Báo động tại Việt Nam: 28/34 sở y tế tỉnh, thành phố và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương thiếu thuốc.

- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) kêu gọi: Mỹ hãy rút khỏi NATO, mặc cho Nga chiếm Ukraine

- Sử gia Michael Beschloss: TRump bám ghế, ngày 6/1/2021 tính ám sát tập thể, cả PTT Pence và dân cử Quốc Hội

- Biden: cần bỏ thủ tục filibuster và ngưỡng 60 phiếu bầu để luật hóa quyền phá thai và quyền riêng tư.

- Biden: sẽ đề nghị các nước vùng vịnh Ả rập tăng sản lượng dầu, tố Nga đã làm giá xăng dầu tăng cao.

- Ngoại Trưởng Anh: phải bảo đảm rằng Đài Loan ở vị trí có thể tự vệ trước sự xâm lược tiềm tàng của TQ

- Nga: CIA tuyển mộ lính Nhà nước Hồi giáo (IS), với người từ Chechnya và Tân Cương, đưa từ các nhà tù ở Syria tới Ukraine chống Nga. Nga: Tòa án Nhân quyền Châu Âu là dỏm. Nga: Ba Lan bắt đầu vạch ra các kịch bản cho việc chia cắt Ukraine trên thực tế, vì không chống nổi quân Nga và Donbas ở miền Đông Ukraine.

- Nga: quyết định rút quân khỏi Đảo Rắn (Snake Island) để tỏ thiện chí (thực tế, một hải vận hạm Nga tới tiếp tế Đảo Rắn đã bị Ukraine bắn cháy). Tư lệnh Chechnya: hôm nay, hay ngày mai, quân Ukraine sẽ mất thành phố Lysychansk. Ngoại trưởng Nga: Nga không có bất kỳ quan hệ nào với Liên Âu kể từ năm 2014.

- Đài Nga phổ biến 4 video mới về Andy Huynh và Alexander Drueke (2 cựu lính Mỹ tham chiến giúp Ukraine). Huỳnh: Nga đối xử nhân đạo, đã ngộ nhận về Nga.

- Anh: sẵn sàng đưa thêm 1.000 binh sĩ nữa đồn trú ở Estonia nếu cần. Putin: NATO không quan tâm đến hạnh phúc của Ukraine.

- Thủ tướng Tây Ban Nha: NATO đã "ngây thơ" với Nga nhiều năm qua, bây giờ mới tỉnh. Thủ tướng New Zealand lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Chủ tịch Nghị viện châu Âu: cuộc chiến ở Ukraine không nên kết thúc "với bất kỳ giá nào", chỉ khi Ukraine nói kết thúc là kết thúc. Ukraine cắt đứt quan hệ với Syria sau khi Syria công nhận 2 nước ly khai tách khỏi Ukraine.

- Ukraine: Nga bắn phi đạn liên tục xung quanh quận Kryvyi Rih của Dnipropetrovsk, bắn cháy 1 nhà kho ở thị trấn Zelenodolsk, nơi chứa 40 tấn ngũ cốc. Ukraine trao đổi tù binh, đưa về 144 lính Ukraine về, hầu hết bị thương.

- Luật gia Jeffrey Toobin trên CNN: mắng dân cử Cộng Hòa là bọn hèn, không dám nói trái ý Trump

- luật sư cho cô Hutchinson: cô nhắc lại, không nói gì sai trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn

- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.): Cộng Hòa phải chọn giữa Trump và Hiến Pháp

- Lộ nguyên hình. Rudy Giuliani nói khi xin Trump ân xá thì cô Cassidy Hutchinson không có mặt

- Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 đã gửi trát triệu tập cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone

- Thẩm phán Tòa Tối cao Stephen Breyer nghỉ hưu, tân Thẩm phán Tối cao Ketanji Brown Jackson sẽ thay

- Tòa phạt Lev Parnas (cựu cộng sự của Rudy Giuliani) 20 tháng tù, bồi thường 2,3 triệu đô cho các nạn nhân

- Canada: cướp ngân hàng, 2 hung phạm bị bắn chết, 6 cảnh sát bị thương.

- chuyến xe lửa Amtrak đụng xe rác: 4 người chết, có cụ Binh Phan, 82 tuổi, ở Kansas, chết tại bệnh viện

- Pennsylvania: King Hua, 54 tuổi, một người nhập cư Việt Nam, bị bắn chết trong xe vì lái xe quá chậm.

- Các công ty xây dựng la làng: cái gì cũng tăng giá, nên càng làm càng lỗ...

- Báo động: 28/34 sở y tế tỉnh, thành phố và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương thiếu thuốc.

- Doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà la làng: EVN ngừng trả tiền điện mấy tháng rồi...

- HỎI 1: Có phải 89% dân Ukraine không muốn nhượng đất cho Nga để đổi hòa bình? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 70% dân Mỹ nói treo cờ trước nhà là yêu nước? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 30/6/2022) ---- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm thứ Năm đã ủng hộ việc để Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine bằng cách rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Viết trên Twitter, Greene đã chỉ trích chính quyền Biden vì tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà họ nói rằng họ cần để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga.

Greene viết: “Người dân Mỹ không muốn chiến tranh với Nga, nhưng NATO và các nhà lãnh đạo ngu ngốc của chính chúng ta đang kéo chúng ta vào một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà không ai giành chiến thắng. Leo thang trước Ukraine, một quốc gia không phải là thành viên, có nguy cơ chiến tranh hạt nhân là một trò chơi quyền lực gây nguy hiểm cho toàn thế giới. Chúng ta nên rút khỏi NATO."

Trên thực tế, cả chính quyền Biden và NATO đều loại trừ việc tham gia quân sự trực tiếp vào Ukraine, mặc dù nhiều quốc gia thành viên đang vận chuyển vũ khí mà nước này sử dụng để chống lại người Nga.

---- Lời khai mới cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đã sách động những người ủng hộ ông đến Điện Capitol của Hoa Kỳ để cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính bạo lực, theo lời một sử gia về các tổng thống Hoa Kỳ. Sử gia Michael Beschloss nói với "Morning Joe" trên đài MSNBC rằng cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson đã tiết lộ các bằng chứng gây sốc rằng cựu tổng thống Trump đã âm mưu "ám sát tập thể" các trở ngại, như Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên Quốc hội trong nỗ lực lật ngược tình thế thất bại trong bầu cử 2020.

Beschloss nói: “Mọi thứ mà [Richard] Nixon đã làm trong những năm 1970 đều được đưa vào sau hậu trường bởi những gì chúng ta đã thấy ở đây. Nixon đã không gửi những kẻ khủng bố có vũ trang đến Điện Capitol, và theo tất cả những gì chúng ta đang tìm hiểu, những gì Donald Trump muốn thấy vào ngày 6 tháng 1/2021 là bạo lực. Có mọi dấu hiệu cho thấy Trump muốn thấy các thành viên Quốc hội bị bắn hoặc bị giết hoặc bị bắt làm con tin, bao gồm cả phó tổng thống của ông ta, người đương nhiên là chủ tịch Thượng viện. "

---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết ông sẽ ủng hộ việc đưa ra một ngoại lệ đối với việc bầu phiếu tại Thượng Viện: gạt bỏ thủ tục filibuster và ngưỡng 60 phiếu bầu tại Thượng viện cần thiết để thông qua hầu hết các đạo luật - để luật hóa quyền phá thai và quyền riêng tư.

Biden nói, "Điều quan trọng nhất ... chúng ta phải thay đổi, tôi tin rằng, chúng ta phải biến án lệ Roe v Wade [năm 1973] thành luật. Và cách để làm điều đó là bảo đảm Quốc hội bỏ phiếu để thực hiện điều đó. Và nếu bị cản trở, cần... yêu cầu một ngoại lệ đối với hành động này để đối phó với quyết định của Tòa Tối cao."

---- Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, rằng ông sẽ yêu cầu liên minh vùng Vịnh tăng sản lượng dầu, ông sẽ không yêu cầu Ả Rập Saudi "đặc biệt" bơm dầu thêm trong chuyến thăm của ông tới đất nước này, mà sẽ tìm điều này "một cách chung" từ liên minh vùng Vịnh trong chuyến đi tới Trung Đông. Biden nhắc lại rằng "Nga, chính Nga, chính là Nga" là nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng cao.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss nói rằng phương Tây đoàn kết phải bảo đảm rằng Đài Loan ở vị trí có thể tự vệ trước sự xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc: “Đó là điều chúng ta, với tư cách là một thế giới tự do, cần làm là bảo đảm rằng Đài Loan có khả năng tự bảo vệ mình, để chúng ta tiếp tục duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan."

Truss cũng nhấn mạnh rằng thực tế Ukraine không ở trong một vị trí khả thi để tham gia một liên minh phòng thủ là điều khiến nước này trở thành "mục tiêu của Nga".

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm cho biết Nga không có bất kỳ quan hệ nào với Liên Âu kể từ năm 2014. Ông cáo buộc Liên Âu hỗ trợ phe đối lập Ukraine trong nỗ lực lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych vào năm 2013 và 2014.

Ông Lavrov nói: "Liên Âu không tìm thấy can đảm để lý luận với những kẻ bạo ngược, những kẻ đã chiếm quyền bất hợp pháp, và trên thực tế, đã bắt đầu hỗ trợ chúng trong cuộc tấn công, bao gồm cả cuộc tấn công vật chất, chống lại người dân Crimea và miền đông Ukraine."

---- Giám đốc Sở Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Ba Lan đã bắt đầu phát triển các kế hoạch cho phân vùng "trên thực tế" trên lãnh thổ Ukraine: “Theo thông tin chúng tôi nhận được, Ba Lan đã bắt đầu vạch ra các kịch bản cho việc chia cắt Ukraine trên thực tế.” Ông nói thêm rằng, phương Tây đã nhận ra rằng không thể nào ngăn cản quân lực Nga và Donbas hoàn thành nhiệm vụ của họ tại Ukraine.

---- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Nga không có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định của Tòa án Nhân quyền Châu Âu (European Court of Human Rights - ECHR) về việc chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk thu hồi bản án tử hình đối với ba binh sĩ nước ngoài.

"Về những người lính đánh thuê Anh đã bị bắt giữ? Quý vị biết đấy, Nga không còn tuân thủ các quy định của ECHR nữa. Đây có lẽ là điều duy nhất có thể nói. Về số phận của những người lính đánh thuê này, tất nhiên, quý vị cần phải hiểu rằng trong trường hợp này, quý vị cần phải liên lạc với lãnh đạo của DPR."

---- Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya là Ramzan Kadyrov nói hôm thứ Năm trong một video trên Telegram rằng Nga sẽ chiếm thành phố Lysychansk thuộc vùng Lugansk trong vài ngày tới: "Một cuộc hành quân đặc biệt đã bắt đầu ở Lysychansk. Các chuyên gia không đưa ra dự báo về thời điểm có thể hoàn thành chiến dịch đặc biệt này ở Lysychansk. Tôi, với tư cách là một người không chuyên, tin rằng hôm nay, hay ngày mai, chiến dịch sẽ hoàn thành."

---- Sở Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đang tuyển mộ các thành viên của Nhà nước Hồi giáo (Islamic State - IS) và đưa họ từ các nhà tù ở đông bắc Syria do các tổ chức người Kurd kiểm soát đến Ukraine, theo đài Nga RIA đưa tin hôm thứ Năm, dẫn nguồn tin riêng.

Nguồn tin khẳng định CIA đang hoàn tất quy trình tuyển mộ tại Al-Tanf, một trong những căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria. Bản tin nói thêm rằng Mỹ đang tuyển mộ các thành viên của IS chủ yếu đến từ châu Âu, cũng như Iraq, Chechenia và Tân Cương.

---- Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga nói họ đã quyết định rút quân khỏi Đảo Rắn (Snake Island) như một "cử chỉ thiện chí" sau khi hoàn thành "nhiệm vụ được giao". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh rằng đây là một sự thể hiện "với thế giới rằng Nga không can thiệp vào nỗ lực của LHQ trong việc tổ chức một hành lang nhân đạo cho việc xuất cảng các sản phẩm nông nghiệp từ lãnh thổ Ukraine."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng việc Ukraine bắn cháy một trong những tàu hải quân của Nga đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, cho thấy "khó khăn mà Nga phải đối mặt khi cố gắng hỗ trợ lực lượng của họ đang chiếm đóng Đảo Rắn."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, Vương quốc Anh sẵn sàng đưa thêm 1.000 binh sĩ nữa đồn trú ở Estonia nếu cần để bảo vệ biên giới phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về việc sườn phía đông của liên minh sẽ bị Nga tấn công, do Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các chiến binh mới sẽ tham gia vào nhóm chiến đấu hiện có gồm 1.700 lính Anh.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh Caspi rằng việc phương Tây kêu gọi chiến đấu liên tục cho thấy họ không quan tâm đến hạnh phúc của Ukraine và đang sử dụng đất nước này như một phương tiện để "bảo vệ các mục tiêu của họ" và "lay chuyển nước Nga". "

Ông Putin lưu ý rằng quân đội Nga đang đạt được các mục tiêu quân sự của họ ở Ukraine và nhắc lại rằng mục tiêu cuối cùng là "bảo vệ Donbas và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh của Nga." Putin tiếp tục bằng cách nói rằng không có lý do gì để ấn định ngày kết thúc "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư tuyên bố cắt đứt quan hệ với Syria sau khi Syria công nhận "các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk. Sẽ không còn quan hệ giữa Ukraine và Syria", theo lời Zelensky nói trong một video trên Telegram.

Các báo cáo trước đó chỉ ra rằng Bộ Ngoại giao Syria đã chuyển sang công nhận 2 nước ly khai từ Ukraine có tên là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, một quyết định được Syria đưa ra với "ý chí chung và mong muốn thiết lập quan hệ trên mọi lĩnh vực."

---- Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola nói với báo Washington Post, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư, rằng cuộc chiến ở Ukraine không được cho là nên kết thúc "với bất kỳ giá nào".

"Tôi hiểu rằng chúng ta nên làm mọi thứ có thể để chiến tranh kết thúc, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào", Metsola nhấn mạnh. Về câu hỏi liệu Ukraine có nên nhượng bộ trong quá trình đàm phán với Nga hay không, bà nhấn mạnh rằng thay vì nghĩ đến việc nhượng bộ chỉ nên nói "chiến tranh sẽ kết thúc khi Ukraine nói rằng chiến tranh đã kết thúc".

Metsola cũng tuyên bố rằng phương Tây vẫn đang đàm phán về cách mở phong tỏa các hải cảng của Ukraine vì "thời gian không còn nhiều" vì một số quốc gia có "nguồn cung cấp cho [các mặt hàng cơ bản] như ngũ cốc còn chưa đầy một tháng."

---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói với CNN hôm thứ Tư rằng NATO đã "ngây thơ" trong quan hệ với Nga trong nhiều năm qua. Khi được hỏi liệu có sai lầm khi coi Nga là “đối tác chiến lược” ngay cả vào năm 2010 hay không, Sánchez nói rằng vào thời điểm đó, NATO đã “cố gắng cho Nga và Putin một cơ hội”, nhưng “có lẽ trong những năm qua, chúng tôi đã hơi ngây thơ trong quan hệ của chúng tôi với Nga. "

“Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến hành vi bành trướng và chủ nghĩa đế quốc của Putin và chế độ của ông ấy, và đây là điều không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ điều quan trọng mà chúng tôi hiện đang thông qua trong hội nghị thượng đỉnh Madrid này, đó là xác định Nga là mối đe dọa chiến lược đối với các đồng minh và xác định đâu là phương tiện, công cụ mà chúng tôi sẽ đưa ra để đối phó," theo Sánchez nói.

Ông nói thêm, Tây Ban Nha đã gửi 400 tấn “viện trợ quân sự” cũng như viện trợ nhân đạo tới Ukraine.

---- Ukraine cho biết, Nga đang tiếp tục tấn công các cộng đồng trong và xung quanh quận Kryvyi Rih của Dnipropetrovsk. Phi đạn Nga đã phá hủy một nhà kho ở thị trấn Zelenodolsk, nơi chứa 40 tấn ngũ cốc, gây ra hỏa hoạn. Ukraine cho biết thêm một vụ khác tấn công vào trung tâm làng Velyka Kostromka và cho biết thêm rằng cho đến nay không có thương vong.

---- Thủ tướng New Zealand đã lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nêu bật tầm quan trọng của các quy tắc quốc tế và cảnh báo chống lại một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Jacinda Ardern nói trong một bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid: “Chúng ta phải đứng vững trên trật tự dựa trên luật lệ, kêu gọi can dự ngoại giao và lên tiếng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền ở mọi thời điểm và ở những nơi chúng ta thấy chúng."

---- Ukraine hôm thứ Tư đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh chiến tranh lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược, để đón nhận về 144 binh sĩ của họ, bao gồm 95 người bảo vệ các phòng tuyến ở nhà máy thép của Mariupol, theo lời cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết.

Phần lớn trao đổi về là người Ukraine bị thương nặng, bị đạn và mảnh đạn, chấn thương do nổ, bỏng, gãy xương và cụt tứ chi, theo cơ quan được biết đến với cái tên viết tắt GUR cho biết trong một tuyên bố trên Telegram. Không có người Mỹ tù binh nào trong cuộc trao đổi. Không có bình luận nào từ Nga về vụ hoán đổi tù nhân.

---- Thông tấn Nga phổ biến thêm video mới về Andy Huynh và Alexander Drueke, 2 cư dân Alabama tình nguyện chiến đấu giúp Ukraine và đang bị bắt giữ bởi các lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine. Các video mới là từ thông tấn Nga RIA Novosti. Có 4 video mới đưa ra, 2 videos về Huynh và 2 videos về Drueke.

.

Không có dấu thời gian trên các video, vì vậy không rõ chúng được quay khi nào. Truyền thông Nga lần cuối công bố video về hai người đàn ông này vào ngày 17 tháng 6/2022. Những người đàn ông rời Alabama để giúp Ukraine chống lại Nga, lần cuối liên lạc với gia đình của họ là vào đầu tháng 6/2022.

Huynh (cư dân thị trấn Hartselle ở Alabama) và Drueke (cư dân thị trấn Tuscaloosa, Alabama) đã trả lời các câu hỏi trong video. Không rõ liệu cả hai, những người đưa ra các tuyên bố thân Nga, đang làm như vậy có phải vì bị Nga đe dọa hay không.

Huỳnh nói rằng anh ta được đối xử nhân đạo và nói rằng anh ta cảm thấy là nạn nhân của tuyên truyền của Mỹ về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Drueke nói rằng anh ta được hứa trả khoảng 3.500 đô la một tháng để chiến đấu chống lại Nga, và rằng anh ta chưa bao giờ bắn một phát nào trên chiến trường. Anh ta cũng nói rằng anh ta đã bị đánh lừa bởi các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc chiến.

Đầu tuần này, mẹ của Drueke nói với CNN rằng các lực lượng thân Nga đang giữ con trai bà ở Ukraine đã đưa ra quyết định về việc thực hiện một thỏa thuận để đảm bảo việc trả tự do cho anh ta.

---- Luật gia Jeffrey Toobin của CNN hôm thứ Tư nói rằng hầu như không có quan chức Cộng Hòa nổi tiếng nào bày tỏ cảnh báo về hành vi của cựu Tổng thống Trump trong cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2022, bất chấp những cáo buộc bùng nổ của một phụ tá Bạch Ốc hàng đầu trong phiên điều trần công khai hôm thứ Ba.

Toobin nói về các quan chức Công Hòa đang giữ ghế hay đang ra tranh cử: “Tôi nghĩ họ là một lũ hèn nhát. Tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn khiếp sợ Trump. Họ sẵn sàng nói chuyện với các nhà báo trên căn bản ẩn danh nơi hậu trường... Sao vậy? Trump vẫn đang nắm đầu Cộng Hòa và mọi người trong đó, những người phải đối mặt với cử tri vẫn khiếp sợ Trump”.

Xuất hiện trên CNN’s The Situation Room, Toobin lưu ý rằng Mick Mulvaney, cựu chánh văn phòng của Trump, đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Trump vào hôm thứ Tư, nhưng lưu ý rằng Mulvaney không còn chức vụ nào để mất.

“Bạn biết đấy, Mulvaney không đang tham gia chính trị. Tôi chưa nghe thấy một quan chức dân cử Cộng Hòa nào vẫn đang tranh cử, ngoại trừ [Dân biểu] Liz Cheney, người rất quan trọng trong hồ sơ,” Toobin nói với người dẫn chương trình Wolf Blitzer.

Trong một tuyên bố riêng, các luật sư cho cô Hutchinson nói rằng thân chủ của họ cam kết mọi lời của cô nói tại phiên điều trần quốc hội đều là sự thực.

---- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nói với đảng Cộng Hòa của bà vào tối thứ Tư rằng họ phải lựa chọn giữa nhà nước pháp quyền và lãnh tụ, thừa nhận rằng sẽ là "đau đớn" cho đảng khi chấp nhận vai trò của cựu Tổng thống Trump trong bạo loạn 6/1/2021.

Cheney nói trong bài diễn văn ở viện Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute một phần trong chuỗi bài diễn văn của chương trình “Time for Choosing” rằng: “Chúng ta phải lựa chọn vì đảng Cộng hòa không thể vừa trung thành với Donald Trump, vừa trung thành với Hiến pháp.”

Cheney đã lôi kéo sự phẫn nộ của nhiều bạn cùng Đảng Cộng hòa vì đã bỏ phiếu để luận tội Trump và giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Các cuộc thăm dò cho thấy bà đang thua điểm thăm dò trước một đối thủ được Trump hậu thuẫn trong nỗ lực giữ ghế ở Hạ viện của mình vào bầu cử tháng 11/2022.

Bà lên án cựu tổng thống và các đồng minh của ông, gọi ông là "nguy hiểm" và "phi lý" và nói rằng Trump đã cố gắng bám ghế trong khi các đảng viên Cộng hòa khác phục vụ như "con tin tự nguyện".

---- Lộ nguyên hình. Cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani, hôm thứ Tư đã cố gắng tấn công sự đáng tin cậy của Cassidy Hutchinson (nhân chứng của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1), nhưng Giuliani đã đưa ra một lời tuyên bố dường như tự thú tội.

Hutchinson, cựu phụ tá hàng đầu của Bạch Ốc có quyền tiếp cận trực tiếp với Trump và các hoạt động bên trong Bạch Ốc, đã làm chứng tại phiên điều trần mới nhất của Ủy ban. Là phụ tá điều hành cho Chánh văn phòng Mark Meadows của Trump, Hutchinson là nhân vật trung tâm của Bạch Ốc trong khoảng thời gian diễn ra cuộc nổi dậy vào ngày 6/1/2021.

Viết trên Twitter, Giuliani nêu vấn đề với tuyên bố của Hutchinson về chuyện Giuliani xin Trump ân xá: "Nhân chứng cuối cùng là một kẻ nói dối liều lĩnh. Trái ngược với lời khai sai lạc của cô ta, cô ta (Hutchinson) không bao giờ có mặt khi tôi xin [Trump] ân xá."

Cựu thị trưởng New York sau đó nói thêm, "Thực ra, tôi đã nói với Tổng thống Trump rằng tôi không muốn hoặc không cần [ân xá]".

Tuy nhiên, có một số chứng cớ Giuliani đã trực tiếp tham gia vào quá trình vận động Trump ân xá cho các đồng minh vì những hành động của họ dẫn đến cuộc bạo loạn ở Capitol ngày 6/1/2021.

Ủy ban 6/1 đầu tháng này tiết lộ rằng họ đã nhận được một email từ luật sư John Eastman gửi trực tiếp cho Giuliani, trong đó Eastman viết rõ ràng, "Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ có tên trong danh sách được ân xá, nếu điều đó vẫn còn trong quá trình giải quyết."

Các đồng minh khác của Trump, những người được cho là đã tìm cách ân xá bao gồm 2 Dân biểu Matt Gaetz (CH-FL) và Scott Perry (CH-PA), những người cũng tham gia sâu vào việc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

---- Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 đã gửi trát triệu tập cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone, theo lời ủy ban thông báo hôm thứ Tư. Cipollone, theo một lá thư được công bố bởi chủ tịch Ủy ban 6/1, Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS), và phó chủ tịch, Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY), đã được ghi nhận là một nhân vật “liên tục nêu lên những lo ngại về pháp lý và các quan ngại khác về các hoạt động của Tổng thống Trump vào ngày 6/1/2021 và những ngày trước đó.”

Trát đòi đưa ra một ngày sau khi Cassidy Hutchinson, phụ tá của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, làm chứng trước ủy ban rằng Cipollone lo lắng công khai về kế hoạch đi đến Điện Capitol của Trump vào ngày 6 tháng 1.

Hutchinson kể, cô nhớ rằng Cipollone lúc đó nói với Meadows: “'Mark, anh cần làm ngay chuyện gì đó, nếu không sẽ có người chết và bàn tay [chửi thề] của anh sẽ nhúng máu. Điều này đang vượt quá tầm kiểm soát.'"

---- Thẩm phán Tòa Tối cao Stephen Breyer đã thông báo cho Bạch Ốc rằng ông sẽ chính thức nghỉ hưu từ trưa thứ Năm 30/6/2022. Việc nghỉ hưu của ông, mà Breyer thông báo lần đầu tiên sắp diễn ra từ tháng 1/2022, sẽ đến sau khi tòa án cao nhất của quốc gia đưa ra ý kiến cuối cùng trước khi nghỉ giải lao vào mùa hè.

Sau khi chính thức nghỉ hưu từ thứ Năm, Breyer sau đó sẽ có mặt trong nghi lễ vài phút sau, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson sẽ tuyên thệ nhậm chức là nữ Thẩm phán Tòa Tối Cao Da đen đầu tiên tại tòa.

Jackson, 51 tuổi, đã được xác nhận vào ghế này hồi tháng 4/2022. Breyer đã viết trong bản ghi nhớ hôm thứ Tư gửi cho Tổng thống Joe Biden rằng bà Jackson sẽ nhậm chức Thẩm phán Tối cao thứ 116 của Tòa cao nhát nước này. Breyer, 83 tuổi, đã phục vụ tại Tòa Tối cao từ năm 1994. Theo quy chế được trích dẫn trong lá thư của mình, ông sẽ được phép vẫn giữ danh xưng (Thẩm phán Tối cao), giữ một văn phòng tại tòa này, và tiếp tục hưởng lương [dù nghỉ hưu].

---- Lev Parnas, một cộng sự của Rudy Giuliani, một nhân vật trong cuộc điều tra luận tội đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị một thẩm phán kết án một năm tám tháng tù giam (tức là: 20 tháng tù giam) hôm thứ Tư vì tội gian lận và tội tài chính vận động tranh cử.

Người đàn ông 50 tuổi này đã tìm kiếm sự khoan hồng với lý do rằng anh ta đã hợp tác với cuộc điều tra của quốc hội về những nỗ lực của Trump để khiến các nhà lãnh đạo Ukraine điều tra Hunter, con trai của Tổng thống Biden. Thẩm phán cũng yêu cầu Parnas bồi thường 2,3 triệu đô la cho các nạn nhân của các kế hoạch bao gồm công ty Fraud Guarantee, một doanh nghiệp lừa đảo có trụ sở tại Florida hứa rằng nó có thể bảo vệ mọi người chống lại gian lận.

---- Canada: cướp ngân hàng, 2 hung phạm bị bắn chết, 6 cảnh sát bị thương. Hai nghi phạm đã bị bắn chết và 6 cảnh sát bị thương trong vụ cướp ngân hàng "hỗn loạn, bi thảm và bạo lực" ở British Columbia vào sáng thứ Ba. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng bắt đầu xảy ra bên ngoài chi nhánh Ngân hàng Montreal trong một khu dân cư phần lớn của Saanich sau khi các nhân viên được gọi đến ngân hàng vào khoảng 11 giờ sáng.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy hàng chục phát súng. Nhóm 6 cảnh sát bị thương là thành viên của Đội Ứng cứu Khẩn cấp Greater Victoria. Cảnh sát nói rằng 3 trong số các cảnh sát bị thương nặng và cần phải phẫu thuật.

Một phần của vụ việc đã được ghi lại trên video của người ngoài cuộc. Cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết về hai nghi phạm, cả 2 được cho là đã chết tại hiện trường.

---- Một quan chức liên bang cho biết hôm thứ Tư, một đoàn tàu Amtrak đang di chuyển với vận tốc gần 90 km/h thì đâm vào một xe tải ben ở hạt Chariton, khiến đoàn tàu bị trật bánh. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (National Transportation Safety Board) cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư ở Mendon rằng con tàu đang đi với tốc độ 87 dặm/giờ khi va chạm. Jennifer Homendy cho biết, đoàn tàu đang chạy 89 dặm/giờ một phần tư dặm khi nó thổi còi. Giới hạn tốc độ đường này là 90 dặm/giờ.

Homendy đang dẫn đầu một nhóm điều tra viên NTSB gồm 16 người đang tìm kiếm vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm cả tài xế xe ben. Hai hành khách từ Kansas và một từ Missouri cũng thiệt mạng. Hành khách Rochelle Cook, 58 tuổi và Kim Holsapple, 56 tuổi, cả hai đều ở Desoto, Kansas, được thông báo đã chết tại hiện trường và Binh Phan, 82 tuổi, ở thành phố Kansas, chết tại Bệnh viện Đại học (University Hospital).

Đội tuần tra đã xác định được người lái chiếc xe ben va chạm với đoàn tàu là Billy Barton II, 53 tuổi, ở Brookfield. Anh ta đã chết tại hiện trường. Vụ va chạm xảy ra khi xe tải của Barton băng qua đường ray và bị tàu hỏa tông phải khiến xe lửa trật đường rầy.

---- Pennsylvania: King Hua, 54 tuổi, một người nhập cư Việt Nam, bị bắn chết trong xe vì lái xe quá chậm. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã bị bắn chết khi còn ngồi trong xe bởi một tài xế hung hăng vì hung thủ nói rằng nạn nhân đã lái xe quá chậm. King Hua, 54 tuổi, bị bắn khi đang dừng đèn đỏ ở Thị trấn Springfield gần Philadelphia vào khoảng 8 giờ 40 sáng thứ Tư.

Cảnh sát trưởng Joseph Daly của Springfield Township nói với các phóng viên: “Một người đàn ông đã chết hôm nay do đi xe quá chậm trong dòng xe cộ vào giờ cao điểm. Không thể chấp nhận được."

Các nhân chứng mô tả đã nhìn thấy một chiếc SUV màu tối vòng qua vệ đường để chạy tới phía trước xe của Hua, rồi một người đàn ông bước ra khỏi xe, bắn 2 phát xuyên vào kính xe phía trước của Hua, rồi lên phóng xe chạy. Vợ của Hua cũng ở trong xe vào thời điểm xảy ra án mạng.

Cách đó khoảng 10 dặm vào đêm thứ Ba, một phụ nữ 21 tuổi đã bị bắn chết trong quán bar Philly vì tranh cãi xem ai sẽ sử dụng bàn bi-da.

---- Các công ty xây dựng la làng: cái gì cũng tăng giá, nên càng làm càng lỗ... Theo Báo CafeF. Tại Hội nghị về tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022, ông Vũ Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã nêu ra nhiều khó khăn của ngành xây dựng. Lý giải nguyên nhân, ông Hiệp cho biết, tất cả các chi phí đầu vào của ngành xây dựng từ sắt, thép, xi măng, cát, hay các loại chi phí vận chuyển như giá xăng, dầu… đều tăng chóng mặt. Theo thống kê từ PV Oil, vào thời điểm đầu năm 2021 thì giá dầu diesel chỉ ở mức 12.640 đồng/lít, đến cuối năm 2021 thì tăng lên 17.570 đồng/lít, và hiện tại là 30.010 đồng/lít, đồng nghĩa với việc giá dầu đã tăng khoảng 140% từ đầu năm 2021. Giá các vật liệu khác như giá thép, giá cát, giá nhựa đường, xi măng… cũng đều tăng mạnh. Cho rằng, giá vật liệu xây dựng tăng quá cao, mà chưa có biện pháp gì ngăn chặn và bù giá cho các nhà thầu, ông Hiệp "thú thật, bây giờ các nhà thầu hiện nay càng làm càng lỗ".

---- Báo động: 28/34 sở y tế tỉnh, thành phố và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương thiếu thuốc. Theo Báo Khoa Học & Đời Sống. Tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, thành , các đơn vị báo cáo có 28/34 sở y tế tỉnh, thành phố có tình trạng thiếu thuốc, 12/21 bệnh viện tuyến trung ương cũng trong tình trạng này.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính (Bộ Y tế), cho biết các thuốc thiếu tại cơ sở khám chữa bệnh bao gồm một số thuốc kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, một số thuốc tim mạch, điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị sốt xuất huyết, thuốc nhãn khoa, vị thuốc cổ truyền. Ngoài ra, có 26/34 sở y tế và 15/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo hiện có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất, chủ yếu là hóa chất dùng cho xét nghiệm.

---- Doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà la làng: EVN ngừng trả tiền điện mấy tháng rồi... Theo Báo Đầu Tư. Thế nhưng, mới đây, 28 nhà đầu tư điện mặt trời áp mái tại tỉnh Bình Dương đã phải gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công thương, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Công thương Bình Dương và Công ty Điện lực tỉnh, khẩn khoản mong tháo gỡ khó khăn cho dự án điện mặt trời áp mái, do không được thanh toán tiền điện từ ngày 31/3/2022. “Nếu EVN ngừng thanh toán sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, vì doanh nghiệp khi xây dựng dự án đã có những khoản vay lớn. Nếu dừng thanh toán, dẫn đến doanh nghiệp sẽ chịu chi phí lãi vay tăng cao do lãi suất phạt quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn, khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng, gia tăng nợ quá hạn và nợ xấu cho hệ thống ngân hàng, lãng phí nguồn lực lớn của xã hội đã đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời”, các doanh nghiệp lo lắng.

---- Đường phố Sài Gòn năm 1973.

Video dài 3:24 phút:



https://youtu.be/Oq_RM4mjdpY

---- HỎI 1: Có phải 89% dân Ukraine không muốn nhượng đất cho Nga để đổi hòa bình?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò ý kiến mới của Wall Street Journal-NORC cho thấy: Một tỷ lệ áp đảo người Ukraine - khoảng 89% - nói rằng không thể chấp nhận được nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga bằng cách nhượng các phần lãnh thổ Ukraine mà quân Nga đã chiếm được trong cuộc xâm lược năm nay.

Cuộc khảo sát, được thực hiện cùng với một công ty thăm dò ý kiến của Ukraine, cũng cho thấy 78% người Ukraine tán thành phản ứng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đối với cuộc xâm lược của Nga, chỉ 7% nói rằng ông đã xử lý cuộc chiến kém.

Với rất ít dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với sự nổi dậy của quần chúng Nga vì chiến tranh, cuộc khảo sát mới của Journal-NORC cho thấy rằng 2 nguyên thủ của cả hai quốc gia đều không cảm thấy áp lực ngay lập tức từ dư luận dân chúng để đưa ra những nhượng bộ có thể dẫn đến giải quyết xung đột.

Chi tiết:

https://www.livemint.com/

---- HỎI 2: Có phải 70% dân Mỹ nói treo cờ trước nhà là yêu nước?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới của YouGov với 1.000 công dân Hoa Kỳ trưởng thành đã đo lường quan điểm của người Mỹ về quốc kỳ, cũng như các lá cờ biểu tượng khác được trưng bày ở Hoa Kỳ. Người Mỹ dưới 30 tuổi và người Mỹ da đen ít có khả năng nhìn lá cờ dưới góc độ “rất tích cực” - mặc dù đa số trong mỗi nhóm nhìn nhận nó một cách thuận lợi.

Hầu hết người Mỹ xem hành động treo cờ Mỹ là yêu nước (70%), và đa số (60%) cũng nói như vậy về hành động mang huy hiệu cờ Mỹ. Nhưng những người Mỹ trẻ tuổi - những người nhìn lá cờ Mỹ theo một khía cạnh kém tích cực hơn so với những người lớn tuổi - cũng ít có khả năng tự gọi mình là yêu nước. Và trong khi 60% người Mỹ nói rằng họ có quan điểm “rất tích cực” về lá cờ Hoa Kỳ, cuộc thăm dò ý kiến của YouGov cho thấy một số nhóm người Mỹ ít nhiệt tình hơn.

Người Mỹ cũng khá quen thuộc với thiết kế nổi tiếng của lá cờ. Hơn 4/5 người Mỹ (86%) nói đúng rằng có 50 ngôi sao trên lá cờ, và khoảng 3/4 (76%) biết có 13 sọc. Hơn một nửa số người Mỹ (54%) nói rằng họ có cờ Hoa Kỳ ở nhà. Trong nhóm này, 40% cho biết họ treo hàng ngày và 30% tiết kiệm cho các ngày lễ và dịp đặc biệt.

Chi tiết:

https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2022/06/29/how-americans-view-flags-and-symbols-poll

.