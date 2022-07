Cựu Thủ Tướng Nhật Abe Shinzo (trái), sát thủ (vòng đỏ) sau lưng, súng tự chế. Sát thủ khai thương mẹ nên ám sát Abe. Biden, Tập chia buồn. Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm Abe.

- Anh: Nga di chuyển quân dự bị tới gần biên giới với Ukraine, sắp đánh lớn. Lực lượng do Nga dẫn đầu đã chiếm một khu vực kiên cố của Ukraine ở làng Grigoryevka. LHQ: Ukraine cũng chịu trách nhiệm như Nga trong vụ tấn công viện dưỡng lão ở Luhansk.

- Báo The Times: 18 bất động sản ở Anh thuộc sở hữu nhà nước Nga; Ukraine kiện, đòi siết 18 nhà kia, trị giá 120 triệu USD. Tân binh của Ukraine huấn luyện tại Anh. Ukraine mở lại các cảng đã ngừng hoạt động từ lâu trên sông Danube. Ukraine: Nga pháo kích vào phần phía đông của cột mốc Donetsk, bắn vào dân thường, sập 1 bệnh viện, 1 tòa nhà văn hóa, các tòa nhà dân cư.

- Ukraine báo động: đời sống ở Severodonetsk thê thảm, không điện nước, xác người chết phân hủy. Đại sứ quán Nga: Mỹ giao thêm 4 dàn đại pháo cho Ukraine để kéo dài cuộc chiến bằng mọi giá. Nga đã chiếm được làng Klynove ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và đang tiến sâu hơn vào thành phố Artemovsk. Ukraine tố Nga “bắt chẹt trực tiếp” thế giới về “nạn đói”.

- 3 họa sĩ Ukraine triển lãm ở New Jersey, tiền bán tranh sẽ góp quỹ quân đội Ukraine để chống Nga

- Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm Abe. Sát thủ khai thương mẹ nên ám sát Abe. Biden, Tập chia buồn với Nhật Bản.

- Mới đính hôn, liền ly dị: Elon Musk hứa chi ra 44 tỷ đô la để mua công ty mạng Twitter, bây giờ đổi ý

- DB Zoe Lofgren (Dân Chủ-Calif.): Pat Cipollone (LS Bạch Ốc của Trump) ra khai trước Ủy ban 6/1 thành thực

- Tòa: Hãng kế toán Mazars của Trump phải nộp Hạ Viện hồ sơ tài chánh của Trump Organization

- Trump xem xét từ bỏ đặc quyền hành pháp đối với Steve Bannon, để Bannon ra khai với Ủy ban 6/1

- Căn nhà của Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) bị cảnh sát tới bao vây giải cứu vì tin vịt

- hơn 300 công chức tiểu bang Virginia đã từ chức từ khi Thống đốc Cộng hòa lên nắm quyền

- Quận Cam: Thương xá Westminster Mall tại Little Saigon sẽ xây thêm nhiều ngàn căn hộ.

- Maryland: bắt Jamaar Cornish vụ cướp ngân hàng tháng 5/2022, với Pedro Unseld Nguyen lái xe đưa đón

- Quận Cam: Bac Tien Duong, 49 tuổi, bị kết án 20 năm tù vì tội vượt ngục và mưu sát.

- SG cơ nguy thành đô thị tắc nghẽn nhất Đông Nam Á. Hải cảng, phi cảng đều kẹt xe hoài.

- Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 35 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Giáo viên Tây kể chuyện lái xe kiểu Ta.

- HỎI 1: Có phải 71% dân Mỹ dự tính mua xe hơi điện (EV)? ĐÁP 1: Có quan tâm hơn, chú ý hơn.

- HỎI 2: Có phải 1/5 dân Mỹ bị hóa đơn đòi tiền y tế bất ngờ? ĐÁP 2: Đúng là 22% dân Mỹ.

QUẬN CAM (9/7/2022) ---- Thi hài cựu Thủ tướng Nhật được đưa về nhà riêng tại Tokyo. Sát thủ khai thương mẹ nên ám sát. Biden, Tập chia buồn. Ông Abe bị bắn hôm thứ Sáu khi đang diễn thuyết tại thành phố Nara phía Tây Nhật Bản, và đã chết tại bệnh viện. Vợ ông là bà Akie, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu đã có mặt tại bệnh viện. Xe chở thi hài ông Abe về tới nhà ông ở quận Shibuya vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, theo tin NHK.

Tổng thống Biden đã ra lệnh treo cờ rủ, ngang nửa cột cờ, tại Bạch Ốc và các tòa nhà liên bang khác cũng như cơ sở quân sự đến hết Chủ nhật như một sự tôn trọng đối với cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, vì “Abe đã làm việc với các Tổng thống Hoa Kỳ của cả hai đảng để làm sâu sắc hơn Liên minh giữa các quốc gia của chúng ta và thúc đẩy một tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

Theo tin Wasington Post, tay súng là một người đàn ông thất nghiệp 41 tuổi đến từ Nara tên là Tetsuya Yamagami, khai rằng y tin Abe có liên quan đến một tổ chức tôn giáo mà y căm thủ. Cảnh sát từ chối kể tên tổ chức tôn giáo đó, với lý do cuộc điều tra đang diễn ra. Yamagami là lính Hải quân Nhật Bản trong ba năm khi mới 20 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều khẩu súng tự chế trong nhà y hôm thứ Sáu.

Yamagami khai rằng mẹ y đã phá sản sau khi chi tiền của mình để hỗ trợ một nhóm tôn giáo, theo báo Nhật Bản Mainichi Shimbun, dẫn nguồn tin cảnh sát. Anh ta cho biết gia đình anh ta tan vỡ vì nỗi ám ảnh của mẹ y với nhóm tôn giáo kia, và anh ta nhắm mục tiêu Abe “vì phẫn uất”, theo báo Mainichi.

Văn phòng của Abe nói với CNN rằng tang lễ cho Abe sẽ được tổ chức vào thứ Hai và thứ Ba, với nghi thức sẽ được tổ chức vào thứ Hai, sau đó là lễ tưởng niệm vào thứ Ba. Tang lễ sẽ do người vợ góa của ông tổ chức tại một ngôi đền ở Tokyo.

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara Tomoaki Onizuka cho biết ông "không thể phủ nhận có vấn đề" với an ninh của Abe. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, ông nói rằng các nhà chức trách đang xem xét điều gì đã xảy ra trong việc dẫn đến việc cựu thủ tướng bị bắn. Ông nói thêm rằng ông "chịu trách nhiệm" về vấn đề an ninh dẫn đến cái chết của Abe.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio để chia buồn về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời. Biden bày tỏ "sự phẫn nộ, đau buồn và tiếc thương sâu sắc đối với vụ ám sát ông Abe bằng súng đầy bi kịch và bạo lực”. Biden đã nhắc tới tầm quan trọng của “di sản còn mãi” của ông Abe trong cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống cùng người dân Mỹ sát cánh với ông Kishida và người dân Nhật Bản trong thời khắc đau thương này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm thứ Bảy, nói ông Abe đã nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ song phương và có những đóng góp tích cực khi còn là thủ tướng. Ông Tập nói ông thấy buồn sâu sắc khi biết ông Abe ra đi đột ngột, và lấy làm tiếc về điều này. Tập cho biết ông sẵn sàng tiếp tục làm việc với ông Kishida để phát triển quan hệ hữu hảo, hợp tác theo những nguyên tắc đặt ra trong các tài liệu ngoại giao mà hai nước đã đồng thuận.

----- Thống đốc Pavlo Kyrylenko thông báo: Nga hôm thứ Bảy đã bắt đầu pháo kích vào phần phía đông của cột mốc Donetsk của Ukraine: "Người Nga đang bắn vào dân thường - và sẽ tiếp tục bắn. Cách duy nhất để thoát ra là sơ tán."

Kyrylenko cho biết một bệnh viện, một tòa nhà văn hóa, các tòa nhà dân cư và một sân chơi đã bị hư hại ở Druzhkivka, một ngôi nhà riêng ở Slovyansk, cũng như một nhà ga ở Chasovoy Yar. Ít nhất một người đã chết ở Semigirya qua đêm, trong khi các thông tin khác chưa được biết.

---- Ukraine đang chuyển thương mại đường biển qua đường sông, mở lại các cảng đã ngừng hoạt động từ lâu trên sông Danube để bù đắp cho việc bị phong tỏa ở Biển Đen, theo báo The Guardian đưa tin, dẫn lời Alla Stoyanova, người đứng đầu bộ phận chính sách nông nghiệp của khu vực Odesa.

"Như chúng tôi đã nói, hơn 160 tàu đang chờ ở Biển Đen để vào kênh Sulina, nhưng họ không thể vì công suất của kênh đó chỉ có 5-6 tàu mỗi ngày", Stoyanova giải thích, đồng thời lưu ý rằng Kiev đang tìm cách mở rộng việc sử dụng cảng sông Reni trên sông Danube.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang di chuyển quân dự bị từ trên khắp đất nước và tập hợp họ gần biên giới với Ukraine "cho các hoạt động tấn công trong tương lai". Một tỷ lệ lớn các đơn vị bộ binh mới có khả năng triển khai xe bọc thép MT-LB, một loại xe đa dụng của Liên Xô, được bọc thép nhẹ chống lại các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo.

Bộ Quốc phòng Anh lưu ý: "Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Putin vào ngày 7 tháng 7 năm 2022 rằng quân đội Nga 'thậm chí chưa bắt đầu' các nỗ lực của mình ở Ukraine, nhiều lực lượng tiếp viện của họ là các nhóm đặc biệt, triển khai với các thiết bị lỗi thời hoặc không phù hợp."

---- Các lực lượng do Nga dẫn đầu đã chiếm một khu vực kiên cố của Ukraine ở làng Grigoryevka, gần thành phố Seversk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo phụ tá Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk Vitaly Kiselev nói với TASS News hôm thứ Bảy.

"Các đơn vị của chúng tôi đã giải quyết được Grigoryevka. Có một khu vực kiên cố rất lớn, nhưng các đơn vị của chúng tôi đã chiếm được nó. Họ đã đuổi bọn phát xít Ukraine ra khỏi đó. Và họ đã xua đuổi chúng thần tốc."

---- LHQ nói Ukraine cũng chịu trách nhiệm về vụ tấn công viện dưỡng lão. LHQ cho biết Ukraine chịu một phần lớn, và có lẽ tương đương, về một vụ tấn công xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Luhansk, nơi hàng chục bệnh nhân già và tàn tật bị mắc kẹt trong nhà mà không có nước hoặc điện, hai tuần sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược của nó.

Theo AP, chính phủ Ukraine đổ lỗi cho quân Nga đã giết hơn 50 thường dân trong một cuộc tấn công vô cớ. Ít nhất 22 trong số 71 bệnh nhân sống sót sau vụ tấn công, nhưng số người thiệt mạng chính xác vẫn chưa được biết, theo LHQ. Tuy nhiên, LHQ bây giờ cho biết quân Ukraine chịu một phần lớn, và có lẽ ngang nhau, về những gì đã xảy ra ở làng Stara Krasnyanka.

---- Một cuộc điều tra của báo The Times đã tìm thấy 18 bất động sản ở Anh thuộc sở hữu của nhà nước Nga mà họ cho rằng có thể bị tịch thu và trao cho Ukraine. Báo này cho biết Ukraine cũng đang xem xét các hành động pháp lý để đòi quyền sở hữu 18 bất động sản, có thể trị giá lên đến 100 triệu bảng Anh (hơn 120 triệu USD).

---- Các tân binh của Ukraine đang được huấn luyện bởi quân lực Anh tại một căn cứ quân sự gần Manchester. Có tới 10.000 binh sĩ Ukraine sẽ đến Anh để học quân sự chuyên biệt kéo dài vài tuần. Nhóm đầu tiên đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Năm. Ukraine đang mất tới 200 binh sĩ mỗi ngày, có nghĩa là việc huấn luyện quân tiếp viện là rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của đất nước.

.

---- Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ cho biết qua Telegram hôm thứ Bảy rằng đằng sau việc chuyển giao thêm 4 dàn đại pháo HIMARS MLRS. cho Ukraine, là "mong muốn không thể kiềm chế" của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Ukraine "là kéo dài cuộc chiến bằng mọi giá".

"Chúng tôi chú ý đến tuyên bố của Ngũ Giác Đài về chuyến hàng sắp tới của 4 chiếc HIMARS MLRS tới Ukraine. Đằng sau quyết định này là mong muốn kéo dài xung đột của Washington bằng mọi giá, để bù đắp cho những tổn thất ngày càng tăng của các tiểu đoàn quốc gia và Lực lượng vũ trang của Ukraine thông qua việc vận chuyển vũ khí."

Đại sứ quán của Nga tại Mỹ cũng bác bỏ cáo buộc "mục đích phòng thủ" của các lô hàng vũ khí Mỹ, chỉ ra rằng chính quyền Ukraine và lực lượng dân tộc chủ nghĩa sử dụng những vũ khí này "để phá hủy các thành phố Donbas." Thực tế, Nga đã bắn tan tành nhiều thành phố Ukraine từ lâu rồi, trong khi các dàn đại pháo của Mỹ chỉ mới là lời hứa.

---- Các đơnv ị do Nga dẫn đầu đã chiếm được làng Klynove ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và đang tiến sâu hơn vào thành phố Artemovsk, theo nguồn tin quân sự của Cộng hòa Nhân dân Lugansk nói với TASS News hôm thứ Bảy: "Tại Artemovsk, một cuộc tấn công của quân đồng minh đang tiến hành. Việc giải quyết Klynove đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngoài ra còn có một cuộc tấn công đang diễn ra gần làng Vesela Dolyna, cách Artemovsk năm km."

Hôm qua, sĩ quan LPR Andrei Marochko nói với TASS News rằng các lực lượng Ukraine đã buộc dân thường tham gia vào tuyến phòng thủ của Ukraine xung quanh Artemovsk và Soledar.

---- Đại sứ Ukraine tại Indonesia đã cáo buộc Nga “bắt chẹt trực tiếp” thế giới về “nạn đói” bằng cách làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Vasyl Hamianin nói với Al Jazeera bên lề G20: “Đó là hành động vô nhân đạo, tàn nhẫn và không đáp ứng bất kỳ nguyên tắc nào của con người… và bất kỳ nguyên tắc nào về chung sống hòa bình”.

---- Triển lãm: tranh của 3 họa sĩ Ukraine triển lãm ở New Jersey, tiền bán tranh sẽ góp quỹ quân đội Ukraine.

Video dài 2:56 phút:



https://youtu.be/sPraK6WL5FM

---- Một quan chức khu vực Ukraine đã cảnh báo về tình trạng xấu đi của cuộc sống ở Severodonetsk, nơi bị Nga chiếm cách đây hai tuần, nói rằng không có nước, điện hoặc hệ thống nước thải hoạt động trong khi xác người chết phân hủy trong các tòa nhà chung cư nóng nực.

Thống đốc Serhiy Haidai cho biết người Nga đã tung ra các đợt pháo bừa bãi ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Nga trong tuần này tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Luhansk, nhưng thống đốc và các quan chức Ukraine khác cho biết quân đội Ukraine còn phòing thủ một phần nhỏ của tỉnh.

.

---- Hợp đồng tỷ phú Elon Musk hứa chi ra 44 tỷ đô la để mua công ty mạng Twitter đang bên bờ sụp đổ, sau khi Giám đốc điều hành Tesla gửi một lá thư cho hội đồng quản trị của Twitter hôm thứ Sáu nói rằng ông quyết định sẽ không mua Twitter. Nhưng hợp đồng ghi rằng, nếu Musk không mua, sẽ phải bồi thường 1 tỷ đô la. Nếu không, là sẽ bị Twitter níu áo ra tòa.

Đó là bước ngoặt mới nhất trong câu chuyện thương thuyết mua bán giữa người đàn ông giàu nhất thế giới và một trong những nền tảng truyền thông xã hội có ảnh hưởng nhất. Phần lớn bộ phim đã diễn ra trên Twitter, với Musk - người có hơn 95 triệu người theo dõi - than thở rằng công ty đã không phát huy hết tiềm năng như một nền tảng cho tự do ngôn luận.

---- Dân biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ-Calif.), thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm thứ Sáu cho biết cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, Pat Cipollone đã không khai mâu thuẫn với lời khai của các nhân chứng trước đó, trong buổi khi ông ra điều trần với Ủy ban hôm thứ Sáu.

.

Cuộc điều trần của Pat Cipollone diễn ra kín, sau cánh cửa, và sau lời khai công khai bùng nổ từ Cassidy Hutchinson, một cựu phụ tá của cựu Chánh văn phòng Trump Mark Meadows -- lời khai của cô Htchinson đã đặt Cipollone vào vai trò trung tâm trong bộ phim truyền hình hậu trường tại Bạch Ốc ngày 6 tháng 1/2021.



"Ông. Cipollone đã tự nguyện xuất hiện và trả lời rất nhiều câu hỏi. Anh ta không mâu thuẫn với lời khai của các nhân chứng khác. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã học được một vài điều mà chúng tôi sẽ triển khai trong các phiên điều trần sắp tới, ”Lofgren nói với CNN’s Wolf Blitzer. “Vì vậy, tôi nghĩ đó là một ngày mệt mỏi cho tất cả những người tham gia - ông Cipollone và các nhân viên và các thành viên, nhưng nó rất xứng đáng.”

Blizter hỏi liệu mọi người có thể cho rằng Cipollone đã xác nhận lời khai của Hutchinson hay không.

“Không mâu thuẫn không giống như xác nhận,” Lofgren nói.

“Cipollone có thể nói kiểu như, thế này và thế này là sai, nhưng Cipollone đã không nói như thế. Có những chuyện mà Cipollone có thể không hiện diện [để chứng kiến], hoặc trong một số trường hợp, không thể nhớ lại một cách chính xác. Cảm giác của tôi là Cipollone, như tôi nói, Cipollone đã xuất hiện một cách tự nguyện. Tôi nghĩ Cipollone đã thẳng thắn với ủy ban. Cipollone đã cẩn thận trong các câu trả lời của mình, và tôi tin rằng Cipollone thành thật trong các câu trả lời của mình,” bà Lofgren nói.

---- Cựu Tổng thống Donald Trump lại dính thêm búa tạ trước tòa hôm thứ Sáu khi Trump mất nỗ lực giữ hồ sơ tài chính của mình trước Quốc hội. Báo Politico viết: "Một tòa án phúc thẩm liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng một ủy ban Hạ viện được quyền xem nhiều hồ sơ về tài chính và hoạt động kinh doanh của Trump, nhưng tòa án đã thu hẹp hơn nữa các khía cạnh của trát đòi thông tin từ Hạ Viện do Đảng Dân chủ kiểm soát sẽ đưa ra từ các kế toán của Trump vào năm 2019."

"Nếu quyết định từ Tòa phúc thẩm D.C. là có hiệu lực, công ty kế toán cũ của Trump là Mazars sẽ phải cung cấp cho Ủy ban Giám sát của Hạ viện và Ủy ban Cải cách Chính phủ 5 năm hồ sơ về những sai sót tiềm ẩn trong báo cáo tài chính của Trump hoặc doanh nghiệp của Trump và nhiều hơn một chút hai năm hồ sơ liên quan đến hợp đồng thuê với chính phủ liên bang đối với Khách sạn Trump International Hotel trước đây ở Washington."

Trump có thể kháng cáo lên toàn bộ tòa phúc thẩm D.C. hoặc đưa lên thẳng Tòa án Tối cao. Politico viết: "Mazars cũng sẽ phải cung cấp hồ sơ từ năm 2017 và 2018 về các giao dịch giữa Trump Organization và bất kỳ chính phủ hoặc quan chức nước ngoài, địa phương hoặc tiểu bang nào. Hai năm trước cho đến ngày kể từ ngày ra phán quyết hôm thứ Sáu, các thẩm phán đã đưa ra ý kiến bác bỏ các tuyên bố sâu rộng của Trump về đặc quyền hành pháp nhưng tuyên bố rằng các tòa án cấp dưới đã không làm đủ để xem xét nhu cầu có chủ đích của Ủy ban Hạ viện đối với thông tin và liệu trát đòi có bị sắp xếp để phù hợp với những nhu cầu đó hay không."

---- Cựu Tổng thống Donald Trump đang xem xét từ bỏ đặc quyền hành pháp trong một bức thư gửi cho Steve Bannon, như thế có thể cho phép chiến lược gia cũ của Trump ra làm chứng trước Ủy ban 6/1, theo Báo The Washington Post.

Báo này viết rằng ý tưởng này đã bị một số cố vấn của Trump phản đối. Bannon, người sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng này vì bị truy tố tội khinh thường Quốc hội vì từ chối trát đòi điều trần từ ủy ban, đã nhiều lần lập luận rằng y được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp trong cuộc điều tra của Ủy ban.

Có tin Trump hiện được cho là đang cân nhắc việc gửi một lá thư trực tiếp cho Bannon, trong đó Trump nói rằng Trump sẵn sàng từ bỏ đặc quyền hành pháp nếu Bannon có thể đạt được thỏa thuận với ủy ban về các điều khoản của lời khai của Bannon.

---- Căn nhà của Steve Bannon tại thủ đô Washington, D.C. hôm Thứ Sáu đã bị cảnh sát tới bao vây giải cứu vì có tin báo cảnh sát rằng một người đàn ông có vũ trang đã bắn ai đó bên trong căn nhà.

Báo Washington Post đưa tin: “Cảnh sát đã đóng cửa các con phố gần Tòa án Tối cao và Điện Capitol trong khoảng một giờ, khiến họ lo ngại về một tay súng đang hoạt động. Khoảng 12:30 giờ chiều, cảnh sát mở cửa lại các đường phố sau khi xác định rằng không có vụ nổ súng, không có vũ khí, không có mối đe dọa và không có nạn nhân.”

Một phát ngôn viên của cảnh sát D.C. nói với tờ báo rằng một ai đó đã gọi đến để báo cáo sai về một vụ nổ súng trong nhà của Bannon trên đường A Street NE. Bannon đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo The Daily Beast vào chiều thứ Sáu.

---- Hôm thứ Sáu, đài WRIC loan tin rằng hơn 300 công chức tiểu bang Virginia đã từ chức kể từ khi Thống đốc Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin thiết lập một lệnh hạn chế thời gian họ có thể làm việc tại nhà: "Vào ngày 5/5/2022, Youngkin đã cập nhật chính sách làm việc từ xa của tiểu bang để tất cả nhân viên của tiểu bang bắt đầu làm việc trực tiếp toàn thời gian trước ngày 5 tháng 7, một thay đổi mà văn phòng thống đốc nhấn mạnh sẽ cung cấp 'các tùy chọn và hỗ trợ việc sử dụng công việc từ xa khi thích hợp'. Youngkin cho biết nó sẽ giúp 'cân bằng nhu cầu của các dịch vụ chính phủ với nhu cầu của các công chức của chúng tôi.'"

Theo báo cáo, các đơn từ chức đã xảy ra ở nhiều cơ quan nhà nước, với một số công nhân rời đi viện dẫn rõ ràng chính sách làm việc từ xa mới là lý do khiến họ rời đi: "Điều này bao gồm 183 nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải Virginia, 28 người trong số họ đã viện dẫn 'các tùy chọn làm việc từ xa' là lý do để nghỉ việc..."

Youngkin, thống đốc Đảng Cộng hòa đầu tiên được bầu ở Virginia kể từ năm 2009, đã vướng vào nhiều cuộc tranh cãi trong những tuần gần đây. Ông đã bị chỉ trích vì đã thêm các ngôn ngữ tôn giáo vào khóa đào tạo đa dạng bắt buộc của tiểu bang.

---- Quận Cam: Thương xá Westminster Mall tại Little Saigon sẽ xây thêm nhiều ngàn căn hộ. Giao dịch địa ốc tại thương xá Westminster Mall đã hoàn tất hồ sơ trong những ngày gần đây, bao gồm một giao dịch rộng 14 mẫu Anh tại Westminster Mall nơi công ty Shopoff Realty mua lại chỗ tiệm Sears cũ, các bãi đậu xe và cửa hàng xe hơi cũ ở góc đông nam của khu đất 90 mẫu Anh.

Shopoff đã mua lại lô đất từ Seritage Growth Properties, một nhánh của Sears Holdings Corp., với giá 46,3 triệu USD. Tiệm Sears ban đầu có ở Westminster Mall từ năm 1974, đã đóng cửa vào năm 2018.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Shopoff, William Shopoff cho biết hôm thứ Sáu rằng công ty của ông nhìn thấy cơ hội tại trung tâm mua sắm cho sự kết hợp của bất động sản bán và cho thuê: "Sẽ có một số văn phòng trên đó, một số cửa hàng bán lẻ, có thể là dịch vụ khách sạn."

Kế hoạch yếu tố nhà ở của thành phố Westminster xác định rằng một số tài sản địa ốc của Westminster Mall có thể được quy hoạch lại thành 2.550 đơn vị nhà ở, 425 phòng khách sạn và có thể là văn phòng. Kế hoạch, được thông qua vào tháng 1/2022, nêu rõ ít nhất 245 đơn vị nhà ở sẽ được cung cấp với giá cả phải chăng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Shopoff cho biết khu đất rộng 14 mẫu Anh của công ty ông, sẽ phát triển lên 27 mẫu Anh sau khi thỏa thuận kết thúc để mua địa điểm của tiệm Macy, “chỉ là một thành phần của quy hoạch tổng thể lớn hơn nhiều” tại trung tâm mua sắm. Số lượng chính xác của các đơn vị ở và các mục đích sử dụng khác cho các lô đất riêng lẻ vẫn chưa được xác định.

Shopoff tin rằng quá trình lập kế hoạch và xây dựng bất kỳ nhà ở hoặc không gian thương mại mới nào tại Westminster Mall sẽ mất đến bốn năm.

---- Cảnh sát Annapolis (tiểu bang Maryland) đã bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan đến một vụ cướp Ngân hàng Wells Fargo trên đường Bay Ridge vào tháng 5/2022. Jamaar Cornish, 34 tuổi, ở Cambridge, đã bị bắt hôm thứ Năm sau khi các thám tử xác định anh ta có liên quan đến vụ cướp.

Chỉ sau 3 giờ chiều ngày 18 tháng 5/2022, một nghi phạm đã vào ngân hàng trên khu phố 900 trên đường Bay Ridge và đưa cho một nhân viên giao dịch một tờ tiền thông báo có một vụ cướp. Nhân viên giao dịch đã tuân theo ghi chú và nghi phạm, người đeo mặt nạ trượt tuyết, rời ngân hàng chỉ với hơn 400 đô la, và “nhanh chóng chạy trốn khỏi khu vực bằng một chiếc xe đang đợi anh ta,” cảnh sát cho biết.

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, Cornish đã bị buộc tội một tội cướp tài sản và ba tội danh khác bao gồm âm mưu cướp và trộm cắp, là những tội nhẹ. Cornish đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Quận Anne Arundel trên Đường Jennifer và được đại diện bởi Văn phòng Bảo vệ Công cộng. Một phiên điều trần sơ bộ cho Cornish đã được lên lịch vào ngày 3 tháng 8/2022.

Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, các thám tử đã bắt giữ Pedro Unseld Nguyen, 38 tuổi, một cư dân Annapolis, người mà cảnh sát cho rằng đã lái xe chở tên cướp chạy khỏi hiện trường. Nguyen đã thả nghi phạm cướp trên đường Georgetown ngay trước khi vụ cướp xảy ra, và lái xe đến một cửa hàng cung cấp thuyền bên kia đường, ở lại đó một thời gian ngắn trước khi quay trở lại khu vực của ngân hàng.

Cảnh sát sau đó đã xác định vị trí chiếc xe đang lái trên đường Bay Ridge và tìm thấy Nguyen, người "ngay lập tức được xác định là người lái xe" trong vụ cướp, ngồi ở ghế hành khách phía sau. Họ không cho biết có ai khác trên xe vào thời điểm đó.

Nguyen đang phải đối mặt với các cáo buộc cướp giật và trộm cắp cũng như hoạt động như một đồng lõa giúp một tội ác. Nguyen đang bị giam với số tiền tại ngoại 100.000 đô la trong Trung tâm giam giữ Jennifer Road. Hồ sơ tòa ấn định Nguyen sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 8/2022.

---- Quận Cam: Bac Tien Duong, 49 tuổi, đã bị kết án 20 năm tù hôm thứ Sáu 8/7/2022. Duong đã tham gia cuộc vượt ngục táo bạo năm 2016 khỏi nhà tù Quận Cam trong khi chờ xét xử trong một hồ sơ giết người. Bac Tien Duonglà người đầu tiên trong số 3 tù nhân bị xét xử vì vượt ngục táo bạo khỏi nhà giam phức hợp Central Jail Complex ở Santa Ana, một cú vượt ngục thu hút sự chú ý của cả nước và dẫn đến một cuộc truy lùng lớn kéo dài một tuần.

Tại phiên điều trần sáng thứ Sáu, Dương bị kết án tổng hợp 20 năm tù vì vai trò của Duong trong vụ vượt ngục, cũng như âm mưu giết người khiến Duong bị nhốt tại địa phương ngay từ đầu.

Trước khi tuyên án Dương, Thẩm phán Andre Manssourian của Tòa án Thượng thẩm Quận Cam cho biết điều đáng chú ý là nạn nhân chính trong vụ vượt ngục - một tài xế taxi bịnhóm vượt ngục bắt làm con tin trong nhiều ngày - đã kể rằng Dương đã cứu mạng anh ta bằng cách ngăn cản một kẻ vượt ngục khác giết anh ta. Trong một bức thư gửi đến tòa, tài xế taxi yêu cầu thẩm phán hãy thể hiện sự thương xót đối với Dương.

Vào tháng 11/2015, Dương đã xảy ra xô xát với một người đàn ông khác tại một sòng bài lậu ở Santa Ana, dẫn đến việc Duong bị nhốt vì tội mưu sát, tấn công, ăn trộm và xả súng, theo lời luật sư bào chữa của anh ta cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Sáu. Nạn nhân trong trường hợp đó đã không hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, đang bệnh nặng và không có ý định làm chứng chống lại Dương, theo lời một công tố viên thừa nhận trong phiên điều trần hôm thứ Sáu.

Trong khi chờ xét xử, Dương hợp tác với hai tù nhân khác - Hossein Nayeri và Jonathan Tieu - dành hàng tháng trời để cắt các thanh thép dài nửa inch tại nhà tù quận để có lối đi vào các đường hầm dẫn nước. Sau đó, các tù nhân đã leo lên các bậc thang bên trong đường hầm ống nước để lên mái nhà tù, nơi họ sử dụng một sợi dây ga trải giường tạm bợ để đu xuống qua năm tầng xuống phía bên hông tòa nhà trại tù.

Theo lời khai của Dương, trước khi bỏ trốn, Dương đã cung cấp cho một người bạn “danh sách mua sắm” những vật dụng mà anh ta cần, bao gồm dây leo núi, một con dao, quần áo thay đổi, giày và điện thoại di động. Theo lời khai, người bạn đó đã mang những chiếc túi vải thô đựng đồ đạc ra bên ngoài nhà giam, nơi những kẻ trốn chạy hạ một sợi dây có móc để kéo những chiếc túi lên mái nhà.

Vào đêm vượt ngục, chính người bạn đó đã làm tài xế lái xe, đưa cả 3 tù vượt ngục đến một ngôi nhà ở Westminster và sau đó quay trở lại Santa Ana. Sau đó, nhóm vượt ngục đã liên lạc với Long Mã, một tài xế độc lập, không có giấy phép, người này kiếm khách bằng cách quảng cáo trên các tờ báo địa phương tiếng Việt. Ma đã kể lại việc đón 3 khách này ở Santa Ana và chở họ đến Rosemead, nơi họ được cho là đã rút súng dí vào Ma.

Cả nhóm - sau đó bao gồm ba kẻ vượt ngục và tài xế Ma, đã ở vài đêm trong các khách sạn xung quanh Rosemead trước khi 3 kẻ vượt ngục trộm một chiếc xe tải ở Los Angeles, và họ lái xe đến San Jose và San Francisco.

Trong phiên tòa xét xử Duong, Phó Biện lý quận Jake Jondle đã mô tả Nayeri và Duong là những kẻ cầm đầu đằng sau vụ bỏ trốn, nói rằng Tiêu đóng một vai kém tích cực hơn. Vào thời điểm đó, Nayeri đang chờ xét xử về vụ bắt cóc và tra tấn dã man một chủ tiệm thuốc cần sa ở Quận Cam. Nayeri đã bị kết án trong vụ đó.

Luật sư của Duong, Phó Công tố viên Abby Taylor, phản bác rằng Nayeri là kẻ chủ mưu thực sự. Luật sư bào chữa nói với bồi thẩm rằng Dương chỉ muốn ra khỏi tù, gặp gỡ một số phụ nữ rồi trốn về Việt Nam.

Công tố viên nói với các bồi thẩm rằng "giai đoạn trăng mật" giữa những kẻ trốn thoát "đã trở nên chua chát" khi họ ở Vùng Vịnh Bắc California. Nayeri và Duong cuối cùng đã xảy ra xô xát trong một cuộc tranh cãi nảy lửa tại một phòng trọ ở Bắc California.

Nayeri bị cáo buộc muốn giết Ma, trong khi Dương chiến đấu để giữ mạng sống cho tài xế taxi. Dương thắng, rời đi cùng Ma và lái xe trở lại Santa Ana, nơi anh ta tự nộp mình cho chính quyền. Nayeri và Tieu được tìm thấy ở San Francisco một ngày sau đó.

Công tố viên Jondle lập luận trong phiên xét xử rằng Dương nhận thức được mọi phần của cuộc chạy trốn, bao gồm cả vụ bắt cóc tài xế taxi. Taylor, luật sư bào chữa, thừa nhận rằng Dương đã tham gia vào vụ bỏ trốn, nhưng lập luận rằng anh ta không phải chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc.

Luật sư của Dương nói với thẩm phán rằng kể từ khi vượt ngục, Dương đã là một “tù nhân kiểu mẫu” sau song sắt. Dương đã được ghi nhận vì đã có thời gian thụ án trong hơn 7 năm Duong đã ngồi sau song sắt trong nhà tù quận. Nayeri và Tiêu vẫn đang chờ xét xử.

---- SG cơ nguy thành đô thị tắc nghẽn nhất Đông Nam Á. Hải cảng, phi cảng đều kẹt xe hoài. Theo Báo Người Lao Động. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng TP HCM là đô thị lớn nhất Việt Nam nhưng tất cả các cửa ngõ đều đang ách tắc, chưa đột phá thành những đường cao tốc kết nối trung tâm thành phố đến các nơi. Nói về vấn đề giao thông liên vùng của TP HCM, Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng chỉ rõ đang tồn tại những bất cập, nhất là đường kết nối xuống các cảng biển chưa bảo đảm. "Cát Lái là cảng container lớn nhất Đông Nam Bộ nhưng con đường xuống cảng này thì luôn tắc nghẽn, nhất là trong giờ cao điểm. Cảng Cái Mép - Thị Vải vô cùng thuận lợi, là một trong những cảng tốt nhất của Việt Nam và khu vực nhưng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chưa triển khai. Tiềm năng thì rất là lớn nhưng khai thác cảng rất hạn chế... Sân bay Tân Sơn Nhất thì quá tải liên tục; đường sắt lạc hậu; đường thủy nội địa tương đối tốt nhưng nhiều cây cầu thấp nên không vận chuyển được container…"

---- Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 35 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022. Báo Đầu Tư Tài Chánh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc gần 35 tỷ USD, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa công bố. Tính đến hết tháng 6-2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 26,17 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương tăng hơn 1,6 tỷ USD). Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 61,12 tỷ USD, tăng 14,63% (tương đương tăng 7,8 tỷ USD). Quy mô và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu khiến mức nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc cũng tăng từ gần 29 tỷ USD của 6 tháng đầu năm 2021 lên xấp xỉ 35 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

---- Giáo viên Tây kể chuyện lái xe kiểu Ta.

Video dài 3:04 phút:



https://youtu.be/iad8FABxnyA

---- HỎI 1: Có phải 71% dân Mỹ dự tính mua xe hơi điện (EV)?

ĐÁP 1: Có quan tâm hơn, chú ý hơn. Theo một cuộc khảo sát mới công bố của Consumer Reports, giá xăng tăng cao đã giúp tạo ra tăng số người muốn mua xe hơi điện (electric vehicle - EV); nhưng ngay cả trước khi giá tăng vọt, nhiều người Mỹ đã cân nhắc, quan tâm hơn với ý định mua xe hơi điện.

Trong số những người được khảo sát, 71% cho thấy ít nhất một số quan tâm đến việc mua hoặc thuê một chiếc xe điện. Trong số những người được hỏi, 35% cho biết họ "có thể" xem xét một chiếc EV là họ cần một chiếc xe mới ngay hôm nay, 22% nói rằng họ sẽ "nghiêm túc xem xét" một chiếc và 14% nói rằng họ "chắc chắn" sẽ mua hoặc thuê một chiếc EV.

So với một cuộc khảo sát năm 2020 từ CR, có khoảng nhiều người mua sắm nói rằng họ sẽ cân nhắc một chiếc xe điện như trước đây, nhưng nhiều hơn nữa đang ở giai đoạn cân nhắc "chắc chắn" hoặc "nghiêm túc". Chỉ 4% số người được hỏi cho biết họ chắc chắn sẽ mua hoặc thuê xe điện trong cuộc khảo sát năm 2020.

Nhưng điều kỳ diệu thực sự của cuộc khảo sát mới nhất này là nó được tiến hành trước khi giá xăng tăng đột biến gần đây. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, khi giá xăng trung bình trên toàn quốc tăng từ khoảng 3,34 đô la lên 3,52 đô la/gallon.

Chi tiết:

https://www.greencarreports.com/news/1136414_survey-before-gas-price-71-percent-americans-consider-ev

---- HỎI 2: Có phải 1/5 dân Mỹ bị hóa đơn đòi tiền y tế bất ngờ?

ĐÁP 2: Đúng là 22% dân Mỹ. Theo một cuộc khảo sát mới từ Morning Consult, hơn 1/5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã nhận được một hóa đơn y tế đột xuất trong năm nay. Những khoản lệ phí y tế đó rất đắt: 22% người lớn nhận được những hóa đơn không mong muốn đã bị móc hầu bao với số tiền hơn 1.000 đô la.

Chi tiết:

https://www.healthcarefinancenews.com/news/one-fifth-adults-have-received-surprise-medical-bill-survey-shows

.