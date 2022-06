Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ tới VN, nói với sinh viên Sài Gòn: Putin xâm lăng Ukraine, không muốn ngoại giao, Mỹ hòa giải không được. - Nhật: sẽ đứng ở tuyến đầu giữ an ninh thế giới, ám chỉ TQ có thể bắt chước Nga, xâm lăng láng giềng. Nhật: sẽ tặng tàu tuần, huấn luyện 800 cảnh sát biển ở 20 nước để giữ an ninh các biển Ấn Độ- Thái Bình Dương. TQ nổi giận: Nhật ám chỉ TQ.

Nhật: sẽ tặng tàu tuần, huấn luyện 800 cảnh sát biển ở 20 nước để giữ an ninh các biển Ấn Độ- Thái Bình Dương. TQ nổi giận: Nhật ám chỉ TQ. Nhật: sẽ đứng ở tuyến đầu giữ an ninh thế giới, ám chỉ TQ có thể bắt chước Nga, xâm lăng láng giềng.

.

- Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ tới VN, nói với sinh viên Sài Gòn: Putin xâm lăng Ukraine, không muốn ngoại giao, Mỹ hòa giải không được.

- Ukraine: Quân Nga hiện đang kiểm soát phần lớn Severodonetsk, nhưng còn tác chiến đường phố dữ dội. Liên Âu sẽ hỗ trợ Ukraine tái thiết để trở thành môi trường thuận lợi kinh doanh.

- Zelensky: Ukraine sẽ chắc chắn thắng Nga. Zelensky: Ukraine đang lập một hành lang hàng hải an toàn ở Hắc Hải, để xuất cảng ngũ cổc, tố Nga phong tỏa. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: sẽ thắng Nga, nhưng cần vũ khí.

- Họp Châu Mỹ: Hoa Kỳ, Canada và Mexico lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ: quan hệ giữa Nga và Mỹ đã bế tắc. Nga rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới WTO. Thủ tướng Đức: Nga ngừng bắn vẫn chưa thể gỡ lệnh trừng phạt, vì cần có hòa ước toàn diện với Ukraine. Mỹ: thâm hụt đã giảm 19%, doanh thu đã tăng 29% so với năm 2021.

- Zelensky: Nga muốn phá vỡ tất cả các thành phố ở Donbass. Belarus: Nga đã đề xuất 7 lộ trình xuất cảng ngũ cốc của Ukraine. Viện ISW: Ukraine cần thêm nhiều vũ khí tối tân, vì hiện nay số lượng khẩu pháo Nga nhiều gấp 15 lần Ukraine. Ukraine hoán đổi tù nhân đợt thứ 11: đổi 4 người Nga lấy 5 người Ukraine.

- Estonia triệu tập đại sứ Nga để lên án lời Putin khen ngợi Peter Đại đế, người đã chiếm được nơi bây giờ là Estonia. Ukraine lo ngại Putin kéo dài cuộc chiến làm phương Tây và Mỹ mệt mỏi sẽ ép Ukraine cầu hòa thế yếu. Xe lửa chở 300 người - phụ nữ, trẻ em và người già - ra khỏi Miền Đông vì chiến sự dữ dội.

- Thái Lan cho trồng, ăn, uống cần sa. Cấm hút.

- New York: ứng cử viên Dân biểu Carl Paladino (Cộng hòa) nói Mỹ cần có nhà lãnh đạo như Adolph Hitler

- Thủ đô DC suy tính tước bỏ giấy phép hành nghề luật của Rudy Giuliani vì vu khống gian lận bầu cử

- nhóm pháp lý của cựu PTT Mike Pence báo cáo sau bầu cử 2020: Trump chỉ bịa đặt về gian lận bầu cử

- Cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen sẽ điều trần tuần tới trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1

- Trump nổi giận sau điều trần chiếu trên TV đêm Thứ Năm: Bill Barr là thằng ngu, còn Ivanka không biết gì

- ít nhất 20 triệu người xem điều trần trên TV về bạo loạn 6/1, đông nhất: ABC với 4,8 triệu người xem.

- Huấn luyện viên Đội bóng cà na NFL bị phạt 100.000 đô la vì nói bạo loạn 6/1/2021 là chuyện gây gỗ nhỏ

- SV gốc Việt vào Đại học MSU, nhậu tưng bừng lễ kết nghĩa huynh đệ: 1 SV chết, 3 SV bị truy tố ra tòa

- Tiệm Costco tại Sài Gòn khác Costco ở Mỹ?

- HỎI 1: Vợ Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas xúi 29 dân cử Arizona quăng bỏ kết quả bầu cử? ĐÁP 1: Đúng thế, nhưng Thẩm phán nói ông không bị ảnh hưởng của vợ.

- HỒ SƠ: Nga xâm lược Ukraina để làm gì? (Phan Châu Thành)

.

QUẬN CAM (11/6/2022) ---- Quân Nga hiện đang kiểm soát phần lớn Severodonetsk, tâm điểm của trận chiến đẫm máu ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine. Tác chiến đường phố tiếp tục diễn ra dữ dội vào thứ Bảy tại thành phố phía đông, nơi binh lính Nga và quân đội Ukraine vẫn đang giằng co nhau trong cận chiến đường phố. Serhiy Haidai, thống đốc vùng Luhansk, thành phố Donbas cùng với các nước láng giềng, cho biết tình hình khó khăn.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Bảy cho biết Liên Âu sẽ hoàn thành đánh giá về đơnx in gia nhập Liên Âu của Ukraine vào tuần tới. "Con đường [thủ tục] đã rõ", bà tuyên bố và nói thêm rằng Ủy ban đang chuẩn bị danh sách các khuyến nghị của mình cho các nước thành viên Liên Âu. "Tôi đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong quá trình này."

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với báo chí rằng Liên Âu đang hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực tái thiết để trở thành một "môi trường thuận lợi cho khu vực kinh doanh."

Nói báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà Von der Leyen hứa khối sẽ giúp Ukraine "trỗi dậy từ đống tro tàn", nhấn mạnh nhu cầu cải cách và đầu tư để Ukraine tiếp tục đi theo "con đường châu Âu". Bà tuyên bố: "Ukraine, một nền dân chủ nghị viện vững chắc, đã đi đúng hướng trước khi Nga xâm lược".

.

Von der Leyen trước đó cho biết Liên Âu muốn Ukraine trở thành một quốc gia thành viên, tuy nhiên, quốc gia này, tính đến thời điểm hiện tại, không phải là ứng cử viên chính thức để gia nhập.

.

---- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk cảnh báo Kiev không nên "đánh giá quá cao khả năng chống lại Nga. Ukraine sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên, chúng tôi cần phải hoàn thành những kế hoạch đó với các nước đồng minh và nhận được những vũ khí và thiết bị mà chúng tôi được hứa", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Bảy.

.

Thông tin này được đưa ra sau khi Ngũ GIác Đài vào cuối tháng 5 thông báo rằng khoảng 20 quốc gia đã cam kết các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine để giúp nước này trong cuộc chiến chống lại Nga.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương rằng Kiev đang thiết lập một hành lang hàng hải an toàn ở Hắc Hải, nhằm dỡ bỏ vòng phong tỏa đã chận xuất cảng ngũ cốc của Ukraine trong nhiều tháng qua.

.

Trả lời câu hỏi về đảm bảo an ninh lương thực, Zelensky khẳng định chỉ có Nga mới chặn xuất cảng ngũ cốc. "Nga đang đe dọa thế giới bằng sự hiện diện hàng hải của mình", nhà lãnh đạo này nói. Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ công thức một hành lang vận tải an toàn, hành lang hàng hải, bao gồm các tàu của các đối tác của chúng tôi."

.

Tin tức được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Lavrov nói với Kiev rằng hãy gỡ mìn xung quanh các cảng ở Hắc Hải để cho phép tàu chở ngũ cốc đi xuất cảng, chụp mũ Ukraine chặn các hành lang thương mại bằng cách cài đặt mìn trên mặt biển.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết đất nước của ông sẽ "chắc chắn thắng trận" trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Nói trực tuyến tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Zelensky cáo buộc Nga âm mưu đánh cắp đất đai của Ukraine và tích cực cướp phá lãnh thổ. Zelensky nói: “Hãy tưởng tượng nước Nga đã lộ tư cách thấp đến mức nào."

.

Ông nói: “Đây là cuộc đối đầu giữa điều có thể, điều mà chúng ta và nhiều người trên thế giới cần và điều không thể xảy ra, mà nước Nga đang hết sức chiến đấu. "Chỉ cần nhớ rằng cuộc chiến này không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với tất cả quý vị", ông nói với hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương.

.

---- Đại diện của Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và "cuộc xâm lược vô cớ đối với nước láng giềng có chủ quyền và dân chủ của họ, vi phạm luật pháp quốc tế." Bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo "trách nhiệm giải trình tại các tòa án quốc gia và quốc tế liên quan đối với các tội ác đã xảy ra" ở Ukraine.

.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của 3 nước trên nói trong bản văn: "Chúng tôi đoàn kết trong việc tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine. Chúng tôi cũng bày tỏ cam kết hợp tác hỗ trợ những người đang đau khổ trên toàn thế giới do các tác động toàn cầu của cuộc xâm lược này, đặc biệt là những nhóm dân cư dễ bị tổn thương hiện đang trải qua tình trạng mất an ninh kinh tế và lương thực lớn hơn. Các phản ứng phối hợp của chúng tôi đối với hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, bao gồm cả lời kêu gọi giải pháp ngoại giao thể hiện tầm quan trọng của tình đoàn kết Bắc Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Nga rút ngay lập tức tất cả các chiến binh và thiết bị quân sự của mình khỏi biên giới Ukraine được quốc tế công nhận và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. "

.

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói rằng Nga "cởi mở trong hợp tác ngoại giao dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau, đặc biệt là hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi sự hưởng ứng phối hợp của toàn thể cộng đồng thế giới." Antonov cho biết thêm, quan hệ giữa Nga và Mỹ đã "đi đến điểm quan trọng" và đang "đi vào bế tắc", ông đổ lỗi cho Mỹ về sự xấu đi trong quan hệ song phương.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho biết "Nga muốn phá vỡ tất cả các thành phố ở Donbass. Đây là tất cả những gì Nga có thể dành cho các nước láng giềng, châu Âu và thế giới."

.

Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng ngày của mình rằng "giao tranh rất ác liệt" vẫn tiếp tục ở khu vực phía đông. Ông nhắc lại rằng lực lượng Ukraine đang "làm mọi thứ để ngăn chặn các hành động gây hấn của quân chiếm đóng" nhưng nước này cần "đủ vũ khí hạng nặng và pháo hiện đại" mà họ đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp.

.

---- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh hôm thứ Sáu về việc Nga rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới (World Tourism Organization): "Phù hợp với Điều 36 của Luật Liên bang 'Về các Điều ước Quốc tế của Liên bang Nga' để chấp nhận đề nghị của Bộ Ngoại giao Nga, đồng ý với các cơ quan hành pháp liên bang có liên quan, về việc rút Liên bang Nga khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới."

.

Đầu ngày hôm Thứ Sáu, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết xuất cảng tương đối cao của nước này với việc giảm nhập cảng và giảm dòng vốn chảy ra là những yếu tố chính góp phần vào sự tăng giá gần đây của đồng rúp.

.

---- Bộ Tài chính Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Sáu rằng thâm hụt ngân sách liên bang của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 66 tỷ đô la vào tháng 5/2022. Các khoản chi của liên bang đã giảm 24% trong tháng 5, trong khi doanh thu của chính phủ trong tháng giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

.

Hơn nữa, thâm hụt liên bang cho đến nay vào năm 2022 đã giảm 19%, đạt mức 3,8 nghìn tỷ USD, trong khi doanh thu tính đến thời điểm hiện tại trong năm đã tăng 29% so với năm 2021, đạt xấp xỉ 3,4 nghìn tỷ USD.

.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Sáu tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn tiềm năng của Nga với Ukraine sẽ không đủ để các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, nhưng Nga phải thiết lập một hòa ước toàn diện với Ukraine nếu họ muốn nới lỏng các biện pháp quốc tế.

.

Hơn nữa, trong cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Scholz đã mạnh mẽ yêu cầu Belgrade tham gia các biện pháp trừng phạt tập thể của Liên Âu đối với Nga, với tư cách là một ứng cử viên gia nhập khối, Serbia nên phù hợp với chính sách chung của Liên Âu.

.

Tuần trước, hôm thứ Tư, Scholz thông báo rằng Đức sẽ đáp lại lời kêu gọi của Ukraine và cung cấp cho nước này các hệ thống radar và tên lửa phòng không hiện đại để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Nga đã đề xuất 7 lộ trình thay thế cho việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine, nhấn mạnh rằng những cáo buộc chống lại Nga và Belarus về xuất cảng ngũ cốc là "vô căn cứ."

.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang cố gắng thiết lập một số quốc gia chống lại Nga và Belarus trong khi phóng đại vấn đề ngũ cốc của Ukraine. Tổng thống Belarus cáo buộc phương Tây "nêu vấn đề đói kém" nhằm huy động tất cả các nước khác gây sức ép với Nga và Belarus.

.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus đều đề nghị hỗ trợ và đóng góp vào việc xuất cảng ngũ cốc an toàn từ các cảng của Ukraine, trong khi Ukraine từ chối chấp nhận bất kỳ thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc nào trừ khi lợi ích của họ được cứu xét.

.

---- Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War) cho biết Ukraine đang đưa ra nhiều yêu cầu cấp thiết hơn đối với các loại vũ khí tinh vi của phương Tây do lo ngại về ưu thế pháo binh của Nga. Viện đã nêu lời một quan chức tình báo quân sự cấp cao nói rằng quân đội Nga có 10 đến 15 khẩu pháo đối với một khẩu pháo do lực lượng Ukraine nắm giữ.

.

ISW cho biết trong bản cập nhật mới nhất về cuộc chiến này, “Xem xét tình trạng phổ biến hiện nay của các trận đánh kéo dài, đặc biệt là ở khu vực Severodonetsk-Lysychansk, các lực lượng Ukraine cần nguồn cung cấp hệ thống pháo mới. “Khi các lực lượng Ukraine sử dụng những hệ thống vũ khí và đạn dược cuối cùng từ thời Liên Xô, họ sẽ yêu cầu sự hỗ trợ nhất quán của phương Tây để chuyển đổi sang chuỗi cung ứng đạn dược và hệ thống pháo mới. Pháo hiệu quả sẽ ngày càng có ý nghĩa quyết định trong cuộc giao tranh chủ yếu là các tĩnh ở miền đông Ukraine ”.

.

---- Một thống đốc Ukraine hôm thứ Sáu cho biết đất nước của ông đã tiến hành vụ hoán đổi tù nhân đợt thứ 11 với Nga kể từ tháng Hai, đổi 4 người Nga lấy 5 người Ukraine. Thống đốc vùng Mykolaiv Vitaliy Kim viết trên Telegram rằng một trong những người Ukraine được tự do là trưởng làng địa phương Oleh Pylypenko, người mà ông Kim nói đã bị lực lượng Nga “bắt cóc” vào ngày 10/3.

.

---- Estonia đã triệu tập đại sứ Nga để lên án lời Putin khen ngợi Peter Đại đế, một Sa hoàng lãnh đạo Nga, người đã chiếm được một thành phố mà ngày nay là Estonia. Estonia nói lời Putin nói như thế "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết Đại sứ Vladimir Lipayev đã được triệu tập “để lên án những tuyên bố gần đây của Tổng thống Putin… bao gồm cả những bình luận của Putin về thành phố Narva của Estonia. Vào thời điểm mà Nga đang… cố gắng phá hủy tư cách quốc gia và người dân Ukraine, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

.

---- Khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày càng tăng cường độ, các quan chức ở Kyiv đã bày tỏ lo ngại rằng bóng ma "mệt mỏi chiến tranh" có thể làm xói mòn quyết tâm của phương Tây trong việc giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phản đối trước những đề xuất của phương Tây rằng ông nên chấp nhận nhượng bộ một số loại thỏa hiệp. Ông nói, Ukraine sẽ tự quyết định các điều khoản vì hòa bình: “Sự mệt mỏi ngày càng gia tăng, mọi người muốn một kết quả nào đó [có lợi] cho bản thân, và chúng tôi muốn [một] kết quả cho chính mình.” .

.

---- Hàng trăm người đã tiếp tục chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine khi quân Nga và Ukraine tranh giành quyền kiểm soát các thành phố và làng mạc quan trọng ở khu vực Luhansk và Donetsk. Người Ukraine rời thành phố Pokrovsk trên một chuyến tàu xe lửa di tản đặc biệt hướng tới Dnipro và các thành phố khác xa hơn về phía tây.

.

Chuyến tàu xe lửa chở khoảng 300 người - chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già - những người buộc phải rời đi khi chiến sự gần đến nhà của họ. Theo cơ quan tị nạn của LHQ, tính đến thứ Năm, 4,9 triệu người Ukraine đã chạy sang các nước khác ở châu Âu để tìm kiếm sự an toàn kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

.

---- Thái Lan hợp pháp hóa cần sa. Cho phép trồng và tiêu thụ cần sa trong thức ăn và thức uống, và là quốc gia Châu Á đầu tiên làm như thế, nhằm thúc đẩy ngành du lịch và nông nghiệp. Tuy nhiên, hút cần sa vẫn còn bị cấm.

Video dài 2:09 phút:



https://youtu.be/cfdeRmgrQkM

.

.

---- Một ứng cử viên Cộng Hòa vào chức Dân biểu liên bang tại New York nói rằng Adolph Hitler là “kiểu nhà lãnh đạo mà chúng ta cần ngày nay”. Trong một đoạn âm thanh được Media Matters for America công bố hôm thứ Năm, ứng cử viên Cộng hòa Carl Paladino được nghe là đang nhắc tới để ca ngợi nhà lãnh đạo Đức Quốc xã và khen ngợi “cách Hitler khơi dậy đám đông”.

.

“Hitler sẽ đứng lên đó hét lên những bài văn này và những người nghe chỉ là - họ đã bị Hitler thôi miên,” Paladino nói trong lần xuất hiện vào tháng 2/2021 trên The r-House Radio Show, phát sóng trên WBEN ở Buffalo. “Đó là, tôi đoán, tôi đoán đó là kiểu nhà lãnh đạo mà chúng ta cần bây giờ.

.

Paladino, một cựu ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa, đang tranh cử vào Dân Biểu Quốc hội liên bang địa hạt 23 sau khi Dân biểu Chris Jacobs (Cộng Hòa-N.Y.) đột ngột rút lui ra khỏi cuộc tái ứng cử vào tuần trước do phản ứng dữ dội vì ông ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công.

.

---- Văn phòng Thủ đô Washington DC, chuyên giám sát các luật sư về hành vi sai trái đạo đức đã đệ đơn vào thứ Sáu 10/6/2022 chống lại luật sư cũ của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, về những tuyên bố bịa đặt mà ông đưa ra trước tòa án liên bang cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp.

.

Trong các cáo buộc mới, văn phòng kỷ luật pháp lý của thủ đô cáo buộc rằng Giuliani, một thành viên của hội đồng luật sư ở thủ đô, đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ trong hồ sơ của tòa án liên bang về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Pennsylvania.

.

Các cáo buộc, do Văn phòng Cố vấn Kỷ luật ở thủ đô D.C. (D.C. Office of Disciplinary Counsel) đệ trình lên Tòa án Phúc thẩm thủ đô, đánh dấu lần thứ hai Giuliani bị cáo buộc và cơ nguy bị rút giấy phép hành nghề ở thủ đô.

.

Trước đó, năm 2021, Tòa án Tối cao New York đã ngắn cấm Giuliani hành nghề luật sư ở New York trong khi chờ xử lý kỷ luật vì những bịa đặt về gian lận bầu cử. Kể từ đó, giấy phép hành nghề luật sư của ông cũng tạm thời bị đình chỉ tại thủ đô Washington.

.

---- Một bản ghi nhớ mới được tiết lộ bởi Politico cho thấy nhóm chuyên gia pháp lý của cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã nhận thấy những tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về hành vi gian lận phiếu cử tri hàng loạt trong cuộc bầu cử năm 2020 là "rất ít hoặc không thể kiểm chứng".

.

Báo Politico ghi rằng: "Bản ghi nhớ cho thấy nhóm pháp lý của Pence không chỉ theo dõi hàng loạt các lập luận pháp lý vu khống từ các luật sư và đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, mà còn theo dõi tỉ mỉ các cáo buộc về gian lận bầu cử và các trường hợp phòng phiếu quản lý kém. Nó đặc biệt bao gồm các cáo buộc do chính ban vận động của Trump đưa ra trước tòa án."

Trump đã tấn công cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr và chỉ trích Ivanka, theo lời kể của phóng viên Charlie Sykes trên trang The Bulwark đã viết sau khi video lời khai của Barr và Ivanka được chiếu trong phiên điều trần công khai đầu tiên của ủy ban lựa chọn Hạ viện đêm Thứ Năm 9/6/2022.“Mar-a-Lago đêm qua không phải là một nơi vui vẻ,” Sykes viết. Trump dường như đặc biệt kích động bởi lời khai của Bill Barr và viết những lời đả kích trên nền tảng xã hội mạng 'TruthSocial': "Đảng Dân chủ đã trả giá bèo bọt với Barr, hắn thật ngu ngốc, nói một cách nực cười rằng không có vấn đề [gian lận] gì với Cuộc bầu cử, và họ đã để hắn yên. Như thế có lợi với hắn [Barr], nhưng không có lợi cho đất nước của chúng ta!"Cựu tổng thống sau đó đã ném Ivanka Trump xuống gầm xe buýt, theo Sykes: "Ivanka Trump không biết gì hết, không tham gia vào việc xem xét, hoặc nghiên cứu về kết quả bầu cử. Ivanka đã rời vị trí từ lâu và theo tôi, Ivanka chỉ cố tỏ ra tôn trọng Bill Barr và vị trí Bộ trưởng Tư pháp của Barr (thằng đó cà chớn)."---- Quyết định của đài Fox News không phát sóng phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vào tối thứ Năm hàng tuần dường như đã phản tác dụng, ít nhất là từ góc độ xếp hạng, vì vị trí đông người xem trước giờ của Fox News bị tụt ra sau, thua đài MSNBC, nơi dẫn đầu người xem trên TV cáp với 4,1 triệu người xem, theo thống kê Nielsen sơ khởi.Chương trình của Fox với Tucker Carlson và Sean Hannity đã thu hút trung bình 3 triệu người xem trong khi CNN đứng thứ ba với 2,6 triệu người xem mặc dù cũng đã chiếu đầy đủ buổi điều trần.Nhìn chung, ít nhất 20 triệu người đã xem buổi điều trần đầu tiên trên nhiều mạng, dẫn đầu là ABC với 4,8 triệu người xem. NBC và CBS theo sau với lần lượt 3,5 triệu và 3,3 triệu.---- Đội bóng bầu dục NFL đại diện cho thủ đô của Hoa Kỳ đã phạt một huấn luyện viên 100.000 đô la vì đã loại bỏ cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 chỉ như là một "chuyện gây gỗ". Huấn luyện viên trưởng của Washington Commanders cho biết ông đã gặp Jack Del Rio, điều phối viên phòng thủ của đội, vào thứ Sáu, theo tin của đài ESPN. “Những bình luận của Del Rio không phản ánh quan điểm của toàn đội và vô cùng tổn thương đối với cộng đồng lớn của chúng tôi”, theo lời Ron Rivera phát biểu.Rivera nói, vì cuộc bạo loạn, nhiều mạng người đã chết và Điện Capitol bị hư hại. "Như chúng ta đã thấy đêm qua trong các phiên điều trần, những gì xảy ra ở Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, là một hành động khủng bố nội địa", theo lời Rivera nói.Del Rio đã đưa ra bình luận trong các bài đăng trên mạng xã hội vào đầu tuần, theo AP, trong đó ông cho rằng các cuộc biểu tình vào mùa hè năm 2020 sau vụ cảnh sát giết George Floyd không nhận được nhiều sự giám sát như bạo loạn ở Capitol.Rivera cho biết tổ chức sẽ không dung thứ cho nỗ lực xem như tương đương giữa các cuộc biểu tình đòi công lý [của BLM] và một cuộc bạo động [do Trump chủ mưu] nhằm xóa sổ kết quả bầu cử. Del Rio đã xin lỗi trong một tuyên bố hôm thứ Tư, nói rằng, "Việc coi tình huống đó như một chuyện gây gỗ nhỏ là vô trách nhiệm và cẩu thả. Tôi xin lỗi."----Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo cảnh báo rằng chuyện tương tự như cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh ý định của ông là đảm bảo ngân sách để tăng cường phòng vệ của Nhật Bản. Bản tin NHK ghi rằng hôm thứ Bảy, ông Kishi đọc diễn văn tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, tổ chức ở Singapore.Ông miêu tả cuộc tấn công quân sự của Nga là hành động bạo lực gây ra mối đe doạ về vũ khí hạt nhân, cũng như tìm cách đơn phương thay đổi hiện trạng thông qua sức mạnh quân sự khổng lồ. Ông cho biết cuộc xâm lược của Nga nhắc ông nhớ về “sự thật kinh hoàng” rằng một nước tiến hành những hành vi độc ác như vậy lại tồn tại. Ông chỉ ra mối quan ngại chung của quốc tế rằng một mối nguy hiểm tương tự cuộc xâm lược vào Ukraine có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.Bộ trưởng Phòng vệ cho biết Nhật Bản đứng ở tuyến đầu trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông Kishi cho biết ông sẽ theo đuổi việc sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để có các bước lớn nhằm tăng cường phòng vệ của Nhật Bản. Ông nói rằng đây là một phần trong sự tự lực của Nhật Bản nhằm củng cố bước đi của mình với tư cách là một quốc gia hoà bình.Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang phát triển kho vũ khí hạt nhân và tên lửa, và Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động trên biển. Ông Kishi không trực tiếp nhắc tên Trung Quốc, nhưng đề cập tới một âm mưu tăng cường sức mạnh quân sự mà không từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Ông cũng nói rằng có nước đang phớt lờ luật lệ và tìm cách lợi dụng điểm yếu của các nước khác. Ông cho biết nước này lợi dụng các khoản cho vay với các điều khoản không thể nào có lợi cho cả đôi bên.----Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã công bố tầm nhìn của ông về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tại một diễn đàn an ninh ở Singapore. Trong bài diễn văn chủ chốt ở diễn đàn Đối thoại Shangri-La hôm thứ Sáu, ông Kishida công bố 5 trụ cột để duy trì ổn định trong khu vực. NHK ghi rằng, Kishida cho biết Nhật Bản dự kiến hỗ trợ huấn luyện ít nhất 800 nhân viên an ninh hàng hải ở hơn 20 nước trong vòng 3 năm tới.Ông cũng công bố một kế hoạch để cung cấp cho các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hàng tỷ đôla Mỹ các trang thiết bị an ninh hàng hải, trong đó có tàu tuần tra, cũng trong vòng 3 năm tới. Ông Kishida cho biết Nhật Bản dự định tăng cường hợp tác trong khu vực thông qua các nỗ lực ngoại giao, trong đó có chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA). Ông cam kết sẽ đưa ra một kế hoạch cụ thể, muộn nhất là vào mùa xuân năm sau.Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng bày tỏ ý định bắt đầu đàm phán với Singapore về một thoả thuận nhằm chuyển giao trang thiết bị phòng vệ - quốc phòng, và hướng tới thiết lập các thoả thuận khác với các thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Bài diễn văn của ông Kishida đề cập đến một loạt các vấn đề an ninh, trong đó có tình hình ở Ukraine, các hoạt động trên biển của Trung Quốc, cũng như chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cảnh báo rằng những vấn đề này đang làm lung lay lòng tin vào các luật lệ về quan hệ quốc tế.trước bài diễn văn của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hà Lôi, một thành viên đoàn đại biểu Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh này, chỉ trích lãnh đạo Nhật Bản vì ngụ ý rằng Trung Quốc phá luật và dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng. Hà Lôi là cựu phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Ông nói rằng Bắc Kinh sẽ phản đối hoàn toàn nếu một lãnh đạo quốc gia công khai xúc phạm chủ quyền và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.----Putin xâm lăng Ukraine, không muốn hòa bình. Mỹ không cản được. Bản tin báo Nikkei Asia ghi rằng Thứ Trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman hứa sẽ chia sẻ với Việt Nam chi tiết về các cuộc thảo luận của chính quyền Biden với Nga, không ngăn được cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Bà Sherman nói tại Sài Gòn hôm thứ Bảy rằng Mỹ muốn VN thấy rằng Tổng thống Nga Putin "không muốn theo đuổi con đường ngoại giao."

.

Sự tiếp cận này diễn ra sau khi Việt Nam, mà một quan chức chính quyền Biden gọi là "quốc gia có ảnh hưởng nghiêng ngửa" ("the swing state") của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của LHQ vào tháng 3 để lên án cuộc xâm lược của Nga và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết chống trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền hồi tháng 4.

.

Sherman nói trong phát biểu tại Đại học Fulbright Việt Nam: "Tổng thống Putin đã bắt đầu cuộc chiến này. Ông ấy có thể kết thúc nó ngay hôm nay. Việt Nam sẽ đưa ra quyết định theo chủ quyền riêng VN, và chúng tôi tôn trọng những quyết định đó, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm của chúng tôi về nó. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các hoạt động ngoại giao của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình, một giải pháp mà Tổng thống Putin từ chối. Vì vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những điều đó, và sau đó Việt Nam sẽ đưa ra lựa chọn của mình".

.

Việt Nam không đứng về bên nào trong cuộc xung đột nhưng Sherman đã đổ lỗi cho một người: “Chúng tôi đồng ý với Việt Nam rằng tiến tới hòa bình là rất quan trọng và đòi hỏi phải có ngoại giao (bà ngồi ở chiếc bàn màu xanh trên nền vàng sau lưng, gợi nhớ đến lá cờ của Ukraine). Nhưng khi ngồi bàn hòa đàm, chỉ có một kẻ xâm lược đó là Tổng thống Putin, và một nạn nhân: Ukraine. Và vì vậy họ không phải đồng đẳng. Họ không như nhau."

.

Khi được một sinh viên Việt Nam hỏi liệu Mỹ có đang cố gắng gây ảnh hưởng đến Việt Nam trong cuộc chiến Ukraine hay không, Sherman không nói rõ là muốn Việt Nam lên án Nga, nhưng trả lời rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ trình bày sự thật.

.

Việt Nam có quan hệ lịch sử chặt chẽ với cả Ukraine và Nga, nhưng phụ thuộc vào Nga phần lớn trong hoạt động nhập cảng vũ khí của mình. CSVN cũng từng dựa vào sự hỗ trợ của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Sherman xác nhận lịch sử đó, cũng như xác nhận Hà Nội đã thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thông qua ngoại giao. Nhưng những nỗ lực như vậy đã thất bại cho đến nay, và bà Sherman cho biết: "Cá nhân tôi đã có các cuộc gặp song phương với Nga, đã đưa danh sách những việc có thể làm để giải quyết lo ngại về an ninh mà Tổng thống Putin gặp phải, nhưng đều hỏng."

.

.

---- Ba cựu sinh viên gốc Việt trong nhóm huynh đệ (fraternity brothers) của Đại học Michigan State University đã bị truy tố tội hình sự trong cái chết của sinh viên ngành kinh doanh Phat Nguyen, 21 tuổi, trong nghi thức gọi là hành xác tân sinh viên nhập hội vào hôi năm ngoái. (Hình như đây là nghi thức kiểu "kết nghĩa vườn đào" trong phim bộ.)

.

Phat Nguyen chết vì say rượu và ba người khác phải nhập viện sau “bữa tiệc nhập hội” vào ngày 20/11/2021 do hội Pi Alpha Phi tổ chức. Bốn người được cho là đã bất tỉnh và nồng nặc mùi nước tiểu trong một tầng hầm bẩn thỉu, không mặc gì ngoài quần đùi.

.

Sinh viên mới vào phải làm thủ tục tuyên thệ cam kết nhập hội, và 3 sinh viên hướng dẫn làm Phat Nguyen chết là:

. “Sư phụ nhận lời cam kết (Pledge master)” là Ethan Cao,

. “Ông bố giữ lời cam kết (pledge dad)” là Andrew Nguyễn,

. và Hội trưởng hội huynh đệ là Hoàng Phạm.

.

Cả 3 đang bị cáo buộc mở tiệc nhậu, uống rượu quá độ dẫn đến cái chết của Phat Nguyen. Báo Lansing State Journal đưa tin, ba cựu nam sinh viên bị cáo buộc đang phải đối mặt với án 15 năm tù và khoản tiền phạt lên đến 10.000 USD, đã không ghi danh vào Đại học MSU trong mùa thu năm nay. Luật sư của một trong những bị cáo cho biết vụ án sẽ đi đến câu hỏi: liệu Phat Nguyen có bị ép uống rượu hay không.

.

.

----- Tiệm Costco tại Sài Gòn khác với Costco tại Mỹ thế nào? Một người Mỹ tìm câu trả lời.

Video dài 2:44 phút:



https://youtu.be/AhSCdpUumN4

.

---- HỎI 1: Vợ Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas xúi 29 dân cử Arizona quăng bỏ kết quả bầu cử?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, nhưng Thẩm phán nói ông không bị ảnh hưởng của vợ. Virginia “Ginni” Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, đã liên hệ với gần 30 nhà lập pháp Arizona sau thất bại của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 của tiểu bang để thúc giục họ quăng bỏ chiến thắng của Tổng thống Biden, theo báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu.

.

Tờ Washington Post đưa tin vào tháng trước rằng Ginni Thomas đã gửi email cho hai nhà lập pháp 6 ngày sau cuộc bầu cử để yêu cầu họ làm việc thay mặt Trump và "chống lại gian lận." Nhưng báo cáo gần đây nhất, dựa trên các email mà Washington Post thu được, đã nâng số lượng liên lạc của Thomas lên 29 người.

.

Bà Thomas đã cố gắng một lần nữa để thúc giục 22 thành viên Hạ viện tiểu bang và một thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona hãy lật ngược kết quả của tiểu bang vào ngày 13/12/2020, một ngày trước khi các thành viên của Cử tri đoàn được chuẩn bị bỏ phiếu của họ, theo tờ Washington Post đưa tin.

.

Việc bà Thomas tham gia làm việc để lật ngược kết quả trong cuộc bầu cử tổng thống đã đặt ra câu hỏi về đạo đức đối với chồng của bà là Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas, người đã tham gia vào các phán quyết về các hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử. Ông Clarence Thomas đã nói rằng không liên hệ gì với lập trường của vợ, vì sự nghiệp của ông và vợ ông hoàn toàn riêng biệt.

Chi tiết:

https://thehill.com/regulation/3519123-ginni-thomas-emailed-29-arizona-lawmakers-to-help-reverse-bidens-win/

.

---- HỒ SƠ: Nga xâm lược Ukraina để làm gì? (Phan Châu Thành)

.

Nga xâm lược Ukraina để làm gì?

Phan Châu Thành - 9/06/202

.

Sau hơn 100 ngày chiến sự ở Ukraina, các sự thật sờ sờ ra đó mà nhiều người vẫn còn tin vào tuyên truyền Nga thì mình ngạc nhiên luôn:

.

1. Nga đánh Ukraina vì “lo sợ quốc gia này gia nhập NATO, uy hiếp an ninh Nga”: TẦM BẬY. Nga có tên lửa hạt nhân, không một quốc gia nào, kể cả Mỹ, NATO, dám tấn công lãnh thổ Nga cả. Bởi chiến tranh hạt nhân sẽ dẫn tới kết thúc của xã hội loài người.

.

2. Nga đánh Ukraina để “bảo vệ và giải phóng Ukraina ra khỏi chủ nghĩa phát-xít mới”: TẦM BẬY. Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraina có được sự ủng hộ của không quá 2% dân số Ukraina, tỷ lệ này ở Nga còn cao hơn nhiều. Hơn nữa, tổng thống Ukraina là người Do Thái, Israel lại còn ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến chống xâm lược này, không lẽ dân Do Thái lại đi theo phát xít?

.

Vậy Nga xâm lược Ukraina để làm gì?

.

1. Thứ nhất: CƯỚP ĐẤT!

Sau vụ cướp Crimea năm 2014 quá dễ dàng, Ukraina, phương Tây phản ứng yếu ớt, Putin nghĩ là lần này cũng sẽ ngon ăn, nên định cướp luôn cả Ukraina. Ngay cả hiện tại, dù chưa chiếm được, Nga cũng đã thể hiện điều đó rõ ràng: lập chính quyền thân Nga không qua bầu cử, dùng cờ, hộ chiếu, tiền của Nga, “trưng cầu dân ý để xin được sát nhập vào Liên bang Nga”. Đó không phải là cướp đất thì là gì?

.

2. Thứ hai: CƯỚP TÀI NGUYÊN!

Nga đang ùn ùn chở lúa mạch hay sắt thép ăn cướp được về Nga, cái đó diễn ra công khai trước mắt toàn thế giới, thậm chí “di tản” hơn 500.000 người Ukraina về Nga. Ngang nhiên dùng sức mạnh lấy tài sản của người khác mang về nhà mình dùng không được sự đồng ý của họ, thì gọi là gì?

.

3. Thứ ba: ĐE DỌA CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG!

(Nhất là các nước thuộc Liên Xô cũ) hãy nhìn xem nước nào thuộc Liên Xô cũ cũng có “vùng ly khai” do Nga hậu thuẫn.

.

4. Thứ tư: Putin định là TÁI LẬP lại Liên bang, kiểu như Liên bang Xô viết cũ, để ông ta làm chủ, rồi ghi vào lịch sử Nga như một “người chinh phục”, nhưng kết quả sẽ là một kẻ tội phạm chiến tranh, bị cả thế giới văn minh khinh bỉ.

.

Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, XÃ HỘI CON NGƯỜI LUÔN LUÔN PHÁT TRIỂN, sau 20-30 năm, thế giới đã hoàn toàn khác, đừng nói gì tới 50-100 năm trước. Nhận thức con người của thế kỷ 21 đã khác thế kỷ 20, bây giờ là kỷ nguyên của NHẬN THỨC, của NGƯỜI VỚI NGƯỜI, do đó các phong trào về môi trường, bình đẳng giới, bảo vệ động vật mới phát triển rầm rộ, thế nên, nếu muốn hòa mình vào thế giới văn minh thì phải hiểu và học những giá trị đó.

Không ai bắt chúng ta phải theo trào lưu nhận thức đó cả, nhưng nếu không theo, chúng ta sẽ tự cô lập, và đừng kêu ca tại sao thế giới sẽ nhìn chúng ta như “bọn mọi” hay “tại sao xã hội chúng ta đang sống tồi tệ đến như vậy” rồi lại muốn “cho con sang Anh, sang Mỹ”?

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi mà, muốn làm bạn với người văn minh thì phải suy nghĩ, hành xử, sống như một người văn minh, còn nếu vẫn kiểu “ỷ mạnh bắt nạt yếu, côn đồ, khôn vặt…” thì cũng lại tự tìm tới nhau mà chung sống, chứ sao bây giờ? Làm bạn với Nga, với Trung Quốc, với Bắc Hàn thôi, chứ với ai?



Kỷ nguyên của thế kỷ 21 là kỷ nguyên của sự tử tế, không ai bắt chúng ta phải tử tế cả, thế giới cũng chẳng ép buộc, kêu gọi càng không, nhưng chúng ta phải tự nhận thức, tự thuyết phục, để mà hiểu phải sống như thế nào, thì sẽ nhận được tương lai như thế.

Đơn giản vậy.

.

.