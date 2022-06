Dimitry Peskov (phát ngôn nhân chính phủ Nga) tuyên bố: "Ukraine có thể có hòa bình ngay hôm nay; Ukraine chỉ cần lệnh cho các đơn vị buông vũ khí xuống và tuân theo các điều kiện của Liên bang Nga."

.

- Texas: bên trong xe tải chở di dân lậu là 46 xác và 16 người khác vẫn còn sống nhưng kiệt sức

- WFP: Nga tấn công, làm 345 triệu người đói.

- Peskov (phát ngôn nhân Nga): Nga đang đạt được các mục tiêu đề ra, nếu Ukraine muốn thì sẽ có hòa bình ngay ngày hôm nay, chỉ cần Ukraine ra lệnh buông súng, làm theo các điều kiện Nga đã đưa ra. Nga ghi thêm tên vợ con Tổng Thống Joe Biden vào sổ đen trừng phạt. Nga: đang tìm bằng chứng quân Ukraine khủng bố và diệt chủng ở Donbas.

- G7 kêu gọi TQ thúc đẩy Nga ngưng chiến ở Ukraine. Nga: không bận tâm những gì Zelensky suy nghĩ, hay có tham dự G20 hay không. Tổng thống Pháp: Nga không có thể và không nên giành chiến thắng ở Ukraine.

- Phi đạn Nga bắn vào khu thương mại Ukraine, Nga thanh minh chỉ bắn kho vũ khí Ukraine gần bên. Thủ tướng Anh: Putin đang "cố gắng nới rộng" cuộc chiến, nhưng Anh không muốn chiến tranh giữa Anh và Nga, tố Nga man rợ vì bắn phi đạn vào khu mua sắm Kremenchuk.

TQ kêu gọi NATO ngừng đưa ra các tuyên bố khiêu khích chống TQ.

- Nga bắn phi đạn vào khu mua sắm ở Kremenchuk giết ít nhất 15 người, gây bị thương 58 người. Biden lên án Nga bắn phi đạn vào khu mua sắm ở thành phố Kremenchuk. Zelensky: Nga đã trở thành tổ chức khủng bố lớn nhất trên thế giới. Thủ tướng Đức: quan hệ Đức-Nga sẽ không thể như trước cuộc chiến ở Ukraine.

- cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev: nếu NATO chạm vào bán đảo Crimea là tuyên chiến với Nga và là Thế chiến thứ 3. Nhóm tin tặc Killnet của Nga tấn công mạng vào Lithuania. Nhiều dân Lysychansk ủng hộ Nga từ chối di tán khỏi thành phố theo yêu cầu của quân Ukraine.

- Nga: Argentina và Iran đều đã nộp đơn xin gia nhập khối BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: soạn luật cho phá thai, bảo vệ dữ liệu y tế, đòi Thượng Viện gỡ filibuster để thông qua các dự luật

- xe lửa Amtrak từ California đi Chicago đụng xe rác ở Missouri: 3 người chết, nhiều người bị thương

- Rhode Island: bị đấm vào mặt, thế là Jennifer Rourke độc diễn tranh cử vào Thượng viện tiểu bang.

- John Eastman (luật sư giúp Trump lật ngươc bầu cử 2020) kiện: bị FBI sở soạng khám, đòi FBI trả iPhone

- Hôm nay, thứ Ba 28/6/2022 sẽ có buổi điều trần của Ủy ban Hạ viên Điều tra 6/1 nhiều chứng cớ mới

- con trai giữa của Trump nói với nhà làm phim: bạo lực bùng phát khắp Mỹ vì bầu cử 2020 cũng là phải lẽ

- Hôm nay điều trần có Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá của Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch ốc của Trump); sẽ tập trung về các cú phone giữa các con của Trump trước bầu cử 2020

- Scotland: đòi trưng cầu dân ý 2023 về độc lập, không để "nền dân chủ Scotland làm tù nhân của Thủ tướng Anh"

- Mỹ cứu trợ động đất Afghanistan, sẽ viện trợ nhân đạo 55 triệu đô la

- Bắn chết người tại 1 nhà hàng Subway ở Atlanta chỉ vì, khách hàng nổi giận về mayonnaise nhiều quá

- Toa: Louisiana, Utah tạm ngăn chặn các luật [cấm phá thai] kích hoạt của 2 tiểu bang

- CVS và Walmart hạn chế thuốc ngừa thai

- Khoảng 23 triệu người dân California sẽ lãnh tiền tiểu bang trợ giúp ít nhất 350 USD từ cuối tháng 10/2022

- HỎI 1: Chỉ công nhận Đài Loan là một Trung Hoa duy nhất? ĐÁP 1: Đó là chính phủ Guatemala.

- HỎI 2: Tới 2/3 dân Mỹ sẽ xài ít hơn cho Lễ Độc Lập năm nay? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB - 28/6/2022) ---- Bên trong một chiếc xe 18 bánh ở San Antonio, Texas, một cảnh tượng kinh hoàng: 46 thi thể và 16 người khác vẫn còn sống nhưng hình dạng thảm khốc. Ngay trước 6 giờ tối Thứ Hai 27/6/2022, một công nhân trong khu vực đã gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ chiếc xe tải, theo báo Texas Tribune đưa tin.

.

Cảnh sát đến, và thấy một xác nằm ngoài chiếc xe tải và nhiều người khác bên trong. Thêm nữa, một số xác được tìm thấy nằm rải rác dọc theo một khu vực nhiều dãy nhà — nhà chức trách tin rằng họ đã cố gắng thoát khỏi tình huống bên trong xe tải bằng cách nhảy ra ngoài. Theo bản tin đài KSAT, các nạn nhân có độ tuổi từ thiếu niên đến người lớn. Hệ thống máy lạnh của xe đầu kéo dường như đã hư. Cảnh sát nghĩ rằng người trong xe không có nước uống, và nhiều người có sức quá yếu nên không thể thoát khỏi xe. Nhiệt độ địa phương nóng tới 100 độ F vào hôm thứ Hai.

.

Một số xác người được rắc gia vị bít tết, có thể là trong nỗ lực che đậy mùi hôi. Cảnh sát tin rằng họ là những người di cư lậu được vận chuyển bởi những kẻ buôn lậu người. Cảnh sát tạm giam 3 người tuy rằng họ không có mặt bên xe tải. Có 12 người lớn và 4 trẻ vị thành niên được đưa đến bệnh viện đã bị say nắng và kiệt sức vì nắng nóng, nhưng Trưởng ty cứu hỏa nói rằng ông "rất hy vọng" họ sẽ sống sót.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Ba thông báo rằng Mỹ sẽ gửi viện trợ nhân đạo trị giá 55 triệu đô la cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất tấn công Afghanistan vào ngày 22/6/2022 bên cạnh sự giúp đỡ ngay lập tức mà các đối tác đã cung cấp tại chỗ.

.

Trận động đất tấn công Afghanistan ngày 22/6 đã làm chết hơn 1.000 người và gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Bạch Ốc đã chia buồn trước sự kiện này và hứa sẽ cung cấp cho quốc gia gặp nạn sự hỗ trợ cần thiết.

.

---- Bộ trưởng Thứ nhất Scotland là bà Nicola Sturgeon đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng Scotland có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập lần thứ hai vào ngày 19 tháng 10/2023 và nói thêm rằng cuộc bỏ phiếu sẽ có tính "tham vấn."

.

Sturgeon nhấn mạnh bà sẽ viết thư cho Thủ tướng Anh Boris Johnson để yêu cầu ông đàm phán các điều khoản cho cuộc bỏ phiếu độc lập. Bà lưu ý: “Chính phủ Anh và Scotland nên ngồi lại với nhau, đồng ý một cách có trách nhiệm về một quy trình, bao gồm pháp lệnh điều khoản 30 (section 30 order), cho phép người dân Scotland tự quyết định.

.

“Điều tôi không sẵn sàng làm, điều tôi sẽ không bao giờ làm, là cho phép nền dân chủ Scotland trở thành tù nhân của Boris Johnson hoặc bất kỳ Thủ tướng nào,” theo lời bà Sturgeon nói trước Quốc hội Scotland. "Vấn đề độc lập không thể bị dập tắt. Nó phải được giải quyết một cách dân chủ," bà nói thêm.

.

---- Bộ ngoại giao Nga đã thêm tên vợ con Tổng Thống Joe Biden -- bà Jill và cô Ashley Biden -- vào danh sách những người Mỹ bị đưa vào danh sách đen. Việc này được thực hiện để đáp trả “các lệnh trừng phạt không ngừng mở rộng của Hoa Kỳ đối với các chính trị gia và nhân vật công chúng Nga”, theo Bộ cho biết trong một bản tuyên bố hôm thứ Ba.

.

Nghĩa là, Đệ nhất phu nhân và con gái của bà sẽ không thể đến thăm Nga. Bidens, cùng với 23 cá nhân mới được bổ sung khác, đã bị Nga cho là có bệnh “Russophobic” (sợ bất cứ cái gì có vẻ Nga).

.

Nhà nghiên cứu khoa học chính trị Francis Fukyama, người đã dự đoán một "thảm bại hoàn toàn" ở Ukraine đối với quân đội "bất tài" của Nga trong một bài viết in ngay sau cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2/2022, cũng đã bị đưa vào danh sách đen.

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp báo rằng Nga không quan tâm đến những gì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy nghĩ, vì ông không phải là người đưa ra các quyết định liên quan: "Không quan trọng Zelensky nghĩ gì - ông ấy không đưa ra quyết định. Nga không quan tâm đến việc liệu Tổng thống Ukraine có đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 hay không".

.

Tổng Thống Nga Putin đã nói sẽ tham dự thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) vào các ngày 15-16 tháng 11/2022. Hoa Kỳ đã yêu cầu nước chủ nhà không mời Putin tham dự vì không muốn họp với Putin trong khi quân Nga còn tấn công Ukraine, nhưng Indonesia bác bỏ lời Biden, và đã mời Putin.

.

---- Nhóm Bảy quốc gia (G7) hôm thứ Ba kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy Nga ngưng chiến ở Ukraine. Nhóm G7 muốn Trung Quốc "thúc ép Nga ngay lập tức tuân thủ mệnh lệnh ràng buộc pháp lý của Tòa án Công lý Quốc tế (International Court of Justice) ngày 16/3/2022 và tuân thủ các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng LHQ và ngừng xâm lược quân sự." Nhóm G7 một lần nữa nhắc lại rằng Nga nên "rút quân ngay lập tức và vô điều kiện" khỏi Ukraine.

.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Ba tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "cố gắng nới rộng" cuộc chiến với Ukraine và "nói rằng đây là điều cần làm giữa NATO và Nga." Tuy nhiên, Johnson bác bỏ khả năng chiến tranh giữa Anh và Nga: "Rõ ràng là chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi giới hạn cuộc chiến trong Ukraine."

.

Johnson cũng lên án "sự man rợ tuyệt đối" của cuộc tấn công vào khu mua sắm Kremenchuk, nói rằng tác động của nó giúp củng cố sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo G7 đang họp hội nghị thượng đỉnh khi vụ tấn công phi đạn xảy ra. Ông ca ngợi "ý thức quyết tâm thực sự mạnh mẽ, về sự thống nhất, quyết tâm và mục đích" để tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin là Dimitry Peskov nói hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang đạt được các mục tiêu đề ra hôm thứ Ba. Về vấn đề này, ông giải thích rằng không có thời hạn gần đúng để hoàn thành hoạt động, nhưng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

.

Với ý nghĩa đó, ông nhấn mạnh rằng Ukraine có thể ngưng cuộc chiến nếu Ukraine muốn. Để làm được điều đó, ông Peskov nói rõ, Ukraine cần "tuân theo các điều kiện của Liên bang Nga."

.

Ông Peskov nói với các phóng viên: "Phía Ukraine có thể có hòa bình ngay ngày hôm nay; Ukraine chỉ cần lệnh cho các đơn vị dân tộc chủ nghĩa buông vũ khí xuống".

.

---- Dmitry Peskov hôm thứ Ba đưa ra tuyên bố, bình luận về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ công nhận Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố, rằng Nga và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đang chuẩn bị bằng chứng về các hành động khủng bố và diệt chủng ở Donbas của Ukraine.

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba nói rằng Nga không có thể và không nên giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của ông đối với Ukraine. Macron nói trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy (G7): “Rất rõ ràng, là cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine có một mục tiêu - đó là sự đầu hàng của Ukraine." Macron nói như thế sau khi người phát ngôn chính phủ Nga nói rằng nếu Ukraine muốn hòa bình ngay hôm nay, chỉ cần buông súng tức khắc và làm theo điều kiện của Nga.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba thanh minh thanh nga rằng Nga không có ý bắn vào khu thương mại: nhưng khu mua sắm ở Kremenchuk, Ukraine bốc cháy chỉ vì Nga bắn phi đạn vào kho vũ khí và đạn dược do phương Tây cất giữ gần đó. Chính phủ Ukraine nói rằng có khoảng 1.000 người có thể đã ở trung tâm mua sắm vào thời điểm đó và số người chết hiện tại là 18 người với 36 người mất tích.

.

Bản văn Nga viết: "Kết quả của một cuộc tấn công có độ chính xác cao, vũ khí và đạn dược do phương Tây sản xuất tập trung trong một khu vực nhà kho để vận chuyển tiếp viện cho nhóm quân Ukraine ở Donbas đã bị trúng đạn. Vụ nổ kho đạn chứa vũ khí của phương Tây đã gây ra hỏa hoạn ở một khu vực mua sắm không còn hoạt động nằm cạnh nhà máy."

.

---- Ít nhất 16 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ Nga tấn công phi đạn vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, Ukraine, trong khi 58 người khác được báo cáo mất tích, theo các quan chức địa phương. Các nỗ lực cứu hộ đang tiếp tục và con số dự kiến sẽ tăng lên trong những giờ tới.

.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó cho biết hơn 1.000 người đã ở trong tòa nhà thương mãi khi vụ tấn công xảy ra, tiếp tục cho rằng Nga là "tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới".

.

---- Trong một dòng tweet hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đang ở Đức tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, đã lên án vụ tấn công bằng phi đạn của Nga vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk của Ukraina, viết rằng: “Cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường tại một trung tâm mua sắm là tàn ác. Chúng tôi đoàn kết với người dân Ukraine ”.

.

Phi đạn Nga bắn vào khu thương mại Ukraine.

Video dài 1:28 phút:



https://youtu.be/6-_BlhhgZWw

.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm thứ Ba đã kêu gọi NATO ngừng đưa ra các tuyên bố khiêu khích chống lại nước này: "Chúng tôi yêu cầu NATO ngay lập tức ngừng đưa ra các tuyên bố sai trái và khiêu khích nhằm vào Trung Quốc. NATO bây giờ chỉ là công cụ để một số quốc gia duy trì quyền bá chủ của họ, đã tạo ra 'kẻ thù tưởng tượng' cho việc này."

.

Bản văn được đưa ra một ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố rằng tại các hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO ngày càng có nhiều lo ngại về mối đe dọa đang gia tăng mà Trung Quốc hiển lộ.

.

---- Hôm thứ Hai, cựu tổng thống Nga, Dmitry Medvedev, cho biết nếu có một quốc gia thành viên NATO nào xâm phạm bán đảo Crimea sẽ hiểu là tuyên chiến với Nga và sẽ dẫn đến "Thế chiến thứ ba. Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga. Và điều đó có nghĩa là mãi mãi. Bất kỳ nỗ lực nào xâm phạm Crimea đều là lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi. Và nếu điều này được thực hiện bởi một quốc gia thành viên NATO, điều này có nghĩa là xung đột với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương; một Thế chiến thứ ba. Một thảm họa hoàn toàn."

.

---- Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Programme) cảnh báo: Nga xâm lược Ukraine đã khiến thế giới đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng với ít nhất 345 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Matthew Hollingworth, điều phối viên khẩn cấp của WFP ở Ukraine, cho biết có thêm hàng triệu người nữa đã bị bỏ rơi do tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và phân bón cũng như giá cả tăng vọt do chiến tranh.

.

Hollingworth nói với chương trình Radio 4 Today của BBC hôm thứ Hai: “Chúng tôi đặc biệt lo lắng cho hơn 345 triệu người trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng, một phần vì cuộc chiến này ở Ukraine, một phần vì giá nhiên liệu ngày càng tăng và rõ ràng là do tác động của đại dịch Covid đang diễn ra. về nền kinh tế toàn cầu."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối thứ Hai rằng Nga đã thực sự trở thành "tổ chức khủng bố lớn nhất trên thế giới" và rằng thực tế này phải có tư cách pháp nhân, để tất cả các thực thể hỗ trợ và làm ăn với Nga đều nhận thức được rằng điều này có nghĩa là "đưa tiền cho những kẻ khủng bố. "

Ông gọi cuộc pháo kích ngày hôm thứ Hai của Nga nhằm vào một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk là "một trong những vụ tấn công khủng bố thách thức nhất trong lịch sử châu Âu", đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định được con số thương vong do vụ tấn công.

.

Zelensky cũng lưu ý rằng sáng thứ Hai ông đã kêu gọi Hoa Kỳ công nhận Nga là một quốc gia tài trợ khủng bố, nhấn mạnh rằng một nghị quyết như vậy "phải được toàn bộ thế giới dân chủ ủng hộ."

.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Hai cho biết sẽ không thể quay trở lại mối quan hệ với Nga như trước khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc chiến do Nga tiến hành là một "vết cắt sâu, sâu trong quan hệ quốc tế".

.

Chiến tranh là “một vấn đề của những thay đổi lâu dài sẽ định hình các mối quan hệ quốc tế trong một thời gian rất dài,” Scholz nói trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bavaria Alps ở miền nam nước Đức. với Nga, không thể có chuyện quay ngược thời gian trước khi Nga xâm lược Ukraine. "

.

---- Nhóm tin tặc Killnet của Nga đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng vào các trang web của Litva (Lithuania còn gọi là Litva) để đáp trả việc nước này cấm vận chuyển hàng hóa bị Liên Âu trừng phạt qua lãnh thổ của mình và vào vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ bị cô lập nhưng có vị trí chiến lược trên bờ biển Baltic. Killnet đã thừa nhận các cuộc tấn công hôm thứ Hai.Nhóm hacker viết: “Hiện tại, chúng tôi đã làm gián đoạn công việc của toàn bộ bộ phận kế toán trực tuyến của Lithuania. Chúng tôi chắc chắn ngạc nhiên rằng Lithuania sử dụng một "hệ thống trực tuyến" cho kế toán. Các máy chủ của Amazon không có khả năng cứu vãn tình hình. Còn việc chặn quá cảnh tới Kaliningrad thì sao, thưa các đồng chí? Có thể bạn đang nghe thấy điều gì đó." Chính phủ Litva nói nhiều công sở đã bị tấn công mạng.---- Một số lượng lớn cư dân Lysychansk ủng hộ Nga đã từ chối di tán khỏi thành phố theo yêu cầu của quân Ukraine. Họ cũng bày tỏ sự thù hận đối với phương Tây và chế độ Ukraine, theoi báo cáo phỏng vấn của kênh hình France 24 cho thấy."Đây là trục xuất, bạn không thấy, họ đang đuổi chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi," một thường dân địa phương nói. "Những người lính Ukraine đang bắn vào chúng tôi, họ đang giết con của chúng tôi", một phụ nữ tuyên bố. Một trong những cư dân Lysychansk thân Nga cũng lưu ý: "Chúng tôi muốn đoàn kết với người Nga. Họ là bạn của chúng tôi. Không phải người Đức và châu Âu".---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Hai tiết lộ rằng cả Argentina và Iran đều đã nộp đơn xin gia nhập khối BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)."Trong khi Bạch Ốc đang suy nghĩ về những gì khác trên thế giới sẽ bị tắt, bị cấm và bị hủy hoại, Argentina và Iran đã nộp đơn xin gia nhập BRICS", Zakharova viết trên kênh Telegram của mình. Sau thông báo của bà, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh xác nhận Tehran đã yêu cầu gia nhập khối.Trước đó, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng tổ chức, lưu ý rằng các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) có thể là nền tảng của trật tự thế giới mới.---- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết hôm thứ Hai rằng đảng Dân Chủ muốn thông qua luật đảm bảo quyền tiếp cận phá thai, bảo vệ dữ liệu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và củng cố các biện pháp bảo vệ cấp liên bang, sau khi Tòa tối cao hủy bỏ quyền phá thai liên bang trong phán quyết của mình vào tuần trước.Pelosi đã viết trong một bức thư gửi các thành viên Hạ viện khác hôm thứ Hai rằng các Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện đang tìm cách thúc đẩy các biện pháp bảo vệ dữ liệu sức khỏe của phụ nữ được thu thập trong các ứng dụng theo dõi kinh nguyệt và đảm bảo rằng phụ nữ có thể đi phá thai tại các tiểu bang nơi thủ tục này vẫn hợp pháp,Bà cũng kêu gọi các Thượng nghị sĩ Dân chủ tại Thượng Viện hãy gỡ thủ tục filibuster để các dự luật được thông qua.---- Một chuyến xe lửa Amtrak xuất phát từ Ga Los Angeles Union và đi qua Fullerton và Riverside trên đường đến Chicago hôm thứ Hai ở Missouri đã trật đường rầy sau khi đụng một chiếc xe rác, và cơ quan đường sắt cho biết đã có “những báo cáo ban đầu về nhiều người thương tích.Có 3 người chết và một số người bị thương trong tai nạn xảy ra ở Mendon, Missouri, lúc 1:42 chiều. giờ địa phương, hoặc 11:42 sáng theo giờ California. Các quan chức của Amtrak cho biết đoàn tàu đã tông vào một xe ben chở rác "tại một giao lộ".“Có khoảng 243 hành khách trên chuyến xe lửa với các báo cáo ban đầu về thương tích,” theo một tuyên bố từ Amtrak. “Chính quyền địa phương hiện đang hỗ trợ khách hàng." Có 8 trực thăng y tế bay tới cấp cứu.---- Sau khi bị đấm vào mặt, thế là độc diễn tranh cử vào Thượng viện tiểu bang. Đó là một tuần đầy biến động đối với Jennifer Rourke, ứng cử viên vào Thượng viện tiểu bang Rhode Island, người đã bị đối thủ là cảnh sát Jeann Lugo (Đảng Cộng hòa) đấm vào mặt tại một cuộc biểu tình về phá thai hôm thứ Sáu.Hôm thứ Bảy, Jeann Lugo tuyên bố sẽ không tranh cử nữa (Lugo bị truy tố về hành vi gây rối và hành hung). Và hôm thứ Hai, đối thủ trong đảng Dân chủ của cô Jennifer Rourke là Lãnh đạo Đa số Thượng viện Michael McCaffrey, đã tuyên bố rằng ông cũng sẽ không tham gia cuộc bầu cử, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.Do đó, Rourke hiện đang tranh cử mà không có đối thủ. Nhưng, còn phải chờ xem, vì thời hạn chót nộp hồ sơ ứng cử sẽ kết thúc vào thứ Tư; người phát ngôn trong ban vận động của cô Jennifer Rourke cho biết họ “nghe nói rằng [McCaffrey] đang tuyển mộ một người nào đó để ứng cử chống lại cô Rourke.”---- John Eastman, luật sư từng làm việc cho cựu Tổng thống Trump và thúc đẩy lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, cho biết trong một đơn trình lên tòa án hôm thứ Hai rằng FBI đã tịch thu iPhone của ông và thò tay khám bằng cách sờ quanh cơ thể ông bên ngoài một nhà hàng trong khi thực hiện lệnh khám xét vào tuần trước.Eastman, người đã nổi bật trong các phiên điều trần công khai vào tháng này của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, đã đệ đơn đòi trả lại tài sản [iPhone] của mình tại Tòa án U.S. District Court ở New Mexico, cho rằng trát [khám xét] này là bất hợp pháp vì nó quá rộng, không cụ thể. và thiếu lý do khả thể, vi phạm quyền của Tu chính án thứ tư.Eastman cũng cho biết việc thực thi trát đã vi phạm quyền của Tu chính án thứ năm của y vì các nhân viên đã buộc y mở khóa iPhone bằng Face ID (nhận dạng khuôn mặt), buộc y phải “làm chứng” (thay vì giữ quyền im lặng).---- Hôm nay, thứ Ba 28/6/2022 sẽ có buổi điều trần côing khai tổ chức bởi Ủy ban Hạ viên Điều tra 6/1, dự kiến sẽ có nhiều chứng cớ mới và các đoạn phim chưa từng chiếu. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào 1 giờ chiều giờ thủ đô (10 giờ sáng giờ California) thứ Ba 28/6/2022 diễn ra sau khi các dân cử Quốc hội rời thủ đô để nghỉ kéo dài hai tuần.Trong các bằng chứng điều tra mới nhận, ủy ban gần đây đã có được những đoạn quay mới của Trump và thủ hạ --- được quay phim cả trước và sau ngày 6 tháng 1 năm 2021 --- từ nhà làm phim người Anh Alex Holder. Holder cho biết tuần trước rằng ông đã tuân thủ trát đòi của Ủy ban Hạ viện để nộp tất cả các cảnh quay mà ông đã quay trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử 2020 của Trump, bao gồm các cuộc phỏng vấn độc quyền với Trump, với các con của Trump và với Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence.---- Theo một nhà làm phim tài liệu người Anh, con trai giữa của Donald Trump đã nói rất nhiều về cuộc bạo lực tiềm tàng có nguy cơ bùng phát trên khắp nước Mỹ sau khi cha ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Alex Holder, nhà làm phim được gần với gia đình Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo The Independent xuất bản hôm thứ Hai rằng Eric Trump cảm thấy rằng bạo lực sẽ là chính đáng.Holder nói: “Khi tôi hỏi Eric về sự nguy hiểm tiềm tàng của kiểu nói hung hăng và kiểu hiếu chiến, anh ấy cảm thấy rằng đó là… trò chơi công bằng ở chỗ… nó tương tự như ở phía bên kia của diễn ngôn chính trị. Hoặc anh ấy cảm thấy rằng đó là điều đúng đắn phải làm ... bởi vì cuộc bầu cử đã bị đánh cắp."Loạt phim sắp tới của nhà làm phim tài liệu này về gia đình Trumps dự kiến sẽ ra mắt trên Discovery + vào mùa hè này. Cảnh quay của dự án ba phần đã được chuyển cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đang tập trung vào các cuộc điện thoại và cuộc trò chuyện giữa các con của Donald Trump và các phụ tá hàng đầu được một đoàn làm phim tài liệu ghi lại trong những tuần trước cuộc bầu cử năm 2020, theo báo The Guardian.Các cuộc gọi — được cho là cho thấy những đứa con của Trump thảo luận về các chiến lược bầu cử — diễn ra tại một sự kiện riêng tại khách sạn Trump International ở Washington, D.C., vào đêm của cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào tháng 9 năm 2020, theo các nguồn ẩn danh trích dẫn trên báo này.Ủy ban này hôm nay (Thứ Ba 28/6/2022) sẽ tổ chức một phiên điều trần, dự kiến về các cuộc thảo luận quan trọng thông qua lời khai của nhà làm phim tài liệu người Anh Alex Holder, người đã dành nhiều tháng với Trump và cận thần của Trump trước và sau cuộc bầu cử.---- Hôm nay là phiên điều trần với nhiều thông tin mới. Cô Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch ốc của Trump), sẽ là một nhân chứng chính trong phiên điều trần bất ngờ của Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn 6/1, theo báo Politico và dự kiến cô đã tiết lộ một số tiết lộ gây sốc về nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump để ở bám ghế Tổng Thống bất hợp pháp.Chưa rõ cô Hutchinson sẽ đưa ra thông tin mới nào tại phiên điều trần hôm thứ Ba, nhưng lời khai trong quá khứ của cô đã tiết lộ một số câu chuyện bùng nổ về Trump và các hành động khác của các quan chức Nhà Trắng trong những ngày dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ .Hutchison đã từng tiết lộ rằng nhiều nhà dân cử Cộng hòa đã xin Trump ký giấy ân xá trước cho vai trò của họ trong việc giúp Trump bám ghế; rằng Meadows đốt tài liệu trong văn phòng của mình ngay sau khi có cuộc gặp với Dân Biểu Scott Perry (R-PA), người đồng minh quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020; rằng Meadows nói Trump tin rằng Phó Tổng thống Mike Pence xứng đáng bị treo cổ; rằng cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone đã thông báo cho Bạch Ốc của Trump rằng kế hoạch sử dụng đại cử tri "thay thế" của họ là hoàn toàn bất hợp pháp; và Trump đã ngừng nói về việc thiết quân luật vì "rõ ràng là sẽ có hàng loạt người từ chức, bao gồm cả các luật sư trong Văn phòng Luật sư của Bạch Ốc."Lời khai hôm nay của Hutchinson hằn là sẽ có những thông tin mới bất ngờ.---- Lại nổ súng giết người. Một vụ nổ súng bắn chết người tại một nhà hàng Subway ở Atlanta chỉ vì, theo lời cảnh sát, xảy ra vì một khách hàng tức giận về việc mayonnaise làm không như ý, đã bắn chết một nữ nhân viên 26 tuổi của tiệm vào tối Chủ nhật và bắn bị thương một nữ nhân viên 24 tuổi.Người phụ nữ bị thương đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị bắn ngay trước mặt đứa con 5 tuổi của chọ. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, được xác định là một nam giới 36 tuổi. Cảnh sát không đưa thêm chi tiết nào khác.---- Hôm thứ Hai, các thẩm phán ở Louisiana và Utah đã tạm thời chặn các luật kích hoạt của 2 tiểu bang sau khi Tòa Tối cao lật lại án lệ Roe vs Wade (nghĩa là: các tiểu bang đã có sẵn luật cấm phá thai từ lâu, nhưng năm 1973 bị án lệ này chận lại, bây giờ Tòa Tối cao gỡ án lệ, thì tự động luật trước 1973 hiệu lực trở lại).Tại Louisiana, đơn kiện đã được đệ trình bởi ba phòng khám phá thai của tiểu bang, những người đã nhận được lệnh cấm tạm thời thành công. Các chi nhánh của Utah’s Planned Parenthood và ACLU đã đệ đơn kiện ở tiểu bang đó, cũng như tìm kiếm lệnh khẩn cấp để ngăn chặn luật.Lệnh cấm tạm thời do thẩm phán Utah ban hành kéo dài 14 ngày. Các vụ kiện chống lại các luật kích hoạt — mà 13 tiểu bang đã nêu trong sách — có khả năng sẽ chỉ làm trì hoãn lệnh cấm, vì các nhà lập pháp bảo thủ sẽ có thể giải quyết các sai sót pháp lý để luật cũ áp dụng lại.---- CVS và Walmart đã hạn chế khả năng dự trữ thuốc tránh thai khẩn cấp của khách hàng vào thứ Hai, sau khi nhu cầu tăng vọt theo quyết định gần đây của Tòa án Tối cao về việc lật lại vụ án Roe kiện Wade (contraceptive: thuốc tránh thai, hay thuốc ngừa thai, không phải thuốc phá thai).Theo báo The Wall Street Journal, cả hai nhà bán lẻ đều hạn chế mua trực tuyến thuốc Plan B, báo cáo rằng CVS cắt giảm lượng mua sau ba đơn vị, trong khi thuốc bán ngay của Walmart bị hạn chế ở “bốn hoặc sáu”. Người phát ngôn của CVS xác nhận với tờ báo rằng các giới hạn tạm thời đã được đưa ra và công ty vẫn chưa hết thuốc Plan B trong các cửa hàng hoặc nhà kho của mình.Walmart đã không trả lời yêu cầu bình luận của Tạp chí. Planned Parenthood đã khuyên không nên tích trữ thuốc tránh thai khẩn cấp. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, tổ chức này cảnh báo rằng việc tích trữ một kho thuốc viên sẽ làm hạn chế những khách hàng cần chúng khẩn cấp hơn.---- Khoảng 23 triệu người dân California có thể mong đợi một đợt tiền cứu trợ gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng của họ trong năm nay, theo lời Thống đốc Gavin Newsom thông báo hôm Chủ nhật. Thống đốc gọi đây là tiền hoàn thuế cho giới trung lưu. Các khoản tiền tặng trực tiếp là một phần của "gói giảm lạm phát" trong thỏa thuận ngân sách của California, theo lời thống đốc và các nhà lãnh đạo lập pháp của California cho biết trong một tuyên bố chung.Số tiền cư dân Califonria sẽ nhận được tùy thuộc vào mức lương khai thuế. California sẽ gửi tiền bắt đầu từ cuối tháng 10/2022 cho tới đầu năm tới là xong.NGƯỜI KHAI THUẾ MỘT MÌNH (Single filers):. Kiếm ít hơn 75.000 đô la: sẽ nhận 350 đô la.. Kiếm từ 75.000 đô - 125.000 đô: sn 250 đô la.. Kiếm từ 125.001 đô đến 250.000 đô: sn 200 đô la.. Những người kiếm hơn 250.000 đô la sẽ nhận $0 đô la.KHAI THUẾ CHUNG (Joint filers):. Kiếm tới 150.000 đô la: sẽ nhận 700 đô la.. Kiếm từ 150.001 đô - 250.000 đô: sn 500 đô la. Kiếm từ 250.001 đô - 500.000 đô: sn 200 đô la. Kiếm hơn 500.000 đô la sẽ nhận $0 đô la.KHAI THUẾ RIÊNG CÓ NGƯỜI PHỤ THUỘC (Single filers with dependents):. Kiếm dưới 75.000 đô la: thêm 350 đô la. Kiếm từ 75.000 đô - 125.000 đô: thêm 250 đô la. Kiếm từ 125.001 đô - 250.000 đô: thêm 200 đô laKHAI THUẾ CHUNG CÓ NGƯỜI PHỤ THUỘC (Joint filers with dependents):. Kiếm tới 150.000 đô la: thêm 350 đô la. Kiếm từ 150.001 đô la - 250.000 đô la: thêm 250 đô la. Kiếm từ 250.001 đô la - 500.000 đô la: thêm 200 đô la---- Du khách kể chuyện du lịch VN.Video dài 3:46 phút:



https://youtu.be/dgRbDK1T7rY

.

.

---- HỎI 1: Chỉ công nhận Đài Loan là một Trung Hoa duy nhất?

.

ĐÁP 1: Đó là chính phủ Guatemala. Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei nói với LatAm Investor rằng ông sẽ công nhận Đài Loan là “Trung Quốc” duy nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

.

Khi được hỏi về mối quan hệ của Guatemala với Đài Loan, Giammattei nói, "Chúng tôi là đồng minh lớn nhất mà Đài Loan vẫn có và trong khi tôi là tổng thống, tôi sẽ chỉ công nhận một Trung Quốc và nó được gọi là Đài Loan." Cuộc phỏng vấn tập trung vào những cải cách kinh tế của Guatemala trong đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề nhập cư.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4581420

.

---- HỎI 2: Tới 2/3 dân Mỹ sẽ xài ít hơn cho Lễ Độc Lập năm nay?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, người Mỹ đang cảm thấy nhức nhối của lạm phát và họ dự kiến sẽ phải cắt giảm chi tiêu cho kỳ nghỉ Lễ Độc Lập năm nay. Một cuộc khảo sát mới từ WalletHub cho thấy giá cả tăng cao đang buộc nhiều người thay đổi kế hoạch nghỉa lễ July Fourth, ngày lễ độc lập 4 tháng 7, với 2/3 người Mỹ dự định chi tiêu ít hơn cho các lễ kỷ niệm so với năm ngoái.

.

Hầu hết những người tham gia cuộc khảo sát cho biết họ không có kế hoạch đi mua sắm vào dịp lễ trong năm nay, phản ánh xu hướng kinh tế lớn hơn khiến nhiều người Mỹ nói với WalletHub rằng họ dự định chi tiêu ít hơn vào mùa hè này.

.

Những người tham gia cũng cho biết giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đến việc theo đuổi giấc mơ Mỹ của chính họ. Cuộc khảo sát cho thấy lương, nợ và giáo dục, tất cả đều là yếu tố tạo nên cơ hội thành công của một người. Nhưng người Mỹ cho biết trở ngại lớn nhất mà họ gặp phải là chi phí sinh hoạt.

.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ vẫn cảm thấy tinh thần yêu nước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần và gần 2/3 số người tham gia khảo sát cho biết họ đã cố gắng mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/enrichment/arts-culture/3538384-americans-plan-to-spend-less-money-this-4th-of-july/

.

.