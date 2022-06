Sân vận động đang tổ chức đấu bò tại Colombia sụp đổ bất ngờ làm chết ít nhất 4 người, gây bị thương 30 người khác.

.

- Nỗi lo mới về COVID-19: thêm 2 biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron sẽ lây nhiều nhưng ít chết

- Qatar: sẽ tổ chức họp Hoa Kỳ và Iran về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

- Pháp kêu gọi đưa 2 nước Venezuela và Iran đang bị trừng phạt trở lại thị trường dầu mỏ quốc tế.

- Sân vận động đấu bò sụp: 4 chết, 30 bị thương

- NATO: sẽ tăng số lượng chiến binh sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 người. G7 hứa sẽ tái thiết Ukraine, sẵn sàng siết nguồn lực tài chánh của Nga, lên án Nga kế hoạch chuyển phi đạn có đầu đạn hạt nhân cho Belarus. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan: Biden-Tập sẽ họp. Nga: sẽ bán vàng nơi khác. Quốc tế nói Nga đã vỡ nợ, Nga nói chưa.

- Một chỉ huy quân đội Ukraine: 80% quân số trong đơn vị TQLC thiện chiến của ông đã bị giết hoặc đã bị thương. Anh: quân Nga thiệt hại nặng, Nga có thể sẽ không còn sức tiến quân nữa. Ukraine lui quân ra ngoài, Sievierodonetsk thất thủ. Mỹ đã mua các hệ thống phi đạn đất đối không tầm trung đến tầm xa cho Ukraine.

- Sáp nhập công ty truyền thông của Trump sẽ chậm vì DWAC bị trát đòi nộp nhiều hồ sơ.

- Báo động: 1,1 triệu cử tri trên 43 tiểu bang đã từ Dân Chủ chuyển sang Cộng Hòa trong năm 2021

- Vatican: đồng ý cấm phá thai, cũng cần phải cấm súng, và nâng cao mức sống phụ nữ nghèo

- Rudy Giuliani bị một nhân viên cửa tiệm hành hung. Hung thủ sẽ ra tòa với cáo buộc hành hung mức độ 2

- Tai nạn xe lửa ở California: 3 người chết và 4 bị thương khi xe lửa Amtrak đâm vào một chiếc xe hơi

- Hà Nội: 860 nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác. Đồng Nai, Gia Lai: bác sĩ, y tá rủ nhau nghỉ.

- Việt Nam ghi nhận biến chủng mới BA.5 của COVID-19.

- HỎI 1: Có phải 46% dân Mỹ muốn Ủy ban Hạ viện khuyến nghị Bộ Tư Pháp truy tố Trump? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số dân Mỹ nói Tòa Tối Cao sửa Hiến Pháp, cho tiểu bang cấm phá thai là bước lùi? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/6/2022) ---- Đặc sứ của Tổ chức Y tế Thế giới về COVID-19 David Nabarro đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron "dường như lanh lợi trong việc né tránh sự bảo vệ mà một số người trong chúng ta có được từ việc tiêm chủng (nghĩa là: tiêm chủng có vẻ không cản nổi biến thể mới)." Ông cho biết kết quả của nhiễm biến thể mới COVID là "khá khó chịu" và có thể kéo dài từ một tuần đến 10 ngày trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, mặc dù nó "hầu hết mọi người có thể sống sót [dù bị nhiễm]."

Tuy nhiên, lo ngại cho những người có nguy cơ cao, cũng như "vì lo lắng thường trực về hội chứng COVID-kéo-dài", Nabarro đã kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở những khu vực đông người hoặc nếu họ có các triệu chứng và không thể đi xét nghiệm ngay lập tức. "Chúng ta đang vượt qua đại dịch này. Chúng ta vẫn chưa vượt qua nó, nhưng dường như sắp vượt qua được. Và bây giờ, bất tiện là khi dính bệnh, nhưng không còn nguy tới mức đe dọa tính mạng."

.

---- Qatar dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong những ngày tới, theo một báo cáo được hãng thông tấn địa phương ISNA công bố hôm thứ Hai.

.

"Iran đã chọn Qatar để tổ chức các cuộc đàm phán vì mối quan hệ thân thiện của Doha với Tehran", theo ISNA dẫn lời Mohammad Marandi, người đóng vai trò cố vấn truyền thông cho nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran Ali Bagheri.

.

Thỏa thuận hạt nhân 2015 viết tắt là JCPOA, ký ngày 14/7/2015 theo đó các lò nguyên tử Iran chấp nhận bị giám sát về tinh chế uranium bởi P5 + 1 (năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ— Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Hoa Kỳ — cộng với Đức) cùng với Liên Âu. Sau khi chính phủ Trump hai lần chứng nhận sự tuân thủ của Iran vào năm 2017, thì vào tháng 5/2018, Trump rút Hoa Kỳ đã rút khỏi JCPOA. Hiện nay LHQ xác định Iran sau khi gỡ được giám sát uranium của JCPOA đã tiến gần hơn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

.

---- Chính phủ Pháp hôm thứ Hai đã kêu gọi đưa 2 nước Venezuela và Iran đang bị trừng phạt trở lại thị trường dầu mỏ quốc tế. Thêm nữa, Pháp đang đề xuất một cơ chế hạn chế [mức tăng] giá dầu càng rộng càng tốt và không bị giới hạn đối với sản lượng dầu của Nga, theo lời một quan chức Tổng thống Pháp cho biết.

.

Bên cạnh đó, quan chức này cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã nói với G7 rằng không có điều kiện thích hợp để đàm phán với Nga và ông mong muốn có được một vị thế mạnh mẽ trước khi điều đó [hòa đàm trở lại] xảy ra.

.

---- Sân vận động đang tổ chức đấu bò tại Colombia sụp đổ bất ngờ làm chết ít nhất 4 người, gây bị thương 30 người khác.

Video dài 46 giây:



https://youtu.be/EO81yXZe-FU

.

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai cho biết liên minh sẽ tăng số lượng chiến binh sẵn sàng chiến đấu lên "hơn 300.000 người" tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào ngày 28-30 tháng 6. Ông cho biết NATO cũng sẽ lần đầu tiên thảo luận các vấn đề và mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến Trung Quốc, cũng như chỉ định Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất" đối với an ninh của nước này.

.

Các quốc gia NATO cũng sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, với một gói viện trợ mới bao gồm thiết bị liên lạc, hệ thống chống máy bay không người lái và nhiên liệu, cũng như các kế hoạch dài hạn hơn để thay thế các vũ khí thiết bị từ thời Liên Xô của Ukraine bằng các thiết bị hiện đại tương đương của NATO.

.

---- Các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 nước (G7) hôm thứ Hai tuyên bố rằng họ sẵn sàng siết nguồn lực tài chánh của Nga trong khi chỉ trích Nga sau khi Nga tuyên bố "rằng Nga có thể chuyển phi đạn có đầu đạn hạt nhân cho Belarus. Chúng tôi kêu gọi Nga hành xử có trách nhiệm."

.

Nhóm G7 cũng cam kết rằng G7 sẽ ủng hộ một kế hoạch tái thiết quốc tế do Ukraine phối hợp với các đối tác vạch ra và thực hiện. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bạch Ốc công bố rằng G7 sẽ thiết lập thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông nhận thấy có mối quan ngại ngày càng tăng tại các hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO về mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông giải thích rằng Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng Thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ họp và thảo luận trong vài tuần tới. Về hoạt động quân sự ở Ukraine, ông Sullivan xác nhận Mỹ hiện đang trong quá trình ký kết gói vũ khí hỗ trợ cả phòng không tầm xa và đạn dược.

.

---- Mỹ dự kiến sẽ thông báo vào cuối tuần này rằng Mỹ đã mua các hệ thống phi đạn đất đối không tầm trung đến tầm xa cho Ukraine, theo CNN đưa tin hôm thứ Hai. Bản tin nói rằng Mỹ cũng có thể thông báo rằng Mỹ sẽ gửi thêm hỗ trợ cho Ukraine dưới hình thức bổ sung đạn pháo và radar dò đạn pháo (counter-battery radars: loại dàn radars thường đặt trên quân xa, xoay hướng để nhận ra các đạn pháo đang bắn tới).

.

---- Nga: sẽ bán vàng nơi khác, bác tin Nga đã vỡ nợ chỉ vì Euroclear chưa chuyển tiền trả nợ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết Nga sẽ bán vàng của Nga cho các thị trường có "nhu cầu cao hơn" và cho các nước có "chế độ kinh tế hợp pháp hơn". Ông đã phản ứng như thế trước lệnh cấm nhập cảng vàng của Nga được G7 công bố tại hội nghị thượng đỉnh hiện đang diễn ra ở Đức.

.

Peskov cũng bác bỏ các thông tin từ báo chí rằng Nga đang vỡ nợ sau khi bỏ lỡ thời hạn vào đêm Chủ nhật. Ông cho biết một khoản thanh toán trái phiếu bằng ngoại tệ đã được thực hiện vào tháng 5/2022 nhưng "không phải vấn đề của chúng tôi" vì Euroclear đã không chuyển tiền cho các chủ nợ.

.

Trước đó, đã có tin Nga vỡ nợ kể từ đêm Chủ Nhật, khi các nhà đầu tư đã không nhận được khoản thanh toán của Nga đối với trái phiếu bằng đồng ngoại tệ đáo hạn dù đã được ân hạn trước đó. Nguyên tắc, các thị trường tài chính coi việc không thanh toán này là vỡ nợ.

.

Theo kế hoạch, Nga phải trả khoản lãi trị giá tổng cộng 100 triệu đôla cho trái phiếu có mệnh giá bằng đôla và euro trước ngày 27/5. Thời gian này đã được ân hạn 30 ngày, kết thúc vào tối Chủ Nhật. Đây là lần đầu tiên Nga vỡ nợ nước ngoài kể từ năm 1918. Chưa rõ lời thanh minh thanh nga của Peskov có ảnh hưởng thực tế không.

.

---- Một chỉ huy quân đội Ukraine đã nói với Sky News rằng 80% quân số trong đơn vị lính TQLC thiện chiến của ông đã bị giết hoặc đã bị thương. Vị tư lệnh này trong bản tin là Oleksandr, nói rằng đơn vị của ông "100% gồm những quân nhân chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, 80% đã bị thương nặng hoặc tử trận."

.

Oleksandr nói với Sky News rằng đơn vị của ông đã chiến đấu cùng nhau kể từ năm 2018. Oleksander trả lời phỏng vấn gần thành phố Severodonetsk, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu giữa các lực lượng Nga và Ukraine kéo dài vài tuần. Thành phố này hiện đã bị Nga chiếm giữ.

.

Khi được hỏi liệu ông có thể duy trì những mất mát này lâu hơn không, vị tư lệnh nói, "Thật khó. Thật khó nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác."

.

Trong khi đó, quân Nga cũng đang thiệt hại nặng, theo lời Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng quân xâm lược đang mất đi "nguồn lực tiến quân. Cơ quan tình báo quốc phòng của chúng tôi [Anh quốc] tin rằng trong vài tháng tới, Nga có thể sẽ không còn sức tiến quân nữa vì đã cạn kiệt nguồn lực tác chiến.”---- Một trong những người bảo vệ Sievierodonetsk cuối cùng của Ukraine cho biết anh ta đã rút lui trên một chiếc thuyền để vượt sông, rất cay đắng khi phải rời đi sau một cuộc tấn công dữ dội kéo dài hàng tuần của Nga trên thành phố đổ nát. Các lực lượng Nga đã chiếm hoàn toàn thành phố phía đông hôm thứ Bảy, theo cả hai bên cho biết, xác nhận rằng tuyến phòng thủ Sievierodonetsk là chiến trường lớn nhất của Ukraine đã thất thủ trong hơn một tháng sau nhiều cuộc giao tranh đẫm máu nhất của cuộc chiến."Đó là một điều đáng tiếc tất nhiên vì rất nhiều nỗ lực đã được đưa ra để bảo vệ nó - nó đã diễn ra trong nhiều tháng", Danylo, một người lính 24 tuổi cho biết anh là một trong những người cuối cùng rời thành phố Sievierodonetsk, nói.---- Chuyện sáp nhập công ty truyền thông của Trump sẽ chậm vì DWAC bị trát đòi. Digital World Acquisition Corp., công ty có chức năng mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) có kế hoạch hợp nhất với Trump Media & Technology Group (TMTG), cho biết trong một hồ sơ pháp lý hôm thứ Hai rằng họ đã nhận được trát đòi điều tra từ đại bồi thẩm đoàn liên bang ở New York.Trát đòi đã được gửi tới công ty và từng thành viên hội đồng quản trị. Hơn nữa, trát yêu cầu nộp các tài liệu như "liên lạc với hoặc về một số cá nhân nhất định." Digital World Acquisition Corp nói rằng tình hình này có thể làm chậm kinh doanh [mua lại hay sáp nhập] của hãng.Năm ngoái, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo rằng công ty truyền thông của Trump có kế hoạch ra mắt công chúng thông qua việc sáp nhập với Digital World Acquisition Corp. Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA) của liên bang đã mở một cuộc điều tra vào SPAC, tìm kiếm thông tin về liên lạc của họ với công ty của Trump trước khi thỏa thuận sáp nhập được hoàn tất.---- Dữ liệu ghi danh cử tri cho thấy hơn một triệu cử tri trên 43 tiểu bang đã chuyển sang Đảng Cộng Hòa trong năm ngoái, theo hãng tin AP. Sự thay đổi lớn được cho là đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, nhưng hiện tượng này rõ ràng nhất ở các vùng ngoại ô, nơi những cử tri được giáo dục tốt, những người không chấp nhận Trump trong những năm gần đây hiện đang quay trở lại [Cộng Hòa] rất nhiều.Trong số 1,7 triệu cử tri đã thay đổi đảng phái của họ trong năm ngoái (2021), tới 2/3 đã chuyển sang, tức là khoảng 1,1 triệu người đổi qua Đảng Cộng Hòa, trong khi chỉ 630.000 người đổi qua Đảng Dân Chủ. Các số liệu này gây lo ngại cho Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi đó quyền kiểm soát Quốc hội của Dân Chủ đang bị đe dọa.---- Vatican ca ngợi quyết định của Tòa Tối cao Hoa Kỳ về lật ngược án lệ Roe vs Wade, nhưng nói rằng lập trường "ủng hộ mạng sống" cũng phải đấu tranh đề bảo vệ tính mạng con gnười -- như phải đòi hỏi kiểm soát súng.Giám đốc biên tập của Vatican, Andrea Tornielli, viết hôm thứ Bảy trong một bài lý luận: “Vì sự sống luôn có nghĩa là bảo vệ nó trước mối đe dọa từ súng đạn. Trong khi súng đạn đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ.”Ông viết thêm: “Ủng hộ mạng sống cũng có nghĩa là hỏi làm thế nào để giúp phụ nữ đón nhận cuộc sống mới.” Ông ghi nhận rằng 75% phụ nữ ở Mỹ từng phá thai sống trong cảnh nghèo khó hoặc là những người có mức lương thấp. Và chỉ có 16% công nhân trong ngành công nghiệp tư nhân được nghỉ phép đểchăm sóc con nhỏ, ông ghi thêm.---- Trong khi vận động cho con trai (Andrew Giuliani tranh cử chức Thống đốc) tại một cửa hàng tạp hóa ở Staten Island (New York) hôm Chủ nhật, Rudy Giuliani, 78 tuổi, bị một nhân viên cửa tiệm hành hung. "Đột nhiên, tôi cảm thấy thế này, 'Bam!' Trên lưng mình", Giuliani nói với tờ New York Post. "Tôi lảo đảo sắp ngã xuống, nhưng không ngã. Tôi cảm thấy đau khủng khiếp ở lưng, và tôi tôi đang nghĩ, cái gì — tôi thậm chí còn không biết nó là cái gì."Rudy Giuliani nói rằng nhân viên tiệm ShopRite đã nổi giận về chuyện Tòa Tối Cao lật ngược án lệ Roe vs Wade, nói lúc đó,"Ông, chính ông là một trong những người sẽ giết phụ nữ. Ông sẽ giết phụ nữ... Quý ông nghĩ rằng đang cứu trẻ sơ sinh, nhưng thực tế sẽ giết phụ nữ." Người hành hung là Daniel Gill, 39 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc hành hung mức độ 2 vì hành hung người trên 65 tuổi.---- Tai nạn xe lửa ở California. Có 3 người chết và ít nhất 4 người khác bị thương khi một đoàn tàu Amtrak đâm vào một chiếc xe hơi vào chiều Chủ nhật gần Brentwood, khiến xe hơi văng khỏi một con đường đất dài và đâm vào một chiếc xe khác, theo lời một cảnh sát xa lộ California có mặt tại hiện trường cho biết.Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều, khi chiếc xe lao vào một con đường đất dài ở vùng nông thôn gần giao lộ của Đường Orwood và Đường Bixler ở phía đông Quận Contra Costa, tại một ngã tư không có rào chắn xe lửa, theo lời phát ngôn viên của BNSF Railway.---- Hà Nội: 860 nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác. Đồng Nai, Gia Lai: bác sĩ, y tá rủ nhau nghỉ. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Riêng từ đầu năm đến hết tháng 4/2022, có tới 226 nhân viên y tế ở Hà Nội xin nghỉ việc, 17 người khác xin chuyển công tác. Tổng cộng, từ đầu năm 2021 đến ngày 30/4 năm nay, Thủ đô có gần 860 cán bộ y tế nghỉ việc, chuyển công tác. Lý giải cho việc hàng trăm nhân viên y tế nghỉ việc, UBND TP cho rằng hiện số lượng nhân viên y tế của Hà Nội còn thiếu. Các nhân viên y tế phải làm việc kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ, phải làm thêm ngoài giờ, không kể ngày, đêm. Trong khi đó, chế độ đãi ngộ và mức thu nhập cho nhân viên y tế còn hạn chế so với các doanh nghiệp, đơn vị y tế ngoài công lập hoặc cơ sở y tế thuộc các Bộ, ngành.. Tại Đồng Nai, bác sĩ Lê Quang Trung - Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế - cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên tại các cơ sở y tế công lập từ tỉnh đến xã nghỉ việc. Số lượng này cao hơn nhiều so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thấp và môi trường làm việc áp lực.. Tại Gia Lai, Sở Y tế cho hay trong năm 2021, toàn ngành có 110 trường hợp là bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Trong đó riêng bác sĩ là 70 trường hợp.---- Việt Nam ghi nhận biến chủng mới BA.5 của COVID-19. Theo báo Tiền Phong. Chiều 27/6, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam đã ghi nhận biến chủng phụ của Omicron là BA.5, có khả năng sẽ lấn lướt các biến chủng cũ. Cục trưởng Cục y tế dự phòng cho biết đã ghi nhận biến chủng BA.5 tại Việt Nam. Biến chủng này có thể có nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn, có biểu hiện nặng hơn. Theo Cục trưởng, chuyện xâm nhập biến chủng mới là tất yếu khi Việt Nam đang áp dụng các chính sách bình thường mới, mở cửa du lịch, giao thông, đi lại.---- Hong Kong tháng 6/2022: Triển lãm mỹ thuật đương đại, hiện đại.Video dài 2:08 phút:



https://youtu.be/L29eFWDIY_4

.

---- HỎI 1: Có phải 46% dân Mỹ muốn Ủy ban Hạ viện khuyến nghị Bộ Tư Pháp truy tố Trump?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới của CBS News-YouGov, một nửa số người trưởng thành ở Mỹ tin rằng cựu Tổng thống Trump có kế hoạch tiếp tục giữ chức vụ tổng thống thông qua các hoạt động bất hợp pháp và vi hiến. Và có tới 46% nói rằng họ nghĩ rằng ủy ban Hạ viện Điều ta Bạo loạn 6/1 nên khuyến nghị Bộ Tư Pháp buộc tội Trump với tội danh, trong khi 31% nói rằng ủy ban nên khuyến nghị Trump không bị buộc tội. Và 23% cho biết Ủy ban không nên đưa ra khuyến nghị theo cách nào đó.

.

Cuộc thăm dò cho thấy rằng những quan điểm đó đã bị chia rẽ theo các lập trường đảng phái:

. 8/10 đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ nghĩ rằng ủy ban nên đề nghị các cáo buộc hình sự đối với Trump;

. 44% đảng viên độc lập nghĩ thế;

. 8% đảng viên đảng Cộng hòa nghĩ thế.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/national-security/3537518-half-in-new-poll-say-trump-tried-to-stay-in-office-through-illegal-means/

.

---- HỎI 2: Đa số dân Mỹ nói Tòa Tối Cao sửa Hiến Pháp, cho tiểu bang cấm phá thai là bước lùi?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn một nửa số người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò mới nói rằng quyết định của Tòa Tối cao về việc gỡ bỏ án lệ Roe vs Wade là một "bước lùi" đối với Hoa Kỳ. Trong cuộc thăm dò của CBS News / YouGov được công bố hôm Chủ nhật, 52% cử tri cho rằng quyết định này là một “bước lùi”, trong khi 31% nói rằng đó là một “bước tiến”. Và 17% nói rằng không ý kiến.

.

Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy 59% người được hỏi không tán thành phán quyết và 41% tán thành. Hơn 2/3 phụ nữ được khảo sát - 67% - không tán thành phán quyết trong khi 33% ủng hộ nó.

.

Đa số phụ nữ trong cuộc khảo sát - 56% - cũng cho biết quyết định của tòa án sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên tệ hại hơn, trong khi chỉ 16% nói rằng nó sẽ giúp cuộc sống của họ tốt hơn. Trong khi 28% phụ nữ cho biết nó sẽ không tạo ra sự khác biệt.

Chi tiết:

https://www.wpri.com/news/national/most-in-new-poll-say-overturning-roe-is-step-backward/

.

.