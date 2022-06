Họa sĩ kiêm nhạc sĩ Alexandra Skochilenko, từ St.Petersburg, đã bị cảnh sát Nga bắt giam gần hai tháng vì các tờ rơi phản chiến, kêu gọi Nga rút quân về nước và tái lập hòa bình cho Ukraine.

.

- Sáng nay, Thứ Hai 13/6, TV Mỹ chiếu buổi điều trần thứ 2: Trưởng ban vận động bầu cử 2020 của Trump ra khai, Trump gom tiền và xài ra sao, bằng chứng nhiều dân cử Cộng Hòa [dính tới lật ngược bầu cử và bạo loạn] đã xin Trump ân xá.

- Ukraine: chiến tuyến bây giờ dài 2.450 km (1.522 dặm). Thủ đô Kyiv của Ukraine triển lãm vật dụng chiến tranh: quân xa Nga, hỏa tiễn thu thập được, cho đến dép, bàn chải đánh răng. Cựu binh sĩ Anh Jordan Gatley tử trận ở Severodonetsk trong khi tình nguyện giúp quân Ukraine chống Nga.

- Mỹ: Putin đã vũ khí hóa lương thực khi chặn xuất cảng ngũ cốc ra khỏi Ukraine, đẩy 49 triệu người đói. DPR hăm dọa tử hình 2 lính thiện nguyện người Anh trong quân lực Ukraine.

Tổ chức phi chính phủ chống tra tấn đã tự giải tán vì an ninh Nga chụp mũ là "đặc vụ nước ngoài".

- Zelensky: lính Nga tử trận có thể đã vượt qua con số 40.000 trong tháng 6/2022. Zelensky: 2.606 phi đạn hành trình Nga đã bắn vào Ukraine. Zelensky: cần phương Tây gửi gấp đại pháo.

- Ukraine nói đã khám phá 50 điệp viên Nga ở Lysychansk. Một lính đánh thuê khét tiếng của Nga chết vì bị Ukraine bắn tỉa. Ukraine: vẫn nắm toàn quyền kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk. Khoảng 500 thường dân vẫn đang ẩn náu tại nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk, 40 là trẻ em.

- hải cảng Mariupol cùa Ukraine bị Nga chiếm, bị xóa bản sắc Ukraine, sửa lịch sử, đồng hóa thành của Nga

- Nga: họa sĩ kiêm nhạc sĩ Alexandra Skochilenko phản chiến, bị giam 2 tháng nay, cơ nguy tù 10 năm

- nhà leo núi người Nga Ekaterina Lipka phất cờ Ukraine trên núi Everest, đòi Putin rút quân về Nga, thả lãnh tụ đối lập Alexei Navalny

- Israel và Fox News thú nhận: Trump cho Iran cơ hội tự do làm bom hạt nhân, không ai vào giám sát.

- tiểu bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) thánh chiến: người Hồi giáo biểu tình, bị cảnh sát Ấn giáo tới phá sập nhà

- Các dân cử Dân chủ trong phiên điều trần đầu tiên: đủ bằng chứng để truy tố hình sự cựu Tổng thống Trump.

- Mary Trump (cháu gọi Trump là chú): Trump đã kết tôi hình sự con gái chỉ vì Ivanka nói tin vào Bill Barr

- DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa): Trump biết đã thua phiếu 2020, nhưng vẫn hô hào cho bạo động bùng nổ.

- Trump có thể bị truy tố ở Georgia vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang này năm 2020

- Los Angeles: có 3 người chết và 3 người khác bị thương sau một vụ xả súng tại một bữa tiệc nửa đêm

- Lưỡng đảng đưa dự luật hạn chế súng: tăng kiểm tra lý lịch, tăng tiền sức khỏe tâm thần, an ninh trường học

- Hãy gọi là thịt chay, đúng ra là không sát sinh vì là giả-thịt như thật trong phòng thí nghiệm.

- Seoul: tăng tốc mời du khách quốc tế

- TQ, Đài Loan vào VN giành nhân viên kỹ thuật

- VN báo động: Tình trạng mua sắm trang thiết bị y tế 'gần như đóng băng', chỗ nào cũng thổi giá.

- Ninh Bình: Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng (216 triệu USD) bỏ hoang 15 năm qua, thành bãi chăn trâu, bò.

- Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia

- Phóng viên Nam Hàn kể về Chợ đêm Đà Nẵng.

- HỎI 1: Mỹ bị Trung Quốc qua mặt ở Châu Phi về ảnh hưởng giới trẻ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu bạn ăn cá nhiều, dễ bị ung thư da? ĐÁP 2: Có liên hệ, đang khảo sát.

.

QUẬN CAM (VB-13/6/2022) ---- Vào sáng hôm nay, Thứ Hai 13/6/2022, hầu hết TV Hoa Kỳ sẽ chiếu cuộc điều trần thứ nhì của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn từ 10 giờ sáng giờ Miền Đông (tức 7 giờ sáng giờ California). Tuy nhiên, Fox News không chiu chiếu, cũng như lần trước. Trọng tâm hôm nay sẽ là các tuyên bố của cựu Tổng thống Trump về việc gian lận bầu cử phổ biến, cái mà Trump vu khống là Lời nói dối lớn (Big Lie). Ủy ban sẽ cho thấy rằng chính Lời nói dối lớn của Trump lại là một lời nói dối khổng lồ, và những tuyên bố của Trump đã giúp thúc đẩy bạo loạn tại Điện Capitol, theo báo The Hill.

.

Nhân chứng lớn hôm nay: Ủy Ban sẽ thẩm vấn Bill Stepien, người từng là trưởng ban vận động cuối cùng của Trump trong cuộc bầu cử 2020. Báo Politico đưa tin rằng Stepien phải xuất hiện vì bị trát đòi thẩm vấn, và có thể không phải là nhân chứng tự nguyện. Stepien "đã giám sát việc chuyển đổi chiến dịch tranh cử tổng thống Trump sang nỗ lực tập trung vào việc gửi tin nhắn cho chiến dịch "Stop the Steal" và các cuộc gây quỹ liên quan." Nghĩa là, chiến dịch dẫn tới bạo loạn.

.

Hai nhân chứng đáng chú ý khác được lên lịch trong chương trình hôm nay. Chris Stirewalt, một cựu biên tập viên chính trị của Fox News, người đã tham gia quyết định trong đêm bầu cử loan tin rằng Fox News tiên đoán Biden phần chắc đã thắng phiếu ở Arizona, một quyết định làm Trump tức giận (vì Fox News là đài phe ta của Trump). Và BJay Pak, một cựu Biên Lý Hoa Kỳ ở Georgia, người đã bác bỏ các cáo buộc gian lận cử tri ở tiểu bang Georgia và sau đó đã từ chức khi biết Trump muốn sa thải mình.

.

Tiền bạc: “Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin về cách bộ máy chính trị của cựu tổng thống sử dụng những lời nói dối về gian lận, về một cuộc bầu cử bị đánh cắp, để thúc đẩy việc gây quỹ, mang lại hàng trăm triệu đô la từ Ngày Bầu Cử 2020 (ngày 3/11/2020) đến ngày 6/1/2021”, theo lời một phụ tá ủy ban cho biết đêm Chủ nhật, theo báo Washington Post. Xem các thẩm vấn này hôm nay, bạn sẽ biết đồng tiền của những người quyên góp tặng Trump đã bị lừa thế nào, theo báo The New York Times. Nếu bạn đọc những dòng chữ này sáng sớm nay, Thứ Hai 13/6/2022, xin mở TV xem chuyện gay cấn này.

.

Ủy ban sẽ tiết lộ trong buổi chiếu hôm nay các bằng chứng cụ thể cho thấy nhiều dân cử Cộng Hòa sau ngày bạo loạn đã xin Trump ký giấy ân xá [vì biết dính vào bạo loạn sẽ bị truy tố].

.

Dân biểu Adam B. Schiff (D-CA) nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy rằng các thành viên Quốc hội đang tìm kiếm sự ân xá. Đối với tôi, tôi nghĩ đó là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất về ý thức tội lỗi. Tại sao các thành viên lại xin ân xá nếu họ cảm thấy rằng việc họ tham gia vào âm mưu lật ngược cuộc bầu cử này là phù hợp bằng cách nào đó?”

Nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa đã tìm kiếm ân xá từ Trump trong những tuần cuối cùng của ông tại nhiệm, theo lời ủy ban cho biết đã có bằng chứng cụ thể.

.

---- Một cuộc triển lãm đã khai mạc tại thủ đô Kyiv của Ukraine, trưng bày các vật dụng của cuộc chiến đang diễn ra ở nước này. Từ những quân xa Nga và tàn tích của hỏa tiễn thu thập được, cho đến dép, bàn chải đánh răng và điện thoại burner (loại xài vài ngày hay vài tuần là bỏ) mà quân đội Nga sử dụng và bỏ lại, đều được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine trong Thế Chiến 2 (National Museum of the History of Ukraine in the Second World War).

.

---- Tổng tư lệnh quân lực Ukraine là Valerii Zaluzhnyi cho biết có một chiến tuyến dài 2.450 km (1.522 dặm) và quân Nga đang tập trung các nỗ lực chính ở phần phía bắc khu vực Luhansk. Trong khi đó, ở phía bắc và đông bắc Ukraine, Nga “tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư của Kharkiv, điều này đòi hỏi chúng tôi phải có hành động thích hợp.”

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin “hoàn toàn đã vũ khí hóa lương thực” bằng cách chặn xuất cảng ngũ cốc ra khỏi Ukraine, theo Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về Truyền thông Chiến lược John Kirby cho biết. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể đẩy tới 49 triệu người vào tình trạng đói kém hoặc tương tự như nạn đói vì tác động tàn phá của nó đối với nguồn cung và giá lương thực toàn cầu. Hôm Chủ nhật, một quan chức chính phủ Ukraine nói với Reuters rằng Ukraine đã xác định các tuyến đường thay thế để xuất cảng ngũ cốc.

.

---- Cựu binh sĩ Quân đội Anh Jordan Gatley đã bị bắn chết trong khi chiến đấu trong binh đoàn thiện nguyện ở Severodonetsk của Ukraine, theo lời cha anh viết trên Facebook. Bộ ngoại giao Anh nói với CNN rằng họ đang hỗ trợ gia đình tử sĩ. Cố vấn tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak đã tweet rằng Gatley là một "anh hùng thực sự."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 2.606 phi đạn hành trình (cruise missiles) đã bắn vào Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu trong bài phát biểu hàng đêm của ông hôm Chủ nhật. Zelensky mô tả cuộc tấn công bằng phi đạn gần đây vào vùng Ternopil phía tây khiến 10 người phải nhập viện là "sự khủng bố thuần túy." Hôm Chủ nhật, người Nga đã bắn pháo vào hai khu vực ở miền trung Ukraine: trên Kryvyi Rih và Synelnykivsky ở khu vực Dnipropetrovsk, theo Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu video buổi tối hôm Chủ nhật rằng bất chấp lời kêu gọi của Kiev với phương Tây về sự cần thiết của hệ thống phòng thủ hỏa tiễn để bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công của Nga, nhưng không có bất kỳ lời kêu gọi nào được cung cấp.

.

Zelensky nói: "Hôm nay là ngày thứ 109 của một cuộc chiến toàn diện, nhưng đó không phải là ngày thứ 109 vì chúng tôi đã nói với các đối tác của mình một điều đơn giản: Ukraine cần các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn hiện đại. Việc cung cấp các hệ thống như vậy có thể thực hiện được trong năm nay, năm ngoái và thậm chí trước đó. Chúng tôi đã lấy được chúng chưa? Không. Chúng tôi có cần chúng không? Có."

.

Zelensky cũng nói rằng lính Nga tử trận kể từ khi bắt đầu cuộc chiến có thể đã vượt qua con số 40.000 trong tháng 6/2022.

.

---- Zelenskyy cho biết Nga đang sử dụng lính nghĩa vụ quân dịch, để đạt được lợi thế về số đông trong cuộc chiến: "Quân Nga đang đưa quân dự bị ở Donbass. Có vẻ như họ sẽ đưa lính nghĩa vụ tuyển mộ bí mật và chưa được huấn luyện đầy đủ ra chiến trường. Các tướng lĩnh Nga coi người dân chỉ đơn giản là bia đỡ đạn để có lợi thế về số lượng, nhân lực, thiết bị quân sự".

.

---- Ủy ban Liên bang Nga Phòng chống Tra tấn (Russian Committee for the Prevention of Torture), một tổ chức phi chính phủ, đã giải tán sau khi bị cáo buộc hoạt động như một "đặc vụ nước ngoài", theo lời Giám đốc Sergei Babinets thông báo hôm Chủ nhật.

.

Babinets cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Bất chấp tầm quan trọng rõ ràng của sứ mệnh của chúng tôi, chính phủ [Putin] đã cố gắng trong nhiều năm để miêu tả nó là ngoại lai và có hại”.

.

Ông giải thích rằng tổ chức phi chính phủ của ông coi cáo buộc của chính phủ là một "sự xúc phạm" và đó là một "tín hiệu" cho thấy "tra tấn đang trở thành (hoặc đã trở thành) một phần trong chính sách của chính phủ."

Tổ chức này được thành lập hơn hai thập kỷ trước với mục đích thúc giục điều tra các cáo buộc tra tấn, cũng như hỗ trợ y tế và pháp lý cho các nạn nhân bị tra tấn.

.

---- Alexander Stryk, quân khu trưởng thị trấn Severodonetsk, cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine vẫn nắm toàn quyền kiểm soát 1/3 thành phố. Ông cảnh báo: “Rất nguy hiểm nếu rời khỏi các khu định cư xung quanh,” ông cảnh báo và cho biết thêm rằng các nhân viên y tế sẽ ở lại bệnh viện để cung cấp các dịch vụ chăm sóc cần thiết.

.

Severodonetsk, trung tâm hành chính của Lugansk Oblast, đã trở thành mục tiêu trung tâm quân Nga đang tấn công để chiếm đóng. Trước đó Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố trước đó vào Chủ nhật rằng Nga đang sử dụng tỷ lệ lực lượng và pháo binh "nhiều tràn ngập" để từng bước chiếm đoạt thành phố này.

.

---- Thống đốc Luhansk cho biết khoảng 500 thường dân vẫn đang ẩn náu tại nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk. “Khoảng 500 dân thường vẫn còn trên lãnh thổ của nhà máy Azot… 40 trong số họ là trẻ em.”Serhiy Haidai cho biết hôm Chủ nhật.

.

---- DPR hăm dọa tử hình 2 lính thiện nguyện người Anh trong quân lực Ukraine. Denis Pushilin, tư lệnh Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự phong, cho biết ông không có "cơ sở hoặc điều kiện tiên quyết" để ân xá cho hai chiến binh người Anh bị bắt trong khi chiến đấu cho quân đội Ukraine.

.

Hai công dân Anh, Aiden Aslin và Shaun Pinner, cùng với Brahim Saadoun, người Maroc, bị xác định là lính đánh thuê và bị tòa án DPR kết án tử hình hôm thứ Năm. Chính phủ Anh lên án mạnh mẽ quyết định này, cho rằng động thái này là "vi phạm nghiêm trọng" công ước Geneva.

.

---- Ukraine nói đã khám phá 50 điệp viên Nga ở Lysychansk. Thống đốc Luhansk cho biết Ukraine đã dò ra các hoạt động phá hoại của 50 người ở Lysychansk, họ đã tiết lộ thông tin hoạt động của Ukraine cho Nga để quân Nga thực hiện cuộc tấn công.

.

Serhiy Haidai cho biết cảnh sát Ukraine đã tìm kiếm thông qua dữ liệu mạng được chia sẻ và tìm thấy thiết bị di động của những người “đã chia sẻ thông tin quá rõ ràng với các băng tần Telegram của Nga”.

.

Haidai viết trên Facebook: “Những kẻ phản bội. Họ đến trụ sở nhân đạo của chúng tôi để sử dụng Internet để rò rỉ thông tin cho người Nga, và sau đó các thành phố bị bắn cháy.”

.

---- Một lính đánh thuê khét tiếng của Nga -- người bị tố cáo xử tử tù binh và thường dân ở Ukraine -- nay đã bị lính bắn tỉa Ukraine giết. Vladimir Andonov, 44 tuổi, người được mệnh danh là "Kẻ hành quyết", đã bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa gần Kharkiv, Ukraine, vào ngày 5/6/2022, theo một số cơ quan truyền thông Nga, bao gồm cả tờ báo Moskovskij Komsomolets.

.

Zhambal-Zhamso Zhanaev, người chỉ huy Lãnh thổ xuyên Baikal (Trans-Baikal Territory) của Nga ở Buryatia, nơi Andonov sinh sống, đã xác nhận cái chết của Andonov trên báo chí và cho biết xác hung thần này sẽ được chở về khu vực này để chôn cất.

.

---- Nga dường như đang tiến bộ trong việc thiết lập quyền kiểm soát tại các thị trấn mà họ đã chiếm được, bao gồm cả hải cảng Mariupol ở Hắc Hải đã bị bắn phá đổ nát. Nga thuyết phục và ép buộc những người dân còn lại rằng tương lai của thành phố nằm ở nơi mà Putin coi là đế chế phục hồi của mình. Công dân ở đó và ở các thành phố như Kherson và Melitopol phải đối mặt với một sự lựa chọn bi thảm: Nếu họ muốn làm việc, trước tiên họ phải có hộ chiếu (passport) Nga, xem như để đảm bảo lòng trung thành với Nga.

.

Tuyên truyền từ loa phóng thanh gắn trên những chiếc xe chạy trong thành phố so sánh Putin với Peter Đại đế, hoàng đế đầu tiên của Nga, từ những chiếc xe hơi ở Mariupol trong điều mà nhiều người Ukraine, trong đó có Petro Andriushchenko, cố vấn cho thị trưởng thành phố [phe Ukraine], gọi là một trận tấn công "[tuyên truyền] lịch sử giả mạo".

.

Sự so sánh với Đại đế Peter, cũng là một so sánh mà Putin đã tự đưa ra, rất được lòng tổng thống Nga. Putin đã nhiều lần khẳng định Ukraine không phải là một quốc gia thực sự và căn cước thực sự của Ukraine là chất Nga. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Putin đã củng cố và tôn tạo bản sắc dân tộc Ukraine theo những cách mà trước đây không thể tưởng tượng được.

.

Một cuộc chiến lâu dài đã lộ ra minh bạch. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có sự sẵn sàng thỏa hiệp cắt nhượng lãnh thổ. Sự phản kháng của người Ukraine vẫn đủ mạnh để khiến bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ chính thức nào gần như là điều không tưởng. Kết quả là đi vào bế tắc, khác xa với niềm tin chắc chắn ban đầu của Putin rằng các lực lượng Nga sẽ tiến vào Kyiv để được chào đón nồng nhiệt.

.

---- Đổi thẻ giá món hàng nơi siêu thị để dán tờ rơi phản chiến, đeo ruy băng màu xanh lá cây [hòa bình] nơi ngực, đưa cao bìa sách sách “Chiến tranh và hòa bình” (War and Peace) của Leo Tolstoy... là những gì người phản chiến Nga đã làm để chống cuộc chiến của Putin ở Ukraine, và có thể lãnh án tù 15 năm.

.

Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược, truyền thông ở Nga đã thận trọng không gọi đây là “chiến tranh” mà gọi là "hành quân đặc biệt" và luật hà khắc mới đã được đưa ra để ngăn mọi người “làm mất uy tín” của quân đội Nga, phản chiến có thể bị phạt tới 15 năm tù. Nhưng vài người phản chiến vẫn lên tiếng.

.

Trong đó có họa sĩ kiêm nhạc sĩ Alexandra Skochilenko, từ St.Petersburg, đã bị tạm giam gần hai tháng sau khi thay một số thẻ giá tại một siêu thị địa phương bằng những mẩu giấy nhỏ chứa thông điệp kêu gọi hòa bình ở Ukraine.

.

. Một trong các tờ đó viết: “Quân Nga đã dội bom một trường nghệ thuật ở Mariupol. Khoảng 400 người đã trốn trong đó khỏi bị pháo kích”.

.

. Một tờ khác viết: “Putin đã nói dối chúng ta từ màn hình TV trong 20 năm qua. Kết quả của sự dối trá này là chúng ta sẵn sàng biện minh cho chiến tranh và những cái chết vô nghĩa”.

Luật sư của Skochilenko, Yana Nepovinnova, nói với NBC News rằng hành động phản kháng của Skochilenko đã bị một khách hàng bắt gặp, và người này đã khiếu nại. Alexandra Skochilenko đã bị giam kể từ khi bị bắt vào giữa tháng 4 vì thay các thẻ giá bằng tờ rơi chống chiến tranh.

.

Nữ nhạc sĩ Skochilenko, 31 tuổi, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự về việc phát tán “thông tin sai lệch có chủ ý” về quân đội Nga và có thể phải đối mặt với án tù 10 năm, theo lời Nepovinnova nói.

.

.

Cô Skochilenko đã thừa nhận việc tráo đổi thẻ giá, nhưng cô nói rằng những gì cô viết trên các tờ rơi là sự thật, không phải thông tin sai lệch, theo lời luật sư của cô. Việc tạm giam giữ cô đã được gia hạn cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 7/2022.

.

---- Một nhà leo núi người Nga và là một blogger đã thể hiện lập trường chống lại cuộc chiến Putin đang xâm lăng Ukraine bằng cách phất cờ Ukraine khi cô lên đến đỉnh núi Everest. Bức ảnh của Ekaterina Lipka trên đỉnh Everest đã lan truyền nhanh chóng sau khi được cựu đại sứ Ukraine tại Áo, Olexander Scherba, chia sẻ trên Twitter vào Chủ nhật tuần trước.

,

Cô Ekaterina Lipka cũng đăng một bức ảnh của cô trên núi với một tấm biển ghi “Free Navalny” (Hãy trả tự do cho Navalny), để đòi Putin thả Alexei Navalny, một nhà hoạt động chống tham nhũng và là lãnh tụ phe đối lập ở Nga, người đã bị kết án 9 năm tù hồi tháng 3/2022.

.

---- Israel và Fox News thú nhận: Trump cho Iran cơ hội tự do làm bom hạt nhân, không ai vào giám sát. Cựu Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hiệp ước hạt nhân giữa Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Trump nói năm 2018: “Thỏa thuận với Iran là một trong những giao dịch tồi tệ nhất và phiến diện nhất mà Hoa Kỳ từng tham gia."

Sau đó, Trump áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đó là cơ hội không ai giám sát, và kể từ năm 2018, Iran bắt đầu thực hiện chương trình vũ khí hạt nhân của mình vì Trump đã không chịu đàm phán bất kỳ điều gì khác. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cảnh báo rằng Iran đang ở mức nguy hiểm gần với việc có vũ khí hạt nhân và họ sẽ đạt được điều đó nếu phương Tây không ngăn chặn.Vì Iran và Israel rất gần nhau nên Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi lo ngại rằng việc Iran tắt camera giám sát trong các lò hạt nhân có thể là đòn cuối cùng xóa sổ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran. Ngay cả những người dẫn chương trình đài Fox News cũng thú nhận rằng Trump phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện tại.Nhà phân tích quân sự và an ninh quốc gia Rebecca Grant cảnh báo trên Fox News hôm Chủ nhật rằng Iran luôn muốn có quả bom vì họ căm thù Hoa Kỳ và Israel.Và người dẫn chương trình Arthel Neville nói rõ trên Fox News: "Có vẻ như Tổng thống Trump không nên rút khỏi thỏa thuận ngay từ đầu vào năm 2018".. Grant nói rằng dù sao thì thỏa thuận này cũng sẽ hết hạn sau 5 năm. Grant nói: “Đó không phải là một thỏa thuận đủ mạnh."Neville nói: “Đó là một thứ gì đó. Đó là một cái gì đó. Và năm 2018 là 19, 20, 21, 22, bốn năm trước. Ý tôi là, [lẽ ra nên để] nó [các lò hạt nhân] vẫn sẽ ở nguyên vị trí. Tôi chỉ nói thôi."Grant nói: “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ vấn đề là nếu Iran ngừng tuân thủ, thì tình hình sẽ trở nên tệ hại hơn trong năm rưỡi qua.” Điều "tệ hại hơn" mà bà đề cập là sau khi Trump cắt bỏ hiệp ước.---- Các viên chức tiểu bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã phá sập nhà của một số người bị cáo buộc tham gia bạo động vào tuần trước do những lời xúc phạm Nhà tiên tri Mohammad của Hồi giáo từ các quan chức đảng cầm quyền, theo các quan chức cho biết hôm Chủ nhật.Tại Kashmir, Ấn Độ, cảnh sát đã bắt một thanh niên vì đã đăng video đe dọa chặt đầu cựu phát ngôn viên của đảng cầm quyền, người đã đưa ra một số nhận xét. Đoạn video được lưu hành trên YouTube đã bị gỡ bỏ.Người Hồi giáo đã xuống đường khắp Ấn Độ trong những tuần gần đây để phản đối các bình luận chống Hồi giáo của hai thành viên Đảng dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ giáo của Thủ tướng Narendra Modi (Bharatiya Janata) (BJP).Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người Hồi giáo và người theo đạo Ấn giáo và trong một số trường hợp giữa người biểu tình và cảnh sát ở một số khu vực. Cảnh sát ở Uttar Pradesh đã bắt giữ hơn 300 người liên quan đến tình hình bất ổn.---- Các dân cử Dân chủ trong phiên điều trần về vụ tấn công Điện Capitol hôm Chủ nhật cho biết có đủ bằng chứng để Bộ Tư pháp xem xét việc truy tố hình sự cựu Tổng thống Donald Trump.Dân biểu Adam Schiff nói với AP: "Tôi muốn thấy Bộ Tư pháp điều tra bất kỳ cáo buộc đáng tin cậy nào về hoạt động tội phạm của Donald Trump." Khi thông tin đã được thu thập như thế, Schiff nói trên đài ABC's This Week, rằng Bộ Tư pháp sẽ phải quyết định liệu họ có thể chứng minh một hồ sơ hình sự chống Trump hay không "mà tôi nghĩ là có bằng chứng đáng tin cậy [Ủy ban đã đưa ra]."Dân biểu Jamie Raskin cho biết ông nghĩ rằng ủy ban có thể chứng minh rằng Trump có thể đã vi phạm nhiều tội hình sự, theo báo Business Insider, nhưng "vì ông là người nội bộ [trong Ủy ban]" nên ông không muốn gây áp lực với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.---- Xuất hiện trên đài MSNBC vào chiều Chủ nhật, Mary Trump (cháu gọi Trump là chú) tuyên bố rằng "ông Trump đã kết tôi hình sự con gái [Ivanka]" khi Trump làm giảm nhẹ lời khai của con gái là cô Ivanka Trump trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng cô "Ivanka đã checked-out" ra khỏi các sự kiện ngày 6/1/2021. (Chữ "check-out" có nhiều nghĩa: rời khách sạn, rời nơi nào đó, cái đầu lãng đãng...). Mary Trump nói, như thế, Trump tố cáo Ivanka nói dối (trong khi cô tuyên thệ nói thật trước Ủy ban, và đó là tội hình sự).Trong đoạn clip trình chiếu cho khán giả truyền hình quốc gia vào đêm đầu tiên của phiên điều trần hôm Thứ Năm, Ivanka Trump có khuôn mặt xanh xao và ủ rũ cho biết cô đã lắng nghe và đồng ý với cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr rằng không có bằng chứng về gian lận bầu cử. Theo Ivanka, "Nó ảnh hưởng đến quan điểm của tôi. Tôi tôn trọng Bộ trưởng Tư pháp Barr, vì vậy tôi chấp nhận những gì ông ấy đang nói." (Nghĩa là, Ivanka tố cáo ông bố hoặc Trump cố ý bịa đặt gian lận bầu cử, hoặc Trump tin vào tin vịt.)Ngày hôm sau (Thứ Sáu), Trump lên mạng TruthSocial viết, "Ivanka Trump không tham gia vào việc xem xét hoặc khảo sát kết quả bầu cử", nói thêm rằng cô ấy, "đã checked-out (rời vòng khảo sát) từ lâu, và đã, theo ý kiến của tôi, Ivanka chỉ cố gắng tỏ ra tôn trọng Bill Barr và vị trí Bộ trưởng Tư pháp của ông ấy (Barr là tên cà chớn quá tệ)."Theo Mary Trump, mặc dù cựu tổng thống không hoàn toàn "ném Ivanka xuống gầm xe buýt", nhưng ông đã buộc cô vào tội hình sự liên bang. "Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là chỉ ra sự thật rằng Trump nói rằng Ivanka đã checked-out (trả phòng khách sạn), mặc dù điều đó hơi thô lỗ, nhưng thực sự không phải là vấn đề. Trump đang buộc tội Ivanka về tội khai man, ý Trump như thế. "---- Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa, Ill.), một trong hai thành viên đảng Cộng hòa của Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 nói hôm Chủ nhật rằng ông nghĩ rằng cựu Tổng thống Trump biết rằng Trump đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trước khi cuộc bạo động bùng nổ.Kinzinger nói trên CBS’s “Face the Nation”: “Tôi nghĩ nếu ai đó thực sự tin tưởng sau… những gì Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr nói, và sau những gì mà các thông tin [từ các tiểu bang] đến, nếu thực sự tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp thì là khùng điên rồi, do vậy nếu Tổng thống Trump thực sự tin [có trộm cắp bầu cử 2020]... Tôi nghĩ Trump không tin điều đó. Tôi nghĩ những người xung quanh Trump không tin điều đó. Tất cả chỉ nhằm mục đích bám ghế, duy trì quyền lực, chống lại ý chí của người dân Mỹ.”---- Cựu Tổng thống Donald Trump có thể bị truy tố ở Georgia vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm 2020, theo lời một cựu cố vấn đặc biệt về đạo đức của Nhà Trắng nói với CNN. Norm Eisen nói với CNN vào Chủ nhật, rằng có khả năng Trump sẽ bị truy tố vì "bằng chứng đặc biệt rất mạnh mẽ."Eisen nói: “Tôi nghĩ rằng bằng chứng đặc biệt mạnh mẽ đối với một cuộc truy tố ở tiểu bang Georgia, nơi công tố ở Atlanta đã triệu tập một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt."Vào tháng Giêng, Biện Lý Quận Fulton là bà Fani Willis đã yêu cầu một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt để giúp văn phòng của bà điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử trong tiểu bang. Đại bồi thẩm đã được triệu tập vào tháng trước.Trong một cuộc điện đàm vào tháng 1 năm 2021, Trump đã yêu cầu Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia) giúp ông lật ngược kết quả bầu cử, nhưng bị từ chối. Eisen nói: "Và chúng ta có đoạn băng Trump nói với Bộ trưởng Hành Chánh [của Georgia] Brad Raffensperger, là chứng cớ, trong đó Trump yêu cầu Bộ trưởng Raffensperger hãy tìm cho Trump 11.780 phiếu bầu không tồn tại."---- Cảnh sát cho biết có 3 người chết và 3 người khác bị thương sau một vụ xả súng tại một bữa tiệc nửa đêm ở Boyle Heights, quận Los Angeles. Cảnh sát nói nhiều người đã nổ súng bên trong một tòa nhà trên dãy phố 1400 ở đường South Lorena Street vào khoảng 12 giờ 40 rạng sáng Chủ nhật.Tòa nhà có các nhân viên bảo vệ, mà cảnh sát tin rằng đã bắn trả trong vụ nổ súng. Vụ nổ súng đã giết chết 3 người đàn ông được cho là khoảng 20 tuổi. Danh tính của họ vẫn chưa được tiết lộ.Có 3 người đàn ông khác và 1 phụ nữ cùng độ tuổi cũng bị thương. Hai trong số những người đàn ông đang trong tình trạng ổn định, nhưng người thứ ba được liệt kê là nguy kịch, các quan chức LAPD cho biết. Người phụ nữ đã được điều trị tại chỗ và được trả tự do.Cảnh sát L.A. nói 1 trong những người bị thương là nhân viên bảo vệ, và có lẽ một trong những người đàn ông chết có thể cũng từng là nhân viên bảo vệ. Chưa ai bị bắt, cảnh sát chưa xác định được bất kỳ nghi phạm nào, và kêu gọi ai có thông tin hãy báo về 1-877-527-3247, hay báo ẩn danh ở LACrimestoppers.org.---- Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng hôm Chủ nhật đã công bố một thỏa thuận trong nỗ lực hạn chế các vụ xả súng hàng loạt. Nhóm này gồm 20 Thượng nghị sĩ - 10 Dân chủ và 10 Cộng hòa - dẫn đầu bởi TNS Chris Murphy, Dân Chủ-Conn., và TNS John Cornyn, Cộng Hòa-Texas, đã công bố gói dự luật mà họ nói sẽ "bảo vệ trẻ em Hoa Kỳ, giữ cho trường học của chúng ta an toàn, và giảm nguy cơ bạo lực trên khắp đất nước chúng ta."Cần tới 60 phiếu bầu để thông qua tại Thượng viện với tỷ lệ chia 50-50 giữa Dân chủ và Cộng hòa, và Phó Tổng thống Kamela Harris sẽ bỏ phiếu thông qua đạo luật. Trưởng khối đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, D-N.Y., cho biết ông sẽ đưa ra sàn Thượng viện "càng sớm càng tốt."Các thượng nghị sĩ đã đồng ý về:. Luật "cờ đỏ" ("Red flag"): Một chương trình tài trợ sẽ được sử dụng để khuyến khích các tiểu bang thông qua luật như vậy, theo đó có thể cấm một số người giữ súng mà thẩm phán nhận thấy những người đó có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.. Kiểm tra lý lịch: Quy trình sẽ được mở rộng cho những người từ 18 đến 21. Hồ sơ tội phạm của tiểu bang và địa phương sẽ được kiểm tra trước khi cho giữ/mua súng, cũng như thông tin y tế tâm thần từ các bệnh viện tâm thần của tiểu bang có thể sẽ loại một số người trước khi cho giữ/mua súng.. Chi tiêu: Nhiều tỷ đô la khác có thể bơm vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, an ninh trường học và cơ sở hạ tầng khuôn viên trường mới xây. Nhiều cảnh sát vũ trang hơn sẽ được thuê.--- Hãy gọi là thịt chay, đúng ra là không sát sinh vì là giả-thịt như thật trong phòng thí nghiệm. Tên chính thức đang là "cultivated meat" đầu tiên sản xuất ở Singapore. Đó là nơi Good Meat có trụ sở tại Hoa Kỳ đã hợp tác với công ty chế biến thực phẩm khổng lồ ADM để xây dựng “lò phản ứng sinh học lớn nhất thế giới để sản xuất thịt nuôi trồng”, theo Guardian. Cuối cùng, cơ sở này dự kiến sẽ sản xuất 13.000 tấn thịt gà và thịt bò nuôi cấy tế bào mỗi năm - một phần nhỏ trong tiêu thụ thịt toàn cầu nhưng đủ để chạy thử nghiệm thích hợp trên thị trường.Một công ty khác, Upside Foods, gần đây đã bơm 400 triệu USD để thúc đẩy sản xuất với sự giúp đỡ từ các công ty lớn như Tyson và Cargill. Theo CNN, người sáng lập công ty Uma Valeti cho biết những sản phẩm này là "thịt thật" và quá trình này "tương tự như nấu bia, nhưng thay vì phát triển nấm men hoặc vi khuẩn, chúng tôi phát triển tế bào động vật." Các nhà khoa học bắt đầu bằng cách thu hoạch các tế bào động vật thực sự thông qua sinh thiết (biopsy) và sau đó cung cấp cho chúng các chất dinh dưỡng cần thiết để chúng tái tạo một cách tự nhiên. Về hương vị, Amy Chen, Giám đốc điều hành của Upside Foods cho biết đây "vừa là một trong những thức ăn không nổi bật nhất, và [cũng đồng thời] là một trong những thức ăn đáng nói nhất mà tôi đã từng ăn. Đó chỉ là thịt."---- Nghệ thuật quảng cáo của thành phố Seoul (Nam Hàn) trong nỗ lực mời du khách quốc tế vào. Ngành du lịch VN có thể học kỹ thuật tiếp thị nơi đây (không như kiểu Đại sứ VN tại Nhật phải mời tới cô chân dài và áo dài xuyên thấu).Video dài 2:22 phút:



https://youtu.be/cik5KrT8Qc0

.

.

---- TQ, Đài Loan vào VN giành giựt nhân tài kỹ thuật. Công ty Foxconn Technology Group đang phải đối mặt với cuộc chiến nhân tài tại Việt Nam khi các nhà cung cấp chính cho Apple Inc tiếp tục chuyển một số dây chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang VN trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Mỹ-TQ. Tin này dịch theo báo Taipei Times.

.

Chủ tịch Young Liu của Hon Hai Precision Industry Co cho biết các đối thủ Trung Quốc của công ty tại Việt Nam đã lập các hoạt động gần các cơ sở của công ty để săn trộm nhân viên của công ty. Hon Hai được biết đến trên toàn cầu với tên gọi Foxconn Technology Group. Liu nói với các phóng viên ở Đài Bắc vào thứ Bảy, mà không nêu tên bất kỳ công ty nào.

.

Ba đối thủ cạnh tranh của Foxconn có trụ sở tại Trung Quốc hiện đang ở Việt Nam: Luxshare Precision Industry Co và GoerTek Inc sản xuất AirPods trong VN, trong khi BYD Co đang chuẩn bị sản xuất iPad.

.

Liu cho biết, đối tác lắp ráp chính của Apple sử dụng khoảng 60.000 người tại Việt Nam, cơ sở sản xuất lớn nhất của công ty bên ngoài Trung Quốc. Liu cho biết Foxconn có kế hoạch tăng “đáng kể” số lượng nhân viên của mình tại Việt Nam trong một đến hai năm tới mà không cung cấp một con số cụ thể.

.

---- VN báo động: Tình trạng mua sắm trang thiết bị y tế 'gần như đóng băng', chỗ nào cũng thổi giá. Báo VietnamNet ghi nhận. Tiến trình xã hội hóa trong lĩnh vực y tế hiện nay gần như đang đặt ở nút tạm dừng, hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế gần như đóng băng và không dám triển khai. ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nói về tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cao và quá mức cần thiết với máy móc xã hội hóa, gây tốn kém cho túi tiền của người dân và bảo hiểm y tế. Bà Thủy nhận định việc “thổi giá” không chỉ trong dự án đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế mà còn trong triển khai đề án xã hội hóa liên doanh liên kết hợp tác đặt máy móc thiết bị, khám chữa bệnh tại một số bệnh viện công lập. ĐB dẫn chứng ở bệnh viện Bạch Mai đã ký hợp đồng cho đối tác đặt robot hỗ trợ kỹ thuật, với giá máy trong hợp đồng liên kết gấp hơn 5 lần giá trị thực (từ 7,4 tỉ lên 39 tỉ), làm lợi cho nhóm một người nhưng gây thiệt hại cho hơn 600 bệnh nhân. (ghi chú: 7,4 tỉ VND = 318 897 USD thổi lên thành 39 tỉ VND = 1 680 673 USD)

.

---- Ninh Bình: Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng (216 triệu USD) bỏ hoang 15 năm qua, thành bãi chăn trâu, bò. Báo CafeF/Người Lao Động ghi nhận. Xây thô khu nhà hành chính 2 tầng, tường rào bao quanh… Nhà máy xi-măng Phú Sơn có tổng mức đầu tư 5.000 tỉ đồng ở Ninh Bình bỗng dừng lại rồi "trùm mền" suốt 15 năm qua. Cả khuôn viên dự án rộng gần 40 ha trở thành bãi chăn thả trâu, bò. Sau ngày khởi công rầm rộ, nhà máy xây được khu nhà hành chính 2 tầng (16 phòng), hệ thống tường rào và san lấp mặt bằng xong thì dừng thi công, bỏ hoang từ năm 2009 đến nay.

.

---- Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia, dừng bước ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Theo Báo Tin Tức. Thắng lợi trước U23 Việt Nam giúp U23 Saudi Arabia giành quyền vào chơi trận bán kết. Đối thủ của họ sẽ là U23 Australia.

.

---- Phóng viên Nam Hàn kể chuyện Chợ đêm Đà Nẵng, đầy ắp hải sản và tôm hùm.

Video dài 3:40 phút:



https://youtu.be/MXm-97dPQ_I

.

---- HỎI 1: Mỹ bị Trung Quốc qua mặt ở Châu Phi về ảnh hưởng giới trẻ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát công bố hôm thứ Hai, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc nước ngoài có ảnh hưởng tích cực lớn nhất đến giới trẻ ở châu Phi.

.

Một cuộc khảo sát do Tổ chức Gia đình Ichikowitz (Ichikowitz Family Foundation) thực hiện cho thấy 76% trong số 4.507 thanh niên châu Phi trên 15 quốc gia coi Trung Quốc là cường quốc có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của họ, so với 72% ở Mỹ. Vào năm 2020, khi nghiên cứu đầu tiên về những người từ 18 đến 24 tuổi được thực hiện, 83% người được hỏi cho rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ là tích cực trong khi con số ở Trung Quốc là 79%.

.

Kết quả là bằng chứng thêm cho thấy Trung Quốc đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các đối thủ địa chính trị như Mỹ và Liên Âu với trái tim và khối óc của người châu Phi. Bắc Kinh đã đổ tiền vào cơ sở hạ tầng châu Phi trong hai thập niên qua và cung cấp cho châu Phi các mặt hàng tiêu dùng giá cả phải chăng, từ điện thoại di động, tấm pin mặt trời đến cuốc xẻng và đồ nhựa.

.

Ivor Ichikowitz, chủ tịch quỹ IFF, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Johannesburg: “Chúng tôi thấy Trung Quốc đã leo lên vị trí cực điểm, chúng tôi thấy một thực tế là Trung Quốc đang tham gia vào châu Phi vào thời điểm mà rất ít quốc gia khác làm được. Ở châu Phi, Mỹ đóng một vai trò rất hạn chế, nó thực sự đóng một vai trò không đáng kể một cách đáng xấu hổ về đầu tư thực tế, thương mại thực tế, xây dựng cơ sở hạ tầng thực tế.”

.

Ngoài tài nguyên khoáng sản và năng lượng rộng lớn, châu Phi có dân số trẻ nhất thế giới và được các quốc gia từ Pháp đến Ấn Độ coi là thị trường tiềm năng cho tương lai. Xét về ảnh hưởng tích cực được nhận thức, Mỹ hiện đã tụt lại phía sau cả với Anh và Liên Âu.

Chi tiết:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-12/china-surpasses-us-in-the-eyes-of-young-africans-survey-shows

.

---- HỎI 2: Nếu bạn ăn cá nhiều, dễ bị ung thư da?

.

ĐÁP 2: Có liên hệ, đang khảo sát. Những người ưa thích ăn cá có thể tăng nhẹ nguy cơ mắc melanoma (một loại ung thư da. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 490.000 người Mỹ lớn tuổi và khám phá ra rằng nhóm 20% ăn nhiều cá nhất có nguy cơ phát triển bệnh cao hơn khoảng 1/4 trong 15 năm, so với nhóm 20% ăn cá thấp nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh chỉ mới thấy mối tương quan và không thể đổ lỗi cho thủy sản gây ra bệnh này.

.

Một chuyên gia dinh dưỡng ung thư không tham gia vào nghiên cứu đã nhấn mạnh "bức tranh lớn hơn". Nhìn chung, cá là một nguồn protein (chất đạm) lành mạnh, thường giàu axit béo omega-3 chống viêm, theo lời Amy Bragagnini, thuộc Trung tâm Ung thư Mercy Health Lacks (Mercy Health Lacks Cancer Center), ở Grand Rapids, Michigan, cho biết.

.

Bragagnini, cũng là người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng (Academy of Nutrition and Dietetics), cho biết vì những lợi ích của ăn cá - có lợi cho sức khỏe của tim và não - các chuyên gia thường kêu gọi mọi người nên cố gắng ăn hai khẩu phần cá (mỗi khẩu phần cá là 4 ounce) mỗi tuần.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/06/10/eating-fish-melanoma/8171654793421/

.

.