Đức Giáo hoàng cho biết ông không "ủng hộ" Tổng thống Nga Vladimir Putin mà "chỉ đơn giản là chống lại việc giảm bớt sự phức tạp đến sự phân biệt giữa Thiện và Ác, mà không nghĩ đến gốc rễ và lợi ích vốn rất phức tạp."

- Đức Giáo Hoàng: chớ đơn giản hóa cuộc chiến ở Ukraine ra 2 phe Thiện và Ác, hy vọng gặp Đức Giáo chủ Kirill

- Zelensky: giá phải trả để tái chiếm Donbas là “rất cao” và “thật đáng sợ” nhưng vẫn phải giải phóng Donbas. Zelensky xin các hội Do Thái tại Mỹ tăng áp lực để giúp Ukraine. Hội Ân xá Quốc tế: Nga đã 7 lần bắn bom chùm, phạm luật quốc tế. Nhiều xác người Ukraine được khai quật từ mộ tập thể Bucha: tay bị trói sau lưng và có vết thương do đạn bắn ở đầu gối (dấu hiệu tra tấn).

- Nga: sẽ mở một hành lang nhân đạo di tản dân thường ra khỏi nhà máy hóa chất Azot ở Sievierodonetsk để vào LPR. Nga: mục tiêu chính của Nga ở Ukraine là bảo vệ LPR và DPR (2 vùng ly khai). Nga phá sập cây cầu cuối cùng dẫn đến Severodonetsk, cắt đường dân thường có thể di tản.

- Liên Âu thúc đẩy hợp tác năng lượng với Israel.

- Biden sẽ tới Trung Đông, vận động mua dầu thêm để giảm giá xăng và lạm phát ở Hoa Kỳ.

- Biden sẽ xét gỡ thuế Trump đã "vô trách nhiệm" áp đặt vào hàng TQ, làm hàng TQ ở Mỹ tăng giá mấy năm qua

- LHQ ngưng 1 phần viện trợ ở Nam Sudan do cạn tiền, tăng nguy cơ chết đói cho 1,7 triệu người.

- khí đốt Nga bơm qua Nord Stream giảm 40%

- Thượng Hải: hôm Thứ Hai 13/6/2022 biểu tình, bị giải tán

- Buổi điều trần TV kế tiếp sẽ là Thứ Năm lúc 1:00 pm giờ Miền Đông, tức là 10:00 am giờ California

- Lạnh cẳng? Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland im lặng khi được hỏi sẽ truy tố Trump hay không

- Ủy ban 6/1 bất đồng về vấn đề: Ủy ban nên chuyển hồ sơ đã điều tra và yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố Trump?

- Trump ra bản văn thanh minh thanh nga 12 trang: giới luật sư bảo nên im lặng, tệ tới mức Fox News bỏ lơ

- Báo Bulwark: nguy hiểm vì Trump mê hoảng, từ chối chấp nhận những sự thật Trump không thích.

- Ủy ban 6/1: Trump có thể đã dính tội gian tiền vận động.

- Texas: vào trại 150 trẻ em, 1 tay súng bị bắn chết

- Vietnam Airlines sẽ bán máy bay, bán vốn để thoát lỗ.

- Hội Nhà văn từ chối đề xuất xét duyệt 'nhà văn nhân dân, nhà văn ưu tú'

- Nghệ sĩ trẻ VN mang chuông ra xứ người: đưa xích lô và quang gánh sang Nam Hàn chờ trình diễn

- HỎI 1: Nga khựng lại ở Ukraine là bài học cho cuộc chiến Thái Bình Dương? ĐÁP 1: Mỹ nói, bài học là đường tiếp vận và phải tránh lệ thuộc xăng dầu.

- HỒ SƠ: Nếu Trung Quốc xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam Ranh (Trương Nhân Tuấn)

QUẬN CAM (14/6/2022) ---- Đức Giáo hoàng Francis đã nói rằng cuộc chiến ở Ukraine "có lẽ theo một cách nào đó hoặc bị đã khiêu khích hoặc đã không bị ngăn cản" trong nhận xét được đăng bởi tờ báo La Stampa của Ý hôm thứ Ba.

.

"Những gì chúng ta đang thấy là sự tàn bạo và dữ dội mà cuộc chiến này tiến hành bởi quân đội, [mà tàn bạo] thường là từ lính đánh thuê do Nga sử dụng", theo lời Đức giáo hoàng trong cuộc nói chuyện với các giám đốc các ấn phẩm văn hóa của tổ chức Society of Jesus vào ngày 19/5/2022, và thêm rằng Nga "ưa thích cử người Chechnya, người Syria, lính đánh thuê về tuyến đầu phía trước."

.

"Nhưng điều nguy hiểm là chúng ta chỉ nhìn thấy điều đó, một điều quái dị, và chúng ta không thấy toàn bộ bộ phim đang diễn ra đằng sau cuộc chiến này, mà có lẽ theo một cách nào đó đã bị kích động hoặc đã không bị ngăn cản. Và tôi nhận ra có sự quan tâm đến việc thử nghiệm và bán vũ khí. Đó là điều rất đáng buồn, nhưng về cơ bản đây là những gì đang hiển lộ," theo lời ngài nói.

.

Đức Giáo hoàng cho biết ông không "ủng hộ" Tổng thống Nga Vladimir Putin mà "chỉ đơn giản là chống lại việc giảm bớt sự phức tạp đến sự phân biệt giữa Thiện và Ác, mà không nghĩ đến gốc rễ và lợi ích vốn rất phức tạp."

.

Đức Giáo hoàng Francis nói rằng trước khi Nga xâm lược Ukraine, ông đã gặp "một nguyên thủ quốc gia", người đó "rất lo lắng về việc NATO đang chuyển động. Tôi hỏi ông ấy tại sao, thì ông ấy trả lời: 'Họ đang sủa trước cổng nước Nga. Và họ không hiểu rằng người Nga là [kiểu] đế quốc và không cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào tiếp cận họ'... và vị "nguyên thủ quốc gia" giấu tên nói rằng "tình hình có thể dẫn đến chiến tranh."

.

Đức Giáo hoàng Francis cũng cho biết ông hy vọng có thể nói chuyện với người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, Đức Thượng phụ Kirill, vào cuối năm nay, sau khi cuộc gặp giữa hai người dự kiến diễn ra vào thứ Ba 14/6/2022 đã bị hoãn lại vì cuộc chiến ở Ukraina.

.

.

Đức Giáo hoàng Francis nói: "Tôi lẽ ra sẽ gặp ông ấy [Giáo chủ Chính Thống Giáo Nga] vào ngày 14 tháng 6 tại Jerusalem, để nói về công việc của chúng tôi. Nhưng với chiến tranh, theo thỏa thuận chung, chúng tôi quyết định hoãn cuộc gặp đến một ngày sau đó, để cuộc đối thoại của chúng tôi không bị hiểu lầm."

.

---- Bạch Ốc đã xác nhận thông tin chi tiết về chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông, bao gồm cả chặng dừng [đầy tranh cãi] ở Saudi Arabia và cuộc gặp dự kiến với Thái tử [của Saudi] Mohammed bin Salman (MBS).

.

Chuyến đi sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/7/2022. Biden cũng sẽ thăm Israel và West Bank (đất Palestine đang bị Israel chiếm đóng). Biden được cho là sẽ cố gắng đảm bảo sản lượng dầu của Saudi tăng thêm, trong khi Biden tìm cách giảm giá xăng tại Mỹ ngày càng tăng cao cuộc xâm lược Ukraine của Nga - và như thế sẽ giảm lạm phát tại Mỹ.

.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong thời gian ở Jeddah, Biden sẽ tham dự hội nghị của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (Gulf Cooperation Council - GCC) cùng với Ai Cập, Iraq và Jordan.



--- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba xác nhận rằng chính quyền Biden đang xem xét điều chỉnh một số mức thuế "vô trách nhiệm" do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với hàng hóa Trung Quốc, điều mà Trump làm đã tăng chi phí cho các gia đình và doanh nghiệp Mỹ.

.

"Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này và làm việc để điều chỉnh các mức thuế phức tạp này và các ưu tiên của chúng tôi để bảo vệ lợi ích của người lao động và các ngành công nghiệp quan trọng", bà nói và nhấn mạnh rằng tổng thống vẫn chưa bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này.

.

---- Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ ( World Food Programme - WFP) đã ngưng một phần viện trợ lương thực ở Nam Sudan do cạn tiền - làm tăng nguy cơ chết đói cho 1,7 triệu người. Ngưng như thế sẽ ảnh hưởng đến gần một phần ba trong số 6,2 triệu người ở Nam Sudan mà WFP đã lên kế hoạch hỗ trợ trong năm nay. Nó diễn ra khi giá lương thực toàn cầu tăng cao trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine, khiến các cơ quan nhân đạo làm việc ở châu Phi phải làm việc với tình trạng thiếu hụt ngân sách.

.

---- Công ty năng lượng nhà nước Nga PJSC Gazprom hôm thứ Ba thông báo lượng khí được bơm qua đường ống Nord Stream giảm 40% do Siemens không giao đúng thời hạn các thiết bị được gửi đi sửa chữa do trục trặc kỹ thuật.

.

Do chỉ có ba đơn vị bơm khí hiện đang hoạt động tại Portovaya CS, khối lượng cung cấp khí đốt đã giảm xuống 100 triệu mét khối mỗi ngày so với mức 167 triệu mét khối được lên kế hoạch trước đó, theo tuyên bố cho biết.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng cái giá phải trả cho trận chiến [tái chiếm] Donbas là “rất cao” và “thật đáng sợ”.

.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, mục tiêu chính của Nga ở Ukraine là bảo vệ hai nền cộng hòa nhân dân [ly khai] tự phong là Donetsk và Luhansk.

.

---- Hôm thứ Ba, Nga thông báo rằng họ sẽ mở một hành lang nhân đạo vào thứ Tư 15/6/2022 để di tản dân thường từ nhà máy hóa chất Azot ở Sievierodonetsk đến Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) ly khai.

.

Theo Ukraine, nhà máy và thành phố (nơi đang giao chiến) đã phải hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề từ các quân Nga trong những ngày gần đây. Ukraine tuyên bố quân Ukraine đang nắm giữ 1/3 thành phố.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói hôm thứ Ba, trong bài phát biểu của bà tại Đại học Ben Gurion, rằng khối này muốn thúc đẩy hợp tác nhiều hơn với Israel về chủ đề năng lượng: "Nga đã sử dụng sự phụ thuộc của chúng tôi vào nhiên liệu hóa thạch của Nga để tống tiền chúng tôi Nhưng các hành động đó của Nga chỉ củng cố quyết tâm của Liên Âu để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga."

.

Chủ tịch Ủy ban khẳng định rằng khối đang "tìm cách thúc đẩy hợp tác năng lượng của chúng tôi với Israel," với trọng tâm hiện tại là dây cáp điện dưới nước và một đường ống dẫn khí đốt ở phía đông Địa Trung Hải. Von der Leyen kết luận bằng cách nói rằng đây sẽ là một khoản đầu tư "vào an ninh năng lượng của cả Châu Âu và Israel."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gửi thông điệp video tới hội nghị của một tổ chức người Do Thái tại Mỹ diễn ra ở New York vào Chủ Nhật, kêu gọi giúp đỡ để đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine, và nói rằng nếu không có vũ khí mạnh, chiến tranh sẽ chỉ kéo dài và số nạn nhân sẽ tăng lên. Ông đề nghị cộng đồng người Do Thái ở Mỹ sử dụng nhiều hơn nữa ảnh hưởng của họ để giúp Ukraine.

.

---- Cảnh sát cho biết xác của một số người Ukraine được khai quật từ một ngôi mộ tập thể hôm thứ Hai có dấu hiệu bị tra tấn, với hai tay bị trói sau lưng và có vết thương do đạn bắn ở đầu gối. Các nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở Bucha, gần Kyiv, nơi các nhà chức trách đã tìm thấy 1.316 xác kể từ khi quân Ukraine tái chiếm khu vực từ quân xâm lược Nga vào tháng 4/2022.

.

Andriy Nebytov, Tư lệnh cảnh sát khu vực Kyiv, nói với AP: “Những cú bắn vào đầu gối cho chúng tôi biết rằng mọi người đã bị tra tấn.“Hai tay bị trói vòng sau lưng bằng băng dính nói rằng mọi người đã bị bắt giữ [làm con tin] trong một thời gian dài và [quân Nga] đã cố gắng muốn họ khai về thông tin nào họ biết.” Không chỉ xác lính, mà cũng có 7 xác dân thường được tìm thấy trong ngôi mộ tập thể, hai trong số đó đã bị trói tay và bắn đầu gối.

.

---- Nga tiếp tục tấn công dồn dập vào thành phố Severodonetsk của Ukraine ở khu vực Luhansk thuộc miền Đông, đã phá sập cây cầu cuối cùng dẫn đến trung tâm Severodonetsk, cắt đứt tuyến đường dân thường có thể di tản. Trước đó, Nga đã phá hủy 2 cây cầu khác. Hôm thứ Hai, trên mạng xã hội, Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai cho biết tất cả các cây cầu đã bị phá hủy, nên người dân mắc kẹt trong thành phố đang cố gắng sống sót trong những điều kiện cực kỳ khó khăn.

.

Thống đốc cũng bày tỏ lo ngại về những người đang phải trú ẩn tại nhà máy hóa chất Azot, một trong những thành trì phòng thủ của quân Ukraine đang bảo vệ thành phố: có khoảng 500 người, trong đó có 40 trẻ em, vẫn đang trú ẩn ở đó. Ông nói rằng hầm trú ẩn của nhà máy này không kiên cố bằng nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

.

.

---- Hội Ân xá Quốc tế nói rằng quân Nga đã 7 lần bắn bom chùm (cluster munition rockets) tại thành phố Kharkiv lớn thứ 2 tại Ukraine, làm nhiều dân thường chết. Các hiệp ước quốc tế hiện cấm xài bom chùm, vì là loại bom khi nổ sẽ bung ra hàng trăm hay hàng ngàn bom bi nhỏ hơn, và là hành động bạo lực cố ý giết người chứ không chỉ để bắn sập một mục tiêu.

.

Hội Ân xá Quốc tế đã đưa nhân viên đến thành phố Kharkiv sau khi có báo cáo về việc sử dụng bom chùm, đã phỏng vấn 160 người, cả những người sống sót sau các vụ tấn công của Nga. Họ cũng thu thập và phân tích vật chứng tại các địa điểm báo cáo xảy ra đánh bom chùm.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên Telegram đã cam kết quân đội Ukraine sẽ giải phóng vùng đất ở Donbas và ở khu vực Kharkiv, hiện do người Nga chiếm đóng: "Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ giải phóng Crimea của chúng ta. Và hãy để mọi quan chức Nga đã chiếm giữ mảnh đất quý giá ở Crimea hãy nhớ rằng: đây không phải là vùng đất mà họ sẽ có hòa bình."

.

---- Hôm Thứ Hai 13/6/2022 nhiều người dân Thượng Hải biểu tình trên đường phố, trước các cửa tiệm khu vực mua sắm nổi tiếng, đòi chính phủ gỡ bỏ các lệnh phong tỏa vì chính sách zero-COVID. Nhiều cửa tiệm vẫn phải tar3 tiền phố bất kể bị chính phủ đóng cửa 2 tháng qua để chống COVID.

Video dài 2 phút:



https://youtu.be/xEyDkdOnhEY

.

.

---- Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 cho biết sẽ hoãn phiên điều trần hôm thứ Tư dự kiến ​​để xem xét các nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm gây áp lực lên Bộ Tư pháp để điều tra những cáo buộc vô căn cứ của Trump về gian lận bầu cử. Ủy ban cho biết phiên điều trần dự kiến ​​của họ vào thứ Năm (lúc 1 giờ chiều giờ Miền Đông, tức là 10 giờ sáng giờ California) sẽ vẫn diễn ra nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác.

.

Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen, Thứ Trưởng Tư Pháp Richard Donoghue và Steven Engle (lúc đó là Trưởng phòng Cố vấn Pháp lý), đều dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước ủy ban vào thứ Tư.

.

Rosen và Donoghue là một số nhân chứng sớm nhất của ủy ban tự nguyện làm chứng trước các điều tra viên của hội đồng và cũng đã nói chuyện với Ủy ban Tư pháp Thượng viện về một báo cáo được công bố vào tháng 10/2021.

.

“Trong phiên điều trần thứ ba của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng Tổng thống Trump đã lên kế hoạch thay thế Bộ trưởng Tư pháp một cách sai trái để Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bơm lên các tuyên bố bầu cử bị đánh cắp sai lạc của Trump,” theo lời Phó Chủ tịch Ủy ban Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nói hồi thứ Năm tuần trước.

.

“Trong những ngày trước ngày 6/1/2021, Tổng thống Trump đã nói với các quan chức Bộ Tư pháp hàng đầu của Trump rằng: 'Chỉ cần [quý vị] tuyên bố rằng cuộc bầu cử là gian lận và rồi để phần còn lại cho tôi và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa [lật ngược kết quả]”.

.

Vietnam Airlines sẽ bán máy bay, bán vốn để thoát lỗ.

Hội Nhà văn từ chối đề xuất xét duyệt 'nhà văn nhân dân, nhà văn ưu tú'

Hành trình đưa xích lô và quang gánh sang Nam Hàn.

---- Lạnh cẳng? Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland một lần nữa đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về những gì một số người coi là không dám truy tố đối với Donald Trump và các cố vấn của ông trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 và về "lời nói dối lớn" của cựu tổng thống rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.Sau khi Ủy ban Hạ viện 6/1 chiếu TV buổi điều trần hôm thứ Hai kết thúc, Garland đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố các truy tố mới về vũ khí. Ông được hỏi ông có theo dõi các phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện hay không.Báo Politico viết: "Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết hôm thứ Hai rằng ông dự định xem toàn bộ các phiên điều trần của Ủy ban 6/1, nhưng ông vẫn dè dặt về chuyện liệu Bộ Tư pháp có khám phá tội phạm hình sự của cựu Tổng thống Donald Trump hoặc các cố vấn hàng đầu của ông trong cuộc nổi dậy hay không."Garland nói khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo buổi chiều về nỗ lực truy tố tội phạm buôn bán súng: “Tôi đang theo dõi và tôi sẽ theo dõi tất cả các phiên điều trần, mặc dù tôi có thể không xem trực tiếp được tất cả. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng các công tố viên về hồ sơ ngày 6/1 cũng đang theo dõi tất cả các phiên chiếu TV điều trần.”---- Ủy ban 6/1 bất đồng về vấn đề: Ủy ban nên chuyển hồ sơ đã điều tra và yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố Trump? Một cuộc bất đồng công khai hiếm hoi giữa các thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 xảy ra vào thứ Hai, với Chủ tịch Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) và các thành viên chia rẽ về việc liệu họ có đưa hồ sơ cựu Tổng thống Donald Trump hoặc bất kỳ ai khác qua để yều cầu Bộ Tư pháp truy tố hình sự.Trả lời các phóng viên, Thompson nói: “Không, đó không phải là công việc của chúng tôi. Công việc của chúng tôi là xem xét các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh bạo loạn ngày 6/1/2021, xem điều gì đã gây ra nó và đưa ra các khuyến nghị sau đó”.Nhận xét của ông ban đầu bị phản đối bởi Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY), người đã tweet rằng “Ủy ban đã không đưa ra kết luận liên quan đến việc đề nghị Bộ Tư Pháp truy tố hình sự. Chúng tôi sẽ thông báo quyết định về điều đó [yêu cầu truy tố hay không] vào một thời điểm thích hợp.”Dân Biểu Adam Schiff (DC-CA) nói với phóng viên Anderson Cooper của CNN sau đó rằng ông đã nghĩ “chúng tôi đang trì hoãn quyết định đó cho đến khi kết thúc cuộc điều tra”.Dân Biểu Elaine Luria (DC-VA) đã phản đối Thompson mạnh mẽ hơn, phóng tweet, "Nếu có bất kỳ hoạt động tội phạm nào xảy ra, chúng tôi có trách nhiệm báo cáo hoạt động đó cho Bộ Tư Pháp."---- Cựu Tổng thống Donald Trump đang bị chế giễu và bị tấn công trực tuyến sau khi Trump đưa ra một tuyên bố dài 12 trang mà một phần là một câu nói điển hình của Trump nhưng sau đó là một trường hợp mà chiến dịch của ông đã đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn như "nhét phiếu [bầu vào thùng]" và Trump vu khống rằng các lá phiếu đếm sau nửa đêm [bầu cử] đều là phiếu gian lận. Bi hài vì Trump tự nghịch lý: tất cả các cuộc bầu cử xưa nay đều đếm phiếu nhiều tuần lễ sau ngày bầu cử cho hoàn tất, chứ không chỉ đếm phiếu sau nửa đêm.Luật sư tranh cử của đảng Dân chủ Marc Elias đã lưu ý, các luật sư của Trump nên cho ông biết rằng những tuyên bố như thế này [bản văn 12 trang Trump đưa ra hôm Thứ Hai] có thể được sử dụng để chống lại ông trong bất kỳ hồ sơ pháp lý nào sắp tới. Thông thường, các luật sư khuyên thân chủ của họ nên im lặng và không nói ra.Người viết tiểu sử về Trump, Tim O'Brien, đã chỉ ra rằng tuyên bố này đang duy trì "lời nói dối lớn".Người dẫn chương trình CNN Erin Burnett nói rằng nhiều tuyên bố Trump đưa ra rõ ràng là sai và ngay cả Fox News cũng đã không loan tải và lặp lại chúng.---- Trong một bài viết trên báo Bulwark bảo thủ, nhà quan sát chính trị lâu năm William Saletan cho rằng một sự thực từ các phiên điều trần hồ sơ bạo loạn 6/1 về tội hình sự của Donald Trump trong cuộc nổi dậy ở Điện Capitol: Trump có thể không phải là một kẻ [cố ý] nói dối khi khẳng định cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp và thay vào đó, và nguy hiểm là Trump bị ảo tưởng --- và như thế, đó là điều cần báo động vì các hành vi mất lý trí của Trump như thế.Với việc cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr nói rõ ràng trong lời khai được ghi lại rằng cựu tổng thống Trump đã "trở nên xa rời thực tế" khi Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử, bài trên báo Bulwark viết rằng việc Trump sa vào các thuyết âm mưu bầu cử có thể không phải là một lần.Để làm rõ trường hợp của mình, báo này viết, "Trump không nói dối theo cách mà các tổng thống khác đã làm. Trump chỉ đơn giản là không hiểu được sự thực. Trump từ chối chấp nhận những sự thật Trump không thích. Và mức độ bác bỏ sự thực như thế, ở một tổng thống, còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với nói dối."---- Có thể Trump dính tội hình sự về tiền vận động. Ủy Ban hội thẩm đã đưa ra trường hợp rằng Trump về một cách sai luật moi tiền MAGA, theo nhà báo Domenico Montanaro viết tại NPR. Một điều tra viên nói với ủy ban rằng Trump đã gom rất nhiều tiền từ những người ủng hộ thông qua cáo buộc gian lận cử tri của ông - 150 triệu đô la chỉ trong tuần đầu tiên sau cuộc bầu cử.Nhưng số tiền đã được chuyển đến một ủy ban PAC mới cho mục đích chính trị hoàn toàn, không phải dùng để ra tòa án như Trump hứa là "moi tội bầu cử gian lận".Dân biểu Dân chủ Zoe Lofgren nói: “Vì vậy, không chỉ có sự bịa đặt lớn [của Trump] mà còn có chuyện Trump rút ruột tiền dân góp cho quỹ pháp lý [sang tiền vận động chính trị]”. Các thành viên ủy ban cho biết vấn đề này có lẽ là vấn đề duy nhất có thể khiến những người ủng hộ Trump khó chịu về Trump.Thêm ở đây, một phụ tá thân cận của Trump đã được lãnh 60.000 đô la tiền công cho bài phát biểu trong 150 giây (=2 phút rưỡi) vào ngày 6 tháng 1/2022.---- Cảnh sát ở Duncanville, Texas, cho biết không có trẻ em nào bị tổn thương khi một người có súng bị bắn chết trong cuộc chạm súng với các cảnh sát tại một tòa nhà nơi đang tổ chức một trại ban ngày cho trẻ em vào sáng thứ Hai. Cảnh sát cho biết hơn 150 trẻ em đã tham gia trại thể thao mùa hè ở Duncanville Fieldhouse vào khoảng 8:40 sáng thì cảnh sát nhận được cuộc gọi về một người có súng bên trong tòa nhà.Người phát ngôn của Ty cảnh sát Duncanville, Michelle Arias, cho biết các cảnh sát đã đến trong vòng hai phút, "đã xác định được đối tượng có trang bị súng và đã giao tranh với đối tượng. Hung thủ đã trúng đạn và các cảnh sát đã sơ cứu. Nghi phạm đã được chở đến bệnh viện và sau đó được tuyên bố là đã chết." Cảnh sát đang điều tra.----Bản tin ZingNews. Hãng hàng không quốc gia giải trình sẽ cơ cấu các tài sản, thoái vốn công ty thành viên, cải thiện hoạt động kinh doanh để có thể thoát lỗ trong năm 2022. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã HVN) vừa có văn bản giải trình về nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị đưa vào diện kiểm soát.----- Bản tin VietnamNet. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, danh xưng 'nhà văn' nếu thực thi đúng nghĩa và đúng bản chất của văn chương thì nó không cần thêm một danh hiệu nào nữa. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đơn vị nêu quan điểm về đề xuất xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, soạn giả sân khấu và tác giả văn học. Với lĩnh vực văn học, mới đây Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã có công văn số 46 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa ra quan điểm của mình. Theo đó, Hội Nhà văn đồng tình với đề xuất mở rộng đối tượng được trao danh hiệu, tuy nhiên, nhà văn không phải là nghệ sĩ nên Hội Nhà văn đề xuất không xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các nhà văn nữa.---- Khi nghệ sĩ trẻ VN mang chuông ra xứ người.Hành trình 45 ngày trên biển và cuối cùng tất cả đạo cụ của Saigon Urban Tales đã "hạ cánh" tại Daegu Arts Center. Nỗ lực cho chương trình sắp tới, 19:30 ngày 17/06/2022.Video dài 3:06 phút:



https://youtu.be/0x3vGFaywrM

.

.

----- HỎI 1: Nga khựng lại ở Ukraine là bài học cho cuộc chiến Thái Bình Dương?

.

ĐÁP 1: Mỹ nói, bài học là đường tiếp vận và phải tránh lệ thuộc xăng dầu. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhận ra rằng nếu có cuộc chiến ở Thái Bình Dương, quân Mỹ phải có được tiếp liệu ổn định và phải duy trì được sức mạnh, theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks.

.

Bà nói những thất bại về tiếp liệu hậu cần và không giữ được sức mạnh trong cuộc xâm lược Ukraine kéo dài 3 tháng là một “bài học rất khó” cho Moscow và cả Mỹ: “Người Nga đang hoạt động ở biên giới của họ, nhưng chúng tôi đã thấy những thách thức tiếp liệu hậu cần đáng kể của [họ]. Để Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả ở Thái Bình Dương, chúng ta đã có một thách thức về tiếp liệu hậu cần đáng kể [cần vượt qua], và càng trở nên tệ hại hơn bởi nếu xăng dầu không tiếp liệu được."

.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine gần như ngay lập tức phải đối mặt với những thách thức về quân vận tiếp liệu và khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm, nước và nhu yếu phẩm cho quân đội. Nó đã thất bại trong mục tiêu ban đầu là chiếm Kyiv và chiếm một vùng rộng lớn của Ukraine, và hiện đã tập trung phần lớn lực lượng của mình ở miền đông Ukraine.

.

Để tránh trở ngại về xăng dầu cho quân xa, Mỹ sẽ phải dùng xe chạy điện cho tương lai. Ngoài những lo ngại về tiếp liêu gây tranh cãi, Hicks muốn thúc đẩy quân lực Mỹ sử dụng nhiều quân xa chạy điện thay vì chạy xăng để gỡ sự lệ thuộc vào xăngd ầu.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/russia-ukraine-war-teaching-pentagon-204032631.html

.

---- HỒ SƠ: Nếu Trung Quốc xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam Ranh (Trương Nhân Tuấn)

.

Nếu Trung Quốc xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam Ranh

Trương Nhân Tuấn, 12-6-2022

.

Quan hệ Việt Nam – Campuchia tương tự quan hệ Trung Quốc – Việt Nam: “Ân thù kiếm lục”. Hận thù luôn đi đôi với ơn nghĩa. Ơn nghĩa thì đậm sâu còn hận thù thì lai láng.

Vụ Việt Nam “im lặng là đồng thuận” trước việc Trung Quốc lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia, quân cảng Ream, chắc chắn rồi cũng là chuyện “ân thù kiếm lục”.

CSVN mang ơn Trung Quốc đậm sâu. Thật vậy, nếu không có sự giúp đỡ nhân lực, vật lực, tài lực… của Trung Quốc thì làm gì bộ đội ông Hồ thắng được Pháp trận Điện Biên Phủ năm 1954? Và nếu không có sự giúp đỡ chân tình của Trung Quốc (giúp Viêt Nam đánh Mỹ tới người Việt cuối cùng) thì làm gì CSVN chiếm được miền Nam năm 1975 và “thống nhứt đất nước”?

Nhưng sau 1975 Việt Nam phản phé, kết “liên minh” với Liên Xô, kẻ thù chiến lược của Trung Quốc. Việt Nam trở thành một thứ “Cuba phương đông” đe dọa Trung Quốc.

Trung Quốc chửi CSVN là bọn “phản phúc”, ăn cháo đá bát. Năm 1979, Trung Quốc đem quân “dạy cho Việt Nam một bài học”. Bảy tỉnh biên giới Việt Nam “biên thùy rung chuyển”. Vấn đề là quốc phòng Trung Quốc “còn non quá”. Quân Trung Quốc thua trận phải rút tàn quân về nước, sau ba tuần “phá nát thành bình địa” các tỉnh cận biên.

CSVN hể hả tự hào “đánh thắng ba thằng đế quốc sừng sỏ nhứt địa cầu: đánh Pháp, đuổi Mỹ, đánh chạy có cờ bọn đế quốc bành trướng Trung Quốc…”

Đến khi khối XHCN theo Liên xô sụp đổ, không còn chỗ dựa, CSVN phải “lãng tử hồi đầu”, về phủ phục trước bệ rồng Trung Nam Hải. Nhưng cuộc đời đâu có chuyện “dễ” như vậy? Ngay cả chuyện xin được làm “thần tử”.

Trung Quốc với CSVN, như cha với con. Tao đẻ mày ra, tao nuôi mày lớn. CSVN không mang ơn mà còn đâm dao sau lưng Trung Quốc một nhát trí mạng.

Phải có điều kiện gì đảng CSTQ mới tha lỗi cho thằng con “phản phúc” CSVN.

Điều kiện là (Hội nghị Thành đô năm 1991) lãnh đạo CSVN cam kết gắn liền vận mệnh Việt Nam vào Trung Quốc (vận mệnh tương quan) và đảng CSVN luôn “tuân chỉ”, nghe theo lời đảng CSTQ dạy dỗ (ý tưởng tương thông).

Về quốc phòng, VN cam kết với TQ “chính sách quốc phòng 4 không”. Một cái không là VN “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác”.

Campuchia, từ năm 1999 đến năm 2016, cũng có cam kết tương tự với Việt Nam: “không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia”…

Bởi vì dân Campuchia “mang ơn” Việt Nam (như VN mang ơn TQ). Trong mọi văn bản ngoại giao, phía Campuchia luôn nhắc đến công lao của “chí nguyện quân” VN đã qua Campuchia đuổi bọn diệt chủng Khmer đỏ.

Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc để lọt mất câu này.

(Tuyên bố chung 2021: “Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình“.

Các Tuyên bố chung từ 1999 đến 2016: “Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia, giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình“).

Campuchia “bội ước” hay là Việt Nam “bật đèn xanh”? Chuyện này phải hỏi lại Chủ tịch nước.

Nếu Campuchia “bội ước”, Việt Nam có dám đẩy qua một bên hòn đá nặng 4 tấn đang đè chân mình hay không? Chính sách quốc phòng “bốn không” thực tế là VN lấy đá tự ghè chân mình.

Nếu Trung Quốc xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam ranh. Chỉ có việc này mới chứng minh CSVN không phải là thần tử của Tập đại đại.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/06/12/neu-trung-quoc-xay-cang-ream-thi-my-phai-duoc-vo-cam-ranh/

.

