Qua sơ bộ hôm Thứ Ba 7/6/2022, gay cấn nhất trong kỳ tổng tuyến cử tháng 11/2022 sẽ là cuộc tranh cử chức DB/TB địa hạt 70 giữa 2 ứng viên được ưa chuộng trong cộng đồng Việt, hình trên, từ trái: Diedre Thu-Ha Nguyen (Dân Chủ) vs Tri Ta (Cộng Hòa). Cũng vào chung kết chức Giám sát viên Quận Cam kv 2 là: Kim Bernice Nguyen; và chức TNS/TB đh 36 Janet Nguyen (phải).

- Kết quả bầu sơ bộ, sẽ vào chung kết tháng 11/2022: Fiona Ma (DC) vs Andrew Đỗ (CH) (tranh chức Bộ trưởng Tài chính California), Michelle Steel (CH) vs Jay Chen (chức DB/LB đh 45), Janet Nguyễn (CH) vs Kim Carr (DC) (TNS/TB đh 36), Diedre Thu-Ha Nguyen (DC) vs Tri Ta (CH) (chức DB/TB đh 70), Vicente Sarmiento vs Kim Bernice Nguyen (chức GSV Quận Cam khu vực 2).

- Biden sẽ tới Đức và Tây Ban Nha để họp G7 ngày 25/6, rồi họp NATO ngày 28/6/2022. Thủ tướng Nhật có thể tới họp NATO.

- Ukraine báo động: thiếu rất nhiều vũ khí hạng nặng. Zelensky: Ukraine gặp khó khăn vì thiếu khí đốt cho mùa sưởi ấm, tích tụ than và sản xuất điện. Ukraine: lui quân về vị trí kiên cố hơn nhưng vẫn tiếp tục phòng thủ Severodonetsk. Na Uy tặng Ukraine 22 xe đại pháo tự hành.

- Nga sẽ trưng cầu dân ý để sáp nhập Melitopol vào Nga. Nga thú nhận: đưa hơn 1.000 lính Ukraine vừa đầu hàng ở Mariupol vào Nga. Ngoại trưởng Nga Lavrov họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị phóng viên Ukraine hỏi: bên cạnh trộm lúa mì để bán ra quốc tế, Nga còn trộm gì để bán nữa? Lavrov nói Nga vào Ukraine chỉ để bắt bọn tân phát xít.

- Zelensky: tái chiếm các biên giới có trước ngày 24/2/2022 là chiến thắng tạm, chỉ muốn tái chiếm toàn bộ đất bị Nga chiếm từ 2014. Nga đã bàn giao cho Ukraine xác của 210 chiến binh Ukraine.

- Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở thành phố Mariupol đã giao cho Nga. Nga pháo kích liên tục ở phía nam Mykolaiv. Nga: tạo điều kiện cho 2 hành lang nhân đạo trên biển cho tàu di chuyển an toàn ở Hắc Hải và Biển Azov.

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Mỹ không thể cách ly khỏi những cú sốc thị trường dầu mỏ

- Ngân hàng Thế giới phê duyệt 1,49 tỷ đô tài trợ bổ sung cho Ukraine để giúp trả lương.

- Tòa: LS John Eastman của Trump phải nộp 159 email cho Ủy ban Hạ viện 6/1 (có 1 email xúi bạo loạn 6/1/2021.

- nhiều chứng cớ, hình ảnh đưa lên TV từ Thứ Năm 9/6/2022 chuyện Trump xúi lật ngược bầu cử 2020: biết bất hợp pháp vẫn làm, Trump OK khẩu hiệu treo cổ Pence...

- Nhiều món quà quốc tế tặng chính phủ Mỹ trong 4 năm đã biến mất, nghi Trump chôm?

- Wells Fargo ngưng chính sách giả vờ phỏng vấn người thiểu số dù biết sẽ không tuyển dụng

- Nguy hiểm nhất cho người đi bộ: Elizabeth, NJ; Schenectady, NY; Concord, CA; Roseville, CA; Manchester, CT.

- An toàn nhất cho người đi bộ là ở 3 thành phố: Louisville, KY; Indianapolis, IN; và Memphis, TN

- Đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia với tỷ số 2-0, sẽ vào vòng tứ kết châu Á.

- Hội An: nhan sắc Việt đi giày cao gót trên nước.

- HỎI 1: Có phải 1/20 thanh niên Mỹ tuổi 18-29 tự nhận là giới tính thứ ba? ĐÁP 1: Đúng thế, tức là 5%.

- HỎI 2: Có phải 32% dân số thành niên Massachusetts cơ nguy đói? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/6/2022) ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Tư nhận xét rằng việc giao vũ khí mà Ukraine đang nhận được còn "thiếu rất nhiều" để tác chiến chống Nga.

"Chúng tôi vẫn nhận thấy ưu thế hoàn toàn của Nga về pháo hạng nặng ở Donbass, vì vậy, các tín hiệu mà chúng tôi truyền đạt cho các đối tác của mình rất đơn giản. Chúng tôi biết ơn những gì chúng tôi đã được cung cấp, nhưng [...] để nhằm đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn, vũ khí hạng nặng hơn và càng sớm càng tốt."

Kuleba tái khẳng định lời cầu xin trước đó của mình về việc Ukraine cần nhận thêm vũ khí, khi ông nói rằng việc giao vũ khí nặng ở số lượng nhiều là cần thiết để tránh gia tăng số người chết trong cuộc xung đột.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến Đức và Tây Ban Nha vào cuối tháng 6 để gặp gỡ các đồng minh của mình, theo Bạch Ốc thông báo hôm thứ Tư.

Theo tuyên bố, Biden sẽ đến Bavarian Alps vào ngày 25/6/2022 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7, và sau đó sẽ đến Madrid để tham dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 28/6/2022. Chủ đề chính của các cuộc họp này sẽ là cuộc chiến ở Ukraine, cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng, cũng như sự thay đổi khí hậu và sức khỏe toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Bảy tuần trước thông báo ông có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6, để thảo luận về cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine.

---- Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Nga, hơn 1.000 quân nhân Ukraine vừa đầu hàng ở Mariupol sẽ được vận chuyển tới Nga để “điều tra”.

---- Tổng Thống Zelensky cho biết Ukraine đang gặp khó khăn với "các vấn đề về việc làm sao để mua đủ lượng khí đốt cho mùa sưởi ấm, tích tụ than và sản xuất điện," trong khi các nhà máy nhiệt và điện đã bị hư hại hoặc phá hủy do các cuộc tấn công của Nga mà chưa được sửa chữa.

---- Sẽ trưng cầu dân ý để sáp nhập Melitopol vào Nga. Các quan chức cấp cao của Nga đang tới thăm thành phố bị chiếm đóng ở đông nam Ukraine khi họ chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đối với những cư dân còn lại về việc trở thành một phần của Nga. Thành phố quan trọng này trong khu vực Zaporizhizhia láng giềng với khu vực Kherson đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào cuối tháng Hai.

---- Serhiy Hayday, người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Luhansk, cho biết cuộc chiến phòng thủ Severodonetsk vẫn tiếp tục. Tuy nhiên Ukraine có thể rút quân đội của mình “đến các vị trí kiên cố hơn” nhưng Ukraine sẽ không “từ bỏ” thành phố trọng yếu.

---- Na Uy xuất xưởng đạ pháo tự hành: Na Uy đã tặng cho Ukraine 22 xe đại pháo tự hành để giúp Ukraine "chống chọi với các cuộc tấn công của Nga", theo Bộ Quốc phòng Na Uy (MOD).

---- Một nhà báo Ukraine đã đối đầu với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về chuyện quân Nga vơ vét, trộm đủ thứ của Ukraine trong một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư. Lavrov đã có mặt tại Ankara để đàm phán về việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine đang nằm tại các cảng trên Hắc Hải do bị Nga phong tỏa.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo rằng Nga đang cố gắng thu lợi bằng cách bán lúa mì và ngũ cốc xuất cảng cướp từ Ukraine, một trong các nước xuất cảng lương thực thực phẩm lớn nhất thế giới. "Ngoài ngũ cốc, những thứ khác bị Nga đánh cắp từ Ukraine để bán?" nhà báo hỏi Lavrov, dường như đề cập đến các bản tin về việc quân đội Nga cướp bóc trên diện rộng tại các thành phố của Ukraine.

Mặc dù phóng viên nói rõ ràng bằng tiếng Nga, nhưng Ngoại trưởng Lavrov đã tỏ ra sửng sốt trước câu hỏi. Lavorov yêu cầu nhà báo lặp lại, trước khi nói rằng phóng viên phải quan tâm về hành vi trộm cắp vì bản thân nhà báo hẳn là một tên trộm. Lavrov sau đó đã đưa ra một lời châm biếm về nhiệm vụ của Nga nhằm “giải thoát miền đông Ukraine khỏi áp lực của một chế độ tân Quốc xã” trước khi nhấn mạnh rằng ngũ cốc có thể được “vận chuyển tự do” nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho phép.

---- Quân đội Ukraine cho biết Nga đã bàn giao cho Kyiv thi thể của 210 chiến binh Ukraine, hầu hết trong số họ đã hy sinh khi bảo vệ thành phố Mariupol từ một công trình thép rộng lớn.

“Quá trình trao trả thi thể của những người lính bảo vệ Mariupol đang được tiến hành. Đến nay, 210 binh sĩ của chúng tôi đã được trao trả - hầu hết trong số họ là những người bảo vệ anh hùng của Azovstal ”, giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cho biết trên Twitter.

---- Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở thành phố Mariupol đã được chuyển giao cho Nga để điều tra, theo hãng thông tấn Tass dẫn một nguồn tin pháp luật Nga cho biết.

Sau đó, nhiều tù nhân Ukraine sẽ được chuyển vào lãnh thổ Nga, nguồn tin nói với Tass. Ukraine cho biết họ đang vận động để trao trả tất cả các tù nhân trong khi một số nhà lập pháp Nga nói rằng họ nên bị đưa ra xét xử.

---- Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã nói với tờ Financial Times của Anh rằng sự bế tắc với Nga “không phải là một lựa chọn. Chiến thắng phải đạt được trên chiến trường. Chúng tôi kém về vũ khí và trang thiết bị và do đó chúng tôi không đủ khả năng để tiến lên. Chúng tôi sẽ chịu nhiều tổn thất hơn và con người là ưu tiên hàng đầu của tôi”.

Zelenskyy cho biết khôi phục các biên giới mà Ukraine kiểm soát trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24/2/2022 sẽ là "một chiến thắng tạm thời nghiêm trọng". Nhưng ông cho biết mục đích cuối cùng là "giải phóng hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ của chúng ta".

---- Theo Vitalii Kim, Chỉ huy quân sự khu vực Mykolaiv, các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực phía nam Mykolaiv. Kim cho biết hai người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Ông nói, một tòa nhà hành chính, phòng khám ngoại trú, sân vận động và hội đồng quận ở thành phố Bashtanka cũng bị bắn phá. Ông Kim cho biết có hơn 3.700 tài sản địa ốc bị hư hại hoặc phá hủy trong khu vực Mykolaiv.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tạo điều kiện cho hai hành lang nhân đạo trên biển cho phép các tàu di chuyển an toàn ở Hắc Hải và Biển Azov, theo một tuyên bố đăng trên Telegram hôm thứ Hai. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quốc tế lên án về việc Nga phong tỏa các cảng quan trọng kéo dài nhiều tháng.

"Liên bang Nga đang thực hiện toàn bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn cho hàng hải dân sự trong vùng biển của Hắc Hải và Biển Azov", Bộ Nga tuyên bố trong tuyên bố. "Vẫn còn nguy cơ đối với hàng hải và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cảng do sự trôi dạt của các quả mìn Ukraine bị xé toạc từ các mỏ neo dọc theo bờ biển của các quốc gia trên Biển Đen."

---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã nói rằng "hầu như không thể" để Hoa Kỳ cách ly khỏi những cú sốc thị trường dầu mỏ, chẳng hạn như những cú sốc do Nga xâm lược Ukraine, vì vậy điều quan trọng là phải chuyển hướng sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Yellen nói với Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã không lường trước được sự phục hồi của nhu cầu và giá sau đại dịch COVID-19, nhưng họ hiện có động lực để tăng sản lượng.

---- Ngân hàng Thế giới cho biết ban giám đốc điều hành của họ đã phê duyệt 1,49 tỷ đô la tài trợ bổ sung cho Ukraine để giúp trả lương cho các nhân viên chính phủ và xã hội, mở rộng tổng số hỗ trợ đã cam kết của ngân hàng dành cho Kyiv lên hơn 4 tỷ đô la.Ngân hàng Thế giới cho biết trong một tuyên bố rằng vòng tài trợ mới nhất cho Ukraine được hỗ trợ bởi sự bảo lãnh tài chính từ Anh, Hà Lan, Lithuania và Latvia. Dự án cũng đang được hỗ trợ bởi nguồn tài chính song song từ Ý và sự đóng góp từ Quỹ Tín thác Nhiều nhà tài trợ mới.---- Luật sư John Eastman của Trump và phe MAGA đã bị thẩm phán liên bang David Carter yêu cầu giao một lượng lớn email và tài liệu cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 trong đó có một email bị xem là cung cấp bằng chứng về một tội hình sự xúi giục tổ chức bạo loạn ngày 6/1/2021.Phán lệnh đưa ra vào đêm Thứ Ba 7/6/2022, buộc Eastman giao nộp 159 email và một số tài liệu trước 5 giờ chiều Thứ Tư 8/6/2022.---- Các phiên điều trần công khai đầu tiên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 phát sóng TV vào thứ Năm và họ sẽ không chỉ yêu cầu các nhân chứng làm chứng về kinh nghiệm của họ mà còn xem xét tất cả các bằng chứng mà họ đã thu thập được từ tin nhắn văn bản, tài liệu và hơn 1.000 nhân chứng.Một phụ tá ít được biết đến của Trump đã xuất hiện trước ủy ban ít nhất hai lần để tiết lộ rằng văn phòng Cố vấn Bạch Ốc đã nói rõ với Chánh văn phòng Mark Meadows và cố vấn Rudy Giuliani rằng các đại cử tri giả sẽ là bất hợp pháp. Ngày của cuộc họp rất quan trọng vì điều đó cho thấy rõ rằng Meadows và Giuliani biết đó là hành vi bất hợp pháp nhưng ban vận động của Trump vẫn thúc đẩy thành lập các đại cử tri giả.Một cáo buộc gây sốc khác là tuyên bố của một cựu phụ tá của Mark Meadows rằng Trump rõ ràng đã bày tỏ sự đồng tình với những người cuồng nhiệt đang kêu gọi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence.Một phát hiện gây sốc khác là các đồng minh của Trump đã thúc đẩy Trump tịch thu các máy bỏ phiếu mà họ cho rằng đã cố tình đánh cắp cuộc bầu cử. Cả [cựu tướng] Michael Flynn và luật sư Sidney Powell đã gặp Trump, theo Axios, yêu cầu Trump chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra cuộc bầu cử.Politico tiết lộ rằng cả hai đã tạo ra một lệnh hành pháp để Trump ký và sẽ cho Bộ trưởng Quốc phòng 60 ngày để đưa ra đánh giá. Bộ Quốc Phòng sau đó có thể giữ Trump nắm quyền Tổng Thống cho đến ít nhất là tháng 2/2021.Các tiết lộ ly kỳ khác sẽ được tiết lộ trong những ngày tới - phiên điều trần đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ tối giờ Miền Đông vào ngày mai, thứ Năm, trên truyền hình.---- Nhiều món quà quốc tế tặng chính phủ Mỹ biến mất, nghi Trump giấu làm của riêng. Sở Lưu trữ Quốc gia (National Archives) đã buộc phải đến Mar-a-Lago để tìm tất cả các giấy tờ mà cựu Tổng thống Donald Trump đã lấy từ Bạch Ốc. Nhưng vẫn còn thiếu tài liệu, theo một báo cáo vào tháng 2/2022. Vào tháng 4, có thông tin tiết lộ rằng các quan chức Trump đã không cung cấp thông tin chi tiết hoặc theo dõi bất kỳ món quà nước ngoài nào được tặng cho tổng thống. CNN loan tin đó cũng là vấn đề mà Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện đang điều tra.Khi một tổng thống nhận một món quà từ nước ngoài, món quà đó sẽ được theo dõi và báo cáo và cuối cùng thuộc về quốc gia Hoa Kỳ chứ không phải tài sản cá nhân. Lý do là để duy trì sự minh bạch và đảm bảo rằng không quốc gia nào có thể mua chuộc một tổng thống hoặc quan chức hàng đầu của Mỹ. Bạch Ốc của Trump rõ ràng đã không hoạt động theo cách đó.---- Phỏng vấn người thiểu số chỉ để trình diễn với chính phủ là có phỏng vấn người thiểu số, nhưng thực sự sẽ không thuê người được phỏng vấn vào làm việc. Chuyện phỏng vấn giả vờ đó xảy ra trong năm 2020 để chứng minh là "đa dạng hóa" cho các công việc nào với mức lương trên 100.000 USD, nhưng các chức vụ đó thực sự đầy rồi, không tuyển người. Ngân hàng Wells Fargo sau khi bị báo New York Times khui ra chuyện phỏng vấn trình diễn, bây giờ đang thay đổi.Tổng quản trị Charles Scharf cho biết chính sách tuyển dụng sẽ được tạm ngưng trong nhiều tuần để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện phỏng vấn giả vờ nữa, rằng sẽ có phỏng vấn thực để thuê người cho vị trí đang cần người thực.Scharf cũng thanh minh thanh nga rằng 42% người được thuê cho các công việc được trả lương cao vào năm ngoái thuộc về chủng tộc thiểu số hoặc dân tộc thiểu số, tăng 5 điểm phần trăm so với hai năm trước đó.---- Những thành phố nào nguy hiểm nhất cho người đi bộ? Nhóm 5 thành phố nguy hàng đầu là:1. Elizabeth, NJ: 46,7 người lái xe trên 10.000 người bị phạt vì không nhường đường cho người đi bộ.2. Schenectady, NY: 38,1/10.000 người lái xe bị phạt vì không nhường đường cho người đi bộ.3. Concord, CA: 36,9/10.000 người lái xe bị phạt như trên.4. Roseville, CA: 31,6/10.000 người lái xe bị phạt như trên.5. Manchester, CT: 30,6/10.000 lái xe bị phạt như trên.---- An toàn nhất cho người đi bộ là 3 thành phố: người lái xe ở Louisville, KY; Indianapolis, IN; và Memphis, TN, đặc biệt quan tâm đến những người bộ hành. Ba thành phố này, mỗi thành phố chỉ có 0,69, 1,25 và 1,29 người lái xe trên 10.000 người bị phạt vì không nhường đường cho người đi bộ.----ính vào sáng Thứ Tư 8/6/2022. Kết quả chưa chính thức tuy Ban bầu cử đã đếm phiếu xong 100% trạm phiếu và các phiếu bầu qua thư đã nhận. Sẽ tiếp tục đếm phiếu thêm ít nhất 1 tuần nữa, để nhận các phiếi gửi qua bưu điện có dấu bưu trạm ngày 7 tháng 6/2022 và hạn chót nhận là ngày 14/6/2022. Kết quả chung cuộc sẽ do quận xác nhận ngày 7/7/2022. Sau đây là các số liệu và kết quả được cử tri Việt quan tâm.. Phiếu đã bầu: 325,774 phiếu. Tức là, chỉ có 18% bầu phiếu vòng sơ bộ 2022.. Phiếu bầu qua thư: 253,319.. Phiếu bầu ở các phòng bỏ phiếu: 72,455.. Tổng số cử tri ghi danh: 1,809,773 cử tri.. Chức Thống Đốc:(Dân Chủ, đương nhiệm) có 46.37% phiếu, về nhì là(Cộng Hòa) có 21.72% phiếu. Hai vị này sẽ vào vòng tổng tuyển cử tháng 11/2022.. Chức Bộ Trưởng Tài Chánh (Treasurer): Fiona Ma (DC, đương nhiệm) 44.83% phiếu, Andrew Đỗ (CH) 28.06% phiếu. Như vậy,sẽ vào vòng tổng tuyển cử tháng 11/2022.. Dân biểu liên bang địa hạt 45 (khu vực bao trùm phần lớn Little Saigon):(CH, đương nhiệm) 50.02%,(DC) 40.04%, hai người này sẽ tranh chung kết vào tháng 11/2022.9.94% bị loại.. Dân biểu liên bang địa hạt 46 (khu vực bao trùm một phần Little Saigon): Lou Correa (DC, đương nhiệm) 48.28% phiếu, Christopher J. Gonzalez (CH) 15.76%),(CH) 13.53%. Nếu kết quả không thay đổi nhiều,để Correa và Gonzalez tranh chung kết tháng 11.. Dân biểu liên bang địa hạt 47 (khu vực bao trùm một phần Little Saigon): Katie Porter (DC) 50.98% sẽ tranh chung kết với Scott Baugh (CH) 30.83%. Về hạng 3 là cô, cách biệt quá xa, nên đếm thêm phiếu vào trễ cũng khó vượt lên.. Thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 36:. Hai người sẽ vào chung kết.. Dân biểu tiểu bang địa hạt 70:Ted Bui (CH) 13.91%, Kimberly Ho (CH) 13.89%. Như thế, Diedre Thu-Ha Nguyen và Tri Ta sẽ tranh vòng chung kết tháng 11.. Giám sát viên Quận Cam khu vực 2: Vicente Sarmiento, 31.63% phiếu; K. Hai người này sẽ tranh vòng chung kết tháng 11.. Chánh lục sự Quận Cam:; Sandy Kimble, 8.71%; Steve Rocco, 7.67%.---- Kết quả trận bóng đá hôm Thứ Tư 8/6/2022, theo VTC News:, qua đó vượt U23 Thái Lan để chiếm ngôi nhì bảng và góp mặt ở tứ kết châu Á.---- Độc chiêu ở Hội An: du khách quốc tế ngẩn ngơ nhìn trong khiVideo dài 2:18 phút:



---- HỎI 1: Có phải 1/20 thanh niên Mỹ tuổi 18-29 tự nhận là giới tính thứ ba?

ĐÁP 1: Đúng thế, tức là 5%. Theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 1/20 thanh niên Mỹ ở độ tuổi 18-29 nói rằng giới tính của họ khác với giới tính được chỉ định cho họ khi mới sinh. Con số đó bao gồm 2% tự mô tả mình là một người chuyển giới nam hoặc nữ, nghĩa là họ được chỉ định là nữ khi mới sinh và được xác định là nam, hoặc được chỉ định là nam và sinh ra và xác định là nữ. Con số này cũng bao gồm 3% những người nói rằng họ không phải là nhị phân (nonbinary), nghĩa là không phải nam hay nữ hoặc không hoàn toàn là người này hay người kia.

Nhìn chung, trải nghiệm chuyển giới hoặc không phải là người song sinh phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi ở Hoa Kỳ hơn những người lớn tuổi hơn, Pew nhận thấy. Trung bình 1,6% người lớn trong độ tuổi 30-49 cho biết họ là người chuyển giới hoặc không phải là người song sinh. Trong số những người từ 50 tuổi trở lên, tỷ lệ là 0,3%.

---- HỎI 2: Có phải 32% dân số thành niên Massachusetts cơ nguy đói?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục kéo căng ngân sách gia đình và đẩy giá thực phẩm lên cao, các ước tính mới cho thấy ít nhất 1,8 triệu người trưởng thành ở Massachusetts trong năm 2021 phải gian nan để có đủ thực phẩm để ăn. Con số đó chiếm khoảng 32% dân số trưởng thành của tiểu bang, tăng nhẹ so với 30% đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực vào năm trước.

Cuộc khảo sát mới từ Ngân hàng Thực phẩm Greater Boston (Greater Boston Food Bank), hay GBFB, được thực hiện từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022, cho thấy tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng trên toàn khối thịnh vượng chung và việc sử dụng thức ăn gia tăng, phần lớn là do giá thực phẩm tăng và thu nhập giảm.

Theo báo cáo, gánh nặng về mất an ninh lương thực thuộc về cộng đồng người Da đen, Latinx và LGBTQ (giới tính thứ 3), với cả ba cộng đồng báo cáo rằng hơn 50% người lớn phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

