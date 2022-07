VTV tạm dừng phát phim, chương trình có hình ảnh Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh. Bộ Ngoại giao VN: 2 công dân VN bị cấm rời Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm cô gái Anh 17 tuổi - Putin chọc quê G7: nếu các quan G7 cởi quần áo (như Putin cởi trần cỡi ngựa), thì “sẽ là một cảnh kinh tởm” bất kể đó là “nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên”. - Zelensky: Nga rút khỏi Đảo Rắn làm thay đổi tình hình Hắc Hải, từng b

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có hình ảnh Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh. Bộ Ngoại giao VN: hai công dân Việt Nam ngày 25/6 bị bắt tại đảo Mallorca, thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha, với cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi, quốc tịch Anh.

- Putin chọc quê G7: nếu các quan G7 cởi quần áo (như Putin cởi trần cỡi ngựa), thì “sẽ là một cảnh kinh tởm” bất kể đó là “nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên”.

- Zelensky: Nga rút khỏi Đảo Rắn làm thay đổi tình hình Hắc Hải, từng bước sẽ đuổi quân Nga ra khỏi biển, đất liền và bầu trời Ukraine. Hội đồng nghị viên thành phố Lviv: cấm 1 chi nhánh nhà thờ Chính thống giáo dính tới Nga. Ukraine: Nga đã tấn công 68 khu dân cư trong nửa cuối tháng 6. Phi đạn Nga bắn vào Odesa: 14 người chết, 30 bị thương.

- LS bênh nhóm cực hữu Oath Keepers: họ tin Trump sẽ biến họ thành lực lượng dân quân liên bang

- FBI gửi trát tới Chủ tịch Thượng viện Arizona Karen Fann và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mesa Kelly Townsend

- Texas: bị cấm xài chữ "nô lệ", nhà giáo đề nghị chữ "tái định cư không tự nguyện" vẫn không hài lòng.

- Nhiều nhà tài trợ giàu nhất của Cộng hòa từ bỏ Trump, bơm tiền vào Mike Pence và Ron DeSantis

- Thuê nhà ở California, tốt hơn mua nhà, tiết kiệm 112.000 đô la trong 5 năm tới cho người thuê so người mua

- California: Dịch tăng, nhắc mang khẩu trang

- Quận Cam bầu sơ bộ 2022: chỉ 35,2% bỏ phiếu với 88,6% bầu qua thư và 11,4% bầu trực tiếp ở phòng phiếu.

- Washington: truy tố 2 cậu, Evan Thanh Nguyen, 17 tuổi, dùng 2 súng bắn cảnh sát cho tới khi hết đạn.

- Hoan Huynh thắng sơ bộ Dân Chủ, sẽ tranh chung kết dân biểu tiểu bang Illinois trong bầu cử 11/2022.

- Nam Hàn đưa kỹ thuật nông trại thông minh vào VN.

- HỎI 1: Dân Mỹ tự hào là người Mỹ đang giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu TQ tấn công Đài Loan, Nam Hàn mong đợi quân lực Mỹ sẽ tham chiến? ĐÁP 2: Đúng thế.

Báo Người Lao Động ghi nhận: Bộ Ngoại giao ngày 1-7 đã trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về thông tin cho rằng nam diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang bị điều tra tại Tây Ban Nha trong quá trình đi châu Âu. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25-6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư". Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Báo VietnamNet cho biết: Truyền thông Tây Ban Nha dẫn thông báo từ cơ quan Phòng vệ Dân sự nước này cho biết hai công dân Việt Nam ngày 25/6 bị bắt tại đảo Mallorca, thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha, với cáo buộc cưỡng bức một cô gái 17 tuổi, quốc tịch Anh. Theo truyền thông địa phương, hai nam công dân Việt Nam là "diễn viên, nhạc sĩ" 37 tuổi và 42 tuổi. Họ đã trình diện trước tòa vào ngày 28/6 và được tại ngoại, nhưng bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu. Nữ công dân Anh đã cung cấp lời khai với tòa án, xác thực lời khai trước đó với cảnh sát. Cô cùng gia đình rời Mallorca trong ngày 28/6. Cô gái 17 tuổi khai với cảnh sát về vụ tấn công tình dục diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía Tây Nam của hòn đảo Majorca (Tây Ban Nha) vào cuối tuần trước sau khi cô gặp và trò chuyện với hai người đàn ông ở một nhà hàng gần đó. Hiện danh tính 2 người đàn ông này vẫn được giữ kín. Theo lời khai của cô gái, 2 người đàn ông, một người 37 tuổi, một người 42 tuổi đã bắt cô tắm rửa sau khi thực hiện hành vi của mình để loại bỏ chứng cứ có thể buộc tội họ.

---- Phi đạn Nga bắn vào Odesa làm cho 14 người chết, 30 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, phi đạn Nga bắn vào một tòa nhà 9 tầng ở Odesa vào lúc 1 giờ sáng thứ Sáu đã làm 14 người chết và 30 người bị thương. Tòa nhà đó ở 1 thị trấn ở quận Bilhorod-Dnistrovskyi của Odesa.

.

Sau đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết thêm, 1 phi đạn thứ hai bắn trúng 1 tòa nhà 3 tầng của một trung tâm giải trí cùng trong quận Bilhorod-Dnistrovskyi của Odesa đã khiến 3 người chết, trong đó có 1 trẻ em và làm 1 người khác bị thương.

.

---- Một chuẩn tướng Ukraine ước tính rằng Nga đã tấn công 68 địa điểm dân sự trong nửa cuối tháng 6. Trước đó, ông Oleksii Hromov cho biết số vụ tấn công bằng phi đạn của Nga vào Ukraine đã tăng hơn gấp đôi trong hai tuần qua và Moscow đã sử dụng phi đạn đời củ Kh-22 không chính xác có từ thời Liên Xô trong hơn một nửa số vụ tấn công.

.

---- Bạn còn nhớ tấm hình Putin cởi trần trong khi đi ngựa? Lại quậy sóng, chọc quê qua lại nữa. Putin đã phản pháo lại các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 khi họ chế nhạo hình ảnh đầy nam tính của Putin: Putin nói rằng nếu các quan G7 cởi quần áo, thì “dù sao cũng sẽ là một cảnh tượng kinh tởm” bất kể đó là “nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên”.

.

Nói tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Turkmenistan hôm thứ Tư, Putin khuyên các nhà lãnh đạo hạn chế lạm dụng rượu và nên siêng tập thể dục.

.

.

Lời Putin bình luận đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo G7 chọc quê đối thủ vắng mặt của họ tại một cuộc họp ở Đức, nơi Thủ tướng Anh Boris Johnson hỏi các đồng cấp rằng liệu họ "nên mặc áo khoác hay cởi áo khoác? Chúng ta phải cho người ta thấy rằng chúng ta cứng rắn vững vàng hơn Putin."

.

---- Hội đồng nghị viên ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine đã trở thành nơi đầu tiên cấm một chi nhánh của nhà thờ Chính thống giáo có liên kết trực tiếp với Moscow (tính cho đến tháng 5/2022). Theo thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi, khi hội đồng đồng thuận bỏ phiếu cấm hoạt động của Nhà thờ Chính thống Ukraine (UOC) - nơi có quan hệ lâu đời với Moscow - là "chính trị" và không có hiệu lực lập pháp, vì các quy tắc về các tổ chức tôn giáo được đưa ra ở cấp quốc gia.

.

UOC, cho đến tháng 5/2022 còn trực thuộc Đức Thượng phụ Kirill của Moscow, là đại diện chính thức của Cơ đốc giáo Chính thống ở Ukraine cho đến năm 2019, khi Nhà thờ Chính thống mới của Ukraine được các nhà lãnh đạo nhà thờ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) chính thức công nhận.

.

---- Zelenskyy đã nói trong bài phát biểu vào ban đêm rằng việc Nga rút khỏi Đảo Rắn “làm thay đổi đáng kể tình hình ở Hắc Hải. Chưa bảo đảm an toàn, chưa bảo đảm quân Nga sẽ không quay lại. Nhưng nó đã hạn chế đáng kể hành động của quân chiếm đóng. Từng bước một, chúng tôi sẽ xua đuổi chúng ra khỏi biển, đất liền và bầu trời của chúng tôi."

.

---- Khi chín lãnh tụ bị cáo buộc của nhóm cực hữu Oath Keepers ra tòa ở thủ đô vào mùa thu năm nay, các bồi thẩm viên trong phiên tòa sẽ nghe một lời biện hộ nghe có vẻ điên khùng về ngày 6/1/2021 của họ. Họ nói họ tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ viện dẫn Đạo luật Insurrection Act (Luật Chống Bạo Loạn) họ tập trung tại Điện Capitol: 100 người trong tổ chức Oath Keepers trong đồng phục rằn ri sẽ được Trump biến họ thành lực lượng dân quân liên bang cực kỳ trung thành của riêng Trump.

.

Trump sẽ chính thức trở thành Tư lệnh của tổ chức này. Elmer Stewart Rhodes (người lãnh đạo và sáng lập Oath Keepers) đã thúc giục trong một bức thư ngỏ gửi cho Trump vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 (sau ngày bầu cử 2020 vài tuần): "KHÔNG chịu thua bầu cử, và KHÔNG đợi đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 (ngày đăng quang của Biden). Hãy tấn công ngay bây giờ. Ngài phải triệu tập chúng tôi lên và ngài chỉ huy chúng tôi."

.

Báo Insider ghi rằng James Lee Bright, luật sư biện hộ cho Rhodes, nói rằng ông sẽ cứu thân chủ của ông bằng lý luận như thế, rằng tổ chức Oath Keepers đã cất vũ khí của họ ở khách sạn Comfort Inn tại thị trấn Arlington, VA trong khi chờ lệnh Trump đưa ra để trở thành dân quân bảo vệ liên bang, nghĩa là họ không phải những người nổi loạn.

.

---- Chủ tịch Thượng viện Arizona Karen Fann và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mesa Kelly Townsend đã bị FBI trát đòi để thẩm vấn cho cuộc điều tra đang diễn ra về việc giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Kim Quintero, Giám đốc Truyền thông của các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Arizona cho biết trong một tuyên bố gửi báo Arizona Mirror: “Chủ tịch Fann đã nhận được thư đòi thông tin FOIA dưới hình thức trát đòi của FBI như một phần của vở tuồng chính trị của Chính quyền Biden khi họ xem xét 'ngày 6/1' . Chủ tịch Fann hợp tác đầy đủ để đưa ra bất kỳ email và tin nhắn văn bản nào mà họ [FBI] yêu cầu."

.

Fann đã thuê và giúp dẫn đầu cuộc “kiểm toán” kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 của Quận Maricopa. Bà cũng liên lạc với một số đồng minh của Trump như phóng viên Christina Bobb của OANN - người cũng làm việc cho ban vận động tranh cử của Trump và đã gửi email cho Fann thay mặt cho luật sư Rudy Guiliani của Trump vào tháng 12/2020 (trong các emails có lời khai của nhân chứng, tuyên bố và lời khai của chuyên gia để lật ngược bầu cử 2020). Tổ chức phi lợi nhuận của Bobb cũng sẽ cung cấp các tình nguyện viên cho chính cái gọi là quá trình “kiểm toán” cũng như tài trợ.

.

Quintero cũng xác nhận rằng Townsend, một người ủng hộ trung thành các nỗ lực “kiểm toán” và các tuyên bố gian lận bầu cử không có thật, đã nhận một trát đòi tương tự. Quintero cho biết cô không biết về bất kỳ thượng nghị sĩ nào khác đã nhận trát đòi tương tự.

.

Báo Arizona Capitol Times ghi rằng Fann nói rằng có một "danh sách" các nhà lập pháp đã nhận được trát đòi nộp hồ sơ cho FBI.

.

---- Texas: bị cấm xài chữ "nô lệ", nhà giáo đề nghị chữ "tái định cư không tự nguyện" vẫn không hài lòng. Một nhóm các nhà giáo dục Texas đã đề xuất với Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Texas (Texas State Board of Education) rằng chế độ nô lệ nên được dạy là "tái định cư không tự nguyện" (involuntary relocation) trong khi giảng dạy môn xã hội lớp 2, nhưng các ủy viên hội đồng đã yêu cầu họ xem xét lại cách dùng chư này, theo lời chủ tịch hội đồng tiểu bang.

.

Keven Ellis, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Tiểu Bang Texas cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Năm: “Hội đồng - với sự đồng ý nhất trí - đã yêu cầu nhóm làm việc xem xét lại ngôn ngữ cụ thể đó.”

.

Evan Thanh Nguyen, 17 tuổi, bị truy tố vì dùng 2 súng bắn cảnh sát

Hy vọng anh Hoan Huynh sẽ thắng cử chức dân biểu tiểu bang tại Illinois trong bầu cử 11/2022

Nhóm làm việc gồm chín nhà giáo dục, bao gồm một giáo sư tại University of Texas Rio Grande Valley, là một trong nhiều nhóm như vậy tư vấn cho hội đồng giáo dục tiểu bang thực hiện các thay đổi trong chương trình giảng dạy. Vào mùa hè này, hội đồng sẽ xem xét các cập nhật đối với hướng dẫn nghiên cứu xã hội một năm sau khi các nhà lập pháp thông qua luật loại bỏ các chủ đề khiến học sinh “cảm thấy khó chịu” ra khỏi lớp học ở Texas. Hội đồng sẽ có một cuộc bỏ phiếu cuối cùng về chương trình giảng dạy vào tháng 11/2022.---- Một số nhà tài trợ giàu nhất của Đảng Cộng hòa cuối cùng đã từ bỏ cựu Tổng thống Donald Trump và thay vào đó họ đang ký chi phiếu tặng các ứng cử viên tiềm năng khác vào năm 2024 như cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, theo CNBC.Không phải vì cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 mà vì các thông tin bùng nổ từ các phiên điều trần công khai do Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn tổ chức. Sau khi một cựu phụ tá làm chứng hôm thứ Ba rằng Trump đã cố gắng bóp cổ một nhân viên Mật vụ để giành tay lái, một nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa từng rộng rãi vào năm 2020 nói với CNBC, "Tôi không nghĩ rằng bất kỳ nhà tài trợ lớn nào có lợi ích kinh doanh sẽ ủng hộ tổng thống Trump tranh cử sau phiên điều trần hôm nay."Ngay cả những người bạn trong lĩnh vực bất động sản ở New York cũng đang có những suy nghĩ thứ hai sau khi Trump nhận được "những cú đánh lớn" trong các phiên điều trần. Tuy nhiên, Trump vẫn có thành tích gom tiền lớn từ các khoản quyên góp nhỏ.---- Thuê nhà ở California, tuy đắt như vậy, bây giờ tốt hơn nhiều so với việc mua nhà, tiết kiệm ước tính 112.000 đô la trong 5 năm tới cho người thuê thông thường so với chủ sở hữu mới của một căn nhà giá trung bình. Bản tin này dịch theo báo OC Register chỉ có giá trị tổng quát, không cụ thể tư vấn cho bạn nên thuê hay nên mua nhà.Người thuê nhà điển hình của California tại 6 khu vực thành phố lớn này (San Jose, San Francisco, Los Angeles-Orange County, San Diego, Sacramento, Inland Empire) có thể trả trung bình 3.190 đô/tháng cho chủ nhà, giả sử giá thuê tăng giữa năm 2022 với lãi suất 4% hàng năm.Trong khi đó, một người mua nhà ở California có thể xài trung bình 5.054 đô/tháng trong cùng khoảng thời gian 5 năm. Chi phí này bao gồm thanh toán tiền nhà theo lãi suất cố định 5,5% với không tiền đặt cọc (no-money-down mortgage); nộp thuế tài sản với mức 1,5% hàng năm; thanh toán 8% số dư nợ mortgage, và tiết kiệm thuế trị giá với giả định là 20% tiền lãi và thuế phải trả. Kết quả là người thuê nhà tiết kiệm được 1.863 đô/tháng - trong khi người mua nhà phải trả thêm 112.000 đô trong vòng 5 năm.---- Khuyến khích mang khẩu trang tại phân nửa California. Người dân và du khách ở hơn một nửa trong số 58 quận của California nên đeo khẩu trang khi họ ở trong nhà, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Vì các quận, tập trung chủ yếu ở Bắc California, có mức lây nhiễm COVID-19 “cao” - theo số liệu mà CDC đánh giá 7 ngày một lần.Dưới đây là 38 quận của California nơi các quan chức y tế khuyên bạn nên đeo khẩu trang trong nhà một lần nữa: Alameda County, Amador County, Calaveras County, Contra Costa County, El Dorado County, Fresno County, Kern County, Kings County, Lake County, Lassen County, Madera County, Marin County, Mariposa County, Mendocino County, Merced County, Monterey County, Napa County, Nevada County, Placer County, Plumas County, Sacramento County, San Benito County, San Francisco County, San Joaquin County, San Mateo County, Santa Clara County, Shasta County, Sikiyou County, Solano County, Sonoma County, Stanislaus County, Sutter County, Trinity County, Tulare County, Tuolumne County, Ventura County, Yolo County, Yuba County.Nhiều quận đông người Việt ở Nam California (San Diego, Los Angeles, Orange và Riverside) lại ở mức "trung bình" nên CDC không đưa ra khuyến cáo.---- Quận Cam bầu sơ bộ2022: chỉ 35,2% bỏ phiếu với 88,6% bầu qua thư và 11,4% bầu trực tiếp tại phòng phiếu. Theo Sở Đăng Bộ Cử tri (Registrar of Voters), đại đa số cử tri Quận Cam đã bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6/2022. Trên thực tế, 88,6% cử tri đã bỏ phiếu bầu qua thư, trong khi 11,4% đã bỏ phiếu trực tiếp tại phòng phiếu trong cuộc bầu cử ngày 7/6/2022.Chỉ có 72.455 người bước vào phòng phiếu bỏ phiếu, trong khi hơn 564.000 cử tri đã bỏ phiếu qua đường bưu điện. Trong bầu cử giữa kỳ năm 2018, có 404.161 người đã bầu chọn qua thư và 226.848 người đã bầu chọn trực tiếp.Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 35,2% trong năm nay, có nghĩa là 636.497 lá phiếu đã được bầu. Nhiều người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này hơn so với cuộc bầu cử sơ bộ năm 2018 khi có 635.224 phiếu bầu - mặc dù tỷ lệ khi đó là gần 43% số cử tri ghi danh.---- Các công tố viên của Quận King (tiểu bang Washington) đã truy tố 2 thiếu niên vì bắn súng trong khi lái xe --- trong đócho tới khi 2 súng hết đạn. Nguyen bị truy tố như người trưởng thành.Công tố cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo vào ngày 23 và 24/6/2022 về các thanh thiếu niên đi xe hơi hiệu Honda màu xanh bạc xả súng vào những người lái xe khác ở Burien và South Seattle. Một nạn nhân trúng đạn vào chân.Vào rạng sáng 25/6/2022, một cảnh sát nhận ra chiếc Honda và bắt đầu truy đuổi. Theo báo cáo, cuộc truy đuổi kéo dài 7 dặm cho đến khi cảnh sát nghe tiếng súng từ chiếc xe. Nguyen ngồi ở ghế hành khách phía trước.Công tố viên nói rằng Nguyen đã bắn 2 khẩu súng ngắn vào xe của cảnh sát Quận King cho đến khi cả 2 khẩu súng đều hết đạn. Chiếc Honda sau đó đụng vào xe của một cảnh sát khác, và 3 thiếu niên bỏ chạy. Cảnh sát tìm ra Nguyen đang trốn với hai "khẩu súng ma" 9mm dưới chân. Ngày ra tòa kế tiếp của Nguyen là ngày 13/7/2022.Cậu thiếu niên 15 tuổi lái xe bị truy tố tội hành hung cấp độ hai và tội tìm cách trốn, đang bị giam tại trại giam trẻ vị thành niên và ngày ra tòa cậu này là ngày 30/6/2022.Có một thiếu niên khác trên xe khi bị cảnh sát chặn lại, nhưng thiếu niên đó không bị bắt và không bị truy tố hình sự.----. Hoan Huynh là ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh vào Hạ viện tiểu bang Illinois Địa hạt 13. Huynh đã thắng vòng bầu cử sơ bộ hôm Thứ ba vừa qua, nhờ gõ cửa cử tri 250 lần mỗi ngày.Hoan Huỳnh đã gõ cửa từng "con phố" trong địa hạt của anh, nằm ở Chicago’s North Side. Trong tháng vừa qua, Huỳnh ước tính anh đã gõ tới 7.500 cửa nhà cử tri. Đó là khoảng 250 cửa/ngày, "mỗi ngày đi vận động cho đến 9 giờ tối," theo Huynh nói với báo Politico.Ghế Dân biểu tiểu bang mà Huynh tranh cử là do đương nhiệm Trưởng khối Đa số Hạ viện Greg Harris, người sẽ nghỉ hưu cuối năm nay, nắm giữ. Có 5 ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh sơ bộ, và Hoan Huynh đã thắng sơ bộ.Huynh và gia đình là những người tị nạn từ Việt Nam. Cha của anh phục vụ trong quân đội miền Nam Việt Nam trong chiến tranh và bị đưa vào trại giam 5 năm ngay trước khi Huỳnh được sinh ra đời. Cuối cùng gia đình được tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ và sống một thời gian ngắn ở Chicago.Nhưng thời tiết quá lạnh đối với mẹ của anh, vì vậy gia đình Huỳnh đã dọn về California. Huỳnh lớn lên ở đó trước khi theo học tại Yale và Harvard, nơi anh bị ảnh hưởng bởi các giáo sư gốc Chicago. Hoan Huynh trở lại Chicago vào năm 2017 và đã làm việc tại tổ chức phi lợi nhuận Chicago Beyond và là một nhà tổ chức cộng đồng.Huỳnh nói rằng anh sẽ tiếp tục gõ cửa cho đến khi tổng tuyển cử 11/2022, nơi anh sẽ đối mặt với ứng viên Cộng hòa Alper Turan: "Tôi không ngạc nhiên khi chúng tôi giành chiến thắng vì chúng tôi đã tổ chức trận đấu trên mặt đất tốt nhất và có tổ chức cơ sở của những người từ địa hạt này. Tôi muốn tiếp tục lắng nghe những người hàng xóm của chúng tôi và tìm hiểu về nhu cầu của họ.”Nếu thắng vào tháng 11, Huynh sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong văn phòng dân cử ở tiểu bang Illinois.---- Nam Hàn đưa kỹ thuật nông trại thông minh vào VN.Video dài 2:04 phút:



https://youtu.be/L5uTDyDPofI

.

---- HỎI 1: Dân Mỹ tự hào là người Mỹ đang giảm?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Bản thăm dò Gallup ghi nhận về mức độ dân Mỹ tự hào là người Mỹ nói chung:

. 38% người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng họ "cực kỳ tự hào" ("extremely proud") là người Mỹ, là con số thấp nhất trong xu hướng của Gallup, bắt đầu từ năm 2001.

. với 27% "rất tự hào" ("very proud,"),

. 65% người lớn Hoa Kỳ bày tỏ niềm tự hào (pride) về quốc gia.

. 22% khác nói rằng họ "tự hào ở mức độ vừa phải" ("moderately proud,"),

. 9% "chỉ một chút" ("only a little") và

. 4% "không tự hào chút nào" ("not at all" ).

.

Mức độ tự hào dân tộc tột độ thấp kỷ lục này diễn ra vào thời điểm đầy thách thức ở Hoa Kỳ khi một công chúng mệt mỏi vì đại dịch đang phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát cao nhất của Hoa Kỳ trong hơn bốn thập niên. Những dữ liệu này được lấy từ một cuộc thăm dò từ ngày 1 đến 20 tháng 6 được tiến hành sau vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo, New York và Uvalde, Texas, cướp đi sinh mạng của 31 người, trong đó có 19 trẻ em. Luật về súng của lưỡng đảng để phản ứng với vụ xả súng đã được thông qua ngay sau khi cuộc thăm dò kết thúc. Cuộc thăm dò cũng diễn ra trước phán quyết được mong đợi và gây tranh cãi của Tòa án tối cao Hoa Kỳ lật ngược lại Roe kiện Wade.

.

Có thể hai sự phát triển này sẽ tác động đến mức độ tự hào của người Mỹ đối với đất nước của họ ngày nay. Dữ liệu của Gallup cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng đối với luật súng nghiêm ngặt hơn ở Hoa Kỳ và đa số muốn đừng lật ngược Roe v. Wade.

Chi tiết:

https://news.gallup.com/poll/394202/record-low-extremely-proud-american.aspx

.

---- HỎI 2: Nếu TQ tấn công Đài Loan, Nam Hàn mong đợi quân lực Mỹ sẽ tham chiến?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Báo Taiwan News loan tin rằng nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, Nam Hàn sẽ mong đợi Hoa Kỳ đáp trả bằng quân sự, theo trang tin Axios của Mỹ đưa tin hôm thứ Ba 28/6/2022.

.

Một quan chức Nam Hàn giấu tên được cho là đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp với một nhóm nhỏ phóng viên để thảo luận về các ưu tiên chính sách đối ngoại của tân tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol.

.

Quan chức này bày tỏ lo ngại về việc Nam Hàn bị lôi kéo vào cuộc chiến vì Đài Loan, mặc dù nước này cũng sẽ lo lắng về an ninh của chính mình nếu Mỹ không đáp trả bằng vũ lực trước một cuộc tấn công của Trung Quốc, theo báo cáo của Axios.

.

Một sự kiện bất ngờ ở eo biển Đài Loan có thể thay đổi tình trạng hiện tại của Trung Quốc như một nguy cơ an ninh thành một mối đe dọa trực tiếp, theo quan chức này cho biết. Nam Hàn sẽ “thoải mái hơn” nếu Mỹ sử dụng vũ lực để chống lại Trung Quốc, nhưng họ cũng mong đợi Mỹ và Nhật yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Nam Hàn.

.

Theo bản tin của Axios, Nam Hàn được cho là lo lắng rằng nếu Mỹ không can thiệp chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan, thì điều đó có thể gây ấn tượng rằng Mỹ cũng sẽ đứng sang một bên nếu Bắc Hàn tấn công Nam Hàn.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4584524

.

.