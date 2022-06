Vệ Sinh Chính Mình

Hình minh họa



Trong nghề thẩm mỹ của chúng ta có vài điều khó nói với nhau. Sự thật hay gây mích lòng. Nhưng nên nói sự thật để xây dựng với nhau.





Một trong những điều khó nói đó có liên quan và ảnh hưởng với cả thợ lẫn khách.





Hồi còn học trong trường có hai người học viên tới từ nước Trung Đông, hình như là Ả Rập thì phải. Hai cô nầy có một sắc đẹp sâu sắc, huyền bí theo kiểu như các cô gái thời xưa trong mấy phim đường xa, mặt che mạng chỉ chừa hai con mắt ra đó, thân hình cũng cân đối ưa nhìn. Một cô có tài múa bụng trong buổi lễ tân niên, rất vui, nhưng, mọi người đều ngồi tránh xa hai cô.





Lại có một cậu người thì cao ráo sáng sủa đẹp trai mà hổng cô nào dám lại gần.





Lý do là vì, ba người tỏa ra một thứ mùi thiệt là khổ cho lỗ mũi của người xung quanh. Mà hổng ai dám nói vì ngại, người mình mà, những chuyện đó khó nói quá đi, để tự người ta hiểu. Khổ một nỗi, bởi vì không tự biết mình, ba người nầy mới như vậy.





Biết tới chừng nào người ta mới tự hiểu đây?





Thiệt là một điều quá sức khó xử cho bạn học, cũng như cho cô giảng viên trong lớp học.





Mỗi buổi sáng giờ học lý thuyết, lớp học thì nhỏ xíu chật hẹp bàn ghế, học viên ngồi đầy, và nguyên buổi sáng cả lớp phải chịu đựng cái mùi hôi nách dù cho có mở hết cửa sổ cửa cái ra.





Tại làm sao vậy?





Theo các chị bạn xầm xì với nhau thì có lẽ thức ăn của họ có chứa quá nhiều gia vị như tỏi và hành, nhìn mái tóc dầy đặc là biết lông nách của họ phải là rậm lắm. Thói thường người ta phải xài loại thuốc thoa nách (deodorant) để trị cái mùi khó chịu ấy, hoặc người ta cạo lông nách sạch đi cũng đỡ nhưng hình như đạo giáo của họ không cho họ cạo lông gì hết mà lại không xài hay không biết xài những thuốc chống và ngăn mùi hôi, mới ra cớ sự.





Có một lần hai cô chưa vô lớp các bạn học xúm nhau than phiền với cô giảng viên. Cô biết làm sao bây giờ vì chuyện khó nói quá. Khi ba người nầy vô lớp có vài người chịu không nỗi phải bỏ lớp đi ra. Sau giờ học thì mượn tập chép bài. Thật là khổ sở bất tiện!





Còn học trong trường mà bạn bè đều lánh xa, thử hỏi khi ra nghề rồi làm sao?





Thử hỏi khi ra nghề thì mấy người nầy tính như thế nào nếu đứng gội đầu cho khách hai cái nách kê ngay lỗ mũi của khách!. Hoặc khi hớt tóc uốn tóc nhuộm tóc phải dở hai cái nách lên!





Cũng như có người hơi thở hôi hám, làm facial, khi mở miệng ra thì ai cũng né.









Người ta quên đi một trong những bài học lý thuyết làm đầu là bài “Giữ vệ sinh sạch sẽ cho chính mình” rồi.

Người thợ không biết tự trọng mới để khách phải nín thở .





Chuyện bữa nay cũng là chuyện xảy ra trong cái tiệm bữa hổm mới bị bà hội đồng vô xét đó nhưng là chuyện nói về người khách.





Chắc bạn còn nhớ trong tiệm đó có một ông thợ tóc người Á Đông. Ông nầy lanh lợi khôn dàn trời mây. Tiếng Anh nói như gió cuốn mưa tuôn. Khách hớt tóc đàn ông là ổng gồm thâu thiên hạ gom hết lên ghế của ổng.





Ổng có một cậu khách trẻ. Tên nầy không biết con cái nhà ai mà ở dơ hết chỗ nói.





Trong tiệm đang đông đúc vui vẻ, ai nấy đều bận rộn, người thì dũa lia chia, người thì cắt tóc lách cách, người thì gội đầu xột xoạt, người quấn tóc uốn tóc lăng xăng, bỗng có ai lên tiếng:





-Ái da. Thúi quá. Thúi quá. Ai làm gì mà thúi quá vậy cà???





Mọi người nhìn quanh nhìn quất. Ông thợ hà một tiếng:





-Ối trời đất ơi. Thằng ở dơ tới nữa rồi kìa. Nó thúi chớ ai. Chịu hết nỗi rồi hôm nay tôi phải sửa nó mới được.





Xây qua tên thanh niên ông nạt:





-Ê, you. Về nhà tắm đi rồi hãy trở lại đây. You thúi quá tôi không hớt tóc cho you đâu.





Tên khách cự nự:





-Ê, cái đồ ngu. You không được nói ta thúi. You muốn kỳ thị hả?. Ta kêu cảnh sát tới thưa you tội kỳ thị.





Ông thợ nầy đâu phải tay vừa, ông trả lời liền, tay chỉ tấm bảng gắn ngay cửa ra vô:





-You đọc đi. Đọc tấm bảng nầy đi, “Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ bất cứ người khách nào với bất cứ lý do gì.” Đọc đi. Về tắm rồi hãy trở lại đây thì tôi mới hớt tóc cho.





Tên thanh niên đỏ mặt bỏ đi.





Trong tiệm ai nấy vỗ tay cổ võ ông thợ.





Vậy mà vài phút sau đó có điện thoại kêu đích danh ông thợ cắt tóc. Thì ra anh chàng ở dơ về nhà mét má, má nó gọi lại mắng vốn. Bà ta hăm dọa sẽ đi thưa tiệm thưa thợ thưa lung tung. Ông thợ ngẩng đầu lên, nói rõ ràng “ You cứ thưa đi tôi đi hầu. Tới đâu cũng tới. Sợ chó gì. Tôi theo đúng luật. Luật vệ sinh áp dụng cho cả thợ lẫn khách và người xung quanh, con bà không biết giữ vệ sinh tới đây thúi ìn mà bắt người ta phải nín thở để hớt tóc cho nó à?

Chuyện còn đang hồi phân giải. Chẳng biết bà ta có đâm đơn đi kiện hay không.





Kiện cho kiện. Luật pháp để bảo vệ công lý cho tất cả mọi công dân.





Mình chính đáng thì sợ gì. Phải thì thôi. Lẽ phải luôn được bảo vệ.





Trong khi đó thì, ngày nào chủ tiệm cũng nhắc nhở thợ thuyền là, mấy người làm ơn giữ vệ sinh, đồ nghề phải khử trùng sạch sẽ chuẩn bị cho tụi nó tới xét. Ngán gì. Đúng thì thôi!