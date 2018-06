Các Á Khoa Năm Học 2018 Của Khu Học Chính Garden Grove

Các em học sinh Á Khoa năm 2018.

Michelle Tran, Trường Trung Học Cấp 2 Bolsa Grande

Ngoc Bui, Trường Trung học Cấp 2 Garden Grove

Michael Luu, Trường Trung học Cấp 2 Garden Grove

Elena Lee, Trường Trung học Cấp 2 Garden Grove

Amanda A. Nguyen, Trường Trung học Cấp 2 Garden Grove

Keri Tate, Trường Trung học Cấp 2 Garden Grove

Aliyah Shumate, Trường Trung Học Cấp 2 Hare

Tiffany Trinh, Trường Trung Học Cấp 2 La Quinta

Amy Nguyen, Trường Trung Học Cấp 2 Los Amigos

Annie Du, Trường Trung Học Cấp 2 Los Amigos

Olivia Ernst, Trường Trung Học Cấp 2 Pacifica

Annie Pham, Trường Trung Học Cấp 2 Rancho Alamitos

Annie Van, Trường Trung Học Cấp 2 Santiago

Michelle sẽ tiếp tục việc học tại UCI về ngành khoa học sinh vật và hy vọng sau này trở thành nhà truyền dịch học. Trong thời gian học, em đạt điểm hạng cao và đã ra sức học càng nhiều lớp AP và danh dự càng tốt và đơn nhập học của em nộp vào trường nào cũng đều được nhận. Em thích tham gia sinh hoạt trong các câu-lạc-bộ như Interact Club, Math Club và các buổi họp toàn trường. Kỷ niệm đáng nhớ của em thời trung học là được chứng kiến Trường Bolsa Grande thắng Psych Bowl. Hiện em đang ở cùng với cha mẹ là ông Tuan Tran và bà Huong Truong tại Garden Grove.Ngọc sẽ theo học Đại học UCI, ngành khoa học sinh vật và hy vọng tương lai sẽ thành một dược sĩ. Niềm hãnh diện lớn nhất của em là đạt điểm trung bình 4.8 vào năm lớp 11. Sinh hoạt em thích tham gia là Hội Học Sinh Việt, tham dự các buổi khiêu vũ, và dạy kèm. Giây phút đáng nhớ của em là lần đầu tiên được nằm trong danh sách học sinh giỏi trong tháng. Hiện em đang sống với cha mẹ, ông Nghiem Bui và bà Uyên Phan tại Garden Grove.Michael sẽ theo học tại Đại học UCI về ngành khoa học điện toán. Em rất hãnh diện đã đạt điểm 5 trong bài thi lớp Toán Vi Tích Phân AB trình độ cao năm lớp 10 và được chương trình Học bổng Tài năng Quốc gia khen ngợi. Em thường tham gia các sinh hoạt ngoại khoá của câu-lạc-bộ Endangered Sloth Cultural Appreciation, và với tư cách là phó câu-lạc-bộ Vi Tích Phân em phổ biến lòng ưa thích môn này và đã tham gia vào Southern California Regional Amici Madness (SCRAM) năm 2017. Michael đang sống với bố mẹ - ông Minh Luu và bà Christine Dang.Elena sẽ theo học tại Đại học Case Western Reserve University ngành y tá và sẽ trở thành cán sự điều dưỡng tại phòng khẩn cấp. Những thành tựu đáng tự hào của em là được tặng danh hiệu National Merit Commended Scholar, và AP Scholar Xuất Sắc, và được việc làm lần đầu tiên. Các sinh hoạt em thường tham gia là làm thành viên của Endangered Sloth Cultural Appreciation Club, và tham dự các sinh hoạt điền kinh và việt dã. Hiện em đang sống với cha mẹ - Jung Yi Shin and Kang Hyun Lee tại Garden Grove.Amanda sẽ theo học tại Đại Học UCLA về ngành sinh vật học và ngành phụ là Anh Văn. Em hy vọng sau này sẽ làm việc trong ngành y cho Lục quân, Hải quân, hay Không quân. Kỷ niệm đáng tự hào nhất của em là sau bốn năm chăm chỉ học tập vất vả đã đạt danh hiệu á khoa. Em nhớ mãi những gì học được trong lớp Tiếng Việt của thầy Nguyễn về những kinh nghiệm sống và nhận thức mà thầy đã truyền đạt trong lớp. Em cho biết những kinh nghiệm sống của thầy đã giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn trong đời sống của em. Hiện em đang sống tại Garden Grove với bố mẹ là ông Michael D. Nguyen và bà Lan N Doan.Keri sẽ theo khoa chính trị học tại Đại Học UC Berkley. Trong thời gian trung học em đoạt giải Director’s Award in Vocal Ensemble năm 2017, Presidential Award in Vocal Ensemble năm 2018, được tặng huy chương vàng trong Kỳ thi National Latin Exam trong ba năm 2015, 2016, 2107 và giải nhất về kỳ thi Phỏng Vấn trong Academic Decathlon 2017. Em thích tham gia sinh hoạt về hợp xướng, thi quán quân mười môn, và câu-lạc-bộ Endangered Sloth Cultural Appreciation Club. Em hy vọng sẽ theo đuổi ngành luật môi trường và có thể tham gia chính trường. Hiện em sống với cha mẹ - bà Jennifer Garrett và ông Donald Tate tại Garden Grove.Aliyah sẽ học tại Trường Cao Đẳng Fullerton về ban toán với hy vọng sẽ trở thành viên chức điều hành trong ngành địa ốc hoặc tiệm bán áo quần. Những thành tựu của em trong thời gian ở trung học là được chứng chỉ xuất sắc về thành tựu, nhận bằng quốc tịch và được ghi tên trên Bảng Danh Dự của Hiệu Trưởng. Em thích sinh hoạt hiệu đoàn, trò chơi Học sinh-Giáo viên và tổ chức các buổi họp toàn trường. Aliyah thích nhất là sinh hoạt hiệu đoàn. Hiện em đang sống cùng cha mẹ là ông Brian và bà Kimberly Shumate tại Garden Grove.Tiffany Trinh sẽ theo học tại Viện Kỹ Thuật Massachusetts (MIT) về ngành điện và khoa học điện toán với hy vọng sẽ trở thành kỹ sư thảo chương cho một công ty kỹ thuật hàng đầu. Những thành tựu của em gồm có việc được vào chung kết Chương Trình Học Bổng National Merit Scholarship Program năm 2018, vào chung kết Dragon Kim Fellowship Program, có tên trên danh sách tham dự bảng bạch kim Cyber Patriot cùng với nhóm nữ thí sinh, lần đầu tiên tạo ứng dụng cho AthenaHacks, lập trang mạng giúp giải toả căng thẳng cùng với câu-lạc-bộ Girls Who Code. Các sinh hoạt em thích tham gia gồm có CyberPatriot, Girls Who Code Club, và Make-A-Wish. Hiện em đang sống cùng với mẹ là bà Thuy Ly và cha là ông Hoang Trinh.Amy sẽ theo học tại Đại học UCI vào mùa thu tới, ngành môi trường và y-sinh học. Những thành tựu của em là được các trường UCI và UC Santa Barbara nhận vào học. Em từng làm toán trưởng phụ trách các trận tranh tài quần vợt trong ba năm, và được danh hiệu thể thao gia của tháng. Em tham gia sinh hoạt Hội Hồng Thập Tự với tư cách sử gia, xem thể thao sau giờ học và học nhóm cùng với bạn bè. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là cùng các bạn ăn mừng sau khi thi AP. Hiện em sống tại Fountain Valley cùng với cha mẹ là Minh và Son NguyenAnnie sẽ theo học tại Đại Học UCI, ngành sinh vật học. Em rất hãnh diện được có tên trong Bảng Danh Dự của Hiệu Trưởng từ năm lớp 9 đến lớp 12, làm việc thiện nguyện tại bệnh viện Huntington ở Pasadena. Em được các trường UC Irvine, Berkeley, và San Diego nhận vào. Em thích sinh hoạt thiện nguyện cho Hội Hồng Thập Tự và California Scholarship Federation, thường có mặt trong phòng thí nghiệm sinh vật học và hoá học dành cho các lớp AP. Em hy vọng sẽ trở thành một chuyên viên gây mê. Hiện em đang sống cùng với cha mẹ là ông Henry Du và bà Anh Thi Ngoc Ngo tại Garden Grove.Olivia Ernst sẽ theo học tại California Institute of Technology vào mùa thu về ngành cơ khí. Em hy vọng sẽ làm việc cho phòng thí nghiệm Máy Phản lực của NASA tại Pasadena. Những thành tựu của Olivia trong thời gian học trung học gồm có việc được tặng danh hiệu học sinh xuất sắc môn Vật Lý năm 2017, học sinh xuất sắc môn Toán hai năm liên tiếp – 2015, 2016, đoạt giải ACE môn AP về Lịch Sử Hoa Kỳ và Địa Lý Nhân Chủng. Những sinh hoạt em ưa thích là thành lập và tham gia câu-lạc-bộ STEM với tư cách trưởng nhóm, thành viên của National Honor Society với tư cách uỷ viên, chơi bóng chuyền trong hai năm. Hiện em đang ở tại Garden Grove với cha mẹ; ông bà Jeff và Polly Ernst.Annie sẽ theo học tại Đại học UCLA vào mùa thu về ngành tâm sinh vật học. Những thành tựu mà em tự hào là những tác phẩm nghệ thuật được gửi đi triển lãm ở nhiều nơi, được nhận Giải Thưởng Key Club Division Distinguished President Award về những nỗ lực của em trong việc gia tăng số thành viên và tăng gấp ba thời gian câu-lạc-bộ phục vụ cộng đồng. Trong thời gian ở trung học, em thường tình nguyện vào những sinh hoạt cộng đồng với các bạn trong câu lạc bộ, làm các tác phẩm nghệ thuật trong và ngoài lớp học, sinh hoạt trường cùng với các bạn. Hiện em đang ở cùng với cha mẹ - ông Tri Pham và mẹ Nancy Hoang tại Garden Grove.Annie sẽ theo học tại UCI vào mùa thu tới, ngành khoa học điện toán. Một trong những thành tựu rất đáng tự hào của em là được tặng danh hiệu Distinguished President năm 2018 về thành tích hướng dẫn Key Club. Các sinh hoạt ở trường em thích tham gia là hội quần vợt, các chuyến dã ngoại lớp trình độ cao để thám sát môi trường, sử dụng bánh xe đồ gốm trong lớp học về sành sứ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là tình nguyện và dùng thời gian với “gia đình” Key Club của mình.