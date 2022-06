Putin thay nhiều tướng Nga tại chiến trường Ukraine vì thương vong cao, tác chiến kém hiệu quả - Nga: đang bao vây 2.000 binh sĩ Ukraine ở Donbas. Quân Ukraine nhận lệnh rút khỏi thành phố Severodonetsk, nơi hầu hết đã rơi vào kiểm soát của Nga. Tình báo Anh: Không quân Nga tại chiến trường Ukraine trở ngại về nhân sự. N

Alex Holder (nhà quay phim tài liệu) khai với Ủy ban 6/1: có cú điện thoại bí ẩn giữa Putin-Trump rước bầu cử 2020.

- Putin thay nhiều tướng Nga tại chiến trường Ukraine vì thương vong cao, tác chiến kém hiệu quả

- Nga: đang bao vây 2.000 binh sĩ Ukraine ở Donbas. Quân Ukraine nhận lệnh rút khỏi thành phố Severodonetsk, nơi hầu hết đã rơi vào kiểm soát của Nga. Tình báo Anh: Không quân Nga tại chiến trường Ukraine trở ngại về nhân sự. Ngoại trưởng Nga: Liên Âu và NATO đang lập một khối để gây chiến với Nga. Một máy bay IL-76 rơi ở Ryazan (của Nga): 4 người chết và 5 bị thương.

- Đức Giáo hoàng Francis tới Canada các ngày 24-29 tháng 7/2022, sẽ gặp người bản địa để an ủi.

- chỉ 5 ngày sau bạo loạn 6/1/2021, Trump hướng dẫn các Dân biểu tham dự lật ngược bầu cử hãy xin Trump ân xá

- Alex Holder (nhà quay phim tài liệu) khai với Ủy ban 6/1: có cú điện thoại bí ẩn giữa Putin-Trump rước bầu cử 2020

- quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Rosen: không có bằng chứng nào cho thấy bầu cử 2020 đã bị đánh cắp.

- FBI đã bố ráp nhà cựu quan chức Jeffrey Clark, người đòi Bộ tư pháp xóa kết quả bầu cử 2020 để Trump lên

- Pennsylvania: FBI thẩm vấn Chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận về Trump xúi lật ngược kết quả bầu cử 2020

- Đoạn phim mới: Pence nhếch mép khi được Hạ Viện yêu cầu dẫn Tu chính án thứ 25 để lật đổ Trump.

- Điều trần hôm Thứ Năm: Trump tính cách chức quyền Bọ trưởng Tư pháp, bị dọa sẽ từ chức ào ạt

- Thượng viện OK dự luật hạn chế súng, Hạ viện sẽ bỏ phiếu có thể là hôm nay (Thứ Sáu)

- Say rượu lái xe, chồng của Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ cơ nguy án tù 5 ngày, 5 năm quan chế

- Netflix cắt giảm 300 nhân viên

- Philadelphia: Loi Nguyen đang đi bộ, bị dí bắn vào gáy, chết ngay, cảnh sát xin giúp tìm hung thủ

- Florida: cô Như Quỳnh Phạm bị chồng giết, rồi hung thủ chơi ca khúc cho cô nghe khi hấp hối.

- Tuổi thọ trung bình dân VN năm 2020 là 73,7 năm. Tuổi thọ cao nhất VN là ở Đồng Nai, SG, Bà Rịa Vũng Tàu.

- 51,8% sinh viên và 30,2% cán bộ, giảng viên bị quấy rối tình dục, 1,2% nữ SV bị cưỡng bức sex.

- Đại sứ quán Ukraine tại VN: "Nguyễn Văn Minh, người Ukraine gốc Việt, đã hy sinh trong khi bảo vệ Tổ quốc. Ukraine biết ơn mẹ của cháu Minh đã nuôi dạy người con dũng cảm."

- Giá xăng dầu tăng 65%, làm cho 40-55% tàu cá VN phải ngừng hoạt động. Theo Báo Pháp Luật.

- HỎI 1: Khả năng đứng bằng một chân trong 10 giây có thể đoán tuổi thọ của bạn? ĐÁP 1: Đúng thế, đứng không nổi nghĩa là 84% có thể chết trong thập niên tới.

- HỎI 2: Tập kinh hoàng: vaccine Đài Loan hiệu quả hơn vaccine TQ? ĐÁP 2: Nghiên cứu của Thụy Sĩ nói thế.

QUẬN CAM (VB-24/6/2022) ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Sáu cho biết Liên Âu và NATO dường như đang thành lập một khối để gây chiến với Nga: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ có một cái nhìn thực tế về hành vi của Liên Âu và theo dõi các bước thực sự mà Liên Âu đang thực hiện."

Lavrov nói như thế trong cuộc họp báo với người đồng cấp Azerbaijan và nhấn mạnh rằng Moscow nghi ngờ bầu không khí "Russophobic" (sợ Nga) hiện tại trong khối sẽ biến mất hoặc giảm bớt trong tương lai gần. So sánh nó với các bước dẫn tới chiến tranh của Adolf Hitler dẫn đến Thế chiến thứ hai, Lavrov tuyên bố rằng "Liên Âu, cùng với NATO, đang tập hợp một liên minh hiện đại cho một cuộc xung đột, và cuối cùng là một cuộc chiến với Liên bang Nga."

Các bình luận được đưa ra trong bối cảnh Thụy Điển và Phần Lan đấu thầu gia nhập NATO và EU quyết định trao cho Ukraine và Moldova tư cách ứng viên gia nhập khối.

---- Thống đốc Lugansk Oblast Serhiy Gaidai cho biết hôm thứ Sáu rằng quân Ukraine sẽ "phải rút" khỏi thành phố Severodonetsk, nơi hầu hết đã rơi vào kiểm soát của Nga: "Quân Ukraine sẽ phải rút lui khỏi Severodonetsk. Đã có lệnh phải lui như vậy."

---- Bản Báo cáo tình báo Anh quốc cho biết, Không quân Nga tại chiến trường Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề trở ngại vì phi hành đoàn, rằng Nga đang sử dụng các phi công đã nghỉ hưu để thực hiện các nhiệm vụ trên không ở Ukraine, điều này "có thể là do Nga không đủ số lượng nhân viên được đào tạo phù hợp và vì những tổn thất lớn trong tác chiến."

---- Chính quyền địa phương thị trấn Nga Ryazan cho biết có 4 người chết và 5 người khác bị thương sau vụ rơi máy bay IL-76 ở Ryazan của Nga. Các nhà chức trách lưu ý rằng những người bị thương trong vụ va chạm đã được đưa đến các cơ sở y tế và tình trạng của họ "ổn định."

---- Nga cho biết họ đã bao vây khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine ở Donbas trong khi Nga tăng cường nỗ lực đánh chiếm Severodonetsk và Lysychansk: "Tổng cộng, trong khu vực Hirske, chúng tôi đã cô lập tới 2.000 người: khoảng 1.800 lính [Ukraine], 120 lính Quốc xã Nazis từ Right Sector, lên đến 80 lính đánh thuê nước ngoài, cũng như hơn 40 xe chiến đấu bọc thép và khoảng 80 khẩu súng." Nga cũng nói rằng 41 binh sĩ Ukraine đã tự nguyện đầu hàng trong 24 giờ qua.

---- Theo một báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War), Điện Kremlin gần đây đã thay thế chỉ huy của lực lượng Dù Nga và có thể đang trong quá trình thay đổi lớn cơ cấu chỉ huy hiện tại của họ ở Ukraine. Nhiều quan chức hàng đầu có thể bị đổ lỗi cho việc không chiếm được hoàn toàn Ukraine, khiến Putin phải thay thế những sĩ quan này bằng những gương mặt mới.

Tham mưu trưởng Quân khu Trung tâm hiện tại, Đại tướng Mikhail Teplinsky, sẽ thay thế Tư lệnh Lực lượng Dù hiện tại của Nga, Đại tướng Andrey Serdyukov. Các nguồn tin Ukraine cho biết Serdyukov trước đó đã bị Putin sa thải vì "hoạt động kém hiệu quả" và "thương vong cao", theo báo cáo của ISW.

Một báo cáo từ Christo Grozev, nhà báo Nga hàng đầu của cơ quan điều tra Bellingcat, tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch thay thế Tướng tư lệnh chiến dịch Nga tại Ukraine là Alexander Dvornikov sau khi nghe báo cáo về việc ông này "uống rượu quá mức" và các đơn vị Nga thiếu tin tưởng vào ông.

---- Vatican công bố lịch trình chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francis tới Canada: sẽ gặp gỡ các tộc trưởng Bản địa và những người sống sót trong các trường học Công giáo thuộc địa trong chuyến thăm từ ngày 24-29 tháng 7/2022.

Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francis diễn ra sau khi ông xin lỗi vào ngày 1 tháng 4/2022 về những hành vi lạm dụng mà các thành viên của Giáo hội Công giáo La Mã đã vi phạm đối với trẻ em bản địa bị buộc phải đi học tại các trường nội trú tại Canada.

---- Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, có thể vào tù một thời gian ngắn theo các cáo buộc mới sau một vụ tai nạn xe hơi vào tháng trước. Văn phòng Biện lý Quận Napa hôm thứ Năm đã buộc tội Paul Pelosi, 82 tuổi, lái xe trong tình trạng có cồn gây thương tích và lái xe với nồng độ cồn trong máu 0,08% trở lên gây thương tích, theo CNN.

Biện Lý cho biết mức của Paul Pelosi là 0,082%. Nếu bị kết tội về tội nhẹ — có thể là trọng tội nếu người lái xe kia bị thương nặng — Paul Pelosi sẽ phải đối mặt với 5 năm quản chế và tối thiểu là năm ngày tù.

---- Thượng viện hôm thứ Năm đã dễ dàng thông qua một dự luật chống bạo lực súng của lưỡng đảng, dọn đường cho sự thông qua cuối cùng của quốc hội về phản ứng sâu rộng nhất của các nhà lập pháp trong nhiều thập niên đối với các vụ xả súng hàng loạt tàn bạo của quốc gia.

Dự luật đưa biện pháp trị giá 13 tỷ USD sẽ tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng nhỏ tuổi nhất, ngăn chặn vũ khí từ nhiều người phạm tội bạo lực gia đình hơn và giúp các tiểu bang ban hành luật đỏ để giúp chính quyền dễ dàng lấy vũ khí từ những người bị đánh giá là nguy hiểm. Nó cũng sẽ tài trợ cho các chương trình địa phương về an toàn học đường, sức khỏe tâm thần và phòng chống bạo lực.

Cuộc bỏ phiếu trên Thượng Viện thông qua cuối cùng là 65-33 và nó nêu bật những rủi ro mà đảng Cộng hòa phải đối mặt khi bất chấp các cử tri ủng hộ súng của đảng và các nhóm súng như NRA. Hạ viện có kế hoạch bỏ phiếu về biện pháp này vào thứ Sáu và sự chấp thuận dường như chắc chắn.

---- Vào tối thứ Năm 23/6/2022, Phóng viên trưởng Ban bầu cử và Chiến dịch của CBS News Robert Costa đã đăng một email ngày 11 tháng 1/2021 (tức là 5 ngày sau bạo loạn 6/1) do Dân biểu Hoa Kỳ Mo Brooks (Cộng Hòa-Alabama) gửi cho Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống và Điều phối viên Hoạt động Phòng Bầu dục Molly Michael thay mặt cho bản thân ông và các đồng minh trong quốc hội với chỉ thị từ cựu Tổng thống Donald Trump về cách họ nên yêu cầu ân xá cho vai trò của họ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

Bản ghi nhớ bất thường đã được Brooks gửi cho CBS và chứa nhiều lỗi chính tả cũng như tham chiếu đến các điều khoản hiến pháp không tồn tại.

"Mollie [sic] thân mến: Tổng thống Trump đã bảo tôi gửi cho bạn bức thư này", nó bắt đầu. "Bức thư này là theo yêu cầu từ [Dân biểu] Matt Gaetz [Cộng Hòa-Florida]."

Nên nhắc rằng DB Gaetz, cùng với các Dân Biểu Louie Gohmert (CH-Texas), Scott Perry (CH-Pennsylvania), và Marjorie Taylor Greene (CH-Georgia), bị nêu tên bởi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm thứ Năm 23/6/2022 là đã tham gia nỗ lực của Brooks để cầu xin Trump cho sự khoan hồng.

Tài liệu này [thư của Brooks] viết tiếp, trích:

"...tôi đề nghị Tổng thống [sic] ân xá chung (tất cả các mục đích) cho những nhóm người sau:

- Tất cả các đảng viên Cộng hòa đã ký tên vào bản tóm tắt của Amicus trong vụ kiện Texas chống lại các tiểu bang khác xuất phát từ việc họ vi phạm Điều I, Mục 4 (và, có lẽ, điều khoản khác) [sic] của Hiến pháp Hoa Kỳ.

- Tất cả các Dân biểu và Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu bác bỏ các đệ trình của cử tri đoàn của Arizona và Pennsylvania...

Cám ơn bạn đã xem xét.

Mo Brooks

Được gửi từ iPad của tôi" (tức là: gửi từ iPad của DB Mo Brooks)

--- Nhà làm phim đã dành nhiều tháng để quay một bộ phim tài liệu với Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông đã tiết lộ rằng có một cuộc điện thoại bí ẩn giữa Trump và Vladimir Putin ngay trước cuộc bầu cử năm 2020.

Alex Holder - nhà quay phim tài liệu người Anh đã đưa ra bằng chứng cho ủy ban ngày 6 tháng 1 trong tuần này - cho biết Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã thông báo với ông rằng một cuộc phỏng vấn theo lịch trình với Trump trên phi cơ Air Force One sẽ phải bị hủy vào cuối tháng 10/2020, chín ngày. trước Ngày bầu cử 2020.

“Tôi tin rằng, nếu tôi nhớ không nhầm, thì [Meadows] đã nói rằng [Trump] đang nói chuyện điện thoại với tổng thống Nga, Vladimir Putin, đó là lý do tại sao cuộc phỏng vấn phải bị hoãn lại,” theo lời Holder nói với podcast Deep Dive của báo Politico trên Playbook.

Không rõ những gì đã được thảo luận trong cuộc trò chuyện Putin-Trump, mà Holder tin rằng đã diễn ra ngay sau khi có tin tức cho rằng Putin đã tố cáo những cáo buộc của Trump về hành vi sai trái đối với Hunter Biden (con trai của Joe Biden).



Alex Holder - nhà quay phim tài liệu người Anh

---- Hôm Thứ Năm 23/6/2022 cũng là ngày thứ năm của phiên điều trần công khai của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Ủy ban đã nhận được lời khai từ ba cựu quan chức cấp cao nhất - Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen, Thứ trưởng Tư pháp Richard Donoghue và Trưởng Phòng Pháp Lý (Office of Legal Counsel - tương đương Thứ Trưởng Tư Pháp) Steven Engel. Dưới đây là tóm lược từ phiên điều trần hôm thứ Năm.

Trump tìm cách sa thải quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Rosen. Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 3/1/2021, Trump gọi điện hoặc gặp Rosen hầu như mỗi ngày khi nỗ lực của Trump để nắm giữ quyền lực trở nên cấp thiết hơn. Trump muốn Rosen theo đuổi nhiều kiểu khác nhau, bao gồm cả việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để điều tra nghi ngờ gian lận bầu cử.

Rosen nói: “Yếu tố chung của tất cả những điều này là tổng thống bày tỏ sự không hài lòng với việc Bộ Tư pháp đã không làm đủ để điều tra gian lận bầu cử.”

.

Khi Rosen nói với Trump trong một cuộc họp vào ngày 27/12/2021 rằng Bộ Tư pháp không thể chỉ búng tay và thay đổi kết quả của cuộc bầu cử, Trump nhanh chóng trả lời, "Điều tôi chỉ yêu cầu ông làm là chỉ nói rằng nó [bầu cử] đã tham nhũng [hư hỏng] và để phần còn lại cho tôi và các dân biểu đảng Cộng hòa giải quyết."

Một luật sư môi trường của Bộ Tư pháp ủng hộ Trump, Jeffrey Clark, là người đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Trump trong việc sử dụng bộ này để hỗ trợ nỗ lực lật ngược thất bại bầu cử trước đảng Dân chủ Joe Biden. Clark đã gặp Trump nhiều lần trong Phòng Bầu dục mà không cần cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone hoặc lãnh đạo Bộ Tư pháp biết, bỏ qua hệ thống mệnh lệnh thông thường và khiến Rosen tức giận.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2021, Clark nói với Rosen rằng Trump đã đề nghị Clark làm bộ trưởng tư pháp và Clark sẽ chấp nhận. Rosen liền gặp khẩn cấp với Trump tại Bạch Ốc, cùng với Donoghue và Engel, để giải quyết vấn đề này.

Donoghue làm chứng rằng ông nói với Trump rằng toàn bộ dàn chỉ huy Bộ Tư Pháp sẽ từ chức trong vòng vài giờ nếu Trump sa thải Rosen. Trump quay sang Engel và hỏi thì Engel trả lời rằng Engel cũng sẽ từ chức sẽ và rằng Clark "sẽ bị bỏ lại trong một nghĩa địa [không ai làm việc]." Donoghue nói rằng bình luận cuối cùng có thể giúp Trump rút lui khỏi kế hoạch của mình.

Rosen và Donoghue đã tham dự cuộc gặp với tổng thống tại Bạch Ốc vào đêm giao thừa, nơi Trump hỏi tại sao Bộ Tư pháp không tịch thu các máy bỏ phiếu mà những người ủng hộ Trump cho rằng máy đã bị thao túng để đánh cắp cuộc bầu cử. Rosen cho biết bộ phận của ông không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện bước đó, một phản ứng không phù hợp với Trump, Donoghue nhớ lại.

Rosen nói với Trump rằng Bộ An ninh Nội địa đã điều tra vấn đề và không tìm thấy gì sai với các máy bỏ phiếu. Vào cuối cuộc họp, Trump nói, "Mọi người nói với tôi rằng tôi nên lột chưc cả hai người."

Donoghue cho biết ông đã nói với Trump: "Thưa Tổng thống, ông nên có quyền lãnh đạo mà ông muốn. Nhưng hãy hiểu các chức năng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là làm việc với sự kiện, bằng chứng và luật pháp. Và những điều đó sẽ không thay đổi."

-- Là thư chưa ký tên. Clark đã soạn thảo một lá thư để gửi tới các cơ quan lập pháp của một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát, bao gồm Georgia, nhằm gieo rắc nghi ngờ về chiến thắng trong cuộc bầu cử của Biden.Bức thư cáo buộc Bộ Tư pháp lo ngại về kết quả bầu cử ở nhiều tiểu bang. Vào thời điểm nó được viết, bộ đã xác định rằng không có gian lận trên diện rộng đã xảy ra.

"Donald Trump đề nghị ông Clark làm quyền Bộ trưởng Tư pháp, thay thế ông Rosen, với sự hiểu biết rằng ông Clark sẽ gửi bức thư này và thực hiện các hành động khác mà tổng thống yêu cầu", Dân biểu Liz Cheney, phó chủ tịch (nhưng là Cộng hòa) của ủy ban cho biết.

Donoghue nói với ủy ban rằng anh ta phải đọc lá thư hai lần để đảm bảo rằng anh ta hiểu đúng những gì Clark đang đề xuất "bởi vì nó quá cực đoan đối với tôi." Donoghue cho biết Clark không nản lòng khi nói với anh ta rằng Bộ Tư pháp không thể can thiệp vào cuộc bầu cử, trả lời: "Tôi nghĩ rất nhiều người đã can thiệp vào cuộc bầu cử này."

Bức thư không bao giờ được gửi đi sau khi Rosen và Donoghue từ chối ký. Cipollone, cố vấn Bạch Ốc, cho biết bức thư độc hại đến mức không bao giờ được nhìn thấy nó nữa vì nếu nó được công khai, nó sẽ là một "vụ giết người rồi tự sát".

Trump đã thúc ép các quan chức Bộ Tư pháp điều tra một thuyết âm mưu dựa trên internet vô căn cứ rằng một nhà thầu quốc phòng Ý đã tải "phần mềm nhu liệu" lên vệ tinh để chuyển phiếu bầu từ Trump sang thành phiếu đảng Dân chủ Joe Biden. Rosen cho biết thuyết âm mưu do một cựu sĩ quan tình báo Mỹ quảng bá đã bị lật tẩy.

---- Người được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp sau khi Bill Barr từ chức đã công khai làm chứng trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vào thứ Năm rằng không có bằng chứng nào cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp.

"Một số người tranh luận với cựu Tổng thống và công chúng rằng cuộc bầu cử là hỏng và bị đánh cắp," Rosen nói. "Quan điểm đó đã sai khi đó và ngày nay nó đã sai, và tôi hy vọng sự hiện diện của chúng tôi ở đây hôm nay sẽ giúp khẳng định lại sự thật đó."

---- FBI đã bố ráp nhà của cựu quan chức Bộ Tư pháp Trump, Jeffrey Clark, người đã thúc đẩy Bộ tư pháp tuyên bố rằng kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 là không hợp pháp. ABC News đưa tin rằng FBI đã tiến hành khám xét nhà của Clark ở Virginia vào sáng thứ Tư, chỉ một ngày trước khi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 nhấn mạnh vai trò của Clark trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử.

Cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump, Jeffrey Rosen đã nói với Ủy ban rằng Clark đã vận động để Trump bổ nhiệm Clark làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp, để sau đó Clark sẽ gửi một lá thư tới Georgia thúc giục họ hủy bỏ chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020.

Trump ban đầu bị lôi cuốn bởi ý tưởng này, nhưng đã quyết định chống lại nó sau khi nhiều quan chức Bộ Tư Pháp đe dọa sẽ từ chức hàng loạt nếu Trump làm như Clark nói.

---- Các đặc vụ FBI đã phỏng vấn Chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Allegheny Sam DeMarco tại nhà riêng ở Pittsburgh trong khi điều tra cựu Tổng thống Donald Trump về nõ lực dàn dựng các "đại cử tri thay thế" từ các tiểu bang chiến trường để lật ngược kết quả bầu cử 2020, theo báo Pittsburgh Post-Gazette đưa tin.

Các thám tử đã gửi DeMarco một trát đòi, yêu cầu nộp FBI các liên lạc giữa DeMarco, các thành viên của ban vận động tranh cử và nhóm pháp lý của Trump, và các "đại cử tri của Trump" ở Pennsylvania.

Pittsburgh Post-Gazette đưa tin: "Pennsylvania là một trong bảy tiểu bang quan trọng trong đó ban vận động của Trump gây áp lực buộc các cử tri của mình phải ký vào các tuyên bố xác nhận sai trái rằng họ là thành viên được lựa chọn hợp lệ của cử tri đoàn, thay vì các đại cử tri đại diện cho Tổng thống đắc cử Joe Biden."

"Nhưng ở Pennsylvania và New Mexico, vì cảm thấy phạm luật nên các đại cử tri đã phản đối, yêu cầu ngôn ngữ bản tuyên bố được thay đổi để nói rằng họ chỉ nên được công nhận là đã được bầu hợp lệ nếu Trump giành chiến thắng trước tòa đối với chiến thắng của ông Biden", theo báo này.

---- Trong 1 đoạn phim tài liệu chưa từng thấy trước đó, cho thấy Mike Pence phản ứng trước yêu cầu sử dụng Tu chính án thứ 25 để loại bỏ Tổng thống khi đó là Donald Trump khỏi chức vụ Tổng Thống.

Đoạn phim, được CNN thu thập, ghi lại cảnh Pence đang ngồi trả lời phỏng vấn của đoàn làm phim tài liệu của Alex Holder vào ngày 12/1/2021 (tức là, gần 1 tuần sau ngày bạo loạn 6/1/2021), khi một phụ tá bước vào và cho Pence xem một email bao gồm dự thảo nghị quyết của Hạ Viện yêu cầu Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25 để lật đổ Trump.

Pence nói, “Vâng, tuyệt vời,” trước khi lộ ra một nụ cười kham nhẫn, nếu không căng thẳng, một nụ cười “nhếch mép”, CNN đưa tin. “Hãy bảo Zach in cho tôi một bản cứng [=in ra giấy] cho chuyến về nhà [sẽ đọc]” theo lời Pence nói với nhân viên trước khi sắp xếp lại cho cuộc phỏng vấn đã lên lịch, trong đó Pence từ chối thảo luận về bạo loạn ở Điện Capitol, theo bộ phim tài liệu cho thấy.

---- Netflix nói đang cắt giảm khoảng 300 nhân viên hôm thứ Năm như một phần của đợt sa thải thứ hai. Công ty trước đó đã sa thải 150 nhân viên và hàng chục nhân viên hợp đồng vào tháng 5/2022.

Bao Nguyen, người phát ngôn của Netflix, cho biết trong một tuyên bố với The Verge, việc sa thải chủ yếu là nhân viên ở Mỹ, mặc dù các vai trò quốc tế cũng đang bị cắt giảm: “Hôm nay chúng tôi buồn bã cho ra đi khoảng 300 nhân viên. Trong khi tiếp tục đầu tư đáng kể vào hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã thực hiện những điều chỉnh này để chi phí của chúng tôi đang tăng lên phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn của chúng tôi”.

---- Một video mới do cảnh sát đưa ra cho thấy cảnh hành quyết một người đàn ông gốc Việt 77 tuổi khi đi bộ buổi sáng ở khu phố Juniata Park của Philadelphia. Cảnh sát đã đăng video này, hy vọng ai đó sẽ nhận ra nghi phạm trong bộ áo màu đỏ: Loi Nguyen bị bắn chết vào sáng sớm thứ Ba tại 4200 khu phố L. Nghi phạm chạy đến phía sau Nguyên và bắn một phát vào đầu Nguyen khiến Nguyen chết ngay.

Cảnh sát nói rằng sát thủ đang bỏ trốn và đang tìm kiếm động cơ. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu gọi cảnh sát theo số 215-686-TIPS.

Video dài 1:09 phút:

https://youtu.be/GX80vdmf14o

---- Xichen Yang, 21 tuổi, ở Florida đã bị bắt vì tội giết vợ là cô Như Quỳnh Phạm, theo lời cảnh sát Altamonte Springs cho biết. Yang thú nhận đã rạch cổ vợ mình - sau đó chơi bài hát cô Như Quỳnh Phạm yêu thích, và nắm tay cô khi cô chảy máu đến chết trong bồn tắm.

Cảnh sát cho biết ngay trước 9 giờ sáng Thứ Ba, cảnh sát được điều động đến một địa chỉ ở khu phố 900 của Ballard Street để tiến hành kiểm tra phúc lợi. Khi các nhân viên vào căn hộ, họ thấy Phạm nằm trên “vũng máu” trong bồn tắm. Báo cáo viết: “Phạm có một vết rách sâu ở bên trái cổ, máu chảy ra từ đó. Bụng cô ấy cũng đầy máu.”

Các nhân viên y tế được gọi đến nhà thông báo người phụ nữ đã chết tại hiện trường. Cảnh sát cho biết họ đã thu hồi được một đôi găng tay cao su màu hồng trên sàn nhà và một lọ chất khử trùng tẩy rửa. Yang không ở trong căn hộ khi cảnh sát đến, nhưng bị bắt một thời gian ngắn sau đó. Yang thú nhận đã rạch cổ vợ mình trong cơn tức giận.

---- Tuổi thọ trung bình dân VN năm 2020 là 73,7 năm. Tuổi thọ cao nhất VN là ở Đồng Nai, SG, Bà Rịa Vũng Tàu. Báo CafeF/Tri Thức Trẻ ghi theo Tổng điều tra dân số và nhà ở. Tính riêng giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh tăng 0,1 năm. Năm 2016 đạt 73,4 năm; 2017 và 2018 đạt 73,5 năm; 2019 đạt 73,6 năm và 2020 đạt 73,7 năm. Trong đó, tuổi thọ của nữ vẫn cao hơn nam từ 5,3 - 5,4 năm. Nếu so sánh tuổi thọ trung bình bình quân 5 năm 2016 - 2020, các địa phương có con số cao nhất bao gồm: Đồng Nai 76,5 năm; Thành phố Hồ Chí Minh 76,5 năm; Bà Rịa - Vũng Tàu 76,4 năm; Đà Nẵng 76,1 năm và Tiền Giang 75,9 năm.

---- 51,8% sinh viên và 30,2% cán bộ, giảng viên bị quấy rối tình dục, 1,2% nữ SV bị cưỡng bức sex. Theo Báo Phụ Nữ Mới. Theo khảo sát có 51,8% sinh viên và 30,2% giảng viên (tổng số 350 giảng viên được khảo sát) đã từng bị quấy rối tình dục. Sáng 20/6 vừa qua, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức hội thảo công bố các kết quả hoạt động trong chương trình “Xây dựng khuôn viên trường đại học an toàn” tại 3 trường đại học, gồm ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Hồng Đức và ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Báo cáo kết quả khảo sát được thực hiện trên 1.809 sinh viên và 350 cán bộ, giảng viên ở 3 trường đại học này. Tỉ lệ sinh viên bị ép buộc quan hệ tình dục ở cả 3 trường chiếm tỉ lệ không nhiều, chỉ 1,2% - tương đương 21 sinh viên.

---- Đại sứ quán Ukraine từ Hà Nội thông báo: "Nguyễn Văn Minh, người Ukraine gốc Việt, đã hy sinh vào ngày 26 tháng 5 năm 2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ukraine biết ơn mẹ của cháu Minh, bà Phạm Thị Sao, đã nuôi dạy một người con trai dũng cảm. Đại sứ quán Ukraine xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Nguyễn Văn Minh mãi là anh hùng của đất nước Ukraine."

---- Giá xăng dầu tăng 65%, làm cho 40-55% tàu cá VN phải ngừng hoạt động. Theo Báo Pháp Luật. Đã có 40-55% số tàu cá phải tạm ngừng hoạt động khai thác thuỷ sản do giá xăng dầu tăng cao, chi phí đầu vào tăng trong khi giá bán đầu ra tăng không đáng kể. Ngày 24-6, Bộ NN&PTNT đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho thuyền viên tàu cá. Văn bản viết rằng, nhu cầu xăng, dầu cho hoạt động khai thác thủy sản trung bình khoảng 330 triệu lít/tháng, nhưng hiện giá dầu diesel 0.05S, nhiên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản đã tăng lên 65%. Trong khi đó chi phí nhiên liệu thường chiếm từ 45-60% chi phí đầu vào phục vụ sản xuất cho tàu cá khai thác thủy sản, tùy theo từng nghề. Ngoài ra, do giá nhiên liệu tăng nên giá các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản tăng theo khoảng từ 10 đến 15%, kéo theo chi phí đầu vào tăng từ 35 đến 48%. Trong khi, giá bán hải sản tăng không đáng kể. Mặt khác, số lượng tàu cá ngừng sản xuất, không thường xuyên hiện diện trên các vùng biển còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia.

---- Du khách ghi lại: VN cảnh đẹp

Video dài 2:43 phút:



https://youtu.be/zY-iYBD_sX8

---- HỎI 1: Khả năng đứng bằng một chân trong 10 giây có thể đoán tuổi thọ của bạn?

ĐÁP 1: Đúng thế, đứng không nổi nghĩa là 84% có thể chết trong thập niên tới. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đứng bằng một chân trong 10 giây có thể khó hơn bạn nghĩ. Và khả năng của bạn để làm như vậy - hoặc không làm nổi - có thể dự đoán liệu bạn có nhiều khả năng chết trong vòng một thập niên tới hay không. Đó là lý do tại sao một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế cho biết bài kiểm tra 10 giây nên là một phần của kiểm tra sức khỏe định kỳ cho tất cả người trung niên và lớn tuổi.

Tiến sĩ Claudio Araujo của Phòng khám Y học Thể dục (Exercise Medicine Clinic) ở Rio de Janeiro dẫn đầu cuộc nghiên cứu. Nhóm của Araujo lưu ý rằng sự cân bằng, không giống như thể dục nhịp điệu, sức mạnh cơ bắp và tính linh hoạt, có xu hướng được duy trì hợp lý cho đến thập niên thứ sáu của cuộc đời một người. Sau đó nó suy yếu nhanh chóng.

Các nhà điều tra đã thu thập dữ liệu khi kiểm tra sức khỏe của khoảng 1.700 người Brazil da trắng (từ 51 đến 75 tuổi) trong khoảng thời gian từ tháng 2/2009 đến tháng 12/2020. Các cuộc kiểm tra bao gồm cân nặng, một số thước đo độ dày nếp gấp da, kích thước vòng eo và tiền sử bệnh. Chỉ những người có dáng đi ổn định mới được đưa vào nghiên cứu.

.

Mỗi người được yêu cầu đứng trên một chân trong 10 giây mà không cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào. Họ được hướng dẫn đặt phía trước của bàn chân còn lại trên mặt sau của chân dưới đối diện, đồng thời giữ cánh tay của họ ở bên cạnh và nhìn thẳng về phía trước. Họ đã có tới ba lần thử trên một trong hai chân.

Khoảng 1/5 người không làm được. Tỷ lệ thất bại dễ xảy ra hơn theo độ tuổi, tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian 5 năm kể từ tuổi 51 trở đi. Khoảng 54% người từ 71 đến 75 tuổi không thể hoàn thành bài kiểm tra (đứng trên 1 cẳng chân ), theo báo cáo được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí Y học Thể thao Anh (British Journal of Sports Medicine).

.

Điều này cũng đúng với 37% người từ 66 đến 70 tuổi; 18% những người từ 61 đến 65 tuổi; 8% từ 56 đến 60 tuổi; và 5% ở nhóm tuổi từ 51 đến 55. Điều đó có nghĩa là những người trong nhóm già nhất có nguy cơ thất bại cao hơn gấp 11 lần so với những người trẻ hơn 20 tuổi.

.

Không có sự khác biệt rõ ràng về nguyên nhân tử vong giữa những người có thể và những người không thể hoàn thành bài kiểm tra. Nhưng tỷ lệ tử vong ở những người thất bại cao hơn gần 13%. Nghiên cứu cho thấy những người thất bại có nhiều khả năng có sức khỏe kém, bao gồm béo phì, bệnh tim, huyết áp cao, lượng mỡ trong máu không tốt và bệnh tiểu đường loại 2.

.

Khi các nhà nghiên cứu tính đến độ tuổi, giới tính và các tình trạng cơ bản, họ liên kết việc không thể đứng vững bằng một chân trong 10 giây với nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn 84% trong vòng một thập niên tới.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/06/22/standing-one-leg-longevity/9471655906437/

---- HỎI 2: Tập kinh hoàng: vaccine Đài Loan hiệu quả hơn vaccine TQ?

ĐÁP 2: Nghiên cứu của Thụy Sĩ nói thế. Một nghiên cứu của Thụy Sĩ đã phát hiện ra rằng vaccine Medigen COVID của Đài Loan (MVC-COV1901) có mức hiệu quả là 84% và không có phản ứng phụ tác hại, tốt hơn nhiều so với vaccine của Trung Quốc, vốn được đánh giá là hiệu quả 65%.

.

Đối với hiệu quả của các loại vaccine chính khác, nghiên cứu đánh giá vaccine Pfizer-BioNTech cao nhất là 95%, tiếp theo là Moderna là 94,5%, Sputnik V là 91%, Covaxin là 78%, Johnson & Johnson là 72% và Astra-Zeneca ở 70%. Các loại vaccine có xếp hạng hiệu quả thấp nhất là Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc, cả hai đều đạt 65%.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4578493

