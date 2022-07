Hàng không mẫu hạm hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan chở 90 phi cơ sẽ ghé Đà Nẵng 5 ngày trong tháng 7/2022. (Photo: Elizabeth Thompson / Wikipedia)

- Đúng giọng Mác Lê: Ngoại trưởng Nga tới Việt Nam, tố phương Tây giúp Ukraine vũ khí để ào ạt giết dân Ukraine.

- Đức Giáo hoàng Francis: sẽ bổ nhiệm 2 phụ nữ vào ủy ban bầu chọn giám mục trong Hội đồng Giám mục

- Trump kiện Hillary Clinton, Ủy ban Đảng Dân Chủ, 20 quan chức Dân Chủ, 2 nhân viên FBI (nhưng không tìm được địa chì 2 người FBI này).

- Nga hù dọa Thụy Điển và Phần Lan: vào NATO là Nga sẽ quậy cho rách việc. Medvedev: Trừng phạt Nga là cơ nguy nổ bom hạt nhân, chuyện Nga đưa quân vào Ukraine cũng như Mỹ đưa quân vào VN, Triều Tiên, Nam Tư cũ, Iraq, Afghanistan và Syria.

- Ukraine: kêu gọi 350.000 dân thường di tản ra khỏi Donetsk vì Nga sẽ đánh lớn ở đây, nơi quyết định số phận miền Đông Ukraine. Ukraine dự kiến sẽ thu hoạch ít nhất 50 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2022 (trong đó, cần xuất cảng 30 triệu tấn).

- Dân Lithuania gom tiền mua phi cơ không người lái để tặng Ukraine, hãng sản xuất liền tặng miễn phí 1 chiếc.

- Quân đội Ukraine đang chận một cách hiệu quả quân Nga ở biên giới các vùng Luhansk và Donetsk.

- Úc châu: Sydney lụt lớn.

- DB Adam Kinzinger bị nhiều cú phone hăm dọa, chửi mắng tục, dọa sinh mạng cả vợ con

- Sarah Matthews, Phó giám đốc truyền thông tại Bạch Ốc của Trump, sẽ ra khai

- Georgia: gửi trát đòi TNS Hoa Kỳ Lindsey Graham, cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, và nhiều luật sư của Trump

- Bộ Tư pháp kiện Arizona về luật bầu cử

- 1 thanh niên ở Indianapolis đã bị bắt vì giấu súng trong quần tới sân chơi trẻ em

- Quận Cam: Minh Quang Tran nhận tội sát nhân và bị kết án 14 năm tù

- Đài Loan: gái Việt nhập cư, phóng hỏa đốt nhà bạn trai cũ.

- 9 casino hiện tại thua lỗ, đề xuất mở thêm 2 casino mới.

- Hàng không mẫu hạm hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan chở 90 phi cơ sẽ ghé Đà Nẵng 5 ngày trong tháng náy

- Bộ trưởng [kém chữ]: Phải đổi tất cả các bia mộ liệt sĩ 'vô danh' thành 'liệt sĩ chưa xác định được tên'

- Du khách quốc tế: Hội An tuyệt vời.

- HỎI 1: Khám phá: COVID làm hệ miễn dịch tự tấn công não bộ bệnh nhân? ĐÁP 1: Nghiên cứu mới của NIH thấy thế.

- HỎI 2: Người độc thân thường nhẹ cân hơn người đã kết hôn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/7/2022) ---- Đức Giáo hoàng Francis đang có kế hoạch trao một số vai trò cao nhất của Vatican cho phụ nữ và cho biết ông cũng sẽ bổ nhiệm phụ nữ vào một ủy ban trước đây toàn nam giới để giúp ông lựa chọn giám mục.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, vị giáo hoàng 85 tuổi đã thảo luận về hiến pháp mới cho cơ quan hành chính trung ương của Tòa thánh và Giáo triều, có hiệu lực vào tháng trước. Các quy tắc mới có nghĩa là bất kỳ người Công giáo đã rửa tội nào cũng có thể điều hành hầu hết các cơ quan của Vatican.

Đức Giáo hoàng Francis nói: “Tôi sẵn sàng cho [phụ nữ] một cơ hội. Hai phụ nữ sẽ được bổ nhiệm lần đầu tiên vào trong ủy ban bầu chọn các giám mục trong Hội đồng Giám mục (Congregation for Bishops). Bằng cách này, mọi thứ đang mở ra một chút.”

---- Hôm thứ Ba, Báo Business Insider đưa tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kiện một 2 cựu quan chức FBI, bị cho là trung tâm của một số thuyết âm mưu của cánh hữu về cuộc điều tra Nga - nhưng Trump đã thất bại 6 lần vì không tìm ra địa chỉ của họ để trao đơn kiện.

Bài báo viết: “Cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng trao đơn kiện tới các cựu quan chức FBI Lisa Page và Peter Strzok kể từ tháng 3/2022 - nhưng không thể tìm thấy ai trong số họ, theo các tài liệu mới của tòa án. Trump đã cố gắng trao đơ kiện không thành công sáu (6) lần đối với cả Page và Strzok, với những nỗ lực gần đây nhất đều thất bại vào ngày 30/6/2022, theo các luật sư của Trump nói với một thẩm phán liên bang ở Florida."

"Sự bế tắc trong việc trao đơn kiện Strzok và Page đã được tiết lộ trong một báo cáo ngắn gọn về vụ kiện lớn, trong đó Trump cáo buộc bị cáo chính Hillary Clinton, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, cựu nhân viên Tình báo Anh Christopher Steele và khoảng 20 thành viên Đảng Dân chủ với âm mưu ràng buộc Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016."

---- Medvedev giải thích về Nga đưa quân vào Ukraine: Mỹ đưa quân sang nhiều nước khác từ sau Thế chiến 2. Cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã gọi những lời kêu gọi quốc tế đối với một tòa án về tội ác chiến tranh của Nga là ''ảo tưởng'' trên mạng VKontakte, một phiên bản Facebook của Nga.

Medvedev cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của thẩm quyền của Mỹ khi nói đến công lý quốc tế, vì theo ông, Mỹ đã sát hại hơn 20 triệu người ở 37 quốc gia kể từ sau Thế chiến thứ 2, và đề cập đến các cuộc chiến ở Việt Nam, Triều Tiên, Nam Tư cũ, Iraq, Afghanistan và Syria, cũng như việc Mỹ ném bom hạt nhân vào Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2. Ông cũng bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu Mỹ có phải là một nền dân chủ thực sự hay không, trong khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Medvedev cũng hù dọa Nga có thể sẽ nổ bom nguyên tử, cho rằng các đề xuất truy tố Nga vì tội ác chiến tranh là “vô hiệu về mặt pháp lý”, ông nói rằng bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy đều “có khả năng đe dọa sự tồn tại của nhân loại. Ý tưởng trừng phạt một quốc gia có tiềm năng hạt nhân lớn là vô lý."

---- Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan hôm thứ Tư về chuyện gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), rằng họ sẽ gặp phản ứng của Nga, vì bằng cách gia nhập NATO, cả hai nước đã cho phép liên minh lôi kéo họ tham gia vào một "trò chơi địa chính trị chống lại Nga." Bộ cho biết, việc gia nhập sẽ thu hẹp khả năng đối thoại hòa bình ở khu vực Baltic, làm phức tạp thêm tình hình. Tuyên bố đưa ra sau khi Phần Lan và Thụy Điển ký nghị định thư chính thức gia nhập NATO.

---- Các vị chỉ huy quân sự Ukraine ở khu vực Donbas hôm thứ Tư đã kêu gọi 350.000 dân thường di tản đến nơi an toàn trước cuộc tấn công quân sự dự kiến của Nga. Tư lệnh quân Ukraine ở khu vực Donetsk - một trong hai nơi tạo nên Donbas - đã kêu gọi di tản vì dự kiến quân Nga sẽ tấn công sau khi Nga tuyên bố giành chiến thắng ở tỉnh Luhansk, một nửa còn lại của Donbas.

Thống đốc Luhansk là Pavlo Kyrylenko nói dân di tản sẽ làm trống chỗ cho quân Ukraine tập trung bảo vệ khu vực: "Vận mệnh của cả đất nước Ukraine sẽ do vùng Donetsk quyết định. Một khi có ít người hơn, chúng tôi sẽ có thể tập trung nhiều hơn vào kẻ thù của mình và thực hiện các nhiệm vụ chính để giữ tuyến phòng thủ chống Nga."

---- Ukraine dự kiến sẽ thu hoạch ít nhất 50 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2022 - thấp hơn nhiều so với 85 triệu tấn mà Ukraine sản xuất năm trước nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng, theo lời Taras Vysotskyi, Thứ trưởng thứ nhất về Bộ Nông nghiệp và Lương thực Ukraine cho biết, và Ukraine sẽ phải xuất cảng một phần ngũ cốc đó: “Chúng tôi [Ukraine] tiêu thụ nội bộ dưới 20 triệu tấn, có nghĩa là ít nhất 30 triệu tấn thu hoạch sẽ phải được xuất cảng."

---- Một máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được Lithuania mua để tặng Ukraine sau một chiến dịch quyên tiền cư dân địa phương, dự kiến sẽ được chuyển đến Kyiv trong vài giờ đồng hồ tới. Chiến dịch quyền tiềncộng đồng đã khởi động bởi đài truyền hình trực tuyến Laisves TV của Lithuania vào tháng trước và đã gom khoảng 6 triệu euro (6,11 triệu đô la) để mua máy bay không người lái.

Việc mua phi cơ không người lái này được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng Litva, nhưng sau khi biết nó được mua thông qua một chiến dịch quyền tiền từ cộng đồng, công ty sản xuất đã quyết định tặng miễn phí chiếc máy bay không người lái này.

---- Thống đốc Luhansk cho biết quân đội Ukraine đang chận quân Nga ở biên giới các vùng Luhansk và Donetsk, gây thiệt hại lớn cho quân Nga: “Ngày nào quân Nga cũng nhận được lệnh tiến xa hơn nhưng không phải lúc nào họ cũng thực hiện vì tổn thất về nhân sự là rất đáng kể.”

---- Úc châu: Sydney lụt lớn.

Video dài 2:45 phút:



https://youtu.be/mgZkv3XR9nk

---- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) đã cho nghe khoảng một chục cú phone đầy ngôn ngữ tục tĩu và hăm dọa tới văn phòng quốc hội của ông để làm nổi bật sự tăng vọt các mối đe dọa bạo lực trong chính trị: “Các mối đe dọa bạo lực về chính trị đã gia tăng mạnh mẽ trong vài năm qua. Nhưng bọn gian ác đã chơi rất thấp hèn. Các thực tập sinh mới của tôi đã tổng hợp các cuộc gọi gần đây mà họ đã nhận được khi phục vụ tại văn phòng ở thủ đô của tôi”.

Một người gọi phone hù dọa Kinzinger: “Tao hy vọng mày sẽ chết tự nhiên càng nhanh càng tốt.”

Một người khác nói: “Cuối tuần này tụi tao sẽ đến biểu tình trước cửa nhà mày. Tụi tao biết chi tiết về gia đình mày, sẽ tìm kiếm tận ổ, sẽ tính phải quấy với cả vợ con mày nữa."

Một số cú phone không đe dọa trực tiếp, nhưng nói thô tục và tức giậnL “Mày là một chính trị gia tồi tệ nhất trên thế giới. Tại sao mày không rời đi và đi đi và ngậm miệng lại, đồ khốn kiếp.”

Cảnh sát Capitol cho biết Đội Đánh giá Đe dọa (Threat Assessment Team) của họ đã mở hồ sơ điều tra khoảng 1.820 trường hợp, bao gồm các mối đe dọa trực tiếp và các hướng quan tâm, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 23/3/2022.

---- Arthur F. Engoron, Thẩm phán New York, tuyên phạt 10.000 đô/ngày đối với công ty bất động sản Cushman và Wakefield vì không giao tài liệu cho các nhà điều tra tiểu bang đang kiểm tra về hồ sơ Donald Trump đã thổi phồng giá trị bất động sản của Trump.

Báo The Daily Beast viết: "Vào chiều thứ Ba, Thẩm phán Arthur F. Engoron đã ký một lệnh phạt công ty bất động sản khổng lồ vì đã trễ hạn nộp tài liệu — sau hai tháng để tìm hồ sơ nộp. Thẩm phán chỉ trích công ty (công ty này thường xuyên giúp Trump định giá tài sản theo cách trực tiếp mang lại lợi ích cho Trump) vì đã trì trệ."

Vào tháng 4, thẩm phán này đã ra phán quyết rằng Cushman & Wakefield đã nói dối và đã vi phạm các chính sách nội bộ của chính công ty để giúp Trump Organization.

Báo The Beast viết: "Thời gian là điều cốt yếu. Các nhà điều tra tiểu bang chuẩn bị phỏng vấn cựu Tổng thống Donald Trump và hai con của ông - Don Jr. và Ivanka - trong các phiên tòa kín vào tuần lễ của ngày 18/7/2022. Và các nhà điều tra cho biết họ cần xem xét các bằng chứng từ Cushman và Wakefield trước những cuộc phỏng vấn đó."

---- Một phụ tá hàng đầu của Bạch Ốc của Trump đã đồng ý làm chứng công khai trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, theo CNN loan tin vào tối thứ Ba: "Sarah Matthews, Phó giám đốc truyền thông tại Bạch Ốc của Trump cho đến khi từ chức ngay sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, đã bị Ủy ban Hạ viện gửi trát đòi ra khai và bà đã đồng ý ra làm chứng tại cuộc điều trần công khai sắp tới.

Dự kiến Matthews sẽ ra làm chứng tại phiên điều trần công khai vào đầu tuần tới, có thể là thứ Ba tuần tới. Bà Matthews đã từ chức vào đêm 6/1/2021, nói rằng bà “vô cùng bối rối trước những gì tôi thấy” và rằng “quốc gia của chúng ta cần một sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”.

Trước đây, Sarah Matthews từng là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 không thành công của Trump. Matthews đã bảo vệ cô Cassidy Hutchinson sau lời khai của Hutchinson trước Ủy ban: “Bất kỳ ai hạ thấp vai trò của Cassidy Hutchinson hoặc hạ thấp quyền tiếp cận của Hutchinson ở Tổng Thống Phủ đều không hiểu Bạch Ốc của Trump hoạt động như thế nào hoặc đang cố gắng làm mất uy tín của cô ấy vì họ sợ hãi lời khai này có hại cho họ. Đối với những người nói rằng cô Hutchinson chỉ kể 'tin đồn', tôi hình dung Ủy ban 6/1 sẽ hoan nghênh bất kỳ ai trong số những người có liên quan phủ nhận những cáo buộc của cô Hutchinson dám bước ra để tuyên thệ sẽ khai sự thực."

---- Fani Willis, Biện lý quận Fulton của tiểu bang Georgia, trong khi điều tra hành vi của Trump và đồng minh trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020, đã gửi trát đòi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham, cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, và các thành viên khác trong đội pháp lý tranh cử của Trump để ra khai trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt.

Fani Willis hôm thứ Ba đã đệ đơn xin thẩm phán chấp thuận cho gửi các trát đòi thẩm vấn nêu trên. Việc này là một bước leo thang lớn trong hồ sơ điều tra Trump và đồng minh. Được biết, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã nghe lời khai từ các quan chức cấp tiểu bang Georgia, các hồ sơ nộp hôm thứ Ba trực tiếp nhắm vào một số đồng minh và cố vấn thân cận nhất của Trump, bao gồm cả Giuliani, người đã dẫn đầu các nỗ lực pháp lý của chiến dịch nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020.Willis cũng nộp đơn lên thẩm phán để xin trát đòi 5 nhân chứng tiềm năng khác: luật sư Kenneth Chesebro, Cleta Mitchell, Jenna Ellis, John Eastman và Jacki Pick Deason.---- Bộ Tư pháp đã kiện Arizona về luật tiểu bang yêu cầu cử tri xuất trình bằng chứng về quyền công dân để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống. Luật mới, cũng ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu bằng thư trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang nào, đã “quay ngược đồng hồ tiến bộ” và cấu thành “sách giáo khoa vi phạm” luật liên bang — cụ thể là Đạo luật Đăng bộ Cử tri Quốc gia và Đạo luật Quyền Công dân năm 1964 (National Voter Registration Act and the Civil Rights Act of 1964), theo Bộ Tư Pháp.Hồi tháng 3/2022, khi luật Arizona được thông qua, các dân cử Cộng hòa Arizona cho rằng nó sẽ ngăn chặn hành vi gian lận cử tri. Dân Biểu Paul Gosar (CH) gọi vụ kiện là "phù phiếm", nói hôm thứ Ba rằng "trình thẻ ID của bạn để bỏ phiếu là dễ dàng, phổ biến và cần thiết." Vụ kiện nhắc lại một sự kiện tương tự ở Arizona vào năm 2013, khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ luật năm 2005 yêu cầu bằng chứng về quyền công dân để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.---- Hôm thứ Ba, đài Fox 59 News loan tin rằng 1 thanh niên ở Indianapolis đã bị bắt sau khi mang trong quần của anh khẩu súng đã nạp đạn tới một buổi bắn pháo bông tại một sân chơi dành cho trẻ em. Cảnh sát và một Kiểm lâm viên Indianapolis đã bắt giữ Tyrese Cole, 20 tuổi và hai trẻ vị thành niên khác đã tìm đường vào khu vực Colts Canal Playspace.Cảnh sát nói 1 cú vỗ nhẹ vào người Cole đã khám phá 1 súng trường nòng ngắn giấu trong quần của y. Cảnh sát nói khẩu súng trường này không có tính năng an toàn và đã được lên đạn trong nòng. Cảnh sát nói 1 trong các trẻ vị thành niên này có một khẩu Taurus .45 gài trong dây thắt lưng trong khi người kia có một khẩu Glock 43 có đạn thật đã lên nòng.----hôm thứ Ba vì đã bắn hạ một kẻ cho vay nặng lãi đang nợ tiền của anh ta ở Westminster. Tran đã nhận tội ngộ sát và tội gia trọng vì sử dụng súng cá nhân.Tran đã giết Huy Phan, 53 tuổi, và làm bị thương Hải Hà, 47 tuổi, vào ngày 28/10/2017, bắn bên ngoài Club Bleu, 14160 Beach Blvd., thị trấn Westminster.Trần là một nhà cái sòng cá độ (bookie) và Phan nợ Trần tiền, và cả hai người đàn ông đều có quan hệ tình cảm với cô Juliana Trang, theo Phó Biện lý cấp cao Janine Madera."Nạn nhân không phải là người tốt", Madera nói, thừa nhận quá khứ của Phan về tội bạo hành gia đình ở California và ở Minnesota vào giữa những năm 1990.Đó là một buổi tối "không bình yên" tại Club Bleu với những khách hàng quen chào mừng ngày lễ Halloween sắp tới cho đến khi Tran làm Phan ngạc nhiên, người đang ở bên ngoài câu lạc bộ hút thuốc cùng một số người khác, theo lời Madera kể.Madera nói trong lời khai mạc phiên tòa: "Tất cả họ đang đứng xung quanh, hút một điếu thuốc, trò chuyện rôm rả khi bị cáo khai hỏa." Trần đã bắn 6 phát, bắn Phan vào mặt và vai, đồng thời khiến Hà bị thương ở mông, Madera kể.Phan có thể là một "kẻ xấu trong quá khứ", nhưng vào đêm xảy ra vụ nổ súng, "Phan hoàn toàn không làm gì khi bị bắn gục trong máu lạnh", Madera kể. Tran cho rằng Phan "đáng chết" và "bóc lột rất nhiều người", Madera nói. Công tố viên đã cho các bồi thẩm viên xem video giám sát vụ nổ súng.Luật sư cãi cho Tran nói rằng Phan đã cố gắng cưỡng hiếp Trang vào một thời điểm nào đó. Luật sư bào chữa gọi Phan là "kẻ ưa khoe súng, cho vay nặng lãi, muốn trở thành kẻ hiếp dâm." Luật sư của Tran nói Phan bị kết tội bạo hành gia đình ở California vào tháng 5/2010.----Một phụ nữ nhập cư Việt Nam đã phóng hỏa nhà bạn trai cũ của cô ở thành phố Tân Đài Bắc sau khi anh ta từ chối hòa giải với cô. Sau khi chia tay với người bạn trai 50 tuổi họ Hồng, một phụ nữ 38 tuổi nhập tịch Đài Loan, người Việt Nam họ Nguyễn đã bày tỏ mong muốn được hòa giải với người đàn ông này hồi đầu tháng này, nhưng đã bị từ chối. Quá tức giận, cô được cho là đã gửi một tin nhắn giận dữ và đe dọa Hong.Cảnh sát nói, vào đêm 2/7, cô đã chế tạo bom xăng tự chế và ném chúng vào nơi ở của Hồng, khiến nhà anh Hồng bốc cháy. Trong khí phóng hỏa, Nguyên bị bỏng ở chân. Sau khi cảnh sát được báo động về vụ việc và đến hiện trường, họ đã bắt giữ Nguyên. Cả Nguyên và Hồng đều đã ly hôn người hốn phối cũ trước khi hẹn hò.----Ngoại trưởng Sergey Lavrov hôm thứ Tư cho biết, Nga sẽ tiếp tục chiến tranh ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu của mình. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội sau cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc truyền thông phương Tây đưa tin 1 chiều về cuộc chiến ở Ukraine và không cung cấp "thông tin khách quan" về "chế độ Ukraine."Ông nói rằng phương Tây nên nhận thức được "trách nhiệm" của mình đối với cái chết của dân thường ở Ukraine, đặc biệt là ở Donbass, vì vũ khí mà họ cung cấp Ukraine được sử dụng "chống lại dân thường như một phương tiện răn đe, nói chung, đây là sự khủng bố của nhà nước. " Ông cũng bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng Nga bắn váo các thành phố Nga để đổ lỗi cho Ukraine.Trong 2 ngày ở Hà Nội, Ngoại trưởng Nga đã gặp đầy đủ các cấp chỉ huy Việt Nam -- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm 6/7/2022. Ngoại trưởng Sergey Lavrov đến thăm Việt Nam từ ngày 5-6/7 trong bối cảnh Moscow bị nhiều nước phương Tây cô lập, trừng phạt do gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine.---- Hai nguồn tin địa phương cho biết,2, là mẫu hạm đầu tiên của Mỹ dừng lại một cảng ở đó trong hơn một năm. Chuyến thăm cuối cùng là mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vào tháng 3 năm 2020 khi tất cả 5.000 thủy thủ đoàn phải thử nghiệm COVID-19 khi đến thăm Đà Nẵng.Mẫu hạm USS Ronald Reagan có hơn 3,500 chiến binh, hiện đang tiến hành cuộc tập trận ở Biển Philippines vào cuối tuần sau khi rời Guam vào cuối tháng 6/2022. Việt Nam hiện đã mở cửa cho du khách nước ngoài khi chính phủ áp dụng chính sách “sống chung với COVID”.Trung úy Hải quân David Levy tại Phòng Công vụ Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (U.S. Pacific Fleet Public Affairs) từ chối bình luận về chuyến ghé cảng dự kiến. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mẫu hạm thứ ba của hải quân Hoa Kỳ đến thăm VN kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975.Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, được đặt theo tên của Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, là một siêu mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, đóng tại Yokosuka, Nhật Bản. Các nguồn tin hàng hải thân cận với Hải quân Việt Nam cho biết mẫu hạm USS Ronald Reagan, mang theo 90 chiến đấu cơ bao gồm F/A-18E Super Hornet và các hệ thống phi đạn tinh vi, sẽ có chuyến thăm 5 ngày tới Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam “vào một thời gian nào đó trong 2 tuần tới."----Theo Báo Kinh Tế Sài Gòn. Trong tờ trình gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về quản lý hoạt động casino tại Việt Nam, Bộ Tài chính ủng hộ kiến nghị bổ sung kinh doanh dịch vụ casino cho 2 khu du lịch ở Đà Nẵng và Khánh Hòa. Về tình hình kinh doanh của các casino ở Việt Nam, cơ quan này cho biết, cả nước có 9 casino, tất cả đều kinh doanh thua lỗ trong năm 2021.----. Báo Tuổi Trẻ và Báo Tiếng Dân. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: "“Tất cả các bia mộ liệt sĩ còn ghi là "vô danh" đều phải khắc lại tên mới là "liệt sĩ chưa xác định được tên". Năm 2023 phải xong việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ”, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung nói... "Không liệt sĩ nào là vô danh, những liệt sĩ đều có tên tuổi, quê quán. Vì vậy việc ghi tên bia mộ cần nghiêm túc thực hiện, thống nhất tên trên những tấm bia này là "liệt sĩ chưa xác định được thông tin", không để "vô danh" nữa. Năm 2023 phải hoàn thành điều chỉnh thông tin 24.720 mộ liệt sĩ thống nhất theo mẫu tên, cùng một loại đá, làm đẹp, làm dày dặn, chữ khắc sâu", bộ trưởng nhấn mạnh.Nhà văn Thái Hạo trên Báo Tiếng Dân ghi nhận: Hán-Việt từ-điển của Đào Duy Anh ghi: “Vô danh – Không có tiếng tăm gì = Ẩn-náu, người ta không biết đến, không có tên mà kêu”.“Vô danh anh hùng – Hạng người anh hùng mà người đời không biết đến họ tên, như quân lính ở chiến trường, lao-công ở trong xã-hội, học-sinh ở trong đám thiếu-niên: đều gọi là vô danh anh hùng”.Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên), ghi:“vô danh t. 1- Không có tên tác giả, không biết cụ thể là của ai. Tác phẩm vô danh. 2- Không ai hoặc không mấy ai biết đến tên tuổi. Người anh hùng vô danh”.Như vậy, cả từ điển Hán-Việt lẫn từ điển tiếng Việt hiện đại đều ghi nhận rằng “vô danh” có hai nghĩa cơ bản là “không có tên”/ “không biết tên” và “không ai biết đến tên tuổi” – chứ không phải chỉ là “không có tên tuổi, quê quán” như cách mà bộ trưởng Đào Ngọc Dung hiểu..."---- Du khách quốc tế: Hội An tuyệt vời.Video dài 1:43 phút.



https://youtu.be/0A9dIKKpr6Q

---- HỎI 1: Khám phá: COVID làm hệ miễn dịch tự tấn công não bộ bệnh nhân?

ĐÁP 1: Nghiên cứu mới của NIH thấy thế. Một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Ba bởi các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Institutes of Health) cho thấy rằng phản ứng miễn dịch được kích hoạt bởi nhiễm trùng coronavirus làm hỏng các mạch máu của não và có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng COVID kéo dài.

Bài báo được xuất bản trên tạp chí Brain dựa trên kết quả khám nghiệm não của 9 người đột tử sau khi nhiễm virus. Thay vì phát hiện bằng chứng về COVID trong não, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chính các kháng thể của chính hệ miễn nhiễm ở bệnh nhân đã tấn công các tế bào lót trong mạch máu não, gây viêm và tổn thương.

Khám phá này có thể giải thích tại sao một số người bị ảnh hưởng kéo dài do nhiễm trùng bao gồm nhức đầu, mệt mỏi, mất vị giác và khứu giác, mất khả năng ngủ cũng như "sương mù não" - và cũng có thể giúp đưa ra phương pháp điều trị mới cho COVID kéo dài.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/07/06/2022070600642.html

---- HỎI 2: Người độc thân thường nhẹ cân hơn người đã kết hôn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Những người độc thân dễ bị nhẹ cân hơn những người đã kết hôn vì họ không chăm sóc bản thân kỹ hơn (và cũng có thể vì chăm sóc quá kỹ). Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nam Hàn (Korea Disease Control and Prevention Agency) hôm Chủ nhật, 12,6% phụ nữ độc thân nhẹ cân từ năm 2016 đến năm 2020, so với 8,3% ở phụ nữ đã kết hôn và 10,7% ở những người góa bụa.

Khoảng 10,5% nam giới độc thân nhẹ cân so với 6,3% nam giới đã kết hôn. Nhiều người góa vợ hoặc 10,7% cũng quá gầy. Thiếu cân quá mức có thể gây ra các biến chứng như loãng xương và gãy xương, đặc biệt là ở người cao tuổi.

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/07/04/2022070401092.html

