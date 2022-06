Bản tin ANI của Ấn Độ cho biết nhà sư Gyaltsen Norbu --- tức là Đức Ban Thiền Lạt Ma được sự chấp thuận của nhà nước Bắc Kinh --- đang thúc đẩy tiến trình Hán hóa người Tây Tạng và Phật Giáo Tây Tạng.

.

- TV Nga chiếu hình 2 cựu binh Mỹ bị bắt: Alex Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh. Công dân Mỹ thứ ba mất tích: cựu Đại úy TQLC Grady Kurpasi.

- Thủ tướng Anh: hãy ủng hộ Ukraine nồng nhiệt, cảnh báo Ukraine có thể mệ mỏi khi cuộc chiến chống Nga kéo dài. Thủ tướng Anh: Giải thi Bài hát Xuất sắc "the 2023 Eurovision Song Contest" nên tổ chức tại Ukraine bất chấp chiến tranh. Ủy ban châu Âu: đề nghị cả Ukraine và Moldova vào tư cách ứng viên Liên Âu.

- Tư lệnh quân lực Anh: Nga đã thua về mặt chiến lược và sẽ không bao giờ nắm quyền kiểm soát được Ukraine. Một tướng Ukraine: có súng lớn sẽ bắn cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea đê cắt quân viện Nga. Máy bay không người lái đang đóng vai quan trọng đối với cả quân Ukraine và Nga khi tác chiến ở Donbas. Ukraine: quân Nga tấn công Severodonetsk từ nhiều hướng, khốc liệt.

- Đại sứ Nga hăm dọa: "bơm" vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp Mỹ-Nga. Nga chụp mũ Mỹ: phát triển phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine gây ra đe dọa toàn cầu. Nga đã mời Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg.

- Kế hoạch bán 4 máy bay không người lái hiệu MQ-1C Grey Eagle của Mỹ cho Ukraine đã bị hoãn vì lo kỹ thuật tinh vi có thể rơi vào tay quân Nga. Nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thư gửi Giám đốc TikTok: đừng tuyên truyền cho Nga về cuộc chiến Ukraine

- Zelensky: Nga đã thả 1 y sĩ Ukraine người đã chuyển AP các cảnh quay phim về thành phố Mariupol khi bị bao vây. LHQ: hơn 10.000 dân thường, có hàng trăm trẻ em, đã chết hoặc bị thương trong cuộc chiến. Từ khi Nga xâm lược Ukraine, dân của nước láng giềng Moldova lo lắng. Nga đưa thêm quân vào để tăng lực tấn công Severodonetsk và Lysychansk, nhưng phòng thủ của Ukraine vẫn kiên cố.

- Giải thi vô địch parkour 2022 ở Hy Lạp.

- Báo Ấn Độ: Đức Ban Thiền Lạt Ma (của TQ) thúc đẩy tăng tốc Hán hóa người Tây Tạng và Phật Giáo Tây Tạng.

- các phụ tá: Biden sẽ tái tranh cử năm 2024

- Trump hứa ân xá người bạo loạn 6/1 nếu thắng cử Tổng Thống 2024. LS George Conway: Trump công khai "áp lực sửa đổi lời khai nhân chứng" trong hồ sơ 6/1

- Bộ trưởng Raffensperger (người bị Trump bảo phải tìm 11.780 phiếu) sẽ lên TV điều trần trước Ủy ban

- Peter Navarro (Cố vấn của Trump) câu giờ, nói cần in sách, xin tòa hoãn xử qua năm 2023, bị tòa từ chối

- Dự luật California: mua súng cần bảo hiểm

- Quận Cam: ông Hoa Lục bắn thương vong 6 người Đài Loan, bị truy tố sát nhân vì căm thù chính trị, sắc tộc

- Washington: Viet Do Nguyen bị cảnh sát bắn chết.

- Pennsylvania: bé 3 tháng tuổi, ngồi chết trên xe

- Tây ba lô du lịch VN một tháng, kể chuyện.

- HỎI 1: Dân Mỹ tin vào Thượng Đế giảm kỷ lục? ĐÁP 1: Đúng thế.

- TỪ BIỆT: Họa sĩ Khánh Trường: Vĩnh biệt Nguyễn Tuấn Khanh (họa sĩ Rừng, nhà văn Kinh Dương Vương, nhà thơ Dung Nham.)

.

QUẬN CAM (VB-18/6/2022) ---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Bảy nhấn mạnh cần thiết phải thể hiện ủng hộ đối với Kiev, và cảnh báo rằng sự mệt mỏi của người Ukraine có thể sẽ xảy ra khi cuộc chiến chống Nga kéo dài: "Khi Ukraine mệt mỏi, điều rất quan trọng là phải chứng tỏ rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng họ trong chặng đường dài và chúng ta đang mang lại cho họ khả năng phục hồi chiến lược mà họ cần. Điều quan trọng đối với các đồng minh của Kiev là cho thấy Ukraine có thể thắng và sẽ thắng." Ông nói như thế khi trở về nhà sau cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga chuyển qua tấn công Donbass.

.

---- Johnson hôm thứ Bảy cũng nói Giải thi Bài hát Xuất sắc "the 2023 Eurovision Song Contest" nên tổ chức tại Ukraine bất chấp đang chiến tranh: "Tất nhiên, tôi rất thích Giải này tổ chức ở Anh, nhưng thực tế là Ukraine đã thắng [Giải 2022] và họ xứng đáng và tôi tin rằng Kiev hoặc bất kỳ thành phố an toàn nào khác của Ukraine sẽ là một nơi tuyệt vời để tổ chức giải."

.

Bình luận của Johnson được đưa ra sau khi Liên minh Phát thanh truyền hình châu Âu yêu cầu BBC (ở Anh) tổ chức sự kiện này sau khi kết luận rằng sẽ không thể cung cấp các đảm bảo an ninh cần thiết để tổ chức cuộc thi ở Ukraine.

.

---- Alexander Stryk, Quân khu trưởng Severodonetsk, nói hôm thứ Bảy rằng quân Nga đã tấn công Severodonetsk từ nhiều hướng: "Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong thành phố, các ngôi làng xung quanh bị tàn phá lớn."

.

Severodonetsk, trung tâm hành chính của Lugansk Oblast, đã trở thành mục tiêu trung tâm của quân Nga, với Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tuần trước tuyên bố rằng Nga đang sử dụng tỷ lệ lực lượng và pháo binh đng ào ạt để chiếm ni ny.

.

---- Ủy ban châu Âu đã thực hiện một bước đi lịch sử, đề nghị cho php éUkraine và Moldova được cấp tư cách ứng viên Liên Âu, đánh dấu sự khởi đầu của những gì có thể sẽ là một hành trình dài hướng tới hội nhập toàn diện Lin Âuê.

.

---- Máy bay không người lái đang đóng một vai trò quan trọng đối với cả quân đội Ukraine và Nga khi họ chiến đấu ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine. Qunâ Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái thương mại để giám sát và đã tiêu diệt một số xe tăng Nga bằng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Trong khi đó, các đn vị máy bay không người lái Orlan-10 của Nga giúp xác định hỏa lực pháo binh với độ chính xác chết người.

.

---- Tư lệnh quân lực Anh nói rằng Nga đã "thua về mặt chiến lược" và họ sẽ "không bao giờ nắm quyền kiểm soát Ukraine." Nói với hãng thông tấn PA, Đô đốc Sir Tony Radakin nói: "Đây là một sai lầm đáng sợ của Nga. Nga sẽ không bao giờ nắm quyền kiểm soát Ukraine. Nga đã thua về mặt chiến lược. NATO mạnh hơn, Phần Lan và Thụy Điển đang tìm cách gia nhập."

.

Đô đốc Radakin là người đứng đầu Quân lực Anh quốc và là cố vấn quân sự chính cho Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Trong khi Radakin thừa nhận rằng Nga đang giành được lãnh thổ Ukraine mỗi ngày, ông nói rằng cuộc xâm lược hiện đã chuyển sang tập trung vào các trận chiến chiến thuật ở miền đông Ukraine thay vì giành được các thành phố lớn như dự định ban đầu của Putin.

.

Radakin chỉ ra thiệt hại lớn mà Nga đã gây ra, và cũng nói rằng quân đội Nga đang "hết người, hết hỏa tiễn kỹ thuật cao. Tổng thống Putin đã sử dụng khoảng 25% sức mạnh quân đội của mình để giành được một phần nhỏ lãnh thổ Ukraine và 50.000 người chết hoặc bị thương. Tình hình là khó khăn đối với Ukraine, và đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Ukraine đã cho thấy họ thực sự can đảm như thế nào."

.

---- Một vị tướng hàng đầu của Ukraine đã đe dọa sử dụng vũ khí của phương Tây để làm nổ tung cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea nơi đang bị chiếm đóng. Thiếu tướng Dmytro Marchenko, Tư lệnh quân khu Mykolaiv ở phía nam Ukraine, nói với trang Krym.Realii vào đêm thứ Tư rằng Ukraine xem chiếc cầu Kerch dài 227 mét là một mục tiêu hợp pháp.

.

Ông nói khi được hỏi Ukraine sẽ làm gì với những vũ khí tiên tiến mới mà nước này đang tìm kiếm từ phương Tây: “Đây sẽ là mục tiêu số một của chúng tôi. Chúng ta phải xé bứt sợi dây nối rún vào khúc ruột này để cắt đứt quân tiếp viện (của Nga). Ngay sau khi cầu sập, Nga sẽ kinh hoàng."

.

---- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov viết trong một bài báo trên Newsweek hôm thứ Bảy rằng việc Mỹ điên cuồng "bơm" vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga: "Sự thiển cận của người Mỹ cũng thể hiện rõ trong hoàn cảnh hiện tại. Bị áp đảo bởi mong muốn gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga (họ đang) bơm vũ khí vào chế độ Ukraine. Rõ ràng đây là con đường dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn nhất, đầy rẫy những hậu quả khó lường."

.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức quân đội Mỹ bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào các vị trí do Mỹ nắm giữ ở Syria có thể khiến hai quốc gia xảy ra đụng độ trực tiếp, đặc biệt liên quan đến căng thẳng đang diễn ra xung quanh Ukraine.

.

---- Giám đốc cơ quan quyền lợi người tiêu dùng Nga Anna Popova nói với RIA News (đài Nga) hôm thứ Bảy rằng sự phát triển của các phòng thí nghiệm sinh học ở Kiev gây ra mối đe dọa "cho toàn thế giới," mô tả tuyên bố của Hoa Kỳ rằng họ hoạt động vì lợi ích của người dân Ukraine là "sai sự thật."

.

Popova nói: "Những gì được tiết lộ do sự hiện diện của các chuyên gia - quân đội của chúng tôi - trên lãnh thổ này là một nguy cơ an ninh sinh học cho toàn thế giới. Đây là điều hoàn toàn hiển nhiên."

.

Vào thứ Sáu tuần trước, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nga (Viện Duma) Irina Yarovaya cũng bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rằng sự hợp tác của họ với các phòng thí nghiệm sinh học là hòa bình và nhận xét rằng như vậy cho thấy quân Mỹ liên hệ 1 dự án quân sự sinh học nguy hiểm.

.

---- Nga đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg vào thứ Sáu. Phát biểu qua đường dẫn video, ông Tập nói với diễn đàn rằng cần phải “xây dựng một nền kinh tế thế giới mở và từ chối các nỗ lực tách rời, gián đoạn nguồn cung, các biện pháp trừng phạt đơn phương và áp lực tối đa”, theo tin truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Bảy. Trung Quốc đã thúc giục các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và không lên án Nga về cuộc xâm lược.

.

---- Nga đưa thêm quân vào để tăng lực tấn công khu vực Severodonetsk và Lysychansk, nhưng các đơn vị phòng thủ của Ukraine vẫn "mạnh", theo tin cập nhật từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War). Viện có trụ sở ở Mỹ viết: "Quân Nga đã tập trung phần lớn sức mạnh chiến đấu hiện có của mình để đánh chiếm Severodonetsk và Lysychansk và như thế giảm lực ở các trục tiến quân khác, và đang gánh chịu thương vong nặng nề."

.

---- Hãng tin Reuters đưa tin rằng kế hoạch bán 4 máy bay không người lái hiệu MQ-1C Grey Eagle của Mỹ cho Ukraine đã bị hoãn lại vì lo ngại kỹ thuật do thám tinh vi này có thể rơi vào tay kẻ thù. Reuters cho biết, ý kiến phản đối nêu lên là từ cơ quan Defense Technology Security Administration trong Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, vì kỹ thuật mới này là tối mật và cực kỳ tinh vi.

.

---- Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ đã viết thư cho Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew về các báo cáo rằng trang mạng xã hội TikTok đã cho đăng các video ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine nhưng cấm các video khác: “Các báo cáo gần đây cho thấy TikTok… đã cho truyền thông nhà nước Nga đăng tràn ngập với những tuyên truyền ủng hộ chiến tranh nguy hiểm... thúc đẩy tư tưởng hiếu chiến và gây ra nguy cơ làm tăng thêm thiệt hại nhân mạng cho cả người Ukraine và người Nga."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy đã thông báo rằng Nga đã thả một nhân viên y tế Ukraine người đã chuyển cho hãng tin AP các cảnh quay phim về thành phố Mariupol bị bao vây.

.

Yuliia Paievska, được biết đến với cái tên Taira ở Ukraine, đã sử dụng một máy quay gắn trên người (body camera) để quay phim những nỗ lực của nhóm y tế của chị trong hơn hai tuần để cứu những người bị thương, bao gồm cả binh sĩ Nga và Ukraine.

Chị đã chuyển các đoạn clip cho các phóng viên AP, một trong số đó đã nhét thẻ nhớ trong băng vệ sinh để thoát ra vào ngày 15/3/2022. Taira và một đồng nghiệp đã bị quân Nga bắt làm tù binh vào ngày hôm sau.

.

---- LHQ cho biết hơn 10.000 dân thường, trong đó có hàng trăm trẻ em, đã chết hoặc bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine. Khoảng 4.509 dân thường đã chết và 5.585 bị thương tính đến nửa đêm ở Kyiv ngày 16/6, theo thống kê của Cao ủy Nhân quyền LHQ, trong số người chết bao gồm 294 trẻ em.

.

“Hầu hết các thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có sức công phá rộng rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng và nhiều hệ thống hỏa tiễn, cũng như các cuộc không kích,” theo bản văn, cũng nói thêm rằng các con số thực tế có thể là cao hơn nhiều.

.

---- Sau khi Nga tiến quân vào Ukraine, cả nước Moldova hồi hộp vì có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, người dân của nước láng giềng Moldova đã lo lắng nhìn qua biên giới.

Hiện tại, giao tranh vẫn còn ở một khoảng cách xa, nhưng với khu vực ly khai ủng hộ Điện Kremlin ở Transnistria (nguyên là đất của Moldova, bây giờ đã ly khai theo Nga) nằm ở sườn phía đông, người Moldova biết rằng họ vẫn dễ bị tổn thương trước tham vọng lâu dài hơn về lãnh thổ và ảnh hưởng của Vladimir Putin.

.

.

---- Truyền hình nhà nước Nga đã chiếu một đoạn video hôm thứ Sáu về hai cựu binh Mỹ mất tích trong khi chiến đấu thiện nguyện bên cạnh quân lực Ukraine, xác nhận rằng những người này đã bị bắt: Alex Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh, cả hai đều đến từ Alabama, được cho là những người Mỹ đầu tiên bị quân Nga bắt tù binh.

.

Drueke, nói vào camera từ nơi có vẻ là một văn phòng, đã gửi một tin nhắn cho mẹ mình, kết thúc bằng một cái nháy mắt. “Mẹ ơi, con chỉ muốn cho mẹ biết rằng con vẫn còn sống và con hy vọng được trở về nhà sớm nhất có thể. Vì vậy, hãy yêu Diesel giùm con. Yêu thương mẹ." Diesel là tên con chó cưng của Drueke.

.

Dì của Drueke là bà Dianna Shaw, cho biết video chiếu lên cả chữ ám hiệu và một cử chỉ mà Drueke và mẹ đã đặt làm ám hiệu trong một trong hai chuyến sang Iraq tác chiến của Drueke để mẹ biết rằng đó thực sự là Drueke và Drueke vẫn bình an.

.

Drueke, người từng phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ và Huynh, từng phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, đã mất tích sau khi nhóm của họ bị hỏa lực mạnh ở khu vực đông bắc Kharkiv vào ngày 9 tháng 6/2022.

.

Dẫn lời Drueke, bản tin của kênh truyền hình RT (của Nga) cho biết 2 người Mỹ này bị tách biệt với những chiến binh Ukraine khác và khi đã an toàn, họ tìm đường băng rừng, lại vào một ngôi làng thị gặp một đội tuần tra Nga tới, thì đầu hàng.

.

Đài RT (của Nga), phát sóng bằng tiếng Anh, cho biết họ đang bị lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn giam giữ ở vùng Donbas, miền đông Ukraine. Có 3 người nước ngoài khác chiến đấu cho Ukraine, hai người Anh và một người đàn ông Maroc, đã bị tòa án do phe ly khai điều hành ở Donetsk, thuộc Donbas, kết án tử hình.

.

Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng bất kỳ ai bị bắt đều phải được coi là tù nhân chiến tranh và phải được đối xử nhân đạo và xét xử công bằng. Tuy nhiên, quân đội Nga cho biết họ coi những người nước ngoài chiến đấu với Ukraine là lính đánh thuê và tuyên bố họ không được bảo vệ như những người tham chiến theo Công ước Geneva.

.

Alex Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh

.

Một phóng viên của mạng truyền hình nhà nước Nga VGTRK đã ghi lại những đoạn clip ngắn về hai người đàn ông nói tiếng Nga và nói: "Tôi phản đối chiến tranh."

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price đã xác nhận hôm thứ Năm rằng họ đã được thông báo về một công dân Mỹ thứ ba mất tích khi thiện nguyện tác chiến giúp Ukraine chống Nga. Grady Kurpasi --- cựu đại úy Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, từng được huy chương Purple Heart, và vừa mới nghỉ hưu --- là cựu binh Mỹ thứ ba mất tích trong chiến tranh Ukraine. Kurpasi đã liên lạc lần cuối với gia đình vào ngày 24/4/2022. Grady Kurpasi mất tích trong một cuộc chạm súng.

.

---- Được quảng cáo là Giải thi vô địch parkour (chạy, nhảy, phóng tự do) táo bạo nhất trên thế giới, Giải Red Bull Art of Motion 2022 đã cho thấy các pha nhào lộn nguy hiểm từ 16 vận động viên tự do quốc tế trong khung cảnh tuyệt đẹp của Astypalea ở Hy Lạp.

.

Môn thể thao Parkour - thường được gọi là freerunning - liên quan đến việc di chuyển một cách sáng tạo trong môi trường đô thị: lộn, nhảy và lao qua các chướng ngại vật khác nhau. Giải thi diễn ra trong ba ngày, nơi các vận động viên phải tạo ra ba video thể hiện phong cách độc đáo của riêng họ. Sau đó, họ được đánh giá dựa trên mức độ khó, sự sáng tạo, quy trình và việc thực hiện các công việc của họ.

.

Travis Verkaik, chàng thiếu niên 19 tuổi người Anh, đã đăng quang vô địch giải Art of Motion trong các nam lực sĩ sau khi giành được vị trí nhất, nhì và ba trong ba thử thách.

.

Trong khi đó, cô Sydney Olson, vận động viên 21 tuổi người Mỹ, người đã giành chiến thắng vô địch nữ giới Parkour trong cuộc thi năm 2019, đã chiến thắng một lần nữa trong cuộc thi dành cho phái nữ năm nay.

.

Video dài 1:12 phút:



https://youtu.be/eGbE544UNZk

.

---- Bản tin ANI của Ấn Độ cho biết nhà sư Gyaltsen Norbu --- tức là Đức Ban Thiền Lạt Ma được sự chấp thuận của nhà nước Bắc Kinh --- đang thúc đẩy tiến trình Hán hóa người Tây Tạng và Phật Giáo Tây Tạng.

.

Đại sư Norbu gần đây đã chủ trì một hội nghị chuyên đề do chi nhánh của Giáo hội Phật giáo chi nhánh Tây Tạng tổ chức “để nghiên cứu và thúc đẩy quá trình Hán hóa Phật giáo Tây Tạng”, theo Tibet Rights Collective (TRC) loan tin.

.

Sau cái chết của Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 10 vào năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso đã xác định cậu bé Gedhun Choeki Nyima 6 tuổi là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11. Nhưng Quân đội CSTQ đã bắt cóc cậu Lama 6 tuổi và cả gia đình của cậu, bặt tin luôn cho đến bây giờ.Thay vào đó, cậu bé Gyaltsen Norbu được chính phủ Trung Quốc công nhận là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 ‘chính thức’ vào năm 1995 - một hành động bị Đức Đạt Lai Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng chỉ trích.Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tị nạn tại thị trấn Dharamshala ở Ấn Độ vào năm 1959, do đó thực sự nằm ngoài sự kiểm soát của Bắc Kinh, Trung Quốc thực sự muốn đảm bảo theo đuổi quyền kiểm soát thể chế của Ban Thiền Lạt Ma để chứng minh tính hợp pháp cho việc chiếm đóng bất hợp pháp của họ và cai trị ở Tây Tạng.Kể từ khi được Trung Quốc bổ nhiệm làm Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 vào năm 1995, nhà sư trẻ Gyaltsen Norbu đã được coi là 'gương mặt của người Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng'.Được giáo dục ở Bắc Kinh từ khi còn nhỏ theo kiểu ‘Trung Quốc’, nhà sư Norbu - trong cương vị Ban Thiền Lạt Ma cũng được bổ nhiệm vào Hiệp Chính Viện Trung Quốc (Chinese People’s Political Consultative Conference - tức là Quốc Hội) vào năm 2010 và là Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Trung Quốc.

.

---- Không rõ ràng là Tổng thống Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024, nhưng rõ ràng là các cố vấn của Biden muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Các cố vấn của Biden muốn thông điệp đó phải đặc biệt rõ ràng nếu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa lại là cựu Tổng thống Trump.

.

Tuy nhiên, nếu Trump không ra tranh cử Tổng Thống 2024, đảng Dân Chủ có thể sẽ gây áp lực buộc Biden phải lui để nhường ứng cử viên khác, theo lời một số quan chức của Dân Chủ cho biết.

.

Bất chấp điểm thăm dò không cao đối với Biden về tổng thể, thực tế Biden nổi bật về trí thức và tư cách lương thiện, đồng thời có thành quả kinh tế là tỷ lệ thất nghiệp thấp và tạo việc làm cao. Cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd kể là khi nói chuyện với Biden, Biden nói với ông là Biden sẽ tranh cử 2024. Dodd nói: "Biden đã đánh bại Trump một lần, và tôi nghĩ Biden sẽ đánh bại Trump một lần nữa nếu Trump là ứng cử viên Cộng Hòa."

.

---- Xuất hiện trên chương trình "The Katie Phang Show" của MSNBC vào sáng sớm thứ Bảy, luật sư bảo thủ George Conway đã cáo buộc Donald Trump về tội "áp lực sửa đổi lời khai nhân chứng" (witness tampering) về những bình luận mà ông đưa ra trong bài phát biểu tại hội nghị Faith & Freedom ở Nashville vào thứ Sáu.

.

Trump là diễn giả chính tại hội nghị Cơ đốc giáo này, và cùng với việc tấn công Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1, Trump nói rằng ông không hài lòng với cách đối xử với những kẻ bạo loạn bị cáo buộc và gợi ý ông sẽ đề nghị ân xá cho người bạo loạn nếu trở lại làm tổng thống.

.

Trong tình hình các cựu phụ tá của Trump vẫn đang làm chứng trước Ủy ban Hạ viện hoặc chưa nói chuyện với các nhà điều tra, Conway nói Trump đang cố gắng làm trật đường rầy hệ thống tư pháp.

.

Conway, chồng của cựu cố vấn Trump Kellyanne Conway nói trên MSNBC: "Ai đó nên nói với Trump rằng Trump có quyền giữ im lặng và bất cứ điều gì Trump nói có thể và sẽ được sử dụng để chống lại Trump trước tòa án pháp luật. Từ quan điểm của công tố viên, hãy cứ để Trump tiếp tục nói. Về cơ bản, Trump vẫn thừa nhận rằng Trump đã gây áp lực lên Mike Pence để làm điều hoàn toàn bất hợp pháp. Thành thật mà nói, mặc dù Trump không phải là tổng thống, nếu Trump là tổng thống, Trump sẽ làm những gì Trump đã làm vài năm trước, kiểu như lấy mồi ân xá để nhử mọi người."

.

---- Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia [là] Brad Raffensperger và Thứ trưởng [của ông là] Gabe Sterling dự kiến sẽ ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện 6/1 vào cuối tháng này, theo CNN đưa tin. Raffensperger đã gây xôn xao dư luận sau cuộc bầu cử năm 2020 vì từ chối áp lực của cựu Tổng thống Donald Trump đòi moi cho ra số phiếu cần thiết để Trump giành chiến thắng ở Georgia.

.

Raffensperger (Cộng hòa) đã ra điều trần trước ủy ban cũng như trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt điều tra nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử. Theo Rick Wilson của Dự án Lincoln, Raffensperger và Sterling xuất hiện trước ủy ban là tin bất lợi cho Trump.

.

Wilson đã tweet hôm thứ Sáu: "Điều này sẽ làm Trump giận như điên khùng. Khi Trump từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 và khi các đồng minh của Trump theo đuổi nhiều kế hoạch khác nhau để lật ngược kết quả, [thì] Raffensperger, và vợ của Raffensperger là bà Tricia, và các quan chức Georgia khác đã phải đối mặt với hàng loạt lời hăm dọa. Vào tháng 12 năm 2020, Sterling công khai cầu xin Trump lên án hành vi người ủng hộ Trump hăm dọa mà các quan chức và nhân viên bầu cử đã phải đối mặt."

.

---- Peter Navarro (Cố vấn Thương Mại Bạch Ốc của Trump) cho dù đang bị truy tố ra tòa về tội khinh thường Quốc Hội vẫn có kiểu câu giờ rất độc đáo: Navarro nói với Thẩm phán Liên bang rằng phiên tòa theo lịch tòa xử Navarro là năm nay cần phải được dời sang năm tới. Lý do: Navarro nói rằng Navarro trong năm nay sẽ lưu diễn quảng cáo cuốn sách sắp ấn hành cuối năm nay.

.

Navarro với tư cách tự làm luật sư biện hộ đã xin quan tòa dời vụ xử qua tháng 4/2023. Thầm phán không chịu. Lịch tòa đã ghi là phải xử Navarro vào tháng 11/2022.

.

---- California sẽ là tiểu bang đầu tiên yêu cầu chủ sở hữu súng phải mua bảo hiểm trách nhiệm để bảo hiểm cho việc sử dụng súng do sơ suất hoặc vô tình của họ, nếu dự luật được thông qua. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Nancy Skinner nói: “Súng giết nhiều người hơn xe hơi. Tuy nhiên, các chủ sở hữu súng không bắt buộc phải thực hiện bảo hiểm trách nhiệm như người chủ sở hữu xe hơi."

.

Bà nói chi phí gánh nặng của bạo lực súng đạn không nên đè lên vai người đóng thuế, những người sống sót, gia đình, người sử dụng lao động và cộng đồng gánh chịu: “Đã đến lúc những người sở hữu súng phải gánh vác sự chia sẻ công bằng của họ”.

.

Tiểu bang New York cũng đang xem xét một yêu cầu tương tự trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ xả súng hàng loạt gần đây và bạo lực súng đạn gia tăng. Hồi tháng 1, thành phố San Jose ở Thung lũng Silicon đã phê duyệt điều được cho là yêu cầu bảo hiểm đầu tiên như vậy ở Hoa Kỳ.

.

Sam Paredes, giám đốc điều hành của tổ chức Gun Owners of California, dự đoán sẽ không có công ty bảo hiểm nào chịu trả cho việc sử dụng súng sai mục đích. Ông nói buộc mua bảo hiểm như vậy là vi phạm bất hợp pháp các quyền hiến định của chủ sở hữu súng.

.

---- Quận Cam: truy tố ông TQ tội bắn chết 1 người Đài Loan, bị thương 5 người khác về tội căm thù chính trị và sắc tộc. Một người đàn ông ở Las Vegas bị truy tố tội giết một bác sĩ và làm bị thương 5 người khác trong vụ xả súng tại một nhà thờ ở Laguna Woods, Quận Cam, vào tháng trước hiện đã bị tăng gia trọng về tội ác thù hận.

.

David Wenwei Chou, 68 tuổi, đã bị truy tố tội giết người, cố ý giết người có chủ đích, sở hữu thiết bị nổ và nâng cao trọng tội là mai phục và xả súng gây chết người trong vụ tấn công ngày 15 tháng 5/2022 tại Nhà thờ Geneva Presbyterian Church trên đường El Toro Road.

.

Sau vụ nổ súng, Cảnh sát trưởng Quận Cam Don Barnes mô tả vụ tấn công là "có động cơ chính trị", nói rằng có bằng chứng cho thấy Chou trong cương vị người Hoa Lục CSTQ đang nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Đài Loan. Cảnh sát trưởng nói: “Người ta tin rằng nghi phạm có liên quan rất khó chịu về căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan.

.

Giờ đây, các công tố viên đã cho gia trọng hồ sơ truy tố, nói rằng Chou “cố ý giết nạn nhân của mình vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch hoặc nước xuất xứ của anh ta. Sau khi xem xét các bằng chứng bổ sung trong trường hợp này, Văn phòng Biện lý Quận Cam đã nộp đơn khiếu nại hình sự sửa đổi để bao gồm thêm các cáo buộc tội ác thù hận,” theo lời Biện Lý Todd Spitzer cho biết. Chou phải đối mặt với mức án tối đa là tử hình nếu bị kết án về mọi tội danh.

.

---- Một người đàn ông gốc Việt đã bị cảnh sát thị trấn Kent (tiểu bang Washington) bắn chết hôm Thứ Hai. Viet Do Nguyen, 27 tuổi, đã chết vì nhiều vết thương do đạn bắn và cái chết của anh ta được coi là một vụ giết người, theo báo The Seattle Times đưa tin.

.

Cảnh sát Kent cho biết vụ nổ súng xảy ra sau khi cảnh sát đáp ứng hôm thứ Hai về một cuộc gọi về một chiếc xe dừng trên đường cao tốc Pacific Highway South. Người gọi cho biết tài xế của chiếc xe đang dừng có vẻ bị say. Không lâu sau khi cảnh sát đến, một cảnh sát nói trên làn sóng radio của cảnh sát, "Người đàn ông này có một khẩu súng."

.

Cảnh sát kể là vài phút sau đó, một cánh sát báo qua làn sóng rằng các phát súng đã được bắn. Nguyên tử vong tại hiện trường. Địa chỉ được biết đến cuối cùng của Nguyên là ở thị trấn West Seattle. Chưa có thông tin chi tiết.

.

---- Cái chết của một em bé mới sinh 3 tháng đang được cảnh sát thị trấn Upper St. Clair (Pennsylvania) điều tra. Giám định y tế xác định em bé là Kayden Nguyen, cư dân thị trấn Peters Township. Nguyên nhân và cách chết vẫn chưa được xác định.

.

Cảnh sát nói là được thông báo về một cậu bé 3 tháng tuổi nằm trên xe không phản ứng trong khu phố 300 của đường Fort Couch Road vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Năm 16/6/2022. Cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu, cậu bé được tìm thấy trong xe của cha mình và người ta tin rằng cậu bé đã bị bỏ lại trong xe nhiều giờ đồng hồ.

.

Chưa có ai bị bắt, cuộc điều tra đang diễn tiến. Cảnh sát nói, bất kỳ ai có thông tin xin gọi 833-ALL-TIPS. Gọi điện thoại ẩn danh sẽ được chấp nhận.

.

---- Vietnam Airlines lên tiếng vụ việc 9 tiếp viên bị thẩm vấn ở Australia. Theo Báo VietnamPlus. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có báo cáo thông tin tổ bay của hãng bị Nhà chức trách Australia kiểm tra vì nghi ngờ buôn lại, gian lận thương mại. Theo ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, sau khi rà soát các báo cáo của tổ bay trong tháng 5/2022 đến nay, hãng có ghi nhận báo cáo của tổ bay chuyến bay VN870 chặng Melbourne (Australia) đi Thành phố Hồ Chí Minh (MEL-SGN) ngày 23/5/2022 về việc Nhà chức trách Australia đã thực hiện kiểm tra đối với tổ tiếp viên của Vietnam Airlines thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay này đối với 9/11 tiếp viên.

Theo báo cáo của Đại diện Vietnam Airlines tại Melbourne, Australia, sau khi kiểm tra Nhà chức trách Australia đã trả hộ chiếu và cho phép 8 tiếp viên thực hiện chuyến bay VN780/MEL-SGN ngày 23/5/2022 bình thường và tiếp tục làm việc với tiếp viên Nguyễn Vương Phương Anh đến 18 giờ cùng ngày.

Nhà chức trách Australia cho phép tiếp viên Phương Anh ra về và không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Do chuyến bay VN780 (MEL-SGN) đã khởi hành nên tiếp viên Nguyễn Vương Phương Anh đã về Việt Nam trên chuyến bay VN780 ngày 25/5/2022.

Nhấn mạnh đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách và tổ bay xuất cảnh Australia của Nhà chức trách Australia, ông Quang khẳng định, đến thời điểm hiện nay, Vietnam Airlines vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Nhà chức trách Australia và đã yêu cầu đại diện của Vietnam Airlines tại Melbourne tiếp tục liên hệ, làm việc với Nhà chức trách Australia để nắm các thông tin liên quan đến sự việc.

Trước đó, hãng tin 7 News của Australia đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị nhà chức trách của Australia giữ lại trong cuộc truy quét của lực lượng biên giới và cảnh sát Australia. 9 tiếp viên này bị tình nghi rửa tiền với số tiền 60.000USD Australia (AUD) được chia nhỏ, cất giấu trong hành lý. Thông tin của hãng tin trên không nêu danh tính và hãng hàng không mà 9 tiếp viên làm việc. (ĐỀ NGHỊ: Vietnam Airlines phải bắt hãng tin Úc 7News đính chính và xin lỗi.)

.

---- Một Tây ba lô du lịch VN một tháng, ghi lại trong phim 1 phút.

Video dài 1:02 phút:



https://youtu.be/lOaH3vTORvg

.

---- HỎI 1: Dân Mỹ tin vào Thượng Đế giảm kỷ lục?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin vào Thượng Đế đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1944.

Cuộc thăm dò, do Gallup công bố hôm thứ Sáu, cho thấy 81% người lớn Hoa Kỳ nói rằng họ tin vào Thượng Đế , giảm sáu điểm phần trăm so với năm 2017. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 17% người trưởng thành Hoa Kỳ nói rằng họ không tin vào Thượng Đế. Từ năm 1944 đến năm 2011, hơn 90% người Mỹ nói rằng họ tin vào Thượng Đế , theo khảo sát dài hạn của Gallup.

.

Tổ chức nhận thấy rằng niềm tin vào Thượng Đế giảm mạnh nhất ở những người trẻ tuổi và những người được xác định là đảng Tự do hoặc Dân chủ. Các nhóm này đã giảm từ 10 điểm phần trăm trở lên khi số liệu năm 2022 được so sánh với mức trung bình của kết quả khảo sát từ năm 2013 đến năm 2017.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/06/17/us-adults-believe-god-survey/7660590001/

.

---- TỪ BIỆT: Họa sĩ Khánh Trường: Vĩnh biệt Nguyễn Tuấn Khanh (họa sĩ Rừng, nhà văn Kinh Dương Vương, nhà thơ Dung Nham.)

.

Sau đây là bài viết từ họa sĩ Khánh Trường.

.

Vĩnh biệt Nguyễn Tuấn Khanh (họa sĩ Rừng, nhà văn Kinh Dương Vương, nhà thơ Dung Nham.)

Điếu văn của Khánh Trường sẽ đọc tại nhà Vinh Biệt trước giờ di quan.

*



.

VĨNH BIỆT họa sĩ RỪNG (nhà văn KINH DƯƠNG VƯƠNG, nhà thơ DUNG NHAM)

Rừng, tôi cũng như tất cả mọi người yêu hội họa đều quá quen thuộc với danh xưng này. Trong lĩnh vực văn chương và thơ ca người thưởng ngoạn cũng không lạ với hai bút danh, Kinh Dương Vương, văn xuôi, Dung Nham, thơ. Gần như không mấy ai, ngoại trừ gia đình và bằng hữu thân thiết biết đến tên khai sinh của anh, Nguyễn Tuấn Khanh.

Nói như thế để gián tiếp xác nhận anh đã từ lâu, trở thành người của công chúng, có nghĩa người ta không cần biết Nguyễn Tuấn Khanh là ai, chỉ ngưỡng mộ họa sĩ Rừng, yêu mến nhà văn Kinh Dương Vương và đồng cảm với thi sĩ Dung Nham. Trong thế giới văn học, nghệ thuật Việt Nam, không nhiều nghệ sĩ thành công cả ba lĩnh vực, hôi họa, văn chương, thơ ca như Nguyễn Tuấn Khanh.

Lần đầu tiên tôi được xem tranh của Rừng qua một tác phẩm tôi đã quên tên nhưng nhớ rất rõ màu sắc và đường nét, đó là gam màu nóng và những nhát cọ dứt khoát, chắc, khỏe, phảng phất hơi hướm danh họa Gauguin, nhưng không hiền hòa như họa sĩ này, ngược lại, tác phẩm toát ra sự mạnh mẽ, tràn đầy nội lực và niềm đam mê khai phá. Bức tranh đã ghi ấn tượng rất mạnh trong tâm hồn tôi. Từ đó tôi theo anh suốt quá trình sáng tác, thời khởi đầu lúc tuổi đời chỉ dưới 25 đến trung niên rồi lão niên, mỗi gian đoạn, anh luôn cho tôi sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, bởi không như phần đông các họa sĩ khác, ý hướng sáng tạo mất dần, trở nên già cổi, và tệ hại nhất, lặp lại chính mình, khiến người thưởng ngoạn không thể không thất vọng. Rừng khác, rất khác, anh miệt mài tìm tòi, can đảm phủ nhận thành quả cũ để dấn thân vào lãnh địa mới. Thành công hay thất bại chưa cần nói đến, chỉ riêng chọn lựa đó, anh xứng đáng được xem là một HỌA SĨ đích thực, chữ HỌA SĨ viết hoa trân trọng.

Trong lĩnh vực văn chương, dưới bút hiệu Kinh Dương Vương, anh cũng để lại những sáng tác giá trị khó quên.

Vào thập niên 60 và những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, chiến tranh Việt Nam khởi từ hiệp định Geneve 1954, càng ngày càng khốc liệt, đất nước oằn mình gánh chịu nhiều bất hạnh do bom đạn và hận thù qua phân Nam Bắc gây ra. Những sáng tác văn học của Kinh Dương Vương bấy giờ trực hoặc gián tiếp đề cập đến mọi hệ lụy của cuộc chiến nồi da xáo thịt này. Có thể khẳng quyết, qua sáng tác, nhà văn Kinh Dương Vương luôn thao thức, trăn trở thân phận của tuyệt đại đa số thành phần trẻ đã đang và sẽ trực tiếp hứng chịu tai ương, mỏi mòn mong chờ thanh bình sẽ trở lại trên quê hương chất chồng khổ đau nhưng rất đỗi thiết thân.

Trong lĩnh vực thi ca, một lần nữa, dù muôn màng, nhà thơ Dung Nham cũng đã chứng tỏ khát vọng khai phá, cách tân qua những thi phẩm rất mới, từ ngôn ngữ, cấu trúc đến ý tưởng, lắm khi táo bạo khiến độc giả bảo thủ lắc đầu nhăn mặt. Ở vào lứa tuổi không còn son trẻ, anh là một trong rất ít những người cùng thời mang tư tưởng cấp tiến vào lĩnh vực thi ca. Như hội họa, anh luôn luôn đứng vào vị trí hàng đầu dù tuổi tác đã cao. Nói như một khẳng định, anh trẻ mãi không già.

Họa sĩ Rừng, nhà văn Kinh Dương Vương và thi sĩ Dung Nham đã ra đi! Tôi vì tật bệnh không thể đến tiễn đưa anh lần cuối, nhưng nằm nhà, lòng áy náy không yên, nhớ hai tháng trước anh cùng vài người bạn đến thăm tôi, anh nửa đùa nửa thực bảo: Mày sẽ còn sống lâu, nhiều tên sẽ lên đường trước mày, không chừng kể cả tao!

Không chừng kể cả tao! Lời nói đùa đã thành hiện thực, nhớ anh với nỗi ngậm ngùi! Vĩnh biệt một họa sĩ, nhà văn, nhà thơ tài danh tôi hết lòng thương mến và khâm phục, cầu mong hương hồn anh sớm về miền cực lạc.

Nguồn:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5000196026769363&set=a.1209074639214873&type=3

.

.