Chủng ngừa covid cho trẻ 6 tháng cho đến 5 tuổi / Vaccine Drive for Children!

THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG

Tin vui cho các gia đình có con em dưới 5 tuổi!



FDA đã cho phép chủng ngừa covid cho trẻ 6 tháng cho đến 5 tuổi với loại vắc xin covid mới.





Thuốc Pfizer có hiệu quả 80% sau 3 liều cách 3 tuần cho #1 và #2, và 8 tuần giữa #2 và #3 đặc biệt đạt được kháng thể chống loại omicron rất cao.



Ngoài vấn đề an toàn sức khỏe cho các trẻ và gia đình, khảo sát đã cho thấy trẻ bị covid có 40% tỉ lệ biến chứng kéo dài: dao động tâm trạng, và khó tập trung, trẻ dưới 3 tuổi hay bị rối loạn tiêu hóa, trẻ lớn bị ảnh hưởng học vấn vì dễ quên.



Trong tinh thần phục vụ cộng đồng, chúng tôi mời bạn vào Thứ Bảy, 07/16/22 này đến Miyoco Clinic từ 9:00 sáng đến 12:30 giờ trưa 15975 Harbor blvd, Fountain Valley, CA 92708 để chích mũi Pfizer có thể đem lại an toàn cho trẻ em và gia đình.



Vui lòng đăng ký tại link https://bit.ly/pvnfcovidvax

Hay nhắn tin số 714-262-3230

Xin chia sẻ với bạn bè và gia đình, các em dưới 18t cần đến với phụ huynh.



BS Quỳnh Kiều kính mời

President of Project Vietnam Foundation

projectvietnam.org

covid19@projectvietnam.org

Vaccine Drive for Children!



We're having a vaccine drive on Saturday, July 16th from 9am-12:30pm at Miyoco medical center in Fountain Valley!





We'll be providing Covid-19 vaccines to children ages 6 months to 5 years old, as well as booster shots to children ages 5 and up. For this Saturday, we have 100 vaccine supply for 6 months and up!



Additionally, we are still giving covid vaccine every Friday afternoon! Please spread the word to keep the community safe.





Register for our vaccine drive and/or Covid-19 community clinic at https://bit.ly/pvnfcovidvax



If you would like to volunteer at our vaccine drive on July 16, please sign up here!