạch Ốc

- Mật Vụ xóa tin nhắn, bị điều tra hình sự.

- Mỹ báo động thiếu lính, dù tiền thưởng đăng lính 6 năm là 50.000 đô và tiền thưởng đi liền là 35.000 đô

- Doanh nghiệp thủy sản VN đối mặt tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất.

- Thủ tướng VN đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây đường sắt cao tốc Bắc Nam.

- HỎI 1: Năng suất cao nhất là vào ngày Thứ Hai trong tuần? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 64% y tá Mỹ muốn bỏ nghề? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/7/2022) ---- Dân biểu đương nhiệm Lee Zeldin, hiện là ứng cử viên Cộng Hòa cho chức thống đốc tiểu bang New York, đã bị một người rút dao tấn công khi đang vận động tranh cử ở Perinton, ngoại ô Rochester, tối Thứ Năm.

Khi DB Zeldin phát biểu về cải cách về quy chế tòa án cho tại ngoại tại một cơ sở hội cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở ngoài Hoa Kỳ, một người đàn ông len qua đám đông, bước lên sân khấu, rút dao và lao về phía Zeldin, theo lời cảnh sát. DB Zeldin nắm kịp cổ tay hung thủ, và giữ y lại. Sau đó, Giám đốc toàn quốc của hội cựu chiến binh AMVETS là Joe Chenelly và những người gần đó đã vật hung thủ, và tước con dao của y.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Monroe đã tạm giữ y và xác định y là một cựu chiến binh chiến trường Iraq, lúc đó đã say mèm. Ứng cử viên Cộng Hòa cho chức Phó thống đốc là Alison Esposito cũng là một trong những người giúp bắt giữ nghi phạm, theo tờ New York Post. Cả bà Espositovà Zeldin đều không bị thương. DB Zeldin lên trở lại sân khấu sau đó.

---- Lần đầu tiên của lịch sử, bà Draupadi Murmu (một phụ nữ thuộc bộ lạc nguyên trú) đã được bầu làm Tổng thống mới của Ấn Độ hôm thứ Năm. Đức Đạt Lai Lạt Ma (vị lãnh đạo lưu vong của Phật giáo Tây Tạng), đã viết thư gửi tới Tân Tổng Thống Ấn Độ Murmu để chúc mừng: “Bà đang đảm nhận vị trí quan trọng này vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của Ấn Độ, quốc gia có nhiều đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng cảm ơn chính phủ Ấn Độ vì sự hỗ trợ vô song của họ đối với cuộc đấu tranh của người Tây Tạng, “Như bà có thể biết, người dân Tây Tạng và tôi đã rất vinh dự nhận được sự hỗ trợ vô song của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong nỗ lực bảo vệ và bảo tồn bản sắc của chúng tôi, bao gồm cả nền văn hóa Phật giáo cổ xưa của chúng tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi thông qua bà, tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, vì sự hiếu khách nồng hậu mà chúng tôi đã được dành cho hơn sáu thập niên. ”

Dẫn ra di sản từ bi lâu đời của Ấn Độ và nguyên tắc của Mahatma Gandhi, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết rằng Ấn Độ “có tiềm năng tạo ra hòa bình cho các cá nhân và thế giới nói chung”.

---- Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã viết trên Twitter hôm thứ Sáu rằng Ukraine sẽ không ký "bất kỳ văn bản nào với Nga" (khi nói về thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc). "Chúng tôi ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ và thực hiện các nghĩa vụ đối với họ", theo lời ông Podolyak, đồng thời cho biết thêm rằng Nga sẽ ký "một thỏa thuận tương ưng" với hai bên nói trên.

Cố vấn của Tổng thống tiết lộ rằng một trong những yêu cầu của thỏa thuận sẽ là các đại diện của Nga không được vào các hải cảng của Ukraine, nhấn mạnh rằng "trong trường hợp có các hành động khiêu khích, một phản ứng quân sự ngay lập tức" sẽ được thực hiện. Hơn nữa, Podolyak lưu ý rằng "tất cả các cuộc kiểm tra các tàu vận tải sẽ được thực hiện bởi các nhóm chung trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp cần thiết như vậy."

---- Thỏa thuận về ngũ cốc, dự kiến sẽ được ký kết tại Istanbul, giữa Ukraine và Nga, sẽ mở lối ra biển cho 80 tàu vận tải ngũ cốc ra khỏi các cảng của Ukraine, theo tin thông tấn Nga TASS hôm thứ Sáu. Theo nguồn tin, thỏa thuận này sẽ cho phép khoảng 25 triệu tấn ngũ cốc được chở ra thị trường thế giới.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu xác nhận các báo cáo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đã đến Istanbul để ký thỏa thuận về xuất cảng ngũ cốc ra khỏi Ukraine. Trước đó, có tin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng sẽ có mặt tại lễ ký kết, ngoài các tư lệnh quân đội Ukraine và Nga.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã phá hủy 4 hệ thống đại phào tầm xa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 20/7. Bộ cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày: “Bốn bệ phóng và một xe chở dùng cho nhiều hệ thống phóng phi đạn [HIMARS] do Hoa Kỳ sản xuất đã bị phá hủy." Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho biết không có hệ thống HIMARS nào mà Washington cung cấp cho Kyiv đã bị "hủy diệt".

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói rằng Nga, Ukraine và các đồng minh phương Tây cần phải đồng ý ngừng chiến tranh ở Ukraine để tránh "vực thẳm của chiến tranh hạt nhân. Chúng ta phải dừng lại, phải đạt được một thỏa thuận [ngưng bắn], phải chấm dứt các hoạt động hỗn loạn, hành quân và cuộc chiến ở Ukraine.” Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói như thế với hãng tin AFP hôm thứ Năm tại thủ đô Minsk của Belarus. Hiện thời Ukraine không chịu hòa đàm, vì ngưng bắn là không thể chiếm lại các vùng đã bị Nga chiếm.

---- Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace thông báo trong một bản cập nhật trước Quốc hội rằng hơn 20 pháo tự hành M109 155 mm (6,1 inch) và 36 pháo L119 105 mm (4,1 inch) sẽ sớm tới Ukraine. Ông nói thêm, các hệ thống radar phòng không và hơn 50.000 viên đạn cho pháo binh thời Liên Xô hiện có của Kyiv sẽ gửi tiếp. Anh cũng sẽ gửi thêm hơn 1.600 vũ khí chống xe tăng trong những tuần tới, cùng với máy bay không người lái, trong đó có hàng trăm quả bom loại nổ chụp từ trên không (loitering aerial munitions).

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu tối hôm thứ Năm rằng Ukraine có khả năng gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Sau cuộc họp với các chỉ huy cấp cao, Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng việc cung cấp vũ khí hiện đại là một phần trong chương trình nghị sự của cuộc họp, và về tầm quan trọng của việc tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Hơn nữa, Kiev dự kiến sẽ tiến hành một cuộc phản công và tái chiếm lãnh thổ bằng cách sử dụng phi đạn tầm xa hơn do Washington cung cấp, chẳng hạn như HIMARS.

---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Năm nói, Bộ Ngoại giao đã chấp thuận việc bán vũ khí và thiết bị trị giá 2 tỷ đô la cho 4 quốc gia. Quyết định chấp thuận đã được cấp cho việc bán 96 phi đạn Patriot của Raytheon cho Hoà Lan trị giá 1,2 tỷ USD, cũng như 80 Phi đạn Phòng không Đối đất Liên hợp của Lockheed Martin cho Australia trị giá 235 triệu USD.

Thêm nữa, Mỹ cũng đã thông qua việc bán hệ thống thiết bị quan sát hải dương học trị giá 206 triệu USD cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một thỏa thuận trị giá 397 triệu USD để bán các loại bom, đạn khác nhau của Raytheon và Lockheed Martin cho Kuwait.

---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn là những mối quan tâm chính về an ninh trong báo cáo quốc phòng hàng năm được công bố hôm thứ Sáu. Sách Trắng, báo cáo quốc phòng của Nhật Bản, được Thủ tướng Fumio Kishida phê duyệt, mô tả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", cảnh báo rằng việc gia tăng hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc có thể đẩy Moscow xích lại gần Bắc Kinh. Trong khi đó, căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan đòi hỏi phải "ổn định tình hình xung quanh Đài Loan là rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và sự ổn định của cộng đồng quốc tế." Bộ Quốc Phòng Nhật Bản nói đang tìm cách tăng cường chiến lược quốc phòng bằng cách xin cấp ngân sách lớn hơn, vì đảng cầm quyền hy vọng sẽ tăng gấp đôi chi tiêu trong thập kỷ tới.

---- Trong phần giới thiệu phiên điều trần hôm thứ Năm, Dân biểu Dân chủ Elaine Luria của Virginia đã đưa ra chủ đề chính: Cựu Tổng thống Trump, DB Luria nói, ngồi trong Bạch Ốc và xem bạo loạn diễn ra trên truyền hình trong khi mặc kệ những lời van xin từ các phụ tá và từ người thân trong gia đình Trump thúc giục Trump hãy kêu gọi ngừng bạo loạn.

DB Luria nói: “Hầu như mọi người đều bảo Trump hãy lên án bạo lực. Nhưng cựu tổng thống đã chọn không làm những gì mà tất cả những người đó cầu xin."

---- Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong phiên điều trần đêm thứ Năm trước Ủy ban 6/1 là lời khai của một nhân chứng không rõ danh tính, người kể lại rằng nhóm mật vụ cận vệ cho Phó Tổng thống Mike Pence khi đó đã sợ là sẽ bị giết khi một đám bạo loạn tràn xuống Điện Capitol Hoa Kỳ và hô khẩu hiệu "Hãy treo cổ Mike Pence."

.

Được mô tả là một "chuyên gia an ninh" đang làm việc tại khu vực Bạch Ốc vào ngày 6/1/2022, người này đã theo dõi lưu lượng vô tuyến radio đến vào ngày hôm đó và thấy rằng các đặc vụ đã "hoạt động không tốt" khi cuộc tấn công ở Capitol xảy ra. “Các cận vệ của Phó Tổng Thống tại thời điểm này bắt đầu lo sợ cho mạng sống của chính họ,” nhân chứng nói. “Thật là đáng lo ngại. Tôi không thích nói về nó. Nhưng có những cuộc gọi để nói lời tạm biệt với các thành viên trong gia đình, vân vân và vân vân.”Nhân chứng nói thêm "đó chỉ là hỗn loạn" và họ "trở nên lo lắng" khi những kẻ bạo loạn đột nhập Điện Capitol. Nhiều người trong đám đông đã hô vang "Treo cổ Mike Pence" và quyết tâm ngăn cản phó tổng thống chứng nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden.---- Ỷ mình là Cộng Hòa, đưa nắm tay chào đoàn kết với dân bạo loạn, nhưng khi bạo loạn tràn vào tòa nhà Quốc Hội, Thượng nghị sĩ quên cú nắm tay, đã bỏ chạy. Vào buổi chiều ngày 6 tháng 1/2021, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley đã có một cú nắm tay đưa cao lên chào - một biểu hiện rõ ràng về tình đoàn kết - đối với những người biểu tình bên ngoài Điện Capitol. Theo NBC News, cử chỉ này đã làm "dậy sóng" đám đông.Thế rồi trên thực tế, các rào cản bên ngoài tòa nhà đã sớm bị phá vỡ, dẫn đến một dòng người tràn xuống Điện Capitol. Tại phiên điều trần tối thứ Năm, Ủy ban 6/1 đã phát video về cảnh TNS Hawley sau đó đã chạy đến nơi an toàn trong Điện Capitol sau khi đám đông xâm nhập vào tòa nhà.Carl Hulse viết trên tờ New York Times: “Cả hội trường bật cười khi chứng kiến cảnh TNS Hawley lao ra khỏi vòng nguy hiểm ở Điện Capitol sau khi tự mình đưa nắm tay lên xách động trước đó hồi đầu ngày.”---- Donald Trump đã phản đối một chữ đặc biệt, theo lời khai tại phiên điều trần tối thứ Năm trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1: "hòa bình" (peace). Cựu phó Giám đốc báo chí Bạch Ốc Sarah Matthews đã làm chứng rằng khi các phụ tá cố gắng thuyết phục Trump lên án vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào chiều ngày 6/1/2022, Giám đốc báo chí Bạch Ốc khi đó là Kayleigh McEnany nói với cô Matthews rằng "tổng thống không muốn ghi vào bất kỳ chữ nào đề cập đến hòa bình trong tweet đó." Theo McEnany và những người khác trong phòng, Matthews đã làm chứng, "đã phải xem đi xem lại các chữ khác nhau để tìm thứ gì đó mà Trump cảm thấy thoải mái."Theo tờ Washington Post, cô Matthews tiếp tục, “Mãi cho đến khi Ivanka Trump đề xuất cụm từ‘ Hãy giữ hòa bình!’ (‘Stay peaceful!’) thì cuối cùng Trump mới đồng ý đưa vào”. Cuộc thảo luận xảy ra sau khi Trump tấn công Mike Pence trong một tweet, theo Axios loan tin.Trump cuối cùng đã gửi một tweet kêu gọi những kẻ bạo loạn đừng làm hại cảnh sát Capitol và "hãy giữ hòa bình", theo NBC News. Vài giờ sau, Trump tweet, "Đây là những việc và sự kiện xảy ra khi một chiến thắng thiêng liêng long trời lở đất đã bị tước bỏ từ những người yêu nước vĩ đại, những người đã bị đối xử tệ bạc, bất công trong suốt thời gian dài. Hãy trở về nhà với tình yêu và hòa bình."Ủy ban Hạ viện 6/1 cũng đã chiếu đoạn video chưa từng thấy trước đó của Trump trong Vườn Hồng, ghi lại đoạn video khét tiếng trong đó ông nói với những người đang bạo loạn ở Điện Capitol: "Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn rất đặc biệt."Ủy ban đã phổ biến bản chép sẵn để Trump nói cho video đó, trong đó Trump lẽ ra theo dự kiến là sẽ nói "Tôi yêu cầu các bạn rời khỏi khu vực Đồi Capitol NGAY BÂY GIỜ và về nhà một cách hòa bình."Thực tế, khi nói vào video, Trump bỏ lơ câu trên mặc dù Trump đã xem bản chép trước, và Trump chỉ nói với những kẻ bạo loạn "Tôi biết các bạn đang cảm xúc ra sao."---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 tiết lộ rằng 1 quan chức an ninh quốc gia và 1 cựu cảnh sát thủ đô Washington D.C. xác nhận rằng Trump tức giận vì mật vụ không đưa Trump đến với người bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ.Quan chức An ninh Bạch Ốc nói với giọng ngụy trang: “Thành thật mà nói, tất cả chúng tôi đều ở trong tình trạng bị sốc.”Dân biểu Liz Cheney hỏi: "Vì sao?""Bởi vì nó chỉ - thứ nhất, tôi nghĩ về tính khả thi xem có thực tế về mặt vật lý của việc đưa Tổng thống Trump tới đó hay không, và sau đó, chúng tôi cũng biết điều đó không còn là một cuộc biểu tình nữa, rằng đây là, sẽ chuyển sang một thứ khác, nếu Trump thực sự đi bộ đến Điện Capitol. Tôi không biết quý vị muốn sử dụng chữ nào -- nổi dậy, hay đảo chính, hay bất cứ chữ gì tương tự -- tất cả chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ chuyển từ một sự kiện dân chủ bình thường thành một thứ gì khác."---- Trump đã bỏ lơ những lời kêu gọi từ các phụ tá muốn Trump kêu gọi dân bạo loạn hãy ôn hòa về nhà, theo lời khai từ cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone: "Tôi nghĩ rằng tôi nói đã khá rõ ràng rằng cần phải có một phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ, tuyên bố rằng mọi người cần rời khỏi Điện Capitol ngay bây giờ."Cipollone nói ông không thuyết phục được tổng thống Trump. Cipollone nêu tên Ivanka Trump, chánh văn phòng Mark Meadows, luật sư Eric Herschmann, và phó cố vấn Patrick Philbin là một số người bày tỏ quan điểm tương tự với ông. Cipollone gọi những lời hô hào từ những người bạo loạn tới "Hãy treo cổ Mike Pence" là "thái quá và sai trái", theo New York Times.---- Melania Trump nói rằng bà không biết rằng những người bạo loạn đã tràn vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2022 trong nỗ lực ngăn chận Phó Tổng Thống Mike Pence xác nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden — bà Melania nói, vì bà đang bận giúp các nhiếp ảnh gia chụp ảnh lưu trữ của Bạch Ốc.Lời kể của cựu đệ nhất phu nhân Melania với đài Fox News được đưa ra sau khi cựu chánh văn phòng của bà, cô Stephanie Grisham, tiết lộ rằng cô Grisham đã thúc giục bà Melania hãy đăng một dòng tweet kêu gọi đừng bạo động nhưng đã bị bà Melania từ chối.---- Câu chuyện Mật Vụ xóa tin nhắn bây giờ sẽ bị điều tra hình sự. NBC News nói rằng Tổng Thanh tra Bộ Nội An thông báo cho Mật vụ vào tối thứ Tư rằng Mật vụ phải dừng cuộc điều tra nội bộ của chính Mật vụ. Trong thư gửi cho Giám đốc Sở Mật vụ James Murray hôm thứ Năm, Tổng Thanh tra Gladys Ayala đã ra lệnh cho Mật vụ ngừng điều tra và ngừng thu thập bằng chứng liên quan đến các tin nhắn bị xóa.Các tin nhắn trong hai ngày 5/1/2022 và 6/1/2022 đã bị Sở Mật vụ xóa mất, trong đó có thể chứa thông tin về phản ứng của các đặc vụ liên hệ tới bạo loạn 6/1/2022. Ayala viết rằng Sở Mật vụ không còn có thể phỏng vấn nhân chứng, không còn được thu thập thiết bị, không còn được làm bất cứ điều gì khác có thể cản trở cuộc điều tra tội phạm hình sự.---- Quân đội Mỹ đang thiếu lính. Lục quân Mỹ dự kiến sẽ kết thúc năm tài chính hiện tại với 466.000 binh sĩ, mà CBS News báo cáo là thiếu khoảng 20.000 so với mục tiêu. Dự kiến cuối năm tài chính 2023 Lục quân Mỹ sẽ giảm để chỉ còn khoảng giữa, từ 445.000 tới 452.000 lính. Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth và Tướng James McConville, tham mưu trưởng Lục quân, đã trình bày tất cả những điều này trong một bản ghi nhớ mới, cùng với những cách tăng cường tuyển quân — chủ yếu qua tiền thưởng khi đăng lính, và nhiều lựa chọn hơn về nơi mà những tân binh cuối cùng sẽ về đóng quân.Tuyển quân thường bị ảnh hưởng khi việc làm tăng mạnh trong khu vực tư nhân, và đó là trường hợp của năm 2022, với tỷ lệ thất nghiệp dao động gần mức thấp trong lịch sử. Quân đội đang cung cấp 50.000 đô la tiền thưởng cho người đăng lính trong 6 năm, và sẽ tặng 35.000 đô la tiền thưởng cho những người có thể đi liền trong 45 ngày sau khi ký giấy đăng lính.Tính đến hết tháng 4, Lục Quân mới đạt 68% mục tiêu, thiếu hụt hơn 8.000 binh sĩ. Hải quân cũng thiếu hụt, mặc dù chỉ có 8%, tương đương thiếu khoảng 1.500 thủy thủ, trong khi Không quân, Thủy quân lục chiến và Lực lượng Vũ trụ (Space Force) đều tuyển quân đúng định mức đề ra.---- Nhật Bản tưng bừng lễ hội.Video dài 57 giây:



https://youtu.be/qR06WCbMPME

---- Doanh nghiệp thủy sản VN đối mặt tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất. Theo Thời Báo Ngân Hàng. VASEP cho hay, hiện nhiều doanh nghiệp thủy sản đang gánh nhiều khoản chi phí tăng, tác động kéo theo chi phí đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, 6 tháng đầu năm 2022, ngành thuỷ sản đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi thu về 5,7 tỷ USD ngoại tệ qua xuất khẩu, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, mặt hàng cá tra đạt kỷ lục với doanh số 1,4 tỷ USD, tăng 82%. Mặt hàng tôm xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 40% với gần 2,3 tỷ USD. Các mặt hàng hải sản dù khó khăn về nguyên liệu vẫn giữ được tăng trưởng từ 12-55% so với cùng kỳ.

---- Thủ tướng VN đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây đường sắt cao tốc Bắc Nam. Theo tin VnExpress. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Sáng 22/7, tại buổi tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam có thể theo tinh thần làm từng đoạn, dễ trước, khó sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Ngoài dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản và JBIC thúc đẩy chương trình hợp tác ODA thế hệ mới mà Thủ tướng hai nước đã trao đổi; hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó có các dự án đường bộ cao tốc đang được đẩy mạnh trên cả nước, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, nâng cao năng lực y tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

---- HỎI 1: Năng suất cao nhất là vào ngày Thứ Hai trong tuần?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết người lao động Mỹ nói rằng thứ Hai là ngày thê thảm nhất trong tuần. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới từ Robert Half Agency cho thấy nhân viên hoàn thành nhiều việc hơn.... vào các ngày Thứ Hai trong tuần.

Alexandria Parker, của công ty Robert Half, giải thích chi tiết hơn về khảo sát năng suất làm việc cập nhật này. Robert Half, công ty cung cấp giải pháp nhân tài chuyên biệt đầu tiên và lớn nhất thế giới, chuyên kết nối cơ hội tại các công ty lớn với những người tìm việc có tay nghề cao.

Sau đây là những điểm chính của cuộc thảo luận:

- Năng suất đạt đỉnh vào đầu tuần. Mọi người làm được nhiều việc hơn vào thứ Hai và thứ Ba.

- Giờ Sung Sức bắt đầu vào cuối buổi sáng. 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa; và 1-4 giờ chiều là những khung thời gian hiệu quả cao nhất.

- Các cú điện thoại và các buổi họp sẽ làm hại năng suất.

Chi tiết:

https://www.kwqc.com/2022/07/21/worker-survey-productivity-peaks-monday/

---- HỎI 2: Có phải 64% y tá Mỹ muốn bỏ nghề?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát với 2.500 y tá được công bố hôm thứ Tư 20/7/2022 cho thấy 64% đang muốn rời bỏ nghề chăm sóc sức khỏe, tăng gần 40% so với một cuộc khảo sát tương tự cách đây một năm. Ba phần tư trong số những người được khảo sát cho biết họ đã trải qua tình trạng kiệt sức kể từ khi đại dịch bắt đầu và một nửa cho biết họ đã trải qua cảm giác chấn thương, căng thẳng tột độ hoặc PTSD.

Chi tiết:

https://www.healthleadersmedia.com/nursing/nurse-burnout-reaches-new-high-latest-omicron-variant-surges

