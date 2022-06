Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 suy tính gửi trát để yêu cầu cựu phó tổng thống Mike Pence ra điều trần - Phe ủng hộ Trump hung hăng, bạo lực cả với DB Cộng Hòa Crenshaw vì Crenshaw ủng hộ Ukraine. - Hội nghị Cộng Hòa ở Houston, 5.100 đảng viên Cộng hòa về dự, lại bịa đặt: Biden thắng cử "bất hợp pháp" - Xe tăng mất ưu thế trong chiến tranh mới, ưu tiên đang là phi đạn vác vai và phi cơ khô

Nga nói rằng có 4 lính thiện nguyện Nam Hàn giúp Ukraine chống Nga đã tử trận. Nhưng Nam Hàn nói chưa xác minh được tin này.

.

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 suy tính gửi trát để yêu cầu cựu phó tổng thống Mike Pence ra điều trần

- Phe ủng hộ Trump hung hăng, bạo lực cả với DB Cộng Hòa Crenshaw vì Crenshaw ủng hộ Ukraine.

- Hội nghị Cộng Hòa ở Houston, 5.100 đảng viên Cộng hòa về dự, lại bịa đặt: Biden thắng cử "bất hợp pháp"

- Xe tăng mất ưu thế trong chiến tranh mới, ưu tiên đang là phi đạn vác vai và phi cơ không người lái.

- Zelensky: sẽ tái chiếm tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm, kể cả Hắc Hải. Thành phố Kherson (nơi Nga mới chiếm) đã sẵn sàng nối đường sắt với bán đảo Crimea (Nga chiếm năm 2014). Thủ đô Kyiv bị Nga không kích, phòng không Ukraine bắn trả.

- Đức sẽ mở lại các nhà máy nhiệt điện than, bù đắp lượng khí đốt Nga. Dân biểu Ukraine hối thúc Đức gửi vũ khí nặng như đã hứa.

- Zelensky: Ukraine sẽ "chắc chắn" chiến thắng chống Nga. Ukraine: 1 kho xăng dầu ở Novomoskovsk đã bị phá hủy do pháo kích của Nga. Thống đốc Lugansk: Nga gửi quân dự bị tới miền đông. Thống đốc Ukraine: cần vũ khí nặng để tái chiếm Lugansk.

- Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Arizona sẽ điều trần TV vào Thứ Ba 21/6/2022 kể chuyện TRump áp lực lật phiếu

- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Tennessee thú nhận bị bắt vì lái xe say rượu

- Biden té xe đạp trong khi thế dục, Trump làm video cho thấy Trump đánh gậy golf nhắm trúng Biden

- California: giấu máy camera trong phòng tắm nhà vợ cũ trước 1 bữa tiệc, bị bắt

- California: vào sân bay quốc tế SF, rút mã tấu chém 3 người bị thương, bị bắt

- New York: bắt 1 người xịt hơi cay 4 phụ nữ châu Á và chửi mắng 1 người đàn ông châu Á

- Tàu bệnh viện hải quân Mỹ đến Việt Nam: lính Nhật, Anh, Mỹ, Úc và VN cùng khám bệnh, xây phòng học, cứu hộ.

- Hai tàu đụng nhau trên vịnh Lan Hạ, 1 tàu chìm, 1 nữ du khách chết, xác đã được vớt.

- Vĩnh Long: Diện tích khoai lang Bình Tân giảm đến 95%, vì trồng khoai lang thị trường thu hẹp, giá giảm.

- Họa sĩ Mỹ vẽ SG, Hội An, Hà Nội, Hạ Long

- HỎI 1: Có phải 55% giáo viên muốn bỏ nghề? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 1/4 dân Mỹ ở hải ngoại tính bỏ quốc tịch Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB 19/6/2022) ---- Xuất hiện trên chương trình "State of the Union" của đài CNN vào sáng Chủ nhật, Dân biểu Adam Schiff (Dân Chủ-CA) thừa nhận có "khả năng" Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ gửi trát để yêu cầu cựu phó tổng thống Mike Pence ra điều trần công khai trên VN. Ủy ban còn 2 buổi điều trần TV cp6ng khai vào tuần tới.

.

Dân biểu Adam Schiff là một thành viên trong Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, xác nhận trên CNN rằng Ủy ban trước đó đã gửi thư mời PTT Pence tự nguyện ra điều trần, nhưng Pence không tự nguyện. Và Ủy ban đang thảo luận xem có cần tới biện pháp gửi trát yêu cầu Pence ra điều trần công khai trên TV hay không.

.

---- Phe ủng hộ Trump hung hăng, bạo lực cả với DB Cộng Hòa Crenshaw vì Crenshaw ủng hộ Ukraine. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm Proud Boys và những người biểu tình cực hữu đã đối đầu hung hăng với Dân Biểu Dan Crenshaw (Cộng Hòa-TX) tại một sự kiện hôm thứ Bảy của Đảng Cộng hòa Texas.

.

Nhà hoạt động bảo thủ Alex Stein đã đăng video về vụ này lên Twitter. Trong số những lời chửi mắng và đe dọa hét vào DB Crenshaw là "miếng bịt mắt McCain", một kiểu nói được phổ biến bởi Tucker Carlson, người đang chế nhạo Crenshaw vì lập trường ủng hộ viện trợ Ukraine chống Nga.

.

Một video khác cho thấy một người đàn ông đội mũ "45" (ám chỉ ủng hộ Trump) hét lớn: "Dan Crenshaw là một thằng phản bội! Cần treo cổ nó về tội phản quốc!”

.

Một nhân chứng có mặt tại hội nghị nói với báo Mediaite rằng Stein và những người khác đã bị áp giải ra ngoài và họ tin rằng một số người đã bị bắt. Nhân chứng cho biết: “Họ xô xát đấm đá nhiều người, kể cả cầm máy camera nện người khác. Người quản lý ban vận động tranh cử [của DB Crenshaw] đã bị hành hung xô mạnh vào một cái cột.”

.

---- Gặp nhau tại hội nghị trực tiếp đầu tiên của họ kể từ năm 2018 ở Houston, khoảng 5.100 đảng viên Cộng hòa Texas vào thứ Bảy đã hành động dựa trên một loạt các nghị quyết và đề xuất thay đổi nền tảng để đưa đảng Cộng Hòa tiến xa hơn về phía cực hữu.

.

Họ thông qua các nghị quyết trên mây, trong đó 1 bản tuyên bố đầy khẩu hiệu viết rằng Tổng thống Joe Biden “không được bầu hợp pháp” và đã khiển trách Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa, Texas) vì đã tham gia vào các cuộc họp lưỡng đảng để hạn chế súng.

.

Họ cũng bỏ phiếu cho nghị trình, tuyên bố đồng tính luyến ái là “một lựa chọn lối sống bất bình thường” và kêu gọi học sinh Texas “tìm hiểu về tính người của bào thai”

.

Các phiếu bầu cho nghị trình được thu thập vào cuối đại hội kéo dài ba ngày của Cộng Hòa Texas, trong đó các nhà hoạt động của đảng đã thêm nhiều mục vào nghị trình Cộng Hòa Texas chính thức.

.

Khôi hài nhất là tuyên bố Biden được bầu lên "bất hợp pháp" bất kể Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr (Cộng Hòa) và cô Ivanka và con rể Trump đều công nhận Biden đã thắng cử liêm chính. Không rõ cộng đồng Việt ở Houston có bị nhiễm xạ 45 hay không?

.

.

---- Một trong những hình ảnh nổi bật trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine là hàng trăm xe tăng Nga bị bắn cháy dọc trên các xa lộ dẫn tới Kyiv. Các nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi mới về việc liệu xe tăng có phải là "nguy hiểm, đắt tiền và về cơ bản là không phù hợp với tác chiến hiện đại", sẽ còn có tương lai chủ yếu trong chiến tranh hay không, theo tin của báo Economist.

.

Nhiều nước châu Âu đã rủ nhau cắt giảm đơn đặt mua xe tăng và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã loại bỏ dần tất cả các thiết đoàn xe tăng đang hoạt động. Cuộc chiến Ukraine đã làm nổi bật hai sát thủ lớn nhất đối với xe tăng:

. Phi đạn chống tăng, bao gồm cả súng phóng lựu vác vai Javelin do Mỹ sản xuất, mà quân Ukraine đã sử dụng cho thấy hiệu năng tàn phá,

. và máy bay không người lái mang theo phi đạn.

.

---- Nga nói rằng có 4 lính thiện nguyện Nam Hàn giúp Ukraine chống Nga đã tử trận. Nhưng Nam Hàn nói chưa xác minh được tin này.

Video dài 1:48 phút:



https://youtu.be/PB7tW3Rbj2Q

.

.

---- Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm Chủ nhật nói, Đức sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp mới bao gồm việc mở lại các nhà máy nhiệt điện than, nhằm bù đắp lượng khí đốt của Nga, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phụ thuộc rất nhiều. Habeck cho biết: “Để giảm tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn để tạo ra điện. Các nhà máy nhiệt điện than sẽ phải được sử dụng nhiều hơn."

.

---- Tư lệnh quân khu Kiev, Oleksiy Kuleba, cho biết tiếng còi báo động của cuộc không kích lại vang lên vào Chủ nhật sau khi tỉnh xung quanh thành phố bị không kích. Kuleba thông báo trên kênh Telegram của mình, khuyến cáo người dân ở lại các nơi trú ẩn: "Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Vyshhorod sáng nay. Phòng không Ukraine đã bắn vào các mục tiêu của đối phương."

.

---- Dân biểu Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze trong một cuộc phỏng vấn với Sky News đã chỉ trích việc Đức không cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hạng nặng hơn: "Thật không may, chúng tôi không nhận được đủ như ý. Quân đội Ukraine đang nhận 'vũ khí nhỏ hơn' từ Đức. Chúng tôi hiểu rằng đó đã là một thay đổi lớn trong chính sách của họ... Nhưng cho đến nay vũ khí hạng nặng không thực sự đến từ quốc gia đó và tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn của Đức, khi cố gắng trì hoãn những quyết định đó."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên Telegram, tuyên bố sẽ tái chiếm tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm, đồng thời hứa sẽ lấy lại Hắc Hải: "Chúng tôi sẽ không trao miền nam cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng tôi và biển sẽ là của Ukraine và [biển sẽ] an toàn."

.

---- Người chỉ huy chính quyền khu vực Vladimir Saldo cho biết hôm Chủ nhật, thành phố Kherson do Nga kiểm soát đã sẵn sàng thiết lập kết nối đường sắt với bán đảo Crimea: "Tình trạng kỹ thuật của các tuyến đường sắt đã được kiểm tra và họ đã sẵn sàng cho tàu chạy qua... Hiện tại, sự hỗ trợ đang đến từ Liên bang Nga dưới dạng đầu máy diesel. Và tôi chắc chắn rằng sẽ có các toa xe lửa mới." Ông cũng nói rằng công việc đang được thực hiện để thiết lập lại kết nối đường sắt hoàn chỉnh giữa miền Nam Ukraine và Crimea, trước đó đã bị cản trở vào năm 2014.

.

---- Theo Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Oblast Valentyn Reznichenko, một kho xăng dầu ở Novomoskovsk đã bị phá hủy do pháo kích của Nga. Quan chức cho biết đám cháy phựt lớn, và cứu hộ đang dập lửa. Theo Reznichenko, đạn pháo làm 11 người bị thương, một trong số đó đang nguy kịch. Tin tức được đưa ra sau khi một vụ hỏa hoạn lớn được báo cáo tại một nhà máy xử lý khí đốt ở Kharkiv.

.

---- Thống đốc Lugansk Oblast Serhiy Haidai thông báo hôm thứ Bảy rằng Nga được cho là đã gửi một số lượng lớn quân dự bị đến Severodonetsk từ các khu vực chiến đấu khác. "Hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kia, họ sẽ ném tất cả các nguồn dự trữ mà họ có", ông nói rằng quân Nga đã nắm quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn của thành phố, nơi đóng vai trò là trung tâm hành chính của cả vùng Lugansk.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy nói rằng Ukraine sẽ "chắc chắn" chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga: "Chúng tôi chắc chắn sẽ cầm cự. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng." Ông đã đưa ra những nhận xét trên trong chuyến thăm và làm việc tới thành phố cảng Mykolaiv ở Hắc Hải, nơi ông mở cuộc họp liên quan đến tình hình hiện tại trong khu vực và trao huân chương cho các binh sĩ Ukraine.

.

---- Thống đốc Lugansk Oblast Serhiy Haidai đã lên Telegram, kêu gọi gửi thêm vũ khí để quân đội Ukraine có thể chống Nga và chấm dứt trận chiến giành Donbass: "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và chúng tôi có thể làm điều đó nhanh chóng. Chúng tôi biết cách để làm nó!"

.

Cộng hòa Nhân dân Lugansk là vùng ly khai và tự phong, được chính thức công nhận bởi Nga, mở rộng khoảng một nửa của toàn bộ Lugansk Oblast và tự coi mình là trung tâm của hoạt động quân sự của Moscow.

.

Tàu bệnh viện hải quân Mỹ đến Việt Nam: lính Nhật, Anh, Mỹ, Úc và VN cùng khám bệnh, xây phòng học, cứu hộ.

Vĩnh Long: Diện tích khoai lang Bình Tân giảm đến 95%, vì trồng khoai lang thị trường thu hẹp, giá giảm.

Hai tàu đụng nhau trên vịnh Lan Hạ, 1 tàu chìm, 1 nữ du khách chết, xác đã được vớt.

---- Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Arizona dự kiến sẽ điều trần vào Thứ Ba 21/6/2022 trên TV trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, theo CNN hôm thứ Bảy. Dân biểu tiểu bang Russell "Rusty" Bowers (Cộng Hòa) đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã từ chối theo Trump trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại Arizona, nơi Joe Biden đã thắng phiếu.Vào tháng 4/2022, tổ chức John F. Kennedy Presidential Library Foundation đã trao cho Bowers Giải thưởng về lòng dũng cảm "John F. Kennedy Profile in Courage Award".Bowers sẽ tham gia cùng các quan chức bầu cử của Georgia - Brad Raffensperger và Gabe Sterling - những người sẽ cùng ra trước Ủy ban 6/1 kể chi tiết về áp lực Trump đòi các tiểu bang lật ngược kết quả bầu cử đã được họ chứng nhận trước đó.Tuần tới, Ủy ban 6/1 dự kiến sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai vào thứ Ba và thứ Năm. Ủy ban cũng đang tìm cách sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Ginni Thomas (người ủng hộ Trump cuồng nhiệt), vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas.---- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Tennessee là Tre Hargett đã bị bắt vì lái xe say rượu vào tối thứ Sáu, sau khi rời Đại hội Âm nhạc và Nghệ thuật Bonnaroo (Bonnaroo Music and Arts Festival) ở Manchester, Tennessee.Hargett viết trong email gửi CNN: "Vào đêm thứ Sáu sau khi rời Đại hội âm nhạc Bonnaroo, tôi đã bị cảnh sát Tullahoma chặn lại và bị bắt vì say rượu lái xe. Say rượu lái xe là tội nghiêm trọng và tôi lấy làm tiếc. Tôi tôn trọng việc thực thi pháp luật và tin tưởng vào quy trình pháp lý."Hargett, 53 tuổi, lần đầu tiên được Lưỡng viện Tennessee bầu làm Bộ trưởng Hành chánh vào năm 2009 và tái đắc cử vào các năm 2013, 2017 và 2021.---- Tổng thống Joe Biden, 79 tuổi, đã đi xe đạp để thể dục buổi sáng thứ Bảy, và bị té khi chào hỏi một nhóm phóng viên và những người ủng hộ gần nhà ông ở Rehoboth Beach, Delaware.Biden nhanh chóng đứng dậy với sự giúp đỡ của một số người gần đó, dường như không hề hấn gì, nói rằng không gì cả, chỉ bị vướng các ngón chân vào móc gài bàn đạp xe đạp. Biden thường đạp xe quanh Delaware vào cuối tuần để tập thể dục.Biden và vợ của ông, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, đã đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày cưới của họ vào thứ Sáu và đang đón lễ Juneteenth vào cuối tuần tại bãi biển với con mèo cưng của 2 ông bà, tên là chú mèo Willlow.---- Biden té xe đạp hả? Có phải vì Trump đánh cú golf trúng Biden? Trump đã đăng một video giả mạo về Joe Biden lên mạng "Truth Social": Video bắt đầu với cảnh Trump cầm gậy đánh golf quất banh, trong khi đội chiếc mũ màu đỏ đặc trưng của ông, "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA).Đoạn video sau đó quay cảnh Biden ngã xe đạp khi đang đi xe đạp ở bãi biển Rehoboth, Delaware. Đoạn clip đã được chỉnh sửa để khiến nó có vẻ như thể cú đáng golf của Trump đã trúng thẳng vào đầu Tồng Thống Biden làm Biden té ngã khỏi xe đạp.Xem video Trump chọc quê Biden:---- Một người đàn ông ở California bị truy tố tội giấu máy camera trong phòng tắm của nhà vợ cũ ngay trước một bữa tiệc do người vợ cũ tổ chức để mừng tốt nghiệp trung học. Chiếc máy GoPro bị khám phá gài trong hộp vệ sinh cho mèo tại ngôi nhà ở Petaluma.Cảnh sát nói có bằng chứng hết cãi: Charles G. Korrell, 44 tuổi, tự quay phim chính mình đã đặt máy ở đó. Korrell là chồng cũ của người chủ nhà và là người tổ chức bữa tiệc. Korrell bị truy tố tội quay lén.---- Một người đàn ông cầm mã tấu tấn công, làm 3 người đã bị thương vào tối thứ Sáu tại Sân bay Quốc tế San Francisco. Cảnh sát nói hung thủ đã lái xe đến sân bay vào khoảng 6 giờ tối, đậu xe, bước vào nhà ga khởi hành, tới khu vực mở cửa cho công chúng trước các trạm kiểm soát an ninh, rút mã tấu tấn công nhiều du khách, chém trúng 3 người đàn ông.Nghi phạm đã bị bắt. Các nạn nhân được điều trị tại hiện trường cho vết thương nhẹ, và có thể tiếp tục chuyến đi. Cảnh sát tịch thu một mã tấu, và nói hình như hung thủ không quen gì với 3 nạn nhân.---- Madeline Barker, 47 tuổi, cư dân New York đã bị bắt và bị truy tố tội tấn công vì thù hận sắc tộc hôm thứ Sáu sau khi bị cáo buộc xịt hơi cay vào 4 người và đưa ra những chửi mắng chống người châu Á. Bà Baker xịt hơi cay vào 4 phụ nữ châu Á và chửi mắng 1 người đàn ông châu Á rằng "mày ah4y đưa mấy mụ chó cái của mày về xứ đi nhé" mặc dù người đàn ông dường như không quen gì với 4 phụ nữ mà Barker xịt hơi cay.Cảnh sát NYPD nói rằng khoảng 1/5 các vụ tội phạm căm thù gần đây nhắm vào người châu Á hoặc người Mỹ gốc Á. Hoa Kỳ đã chứng kiến một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á trong đại dịch sau khi có báo cáo rằng COVID-19 được cho là có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.----Theo Báo VnExpress. Tàu bệnh viện hải quân Mỹ USNS Mercy đến Phú Yên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Tàu USNS Mercy (T-AH19) thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Mỹ hôm nay cập cảng Vũng Rô, Phú Yên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 (PP22), theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM hôm 19/6. Đây là chương trình nhằm tăng khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia thường niên lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ ngày 19/6 đến 3/7, tại Phú Yên, quân nhân và nhân viên quốc phòng từ Australia, Nhật Bản, Anh và Mỹ sẽ phối hợp cùng Việt Nam trong loạt hoạt động về chăm sóc y tế, xây phòng học mới và trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa. Ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam trong các chương trình giao lưu cộng đồng.----Theo Báo Dân Việt. Huyện Bình Tân (Vĩnh Long) là vùng trồng khoai lang lớn nhất miền Tây với hơn 14.000ha. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 700ha, tức đã có trên 13.000 ha (chiếm 95%) không còn trồng khoai mà chuyển sang cây trồng khác. Từ một vựa khoai lớn nhất các tỉnh miền Tây, đến nay, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) chỉ còn khoảng 700ha khoai lang. Việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, trong khi Trung Quốc liên tục có những thay đổi trong kiểm soát thực phẩm nhập khẩu đã khiến thị trường tiêu thụ khoai lang Bình Tân bị thu hẹp. Phần lớn người dân cho biết, không còn trồng khoai lang nữa là vì nhiều năm thua lỗ liên tiếp, không cầm cự nổi.----Báo Tuổi Trẻ. Ngày 19-6, tại khu vực biển Cửa Cái thuộc vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng xảy ra vụ va chạm giữa tàu chuyển tải với tàu du lịch Hồng Vân 89 làm một người thiệt mạng. Nhận tin báo, lực lượng Đồn biên phòng Cát Bà khẩn cấp có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã đưa 11 du khách trên tàu chuyển tải vào bờ an toàn, trong đó có một du khách bị choáng ngất được đưa đi cấp cứu. Đến 12h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể một nữ du khách trên tàu chuyển tải, nạn nhân được xác định là bà B.T.N. (56 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình).---- Họa sĩ Mỹ vẽ SG, Hội An, Hà Nội, Hạ LongVideo dài 3:37 phút:



https://youtu.be/u239Xhzu5Sw

.

.

---- HỎI 1: Có phải 55% giáo viên muốn bỏ nghề?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Tình trạng thiếu giáo viên của Hoa Kỳ có thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm 2022 từ Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (National Education Association - NEA) cho thấy hơn một nửa số giáo viên (55%) có ý định rời bỏ nghề nghiệp sớm hơn dự định, và đó là trước khi xảy ra vụ xả súng ở trường tiểu học tại thị trấn Uvalde, Texas.

.

“90% giáo viên nói rằng họ đang thực sự suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở Uvalde và xem điều đó có ý nghĩa gì đối với họ,” Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers) Randi Weingarten cho biết trên Yahoo Finance Live. “Điều đó không có nghĩa là họ sẽ rời đi. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ ở lại. Nhưng tác động đã rất lớn trên toàn quốc.”

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/more-than-half-of-us-teachers-are-considering-leaving-164708586.html

.

---- HỎI 2: Có phải 1/4 dân Mỹ ở hải ngoại tính bỏ quốc tịch Mỹ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy khoảng 1/4 người Mỹ sống ở nước ngoài đang “cân nhắc nghiêm túc” hoặc “lên kế hoạch” từ bỏ quốc tịch của mình. Luật thuế nặng nề đối với người Mỹ sống ở nước ngoài là lý do phổ biến nhất khiến người nước ngoài xem xét bước đi, theo cuộc khảo sát do Greenback Expat Tax Services thực hiện, lấy ý kiến 3.200 người Mỹ sống ở 121 quốc gia.

.

Vấn đề là, hầu hết các quốc gia trên thế giới có hệ thống thuế dựa trên nơi cư trú. Tuy nhiên, công dân Hoa Kỳ cư trú ở một quốc gia khác vẫn nợ thuế thu nhập cho IRS do hệ thống thuế dựa trên quyền công dân của Hoa Kỳ. Điều này có thể dẫn đến việc chuẩn bị thuế tốn kém hoặc trong một số trường hợp, nợ thuế đối với cả hai quốc gia, theo CNBC.

.

Công dân Mỹ sống ở nước ngoài có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc nếu họ không báo cáo tài khoản ngân hàng để ở nước ngoài hoặc thu nhập ở nước ngoài. Do vậy, trong số những người cân nhắc từ bỏ, 40% cho biết việc nộp thuế quá nặng nề.

.

Lý do khác để công dân Mỹ sống ở hải ngoại suy tính từ bỏ quốc tịch Mỹ:

. lo ngại về môi trường chính trị hiện tại (15%);

. kết hôn với một người không phải là công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài (12%);

. và thất vọng về hướng đi của chính phủ Hoa Kỳ (10%).

.

Mặt khác, theo khảo sát, đa số muốn thấy việc đánh thuế dựa trên quyền công dân được bãi bỏ và 1/5 muốn thấy thủ tục khai thuế đơn giản hóa.

.

Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính vào năm 2020, có khoảng 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài. Số người chính thức từ bỏ quốc tịch Mỹ đã giảm từ mức kỷ lục 6.705 người vào năm đó xuống còn 2.426 người vào năm 2021, theo CNBC.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2022/06/18/americans-abroad-tax-renounce-citizenship-survey

.

.