Nhà thơ Ada Limon được vinh danh vào cương vị Nhà Thơ Quốc Gia (Poet laureate) Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1 năm - Điều trần công khai hôm nay (Thứ Ba 12/7): Trump liên kết với các tổ chức tham dự bạo loạn 6/1/2021. - WHO: các ca mắc COVID toàn cầu tăng 30% trong 2 tuần qua. BS Anthony Fauci: dịch yếu hơn nhưng vẫn giết 350 dân Mỹ/ngày.

Người được vinh danh vào cương vị Nhà Thơ Quốc Gia (Poet laureate) kế tiếp của Hoa Kỳ là nhà thơ Ada Limon, 46 tuổi, người từ lâu đã coi tác phẩm của mình như một loại hình nghệ thuật công cộng. Limon xuất thân từ Sonoma, California, bây giờ cư ngụ ở Lexington, Ky.

QUẬN CAM (12/7/2022) ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba nói rằng COVID-19 vẫn là một vấn đề toàn cầu, vì các ca mắc được ghi nhận đã tăng 30% trong 2 tuần qua. Các chuyên gia độc lập từ Ủy ban Khẩn cấp của WHO lý luận rằng sự gia tăng các ca bệnh, các biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao và áp lực đối với giới chăm sóc sức khỏe có nghĩa là thế giới vẫn đang còn đại dịch. Tuy nhiên, WHO nói rằng, nhờ tăng cường tiêm chủng, số lượng bệnh nhân phải nhập viện hoặc chết đã giảm xuống.

---- Cố vấn Y tế trưởng Bạch Ốc Anthony Fauci hôm thứ Ba nói rằng việc cập nhật vaccine và mũi chích tăng cường chống COVID-19 là điều "quan trọng" khi các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron lan rộng. Ông cũng kêu gọi Quốc hội ủng hộ việc phát triển các loại vaccine và phương pháp điều trị tốt hơn nữa. Fauci nhấn mạnh rằng các biến phụ dễ lây truyền hơn và dễ dàng né tránh khả năng miễn dịch hơn, nhưng bằng chứng hiện tại cho thấy chúng không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Theo số liệu chính thức, số ca nhập viện do COVID-19 ở Hoa Kỳ đứng ở mức 5.100 ca mỗi ngày với khoảng 350 ca chết mỗi ngày. Số lượng nhiễm dương tính hàng ngày lên tới 100.000 đến 150.000 người mỗi ngày, mặc dù Fauci cho biết các số liệu này được thống kê không đầy đủ vì nhiều người thực hiện các xét nghiệm tại nhà.

---- Người được vinh danh vào cương vị Nhà Thơ Quốc Gia (Poet laureate) kế tiếp của Hoa Kỳ là nhà thơ Ada Limon, 46 tuổi, người từ lâu đã coi tác phẩm của mình như một loại hình nghệ thuật công cộng. Limon xuất thân từ Sonoma, California, nói: “Tôi lớn lên cùng với việc thơ ca được đưa vào cộng đồng. Tôi nhớ mình đã đi đọc thơ ở hiệu sách nơi tôi làm việc khi tôi 16 tuổi. Đó là truyền thống [văn học] truyền khẩu. Phần thơ đó luôn luôn đúng với tôi."

Hôm thứ Ba, Thư viện Quốc hội Mỹ thông báo rằng Limon đã được vinh danh là Nhà Thơ Quốc Gia Hoa Kỳ thứ 24, chính thức là tham vấn về thi ca cho Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ một năm của bà sẽ bắt đầu từ ngày 29/9/2022, với buổi đọc sách truyền thống tại Thính phòng Coolidge Auditorium của Thư viện Quốc hội, một trong những công việc chính thức của người giữ chức này.

Ada Limon đã xuất bản 6 tập thơ, gần đây nhất là "The Hurting Kind", và cũng tổ chức podcast (giờ phát thanh tren mạng) có tên là "The Slowdown." Người được vinh danh vào cương vị Nhà Thơ Quốc Gia sẽ được khoản trợ cấp 35.000 đô la, cùng với 5.000 đô la cho chi phí đi lại - nguồn tài trợ không phải từ chính phủ, mà từ một món quà riêng do nhà từ thiện Archer M. Huntington thực hiện cách đây nhiều thập niên.

Trong khi công việc chính thức có trụ sở tại thủ đô Washington, DC, các nhà thơ giữ chức Nhà Thơ Quốc Gia Hoa Kỳ không bắt buộc phải sống ở đó — bà Limon chủ yếu sẽ làm việc tại nhà của bà ở Lexington, Ky. — và nói chung là tự do sáng tác và góp ý về thi ca trong niềm đam mê văn học.

---- Cuộc điều trần công khai hôm nay (Thứ Ba 12/7/2022) sẽ có nhiều thông tin mới về liên hệ giữa TRump và cuộc bạo loạn 6/1/2021. Báo The New York Times đưa tin rằng Dân Biểu Jamie Raskin (D-MD) sẽ dẫn đầu trong phiên điều trần hôm thứ Ba của Ủy ban Hạ viện 6/1 - và ông sẽ mang đến 5 năm kinh nghiệm điều tra về chủ nghĩa dân tộc da trắng và cho đến nay -các nhóm cực đoan trong đánh giá của ủy ban đều dính tới Trump.

Cũng trong cuộc điều trần hôm nay, Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung) sẽ cùng giữ vai trò điều hợp cuộc điều trần nhắm đào sâu "về cách các nhóm cực hữu đã giúp dàn dựng và thực hiện vụ tấn công vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol - và cách chúng được tập hợp lại, được kích động và trao quyền bởi Tổng thống Donald J. Trump," theo bài báo NYT.

Bài báo ghi lời Raskin: “Có những người từ các tổ chức Chàng trai tự hào (Proud Boys), Người giữ lời thề (Oath Keepers), Ba phần trăm (Three Percenters), mạng lưới QAnon (the QAnon network), Chàng trai Boogaloo (Boogaloo Boys), lực lượng dân quân và các loại tôn giáo cực đoan và tôn giáo khác đã tập hợp dưới biểu ngữ‘ Stop The Steal. Đây là một đảng đang ra mắt gồm nhiều nhóm cực đoan, chống chính phủ và các nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng chưa từng hợp tác với nhau trước đây bây giờ tập họp với Trump."

---- Muốn làm thuyền nhân: Tổng thống Sri Lanka đang cân nhắc việc sử dụng tàu tuần tra của hải quân để rời khỏi đất nước của mình vào thứ Ba sau khi nền kinh tế của quốc gia này sụp đổ và ông hứa sẽ từ chức, theo các bản tin. Các nguồn tin được trích dẫn bởi AFP cho biết Gotabaya Rajapaksa - người đã tuyên bố từ chức vào thứ Tư tuần trước - đã cân nhắc việc thực hiện một chuyến đi xa đầy kịch tính của mình sau khi viên chức kiểm soát nhập cư sân bay từ chối cho Rajapaksa lên một loạt các chuyến bay ra khỏi đất nước.

Nhà lãnh đạo 73 tuổi đã bỏ trốn khỏi dinh tổng thống của mình hôm thứ Bảy ngay trước khi nó bị một đám đông giận dữ tấn công như một phần của các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại chế độ của Rajapaksa, điều đã đưa Sri Lanka vào cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất trong lịch sử của đất nước. Các quan chức nói rằng Rajapaksa định bay đến Dubai, nhưng các quan chức sân bay không chịu đến phòng VIP (của Rajapaksa ) để đóng dấu vào hộ chiếu [để xuất cảnh] của Rajapaksa (và vì Rajapaksa đã từ chối đi qua các cơ sở chính của sân bay vì lo ngại bị đám đông hành khách tấn công).

---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ nói rằng họ đã giết Maher al-Agal trong một cuộc không kích ở Syria hôm thứ Ba. Theo quân đội Mỹ, al-Agal là "thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và là một trong bốn thủ lĩnh hàng đầu của ISIS nói chung." Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Đông vào ngày mai. Năm ngoái, Hoa Kỳ báo cáo đã giết một "khủng bố ISIS" ở Afghanistan. Người mà lực lượng Mỹ đã giết trên thực tế chỉ là một nhân viên cứu trợ làm việc cho một công ty Mỹ.

---- Một trong 2 chiến binh Mỹ (trong Quân đoàn Quốc tế) bị bắt ở Ukraine nói rằng anh ta "đang bình thường" mặc dù có thể sẽ bị tử hình. Alexander Drueke, một cựu binh Hoa Kỳ đến từ Alabama, đã nói chuyện với mẹ của anh trong một cuộc điện thoại hôm thứ Sáu 8/7/2022 do gia đình chia sẻ với Washington Post. Đây là cuộc gọi thứ năm của họ kể từ khi Drueke và một chiến hữu của anh cùng đến từ Alabama tên là Andy Tai Huynh bị quân Nga bắt tù binh gần Kharkiv vào ngày 9 tháng 6/2022.

"Tôi đang bình thường. Hiện tại không có nguy hiểm thực sự", theo lời Drueke - đang bị giam bởi quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền đông Ukraine - nói với mẹ anh là bà Lois. Anh ta cho biết anh ta đã gặp Andy Huỳnh trong cuộc gặp với luật sư vào thứ Năm 7/7/2022 - Huỳnh vẫn chưa được nói chuyện với gia đình hoặc các quan chức Hoa Kỳ, theo lời vị hôn thê của Huỳnh - nhưng hẳn là vẫn bị biệt giam.

Trong cuộc gọi này, Drueke cho biết ông đã liên lạc với một quan chức Bộ Ngoại giao, người không tiết lộ "bất kỳ tin tức cụ thể nào." Mẹ anh cho biết một nhân viên phụ trách từ Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói với gia đình rằng "họ [Bộ Ngoại Giao Mỹ] đang gặp các đại sứ và các nhóm từ Ukraine và cả từ Anh để thảo luận về các tù nhân Anh và về tất cả các bạn, và cả Drueke và Andy Huynh đang ở trong chương trình nghị sự."

Viên chức ngoại giao Mỹ nói thêm với gia đình Drueke, "Nó chỉ có thể là cần một thời gian." Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ nói công khai rằng họ có liên hệ với gia đình và "chính quyền Ukraine và Nga" liên quan đến những người bị bắt giữ. Nhưng dì của Drueke, Dianna Shaw, nói với tờ Washington Post rằng các quan chức Mỹ đang làm việc để đưa Drueke và Huynh vào danh sách các tù nhân để có hành động tương lai (ám chỉ, có thể trao đổi tù binh).

---- Điện Kremlin hôm Thứ Ba cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Iran vào tuần tới, một ngày sau khi Mỹ cảnh báo rằng Tehran có thể cung cấp máy bay không người lái cho Moscow cho các hành động của họ ở Ukraine. Trong chuyến công du tới Tehran vào thứ Ba tuần tới, ông Putin sẽ tham dự một cuộc họp 3 bên với các nhà lãnh đạo của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là mô hình Astana của các cuộc họp cho các cuộc đàm phán liên quan đến Syria, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Chuyến thăm của Putin tới Iran sẽ tiếp nối chuyến công du của Tổng thống Mỹ Biden tới Israel và Saudi Arabia trong tuần này, nơi chương trình hạt nhân và các hoạt động "hung hiểm" của Iran trong khu vực sẽ là chủ đề thảo luận chính, theo AP. Bạch Ốc cho biết hôm thứ Hai rằng họ tin rằng Nga đang có hợp đồng mua từ Iran "hàng trăm" máy bay không người lái, bao gồm cả những máy bay mang vũ khí, để Nga sẽ sử dụng ở Ukraine.

---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã bác bỏ bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, theo đó Iran dự định gửi vài trăm máy bay không người lái đến Nga, một số máy bay sẽ có khả năng mang vũ khí. Iran nói rằng "sự hợp tác giữa Iran và Nga trong lĩnh vực công nghệ hiện đại đã có từ trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, và không có sự phát triển cụ thể nào xảy ra gần đây về mối liên hệ này."

Kanaani cũng cáo buộc phương Tây bơm tiền cho chế độ Zionist (ở Israel), để họ đã giành được quyền lực đáng kể mà họ không thể có được theo cách khác, và sẽ dự kiến nắm quyền trong nhiều thập niên tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thăm Tehran vào ngày 19/7, khi ông sẽ một lần nữa gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

---- Ông Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Donetsk hôm thứ Ba tuyên bố rằng trong số 1,7 triệu người sống ở khu vực Donetsk trước ngày 24/2/2022, chỉ còn 340.000 tức là 20,4% dân số ở lại khu vực này.

Kyrylenko nói thêm rằng ông cam kết nâng cao hiệu quả của quá trình sơ tán dân thường trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga. Khi các cuộc giao chiến tiếp tục xảy ra, nhà lãnh đạo chính quyền đã tweet vào đầu ngày hôm Thứ Ba rằng các nhân viên dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang đã dọn dẹp khoảng 70% đống đổ nát sau cú bắn pháo tối thứ Bảy và một trẻ em là một trong số các nạn nhân.

---- Một cuộc điều tra do BBC dẫn đầu đã tiết lộ rằng lính đặc nhiệm của Sở Biệt Kích Nhảy Toán Anh Quốc (Special Air Service - SAS) có liên quan đến một số cái chết đáng ngờ của những người bị bắt giữ và dân thường không vũ trang ở Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Anh nói rằng lính đặc nhiệm SAS đã phục vụ ở Afghanistan "với lòng dũng cảm và tính chuyên nghiệp", mặc dù một báo cáo quân sự mới thu được cho thấy một đơn vị SAS có thể đã giết 54 người trong chuyến công tác kéo dài 6 tháng, như đã được chứng kiến bởi các cá nhân từng phục vụ trong đơn vị SAS đó. BBC cũng cáo buộc rằng cựu Tư lệnh Biệt kích đã giấu các bằng chứng cho một cuộc điều tra sát nhân.

---- Một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thị trấn Nova Kakhovka ở vùng Kherson của Ukraine vào đêm thứ Hai. Thị trấn, giống như phần lớn của Kherson, đang bị Nga chiếm đóng. Đây là vụ nổ lớn thứ hai trong vòng 4 ngày tại thị trấn, nơi có một đập thủy điện quan trọng và là mối liên kết cung cấp nước cho Crimea thông qua kênh đào Bắc Crimea. Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những tiếng nổ lớn và một quả cầu lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm.

Serhiy Khlan, một quan chức Ukraine là thành viên của hội đồng khu vực Kherson, cho biết trên Facebook: "Ở Nova Kakhovka vừa xóa sổ một kho đạn của Nga. Họ đã tới cất, dự trữ, dự trữ và bây giờ trở thành pháo bông vào ban đêm." Khlan, hiện không ở Kherson, cảnh báo cư dân Nova Kakhovka không nên mạo hiểm bước ra ngoài trời.

---- Theo người phát ngôn Damien Magrou của Quân đoàn Quốc tế, một người nam và một nữ người Brazil và một người đàn ông Pháp đã chết vào tuần trước, trong khi chiến đấu bên cạnh quân Ukraine cho Quân đoàn Quốc tế. Người Brazil đã chết trong trận hỏa hoạn do pháo kích của Nga, theo Magrou nói.

Riêng người lính Anh Andrew Hill, người bị bắt vào đầu tháng 5 ở Mykolaiv, vẫn là một tù binh, theo Magrou nói, thừa nhận rằng không biết gì về Hill, chỉ biết quan chức DPR nói rằng Hill sẽ bị phe thân Nga đưa ra xét xử, và công bằng ở các phiên tòa đó thì chẳng có gì đáng tin cậy.

---- Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte đã gặp Zelensky tại Kyiv và tái khẳng định sự ủng hộ của đất nước ông đối với Ukraine “về mặt chính trị, quân sự và kinh tế”. Rutte cho biết ông đã đến thăm “nhiều nơi mà quân đội Nga đã để lại dấu vết chết chóc và tàn phá kinh hoàng. Tôi vô cùng bàng hoàng trước những gì chứng kiến ngày hôm nay. Những tội ác kinh hoàng này không thể không bị trừng phạt. Đây cũng là chủ đề của Hội nghị Trách nhiệm giải trình Ukraine sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại The Hague.

Zelenskyy nói với các nhà báo sau cuộc họp rằng ông và Rutte đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí, nhưng không thể tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, Mark Rutte nói hôm thứ Hai rằng Hoà Lan sẽ gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraine, bao gồm xe bọc thép và xe pháo tự hành.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói các thành phố lớn ở Ukraine vẫn nằm trong tay Ukraine và các mục tiêu chiến lược của Nga trong cuộc xung đột đã thất bại. Phát biểu tại Bạch Ốc, ông Sullivan cáo buộc rằng Nga muốn chiếm Kiev, nhưng không thực hiện được, đồng thời nói thêm rằng Mỹ tin tưởng thủ đô sẽ được bảo vệ bởi người Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Nga đã cố gắng "mài mòn" một số vùng lãnh thổ ở phía đông của Ukraine "từng inch". Các lệnh trừng phạt và sức kháng cự của Ukraine đã khiến Nga phải "trả một cái giá đắt".

---- Trong hai tuần kể từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2022, quân Ukraine đã thực hiện 14 cuộc không kích chính xác vào các kho đạn và căn cứ quân sự của quân Nga trên các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

Hôm thứ Hai, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, Oleksii Danilov, nói rằng lợi thế về số lượng của quân đội Nga đang bị suy giảm bởi độ chính xác của phi đạn và pháo Ukraine.

Sau ngày 10 tháng 7, các vụ nổ mạnh của các kho đạn ở các vùng Alchevsk và Shakhtarsk bị Nga chiếm đóng đã được báo cáo, cũng như việc các kho ở Kherson Oblast bị phá hủy.

---- Iran đang có kế hoạch cung cấp hàng trăm máy bay không người lái có gắn vũ khí chiến đấu cho Nga để sử dụng ở Ukraine, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết hôm thứ Hai. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Bạch Ốc, cho biết thông tin mà Hoa Kỳ nhận được đã ủng hộ quan điểm rằng quân đội Nga đang phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì vũ khí sau những tổn thất đáng kể ở Ukraine.

Sullivan nói với các phóng viên: “Chính phủ Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga vài trăm UAV (máy bay không người lái), bao gồm cả các UAV có mang vũ khí. Thông tin của chúng tôi cho thấy Iran đang chuẩn bị huấn luyện quân Nga sử dụng các UAV này, với các khóa huấn luyện ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7”. Sullivan cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu Iran đã giao bất kỳ máy bay không người lái nào cho Nga hay chưa.---- Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, cũng đang tranh cử chức Thủ tướng, đã tuyên bố trong một bài báo trên The Times rằng chi tiêu quốc phòng của Anh phải được nâng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Shapps nhấn mạnh: “Với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP, trái ngược với mức tối thiểu do NATO đề xuất là 2%”. Anh dự kiến có thể sẽ có Thủ tướng mới vào ngày 5 tháng 9/2022.---- Tổng thống Biden hôm thứ Hai đã tiết lộ hình ảnh đầy đủ màu sắc đầu tiên từ Kính viễn vọng Không gian James Webb, góc nhìn sâu nhất của vũ trụ mà nhân loại từng chụp được: “Đây là ánh sáng được ghi chép lâu đời nhất trong lịch sử vũ trụ từ 13 tỷ - tôi xin nói lại lần nữa, 13 tỷ - năm về trước.”Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết hình ảnh cho thấy “một hạt nhỏ của vũ trụ” và bao gồm các thiên hà chiếu xung quanh những thiên hà khác có ánh sáng bị uốn cong: “Chúng ta đang có cái nhìn đầu tiên - như ngài đã nói, thưa Tổng thống, chúng ta đang nhìn lại hơn 13 tỷ năm về trước. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 186.000 dặm/giây và ánh sáng mà chúng ta đang nhìn thấy trên một trong những đốm nhỏ đó đã di chuyển trong hơn 13 tỷ năm."Ông nói thêm rằng những hình ảnh khác quay ngược lại khoảng 13,5 tỷ năm, gần như là "thuở ban đầu của vũ trụ", vì vũ trụ đã xấp xỉ 13,8 tỷ năm tuổi.---- Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản, đo lường giá vốn hàng hóa tại cửa nhà máy, đã tăng 9,2% trong tháng 6 hàng năm, theo một báo cáo do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố hôm thứ Ba. Con số này đánh dấu mức tăng 0,1 điểm phần trăm so với mức thay đổi hàng năm được thấy vào tháng Năm. Tính theo tháng, chỉ số PPI tăng 0,7%, chỉ cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.Dữ liệu cũng cho thấy chỉ số giá xuất cảng của Nhật tăng 2,7% từ tháng 5 đến tháng 6 và tăng 19,1% so với năm ngoái tính theo đồng yên, trong khi giá nhập cảng tăng 4,1% so với con số của tháng trước và tăng đáng kinh ngạc 46,3. % lên gần gấp đôi so với số liệu của tháng 6/2021.---- Một thẩm phán của Quận Fulton (tiểu bang Georgia) đã yêu cầu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) trình diện trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đang điều tra về cựu Tổng thống Donald Trump vì cáo buộc phá hoại kết quả cuộc bầu cử 2020.

Theo phóng viên Jose Pagliery của báo The Daily Beast, lệnh của thẩm phán đã được đệ trình vào thứ Sáu: "Thẩm phán gọi Graham là 'nhân chứng cần thiết và quan trọng', người không thể né tránh lời khai của bồi thẩm đoàn."

Graham dự kiến xuất hiện vào ngày 2 tháng 8/2022, theo lệnh thẩm phán. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ chống lại trát đòi hầu tòa từ tiểu bang South Carolina quê hương của ông. Tuần trước, một thẩm phán cũng đã ra lệnh cho luật sư Rudy Giuliani của Trump xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn.

---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã hủy một buổi vận động đông người đã lên lịch ở North Carolina do trát hầu tòa ở New York. Bản tin Axios viết: "Cựu Tổng thống Trump và các con trưởng thành của ông, Ivanka Trump và Donald Trump Jr., dự kiến sẽ ra khai hữu thệ vào ngày 15/7 như một phần của cuộc điều tra của Bộ trưởng tư pháp New York về tài chính kinh doanh của Trump."

Trump trước đó dự kiến đến Greensboro cùng ngày. Báo Raleigh News & Observer đưa tin hôm thứ Hai: "American Freedom Tour đã công bố vào tháng 5 sự xuất hiện tại Greensboro của Trump, Trump Jr., xướng ngôn viên TV Kimberly Guilfoyle, cựu thẩm phán tiểu bang New York Jeanine Pirro, Cảnh sát trưởng Mark Lamb của Quận Pinal (Arizona) và nhà bình luận chính trị Dinesh D'Souza."

Vé tham dự sự kiện đã được bán với giá lên đến $3,955. Các nhà tổ chức viện dẫn "những trường hợp bất khả kháng" cho việc dời lịch. Gia đình Trump đang bị Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James điều tra.

James cho biết vào tháng 1 rằng cuộc điều tra dân sự của bà đã thấy rằng Trump Organization đã thổi phồng trị giá nhiều tài sản để vay tiền ngân hàng, và sau đó ghi vào sổ trị giá rất thấp để miễn hay giảm thuế.

---- Trong đơn kiện Fox News về tội phỉ báng, Dominion Voting Systems đã gửi trát hầu tòa tới cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, theo hồ sơ của tòa án. ABC News đưa tin rằng, theo quy định, Dominion đã đệ đơn ra trát đòi hầu tòa tới Barr vào tuần trước.

Dominion đang đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ USD vì Fox News bịa đặt rằng Dominion đã phù phép máy móc để chuyển phiếu bầu từ Trump sang phiếu bầu cho Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trong một cuộc điều trần kín, trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, Barr gọi những cáo buộc về máy bầu lật ngược phiếu giúp Biden là “hoàn toàn vô nghĩa”. Dominion gần đây cũng đã gửi trát hầu tòa tới các quan chức khác, bao gồm cả Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger. Fox News, trong phản ứng ban đầu đối với vụ kiện, gọi nó là "vô căn cứ."

---- Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thu hút du khách bằng cách tổ chức trình diễn thời trang trước sân chùa. Sau các cô hở lưng, hở rún là hình ảnh tượng Phật.

Video dài 1:59 phút:



https://youtu.be/Y4_GLi1sXu8

---- Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn mới hôm thứ Hai nêu rõ rằng các bác sĩ thực hiện phá thai trong các tình huống khẩn cấp (để cứu mạng thai phụ) được bảo vệ theo luật liên bang bất kể lệnh cấm của tiểu bang.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã nêu rõ trong hướng dẫn cập nhật của mình rằng "các dịch vụ phá thai được ủy quyền hợp pháp, bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe trong các tình huống khẩn cấp" được cho phép trên toàn quốc theo quy định của Đạo luật Điều trị Y tế Khẩn cấp và Lao động Tích cực (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act).

Hướng dẫn được đưa ra dựa trên lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden về sức khỏe sinh sản được ban hành hôm thứ Sáu và nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ rằng việc cứu sống các bà mẹ trong trường hợp khẩn cấp vẫn được bảo vệ trên toàn quốc bất chấp tiểu bang đưa ra các lệnh cấm phá thai và các hạn chế do một số bang áp dụng kể từ khi lật ngược quyết định Roe vs. Wade. Bản văn cũng giải thích về điều kiện gọi là "tình trạng khẩn cấp."

---- WalletHub muốn xem những khu vực nào của Hoa Kỳ khó khăn hơn những nơi khác và vì vậy đã xem xét hơn 180 thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ, kiểm tra hơn ba chục chỉ số trong bốn danh mục chính: căng thẳng công việc, căng thẳng tài chính, căng thẳng gia đình, và căng thẳng về sức khỏe và an toàn. WalletHub nhận thấy Cleveland căng thẳng nặng nề nhất, trong khi Fremont, Calif., Có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Dưới đây, 10 thành phố bị căng thẳng hàng đầu, theo thứ tự: 1. Cleveland, 2. Detroit, 3. Gulfport, Miss., 4. Baltimore, 5. Philadelphia, 6. Memphis, Tenn.; 7. New Orleans. 8. Birmingham, Ala., 9. St. Louis, 10. Toledo, Ohio.

Nhóm 10 thành phố ít căng thẳng nhất: 173. Burlington, Vt.; 174. Sioux Falls, SD; 175. Bismarck, ND.; 176. San Jose, Calif.. 177. Columbia, Md., 178. Fargo, ND, 179. Overland Park, Kan., 180. Madison, Wis., 181. South Burlington, Vt. 182. Fremont, Calif.

---- Khoảng 23 triệu tài khoản ngân hàng của người dân California sẽ được tăng từ 200 đô la lên 1,050 đô la, nhờ vào tiền tiểu bang sẽ trao tặng để giúp gánh nặng giá xăng và các hàng hóa khác đã tăng giá. Tiền trao tặng sẽ do tiểu bang gửi trực tiếp vào tài khoản người nhận từ cuối tháng 10/2022.

Tuy nhiên, sẽ có nhiều triệu dân nghèo không được lãnh tiền này. Lý do: họ không có hồ sơ khai thuế năm ngoái. Họ không khai thuế vì quá nghèo. Trong số những người bị bỏ qua có một số người cao niên, nhiều người sống bằng trợ cấp khuyết tật, và một số người trưởng thành có thu nhập thấp nhất.

Đó là bởi vì các khoản tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng hay thẻ debit - dự kiến sẽ bắt đầu gửi từ cuối tháng 10/2022 và kết thúc vào tháng 1/2023 - sẽ được gửi đi dựa trên các tờ khai thuế.

Theo nghiên cứu của Public Policy Institute of California về Biện pháp giảm Nghèo 2019 (2019 California Poverty Measure), khoảng 3 triệu người dân California sinh sống trong các gia đình có thu nhập ít đến mức họ không phải nộp thuế. Viện ước tính tỷ lệ nghèo ở những người sống trong các gia đình không cần nộp thuế là 60%.

---- Giá xăng thông thường trung bình của Mỹ giảm 19 xu/gallon trong hai tuần qua xuống còn 4,86 USD/gallon. Nhà phân tích Trilby Lundberg của Lundberg Survey hôm Chủ nhật cho biết sự sụt giảm tiếp tục diễn ra do giá dầu thô cũng giảm: “Giả sử giá dầu không tăng từ đây, những người lái xe có thể thấy giá giảm thêm 10-20 xu khi giá dầu giảm tiếp tục ở mức đường phố.”

Giá trung bình tại máy bơm giảm 24 xu/gallon trong tháng qua, nhưng cao hơn 1,66 đô la/gallon so với một năm trước. Trên toàn quốc, giá trung bình cao nhất đối với khí đốt thông thường là ở Khu vực Vịnh San Francisco, ở mức 6,14 USD/gallon. Mức trung bình thấp nhất là ở Baton Rouge, Louisiana, ở mức 4,19 USD/gallon. Theo khảo sát, giá dầu diesel trung bình giảm 13 cent kể từ ngày 24/6 xuống 5,76 USD/gallon.

---- Phan Anderson, một phụ huynh tại Học khu San Dieguito Union sẽ tranh ghế Ủy viên Học khu Julie Bronstein ở Khu vực 5 trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2022. Phan Anderson là cư dân Carmel Valley từ 16 năm nay, và là mẹ của ba đứa trẻ, đã tuyên bố ứng cử vào hôm thứ Năm trong bối cảnh học khu còn nhiều tranh cãi nhiều tháng qua, trong đó có 1 vụ kiện giữa các thành viên hội đồng trường về chuyện vẽ lại bản đồ bầu phiếu (gerrymandering) và việc sa thải giám đốc (superintendent) của học khu vào cuối tháng 6/2022.

Phan Anderson ứng cử vì tin rằng cô sẽ đưa học khu hoạt động trở lại, sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các tiêu chuẩn cao trong các môn học chính, hỗ trợ tiềm năng của học sinh thông qua các chương trình ngoại khóa, minh bạch về chi tiêu của học khu và các chủ đề, và thúc đẩy lòng bao dung.

Là một kỹ sư nhu liệu tốt nghiệp San Diego State University, Anderson chuyển đến San Diego khi mới tuổi 10 cùng gia đình. Cô sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam, trong Chiến tranh Việt Nam và đã trải qua một hành trình gian khổ khi chạy trốn khỏi VN để sang Hoa Kỳ. Cô và chồng quyết định chuyển đến Carmel Valley để con của họ cuối cùng có thể theo học các trường ở quận San Dieguito nổi tiếng về giáo dục.

---- Một cuộc tranh cử trong tháng 11/2022 được cộng đồng Việt hải ngoại chú ý là cuộc chạy đua vào chức vụ Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia. Bee Nguyen là đương nhiệm dân biểu tiểu bang Georgia bây giờ đại diện Đảng Dân Chủ tranh ghế với ứng viên Cộng Hòa Brad Raffensperger (đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia).

Sau khi vượt thắng vòng bầu cử sơ bộ của Dân Chủ, Bee Nguyễn báo cáo đã quyên góp được 874.000 đô la, so với 305.000 đô la cho Brad Raffensperger. Như thế, tổng cộng, Bee Nguyen đã quyên góp được 2,17 triệu đô la, so với 2 triệu đô la cho Raffensperger.

.



Nhưng nhiều tiền hơn, không có nghĩa là nhiều phiếu hơn. Cử tri gốc Việt và gốc Á tại Georgia lại không đông. Bee Nguyen nổi bật sau bầu cử 2020 trong cương vị người điều tra các lời bịa đặt do Trump đưa ra về cái gọi là "gian lận bầu cử" ở Georgia. Bee Nguyen đã tới gõ cửa từng địa chỉ mà Cộng Hòa nói là có phiếu bầu nhưng cử tri đó đã chết hay đã dọn sang tiểu bang khác, và chứng minh rằng các lờia bịa đặt của Trump và Rudy Giuliani là vô căn cứ.

---- Quận Cam: cướp có súng, gây án mạng ở nhiều tiệm tạp hóa 7-Eleven. Tên cướp nổ súng, bắn 1 nhân viên của tiệm tạp hóa 7-Eleven chết ở Brea, 1 người khác chết ở Santa Ana, và 3 người khác bị thương tại các địa điểm tiệm tạp hóa 7-Eleven ở La Habra và ởRiverside vào sáng sớm Thứ Hai, 11/7/2022, theo lời cảnh sát.

Tại Santa Ana, vào khoảng 3:25 giờ sáng, 1 người đàn ông đã bị bắn chết tại một tiệm tạp hóa 7-Eleven ở khu phố 300 East 17 Street trong một vụ cướp. Cảnh sát tìm thấy nạn nhân trong bãi đậu xe với một vết thương do súng bắn vào phần trên cơ thể. Cảnh sát nói có lẽ nạn nhân không phải là nhân viên (tại tiệm 7-Eleven).

Cảnh sát Brea cho biết trong vòng một giờ, vụ xả súng Brea đã xảy ra tại tiệm 7-Eleven phía tây bắc Đại lộ Brea và Đường Lambert, nói đây là một vụ cướp đã biến thành một vụ giết người. Cảnh sát cho biết: “Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy một nhân viên nam, với một vết thương do đạn bắn, đã chết."

Cảnh sát Brea cho biết họ vẫn chưa biết liệu các vụ xả súng ở Santa Ana và Riverside có liên quan đến những vụ nổ súng ở Brea và La Habra hay không, nhưng vụ xả súng ở các thành phố lân cận đó có liên quan đến cùng một nghi phạm. “Chúng tôi tin 100% như thế,” Đại úy Phil Rodriguez nói.

.



Cảnh sát Brea đã công bố hai bức ảnh giám sát của nghi phạm, mặc một chiếc áo trùm mũ hoodie sẫm màu và che mặt, có vẻ như đang ở trong một tiệm 7-Eleven. Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ án liên hệ với Thám tử Alfred Rodriguez theo số 714-671-4438 hoặc tại AlfredR@cityofbrea.net.

---- Bưu điện Quận Cam tuyển nhân viên. Sở Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) sẽ tổ chức buổi tuyển dụng nhân viên địa phương. USPS cho biết nhân viên của họ sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin về các vị trí, trả lời các câu hỏi và hướng dẫn các nhân viên trong tương lai thực hiện từng bước quy trình nộp đơn.

Mức lương khởi điểm là 18,92 đô/giờ cho bưu tín viên. Dưới đây là tóm tắt về các hội chợ việc làm:

- Ngày 13 tháng 7: từ 9:00am-1:00pm, tại Bưu điện Brea, 700 E. Birch St.

- Ngày 20 tháng 7: từ 9:00am-1:00pm, tại Bưu điện Tustin, 340 E. 1st St.

- Ngày 27 tháng 7: từ 9:00am-1:00pm, tại Bưu điện Huntington Beach, 6771 Warner Ave.

Người nộp đơn phải từ 18 tuổi trở lên và phải có khả năng vượt qua kiểm tra ma túy và kiểm tra lý lịch tư pháp. Một số vị trí yêu cầu một kỳ thi; bất kỳ vị trí nào có yêu cầu lái xe cũng sẽ yêu cầu giấy phép lái xe hợp lệ và lý lịch Nha Lộ Vận DMV không lỗi (trong ít nhất hai năm). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập about.usps.com/careers/welcome.htm.

---- Bản tin của MarketWatch hôm Thứ Hai cho biết công ty sản xuất xe hơi Việt Nam VinFast sẽ mở 6 đại lý tại Hoa Kỳ trong tuần này và 30 đại lý vào cuối năm 2022, tất cả đều ở California.

Công ty cho biết họ sẽ cắt băng khánh thành các trung tâm đại lý ở Berkeley, Commerce, Corte Madera, San Diego, San Mateo và Santa Monica vào ngày 14/7/2022. Ban đầu, các cửa hàng sẽ dự trữ hai chiếc xe điện.

. Một là mẫu SUV chạy điện VF8 với 2 hàng ghế, giá từ 40.700 USD.

. Chiếc còn lại là VF9 với 3 hàng ghế, giá từ 55.000.

Thời gian đầu, bình điện xài pin là VinFast cho thuê, không bán. Thắc mắc, xin vào Google và gõ "vinfast" để tìm hiểu thêm.

---- Nhiều nhà máy chế biến hải sản có thể đóng cửa do thiếu nguyên liệu. Theo Báo Người Đồng Hành. Hải sản (khai thác từ biển) là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) VASEP, 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt 553 triệu USD, tăng 56%; cá biển khác đạt gần 950 triệu USD, tăng 12%; nhuyễn thể đạt 400 triệu USD, tăng 20,5% và cua ghẹ, giáp xác khác đạt hơn 100 triệu USD, tăng 40,8%. Tuy nhiên, theo dự báo của chuyên gia VASEP, tốc tăng trưởng này có thể chậm lại trong 6 tháng cuối năm do nhà máy chế biến hải sản bị giảm 60-90% nguyên liệu thu mua trong nước và không bù đắp được từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Hàng trăm nhà máy phụ thuộc 100% nguyên liệu trong nước sẽ phải đóng cửa trong 3-6 tháng tới.

---- Độc Chiêu Huế: Tây thích xe cà rem Ta

Video dài 1:14 phút:



https://youtu.be/eMHQBwNXaRg

---- HỎI 1: Có phải 79% du khách Mỹ gặp ít nhất 1 vấn đề rắc rối trong 2022?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 79% du khách Mỹ từng gặp ít nhất một "vấn đề rắc rối liên quan đến du lịch" trong năm 2022, theo một cuộc khảo sát du lịch mùa hè. Thống kê dò ra được Bankrate, một công ty tài chính cá nhân công bố hôm thứ Hai, đưa ra trong bối cảnh người Mỹ tiếp tục vật lộn với lạm phát gia tăng, giá năng lượng và du lịch cao.

Theo Bankrate, 33% người lớn ở Hoa Kỳ đã đi du lịch giải trí ít nhất một lần vào năm 2022, với 12% người lớn đi công tác. Trong nhóm được thăm dò ý kiến này, 79% khách du lịch cho biết họ đã gặp ít nhất một vấn đề rắc rối ảnh hưởng đến việc cân nhắc đi du lịch của họ.

Các du khách đau đầu nhất được báo cáo là chi phí du lịch không mong muốn: Ít nhất 57% khách du lịch thấy rằng giá cao hơn mức họ từng quen thuộc.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/summer-travel-costs-airports-flying-driving-inflation-survey/

---- HỎI 2: Chăm sóc trẻ em, ở thủ đô DC đắt nhất?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khi chi phí chăm sóc trẻ em tăng lên ở Hoa Kỳ, một cuộc khảo sát của Care.com với 3.003 người lớn cho thấy thủ đô D.C. là nơi chăm sóc trẻ em đắt đỏ nhất.

Cuộc khảo sát cho thấy mức giá trung bình hàng tuần cho một bảo mẫu trong Học khu là 855 đô la và cao hơn 23% so với mức trung bình trên toàn quốc. Mức trung bình hàng tuần cho dịch vụ giữ trẻ ban ngày là $ 419, cao hơn 85% so với mức trung bình toàn quốc. Nhóm 10 tiểu bang đắt nhất:

1. Thủ đô Mỹ: $419

2. Massachusetts: $324

3. Washington: $304

4. California: $286

5. Connecticut: $258

6. New York: $258

7. Arkansas: $255

8. Maryland: $254

9. Colorado: $254

10. Oregon: $249

https://wtop.com/dc/2022/07/survey-finds-the-district-is-the-most-expensive-in-the-u-s-for-childcare/

.